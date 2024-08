10 Exemples de flux de travail et cas d'utilisation en 2024

À moins que vous ne soyez assis pour réaliser un autoportrait peint à la main avec votre chien, être à l'arrêt n'est jamais une bonne chose.

C'est particulièrement vrai lorsqu'il s'agit de votre processus d'entreprise et répétitifs flux de travail .

Vous aurez du mal à trouver des exemples de réussite derrière des entreprises qui "ont toujours fait les choses de cette façon." Et croyez-moi, personne ne regrettera le temps passé sur du travail occupé qui aurait pu être réservé à un cocktail après le travail.

Rester stagnant dans vos processus menace à terme le potentiel de croissance d'une entreprise et conduit à des goulets d'étranglement, voire à des opportunités manquées. 🙅🏼‍♀️

Heureusement, l'automatisation des flux de travail peut désormais faire une grande partie du travail sur ce Front !

Avec l'aide de applications de gestion du flux de travail pour le suivi des mises à jour, des clients, des rapports, des demandes et plus encore, de nombreuses tâches répétitives quotidiennes peuvent être automatisées.

L'élimination de ces tâches fastidieuses gratifiera votre emploi du temps d'une tonne de temps retrouvé pour les tâches critiques et conduira à une augmentation de la productivité de toute l'équipe. 😍

Les avantages d'une bonne l'automatisation du flux de travail sont claires, mais le défi consiste à trouver la meilleure automatisation pour rationaliser vos processus et créer le flux de travail optimisé dont vous rêvez.

Mais vous n'êtes pas seul ! Nous sommes là pour vous à chaque étape avec 10 exemples de flux de travail efficaces et des conseils utiles de professionnels du secteur qui ne jurent que par leurs processus.

C'est parti ! 🙂🚗 (en anglais)

10 exemples de flux de travail pour différentes équipes

Commençons par les principes de base - qu'est-ce que la gestion du flux de travail ? ?

La gestion du flux de travail est la processus qui consiste à mapper l'ordre des actions à suivre pour atteindre un objectif ou achever une tâche plus importante. Dans ce processus d'entreprise vous pouvez également identifier les actions qui peuvent être automatisées à l'aide d'un logiciel d'automatisation outil de gestion du flux de travail .

Cela permettra de réduire ou d'éviter les décalages entre les étapes de votre processus afin de maintenir votre flux de travail aussi productif que possible. Une démarche proactive ! 👏

Ces 10 exemples de flux de travail vous donneront une idée de la façon dont différentes équipes réfléchissent à leurs processus, des plateformes utilisées pour optimiser ces processus d'entreprise et comment créer votre propre flux de travail. 💯

1. Gestion du flux de travail pour le recrutement

Lorsque vous trouvez le candidat idéal, vous voulez qu'il intègre l'équipe le plus rapidement possible.

Un processus de recrutement rationalisé est essentiel pour rendre cette transition fluide et organisée. Il montre également au candidat que votre entreprise a les coudées franches et que l'intérêt que vous lui portez est sincère.

En outre, un flux de travail fluide est le secret qui permet de s'assurer que les bons prospects trouvent vos opportunités et qu'aucun candidat ne passe à travers les mailles du filet.

En automatisant les tâches administratives liées au processus de recrutement, votre équipe de talents peut se concentrer sur l'essentiel : les compétences, les valeurs et les chances de réussite du candidat dans le rôle qui lui est confié. Voici un exemple de ce que cela donne chez ClickUp . 👉

Le responsable du recrutement identifie un besoin et paramètre les exigences du poste Le manager d'embauche crée la description de poste appropriée et l'envoie à l'équipe de recrutement Un membre de l'équipe de recrutement crée une tâche pour le poste ouvert et l'ajoute à une liste dans ClickUp qui est organisée par département et classée par priorité Le membre de l'équipe de recrutement crée une offre d'emploi avec un lien vers un formulaire ClickUp La position est publiée sur le site web de l'entreprise,les médias sociauxet sur les tableaux d'affichage des offres d'emploi Un candidat postule à l'emploi par le biais de l'une de ces annonces et les informations du formulaire deviennent automatiquement une tâche à examiner par l'équipe de recrutement Si le candidat répond à tous les critères du responsable du recrutement, un premier entretien est organisé Dans le cas contraire, un e-mail de refus poli est envoyé au candidat

Trouvez toujours le candidat idéal grâce à un flux de travail de recrutement bien pensé dans ClickUp Tableau blanc Modèle de plan d'action de recrutement de ClickUp peut être utilisé pour simplifier et rationaliser le processus de recrutement d'une entreprise. Ce modèle peut aider les équipes RH à créer une stratégie de recrutement efficace pour les positions ouvertes dans l'entreprise en fournissant un forfait clair et organisé. Il comprend un guide étape par étape qui aide les équipes à décrire le processus de recrutement du début à la fin, y compris la publication de l'offre d'emploi, la sélection des CV, la programmation des entretiens et les procédures d'offre d'emploi.

2. Flux de travail pour l'intégration des employés

Il faut beaucoup de réflexion et d'efforts pour attirer les meilleurs talents dans votre entreprise, mais le recrutement du candidat parfait ne représente que la moitié de la bataille.

Le processus d'intégration est la première expérience d'un nouveau collaborateur en tant qu'employé et donne le ton de la façon dont il s'attend à ce que l'entreprise le traite à l'avenir.

Plus qu'une journée de solitude consacrée à la lecture du manuel ou à la signature d'une pile de documents, le processus d'intégration est une étape importante de la vie de l'entreprise processus d'intégration des employés est une première impression cruciale. Considérez-le comme une occasion de mettre en valeur la passion et la capacité de votre entreprise à :

Aider les employés à s'épanouir

Promouvoir un bien-être physique et mental sain

Offrir une assistance

Faciliter une transition en douceur vers une nouvelle équipe

Engager des discussions sur des sujets importants

Et bien d'autres choses encore !

L'onboarding doit être aussi informatif, engageant et efficace que possible, ce qui nécessite un plan bien planifié analyse du flux de travail pour que chaque nouvel employé parte du bon pied. Avant que l'offre ne soit diffusée, voici à quoi pourrait ressembler le processus de pré-intégration dans ClickUp :

Un candidat soumet une candidature ClickUpFormulaire pour une position ouverte Le formulaire renvoie à une liste de candidats potentiels dans ClickUp pour examen Le formulaire est converti en tâche avec le statut RECEIVED Une fois le processus d'entretien achevé, la tâche du candidat passe au statut NOUVELLE Embauche , ce qui déclenche la création d'une nouvelle tâche pour l'équipe ClickUp chargée de l'intégration

Croyez-le ou non, le processus d'intégration des employés commence avant qu'une offre ne soit faite - il commence dès le premier contact. Les applications de flux de travail sont essentielles pour assurer le suivi de la communication, des mises à jour et des étapes suivantes tout au long du processus d'intégration processus d'intégration . Chez ClickUp, les changements de statut d'une tâche personnalisée déclenchent un nouvel ensemble d'automatisations de tâches afin de supprimer le travail manuel de l'équipe d'onboarding.

Dans le statut HIRED , un commentaire s'affiche pour que le formateur en onboarding et le responsable de l'embauche puissent se connecter Dans le statut OFFRE SIGNÉE , le nouvel employé reçoit un e-mail de bienvenue automatisé avec des informations pour se préparer à son premier jour Dans le statut **EQUIPEMENT** , une checklist des fournitures s'ajoute à la tâche pour tous les équipements de travail requis. Une fois que chaque élément est achevé, une autre automatisation fait passer le statut de la tâche à REVISION Dans le statut REVIEW`, le formateur à l'intégration sait que tous les éléments de l'action de pré-intégration sont achevés Dans le statut RÉPERTOIRE, la tâche du nouvel employé restera dans la liste du répertoire jusqu'à la fin de son contrat ClickUp

Couvrez chaque étape du processus d'intégration de votre nouvel employé avant son premier jour grâce à un flux de travail visuel créé dans ClickUp Tableaux blancs

Vous aimez ce que vous voyez ici ? Consultez notre blog pour plus de détails sur comment L'équipe Onboarding de ClickUp utilise ClickUp . 💜 Modèle d'accueil des employés de ClickUp est un modèle préconstruit qui peut être utilisé pour rationaliser le processus d'intégration des nouveaux employés. Ce modèle fournit un guide étape par étape couvrant tous les aspects du processus d'intégration, y compris la paperasserie RH, les politiques et procédures de l'entreprise, les calendriers de formation, et plus encore.

3. Flux de travail pour l'accueil des clients

Le flux de travail processus d'accueil du client est tout aussi important que celui de vos employés.

Un flux de travail d'accueil des clients mal structuré peut être l'obstacle qui empêche vos clients de se plonger pleinement dans votre produit, en particulier s'il nécessite des outils d'apprentissage supplémentaires pour l'intégrer pleinement dans leur équipe.

Voici comment Belén Papa analyste en marketing numérique à Flokzu flokzu, utilise l'automatisation des flux de travail pour optimiser son processus d'accueil des clients :

Vous pouvez automatiser les rappels, les e-mails et les rapports en fonction de votre flux de travail. Lorsque vous enregistrez un nouveau client, vous pouvez saisir toutes ses informations dans votre système : pays, langue, entreprise, etc. Avec Flokzu, nous transformons également ces informations en indicateurs et statistiques précieux. _ Le flux de travail démarre lorsque vous enregistrez un nouveau client. Vous pouvez définir un e-mail personnalisé automatique dans lequel vous lui souhaitez la bienvenue et l'invitez à sa première réunion avec un responsable de la réussite. Au cours de cette première réunion, vous définissez des objectifs et des forfaits communs afin de montrer au client comment tirer le meilleur parti du service._ > > Le flux de travail commence lorsque vous enregistrez un nouveau client À partir de ce moment, le CSM devient un partenaire de la réussite des clients et confie le client à un cadre pour poursuivre le processus Avec Flokzu, l'Exécutif peut définir des rappels automatiques avec des dates d'échéance pour assurer le suivi et veiller à ce que chaque objectif soit atteint. Une fois que le processus d'onboarding se termine et que le client est stable, vous pouvez en informer automatiquement le PDG et le chef des opérations. > > _La société de gestion de l'entreprise est en train de mettre en place un système de gestion de l'entreprise

Belén Papa analyste en marketing numérique à Flokzu

Exemple de flux de travail pour l'accueil des clients en Flokzu

Utiliser Modèle d'accueil du client de ClickUp pour créer une expérience d'onboarding efficace et cohérente pour leurs clients, en les aidant à démarrer avec leurs produits ou services rapidement et facilement. Le modèle permet aux entreprises de personnaliser le processus d'onboarding en fonction de leurs besoins et exigences spécifiques, en veillant à ce que les clients reçoivent les informations et l'assistance appropriées dont ils ont besoin.

4. Flux de travail pour les demandes de vacances

Même si vous travaillez dans une startup branchée où les congés sont illimités, vous devrez faire approuver votre demande par un responsable.

Un flux de travail efficace pour les demandes de congés vous aidera à rester dans les petits papiers de chaque manager (et des RH) en évitant que vos demandes de congés n'atterrissent dans les discussions de l'équipe ou dans les boîtes e-mail surchargées. De plus, un automatisation du processus permet d'accélérer le traitement de votre demande ! Vous pouvez donc commencer à faire vos forfaits de plage le plus rapidement possible.

Voici un autre flux de travail partagé par Belén Papa montre comment elle met en œuvre le flux de travail pour les demandes de congés de ses employés :

_Dans notre processus de demande de congés, vous pouvez voir à quel point le flux de travail peut être simplifié lorsque vous automatisez le processus à l'aide d'un logiciel BPM comme Flokzu _Les employés achèvent le formulaire public personnalisé qui est automatiquement acheminé aux RH pour qu'elles l'acceptent ou le refusent. Vous pouvez paramétrer des rappels et des dates d'échéance pour vous assurer que les RH prennent une décision rapidement Une fois la décision prise, un e-mail est envoyé à l'employé pour l'informer de l'acceptation ou du refus de sa demande. Cette option est extrêmement utile pour les entreprises comptant des centaines d'employés

Belén Papa analyste en marketing numérique à Flokzu

Exemple de flux de travail pour une demande de vacances en Flokzu Bonus : Logiciel BPM

5. Flux de travail des commandes commerciales

Les commandes commerciales comprennent des devis, des factures, des estimations, des retours, des informations sur les produits, etc. Cela fait beaucoup à gérer. 😳

Quelle que soit la taille de votre entreprise ou le secteur d'activité, disposer d'un flux de travail numérique pour assurer le suivi de toutes les commandes commerciales est un $$a$. Non seulement cela vous permet de rester organisé, de réduire l'encombrement et de suivre avec précision votre rentabilité - mais cela le fait aussi plus rapidement.

Se passer d'un processus de commande commerciale numérique peut entraîner des retards importants dans l'attente de signatures ou d'approbations, et renoncer à un flux de travail automatisé peut s'avérer tout aussi turbulent.

Les formulaires numériques et les signatures électroniques achevés dans un logiciel de gestion du flux de travail peuvent déclencher de nouvelles tâches ou des notifications lorsqu'ils sont achevés, aidant ainsi les équipes à traiter les commandes plus rapidement et de pratiquement n'importe où.

Voici un exemple de flux de travail pour une commande commerciale :

Un vendeur ou un client crée une commande à l'aide de ClickUp Forms L'envoi du formulaire crée automatiquement une tâche correspondant à cette commande avec toutes les informations nécessaires sur le client et la commande Le responsable du vendeur approuve la commande et celle-ci est envoyée au client Le client approuve la commande et le service comptable est alerté Le service comptable facture le client Le client reçoit la commande La tâche correspondante est achevée et reste dans une liste organisée pour l'archivage

Assurez-vous qu'aucune commande ou demande de client ne passe entre les mailles du filet grâce à un processus détaillé créé dans ClickUp Cartes mentales

6. Flux de travail d'une campagne e-mail

Frfr, les campagnes d'e-mail sont difficiles. 🥵

Mais une campagne d'e-mails bien menée peut attirer l'attention et générer des revenus pour votre entreprise. De plus, c'est aussi un moyen formidable et plus personnalisé d'engager le dialogue avec les abonnés ou les clients que vous souhaitez attirer plus loin dans l'entonnoir.

Alors, si vous n'avez pas encore pris le train du flux de travail par e-mail, il est temps de monter à bord. 🚂

Au-delà de l'aspect relation client de l'e-mail marketing, le flux de travail de votre campagne d'e-mailing doit vous permettre de gagner du temps, de gérer les clients sur plusieurs canaux et d'être adapté à chaque objectif de la campagne.

Imaginons qu'un nouvel utilisateur vienne de s'abonner à votre blog. Un flux de travail de campagne d'e-mails de bienvenue vous aidera à établir une connexion avec ce nouvel abonné, à approfondir votre relation et à l'orienter vers un contenu de votre blog qu'il est susceptible d'apprécier.

Voici un exemple de flux de travail :

Un nouvel abonné s'inscrit à votre liste e-mail Un e-mail de bienvenue pré-rédigé est envoyé à cet abonné Au bout de deux jours, vérifiez si l'abonné a cliqué sur l'un des liens figurant dans l'e-mail de bienvenue Envoyez un autre e-mail dont le contenu est personnalisé en fonction des intérêts de l'abonné et des liens sur lesquels il a cliqué

Préparez et réfléchissez à toutes les possibilités de votre campagne e-mail avec les Tableaux blancs de ClickUp

7. Flux de travail du marketing de contenu

Un flux de travail qui me tient à cœur . 💓

La production de contenu de haute qualité est cruciale pour établir votre marque en tant que leader dans votre secteur d'activité. Elle attire de nouveaux clients potentiels, établit davantage la confiance avec vos clients existants et fournit une autre occasion de promouvoir votre produit et vos services.

Ce n'est pas une surprise, mais chez ClickUp, nous utilisons ClickUp pour créer un site web clair et fonctionnel flux de travail du marketing de contenu de publier autant de contenu que possible sur une base régulière. Mais il n'y a pas qu'une seule façon pour les différentes équipes d'atteindre leurs objectifs uniques en matière de contenu.

Voici comment Kashyap Trivedi spécialiste du marketing de croissance à Compagnon de vente a créé et mis en œuvre son contenu flux de travail marketing :

_Nous utilisons le Pipeline Management (Kanban) de Salesmate pour gérer le flux de contenu de notre équipe marketing. Fondamentalement, nous avons décomposé l'ensemble du parcours du contenu en une série d'étapes et l'avons transformé en pipeline _Une fois que la transaction (carte de contenu) est passée à l'étape suivante, les personnes concernées se voient attribuer leur prochaine tâche à l'aide de Salesmate Workflow Automatisation

Kashyap Trivedi spécialiste du marketing de croissance à Compagnon de vente

Exemple de flux de travail pour le marketing de contenu dans Salesmate

/$$$img/ https://lh5.googleusercontent.com/CWE2XFiG0PXeKlNeCaDyQsr3tPRWbx3gUrbiXcf7K1JI7MRCqWkVtlG86K4JD2h0B5vXcH04nUWmaS9mZAFZqaEKAjmkTUfKstqkyIA--EeY-hH2huXG6bY6PVSD1iF3d44fYN6sPq1ufHTMG\_Vb9SU Exemple de flux de travail pour le marketing de contenu /$$$img/

Exemple d'automatisation du flux de travail de contenu dans Salesmate

vous voulez en savoir plus sur les différents flux de travail de marketing de contenu et voir comment nous personnalisons nos processus de blog chez ClickUp ?

Ne cherchez pas plus loin que ce séminaire de notre conférence sur la productivité LevelUp ! Découvrez les bonnes pratiques et les outils que ClickUp a à offrir pour gérer les différentes parties de la flux de travail de la conception web comme, les rédacteurs, les concepteurs et les développeurs.

Les équipes de marketing peuvent utiliser des Le modèle de calendrier de contenu de ClickUp pour créer et gérer leur stratégie de marketing de contenu. Ce modèle aide les équipes à planifier et à organiser la création, la publication et la promotion du contenu, en veillant à ce qu'elles restent à la hauteur de leurs objectifs de marketing de contenu.

8. Flux de travail pour l'approbation de la conception

S'assurer que chaque choix de conception, de rédaction, de marketing et de produit est fidèle à votre marque est un travail à temps plein et complet.

Comme toute demande de ressources humaines ou suggestion de collation dans la salle à manger, toutes les conceptions doivent adhérer à un processus d'approbation fixe avant d'obtenir le feu vert. 🚦

Cela processus de conception peut ressembler à ceci :

Une demande de conception est faite avec une idée générale et une maquette possible pour la conception prévue Le concept ou la maquette est approuvé Le concepteur reçoit la demande et crée une image ou un graphique sur la base du concept approuvé La conception est examinée par le responsable et approuvée ou renvoyée avec des notes spécifiques pour de légères modifications en cours

Conceptualisez et suivez votre processus de conception du début à la fin à l'aide des cartes mentales ClickUp

9. Flux de travail pour le lancement d'un produit

La réussite d'un lancement de produit repose sur une multitude de pièces en mouvement - et peut-être aussi sur quelques larmes à un moment donné.

Il est essentiel de d'aligner les équipes agiles sur tous les processus, messages et objectifs entourant le produit bien avant le lancement, et il faudra plus qu'une checklist détaillée pour faire le travail.

Voici comment Gabrielle Lafontaine chef du marketing produit et des partenariats à l'Agence européenne pour l'environnement Unito a créé et mis en œuvre son flux de travail pour le lancement d'un produit :

Les lancements de produits sont difficiles, c'est pourquoi nous avons conçu ce modèle _pour faciliter la fusion entre le forfait (qui se fait dans Mon travail) et ClickUp (où le travail est réellement distribué et suivi) Notre lancement a nécessité des mois de travail acharné de recherche, de forfaits, de conception, de construction et enfin de lancement, ce qui signifie BEAUCOUP de cross-functional collaboration between product _managers, développeurs, concepteurs, équipes marketing et équipes en contact avec la clientèle _Gérer tous les membres de chaque département et s'assurer qu'ils livrent dans les délais sans que rien ne passe à travers les mailles du filet peut demander beaucoup d'efforts. Nous avons utilisé Unito pour construire ce flux de travail, afin d'aider à réaliser les lancements de produits les plus importants et les plus complexes

Gabrielle Lafontaine chef du marketing produit et des partenariats à l'Agence européenne pour l'environnement Unito

Exemple de flux de travail pour le lancement d'un produit dans Unito

Les équipes de produits peuvent utiliser les outils suivants Le modèle de lancement de produit de ClickUp pour forfaiter et réaliser un lancement de produit réussi. Ce modèle fournit un guide étape par étape couvrant tous les aspects du processus de lancement d'un produit, y compris l'étude de marché, le développement du produit, les tests et la promotion.

10. Flux de travail du processus d'assistance

Les flux de travail relatifs à la réussite des clients ou à l'assistance sont un excellent moyen de s'assurer que chaque client reçoit une réponse à ses questions et que ses besoins sont satisfaits en temps voulu.

Les clients veulent savoir qu'ils sont entendus et que leur expérience avec votre produit ou service est importante pour vous. Un processus d'assistance fiable est la clé pour y parvenir.

Ce flux de travail est essentiellement la séquence d'actions automatisées que chaque agent d'assistance à la clientèle entreprend pour résoudre les plaintes, les questions ou les problèmes d'un client. La résolution de problèmes est l'une des situations les plus personnalisées auxquelles les agents du service d'assistance client sont confrontés quotidiennement, et ce qui les rend si importants, c'est que ces problèmes sont souvent limités dans le temps.

En d'autres termes, vous devez vous attaquer à ces problèmes le plus rapidement possible.

Dans ClickUp, le flux d'un processus d'assistance peut ressembler à ceci :

Un client remplit un formulaire de problème avec ses informations de base, une description détaillée du problème et sa priorité Ce formulaire devient une tâche dans ClickUp et est attribué à un membre de l'équipe chargée de la réussite des clients L'équipe chargée de la réussite des clients fournit un fournisseur, ou transmet le problème à la personne compétente

Créez visuellement votre forfait pour chaque demande et problème client à l'aide des cartes mentales ClickUp

Bonus: RACI Chart Examples_* (Exemples de diagrammes RACI) !

TL;DR, il existe un exemple de flux de travail pour littéralement tout. Mais vous ne voulez pas sauter d'un logiciel de flux de travail à l'autre pour exécuter chaque processus.

La solution ?

Une plateforme de productivité tout-en-un qui centralise tous vos flux de travail, quelle que soit la taille de votre équipe ou de votre secteur d'activité. AKA, ClickUp . 🤓

Parmi les fonctionnalités entièrement personnalisables de ClickUp, on peut citer Cartes mentales et un Tableau blanc numérique pour créer des flux de travail hautement visuels, attrayants et automatisés pour n'importe quel cas d'utilisation. Le tout sans jamais avoir à ouvrir un autre onglet. Cartes mentales ClickUp sont parfaites pour visualiser le processus étape par étape d'un projet ou d'un flux de travail.

Planifiez et organisez vos idées grâce à la fonction "glisser-déposer". Faites ensuite glisser les branches pour afficher les relations et les dépendances entre les tâches, ou modifiez l'emplacement des nœuds pour organiser et réorganiser votre espace de travail.

Concevoir votre flux de travail à partir de zéro avec les cartes mentales ClickUp en mode vierge et convertir les nœuds en tâches exploitables Logiciel de Tableau blanc numérique est en plein essor - mais saviez-vous que ClickUp est l'une des rares plateformes à développer sa fonctionnalité de tableau blanc en interne ? 🏡 Tableaux blancs ClickUp offrent un canevas infini pour dessiner des flux de travail de toutes sortes - même des cartes mentales ! Sans mentionner que ClickUp offre des tonnes de modèles de flux de travail spécialement pour ses Tableaux blancs collaboratifs afin de vous aider à gagner du temps plus rapidement.

Ajoutez des formes qui se convertissent directement en tâches ClickUp et se connectent à votre flux de travail, puis dessinez des connexions entre elles pour montrer facilement l'ordre des tâches.

Établissez des connexions entre n'importe quelle forme ou support sur votre Tableau blanc pour construire votre flux de travail dans ClickUp

Quelle que soit votre entreprise ou votre secteur d'activité, ClickUp sera votre nouveau placer les favoris dans tout ce qui concerne les processus et les flux de travail.

et avons-nous fait mention de ces fonctionnalités ? achevées et gratuites commencez à gagner du temps en automatisant et en rationalisant vos processus dans ClickUp. ♻️