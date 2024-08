10 meilleurs outils de Growth Hacking pour les marketeurs en 2024

Le Growth Hacking n'est plus seulement un terme à la mode - c'est une bouée de sauvetage pour les spécialistes du marketing et les équipes commerciales ambitieux qui vivent pour obtenir des résultats. Dans l'arène numérique turbocompressée d'aujourd'hui, le marketing traditionnel n'a tout simplement pas sa place.

Vous devez faire preuve d'agilité, de perspicacité et d'une capacité à pivoter à toute vitesse. Vous devez être l'un des nombreux hackers de croissance talentueux qui existent.

La sauce secrète ? Des outils exceptionnels qui s'alignent sur cette mission. La bataille pour dominer le marché est plus féroce que jamais.

Les tactiques traditionnelles tirent leur révérence, laissant la place à des stratégies innovantes et basées sur les données. Que vous soyez occupé à logiciel de gestion de campagne et l'acquisition de clients, l'analyse des derniers nombres sur Google Analytics, ou la poursuite de ces objectifs d'entreprise élevés KPI les bons outils changent la donne.

À l'heure où l'offre est pléthorique, par où commencer ? Ne vous inquiétez pas. Nous avons fait les recherches pour vous. Cette liste dévoile les meilleurs outils de growth hacking qui catapulteront votre entonnoir marketing dans la stratosphère cette année.

Préparez-vous, hacker de croissance. Vous êtes sur le point de surfer sur la vague d'une réussite inégalée.

Que faut-il rechercher dans les meilleurs outils de Growth Hacking ?

Le growth hacking est une course effrénée. Mais tous les outils ne sont pas faits pour suivre le rythme. Alors, comment faire pour passer au travers du bruit et repérer les vraies perles ?

Une conception intuitive : Tout d'abord, la facilité d'utilisation. Vous n'avez pas le temps d'utiliser des interfaces complexes alors que vous êtes déjà très occupé par les tâches suivantesgestion de projet marketing. Recherchez des outils au design intuitif. Si vous avez l'impression qu'il s'agit d'une science exacte, ce n'est probablement pas le cas

: Tout d'abord, la facilité d'utilisation. Vous n'avez pas le temps d'utiliser des interfaces complexes alors que vous êtes déjà très occupé par les tâches suivantesgestion de projet marketing. Recherchez des outils au design intuitif. Si vous avez l'impression qu'il s'agit d'une science exacte, ce n'est probablement pas le cas Versatilité: Une taille unique ? C'est un mythe. Optez pour des outils suffisamment souples pour répondre à vos besoins spécifiques. L'adaptabilité est reine

Une taille unique ? C'est un mythe. Optez pour des outils suffisamment souples pour répondre à vos besoins spécifiques. L'adaptabilité est reine Données en temps réel: Dans le monde numérique, les données d'hier ne sont plus d'actualité. Les Growth Hackers ont besoin d'un outil qui récupère des informations en temps réel. La vitesse est importante. La précision, encore plus

Dans le monde numérique, les données d'hier ne sont plus d'actualité. Les Growth Hackers ont besoin d'un outil qui récupère des informations en temps réel. La vitesse est importante. La précision, encore plus Évolutivité: Commencer petit ne signifie pas rester petit. L'outil que vous avez choisi doit grandir avec vous et s'adapter en toute transparence à vos ambitions croissantes

Commencer petit ne signifie pas rester petit. L'outil que vous avez choisi doit grandir avec vous et s'adapter en toute transparence à vos ambitions croissantes Capacités d'intégration: Ne vous laissez pas enfermer. Un outil de premier choix s'intègre sans effort à d'autres plateformes. Pensez plus grand, connectivité plus large

Ne vous laissez pas enfermer. Un outil de premier choix s'intègre sans effort à d'autres plateformes. Pensez plus grand, connectivité plus large Rentabilité: Rappelez-vous que plus cher n'est pas toujours synonyme de meilleur. Évaluez la valeur par rapport au coût. Votre retour sur investissement ? Non négociable

En fin de compte, l'outil de growth hacking parfait ressemble à une extension de votre cerveau - rapide, affûté et toujours au point. Alors, tenez compte de ces repères, plongez dans le marché et préparez-vous à élever votre niveau de croissance !

Les 10 meilleurs outils de Growth Hacking à utiliser en 2024

L'avenir du marketing est là, et il trace la voie. Pour garder une longueur d'avance, il faut s'équiper des outils les plus performants. Avec une pléthore d'options, la tâche peut sembler insurmontable.

Mais ne vous inquiétez pas. Nous avons fait le tri, passé en revue tous les outils et vous présentons ici les meilleurs d'entre eux. Que vous soyez un spécialiste du marketing chevronné ou un débutant désireux de faire sa marque, cette liste est votre billet d'or pour dynamiser vos efforts de marketing.

Plongeons dans le top des outils qui vont redéfinir la réussite cette année.

Utilisez ClickUp AI pour rédiger plus rapidement et peaufiner vos textes, vos réponses aux e-mails, etc

Imaginez que vous disposiez d'une plateforme unique sur laquelle votre équipe peut passer en toute transparence d'un projet innovant à un projet plus ambitieux session de brainstorming à la mise en œuvre de campagnes multicanaux ou d'évènements mondiaux. Il s'agit ClickUp Marketing .

Mais cela ne s'arrête pas là. Avec ClickUp AI avec ClickUp AI, c'est comme si vous aviez un génie du marketing à vos côtés, guidant votre création de contenu. Qu'il s'agisse de trouver des idées de campagne, de créer des blogs convaincants ou des études de cas influentes, ClickUp AI est votre copilote.

Vous avez déjà ressenti un décalage entre les grands documents stratégiques et les tâches quotidiennes ? ClickUp éradique ce fossé. Vos feuilles de route, vos plans stratégiques et vos tâches quotidiennes coexistent, ce qui accélère la concrétisation des idées. La collaboration n'est plus un simple mot à la mode ; avec la suite d'outils de ClickUp tels que Documents , Tableaux blancs et Gestion des produits votre équipe progresse au même rythme, de la conception à l'aboutissement.

Vous êtes un apprenant visuel ? Suivez votre parcours grâce à de vibrants Tableaux de bord ClickUp qui vous permettent, en un coup d'œil, d'évaluer la progression vers ces objectifs élevés. Et pour les sceptiques, donnons quelques nombres. Les experts en marketing de La société V4 a fait appel à ClickUp non seulement pour rationaliser la relation client ou clarifier la charge de travail, mais aussi pour stimuler la croissance. Le résultat ? Une augmentation considérable de 30 % des entreprises.

Lorsque le marketing ressemble à une mer agitée, ClickUp est votre navire solide. Tous à bord ? 🚀

Les meilleures fonctionnalités de ClickUp

Organisez votre équipe avecLa hiérarchie évolutive de ClickUp Affichez votre travail de marketing en un seul endroit et choisissez parmi plus de 10+ hiérarchies personnalisablesAffichages Suivi des objectifs et au-delà : définissez, suivez et atteignez des objectifs hebdomadaires, mensuels, trimestriels et annuels avecObjectifs ClickUp* Utilisez ClickUp Docs pour collaborer avec l'ensemble de l'équipe sur les projets de blog, les pages d'atterrissage, les campagnes d'e-mail, les idées de publicité, les messages sur les médias sociaux, etc

UtiliserAfficher le Calendrier pour gérer facilement les canaux de médias sociaux et les calendriers de contenu et rester cohérent avecles échéanciers des projets Limites de ClickUp

Courbe d'apprentissage importante pour se familiariser avec toutes les fonctionnalités

ClickUp pricing* (en anglais)

Free Forever* (gratuit pour toujours)

(gratuit pour toujours) Unlimited: $7/mois par utilisateur

$7/mois par utilisateur Business: 12$/mois par utilisateur

12$/mois par utilisateur Enterprise: Contactez-nous pour connaître les tarifs

Contactez-nous pour connaître les tarifs ClickUp IA est disponible sur tous les forfaits payants pour 5 $ par membre de l'environnement de travail par mois

G2: 4.7/5 (2,000+ reviews)

4.7/5 (2,000+ reviews) Capterra: 4.7/5 (2,000+ reviews)

2. Révision

via Révision Rencontrez Révision, l'assistant numérique qui exploite la puissance de la preuve sociale pour stimuler vos conversions. Dans le domaine du growth hacking, il ne s'agit pas seulement d'augmenter le nombre de visiteurs sur un site web, mais aussi d'établir la confiance et la crédibilité en quelques secondes. Révision s'appuie sur des statistiques en temps réel pour montrer aux visiteurs de votre site combien de personnes s'engagent avec votre produit ou service.

Cet outil astucieux présente de manière transparente les actions récentes des utilisateurs, les notifications d'achat et bien plus encore, créant ainsi une atmosphère de confiance et d'urgence. Mais il n'y a pas que du flash sans substance. Grâce à des analyses détaillées, Révision vous permet de plonger en profondeur et d'analyser l'impact de ces notifications sur le comportement, ce qui vous permet d'affiner votre stratégie afin d'en maximiser l'impact.

Les meilleures fonctionnalités de Révision

Les " hot streaks " affichent le nombre de personnes qui se sont récemment engagées sur votre site, ce qui est idéal pour les pages à fort trafic

Le nombre de visiteurs en direct reflète le nombre d'internautes en temps réel sur une page ou sur l'ensemble du site

Votre activité récente affiche un flux d'engagements en temps réel, ce qui est idéal pour les pages telles que les pages d'accueil

Limites de Révision

Absence de fonctionnalité d'e-mail marketing

Le prix peut être élevé pour les petites entreprises

Tarifs de Révision

Basique: $29/mois (jusqu'à 1,000 visiteurs)

$29/mois (jusqu'à 1,000 visiteurs) Pro: 79 $/mois (jusqu'à 10 000 visiteurs)

79 $/mois (jusqu'à 10 000 visiteurs) Business: $129/mois (jusqu'à 10,000 visiteurs)

$129/mois (jusqu'à 10,000 visiteurs) Premium: 199 $/mois (jusqu'à 100 000 visiteurs)

199 $/mois (jusqu'à 100 000 visiteurs) Enterprise:Contactez-nous pour une tarification personnalisée

Révision évaluations et critiques

G2: 4.4/5 (35+ commentaires)

4.4/5 (35+ commentaires) Capterra: 4.6/5 (45+ avis)

3. Leadpages

Via Pages de plomb Le Growth Hacking consiste souvent à convertir une attention fugace en une action significative, et c'est là que Leadpages se place au premier plan. Conçu pour créer des pages d'atterrissage, des pop-ups et des barres d'alerte époustouflants et à fort taux de conversion, Leadpages s'assure que chaque visiteur compte.

Mais la beauté de cet outil réside dans sa simplicité. Avec un éditeur par glisser-déposer, des modèles prédéfinis et des tests A/B intuitifs, il est conçu pour les spécialistes du marketing qui recherchent des résultats rapides sans se soucier des aspects techniques.

Au fur et à mesure que les campagnes pivotent et évoluent, Leadpages permet aux spécialistes du marketing d'itérer et d'optimiser avec agilité, en veillant à ce que le parcours de l'utilisateur aboutisse toujours à une discussion.

Les meilleures fonctionnalités de Leadpages

Conceptions adaptées aux mobiles avec des pop-ups attrayants

Modèles à fort taux de conversion pour un démarrage rapide

Fonctionnalités de test A/B

Limites de Leadpages

La courbe d'apprentissage initiale est quelque peu difficile

Options de personnalisation limitées pour les pages d'atterrissage

Prix de Leadpages

Standard: $37/mois

$37/mois Pro: 74 $/mois

74 $/mois Avancé:Contactez-nous pour connaître les tarifs

G2: 4.2/5 (150+ commentaires)

4.2/5 (150+ commentaires) Capterra: 4.6/5 (260+ commentaires)

4. Croissance

via Croissance Upgrow se démarque en tant qu'agence de marketing numérique à service complet qui élabore des stratégies sur mesure pour l'ascension de votre marque dans l'écosystème du growth hacking. Laissez tomber les approches à l'emporte-pièce et entrez dans le monde d'Upgrow, où le SEO, le PPC, le contenu et plus encore sont adaptés à l'ADN unique de votre entreprise.

Leur équipe, un mélange de penseurs stratégiques et de sorciers créatifs, plonge en profondeur pour comprendre votre marque, votre public et les subtilités de votre secteur d'activité. Grâce à un mélange d'outils de pointe et de tactiques éprouvées, Upgrow ne se contente pas de générer du trafic, mais s'assure qu'il s'agit du type de trafic qui convertit, transformant les visiteurs intrigués en fidèles défenseurs.

Les meilleures fonctionnalités d'Upgrow

Crée des systèmes complets de génération de leads pour une acquisition cohérente et amélioréela réussite des clients* Offre des services hyper-personnalisés sur plusieurs canaux numériques

Limites de l'Upgrow

Le modèle de l'agence peut être trop grand pour les spécialistes du marketing qui recherchent des outils plus petits ou plus spécifiques, prêts à l'emploi

Prix d'Upgrow

Contact pour une tarification personnalisée

G2: N/A

N/A Capterra: 5/5 (7 commentaires)

5. Qualaroo

via Qualaroo Le feedback est de l'or dans le growth hacking, et Qualaroo est votre prospecteur des temps modernes. Formidable outil de growth hacking conçu pour un feedback utilisateur approfondi, Qualaroo intègre de manière transparente des sondages et des Nudges™ dans le parcours numérique de vos utilisateurs. Mais il ne s'agit pas de n'importe quels sondages : ils sont intelligents, ciblés et conçus pour obtenir un maximum de réponses.

Grâce à son analyse des sentiments alimentée par l'IA, Qualaroo plonge dans la psyché des utilisateurs, glanant des informations sur ce qu'ils pensent et ce qu'ils ressentent. Cette mine d'informations permet aux marques de pivoter, d'ajuster et d'adapter leurs offres, en veillant à ce que l'expérience utilisateur soit toujours sous les feux de la rampe, et la croissance de l'entreprise, inévitable.

Les meilleures fonctionnalités de Qualaroo

Le système de feedback étendu stimule la satisfaction des clients

Permet de connaître le comportement et les préférences des utilisateurs

Fonctionnalités : réponses illimitées, même dans le forfait payant le plus bas

Limitations Qualarooions

Absence de modèles catégorisés

Certains utilisateurs trouvent que le tableau de bord n'est pas convivial

Options limitées d'exportation de données et d'image de marque

Prix de Qualaroo

Essentials: $69/mois

$69/mois Premium: $149/mois

$149/mois Business: $299+/mois

G2: 4.4/5 (40+ avis)

4.4/5 (40+ avis) Capterra: 4.7/5 (20+ avis)

6. OptInMonster

via OptInMonster Le paysage numérique est bruyant, mais OptInMonster veille à ce que le message des spécialistes du marketing de croissance perce. Réputé dans les cercles de growth hacking, cet outil se spécialise dans la transformation de votre trafic en leads, abonnements et équipes commerciales.

Grâce à des pop-ups captivants, des barres flottantes et d'autres éléments interactifs, OptInMonster capte l'attention des utilisateurs au moment opportun. Ses robustes capacités de test A/B et ses analyses exploitables tracent la voie de l'optimisation des conversions.

Avec OptInMonster, vous disposez en permanence de données et d'informations personnalisées pour guider vos stratégies et vous assurer que vos messages marketing sont entendus et suivis d'effets.

Les meilleures fonctionnalités d'OptinMonster

Conçu pour un engagement et une discussion élevés

Offre un intervalle d'outils personnalisables

Expérience utilisateur intuitive

Limites d'OptinMonster

Les utilisateurs signalent un manque d'homogénéité de la conception mobile responsive

Temps d'attente potentiels pour le service client

Services en marque blanche limités

Prix d'OptinMonster

Base: $9/mois

$9/mois Plus: 19$/mois

19$/mois Pro: 29$/mois

29$/mois Croissance: 49$/mois

G2: 4.3/5 (83+ commentaires)

4.3/5 (83+ commentaires) Capterra: 4.3/5 (70+ avis)

7. Expandi.io

via Expandi.io Exploitez la puissance des plateformes sociales pour le growth hacking avec Expandi.io. Cet outil redéfinit le marketing LinkedIn, en aidant les entreprises à exploiter le vaste potentiel de ce réseau professionnel.

Des campagnes de sensibilisation personnalisées à la distribution intelligente de contenu, Expandi.io offre une pléthore de fonctionnalités pour améliorer votre présence sur LinkedIn. L'automatisation du marketing est ici la clé. En imitant le comportement humain, elle garantit que votre marque reste au premier plan dans l'expérience LinkedIn de votre public cible.

Mais il ne s'agit pas seulement de visibilité ; grâce à des analyses détaillées, Expandi.io fournit des informations exploitables, garantissant que votre stratégie LinkedIn est toujours optimisée pour une croissance maximale.

Les meilleures fonctionnalités d'Expandi.io

Rationalisationgestion des tâches et la coordination des équipes

Le ciblage amélioré offre une prise de contact personnalisée

Fournit de précieuses stratégies commerciales sur LinkedIn

Limites d'Expandi.io

Certaines fonctionnalités ne disposent pas de manuels complets

La mise en œuvre du code IF/THEN peut s'avérer lourde

Prix d'Expandi.io

Pay as you go: $99/mois par place

Evaluations et critiques d'Expandi.io

G2: 4.1/5 (65+ évaluations)

4.1/5 (65+ évaluations) Capterra: 4.4/5 (25+ avis)

8. MixMax

via MixMax Revoyez votre jeu d'e-mail avec MixMax, un outil qui apporte de l'intelligence et du flair à chaque e-mail que vous envoyez. Le growth hacking consiste souvent à optimiser chaque point de contact, et MixMax veille à ce que vos e-mails se démarquent.

Grâce à des fonctionnalités telles que la programmation en un clic, le suivi, les modèles et même les sondages intégrés, vos e-mails se transforment de simples messages en puissants outils d'engagement.

Fini le temps où l'on tirait dans le noir ; grâce aux analyses détaillées de MixMax, vous savez comment les destinataires interagissent avec vos e-mails, ce qui vous permet d'itérer et d'optimiser pour une diffusion percutante à chaque fois.

Les meilleures fonctionnalités de MixMax

Le forfait de communication du projet séquences sur les différentes plates-formes

Les mises à jour en temps réel augmentent les taux de réponse

Les tableaux de bord interactifs donnent un aperçu des performances de l'équipe

Limites de MixMax

L'automatisation de l'ajout d'un lien de vidéo-conférence est absente

Légère courbe d'apprentissage pour utiliser pleinement toutes les fonctionnalités

Prix de MixMax

Free

SMB: $29/utilisateur par mois

$29/utilisateur par mois Croissance: 49$/utilisateur par mois

49$/utilisateur par mois Croissance + Salesforce: 69 $/utilisateur par mois

69 $/utilisateur par mois Enterprise: Contacter l'équipe commerciale

G2: 4.6/5 (1,250+ reviews)

4.6/5 (1,250+ reviews) Capterra: 4.6/5 (230+ commentaires)

9. Optimizely

via Optimizely Le monde des expériences numériques est en constante évolution, et Optimizely vous permet d'avoir toujours une étape d'avance. Titan dans l'arène du growth hacking, cette plateforme donne aux marques les moyens d'expérimenter, de tester et d'itérer leurs expériences numériques en toute simplicité.

Qu'il s'agisse de tester en A/B un nouveau design de page d'accueil ou de lancer une nouvelle fonctionnalité pour un segment d'audience spécifique, Optimizely fournit les outils pour exécuter avec précision.

Mais il ne s'agit pas seulement d'expérimenter ; grâce à des analyses et des informations détaillées, les marques peuvent prendre des décisions basées sur des données, en s'assurant que chaque ajustement et changement amplifie l'expérience utilisateur et stimule la croissance.

Les meilleures fonctionnalités d'Optimizely

Offre trois produits distincts pour la création de contenu, les tests et la personnalisation du commerce électronique

Simplifie la création et l'optimisation du contenu

Calendrier intégré de planification du contenu

Limites d'Optimizely

Certains utilisateurs ne le trouvent pas adapté aux mobiles

Tableau de bord et rapports limités

Prix d'Optimizely

Free

Gestion: 79$/mois par utilisateur

79$/mois par utilisateur Créer: Tarification personnalisée

Tarification personnalisée Orchestrer: Tarification personnalisée

G2: 4.2/5 (30+ reviews)

4.2/5 (30+ reviews) Capterra: 4/5 (1 avis)

10. Amplitude

/$$$imgg/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/09/5dd435c69f384956744d7ce1\_amplitude.png Tableau de bord d'Amplitude /$$$img/

via Amplitude Plongez dans le marketing des produits et analytique avec Amplitude, la boussole qui guide les marques dans le labyrinthe complexe du comportement des utilisateurs. En matière de growth hacking, comprendre comment les utilisateurs interagissent avec votre produit est central, et Amplitude affiche une vue panoramique de ce paysage.

Suivez les évènements, disséquez les parcours des utilisateurs, et glanez des informations sur le taux de désabonnement grâce à cet outil complet. Chaque tableau de bord, chaque graphique, chaque point de données d'Amplitude est au service d'une mission essentielle : permettre aux marques de créer de meilleurs produits.

En comprenant le " pourquoi " des actions des utilisateurs, Amplitude permet aux marques de pivoter de manière ciblée, en s'assurant que la croissance n'est pas seulement un objectif, mais une réalité.

Les meilleures fonctionnalités d'Amplitude

Vous aide à visualiser l'ensemble du parcours client

Permet d'expérimenter des produits et des fonctionnalités

Facilite les tests sur différents segments d'audience

Limites de l'Amplitude

Difficulté pour les débutants

Fonctions d'exportation de données limitées

Pas de version mobile disponible

Prix de l'Amplitude

Free

Croissance: Contacter pour les tarifs

Contacter pour les tarifs Entreprise: Contacter pour la tarification

G2: 4.5/5 (1,000+ reviews)

4.5/5 (1,000+ reviews) Capterra: 4.6/5 (50+ commentaires)

Elevating Your Growth Game : Pourquoi ClickUp gagne

ClickUp n'est pas seulement un autre outil dans votre arsenal marketing ; c'est le centre de commande ultime. Du brainstorming de votre prochaine campagne disruptive à l'exploitation de l'IA pour la création de contenu, il couvre les spécialistes du marketing de la conception à l'exécution.

Avec un mélange homogène de documents stratégiques, de feuilles de route et de tâches quotidiennes, c'est l'incarnation du génie organisé. Là où d'autres outils ne parviennent pas à synchroniser les équipes, les documents et les tâches de ClickUp sont des outils de travail Outils de Tableau blanc permettent de s'assurer que tout le monde, du stagiaire le plus frais au CMO le plus expérimenté, reste sur la même longueur d'onde.

Et qui peut ignorer son impact transformateur, mis en évidence par des entreprises comme V4 Company, qui a enregistré un bond de croissance de 30 % ? Alors que de nombreux outils prétendent donner un coup de fouet à votre growth hacking, ClickUp le prouve.

Il ne s'agit pas seulement de faire plus, mais de faire plus - plus intelligemment, plus rapidement et ensemble. Dans la course à la domination du marché, ClickUp n'est pas seulement un participant, il donne le paramètre. Considérez que vous avez trouvé votre solution de piratage de la croissance.