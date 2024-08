10 Meilleures alternatives et concurrents de Zapier en 2024

Si les tâches fastidieuses encombrent votre liste de choses à faire, il est temps de mettre une plateforme d'automatisation au travail.

Ces puissants outils pour les entreprises automatisent les flux de travail , en libérant votre temps pour vous concentrer sur des tâches plus importantes et en réduisant le risque d'erreur humaine. Vous pouvez utiliser une plateforme d'automatisation pour automatiser votre processus de gestion des prospects, vos campagnes marketing, votre service client, etc.

Une bonne plateforme d'automatisation vous aidera à connecter des applications et à prendre en charge un processus pendant que vous passez à d'autres tâches. Bien que Zapier soit une option populaire, de nombreuses alternatives peuvent mieux fonctionner pour le flux de travail de votre organisation. Cet article présente 10 alternatives intelligentes à Zapier à explorer en 2024.

Qu'est-ce que Zapier ?

Zapier est une application d'automatisation. Le plateforme d'intégration vous permet de connecter divers services et applications via l'interface Zapier pour qu'ils travaillent ensemble afin d'automatiser les processus et les optimiser votre flux de travail . Zapier assiste de nombreuses applications et services, notamment Google Workspace, Slack, Trello, Shopify et Salesforce. Avec Zapier, vous pouvez automatiser des tâches ou les transferts de données entre ces services.

Vous pouvez créer ces actions automatisées, ou Zaps, dans le constructeur drag-and-drop facile à utiliser de la plateforme, de sorte qu'il n'est pas nécessaire d'avoir des connaissances techniques ou des compétences en codage pour développer des flux d'automatisation complexes.

Les services connectés peuvent faire gagner du temps à votre organisation, réduire l'entrée manuelle de données et créer des processus plus efficaces pour les tâches répétitives.

Que faut-il rechercher dans les alternatives à Zapier ?

Si vous souhaitez une alternative à Zapier, recherchez des plateformes dotées de fonctionnalités telles que :

Beaucoup d'assistance à l'intégration: Recherchez des alternatives à Zapier qui assistent les applications et services connectés actuellement dans votre pile technologique

Recherchez des alternatives à Zapier qui assistent les applications et services connectés actuellement dans votre pile technologique Interface intuitive: La plateforme que vous avez choisie devrait avoir une interface conviviale qui vous facilite la tâchecréer des flux de travail complexes *Déclencheurs et actions diversifiés: Les déclencheurs et les actions sont les blocs de construction de tout outil d'automatisation du marketing, et vous en aurez besoin d'un avec beaucoup d'options pour personnaliser vos flux de travail

La plateforme que vous avez choisie devrait avoir une interface conviviale qui vous facilite la tâchecréer des flux de travail complexes *Déclencheurs et actions diversifiés: Les déclencheurs et les actions sont les blocs de construction de tout outil d'automatisation du marketing, et vous en aurez besoin d'un avec beaucoup d'options pour personnaliser vos flux de travail Une bonne assistance client: Vous voudrez savoir qu'il y a quelqu'un qui peut vous aider, en particulier lorsque vous avez besoin d'utiliser des fonctionnalités avancées et de créer des intégrations personnalisées

Vous voudrez savoir qu'il y a quelqu'un qui peut vous aider, en particulier lorsque vous avez besoin d'utiliser des fonctionnalités avancées et de créer des intégrations personnalisées **La structure de prix de ces alternatives à Zapier variera, alors assurez-vous de connaître le coût total des services d'automatisation et la façon dont cela s'intégrera dans votre budget

Mon travail offre des forfaits gratuits, qui sont utiles pour tester leur service et voir s'ils fonctionnent pour votre organisation. Profitez de ces offres et voyez quelles alternatives Zapier vous conviennent.

Les 10 meilleures alternatives à Zapier à utiliser en 2024

1. Faire

Via Faire Make est une plateforme d'intégration qui vous permet de créer des tâches automatisées avec une interface utilisateur simple. Vous pouvez créer des flux de travail simples et complexes en utilisant la logique conditionnelle dans un éditeur visuel. Si vous ne savez pas par où commencer, Make fournit des modèles pratiques.

Les meilleures fonctionnalités de Make

Il s'agit d'une interface utilisateur très visuelle avec un constructeur par glisser-déposer qui permet à tout le monde de créer des flux de travail automatisés ; elle ne nécessite aucune compétence technique ou de codage

Il s'intègre à des milliers d'applications, ce qui en fait une alternative viable à Zapier qui peut..suralimenter votre productivité avec des tâches internes illimitées (en fonction de votre type de forfait payant)

Son intégration d'automatisations conditionnelles aide à automatiser les tâches à partir de déclencheurs et de circonstances spécifiques afin que la plateforme puisse en accomplir davantage sans votre contribution

Limites de la marque

Il n'y a pas d'échelle mobile dans la structure de prix ; utilisez une automatisation de plus que ce que votre forfait actuel permet, et vous passerez au niveau suivant (et plus cher)

Prix de Make

Free

Core : à partir de 10,59 $/mois

Pro : à partir de 18,82 $/mois

Teams : à partir de 34,12 $/mois

Enterprise : forfaits disponibles ; contactez-nous pour obtenir des informations sur les prix

G2 : 4.7/5 (200+ commentaires)

Capterra : 4.8/5 (350+ avis)

2. Rêve de pipe

Via Rêve de pipe Pipedream est une alternative à Zapier qui vous permet de créer des flux de travail sans code et vous donne un contrôle au niveau du code lorsque cela est nécessaire. Utilisez Pipedream pour connecter différents services et applications, puis créez des déclencheurs et des actions pour automatiser les tâches et les flux de données.

Pipedream meilleures fonctionnalités

Il dispose d'un contrôle total sur votre automatisation au niveau du code, avec une assistance pour Node.js, Python, et plus encore

Son intégrationOutil d'IA pour l'automatisation peut vous aider à construire rapidement des flux de travail ; dites à Pipeline quelles tâches vous voulez exécuter

Il dispose d'une assistance pour les processus d'intégration avec plus de 1 400 API

Limites de Pipedream

La plateforme à faible code n'est pas aussi conviviale que certaines alternatives à Zapier, il peut donc y avoir une courbe d'apprentissage plus longue pour les nouveaux utilisateurs

Prix de Pipedream

Free

Basique : 29 $/mois

Avancé : 149 $/mois

Business : $749/mois

Enterprise : Appelez pour un devis

G2 : 4.6/5 (14 commentaires)

Capterra : 5/5 (4+ avis)

3. Workato

Via Travail Workato est une plateforme d'intégration basée sur le cloud qui utilise la puissance de l'IA pour aider les organisations à automatiser les flux de travail. La plateforme intègre plus de 1 000 applications et services pour améliorer votre informatique, vos RH et bien plus encore.

Les meilleures fonctionnalités de Workato

Ses outils alimentés par l'IA peuvent vous aider à repenser les flux de travail, à obtenir un aperçu des données et à construire une automatisation plus intelligente

Il dispose d'excellents contrôles de sécurité pour vous aider à garder les données en sécurité, même lorsque vous les déplacez à travers les pipelines de données et les flux de travail

Il se connecte à plus de 1 000 applications et services, notamment Zendesk, Salesforce, Oracle et Quickbooks

Limites de Workato

Vous pouvez rencontrer des problèmes lorsque vous essayez de déplacer de grandes quantités de données par le biais d'automatisations

Prix de Workato

Contact pour des informations sur les prix

G2 : 4.7/5 (360+ commentaires)

Capterra : 4.7/5 (50+ commentaires)

4. Parabole

Via Parabole Parabola est une alternative à Zapier avec un éditeur visuel par glisser-déposer où vous pouvez automatiser les processus les plus complexes. Il est pratique pour analyser les données, ce qui signifie que vous passez moins de temps dans les feuilles de calcul et plus de temps à mettre ces données au travail.

Parabola meilleures fonctionnalités

Son interface sans code vous permet d'extraire des données de différentes sources, notamment des feuilles de calcul, des PDF et des e-mails, et de les regrouper en un seul ensemble de données

Les intégrations préconstruites facilitent la connexion des API pour collecter et transformer les données

Vous pouvez construire des flux de travail et voir les résultats en temps réel, ce qui facilite le test et l'ajustement de vos intégrations dans l'éditeur convivial

Limites de Parabola

Vous pouvez rencontrer de légers retards avec des ensembles de données plus importants, alors préparez-vous à attendre lorsque vous déplacez beaucoup de données

Prix de Parabola

Basic : gratuit

Solo : 80 $/mois

Teams : bientôt disponible

Avancé : Contacter pour des informations sur les prix

G2 : 4.8/5 (10+ commentaires)

Capterra : 4.7/5 (3+ commentaires)

5. Intégralement

Via Intégralement Integrately est une alternative à Zapier gagnant beaucoup d'intérêt grâce à ses capacités d'intégration en un clic et son assistance par discussion en direct très bien évaluée. Cette plateforme mérite d'être explorée si vous souhaitez un moyen simple de créer des flux de travail d'automatisation.

Les meilleures fonctionnalités d'Integrately

Une équipe d'assistance formidable qui remporte des prix grâce à son assistance par discussion en direct très appréciée

Une bonne alternative pour l'automatisation, avec une assistance pour plus de 1 100 applications, y compris Mailchimp, Trello, Slack, ClickUp et Microsoft Suite

Des modèles d'automatisation de flux de travail pré-construits exceptionnels que vous pouvez mettre en œuvre en un seul clic

Limites de l'intégration

Il n'y a pas beaucoup de documentation sur les messages d'erreur, vous risquez donc de ne pas savoir pourquoi votre outil d'automatisation ne fonctionne pas correctement

Prix d'Integrately

Free

Débutant : 29,99 $/mois

Professionnel : 49 $/mois

Croissance : 124 $/mois

Business : $299/mois

G2 : 4.7/5 (580+ commentaires)

Capterra : 4.2/5 (310+ avis)

6. Plate-forme Anypoint

Via Plate-forme Anypoint Proposée par Mulesoft, la plateforme Anypoint est une plateforme d'intégration qui aide votre entreprise à connecter ses applications et services pour des processus d'entreprise automatisés. Les utilisateurs plus techniques peuvent utiliser le code pour créer des outils d'automatisation, tandis que les utilisateurs non techniques peuvent utiliser l'interface cliquer-déplacer de la plateforme pour construire leurs flux de travail.

Meilleures fonctionnalités de la plate-forme Anypoint

Elle propose des outils d'automatisation IA pour aider à créer des flux de travail plus intelligents et à connecter les services plus efficacement

Ses centaines de flux de travail préconstruits simplifient l'automatisation de vos outils Business et éliminent les tâches fastidieuses

Des représentants de service hautement qualifiés vous aident à créer l'outil d'automatisation dont vous avez besoin pour les solutions de flux de travail les plus complexes

Limites de la plate-forme Anypoint

Elle est incroyablement riche en fonctionnalités, ce qui peut compliquer les choses pour la plupart des organisations et pourrait vous amener à payer pour des outils que vous n'utilisez pas

Prix de la plate-forme Anypoint

Contact pour des informations sur les prix

Évaluation de la plate-forme Anypoint :

G2 : 4.5/5 (610+ avis)

Capterra : 4.4/5 (560+ avis)

7. IFTTT

Via IFTTT IFTTT, qui signifie If This Then That, est une plateforme web qui automatise les services et les appareils en ligne. Vous pouvez configurer des applets ou des flux de travail automatisés qui se déclenchent entre différentes applications et appareils en réponse à des évènements et des paramètres spécifiques. Cette alternative à Zapier est pratique pour l'automatisation de l'Accueil.

IFTTT meilleures fonctionnalités

L'application IFTTT facilite l'automatisation de la maison intelligente ; vous pouvez allumer les lumières lorsque vous arrivez à la maison ou envoyer un message à un proche lorsque vous partez

Elle assiste un vaste intervalle de services en ligne et d'appareils intelligents, notamment les apps de médias sociaux, les outils de productivité et les systèmes d'automatisation de la maison

Son interface conviviale, sans code, la rend simple à utiliser, même si vous manquez de compétences techniques

Limites d'IFTTT

Vous trouverez peut-être cet outil, certes facile à utiliser, trop basique pour vos besoins d'automatisation

Prix d'IFTTT

Free

IFTTT Pro : 2,50 $/mois

IFTTT Pro+ : 5$/mois

G2 : 4.5/5 (100+ avis)

Capterra : 4.6/5 (200+ avis)

8. Connexion Pabbly

Via Connexion Pabbly Pabbly Connect est une plateforme d'intégration d'automatisations qui est une puissante alternative à Zapier. Elle vous permet de déplacer des données entre des services et des applications populaires lorsque des actions ou des évènements spécifiques le déclenchent. Les flux de travail peuvent être simples ou complexes, car Pabbly Connect permet une automatisation en plusieurs étapes.

Les meilleures fonctionnalités de Pabbly Connect

La communauté en ligne active qui entoure Pabbly Connect est une ressource utile lorsque vous rencontrez des défis en matière d'automatisation

Il se connecte à la plupart des services web, y compris Facebook, Calendly, HubSpot et Gmail

L'interface conviviale permet de créer facilement des tâches pour chaque service de votre organisation, y compris l'équipe commerciale et le groupe des RH

Limites de Pabbly Connect

Le dépannage peut prendre beaucoup de temps. Les erreurs sont rarement corrigées et vous aurez besoin d'une assistance technique

Prix du Pabbly Connect

Pabbly Plus Standard : 49 $/mois

Pabbly Plus Pro : 99 $/mois

Pabbly Plus Ultimate : 199$/mois

G2 : 4.4/5 (4+ reviews)

Capterra : 4.5/5 (65+ avis)

9. Celigo

Via Celigo Celigo est une plateforme d'intégration basée sur le cloud que les organisations utilisent souvent pour améliorer l'efficacité opérationnelle ou l'expérience client. Elle connecte différentes applications et automatise les flux de données pour rendre les processus plus efficaces et réduire le risque d'erreur humaine. Celigo est particulièrement utile pour l'automatisation au niveau de l'entreprise.

Les meilleures fonctionnalités de Celigo

Ses outils IA peuvent gérer les erreurs et améliorer l'automatisation

Ses nombreux modèles d'automatisation préconstruits peuvent rendre les flux de travail fastidieux sans effort en quelques clics

Les contrôles d'accès basés sur les rôles facilitent la gestion des personnes qui peuvent lancer des flux de travail et accéder à d'autres outils au sein de la plateforme

Limites de Celigo

Parce qu'il incorpore l'automatisation au niveau de l'entreprise, certaines petites organisations peuvent trouver les forfaits payants au-delà de leur budget

Prix de Celigo

Contact pour des informations sur les prix

G2 : 4.6/5 (410+ commentaires)

Capterra : 4.7/5 (50+ commentaires)

10. Barres des tâches

Via Barre des tâches Tray est l'une des alternatives à Zapier offrant une plateforme visuelle, sans code, pour créer, personnaliser et gérer des intégrations et des processus d'automatisation. C'est un moyen pratique de connecter les systèmes CRM, les logiciels de marketing et le stockage de données pour automatiser les tâches manuelles.

Barre des tâches meilleures fonctionnalités

Son générateur visuel de flux de travail facilite la mise en place de paramètres permettant de déclencher des flux de travail à partir d'évènements spécifiques

Sa logique conditionnelle permet de gérer différents scénarios sans effort

Les automatisations révèlent les performances des intégrations et la façon dont vos systèmes gèrent le processus d'automatisation

Limites des tâches

La tarification de Tray peut le rendre plus cher que certaines alternatives à Zapier, et il n'y a pas de forfait gratuit pour les petites organisations

Tarifs de Tray

Contact pour des informations sur les prix

G2 : 4.6/5 (130+ commentaires)

Capterra : 4.9/5 (10+ avis)

Autres outils d'intégration

Si vous avez besoin de connecter deux ou plusieurs applications et services web, ces 10 alternatives à Zapier peuvent fournir de puissantes fonctions d'automatisation pour obtenir plus sans perdre de temps. Mais ce ne sont pas les seuls outils d'intégration disponibles ni les seuls que vous devriez employer.

Pour optimiser vos tâches de gestion de projet et faciliter l'automatisation des flux de travail, tournez-vous vers ClickUp. La plateforme de gestion de projet que vous connaissez et aimez déjà est indispensable aux équipes qui souhaitent améliorer leur productivité.

Complétez vos automatisations et faites plus avec l'écosystème de gestion de projet de ClickUp

Optimisez la productivité de votre organisation en connectant ClickUp au reste de votre pile technologique. ClickUp s'intègre à plus de 1 000 applications et services, y compris des outils CRM populaires, des plates-formes de conception et des services de marketing. Vous pouvez même lier votre compte ClickUp à Zapier pour créer et automatiser des flux de travail qui connectent ClickUp à d'autres services web. Intégrations de ClickUp combinées à l'intégration de Automatisations ClickUp la fonctionnalité Automatisations de ClickUp vous permet d'automatiser les opérations répétitives et de rationaliser les processus. Vous pouvez créer des tâches assignables dans ClickUp lorsque des évènements spécifiques, tels que la réception d'un nouveau lead ou d'un ticket de service, se produisent dans vos applications intégrées.

La flexibilité intégrée de la playform vous permet de créer des flux de travail personnalisés en fonction de vos besoins, qu'il s'agisse de la gestion d'une campagne marketing, d'un projet de développement logiciel ou du pipeline des ventes. Vous disposerez du flux de travail adéquat pour chaque processus, à tout moment.

ClickUp meilleures fonctionnalités

Il s'intègre à Zapier et à plus de 1 000 autres applications et services

Il permet un contrôle total sur vos flux de travail afin que vous puissiez organiser des processus d'entreprise complexes, y compris les données de vente et de marketing

Ses outils de collaboration exceptionnels vous permettent de vous connecter avec les membres de l'équipe, en veillant à ce que chacun reçoive les données dont il a besoin

Limites de ClickUp

Il ne s'agit pas d'une véritable alternative à Zapier, car vous ne pouvez pas connecter deux services web par l'intermédiaire de la plateforme ClickUp

Prix ClickUp

Free Forever

Unlimited : 7$/mois par utilisateur

: 7$/mois par utilisateur Business : 12$/mois par utilisateur

: 12$/mois par utilisateur Enterprise : Contactez-nous pour connaître les tarifs

: Contactez-nous pour connaître les tarifs ClickUp IA : Disponible à l'achat sur tous les forfaits payants au prix de 5 $ par membre de l'espace de travail et invité interne par mois

G2 : 4.7/5 (8,000+ reviews)

Capterra : 4.7/5 (3,000+ commentaires)

Optimiser les flux de travail avec les outils d'automatisation des processus d'entreprise

Prêt à passer à la vitesse supérieure en matière de gestion de projet et d'automatisation des flux de travail ? ClickUp permet à vos équipes de travailler efficacement, d'automatiser les tâches et de collaborer.

Avec une assistance étendue et des options d'intégration, y compris la connexion avec Zapier, vous pouvez créer les flux de travail personnalisés dont vous avez besoin pour assurer un flux de données fluide entre toutes les applications de votre pile technologique. Inscrivez-vous à ClickUp dès aujourd'hui et faites l'expérience de la différence dans la gestion de vos tâches et projets.