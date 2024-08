10 modèles de plans de travail gratuits

Êtes-vous fatigué de vous perdre dans le chaos de vos nouveaux projets ? En tant que chef de projet, vous souhaitez rendre votre travail plus organisé et plus efficace ? Vous cherchez une solution pour rationaliser les tâches de vos équipes et vous assurer que tout le monde est sur la même longueur d'onde ?

Ne cherchez plus, car les modèles de plans de travail vous aideront à y parvenir. Ils vous serviront de plan d'action tout au long de votre projet, en vous aidant à avoir une vue d'ensemble, à connaître les échéances et les dépendances qui pourraient vous empêcher d'atteindre vos objectifs.

Dans cet article de blog, nous allons parler de ce que sont les modèles de plan de travail et de ce qui fait un bon modèle. Ensuite, nous partagerons nos 10 meilleurs modèles pour ClickUp, Microsoft et Google Docs. Prêt à optimiser vos plans de travail comme jamais auparavant ? Plongeons dans l'aventure !

Qu'est-ce qu'un plan de travail dans la gestion de projet ?

Un modèle de plan de travail est un outil qui décrit les tâches et les activités spécifiques nécessaires pour atteindre des objectifs précis. Il s'agit d'un cadre qui aide les individus ou les équipes à organiser, planifier, communiquer et hiérarchiser leur travail de manière efficace. Les modèles de plan de travail comprennent généralement des sections telles que les objectifs du projet et les objectifs, les délais, l'affectation des ressources les résultats de l'évaluation sont présentés sous la forme d'indicateurs de performance et d'obstacles ou de risques potentiels.

Les modèles de plans de travail sont couramment utilisés dans la gestion de projets, la recherche, l'éducation, les affaires et bien d'autres domaines. Ils peuvent être adaptés aux besoins de différents projets ou tâches de grande envergure et aident les individus ou les équipes à concevoir des objectifs réalisables, à créer des étapes d'action, à suivre les progrès et à procéder aux ajustements nécessaires pour garantir la réussite du projet.

L'utilisation d'un modèle de plan de travail peut faire gagner du temps de temps et d'efforts, car il fournit une plan de projet pour la tâche à accomplir. Il améliore également la communication et la collaboration entre les membres de l'équipe, car chacun peut voir les tâches et les échéances et a une compréhension commune de ce qui doit être réalisé.

Un modèle de plan de travail est un outil de gestion de projet qui facilite la planification et l'exécution efficaces des tâches ou des projets. En utilisant un modèle de plan de travail, les individus ou les équipes peuvent améliorer leur productivité, leur efficacité et leur performance globale.

Qu'est-ce qui fait un bon modèle de plan de travail de projet ?

Un bon modèle de plan de travail doit être complet et adapté au projet ou à la tâche spécifique. Il doit inclure toutes les étapes et tous les délais nécessaires, ainsi que les responsabilités attribuées et les ressources requises pour mener à bien la tâche. Il doit également permettre la flexibilité et l'adaptabilité en cas d'imprévus transitions ou d'obstacles inattendus .

**Il doit être facile à lire, visuellement attrayant et structuré de manière logique. Cela améliore la communication et garantit que les membres de l'équipe sont sur la même longueur d'onde en ce qui concerne les délais, les objectifs et les stratégies.

**Il est également essentiel de montrer comment répartir le temps, le personnel et le matériel. Un bon modèle doit prévoir suffisamment de temps pour chaque activité et décomposer les tâches complexes en sous-tâches gérables.

**Les progrès et les performances doivent être régulièrement évalués par rapport au plan et des ajustements doivent être apportés en conséquence. Cela permet d'identifier les obstacles et les domaines à améliorer, et de garantir la réussite de la tâche.

Un bon outil de gestion de la charge de travail doit être complet, clair et structuré, fournir des ressources et des délais suffisants et être régulièrement mis à jour pour obtenir des résultats optimaux.

10 modèles et exemples de plans de travail

Que vous soyez manager, chef d'équipe ou entrepreneur, il est essentiel de disposer d'un plan de travail bien conçu pour réussir. Un bon plan de travail vous aidera à rester sur la bonne voie et à organiser vos projets, ce qui vous permettra de prendre de meilleures décisions quant à la meilleure façon d'allouer les ressources et de gérer les délais.

Mais créer des plans efficaces à partir de zéro peut prendre du temps et s'avérer difficile. C'est pourquoi nous avons dressé cette liste des meilleurs modèles de plans de travail, afin que, quel que soit le type de projet ou d'entreprise que vous avez en tête, vous disposiez d'une solution facile à mettre en œuvre.

Qu'il s'agisse de simples listes de tâches ou de feuilles de route plus élaborées avec des jalons, ces modèles offrent toutes les fonctionnalités nécessaires à une planification efficace, sans effort ni dépense supplémentaire.

1. Modèle de plan de travail ClickUp

Le modèle de plan de travail simple vous aide à organiser les tâches en groupes, à fixer des priorités, des délais et des statuts, et à étiqueter les équipes responsables.

Lorsque vous commencez à utiliser des modèles dans le cadre de votre processus de planification du travail, il est parfois préférable de commencer par les bases. C'est ce que nous aimons dans Modèle de plan de travail simple de ClickUp .

Ce modèle est l'endroit idéal pour commencer lorsque vous utilisez ClickUp pour la planification d'un projet. Il vous aide à visualiser facilement les activités qui doivent être réalisées avant que le projet ne soit considéré comme achevé.

Vous pouvez choisir d'importer des éléments et des dates à partir d'une liste existante ou de partir de zéro. Chaque activité peut être marquée d'un niveau de priorité, et il y a des emplacements pour entrer les dates de début et de fin afin que tout le monde puisse facilement voir ce qu'il faut prioriser, et quand.

Ce modèle comprend plusieurs champs personnalisables afin que vous puissiez créer la bonne gestion de la charge de travail pour vos projets. Les possibilités de personnalisation offertes par ce modèle en font le point de départ idéal pour pratiquement n'importe quel projet ou tâche. Télécharger ce modèle

2. Modèle de plan de travail annuel ClickUp

Ce modèle vous aide à fixer des objectifs à long terme en incluant les tâches clés nécessaires pour atteindre chacun d'entre eux.

Si vous êtes un adepte de l'expression "Si vous ne planifiez pas, vous planifiez l'échec", vous devez savoir qu'il n'est pas possible de planifier sans planifier Modèle de plan de travail annuel de ClickUp pourrait bien être votre nouveau meilleur ami. Pour assurer votre réussite, celle de votre équipe ou de votre entreprise tout au long de l'année, vous avez besoin d'une approche de la planification à long terme axée sur les processus et comportant de nombreuses étapes.

Ce modèle comporte cinq sections qui vous aideront à fixer vos objectifs à long terme et à suivre vos progrès au fur et à mesure. Ce modèle vous aidera, vous et votre équipe, à rester responsables de vos objectifs au fil du temps. Ainsi, vous planterez les graines de la réussite dès le départ, ce qui vous permettra d'atteindre vos objectifs en temps voulu étapes du projet et d'atteindre vos objectifs à long terme. Télécharger ce modèle

3. Modèle de plan de travail de projet ClickUp

Le modèle de plan de travail du projet vous présente une liste de tâches, mais vous aide également à visualiser les retards, le niveau d'effort et tous les endroits où le projet n'est pas sur la bonne voie.

Parfois, la gestion d'un projet est plus complexe que la simple rédaction d'une liste des activités à réaliser et de l'état d'avancement de chacune d'entre elles. Lorsque vous avez besoin d'un peu plus de détails, Modèle de plan de travail de projet de ClickUp peut vous aider.

Considérez ce modèle de plan de projet comme une version élargie de notre modèle Plan de travail simple. Outre les champs standard tels que le nom de la tâche, les dates de début et d'échéance, et la durée, ce modèle vous permet également de voir en détail si votre équipe atteint ou non ses objectifs.

Les champs supplémentaires de ce modèle montrent comment votre équipe s'y prend pour respecter le calendrier établi.

Retards (jours) : Permet de savoir quelles étapes sont bloquées ;

: Permet de savoir quelles étapes sont bloquées ; Champ "calendrier " : s'affiche en vert (respect du calendrier), en orange (retards mineurs) ou en rouge (retards importants) ; et

: s'affiche en vert (respect du calendrier), en orange (retards mineurs) ou en rouge (retards importants) ; et Effort : Indique le niveau d'effort nécessaire pour mener à bien la tâche, de 1 à 5.

Les champs de planification de ce modèle le rendent particulièrement utile pour examiner un projet rétroactivement afin de voir où vous avez pu mal calculer le temps ou l'effort nécessaire à la réalisation d'une certaine activité. De cette façon, vous pouvez ajuster et créer un calendrier plus précis pour le prochain projet. Télécharger ce modèle

4. Modèle de plan de travail à distance ClickUp

Le modèle de plan de travail à distance aide les équipes à distance à rester connectées lorsqu'elles collaborent sur des projets.

Les équipes à distance ont des défis uniques lorsqu'il s'agit de collaborer sur des projets de groupe. Modèle de plan de travail à distance de ClickUp juste pour eux.

Sans travailler en étroite collaboration les unes avec les autres, les équipes à distance doivent faire preuve de plus d'attention pour que tout le monde soit sur la même longueur d'onde en ce qui concerne la gestion des projets. Il peut également être difficile de déterminer quelles demandes de projet sont importantes pour l'entreprise dans son ensemble, et quelles demandes sont utiles, mais ne sont pas importantes dans le contexte général. C'est pourquoi il est difficile de trouver le bon outils de travail à domicile essentiels à la réussite de l'équipe à distance.

Ce modèle classe chaque projet en fonction de son impact organisationnel afin de montrer son importance pour l'entreprise.

Projets de faible importance : peuvent être poursuivis ou non en fonction de la charge de travail de l'équipe, étant donné qu'ils n'ont pas d'impact significatif sur l'organisation.

: peuvent être poursuivis ou non en fonction de la charge de travail de l'équipe, étant donné qu'ils n'ont pas d'impact significatif sur l'organisation. Projets de grande importance : Doivent être poursuivis car ils ont un impact significatif sur l'organisation.

Le modèle comporte également un espace pour écrire l'objectif du projet ("augmenter la participation de l'équipe de 90 %" ou "générer 200 nouveaux clients", par exemple), l'objectif de l'équipe et les objectifs de l'équipe le budget du projet et le coût réel, le niveau d'effort et un lien vers les principaux résultats du projet, de sorte que chaque personne travaillant sur la tâche ait une visibilité totale du contexte du travail et des dossiers pertinents.

Télécharger ce modèle

5. ClickUp Plan de travail Tableau blanc

Le modèle de tableau blanc de plan de travail vous offre un espace de travail numérique pour faire du tableau blanc avec votre équipe, que vous soyez dans la même pièce ou à l'autre bout du pays.

Le tableau blanc est un excellent moyen de visualiser des idées, de discuter de stratégies et d'améliorer la qualité de la vie collaborer avec des collègues .

L'utilisation de tableaux blancs lors des réunions d'équipe permet à chacun d'exprimer ses idées et de résoudre les problèmes ensemble. Mais dans les environnements de travail modernes d'aujourd'hui, votre équipe ne se trouve pas toujours au même endroit pour utiliser le tableau blanc, et il se peut qu'elle ait besoin d'accéder aux notes du tableau blanc lorsqu'elle est en déplacement. C'est pourquoi nous avons créé Modèle de tableau blanc du plan de travail de ClickUp .

Il vous donne une référence visuelle planifiée pour un projet dans un format numérique, mais tout comme un tableau blanc physique, vous pouvez "accrocher" des notes, noter des tâches et déplacer des affectations.

Le tableau blanc possède de nombreuses fonctionnalités qui le rendent semblable à un tableau physique, mais en mieux !

Outils de dessin: À main levée avec des marqueurs de différentes couleurs et tailles, ajoutez des formes et des notes autocollantes, du texte, des flèches et des cartes mentales, et téléchargez même des images et des photos.

À main levée avec des marqueurs de différentes couleurs et tailles, ajoutez des formes et des notes autocollantes, du texte, des flèches et des cartes mentales, et téléchargez même des images et des photos. Bibliothèque de modèles: Commencez avec 9 modèles différents pour organiser et ajouter rapidement à votre tableau blanc.

Commencez avec 9 modèles différents pour organiser et ajouter rapidement à votre tableau blanc. Tâches, documents, personnes et listes: Déposez ou marquez n'importe lequel de ces éléments à partir d'autres tableaux ou listes dans votre espace de travail ClickUp.

Déposez ou marquez n'importe lequel de ces éléments à partir d'autres tableaux ou listes dans votre espace de travail ClickUp. Liens:Incluez des itinéraires cliquables vers des fichiers Figma, des sites web, des Google Docs, des feuilles et des diapositives, et Youtube.

Qu'il s'agisse d'un brainstorming ou de l'élaboration de processus complexes, cet espace de travail ClickUp vous permet de créer des liens vers des fichiers Figma ou des sites web modèle de tableau blanc peut être un outil utile pour faire passer votre travail au niveau supérieur.

Bonus: Modèles de plans de communication Télécharger ce modèle

6. Modèle de plan de 12 semaines ClickUp

Utilisez le modèle de plan de 12 semaines pour enregistrer toutes vos tâches, leurs dates d'échéance, le destinataire et le niveau de priorité.

De nombreuses entreprises fonctionnent sur des cycles trimestriels de 12 semaines chacun. Pour ceux d'entre vous qui utilisent cette approche, nous avons créé Modèle de plan de 12 semaines de ClickUp pour que votre prochain trimestre soit encore meilleur que le précédent. Mais le plaisir ne s'arrête pas là ! Ce modèle peut être utilisé pour gérer tous les aspects de votre vie, en vous aidant à équilibrer vos objectifs personnels et professionnels de la manière la plus efficace possible plan de productivité possible.

Notre modèle de plan de projet simple en 12 semaines fonctionne comme une liste de choses à faire géante, dans laquelle vous pouvez saisir une description détaillée de la tâche, ajouter des sous-tâches et créer des listes de contrôle. Le modèle comprend également deux champs personnalisés :

Planifier et suivre les progrès : Le modèle comprend également deux champs personnalisés : Planification et suivi de la progression : les champs qui indiquent l'état d'avancement de la tâche sont automatiquement remplis

: Le modèle comprend également deux champs personnalisés : : les champs qui indiquent l'état d'avancement de la tâche sont automatiquement remplis Catégorie d'activité : associez chaque catégorie à un groupe pertinent (par exemple, personnel, travail, famille ou finances)

Utilisez ce modèle pour faire un "brain dumping" de tout ce que vous devez faire au cours des 12 prochaines semaines. Ensuite, utilisez les champs de ClickUp pour affecter les personnes concernées aux tâches, créer des dates d'échéance, et classer votre liste par ordre de priorité en fonction de ce qui doit être fait, et quand.

Télécharger ce modèle

7. Modèle de plan de processus ClickUp

Notre modèle de plan de processus vous aide à organiser les spécificités de votre projet, y compris les méthodes, les critères et les actions d'amélioration nécessaires.

Un plan de processus est essentiellement votre feuille de route étape par étape pour atteindre un résultat spécifique.

Il comprend les étapes que vous suivrez pour atteindre un objectif, les mesures de qualité et de réponse que vous mettrez en place, ainsi que tout plan de réaction pertinent. C'est le meilleur moyen de s'assurer que vos attentes (ou celles de vos clients) sont satisfaites Modèle de plan de processus de ClickUp .

Les plans de processus sont souvent nécessaires à des fins de conformité dans les emplois où le produit ou le service doit faire l'objet d'inspections pour en garantir la qualité. Ce document propose des champs pour détailler les spécificités des opérations de votre entreprise.

Section pour la liste des actions d'amélioration : Comprend une description, les données d'entrée et de sortie, les méthodes utilisées, les critères et les actions à entreprendre si les critères ne sont pas remplis.

: Comprend une description, les données d'entrée et de sortie, les méthodes utilisées, les critères et les actions à entreprendre si les critères ne sont pas remplis. Section consacrée aux détails de la révision du plan de processus : Inclut la date de révision, l'historique des révisions et une liste des personnes chargées de l'approbation et de l'accusé de réception.

Que vous lanciez un nouveau produit ou que vous mettiez en œuvre une nouvelle stratégie de vente, il est essentiel de disposer d'un plan de processus. Il vous aidera à rester organisé et vous assurera que vous suivez les meilleures pratiques et protocoles pour réussir. En outre, le fait de disposer d'un plan clair peut vous donner la tranquillité d'esprit quant à votre capacité à mettre en œuvre votre vision.

Télécharger ce modèle

8. Modèle de plan de travail Microsoft Excel

Via Microsoft

Nous pensons que la bibliothèque de modèles de ClickUp offre tout ce dont une entreprise peut avoir besoin pour s'organiser et rester organisée, mais nous savons qu'il n'est pas toujours possible de choisir les solutions que l'on souhaite utiliser. Pour les organisations qui vous obligent à utiliser les produits Microsoft et pour ceux qui préfèrent les feuilles de calcul aux documents Word, voici quelques exemples de modèles Modèles de plans de travail Excel sont pour vous.

Excel propose plusieurs calendriers et plans de travail personnalisables modèles de feuilles de route pour vous aider à organiser vos projets.

Temps du projet: Créer une ligne du temps pour suivreles calendriers des projetsqui indique le mois au cours duquel chaque tâche sera exécutée. Comprend un tableau pour le nom de l'activité, les dates de début et de fin. Excel fournit trois tableaux détailléscalendrier de projet et un modèle de quatre semainesmodèle de calendrier de projet.

Créer une ligne du temps pour suivreles calendriers des projetsqui indique le mois au cours duquel chaque tâche sera exécutée. Comprend un tableau pour le nom de l'activité, les dates de début et de fin. Excel fournit trois tableaux détailléscalendrier de projet et un modèle de quatre semainesmodèle de calendrier de projet. Modèle de plan de travail: Présentez vos projets en 4 phases, avec les activités requises pour chacune d'entre elles. Les données sont saisies dans une autre feuille de travail et sont ensuite automatiquement intégrées dans la feuille de route visuelle.

Ces modèles ne sont pas spécialement conçus pour la gestion de projets, mais ils vous permettent d'organiser les tâches les plus urgentes de votre projet et de les présenter visuellement. Et si vous préférez les documents aux feuilles de calcul, voici comment créer un calendrier avec Word à la place.

Télécharger ce modèle

9. Microsoft Project Modèle de calendrier de plan de projet

Via Microsoft

Si vous devez conserver votre planification de projet dans la suite Microsoft, mais que vous souhaitez une solution plus complète que les modèles Excel, vous pouvez utiliser les outils suivants Modèles de plan de travail pour Microsoft Project .

Microsoft Project est un logiciel qui vous aide à planifier, programmer et gérer des projets complexes. Avec des fonctionnalités telles que Les diagrammes de Gantt , gestion des ressources et le suivi des tâches, Microsoft Project facilite l'organisation et le respect des délais.

Project s'intègre également à d'autres programmes Microsoft tels qu'Excel et Outlook, ce qui vous permet de partager facilement des informations et de collaborer avec votre équipe. Que vous planifiez un mariage, construisiez un bâtiment ou lanciez un nouveau produit, Microsoft Project peut vous aider à rester sur la bonne voie et à mener à bien votre projet.

Ce modèle de planification de projet peut vous aider à organiser les tâches et les jalons d'une manière facile à partager avec plusieurs membres de l'équipe et parties prenantes. Mais pour utiliser ces modèles, vous devez vous inscrire au service.

Télécharger ce modèle

10. eFinancial Models Google Sheets Modèle de planification de projet simple

Via eFinancial Models

Pour ceux qui ne peuvent pas choisir leur propre plateforme de gestion de projet et dont les entreprises utilisent Google Workspace, il y a Modèles de plans de travail Google Sheets pour vous aussi !

La bonne nouvelle avec Google Sheets, c'est que si vous avez déjà utilisé Microsoft Excel, vous vous sentirez comme chez vous. Il s'agit d'un outil de feuille de calcul basé sur le cloud qui vous permet de créer, de modifier et de partager des classeurs avec d'autres personnes en temps réel. Google Sheets vous permet de collaborer avec votre équipe dans un lieu centralisé, sans avoir besoin d'enregistrer et d'envoyer des fichiers.

Pour planifier votre travail, vous pouvez utiliser Google Sheets pour fixer des échéances, suivre l'évolution de votre projet, attribuer des tâches, etc. Que vous travailliez sur un projet à plusieurs, sur une présentation ou que vous ayez simplement besoin d'organiser votre liste de tâches quotidiennes, Google Sheets peut vous aider rationaliser le processus et rendre votre vie professionnelle beaucoup plus facile.

Télécharger ce modèle

Optimisez votre flux de travail avec un modèle de planification du travail dès aujourd'hui

Il est impératif de hiérarchiser votre charge de travail et d'établir des plans pour mener à bien vos responsabilités afin d'obtenir la meilleure production possible. Heureusement, de nombreux logiciels de gestion de projet sont disponibles pour vous aider, que vous cherchiez un moyen d'organiser votre travail par année, par projet ou par trimestre.

L'espace de travail de ClickUp vous permet de visualiser facilement vos tâches, et nos modèles vous aident à les organiser rapidement et intuitivement, que vous travailliez seul ou au sein d'une équipe plus importante. Et lorsque vous devez collaborer avec d'autres contributeurs, ClickUp vous permet d'obtenir un retour d'information en toute simplicité.

L'utilisation de ClickUp est gratuite

essayez-nous dès aujourd'hui

pour voir comment un peu de planification en amont peut maximiser votre production à long terme.