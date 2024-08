10 modèles gratuits d'agendas Google pour rester organisé au travail

Modèles de calendrier Google - où serions-nous sans eux, n'est-ce pas ?

C'est toujours une bonne idée d'aligner les compétences de votre organisation. Avec les nouveaux projets, les réunions se multiplient et les objectifs personnels se renouvellent.

Pour organiser vos projets, nous vous suggérons d'utiliser les modèles d'agendas Google, le moyen le plus intelligent de suivre vos tâches, vos livrables, vos échéances, etc.

Pour vous faciliter la tâche, nous vous présentons cinq modèles gratuits d'agendas Google à enregistrer ou à mettre en signet pour plus tard.

Nous vous proposons également 10 modèles d'agendas Google alternatifs pour les tâches plus sérieuses (pensez à les campagnes de marketing projets de travail à domicile, etc.)

Qu'est-ce qu'un modèle d'agenda Google?

Un modèle d'agenda Google est un agenda numérique riche en fonctionnalités, polyvalent et dynamique.

Vous utilisez cet agenda numérique pour planifier vos réunions, vos courses personnelles, vos appels, vos tâches, etc.

Lorsque les choses deviennent insurmontables (comme c'est souvent le cas), l'utilisation d'un modèle d'agenda Google peut vous aider :

Garder le contrôle de vos projets, tâches et échéances en cours

À effectuer plusieurs tâches à la fois et à rester organisé

Prévenir le brouillard cérébral et la fatigue au travail, et améliorer la productivité

4 modèles gratuits d'agendas Google à télécharger dès maintenant

Les calendriers ont mauvaise réputation, c'est-à-dire les calendriers physiques. Pour la plupart des gens, il s'agit d'un objet qui indique la date et le jour de la semaine, et c'est à peu près tout.

Pourtant, l'utilisation d'un bon calendrier peut être un atout, car il vous permet de garder un œil sur votre charge de travail sans perdre votre tranquillité d'esprit.

Voici quatre modèles d'agendas Google que vous pouvez sauvegarder dès maintenant et que vous remercierez plus tard :

1. Calendrier marketing

via Les Goodocs Téléchargez ce modèle gratuit de calendrier marketing pour 2024 pour planifier vos campagnes marketing comme un pro. Utilisez ce calendrier organisé dans google slide pour élaborer des stratégies et planifier votre travail sans en perdre une miette.

2. Planificateur quotidien Google Docs

via Laboratoires de calendriers Un modèle d'agenda quotidien est indispensable pour tout le monde, qu'il s'agisse de chefs de projet, de cadres, d'employés, d'écrivains, de chefs cuisiniers ou d'artistes.

Utilisez ce planificateur journalier modifiable et créez un calendrier mensuel dans trois formats de modèles : Google Docs, Google Sheets et PDF, pour vous libérer du stress quotidien.

3. Modèle de fiche de paie pour les organisations à but non lucratif

via Template.net La gestion des salaires pour les organisations à but non lucratif est un véritable casse-tête, car la gestion des fonds est délicate.

Vous voulez que les employés soient rémunérés à temps et, pour ce faire, vous devez respecter votre calendrier de paiement. Vous devez également respecter les échéances fiscales, les jours fériés, etc.

Utilisez ce modèle et personnalisez-le sans vous soucier de maintenir la transparence financière. Ce modèle peut être utilisé sous Google Docs, Google Slides, PDF et autres

4. Calendrier d'entraînement personnel

via Les GooDocs La croissance professionnelle commence par un apprentissage continu et un programme de formation clair et ciblé.

Mais il est possible de concilier travail et apprentissage si votre routine est bien structurée.

Utilisez ce modèle de calendrier Google Docs pour suivre vos ateliers, séminaires, cours en ligne, etc.

Related : Apprenez à faire un Calendrier Google dans Google Docs .

Limites de l'utilisation des modèles d'agendas Google

Posez-vous la question : L'utilisation des modèles d'agendas Google est une bonne chose, mais s'agit-il de la meilleure façon de créer un agenda ? Non !

Voici trois raisons pour lesquelles un modèle d'agenda Google risque de ne pas être à la hauteur lorsqu'il est utilisé pour structurer votre journée :

Il fonctionne principalement comme un outil de création de documents et n'est pas destiné à la création d'un calendrier

Il ne vous permet pas d'accéder aux fichiers hors ligne, et vous devez être en ligne - soit sur un espace de travail Google, soit sur Google Agenda lui-même. C'est un gros problème si vous ne disposez pas d'une bonne bande passante ou en cas d'urgences imprévisibles

Il ne vous permet pas de planifier, d'attribuer ou de créer des tâches. Vous ne pouvez pas non plus visualiser votre flux de travail ou un calendrier

10 modèles alternatifs de calendrier Google en 2024

ClickUp est une meilleure alternative à Google Forms pour la création d'un calendrier car il s'agit d'un logiciel tout-en-un suite de productivité offrant des vues détaillées du calendrier.

Vous n'avez plus besoin de passer d'un écran à l'autre, d'une application à l'autre et de tout ce qui se trouve entre les deux pour gérer et suivre votre projet.

De plus, vous pouvez exécuter des flux de travail fluides à l'aide de la cartographie des processus et tenez un journal de vos réflexions à l'aide de l'outil quotidien de ClickUp modèles de journal . Obtenez une vue d'ensemble de votre projet avec l'outil Modèle de vue d'ensemble du projet et créez du contenu convertible à l'aide de notre modèle Modèles de calendrier de contenu .

Mais ne nous croyez pas sur parole.

Poursuivez votre lecture pour découvrir 10 de nos modèles alternatifs d'agendas Google préférés, dotés des fonctionnalités adéquates pour rester organisé.

C'est parti !

Bonus : Cherchez le 10 meilleures alternatives à Google Calendar qui sont dix fois mieux que Google Calendar!

1. Modèle de calendrier ClickUp

Modèle de calendrier

Modèle de calendrier de ClickUp est parfait pour les débutants qui souhaitent organiser leurs projets en morceaux gérables.

Certes, Google Calendar vous permet de faire la même chose. Cependant, ClickUp fait passer votre planification au niveau supérieur en offrant les fonctionnalités suivantes :

Statuts personnalisés : Marquez le statut de la tâche comme bloqué, annulé, terminé, en cours et en attente pour assurer le suivi des événements, des activités ou des tâches

Champs personnalisés : Contrairement à Google Calendar, ces 10 attributs personnalisés différents, tels que Jalon, Références, Classement, Lieu, Coût réel, etc., vous permettent de visualiser les données de l'événement et de les enregistrer

Vues personnalisées : Les six vues différentes dans les diverses configurations de ClickUp (vue sommaire, tableau d'avancement, vue chronologique, planificateur mensuel, guide de démarrage, etc.) vous permettent de visualiser les mêmes données de plusieurs façons

Gestion de projet : ClickUp offre des fonctions de suivi du temps, des courriels, des balises, des avertissements de dépendance, et plus encore, intégrant la gestion de projet dans un calendrier dynamique ! Télécharger ce modèle ### 2. Modèle de calendrier hebdomadaire ClickUp

Modèle de calendrier hebdomadaire de ClickUp

Google propose un modèle de calendrier hebdomadaire, mais il est au mieux basique.

Avec Modèle de calendrier hebdomadaire de ClickUp avec le calendrier hebdomadaire de ClickUp, vous pouvez obtenir des mises à jour en temps réel de vos événements, tâches, échéances et autres. Vous pouvez également identifier et régler les conflits ou les chevauchements et rester dans les temps !

Voici d'autres caractéristiques utiles de ce modèle :

Des statuts personnalisés pour marquer les tâches comme étant terminées, en cours, à faire et inachevées

Des champs personnalisés avec 3 attributs différents - Bien-être, Type de tâche et Notes importantes - pour catégoriser et ajouter des notes aux tâches

Vues personnalisées dans 5 configurations ClickUp - Guide de démarrage, Calendrier hebdomadaire, Tâches terminées, Toutes les tâches et Cette semaine - pour un accès aux données organisé et en un seul clic

Ce modèle est indispensable pour les managers débordés. Télécharger ce modèle

3. Modèle de calendrier de contenu ClickUp

Modèle de calendrier de contenu ClickUp

Les équipes de contenu ne peuvent pas se contenter d'une simple liste ou d'une feuille de calcul pour planifier leurs créations. Modèle de calendrier de contenu de ClickUp vous permet d'améliorer votre marketing de contenu.

Visualisez vos contenus mensuels en analysant les éléments suivants :

Les types de contenu produits (blogs, courriels, messages sur les médias sociaux, etc.)

Quand programmer et publier le contenu et sur quels canaux

Les liens critiques une fois qu'ils sont mis en ligne (mentions, engagement, conversions, trafic, etc.)

Votre équipe de contenu a besoin d'une visibilité en temps réel sur chaque aspect du cycle de vie de la production - et c'est là que le calendrier de contenu de ClickUp se distingue.

Conceptualisez des flux de travail clairs pour la production. Identifiez les points sensibles pour optimiser le contenu. Créez un processus de marketing de contenu gagnant ! Télécharger ce modèle

4. Modèle de calendrier annuel ClickUp

Modèle de calendrier annuel ClickUp

Le suivi des défis annuels ne se limite pas à Instagram ou TikTok ; vous pouvez avoir besoin de suivre vos événements sociaux personnels, vos tâches professionnelles, etc. tout au long de l'année.

Avec Modèle de calendrier annuel de ClickUp vous bénéficiez des avantages suivants :

Vue globale et holistique : Planifiez et organisez facilement toutes vos tâches pour l'année

Des objectifs clairs et précis : Suivez vos objectifs ainsi queles étapes clés pour les projets cruciaux

Une compréhension plus facile et plus approfondie du projet : Visualisez vos progrès dans un format facile à digérer

Du côté des fonctionnalités, vous pouvez utiliser :

Des statuts personnalisés avec cinq variantes d'activité : Terminé, Retardé, En cours, Sur la bonne voie et A commencer

Des champs personnalisés pour la gestion des tâches par catégorie : Catégorie, Trimestre de mise en œuvre, Budget, Département et Équipe affectée

Des vues personnalisées en quatre formats : Calendrier, Activités par statut, Liste des activités et Commencer ici

Gérez votre calendrier annuel en toute simplicité. Téléchargez le modèle et démarrez votre planification de la nouvelle année sur une note productive. Télécharger ce modèle Bonus : Here are 10 meilleurs logiciels de gestion de projet pour les événements Vaut la peine d'y jeter un coup d'œil.

5. Modèle de liste de choses à faire pour le calendrier ClickUp

Modèle de liste de tâches du calendrier ClickUp

Imaginez que vous puissiez combiner vos tâches essentielles dans un format de calendrier visuellement attrayant ; c'est tout à fait logique.

C'est exactement ce que Modèle de liste de tâches du calendrier de ClickUp vous permet de faire :

Jongler avec des tâches multiples et atteindre vos objectifs sans erreurs

Suivre vos journées, vos semaines et vos mois en une seule fois

Organiser les tâches en catégories claires et entrer dans les détails tout en gardant à l'esprit la vue d'ensemble ou les objectifs à court terme

Ce modèle vous permet également d'ajouter des attributs tels que la catégorie, les ressources, le niveau de productivité et le rôle pour visualiser facilement vos tâches.

En outre, vous pouvez utiliser cinq vues - Demande de réunion, Par rôle, Par catégorie, Horaires et Guide de démarrage - pour ne jamais perdre de vue vos objectifs. Télécharger ce modèle

6. ClickUp Modèle de calendrier moderne pour les médias sociaux

ClickUp Modèle de calendrier moderne pour les médias sociaux

Les publications sur les médias sociaux ont pour but de profiter des tendances virales du moment. Mais si vos posts sur les médias sociaux sont retardés, vous ne deviendrez pas viral à temps. Modèle de calendrier moderne pour les médias sociaux de ClickUp améliorera la fréquence, la qualité et le calendrier de vos publications sur les médias sociaux en

Construisant un flux de travail rationalisé pour l'ensemble de votre contenu de médias sociaux

Assurant la cohérence entre les canaux de médias sociaux

Offrant une visibilité approfondie sur les événements à venir, les campagnes, etc.

En vous aidant à planifier et à définir les objectifs de votre stratégie sociale de manière proactive

Optimisez les fonctionnalités du modèle en tirant parti des capacités avancées de suivi du temps, des commentaires, de l'IA, etc.

Pour catégoriser vos tâches, utilisez des filtres tels que le thème, la date de publication, le canal, le résultat final et les hashtags pour vous donner un bon coup de pouce. Télécharger ce modèle

7. Modèle de calendrier promotionnel ClickUp

Modèle de calendrier promotionnel ClickUp

Les entreprises qui ont dix longueurs d'avance sur leurs concurrents ont une chose bien précise : leur programme promotionnel pour l'année. Vous devez assurer le suivi des campagnes, des lancements de produits, etc. Modèle de calendrier promotionnel de ClickUp vous permet de vous concentrer sur les moindres détails en

Planifiant les initiatives promotionnelles et en suivant les progrès réalisés

Organisant les tâches et les campagnes en listes faciles à consulter

Collaborant avec des coéquipiers et en tenant tout le monde au courant.

Organisez-vous, gérez votre temps et mettez en œuvre vos projets en toute confiance, le tout à partir d'un modèle centralisé ! Télécharger ce modèle

8. Modèle de calendrier de contenu hebdomadaire de ClickUp

Modèle de calendrier de contenu hebdomadaire ClickUp

Qui ne souhaite pas un début de semaine efficace ? Un début de semaine où

Chaque liste est correctement encadrée

Toutes les listes de contrôle sont établies

Chaque tâche est mise en correspondance avec la T

L'effet de levier Modèle de calendrier de contenu hebdomadaire de ClickUp pour y parvenir.

Que vous souhaitiez améliorer votre campagne de marketing numérique ou planifier une campagne publicitaire trimestrielle, ce modèle hebdomadaire vous offre une visibilité totale sur votre stratégie de contenu et votre processus de publication.

Planifiez à l'avance en programmant le contenu par lots, et ne manquez jamais une échéance importante ! Télécharger ce modèle

9. Modèle de calendrier d'affaires ClickUp

Modèle de calendrier d'affaires ClickUp

Faire le point sur les activités de votre entreprise peut être un véritable casse-tête. Mais le modèle de calendrier d'entreprise de ClickUp simplifie ce processus.

Il n'existe pas de modèle spécifique d'agenda Google que les entrepreneurs, les cadres et les équipes peuvent utiliser.

Pour combler cette lacune, ClickUp a conçu un modèle de calendrier tout-en-un modèle de calendrier d'entreprise pour aider les cadres et les entrepreneurs à tout gérer, des appels de vente aux échéances des projets, en un seul clic.

Ce modèle est livré avec quatre champs personnalisés très utiles : C'était amusant, Type d'activité, Fichiers et Département pour visualiser votre calendrier et ne jamais vous ennuyer !

Améliorez vos compétences en matière de gestion de projet en tirant parti des fonctionnalités de suivi du temps, des étiquettes, des courriels, des notifications, etc.

Ce calendrier professionnel peut sembler unidimensionnel à première vue, mais il est à la hauteur de toutes les attentes, qu'il s'agisse de respecter les délais, d'avoir une visibilité sur les réunions à venir ou de planifier des projets et des objectifs à long terme. Télécharger ce modèle

10. Modèle de calendrier de campagne ClickUp

Modèle de calendrier de campagne ClickUp

Les campagnes sont l'âme de toute marque - elles donnent un aperçu de la façon dont la marque pense, fonctionne et prospère.

Il est essentiel de mener une bonne campagne pour préserver l'image de marque et améliorer les résultats de l'entreprise. Modèle de calendrier de campagne ClickUp est différent des autres calendriers de campagne disponibles aujourd'hui.

Utilisez-le pour

Établir un calendrier pour vos campagnes

Suivre les progrès réalisés par rapport aux livrables et aux étapes clés

Collaborer avec les équipes et les parties prenantes pour s'assurer que les campagnes sont sur la bonne voie

Visualiser les objectifs, les tâches, les dépendances et les échéances de chaque campagne

Que vous créiez des calendriers de contenu ou que vous suiviez des campagnes d'e-mailing, voici le seul modèle dont vous avez besoin pour démarrer votre campagne du bon pied. Télécharger ce modèle

Créer des calendriers et suivre des projets avec un seul outil : ClickUp

Être plus organisé au travail ne se fait pas du jour au lendemain. Vos équipes doivent travailler en harmonie, les ressources doivent s'aligner sur la charge de travail, les budgets doivent être alloués à temps et les délais doivent être respectés.

Même avec tout ce qui précède, vous courez toujours le risque d'erreurs dans les processus manuels saisie des données ou des problèmes qui découlent d'une journée fatigante et qui finissent par vous atteindre.

Existe-t-il une solution à ce problème ? Oui.

Vous devez renforcer vos compétences organisationnelles déjà formidables et ajouter la puissance des calendriers ClickUp pour rendre le processus intuitif, actualisé et collaboratif.

Commencez par définir vos besoins en matière de calendrier ; à partir de là, il est facile de choisir le bon calendrier ClickUp pour vous aider à démarrer. Et si vous avez des difficultés à choisir le bon, contactez notre équipe, qui vous aidera à faire le bon choix.

Organisez-vous avec ClickUp gratuitement .