10 modèles gratuits de carnets journaliers en Word, Excel et ClickUp

Lorsqu'on est confronté à une multitude de tâches ou à de nombreux évènements à venir, il peut devenir très difficile de rester au courant de toutes les tâches et activités associées, sauf si vous établir une liste à faire . À noter tout de même que les listes de tâches ne couvrent pas nécessairement des informations telles que les dates, les heures et les notes supplémentaires, ni ne vous permettent de contrôler si vous avez respecté un élément de tâche spécifique. ✅

C'est là que les modèles de journal quotidien entrent en jeu ! Ils offrent une forme ou une disposition préconçue pour enregistrer les informations quotidiennes, des dates et des tâches aux objectifs et aux évènements. Ces modèles peuvent vous aider à rationaliser le processus de journal quotidien et à garantir la cohérence des informations que vous saisissez.

Dans cet article, nous vous présentons les 10 meilleurs modèles de journal quotidien qui peuvent vous aider à planifier efficacement vos activités quotidiennes . Ces modèles vous permettront de maintenir un registre centralisé et accessible de vos tâches, de vos journaux quotidiens, de vos heures de travail ou d'autres observations - le tout avec un suivi pratique.

Qu'est-ce qu'un modèle de journal quotidien ?

Un journal de bord est un journal qui vous aide à documenter les activités, les objectifs, les réalisations, les pensées et les idées sur une base quotidienne. Il est généralement utilisé pour la gestion du temps l'organisation personnelle, le suivi de la progression vers les Objectifs et de garder une trace des évènements.

En revanche, un modèle de journal quotidien simplifie la création des journaux en fournissant un format prêt à l'emploi avec des sections pour les activités, les dates, les évènements, les notes et les objectifs. Ces modèles sont adaptables à vos préférences et constituent un outil précieux pour le maintien de l'organisation, de la concentration et du compte rendu dans votre routine quotidienne. 🗒️

Affichez rapidement toutes vos sous-pages et relations connectées sur ClickUp Docs pour rester organisé et garder le travail connecté

Les journaux quotidiens et leurs modèles correspondants ne doivent pas être confondus avec les listes à faire, qui sont essentiellement proactives (axées sur la planification des activités futures). En revanche, les journaux quotidiens sont rétroactifs, ce qui signifie qu'ils vous aident à forfaiter et à organiser votre travail en examinant ce que vous avez déjà accompli, en l'analysant et en utilisant ces informations pour planifier l'avenir.

Les principaux avantages de l'utilisation d'un modèle de journal quotidien sont les suivants :

Organisation:Ils mettent en forme de manière structurée les tâches quotidiennes, les évènements, les journaux de travail et les notes de manière systématique Gestion du temps : La liste des tâches et l'établissement de paramètres dans un modèle garantissent que les activités importantes sont enregistrées en premier Efficacité : les modèles permettent de gagner du temps, car il n'est pas nécessaire de mettre en forme un document chaque jour

Qu'est-ce qui fait un bon modèle de journal quotidien ?

Un modèle de journal de bord pratique doit présenter les caractéristiques suivantes :

Une disposition Effacée : Que ce soit Google Sheets ou MS Word, (ouClickUp Docs!) Le modèle doit être conçu de manière à être facile à suivre pour vous guider sans confusion dans le processus d'enregistrement quotidien

: Que ce soit Google Sheets ou MS Word, (ouClickUp Docs!) Le modèle doit être conçu de manière à être facile à suivre pour vous guider sans confusion dans le processus d'enregistrement quotidien Des sections pour les informations clés : Il doit comprendre des zones dédiées aux tâches et à leurs types, aux dates, aux évènements, aux notes et aux objectifs

: Il doit comprendre des zones dédiées aux tâches et à leurs types, aux dates, aux évènements, aux notes et aux objectifs Espaces pour les évènements imprévus : Prévoir de l'espace pour les tâches ou occurrences inattendues qui peuvent survenir au cours de la journée, afin d'assurer la flexibilité de la planification

: Prévoir de l'espace pour les tâches ou occurrences inattendues qui peuvent survenir au cours de la journée, afin d'assurer la flexibilité de la planification Le code couleur et les aides visuelles : Les codes couleur permettent de différencier les éléments et de les classer par ordre de priorité, tandis que les aides visuelles telles que les cases à cocher, les calendriers ou les diagrammes facilitent le suivi et le contrôle de vos tâches

: Les codes couleur permettent de différencier les éléments et de les classer par ordre de priorité, tandis que les aides visuelles telles que les cases à cocher, les calendriers ou les diagrammes facilitent le suivi et le contrôle de vos tâches L'ordre des priorités : Il doit vous permettre de classer les tâches ou les évènements par ordre de priorité en prévoyant des espaces pour indiquer le niveau d'importance

: Il doit vous permettre de classer les tâches ou les évènements par ordre de priorité en prévoyant des espaces pour indiquer le niveau d'importance Personnalisation : Un modèle approprié doit pouvoir s'adapter à vos besoins spécifiques en vous permettant d'ajouter ou de supprimer des sections

: Un modèle approprié doit pouvoir s'adapter à vos besoins spécifiques en vous permettant d'ajouter ou de supprimer des sections Accessibilité : Il doit être facilement accessible depuis n'importe quel appareil, ce qui vous permet de consigner vos activités même lorsque vous êtes en déplacement

Les 10 meilleurs modèles de journal quotidien à utiliser en 2024

Nous avons exploré une grande variété de modèles pour l'organisation des tâches et la gestion du temps afin de vous présenter la crème de la crème.🍦

Plongeons plus profondément dans les fonctionnalités de ces modèles gratuits de journal quotidien par Word, Excel et ClickUp pour voir ce qu'ils vous réservent.

1. Modèle de journal quotidien ClickUp

Le suivi et la hiérarchisation de vos activités sont facilités par l'utilisation du modèle de journal quotidien ClickUp

Si vous êtes à la recherche d'un outil pour vous aider à suivre rapidement vos activités quotidiennes et rationalisez l'efficacité des processus , le Modèle de journal quotidien ClickUp vous couvre. Il est livré avec des tâches qui peuvent inclure plusieurs sous-tâches pour capturer de manière exhaustive toutes vos activités achevées pour la journée.

Utilisez des modèles de journal d'activités quotidiennes comme celui-ci pour créer des champs personnalisés afin de suivre vos activités quotidiennes en toute simplicité. Classez vos tâches à venir ou accomplies en fonction des différents aspects de la vie auxquels elles se rapportent, tels que l'alimentation, l'école, les finances ou la famille. Utilisez le champ Dépenses pour suivre le coût total de vos activités et décomposez-le dans les champs de texte Détails.

Créez une liste des tâches à faire avec les détails de la date et de l'heure pour savoir si les tâches ont été achevées conformément au forfait. Si l'activité a été achevée dans les temps, cochez la case pour la supprimer. En outre, vous pouvez classer par ordre de priorité les tâches que vous n'avez pas réussi à faire en les faisant glisser vers le haut de la liste. 🏔️

2. Modèle de rapport quotidien ClickUp

/img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/09/ClickUp-Daily-Report-Template.jpg Modèle de rapport quotidien ClickUp /$$$img/

Contrôlez les tâches achevées et préparez les évènements et obligations à venir en toute transparence grâce au modèle de rapport quotidien ClickUp

Vous cherchez un moyen facile d'évaluer les tâches accomplies la veille, d'identifier les priorités actuelles et se préparer aux obligations à venir ? À faire tout cela et bien plus encore avec le Modèle de rapport quotidien ClickUp ! 🤩

Assurer une mise à jour quotidienne complète dans ce.. Modèle de document en consignant toutes les tâches achevées, y compris le temps qui leur a été consacré, dans la section Tâches achevées. Dans la section Bloqueurs, documentez tous les défis ou obstacles rencontrés au cours de l'exécution des tâches.

Pour les tâches en cours, maintenez une liste dans la section Tâches en cours. Utilisez la section Priorités pour demain pour présenter vos objectifs et classez les tâches par ordre de priorité pour le jour abonné.

N'oubliez pas d'inclure dans la section Informations complémentaires tout autre détail susceptible de faciliter l'achèvement du projet.

Toutes ces sections sont entièrement personnalisables, alors n'hésitez pas à les supprimer, à en ajouter ou à les renommer en fonction de vos préférences. Vous pouvez également créer de nouvelles colonnes et lignes dans des tableaux préétablis pour suivre autant de tâches ou d'activités que vous le souhaitez journal de travail comme vous le souhaitez.

3. Modèle d'agenda quotidien ClickUp

Planifiez vos tâches quotidiennes personnelles, suivez vos habitudes et organisez les évènements familiaux en incorporant une planification collaborative à l'aide du modèle de planning quotidien ClickUp

Ne prenez jamais de retard sur vos tâches quotidiennes grâce au modèle de planning quotidien ClickUp Modèle d'agenda quotidien ClickUp clickUp Daily Planner Template est un modèle de dossier pré-conçu qui vous aide à planifier des évènements, des courses, des tâches et des rendez-vous, ainsi qu'à créer des responsabilités récurrentes et à surveiller vos habitudes.

Le modèle est livré avec deux listes distinctes :

Suivi des habitudes : Activités de routine auxquelles vous vous livrez régulièrement, comme un footing matinal Tâches personnelles : Tâches quotidiennes essentielles qui requièrent votre attention, comme les courses, la cuisine ou les rendez-vous médicaux Suivez vos habitudes ou des tâches personnelles en utilisant la Vue Liste pour un aperçu simple des activités à faire, avec leur catégorie respective et la date d'échéance. Passez à la vue Tableau pour afficher les tâches selon des catégories telles que la santé, les relations et le ménage. Affichez le Calendrier pour vous concentrer sur les échéances et les tâches à accomplir planifier de nouvelles tâches à l'aide de la fonctionnalité "glisser-déposer".

Le modèle permet également un forfait de collaboration avec la famille et les amis en déléguant des tâches. Par exemple, si un grand évènement familial est prévu, vous pouvez créer une liste de tâches et confier des responsabilités telles que la pâtisserie, la cuisine et les achats aux membres de la famille. 👪

4. ClickUp Modèle de rapport journalier de construction

Tenez un registre des tâches quotidiennes, des matériaux, de l'équipement, du calendrier et des travailleurs pour assurer le bon fonctionnement de votre entreprise de construction avec le modèle de rapport quotidien de construction ClickUp

Gardez une trace de toutes les activités sur le chantier chaque jour avec le modèle de rapport quotidien de construction ClickUp Modèle de rapport journalier de construction ClickUp . Ce puissant modèle de journal vous aide à surveiller tout, des réalisations et des travailleurs à l'équipement nécessaire et au calendrier. 👷

Utilisez ce modèle de document très détaillé pour garder une trace des tâches qui sont achevées et encore en progression grâce à un tableau personnalisable préétabli. Surveillez tous vos travailleurs, des contremaîtres aux sous-traitants, en saisissant leur titre de poste, suivi de leur nom et des heures hebdomadaires qu'ils ont effectuées.

Tenez-vous au courant des équipements utilisés, inutilisés ou en réparation afin de définir les priorités, et ne manquez jamais de fournitures en suivant votre consommation de matériel à l'aide du tableau fourni. Enregistrez la quantité de matériaux utilisés pour la journée et consultez les niveaux de stock actuels pour chaque élément dans ce modèle de journal de bord de la construction.

Restez sur la bonne voie en respectant un calendrier serré concernant les éléments suivants :

Journal de livraison : Surveillez les livraisons quotidiennes en saisissant le type de livraison, l'heure de livraison prévue et l'heure de livraison réelle

: Surveillez les livraisons quotidiennes en saisissant le type de livraison, l'heure de livraison prévue et l'heure de livraison réelle Retards dans le calendrier : Expliquer les retards en définissant le type de retard, suivi d'une description du retard et du temps perdu

: Expliquer les retards en définissant le type de retard, suivi d'une description du retard et du temps perdu Réunions de chantier : Si une réunion de chantier a eu lieu, documentez son type, son heure, ses participants et les sujets de discussion

Le modèle de journal de chantier comporte également des sections réservées à l'indication d'une inspection du chantier un jour donné et à l'enregistrement de tous les visiteurs et de l'objet de leur visite.

5. Modèle de rapport de productivité quotidien ClickUp

Suivez chaque étape du processus de production de votre film grâce à des mises à jour quotidiennes concernant les heures de travail, les membres de la distribution et les heures d'appel en utilisant le modèle de rapport de production quotidien ClickUp

Les rapports sont cruciaux pour toute production cinématographique à grande échelle,fournissant des rapports quotidiens sur les heures de travail, les dossiers de sécurité, l'état des stocks, les exigences et la progression quotidienne. 🎬

Vous pouvez enregistrer toutes ces informations et bien plus encore avec le modèle de rapport de production quotidien ClickUp Modèle de rapport de production quotidien ClickUp clickUp, un outil précieux pour rationaliser le processus de rapports quotidiens de production de films.

Ce modèle de journal personnalisable Doc commence avec des sections pré-faites pour Détails du rapport comme les dates de production et de remplissage et Détails de la production comme la société de production, le réalisateur et les producteurs. En outre, vous pouvez suivre les heures d'appel pendant les jours de production, en suivant l'heure d'arrivée de l'équipe et le début et la fin du tournage du film.

Utilisez le modèle pour consigner la progression des éléments essentiels suivants :

Scènes : Inclure des détails sur les scènes enregistrées, les reprises, le son et les crédits

: Inclure des détails sur les scènes enregistrées, les reprises, le son et les crédits Scénario : notez les numéros de scénario pris, les minutes et la mise en place : Note les nombres de scripts enregistrés, les minutes et les paramètres

: notez les numéros de scénario pris, les minutes et la mise en place : Note les nombres de scripts enregistrés, les minutes et les paramètres Pellicule : documentez la pellicule actuelle, la quantité utilisée et la répartition des bandes vidéo et d'enregistrement, en précisant si elles contiennent de bonnes ou de mauvaises prises de vue

: documentez la pellicule actuelle, la quantité utilisée et la répartition des bandes vidéo et d'enregistrement, en précisant si elles contiennent de bonnes ou de mauvaises prises de vue Casting et figurants :Suivez tous vos membres du casting et figurants dans des tableaux séparés en incluant des détails tels que le caractère, les heures, les déplacements et la garde-robe

:Suivez tous vos membres du casting et figurants dans des tableaux séparés en incluant des détails tels que le caractère, les heures, les déplacements et la garde-robe Carte de temps : Suivre les horaires de l'ensemble de l'équipe de production au moyen de tableaux permettant à chaque membre de l'équipe d'enregistrer son temps d'arrivée et son temps de départ

6. Modèle de journal de projet ClickUp

Gérez facilement le journal quotidien de votre projet en suivant chaque tâche individuellement grâce au modèle de journal de projet ClickUp

Pour un forfait de projet réussi, il est essentiel de de tenir un journal d'activité quotidien pour garantir le bon déroulement de toutes vos opérations. Avec le Modèle de journal de projet ClickUp grâce à ClickUp, vous pouvez facilement suivre les tâches du projet et mettre à jour, ajouter et modifier les entrées, le tout dans des modèles de journal d'activité quotidienne comme celui-ci.

Le modèle commence par une section consacrée aux détails du projet, tels que le nom du projet, le responsable, les dates de début et de fin.

Remplissez le document en ajoutant les tâches du projet, en spécifiant leurs échéances et en indiquant le statut de chaque tâche (À faire, Terminé ou Retardé) dans un tableau prédéfini. Vous pouvez également inclure le taux d'achèvement du projet en pourcentages et noter tout commentaire relatif aux tâches. 💬

Créez une nouvelle page pour chaque projet en cliquant sur le bouton Ajouter une page dans le coin supérieur gauche du modèle. En outre, adaptez le modèle à vos besoins en incluant des lignes et des colonnes supplémentaires dans le tableau ou en ajoutant de nouvelles sections adaptées à votre projet spécifique.

7. Modèle de liste à faire quotidienne ClickUp

Suivez facilement vos habitudes quotidiennes en les segmentant et en ajoutant des sous-tâches imbriquées pour une organisation efficace avec le modèle ClickUp Daily To-do List

Dites adieu à un emploi du temps désordonné et ne sautez plus jamais une tâche quotidienne avec le modèle de liste de tâches quotidiennes ClickUp Modèle de liste quotidienne à faire de ClickUp ! Ce modèle de tâches convivial pour débutants vous aide à prendre des habitudes et à vous y tenir grâce à des sous-tâches imbriquées, des statuts et des champs personnalisés.

Créez une liste de choses à faire efficace pour cultiver des habitudes, contrôler des tâches, ou pour suivre les rappels de la vie quotidienne en utilisant les champs personnalisés suivants :

Compteur d'épisodes Un champ numérique pour enregistrer le nombre d'épisodes d'une tâche ou d'une habitude particulière | Notes - Champ de texte long pour documenter des notes pertinentes telles que des rappels supplémentaires ou les raisons du report ou de l'annulation d'une tâche

Vous pouvez créer des sous-tâches pour diviser votre journée en trois parties : le matin, l'après-midi et le soir. Ensuite, ajoutez des sous-tâches imbriquées pour chaque partie de la journée afin d'assurer une organisation quotidienne transparente. Par exemple, vous pouvez créer une sous-tâche Routine matinale et ajouter des tâches telles que le jogging, la douche et le petit-déjeuner. 🌄

8. Modèle de rapport de fin de journée ClickUp

Collectez et évaluez les rapports de fin de journée de votre équipe pour avoir une idée de la progression du projet grâce au modèle de rapport de fin de journée ClickUp

Utiliser les rapports de fin de journée pour n'importe quel projet est un moyen efficace pour les équipes de faire part de leurs réalisations et de leurs difficultés au moment de conclure leur journée de travail. 🔚

Les Modèle de fin de journée ClickUp vous aide à recueillir des résumés de la progression quotidienne de chaque employé. Il comprend des auto-évaluations pour évaluer leur productivité, leurs arriérés et leurs tâches futures afin que vous puissiez mieux connaître la progression de chaque mission.

Demandez aux membres de votre équipe de remplir et de soumettre le Formulaire de rapport de fin de journée comme dernière tâche de la journée. Ce formulaire doit contenir leur taux de productivité, un résumé du travail achevé et le pourcentage d'achèvement des tâches.

Toutes les informations fournies par les membres de l'équipe seront automatiquement enregistrées dans la base de données du Liste des rapports quotidiens Afficher. Elle affiche tous les envois en fonction de la date d'échéance, ce qui vous permet d'examiner les rapports et de procéder aux mises à jour de statut nécessaires.

Ouvrez la Liste des rapports à examiner pour trouver les rapports en attente d'examen, triés par département. Il y a aussi la vue Tableur résumé quotidien, qui fournit un aperçu concis des performances des membres de votre équipe pour un jour donné.

9. Modèle de fiche journalière de travail par WPS Template

Gardez un dossier soigné journal de travail quotidien bien qu'il s'agisse d'un simple tableau préconstruit à l'aide du modèle de fiche de travail journalière de WPS Template

Il est essentiel de tenir un registre de travail quotidien pour suivre la progression des tâches, fixer des objectifs et de traiter les problèmes potentiels rencontrés en cours de route. Le modèle de fiche de travail quotidienne de WPS Template est votre compagnon convivial pour faire précisément cela - dans Google Sheets ou MS Word.

Vous pouvez modifier le modèle directement dans votre navigateur web ou le télécharger et l'ouvrir ensuite dans Excel. Remplissez le tableau préconçu en saisissant le nom de la tâche achevée, la date d'achèvement et le temps passé sur la tâche. ⌚

Vous pouvez également ajouter les problèmes, obstacles ou difficultés rencontrés au cours de chaque tâche, ainsi que des commentaires ou des observations remarquables.

Le modèle est entièrement personnalisable : vous pouvez changer les couleurs, ajouter des lignes et des colonnes et renommer les champs. En outre, vous pouvez choisir un style de cellule et de tableau différent, adapter la taille des caractères et la police, ou utiliser la fonctionnalité de mise en forme conditionnelle pour mettre en évidence les cellules et incorporer des icônes afin de mieux visualiser votre progression.

10. Modèle de statut de journal par Template.net

Suivez le journal d'activité quotidien facilement, quelle que soit la tâche en cours, avec le modèle de statut de journal par Template.net

Si vous êtes à la recherche d'un modèle à des fins diverses, de la gestion de projet au suivi des performances et des tâches, le Log Status Template de Template.net sera votre nouveau meilleur ami ! 🧑‍🤝‍🧑

Disponible sur Google Sheets et MS Word, suivez n'importe quelle activité que vous voulez en remplissant le tableau pré-fait avec des informations telles que le nom de l'activité, la durée, et les dates de début et de fin. Si vous souhaitez suivre plus de données, vous pouvez facilement ajouter de nouvelles colonnes pour le statut de la tâche et une colonne de commentaires pour fournir des détails supplémentaires ou des observations.

Modifiez l'arrière-plan du modèle en fonction de vos besoins en choisissant parmi la liste d'images d'arrière-plan fournie. Personnalisez le contour du tableau, la taille des caractères, la police et la couleur, et ajoutez de nouveaux tableaux ou sections de contenu à votre convenance.

Le modèle peut être téléchargé dans différentes formes, notamment Word, Google Docs, Excel et PDF. Vous pouvez également le modifier directement dans le navigateur en cliquant sur l'image du modèle.

Suivre les activités quotidiennes sans effort avec les modèles gratuits de journal quotidien

Ces 10 modèles gratuits de journal quotidien simplifieront le suivi de vos activités quotidiennes grâce à des schémas prédéfinis que vous pourrez personnaliser pour qu'ils correspondent parfaitement au style de votre organisation. De plus, ils sont faciles à utiliser et ne vous coûteront pas un centime (ou ne prendront pas trop de temps à créer) ! 🙌

Parcourez les Bibliothèque de modèles ClickUp pour trouver une sélection encore plus large de modèles de journal quotidien, et profiter de leurs fantastiques fonctionnalités pour vous assurer que vous resterez toujours au courant de votre emploi du temps quotidien.