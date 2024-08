Nous avons testé les 10 meilleures alternatives et concurrents de Microsoft Outlook en 2024

Chaînes d'e-mails interminables, boîtes de réception débordantes et calendriers encombrés : il y a de quoi avoir envie de pigeons voyageurs. Toutefois, il est plus pratique de se doter d'un solide outil de gestion des e-mails.

Un outil de gestion du courrier électronique robuste est une option plus pratique système de gestion des e-mails permet de désencombrer et d'organiser le l'afflux constant d'e-mails dans votre boîte de réception. Pour ce faire, vous utilisez probablement Microsoft Outlook.

Bien qu'il s'agisse d'un choix populaire pour beaucoup, en particulier pour les utilisateurs de Microsoft Office, il présente des limites. Les utilisateurs d'Outlook trouvent que son interface est difficile à utiliser et qu'elle est parfois lente et bloquée, ce qui nuit à la productivité. En outre, sa fonction de recherche est souvent insuffisante.

Je sais que vous êtes à la recherche de d'autres options pour la communication d'entreprise . Alors, j'ai fait le plus dur et j'ai créé la liste parfaite dont vous avez besoin.

Découvrez nos 10 meilleures alternatives à Outlook en 2024. Des fonctionnalités aux prix en passant par les avis, j'ai tout couvert pour que vous puissiez choisir un client de messagerie qui simplifie la gestion de vos e-mails.

Que rechercher dans les alternatives à Microsoft Outlook ?

Vous vous demandez ce qu'il faut rechercher dans un système de gestion des e-mails ? Voici les principales fonctionnalités à prendre en compte avant de choisir le bon fournisseur, prestataire d'e-mail :

Boîtes de réception unifiées: L'outil devrait combiner les e-mails de tous vos comptes et les classer efficacement par catégorie

L'outil devrait combiner les e-mails de tous vos comptes et les classer efficacement par catégorie Réponses sauvegardées: L'outil doit vous permettre de créer des réponses préenregistrées pour les e-mails que vous avez reçusfont gagner du temps et d'accélérer les réponses des clients. Ils contribuent à la maintenance d'un message unifié lors d'évènements tels que les pannes et les lancements de nouveaux produits

L'outil doit vous permettre de créer des réponses préenregistrées pour les e-mails que vous avez reçusfont gagner du temps et d'accélérer les réponses des clients. Ils contribuent à la maintenance d'un message unifié lors d'évènements tels que les pannes et les lancements de nouveaux produits Flux de travail automatisés: Un outil qui organise automatiquement les tâches au lieu d'étiqueter manuellement les e-mails ou d'attribuer des conversations rend les équipes plus efficaces

Un outil qui organise automatiquement les tâches au lieu d'étiqueter manuellement les e-mails ou d'attribuer des conversations rend les équipes plus efficaces Profils des clients: L'outil doit vous permettre d'accéder à des données pertinentes sur les expéditeurs d'e-mails pour une assistance invitée, instructions

L'outil doit vous permettre d'accéder à des données pertinentes sur les expéditeurs d'e-mails pour une assistance invitée, instructions Intégrations: Les logiciels qui offrent des intégrations avec plus d'applications vous aident à collaborer sur des tâches avec plusieurs membres de l'équipe

Les logiciels qui offrent des intégrations avec plus d'applications vous aident à collaborer sur des tâches avec plusieurs membres de l'équipe Outils d'IA: Les outils de gestion des e-mails qui aident à l'orthographe, à la grammaire, à la traduction et même à la rédaction des réponses initiales allègent votre charge de travail. Des fonctionnalités telles qu'une boîte de réception intelligente ou une boîte de réception fractionnée sont d'excellents modules complémentaires

Les outils de gestion des e-mails qui aident à l'orthographe, à la grammaire, à la traduction et même à la rédaction des réponses initiales allègent votre charge de travail. Des fonctionnalités telles qu'une boîte de réception intelligente ou une boîte de réception fractionnée sont d'excellents modules complémentaires Sécurité: La protection des informations sensibles contre les attaques de phishing et autres menaces est cruciale dans une alternative à Microsoft Outlook

La protection des informations sensibles contre les attaques de phishing et autres menaces est cruciale dans une alternative à Microsoft Outlook Gestion des tâches: L'outil doit permettre de créer, de suivre et de gérer des tâches à l'aide d'un gestionnaire de tâches intégré

L'outil doit permettre de créer, de suivre et de gérer des tâches à l'aide d'un gestionnaire de tâches intégré Gestion du calendrier: L'outil doit permettre de planifier des rendez-vous, de définir des paramètres de rappel et d'afficher facilement le calendrier

Les 10 meilleures alternatives à Microsoft Outlook à utiliser en 2024

Voici notre liste curatée des 10 meilleures alternatives à Microsoft Outlook que vous pouvez utiliser pour gérer votre communication par e-mail.

1. ClickUp - Le meilleur pour la gestion des e-mails

Développez vos relations clients avec ClickUp en intégrant vos e-mails, en construisant une base de données clients et en automatisant les flux de travail

Des équipes du monde entier font confiance à ClickUp, Les e-mails de ClickUp est une application de courrier électronique à plate-forme unique qui vous permet d'envoyer et de recevoir des e-mails sans quitter l'environnement de travail ClickUp.

Joignez des pièces jointes et des listes à faire, liez les e-mails à des tâches et structurez vos discussions.

Gérez mieux votre boîte de réception en paramétrant des automatisations personnalisées sur ClickUp Emails

Augmentez votre productivité en l'automatisation de vos e-mails et vos tâches grâce à des déclencheurs personnalisés basés sur des champs, des envois de formulaires ou des évènements liés aux tâches. Générer éléments d'action à partir des e-mails des clients, des tickets, des bugs, etc., ce qui permet à chacun de gagner du temps et d'économiser des efforts.

ClickUp n'est pas seulement une boîte de réception, c'est un outil complet de gestion de l'information outil de gestion des e-mails . Il peut s'intégrer aux principaux clients e-mail comme Gmail, Office 365 et IMAP et est livré avec 15+ affichages personnalisables pour suivre et organiser tous vos messages.

Optez pour un flux de travail par e-mail plus organisé avec le modèle de marketing par e-mail de ClickUp

Si vous êtes plus à l'aise avec les modèles, envisagez d'utiliser Modèle d'e-mail marketing de ClickUp pour des réponses plus rapides et une meilleure cohérence. Vous pouvez vous appuyer sur ce modèle pour programmer les messages, automatiser les e-mails et suivre la progression.

Créez et planifiez des campagnes d'e-mail réussies avec le modèle de campagne d'e-mail de ClickUp

Et, si vous cherchez à construire une campagne d'e-mail, Modèle de campagne d'e-mail de ClickUp à fait le plus gros du travail pour vous. Il est spécialement conçu pour vous aider à forfaiter et à créer des campagnes réussies, à voir comment vos e-mails se font et à les améliorer pour un impact maximal.

Ce modèle vous permet de gagner du temps en vous offrant un design prêt à l'emploi pour votre campagne d'e-mail. Il vous suffit d'ajouter et de mettre à jour le contenu, et le tour est joué.

Répondez avec ClickUp AI lorsque vous recevez un e-mail

Et si vous préférez ne pas perdre de temps à rédiger et à taper le contenu d'un e-mail, laissez à ClickUp L'IA fait le gros du travail et crée des e-mails et des réponses pour vous. Automatisez la création de vos e-mails et générez des résumés, des grandes lignes, des fils d'e-mails et d'autres contenus en quelques secondes.

ClickUp AI vous aidera également à trouver des idées de marketing par e-mail pour votre prochaine campagne.

Les meilleures fonctionnalités de ClickUp

Utilisez plus de 15 affichages personnalisables (y compris l'affichageVue Tableur dans ClickUp)) pour suivre et organiser votre travail

Attribuez des tâches à plusieurs membres de l'équipe directement à partir des e-mails et gérez mieux les interactions avec les clients

Gagnez du temps avec des modèles d'e-mails et des réponses prédéfinies

Générez rapidement des résumés, des notes de réunion et d'autres contenus à l'aide de ClickUp AI

Intégrez ClickUp à vos applications d'e-mail préférées, telles que Gmail, IMAP et Office 365

Limites de ClickUp

Les nouveaux utilisateurs peuvent avoir besoin d'une assistance initiale pour naviguer correctement sur la plateforme

Les utilisateurs peuvent rencontrer des retards techniques occasionnels avec quelques fonctionnalités

Prix de ClickUp

Free Forever

Unlimited : 7$/mois par utilisateur

: 7$/mois par utilisateur Business : 12$/mois par utilisateur

: 12$/mois par utilisateur Enterprise : Contactez l'équipe commerciale pour connaître les tarifs

: Contactez l'équipe commerciale pour connaître les tarifs ClickUp AI_ est disponible pour tous les forfaits payants pour 5$ par membre

G2: 4.7/5 (9,200+ reviews)

4.7/5 (9,200+ reviews) Capterra: 4.7/5 (4000+ commentaires)

2. Thunderbird - Le meilleur outil d'e-mail open-source

via Thunderbird Thunderbird est un client de messagerie gratuit et une alternative populaire à Outlook. Créé par la Fondation Mozilla, c'est un client e-mail open-source doté d'une interface conviviale. Il aide à gérer les e-mails grâce à des fonctionnalités telles que le filtrage et le libellé, l'assistance pour les comptes multiples et un calendrier intégré.

Thunderbird met l'accent sur la sécurité avec des fonctionnalités clés telles que le cryptage et des outils anti-phishing. Vous pouvez également le personnaliser à l'aide de modules complémentaires pour obtenir davantage de fonctions.

Il est facile à utiliser et travaille avec des clients e-mail populaires comme Gmail et Yahoo, ce qui le rend utile pour les besoins personnels et professionnels.

Thunderbird meilleures fonctionnalités

Intégration d'outils de productivité tels que le calendrier, la gestion des tâches et le chat dans l'e-mail

Passez facilement d'un onglet à l'autre pour une gestion efficace de vos e-mails

Repérez l'e-mail exact que vous recherchez à l'aide de puissants outils de filtrage et d'échéancier

Gagnez du temps en créant et en utilisant desmodèles d'e-mail* Obtenir des mises à jour automatiques pour différentes plateformes dans plus de 40 langues

Limites de Thunderbird

Restrictif pour les utilisateurs habitués aux systèmes d'e-mail basés sur le cloud

Manque d'intégration avec des outils de communication populaires comme Slack

Prend du temps et ralentit les performances de l'ordinateur

Prix de Thunderbird

Free

G2: 4.3/5 (300+ commentaires)

4.3/5 (300+ commentaires) Capterra: 4.5/5 (100+ commentaires)

3. BlueMail - Le meilleur pour l'e-mail multiplateforme

via BlueMail BlueMail est un client e-mail multiplateforme et une application Calendrier qui peut gérer un nombre illimité de comptes e-mail en les combinant dans des dossiers unifiés.

Il est armé d'une IA alimentée par ChatGPT, de clusters pour regrouper les e-mails, et d'un calendrier intégré pour maintenir une boîte aux lettres sans encombrement et favoriser la productivité .

Par ailleurs, sa fonctionnalité de synchronisation permet de sauvegarder, de restaurer et de transférer facilement et en toute sécurité des comptes et des paramètres entre de nouveaux et d'anciens appareils.

BlueMail meilleures fonctionnalités

Regroupement des e-mails provenant de plusieurs comptes dans une boîte de réception unifiée facile à gérer

Organisez les e-mails par expéditeur, en créant un affichage centré sur les personnes pour un meilleur suivi

Planifiez des évènements directement sur le calendrier de l'e-mail

Classez les e-mails par ordre de priorité grâce au Tableau de suivi et améliorez la gestion des tâches

Limites de BlueMail

Les e-mails restent parfois bloqués dans la boîte d'envoi et ne sont pas envoyés

Absence de suivi des e-mails et d'accusés de réception

Prix de BlueMail

Standard: Gratuit

Gratuit BlueMail Plus: 5$/mois par utilisateur

5$/mois par utilisateur Business Pro: 12 $/mois par utilisateur

12 $/mois par utilisateur Enterprise: Tarification personnalisée

G2: 4.3/45 (40+ reviews)

4.3/45 (40+ reviews) Capterra: 4.4/5 (20+ avis)

4. Mailspring - Le meilleur pour les utilisateurs d'IMAP et d'Office 365

via MailSpring Si vous recherchez une alternative rapide et efficace à Outlook qui met tous vos comptes IMAP et Office 365 au même endroit, Mailspring serait idéal. Il ajoute des fonctionnalités utiles comme les raccourcis, le suivi des liens et les accusés de réception, même si votre compte ne dispose pas d'une assistance intégrée.

Se distinguant des autres alternatives pour Microsoft Outlook, Mailspring donne la priorité à l'unification des e-mails. Il introduit des outils pour organiser votre boîte de réception y compris des modèles de réponse rapide et des profils de contact détaillés basés sur l'historique des communications.

Mailspring fournit également des informations sur l'activité de vos e-mails grâce à son onglet Activité, qui décompose les e-mails reçus et indique les heures de pointe et les taux de clics et d'ouverture pour les messages suivis.

Les meilleures fonctionnalités de Mailspring

Gérez facilement plusieurs comptes e-mail et leurs boîtes de réception en un seul emplacement

Utilisez la fonction de recherche robuste de Mailspring pour trouver rapidement ce dont vous avez besoin

Améliorez votre communication grâce à la vérification automatique de l'orthographe, à la localisation dans plus de 60 langues et à la traduction automatique

Suivez le temps de lecture de vos messages pour un suivi en temps voulu

Limites de Mailspring

De fréquents problèmes de synchronisation entraînent des retards, notamment lors de la mise à la corbeille des e-mails

Intégration limitée aux applications liées à l'e-mail

Prix de Mailspring

Free

Pro: 8 $/mois

G2: Pas assez de commentaires

Pas assez de commentaires Capterra: Pas assez de commentaires

5. Helpwise - Le meilleur pour la communication avec les clients

via Aide En tant qu'outil d'aide à l'utilisateur communication avec les clients helpwise centralise les demandes des clients en un seul endroit à l'aide d'une boîte de réception universelle. Ses fonctionnalités d'automatisation et de collaboration amélioreront la façon dont vous gérez les communications avec les clients.

Cette plateforme de gestion des e-mails aide les équipes d'assistance, de vente et de service client à travailler ensemble sur des e-mails partagés, ce qui permet d'aborder les conversations de manière plus fluide et plus efficace.

En tant qu'alternative robuste à Outlook, elle offre des fonctionnalités supplémentaires telles qu'un centre d'aide en libre-service pour réduire les questions entrantes, des chatbots pour une assistance rapide et des réponses enregistrées pour gérer les questions répétitives.

Helpwise meilleures fonctionnalités

Envoyez des e-mails à l'heure de votre choix grâce à une planification flexible

Traiter efficacement les discussions en direct aux côtés d'autres requêtes dans un hub collaboratif

Assignez automatiquement les discussions à votre équipe grâce à l'assignation intelligente

Obtenir des mises à jour régulières du logiciel pour des améliorations continues

Limites de Helpwise

Conçu principalement pour le service client, il peut ne pas convenir à d'autres usages

Certains utilisateurs ont signalé des problèmes avec la fonction de recherche

Prix de Helpwise

Standard: $15/mois par utilisateur

$15/mois par utilisateur Premium: $29/mois par utilisateur

$29/mois par utilisateur Avancé: 49 $/mois par utilisateur

G2: 4.5/5 (155+ commentaires)

4.5/5 (155+ commentaires) Capterra: 4.7/5 (20+ commentaires)

6. Mailbird - Le meilleur pour les indépendants

via Mailbird Mailbird est un client e-mail basé sur Windows qui permet de gérer plusieurs comptes e-mail et applications mobiles, le tout en un seul endroit.

Avec Mailbird, vous pouvez créer un environnement de travail en combinant divers comptes d'autres fournisseurs prestataires de messagerie comme Gmail, Yahoo Mail et Office 365. De plus, il inclut des applications de médias sociaux et de productivité. Cela en fait l'alternative Outlook idéale pour les freelances ou les propriétaires de petites entreprises qui gèrent plusieurs comptes de travail ou canaux de communication.

Mailbird introduit également l'IA l'écriture d'e-mail en utilisant ChatGPT pour accélérer la création de messages sortants et les rendre plus précis.

Mailbird meilleures fonctionnalités

Personnalisez l'apparence, la convivialité et l'organisation de Mailbird pour qu'il corresponde à vos préférences

Recherchez facilement des e-mails, des pièces jointes et des contacts à l'aide de la fonction de recherche

Suivi de l'ouverture de vos e-mails par les destinataires

Connectez vos e-mails avec des services populaires tels que Google Agenda et Dropbox

Limites de Mailbird

Les utilisateurs ont rapporté que la dernière version était boguée et coûteuse

L'utilisation intensive des ressources de l'unité centrale peut entraîner des plantages aléatoires

Prix de Mailbird

Version de base: Utilisation gratuite

Utilisation gratuite Version personnelle: 49,50 $ par utilisateur (facturé en une seule fois)

49,50 $ par utilisateur (facturé en une seule fois) Business: $99.75 par utilisateur (facturé une seule fois)

$99.75 par utilisateur (facturé une seule fois) Personnel: 2,28 $/mois par utilisateur (facturé annuellement)

2,28 $/mois par utilisateur (facturé annuellement) Business: 4,03 $/mois par utilisateur (facturé annuellement)

G2: 3.8/5 (80+ reviews)

3.8/5 (80+ reviews) Capterra: 4.4/5 (370+ commentaires)

7. Shift - Meilleure application bureau

via Déplacement Contrairement aux autres concurrents, Shift est une alternative à Outlook pour le bureau qui organise vos onglets, applications et signets importants dans un emplacement central, améliorant ainsi la collaboration au sein de l'équipe.

Les fonctionnalités d'e-mail de Shift sont la raison pour laquelle il a obtenu une place sur notre liste. Il combine tous vos e-mails et connecte différents comptes comme Gmail, Outlook et Office 365. Il travaille également avec iCloud et Yahoo Mail. Vous pouvez facilement accéder à vos comptes Mail, Google Agenda et Google Drive en un seul clic.

Vous pouvez également configurer les notifications pour chaque boîte de réception comme vous le souhaitez, et Shift garde tout synchronisé sur les différents appareils afin que vous puissiez continuer votre travail en douceur.

Meilleures fonctionnalités de Shift

Personnalisez vos paramètres de notification pour chaque boîte de réception comme vous le souhaitez

Organisez tous vos onglets, applications et signets dans un seul et même environnement de travail

Utilisez la fonction de recherche pour trouver des informations dans vos comptes d'e-mail, de calendrier et de lecteur

Activez/désactivez facilement plusieurs applications sans avoir à vous connecter ou à vous déconnecter à plusieurs reprises

Limites de la fonction Shift

Des utilisateurs ont rapporté des bugs et des problèmes de performance

Utilisation excessive de la mémoire qui ralentit le processeur

Prix de Shift

Basic: Gratuit

Gratuit Avancé: 149 $/an

149 $/an Teams: $149/an par utilisateur

G2: 3.6/5 (60+ reviews)

3.6/5 (60+ reviews) Capterra: 4.3/5 (300+ avis)

8. Proton Mail - Le meilleur pour la sécurité et la confidentialité

via Proton Mail Proton Mail est une excellente alternative à Outlook pour les entreprises qui accordent une grande valeur à la sécurité et à la confidentialité des communications par e-mail. Il s'agit d'un service d'e-mail hautement sécurisé, basé en Suisse, doté d'un cryptage de bout en bout et d'une technologie open-source, qui vous permet de mieux contrôler vos données.

Le service met l'accent sur la sécurité et la convivialité, avec une navigation facile et des fonctionnalités supplémentaires telles que des domaines personnalisés, des services VPN et des calendriers. Validé par le respect de la confidentialité des utilisateurs, il applique strictement une politique de non-enregistrement et se conforme aux lois suisses sur la protection de la vie privée.

Accessible sur différentes plateformes, vous pouvez utiliser Proton Mail depuis n'importe quel appareil.

Les meilleures fonctionnalités de Proton Mail

Utilisez le chiffrement de bout en bout et le VPN pour que vos e-mails restent privés

Personnalisez et automatisez votre boîte de réception en fonction de vos préférences

Restez protégé contre les attaques de phishing et la surveillance de masse

Bloquez les entreprises qui surveillent les activités liées aux e-mails grâce à des traceurs invisibles

Désabonnez-vous des lettres d'information en un seul clic

Planifiez des évènements avec le Calendrier intégré de Proton

Limites de Proton Mail

Pas de serveurs SMTP/IMAP pour les domaines personnalisés

Pas de filtrage automatique des e-mails promotionnels dans un onglet séparé

Prix de Proton Mail (pour les entreprises)

Mail Essentials : 6,99 $/mois par utilisateur

: 6,99 $/mois par utilisateur Business : 10,99$/mois par utilisateur

: 10,99$/mois par utilisateur Enterprise : Tarification personnalisée

G2: 4.4/5 (100+ reviews)

4.4/5 (100+ reviews) Capterra: 4.6/5 (100+ avis)

9. Gmail - Le meilleur pour les utilisateurs de l'environnement de travail Google

via Gmail Gmail, le système de gestion des e-mails de Google, est une solution largement adoptée et sécurisée, connue pour sa fiabilité et sa convivialité. Vous pouvez utiliser Gmail seul ou dans le cadre de l'environnement Business de Google, qui offre des fonctionnalités supplémentaires pour les entreprises.

Google Workspace (anciennement G Suite) est une plateforme basée sur le cloud qui stocke les données en toute sécurité sur les serveurs de Google, accessibles depuis n'importe quel appareil disposant d'une connexion internet.

Son forfait Business Starter garantit un temps de disponibilité de 99,9 % et dispose de fonctionnalités avancées telles que Smart Reply et Smart Compose pour améliorer les interactions avec les e-mails.

Intégré à des outils tels que Google Drive, Google Agenda et Google Docs, Gmail doit sa popularité à son accès gratuit et à ses fonctionnalités utiles telles que l'étiquetage, les filtres anti-spam, la gestion des contacts, le partage de fichiers et la communication en temps réel par le biais de la discussion.

Les meilleures fonctionnalités de Gmail

Hébergez les e-mails de votre entreprise sans avoir à apprendre un nouveau système

Organisez vos e-mails de manière stratégique grâce aux groupes de discussion de Gmail

Optimisez votre concentration grâce à la mise en évidence automatique des messages importants par Gmail

Accédez sans effort aux e-mails de votre entreprise dans l'application Gmail, idéale pour les utilisateurs de l'écosystème Google

Bénéficiez d'un stockage 2x, de l'absence de publicité, d'un accès à l'assistance et d'e-mails de groupe illimités dans le cadre de forfaits payants

Limites de Gmail

Les outils de filtrage peuvent classer à tort des messages importants comme étant des spams et déplacer automatiquement ces messages dans le dossier Spam

Il peut être difficile de synchroniser les e-mails avec des outils tiers

Prix de Gmail

Business Starter: 6 $/mois par utilisateur

6 $/mois par utilisateur Business Standard: 12 $/mois par utilisateur

12 $/mois par utilisateur Business Plus: 18 $/mois par utilisateur

18 $/mois par utilisateur Enterprise: Tarification personnalisée

G2: 4.6/5 (dans le cadre de l'environnement de travail Google, 42 000+ avis)

4.6/5 (dans le cadre de l'environnement de travail Google, 42 000+ avis) Capterra: 4.8/5 (11 700+ commentaires)

10. Front - Meilleure boîte de réception partagée

via Front Front réimagine la gestion des e-mails en associant l'efficacité d'un service d'assistance à la nature familière de l'e-mail. Il utilise des flux de travail automatisés et des une collaboration en temps réel pour prévenir le désabonnement, améliorer la fidélisation et favoriser la croissance de la clientèle.

Front rassemble les boîtes de réception partagées et les différents canaux de communication dans une interface unique. L'objectif principal est de rassembler les messages entrants, y compris les appels téléphoniques, les e-mails provenant de plusieurs comptes de messagerie, les médias sociaux et les messages texte.

Vous pouvez également étiqueter des membres spécifiques, acheminer efficacement les messages et suivre les réponses et les discussions pour améliorer le service client et la communication.

Front meilleures fonctionnalités

Connectez-vous à des applications populaires telles que Slack grâce à plus de 50 intégrations

Gagnez du temps en automatisant les tâches répétitives et en créant des flux de travail personnalisés

Centraliser les canaux de communication et permettre une collaboration en temps réel sur les tâches

Suivez les indicateurs clés et mesurez les performances grâce aux insights de Front

Limites de Front

Lenteur de l'application en cas de volume élevé de discussions

Le forfait Business manque d'intégrations essentielles pour la plupart des entreprises, comme les plateformes de gestion de la relation client ou de gestion de projet

Prix de Front

Démarrage: 19 $/place/mois (facturé annuellement avec 2 à 10 places)

19 $/place/mois (facturé annuellement avec 2 à 10 places) Croissance: $$$a/mois (facturé annuellement avec un minimum de 2 places)

$$$a/mois (facturé annuellement avec un minimum de 2 places) Scale: $99/siège/mois (facturé annuellement avec un minimum de 20 places)

$99/siège/mois (facturé annuellement avec un minimum de 20 places)

Modules complémentaires: Disponibles pour tous les forfaits moyennant un supplément

G2: 4.7/5 (1,900+ reviews)

4.7/5 (1,900+ reviews) Capterra: 4.5/5 (250+ avis)

Transformez votre expérience de l'e-mail avec les alternatives d'Outlook

Les e-mails sont essentiels pour des interactions professionnelles productives. Mais avec quelques milliers d'e-mails non lus dans nos boîtes de réception chaque jour, trouver un système de gestion des e-mails qui nous donne confiance et non de l'anxiété est nécessaire.

Et personne ne répond mieux à ce besoin que ClickUp, l'application unique qui permet de tout gérer, des e-mails aux projets en passant par les tâches, le tout au sein d'un même espace de travail.

Grâce à sa conception intuitive et à sa suite complète d'outils, ClickUp peut s'adapter à tous les types d'entreprises sans se casser la tête. S'inscrire à ClickUp aujourd'hui gratuitement et accédez à la boîte de réception zéro beaucoup plus rapidement !