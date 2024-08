10 modèles gratuits de journaux RAID dans Excel, Google Sheets et ClickUp

La gestion, la clarté et l'organisation sont clés lorsqu'il s'agit d'achever un projet avec succès. C'est là que les journaux RAID entrent en jeu. Ils sont bien plus qu'un simple mais puissant outil de gestion de projet : c'est un système, une stratégie et un moyen de contrôler chaque détail de votre projet pour en assurer la réussite l'exécution du projet .

Les journaux RAID se concentrent sur quatre éléments cruciaux : Risques, Actions, Problèmes et Dépendances. Chaque élément joue un rôle unique dans le cycle de vie d'un projet :

Risques: obstacles potentiels qui pourraient perturber le flux du projet

obstacles potentiels qui pourraient perturber le flux du projet **Les actions : les tâches nécessaires pour faire avancer le cycle de vie du projet

**Problèmes : problèmes actuels nécessitant une attention immédiate

**Les dépendances : les tâches qui dépendent les unes des autres pour être achevées avec succès

En enregistrant et en gérant méthodiquement ces éléments, les journaux RAID aident les gestionnaires de projet à avoir une vue d'ensemble tout en maintenant un œil attentif sur les moindres détails. Ils apportent une assistance à l'identification des risques potentiels dès le début du projet, permettent un suivi systématique des tâches et des résultats, et contribuent à l'amélioration de l'efficacité du projet gestion systématique des ressources t, d'améliorer l'assurance qualité et de veiller à ce que les dépendances entre les composants soient gérées efficacement.

Mais il ne s'agit pas seulement d'enregistrer des informations. Il s'agit d'utiliser ces informations pour prendre de meilleures décisions, prédire et atténuer les problèmes, et atteindre les objectifs fixés par la loi les indicateurs clés de performance de la gestion de projet . Si vous cherchez un moyen d'améliorer votre processus de gestion de projet, poursuivez votre lecture.

Ce guide partage quelques modèles de journaux RAID de premier ordre qui vous aideront, vous et vos chefs de projet, à exceller tout au long de la phase de planification du projet.

Qu'est-ce qu'un modèle de journal RAID ?

Un modèle de journal RAID est un document de projet structuré ou un outil utilisé dans la gestion de projet. Il s'agit d'un référentiel central pour l'enregistrement des risques, actions, problèmes et dépendances (RAID) associés à un projet. Le modèle simplifie la tâche de collecte, de suivi et de gestion de tous les aspects de l'analyse du RAID, en affichant une vue instantanée de la santé et de la progression d'un projet à un moment donné.

Qu'est-ce qui fait un bon modèle de journal RAID ?

Un modèle de journal RAID efficace fournit une image claire, concise et complète des risques, actions, problèmes et dépendances d'un projet. C'est plus qu'un simple document, c'est une feuille de route du produit à la réussite de la planification du projet.

Tout bon modèle d'analyse RAID doit comporter des fonctionnalités dédiées à l'enregistrement des détails de chaque élément. Il s'agit notamment de la description de l'élément, de son statut actuel, de la personne responsable (propriétaire) et de toute action forfaitaire de résolution ou d'atténuation.

Cependant, un bon modèle ne se contente pas de documenter les informations. Il facilite activement la communication entre l'équipe et les autres parties prenantes sur les tâches du projet, en favorisant un environnement transparent dans lequel chaque membre de l'équipe connaît ses responsabilités. L'analyse RAID amplifie la visibilité des risques et des problèmes liés au projet, ce qui permet une identification précoce et une réaction rapide aux revers potentiels.

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/05/ClickUp-Dashboard-Software-Development-1400x930.png Suivi et contrôle des tâches, des ressources et de la progression du projet dans l'affichage du tableau de bord ClickUp /$$img/

Suivi et contrôle des tâches, des ressources et de la progression du projet dans le tableau de bord ClickUp

Un modèle d'analyse RAID efficace sert également de décision stratégique outil de prise de décision stratégique. En fournissant un aperçu en temps réel du processus ou de la progression d'un projet et de ses obstacles. L'analyse RAID aide également à prendre des décisions éclairées et opportunes sur les points suivants la hiérarchisation des projets .

En fin de compte, l'efficacité d'un modèle de journal RAID se résume à sa facilité d'utilisation. Il doit être convivial, facile à mettre à jour et simple à interpréter. Il doit pouvoir être personnalisé pour s'adapter aux besoins spécifiques des différents types d'utilisateurs structures de gestion de projet .

À ce titre, il sert d'allié au gestionnaire de projet en gérant de manière proactive les difficultés potentielles liées au projet, ce qui garantit une exécution plus harmonieuse du projet et un taux de réussite plus élevé.

10 modèles de journaux RAID dans Excel, Google Sheets et ClickUp

Prêt à rationaliser votre approche de la gestion de projet ? Voici 10 modèles gratuits de journal RAID qui vous aideront à le faire terminé.

1. Modèle de journal RAID ClickUp

/$$$cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/06/d5e73779-1000.png Modèle de journal RAID ClickUp https://clickup.com/templates/raid-log-t-110494770 Télécharger ce modèle /$$cta/

Ce modèle de ClickUp est un tout-en-un logiciel de gestion de projet qui vous permet de suivre et de gérer les éléments de votre journal RAID en temps réel. Le logiciel Modèle de journal RAID ClickUp est facile à personnaliser et dispose d'un ensemble complet de fonctionnalités permettant de gérer efficacement les risques, les problèmes et les dépendances d'un projet.

Par exemple, vous pouvez créer des listes personnalisées pour classer les risques en cours d'investigation, les problèmes qui nécessitent une action avant d'être résolus et les risques qui ont été résolus. Dans chaque catégorie, vous pouvez libeller de manière personnalisée les éléments comme étant de faible importance, d'importance élevée ou d'importance critique.

Ce tableau de bord simple d'utilisation permet un travail collaboratif, des mises à jour en temps réel et un suivi facile des éléments RAID de votre projet. Grâce à une analyse RAID appropriée, vous avez la possibilité d'atténuer les risques du projet et d'améliorer les processus pour les projets futurs.

2. ClickUp Modèle d'analyse des risques pour la gestion de projet

/$$$cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/06/7159529e-1000-1.png ClickUp Modèle d'analyse des risques pour la gestion de projet https://clickup.com/templates/project-management-risk-analysis-t-121498501 Télécharger ce modèle /$cta/

Le modèle Modèle d'analyse des risques pour la gestion de projet de ClickUp permet de gérer et de forfaiter efficacement les risques. Il vous aide à évaluer les risques potentiels, leur impact, leur probabilité d'occurrence et les forfaits d'atténuation.

Découvrez en un coup d'œil les problèmes en cours d'examen, ceux qui nécessitent votre contribution, les moyens potentiels d'atténuer chaque risque, et bien plus encore, grâce au système d'organisation simple de la hiérarchie des projets de ClickUp. Cet outil d'analyse des risques vous aide à comprendre les types de risques auxquels votre projet est confronté en fonction des incertitudes de vos estimations, des évènements mondiaux imprévisibles ou des étapes ambiguës pour atteindre vos objectifs.

Tableau vous permet de répondre à ces incertitudes en mettant à jour les flux de travail et les statuts à l'aide d'une fonction intuitive de glisser-déposer pour vous aider à franchir une étape de plus vers la réussite du projet.

Ce modèle facilite le suivi de la progression de l'ensemble d'un projet sans perdre de vue les détails importants.

3. ClickUp Modèle de Tableau blanc pour l'analyse des risques

/$$$cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/06/376a676f-1000-1.png ClickUp Modèle de tableau blanc d'analyse des risques https://clickup.com/templates/risk-analysis-whiteboard-t-200644075 Télécharger ce modèle /$cta/

Ce modèle innovant de ClickUp permet aux équipes d'évaluer et de gérer visuellement les risques. Le modèle Modèle de Tableau blanc ClickUp pour l'analyse des risques utilise une disposition qui encourage la collaboration et le brainstorming, permettant aux équipes de cartographier les risques, d'effectuer une analyse RAID, d'évaluer leur impact potentiel et d'identifier des stratégies d'atténuation.

Votre équipe peut créer des tâches à partir de n'importe quel modèles de Tableau blanc pour faciliter le passage de l'idée à l'exécution. Les membres de l'équipe peuvent ajouter des liens vers des documents, des images, des tâches, etc.

Dites adieu à l'époque où il fallait faire une capture d'écran ou créer un PDF à partir du tableau de bord d'un outil, puis l'exporter dans un dossier partagé ailleurs. Avec la plateforme tout-en-un de ClickUp, l'ensemble de votre projet se trouve en un seul endroit, depuis la phase d'idéation et de planification du projet jusqu'à la rétrospective, en passant par l'exécution. Gestion de projet peut être beaucoup plus facile et même votre les acteurs du projet se réjouiront de l'adoption de ce modèle d'analyse RAID.

4. ClickUp Modèle de Tableau blanc pour l'évaluation des risques

/$$$cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/06/8d1786e9-1000-1.png ClickUp Modèle de Tableau blanc pour l'évaluation des risques https://clickup.com/templates/risk-assessment-whiteboard-t-375290599 Télécharger ce modèle /$cta/ Modèle de Tableau blanc pour l'évaluation des risques de ClickUp offre un moyen interactif et visuel de mener des évaluations des risques. Il permet aux équipes de compléter leur logiciel de gestion des risques et exposer tous les risques potentiels, discuter de leur gravité et de leur probabilité, et forfaiter les actions appropriées.

Les tableaux blancs ClickUp favorisent une approche créative et collaborative de l'évaluation et de l'atténuation des risques. Les membres de l'équipe peuvent dessiner leurs idées à main levée, écrire des notes et connecter différentes idées pour créer un forfait cohérent. Ne laissez plus jamais un document de traitement de texte ennuyeux freiner la créativité de votre équipe !

5. Modèle de registre des risques ClickUp

/$$$cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/06/9c12f9df-1000-1.png Modèle de registre des risques ClickUp https://clickup.com/templates/risk-register-t-126294038 Télécharger ce modèle /$$$cta/

Avec le Modèle de registre des risques ClickUp grâce au registre des risques ClickUp, vous pouvez identifier, évaluer et suivre efficacement les risques tout au long du cycle de vie de votre projet. Il fournit un moyen structuré de documenter et de gérer les risques, ce qui facilite l'élaboration de stratégies d'atténuation.

Créez des champs personnalisés dans la vue Liste, tels que la description du risque, les conséquences de ce risque, les coûts prévus pour l'entreprise, le plan d'atténuation et le coût de l'atténuation du risque. Attribuez ensuite une tâche à un membre de l'équipe pour ce risque.

Vous pouvez également passer à la vue Tableau et suivre les risques en fonction de leur urgence, du niveau de menace ou de la façon dont votre équipe prévoit d'y répondre. L'écran Modèle de registre des risques permet de visualiser facilement les risques pour tous vos projets livrables en un seul endroit, afin que rien ne passe inaperçu.

6. ClickUp Modèle de mappage des dépendances

/$$$cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/06/2d1195ab-300.png Modèle de mappage des dépendances ClickUp https://clickup.com/templates/dependency-mapping-kkmvq-6148144 Télécharger ce modèle /$$cta/

Planifier les dépendances est un aspect crucial de la gestion de projet. Modèle de mappage des dépendances de ClickUp met en forme la visualisation et la gestion des dépendances des tâches. Il vous permet de voir comment les tâches sont liées entre elles et de planifier en conséquence le suivi des dépendances et des éviter les goulets d'étranglement .

Dans ce modèle, vous pouvez présenter les dépendances que vous maîtrisez, celles que vous ne pouvez qu'influencer et les évènements qui échappent à votre contrôle. Incorporez des feuilles de route et des organigrammes pour transmettre visuellement toutes ces informations et identifier facilement les risques les plus importants pour la réussite du projet.

Avec ClickUp, plus besoin de passer d'un outil à l'autre pour suivre qui est responsable de chaque étape du forfait de votre projet. Il vous suffit d'ajouter des widgets à votre document pour mettre à jour les flux de travail, assigner des tâches et modifier les statuts directement depuis le document.

7. Modèle de gestion des problèmes ClickUp

/$$$cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/06/e88fa292-1000.png Modèle de gestion des problèmes ClickUp https://clickup.com/templates/issue-management-t-205392818 Télécharger ce modèle /$$cta/

Gérez efficacement les problèmes liés au projet grâce au modèle de gestion des problèmes de ClickUp Modèle de gestion des problèmes ClickUp . Il offre une approche structurée pour documenter, suivre les décisions et résoudre les problèmes au fur et à mesure qu'ils se présentent. Le modèle permet de s'assurer que tous les éléments de l problèmes liés au projet soient invitées, instructions et qu'aucun problème ne soit laissé en suspens.

Utilisez des champs personnalisés pour classer les problèmes en fonction du service, du type de problème, de la priorité et du statut.

Par exemple, vous pouvez obtenir une vue d'ensemble des problèmes auxquels votre équipe commerciale est confrontée ou plonger en profondeur dans les seuls problèmes de haute priorité de l'équipe marketing et données client. Utilisez la vue Tableau pour organiser votre modèle en fonction de l'analyse de chaque problème par votre équipe, des actions qu'elle entreprend pour résoudre le problème ou des résultats de ces actions.

ClickUp Formulaires facilite la soumission des problèmes à votre équipe pour chaque département. Vous pouvez ensuite transformer automatiquement les informations contenues dans ces formulaires en tâches pour votre équipe.

8. Modèle de liste de problèmes ouverts ClickUp

/$$$cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/06/959a4b79-1000.png Modèle de liste de problèmes ouverts ClickUp https://clickup.com/templates/open-issues-list-t-211289635 Télécharger ce modèle /$$cta/

S'assurer que tous les problèmes du projet sont visibles, suivis et résolus à l'aide du modèle de liste des problèmes ouverts de ClickUp Modèle de liste de problèmes ouverts ClickUp . Ce modèle offre un moyen simple d'enregistrer tous les problèmes en suspens, de les attribuer aux membres de l'équipe et de suivre leur résolution. C'est un excellent outil pour maintenir la transparence et assurer le compte rendu de l'exécution du projet.

Vous pouvez personnaliser un formulaire de problèmes en glissant et déposant des champs personnalisés tels que le type de problème, le service et la gravité. Ces libellés peuvent alimenter automatiquement différentes vues Tableau dans votre modèle de liste de problèmes ouverts.

Tous les problèmes ouverts étant centralisés en un seul emplacement, votre équipe peut facilement collaborer à la recherche de solutions, assigner des tâches et informer l'équipe de la progression du projet.

9. Modèle Excel de journal RAID par Plan des parties prenantes

/img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/06/raid-log-excel-template.png Modèle de journal RAID Microsoft Excel /$$$img/

Les utilisateurs d'Excel vont adorer ce modèle de journal RAID, qui est personnalisable et simple à utiliser

Ce modèle complet de journal RAID Excel de Stakeholder Map est un excellent outil pour ceux qui préfèrent la familiarité de Microsoft Excel. Il fournit un moyen structuré de documenter et de gérer les risques, les actions, les problèmes et les dépendances de votre projet.

Il est facile à utiliser, personnalisable en fonction de vos besoins et compatible avec toutes les versions d'Excel.

10. Modèle de journal de descente Google Sheets par PM-Training

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/06/RAID-Log-from-PM-Template.jpg Modèle de journal de raid Google Sheets par PM-Training /$$$img/

Si vous êtes déjà ancré dans l'écosystème Google, ce modèle de journal de raid Google Sheets peut être le bon pour votre prochain projet

Ce modèle de journal d'analyse RAID, créé par PM-Training et hébergé sur Google Sheets, est un outil flexible et facile à utiliser pour le suivi et la gestion des risques, des actions, des problèmes et des dépendances d'un projet.

Le modèle de journal d'analyse RAID de Google Sheets présente une interface simple et est idéal pour les équipes qui souhaitent une solution basée sur le cloud pour une collaboration en temps réel.

Gérer les projets avec les modèles Raid

Un registre RAID efficace organise les informations du projet et catalyse les la collaboration au sein de l'équipe la transparence et l'efficacité de la planification et de l'exécution des projets. Les Tableaux blancs et les Listes ClickUp sont des outils essentiels pour atteindre ces objectifs.

Au-delà des journaux RAID, les fonctionnalités polyvalentes de ClickUp peuvent répondre à tous les aspects de la gestion de projet. A partir de priorisation des projets à la gestion des ressources, ClickUp dispose des ressources nécessaires pour rationaliser efficacement vos efforts de gestion de projet.

La gestion de projet est un voyage rempli de risques et de dépendances, de défis et de victoires. Ne vous contentez pas de documenter passivement ce voyage - donnez-lui une forme active grâce aux Tableaux blancs et aux Listes de ClickUp. Utilisez ces outils au maximum de leur potentiel et améliorez la réussite de votre projet à tous les niveaux.

Prêt à bondir ? Commencez avec ClickUp dès aujourd'hui .