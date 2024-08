10 modèles gratuits des 5 forces de Porter

connaître son ennemi" est un dicton intemporel qui s'applique à de nombreux scénarios de concurrence. Dans le monde des affaires, le mot "ennemi" est peut-être un peu exagéré, mais il n'en reste pas moins que vous devez élaborer une stratégie commerciale efficace pour surpasser vos concurrents et obtenir une bonne part des bénéfices.

Un économiste de renom Michael Porter a introduit la méthodologie des 5 Forces en 1979 afin d'identifier les cinq forces concurrentielles pertinentes qui façonnent un marché particulier. Il s'agit d'une alternative puissante à la méthode des Analyse SWOT (forces, faiblesses, opportunités et menaces) . Au lieu d'une évaluation générique et souvent trop large, le cadre des 5 forces se concentre sur les facteurs affectant la rentabilité, les menaces et les objectifs de croissance.

Si vous souhaitez percer le mystère des raisons pour lesquelles vos concurrents actuels sont soit prospères, soit en difficulté, nous avons ce qu'il vous faut. Notre collection de 10 modèles gratuits d'analyse des 5 forces de Porter vous aidera à saisir les opportunités avant qu'elles ne frappent à la porte de quelqu'un d'autre ! 🚪

Qu'est-ce qu'un modèle d'analyse des 5 forces de Porter ?

Un modèle d'analyse des 5 forces de Porter est un cadre structuré spécialement conçu pour faciliter l'application du modèle des 5 forces dans l'analyse commerciale et stratégique. Il fournit un format visuel organisé pour identifier, comprendre et évaluer la dynamique concurrentielle au sein d'une industrie à travers cinq composantes :

La concurrence existante dans le secteur Concurrence potentielle due aux nouveaux entrants Pouvoir de négociation des fournisseurs Pouvoir de négociation des clients Menace représentée par les produits de substitution

Un modèle typique des 5 forces de Porter contient des invites pour vous aider à ajouter des informations sur ces composants. Le document complété présentera une image complète de la rivalité concurrentielle directe et indirecte au sein d'une industrie, ce qui permettra d'élaborer des stratégies d'entreprise efficaces dans des domaines tels que :

La faisabilité de l'introduction d'un nouveau produit ou service

Les moyens d'acquérir un avantage concurrentiel

Objectifs de rentabilité trimestriels ou annuels

Renforcement de la fidélité à la marque

Ce modèle est un excellent complément à votre documentation stratégique, car il peut être partagé avec des collègues afin de normaliser et de rationaliser le processus d'élaboration de la stratégie processus de brainstorming .

Utiliser un modèle des 5 forces de Porter, c'est comme avoir accès à un miroir magique. Bien qu'il ne prédise pas l'avenir, il révèle les forces et les faiblesses de vos concurrents. 🪞

Suivez ces étapes standard pour réaliser une analyse de marché à l'aide du modèle :

Évaluer la concurrence : Examinez vos concurrents pour comprendre leurs forces (comme des ressources plus importantes) et leurs faiblesses (comme une différenciation limitée des produits) Identifier les menaces à l'entrée : Examinez la probabilité que de nouveaux acteurs entrent sur le marché, en tenant compte d'obstacles tels que les réglementations restrictives et les exigences élevées en matière de capital Mesurer l'influence des fournisseurs : Déterminer le pouvoir de négociation des fournisseursvos fournisseurs en évaluant leur capacité à influer sur vos coûts et sur la logistique de la chaîne d'approvisionnement Évaluer l'influence de l'acheteur : Évaluer le pouvoir de négociation des clients, en tenant compte de leur fidélité à la marque, de la structure de la demande et de leur capacité à influencer les conditions tarifaires Évaluer les menaces de substitution : Analyser la possibilité que d'autres produits ou services remplacent votre offre

Vous pouvez attribuer un niveau de risque - faible, moyen ou élevé - à chaque élément de la concurrence, tout en tirant des conclusions générales et en formulant votre approche stratégique sur la base de l'ensemble des informations recueillies.

10 modèles gratuits des 5 forces de Porter en Word, Slides et ClickUp

Nous avons parcouru de nombreux modèles pour l'analyse stratégique et nous avons sélectionné la crème de la crème pour vous ! Découvrez les 10 meilleurs modèles gratuits d'analyse des 5 forces de Porter dans Cliquez ici , Slides et Word pour faire un brainstorming et présenter votre analyse d'une manière convaincante. 🎯

1. ClickUp Modèle des 5 forces de Porter

ClickUp Modèle des 5 forces de Porter

Lorsqu'il s'agit de comprendre et de naviguer dans les forces complexes et en constante évolution du marché, le modèle des 5 forces de Porter est le plus approprié ClickUp Modèle des 5 forces de Porter apparaît comme un guide fiable !

Ce modèle est conçu pour vous aider à comprendre plus rapidement le paysage concurrentiel en éclairant votre position sur le marché. Il offre une Tableau blanc ClickUp le tableau blanc ClickUp est une vue d'ensemble du projet, équipée d'une barre d'outils pratique pour permettre des modifications en temps réel avec plusieurs collaborateurs. Elle présente cinq cercles codés par couleur décrivant les principales forces que vous devez prendre en compte pour analyser la concurrence :

Rivalité concurrentielle 🔴 Puissance d'achat 🟢 Menace de nouveaux entrants 🟣 Menace de substitution 🔵 Pouvoir des fournisseurs 🟠

Chaque section permet aux utilisateurs de visualiser et d'évaluer les forces concurrentielles, en montrant clairement l'environnement commercial et la manière dont il vous affecte. Vous êtes curieux de connaître l'impact relatif de ces forces ? La possibilité de classer l'intensité concurrentielle de chaque facteur dans les catégories de risque faible, moyen ou élevé avant de tirer des conclusions ajoute une couche supplémentaire de profondeur à l'analyse.

Ce modèle convivial est une ressource précieuse pour les entreprises, car il s'adapte aux besoins de chaque secteur. Les cadres aiment utiliser cet outil pour mettre de l'ordre dans des scénarios de brainstorming à fort enjeu, comme par exemple :

Modèle d'étude de marché ClickUp

Considérez les Modèle d'étude de marché ClickUp comme votre guide scientifique pour comprendre les besoins des clients . Il ne se contente pas de collecter des données, mais vous donne les moyens d'affiner les processus existants et d'élaborer des stratégies gagnantes pour prendre une longueur d'avance sur le marché. 🥇

Dans ce modèle simple à suivre, vous découvrirez une série d'outils puissants pour organiser et stocker des informations sur vos concurrents directs et indirects. Il comporte cinq Champs personnalisés par défaut, ce qui vous permet d'ajouter les attributs suivants à votre analyse :

Type d'étude de marché : Un champ déroulant pour catégoriser le type d'étude de marché réalisée (dans ce cas, l'étude des 5 forces de Porter) Lien vers le document : Un champ de site web pour créer un lien vers le document du rapport Lien vers la présentation : Un autre champ du site web pour établir un lien vers la présentation du rapport Stade de la recherche : Un champ déroulant pour indiquer le stade actuel de la recherche Technique de collecte des données : Un champ d'étiquette pour noter les techniques spécifiques (comme les enquêtes) utilisées pour la collecte des données

Ensuite, vous obtenez un Liste de contrôle des tâches cette liste de contrôle présente 21 sous-tâches organisées étape par étape, chacune facilitant vos activités d'étude de marché. La liste de contrôle élimine les conjectures du processus et permet aux équipes de parvenir plus rapidement à des conclusions.

Ce modèle de tâche surpuissant vous permet de suivre facilement les tendances du marché et de réduire le nombre de tâches à accomplir Les activités qui augmentent le retour sur investissement . Vous souhaitez avoir une meilleure visibilité sur vos tâches ? Vous pouvez accéder à d'autres vues ClickUp, telles que Liste , Diagramme de Gantt , Charge de travail et Calendrier pour mieux comprendre votre recherche. Télécharger ce modèle

3. Modèle d'analyse de marché ClickUp

Modèle d'analyse de marché ClickUp

Si vous souhaitez savoir où se situe votre produit dans l'arène concurrentielle, le modèle d'analyse de marché de ClickUp est fait pour vous Modèle d'analyse de marché ClickUp est ce qu'il vous faut. Il vous servira d'analyste de marché personnel, mais sans le prix élevé. 🏷️

Ce modèle vous permet de vous plonger dans la catégorisation des concurrents. Vous pouvez identifier vos concurrents Directs, Indirects, Potentiels, Futurs et Remplaçants, en brossant un tableau holistique du paysage concurrentiel.

Et qu'est-ce qui est encore mieux ? Neuf champs personnalisés ! Vous avez besoin d'évaluer des articles, de saisir les caractéristiques uniques de vos concurrents ou de représenter votre part de marché ? Ce modèle vous couvre avec des champs par défaut pour saisir vos données, ce qui en fait une ressource tout-en-un pour l'analyse concurrentielle .

Ce modèle polyvalent n'est pas réservé aux géants établis : même les startups peuvent l'utiliser pour repérer les segments de clientèle inexploités et adapter leurs offres, grâce à ses vues à multiples facettes.

Avec des vues telles que Part de croissance et Prix vs. qualité, vous êtes équipé pour élaborer des stratégies avec clarté. Dans la vue Concurrents, vous trouverez une liste complète des concurrents, soigneusement organisée en fonction de leur part de marché et de leurs performances. Enfin, la vue Panneau publicitaire montre ce que font vos concurrents pour promouvoir leurs produits. Télécharger ce modèle

4. Modèle d'analyse concurrentielle ClickUp

Modèle d'analyse concurrentielle ClickUp

Il n'y a rien de tel qu'une saine concurrence pour faire avancer les choses ! Acceptez-la et vous découvrirez peut-être un potentiel inexploité pour votre entreprise. Les Modèle d'analyse concurrentielle ClickUp incarne à bien des égards cet esprit de saine rivalité.

Grâce à ce modèle, vous pouvez vous plonger dans les aspects suivants les stratégies marketing des concurrents et de mieux comprendre vos propres forces et faiblesses. Mais ce n'est pas tout : vous pouvez définir des critères de croissance en propulsant méticuleusement votre produit ou service vers de nouveaux sommets !

Ce modèle Whiteboard est accompagné d'un guide de démarrage pour vous aider à mener à bien une analyse concurrentielle Matrix en six étapes :

Identifier les concurrents Créer une matrice de comparaison3. Collecte d'informations générales Profil des clients cibles Se concentrer sur les 4 P du marketing (Produit, Prix, Promotion et Place) Analyser les forces et les faiblesses

Grâce à la disposition en quadrants, vous pouvez visualiser quatre types de concurrents différents : Main Contenders, Industry Leaders, Niche Competitors, et High Performers. Utilisez des notes autocollantes pour placer des éléments dans chaque quadrant au fur et à mesure que vous avancez dans votre analyse. Télécharger ce modèle

5. Modèle d'analyse concurrentielle et de tarification ClickUp

Modèle d'analyse concurrentielle des prix ClickUp

Le modèle Modèle d'analyse concurrentielle et de tarification ClickUp est votre allié de confiance dans votre quête pour décoder l'énigme des prix du marché. Doté de deux statuts personnalisés et d'une vue pour gérer les tâches d'analyse des prix, ce modèle vous permet de plonger dans les produits, les ventes et les stratégies marketing de vos principaux concurrents, ouvrant ainsi la voie à la revendication de votre part du gâteau du marché. 🥧

Disons que vous êtes déterminé à optimiser la stratégie de tarification de votre nouveau logiciel de comptabilité pour une rentabilité maximale. Dans ce cas, vous pouvez exploiter le modèle pour analyser des facteurs internes et externes tels que :

quel est le modèle de tarification qui a le plus de succès chez vos concurrents ?

les clients supportent-ils des coûts importants lorsqu'ils changent de fournisseur d'outils comptables ?

Vous pouvez créer des copies de ce modèle pour suivre de près les structures tarifaires, offres spéciales et plans d'abonnement de différents concurrents. Cela vous permet d'ajuster votre propre stratégie de prix et de rester compétitif tout en atteignant vos objectifs financiers.

Le modèle comprend plusieurs colonnes permettant de comparer rapidement les prix et de mettre en évidence les disparités ou les possibilités d'ajustement. Le code couleur facilite la distinction entre les différentes sections, les produits ou les concurrents, offrant ainsi une vue facile à suivre des flux et reflux du marché. Télécharger ce modèle

6. Modèle de positionnement de produit ClickUp

Modèle de positionnement de produit ClickUp

Le positionnement d'un produit est un puzzle complexe qui nécessite une synergie entre différentes équipes, des responsables de projet et de la direction générale à la direction générale, en passant par la direction générale adjointe gestion du produit au marketing et au design. Avec un tel nombre de départements, il peut être difficile d'éviter les confusions et les malentendus. Les Modèle de positionnement de produit ClickUp vient à la rescousse, rassembler vos équipes et contribuer à la création d'un front uni.

Cette modèle de gestion des produits propose trois vues utiles pour évaluer votre position concurrentielle sur le marché. La première est la vue Évaluation du positionnement du produit, dans laquelle vous renseignez les données relatives à l'étude de marché et à la marque, telles que le nom du produit, la date de lancement, la description, le segment de marché, les points de douleur et les arguments de vente uniques.

Une fois que votre équipe a rempli les détails, toutes les informations sont transférées de manière transparente dans la vue Liste de produits, idéale pour gérer simultanément plusieurs processus de positionnement de produits. Vous pouvez y consulter le calendrier des tâches liées au processus de marketing. Utilisation Tâches ClickUp pour attribuer des tâches à des membres spécifiques de l'équipe et fixer des priorités et des échéances. Organisez les tâches en fonction de leur statut : Planification, En cours et En attente.

Enfin, le modèle propose la vue Carte de positionnement du produit sur un tableau blanc. Ce graphique illustre le rapport qualité-prix de votre produit par rapport à ses concurrents sur le marché. L'axe des x représente le coût, tandis que l'axe des y représente la qualité. En général, le marché penche en faveur des produits offrant une meilleure qualité par rapport au coût. Télécharger ce modèle

7. Modèle de suivi des concurrents ClickUp

Modèle de suivi des concurrents ClickUp

Le modèle Modèle de suivi des concurrents ClickUp sert de référentiel de connaissances où vous pouvez compiler tous les détails concernant vos concurrents, de leur identité aux produits qu'ils proposent, en passant par leur clientèle cible, leurs caractéristiques, leurs stratégies de marketing et bien d'autres choses encore. Ces informations sont une mine d'or pour comprendre votre paysage concurrentiel et anticiper les risques potentiels à venir. 🪙

Le modèle est idéal pour suivre les concurrents disposant d'un large portefeuille de produits. Par exemple, si vous travaillez dans le secteur de l'électronique, vous pouvez garder un œil sur les forces concurrentielles pour des produits individuels, tels que les smartphones, les ordinateurs portables, les smartwatches et les tablettes.

La vue par défaut Liste de tous les produits fournit une vue d'ensemble de tous les produits concurrents, regroupés par année de sortie. Cette approche segmentée permet de comprendre finement comment vos concurrents ont fait évoluer leurs offres de produits au fil du temps. L'avantage est que vous pouvez facilement ajouter d'autres champs personnalisés tels que le prix unitaire, la notation du produit, les caractéristiques et le type de produit pour obtenir des informations plus approfondies sur vos concurrents au fur et à mesure que vos besoins de suivi s'intensifient.

Les avantages ne s'arrêtent pas là ! Vous pouvez créer des Tableau Kanban (par exemple, la vue Smartphone, Laptop, ou Smartwatch) pour évaluer des produits spécifiques, filtrés par Product Type et regroupés par Company.

Ainsi, que vous soyez planifiez des produits à venir ou simplement rester vigilant sur le marché, ce modèle est votre allié indispensable, offrant une approche complète et organisée pour être plus malin que vos rivaux ! Télécharger ce modèle

8. Word Modèle d'analyse des 5 forces de Porter par Custom-Writing.org

via Custom-Writing.org

Vous cherchez à rédiger un rapport d'analyse de la concurrence en ligne ? Le modèle Word Porter's 5 Forces de Custom-Writing.org est ce qu'il vous faut. Il est incroyablement convivial, avec une interface qui fait de votre processus d'analyse un jeu d'enfant. De plus, il est entièrement personnalisable, ce qui vous permet de choisir parmi une gamme de mises en page et de schémas de couleurs, afin que votre rapport corresponde à votre style et à votre marque uniques. 🖌️

Comme les modèles ClickUp, celui-ci est un document en ligne. Plus besoin d'encombrer votre appareil avec des téléchargements - accédez et travaillez sur votre analyse depuis n'importe où !

Pour utiliser le modèle, vous devez d'abord remplir un formulaire en ligne contenant les détails de votre analyse des 5 forces de Porter. Voici à quoi ressemble le processus :

Remplissez les champs d'entrée désignés pour chaque facteur de concurrence Sélectionner une mise en page Téléchargez le résultat final dans le format de fichier de votre choix Télécharger ce modèle ### 9. Word Modèle d'analyse des 5 forces de Porter par TCCTrainingandConsulting

via TCCTrainingandConsulting

Le modèle Word d'analyse des 5 forces de Porter de TCCTrainingandConsulting est un document structuré de deux pages conçu dans un souci de clarté et de praticité. Une fois que vous avez réalisé votre analyse concurrentielle, il vous suffit de télécharger ce modèle au format Docs ou PDF et d'y apporter les modifications nécessaires. 🖍️

Le modèle contient cinq sections sous forme de tableaux représentant chaque élément de l'analyse des 5 forces. Les tableaux sont ensuite divisés en trois colonnes :

Qui : Vous aide à identifier les entités concernées

: Vous aide à identifier les entités concernées Quoi : décrit les facteurs ou les conditions qui influencent la force en question : Les facteurs ou conditions qui influencent les forces en présence sont décrits

: décrit les facteurs ou les conditions qui influencent la force en question : Les facteurs ou conditions qui influencent les forces en présence sont décrits Quelle est la probabilité : Vous encourage à évaluer la probabilité ou l'impact des facteurs identifiés

L'approche minimaliste du modèle peut plaire à de nombreux utilisateurs, mais risque de ne pas être compatible avec des modèles concurrentiels trop compliqués. Télécharger ce modèle

10. Diapositives Modèle d'analyse des cinq forces de Porter par SlideEgg

via SlideEgg

Le modèle Slides Porter's Five Forces Template de SlideEgg est votre ticket pour créer des présentations qui transmettent votre message avec clarté et une touche de flair.

Ce modèle est votre toile artistique, offrant une personnalisation complète avec des options pour les formats 16:9 et 4:3. Son design vibrant ajoute une touche de couleur à votre contenu, le rendant visuellement attrayant. 🎨

Les infographies créatives du modèle et les placements d'images par glisser-déposer sont comme des pièces de puzzle qui se mettent en place sans effort au fur et à mesure que vous construisez votre stratégie concurrentielle. C'est un compagnon harmonieux, compatible avec PowerPoint et Google Slides, qui vous donne une liberté créative lorsque vous partagez le modèle avec vos parties prenantes. Télécharger ce modèle

Consolidez votre emprise sur le marché avec le modèle des 5 forces de Porter

Le marché idéal est celui où une concurrence saine règne en maître, permettant à chaque acteur de dégager des marges bénéficiaires raisonnables. Mais nous ne vivons pas dans un tel marché, ce qui fait des exercices d'analyse de marché un impératif stratégique.

Les modèles dont nous avons parlé peuvent vous servir de boussole pour disséquer la dynamique des produits, exploiter les points forts et garder une longueur d'avance sur un marché impitoyable. Vous pouvez trouver 1 000 autres Modèles ClickUp conçus pour élever votre entreprise d'une multitude de façons ! 🤩