10 modèles gratuits de positionnement de produits dans Word, PowerPoint et ClickUp

Quelle que soit sa qualité, un produit ne peut pas être la solution idéale pour tout le monde. C'est à vous d'identifier les acheteurs cibles et de leur montrer comment ils peuvent bénéficier de ce que vous proposez.

En d'autres termes, le secret de la vente de votre produit réside dans un bon positionnement. Ce processus consiste à brosser un tableau unique de votre offre et à déterminer la position qu'elle occupera dans l'esprit de vos clients.

Prenons l'exemple de Rolex. La marque s'est toujours positionnée comme prestigieuse et luxueuse. Au fil des ans, elle s'est également associée à des athlètes célèbres tels que Roger Federer, soulignant ainsi qu'il s'agit d'un libellé destiné aux personnes qui réussissent.

Grâce à sa position efficace sur le marché, tout le monde a une idée de ce qu'est Rolex - un marché cible de sophistication, de classe et d'élégance. ⌚

Heureusement, vous n'avez pas besoin d'une équipe de spécialistes de l'analyse du marché comme Teams pour positionner correctement votre produit - il vous suffit de modèles de positionnement de produit.

Nous allons vous présenter notre sélection des 10 meilleurs modèles de positionnement de produit disponibles aujourd'hui. Ils offrent une structure prête à l'emploi qui vous aidera à définir les forces et les faiblesses de votre produit et à toucher le cœur de vos clients !

Qu'est-ce qu'un modèle de positionnement de produit ?

Le positionnement d'un produit est le processus qui consiste à définir la place de votre produit dans le paysage du marché et ce que vous voulez que vos clients ressentent à son égard. Il implique diverses activités, de l'analyse de vos concurrents à l'enquête sur vos personas utilisateurs, en passant par la communication de l'image de votre marque et de votre proposition de valeur globale.

Les modèles de déclaration de positionnement du produit sont des raccourcis qui vous aident à trouver une place parfaite pour votre produit sous les étoiles. ⭐

Ils constituent le fondement de :

Représenter les points forts et les faiblesses de votre produit

Identifier votre marché cible et votre public

Élaborer la bonne stratégie de marketing et de positionnement du produit

Décrire les objectifs de votre entreprise et la valeur unique qu'elle représente

Planifiez plusieurs projets, gérez les dépendances et priorisez tout dans votre diagramme de Gantt personnalisé échéancier du projet avec l'affichage de l'échéancier dans ClickUp

Qu'est-ce qui fait un bon modèle de positionnement de produit ?

Un modèle de positionnement de produit pratique doit présenter certaines caractéristiques clés, telles que :

Structure prédéfinie : Le modèle doit comporter des sections appropriées pour décrire les fonctionnalités, les valeurs, la cible et les objectifs du produit et analyser la concurrence

: Le modèle doit comporter des sections appropriées pour décrire les fonctionnalités, les valeurs, la cible et les objectifs du produit et analyser la concurrence La personnalisation : Il devrait vous permettre d'apporter des modifications à sa structure et de vous assurer qu'il s'aligne sur l'essence de la marque et les objectifs de votre entreprise dans l'ensemble de vos efforts de marketing. Vous devez pouvoir modifier, ajouter ou supprimer des sections pour adapter le modèle à vos besoins spécifiques

: Il devrait vous permettre d'apporter des modifications à sa structure et de vous assurer qu'il s'aligne sur l'essence de la marque et les objectifs de votre entreprise dans l'ensemble de vos efforts de marketing. Vous devez pouvoir modifier, ajouter ou supprimer des sections pour adapter le modèle à vos besoins spécifiques Polyvalence : La structure doit permettre de décrire toutes sortes de produits - du dentifrice aux bijoux - et de déterminer comment les positionner. C'est particulièrement important pour les entreprises disposant d'un portefeuille de produits diversifié

: La structure doit permettre de décrire toutes sortes de produits - du dentifrice aux bijoux - et de déterminer comment les positionner. C'est particulièrement important pour les entreprises disposant d'un portefeuille de produits diversifié Options de collaboration : Il doit offrir des options telles que la modification en cours, les commentaires et la prise de notes en temps réel pour que toute l'équipe soit au courant et puisse contribuer à l'ensemble de la stratégie marketing

: Il doit offrir des options telles que la modification en cours, les commentaires et la prise de notes en temps réel pour que toute l'équipe soit au courant et puisse contribuer à l'ensemble de la stratégie marketing Facilité d'utilisation : Il doit être accompagné d'instructions détaillées et précises sur la manière dont les équipes internes peuvent l'utiliser et sur les informations à ajouter (par exemple, un profil d'acheteur, le positionnement de la marque, une analyse de la concurrence et des déclarations sur les éléments clés de différenciation)

Mettez en forme et collaborez facilement sur les documents Teams aux côtés de l'équipe sans chevauchement dans ClickUp

10 modèles de positionnement de produits à utiliser en 2024

Nous avons vérifié des dizaines de modèles de positionnement de produits et avons présélectionné les 10 meilleurs parmi les suivants ClickUp chasm, Template.net, Slidesgo, Slideteam et SlideUpLift. Utilisez-les pour présenter votre produit sous son meilleur jour et le pitcher au bon public. ✨

1. ClickUp Modèle de liste de positionnement de produit

Utilisez le modèle de liste de positionnement des produits ClickUp pour comprendre les tenants et les aboutissants d'un produit et le présenter correctement au marché cible

Le positionnement d'un produit nécessite l'intervention de plusieurs équipes, qu'il s'agisse de l'équipe de projet ou de l'équipe de direction la gestion des produits au marketing et à la à la conception de produits . Chaque département étant impliqué dans différents aspects d'un même produit, il est naturel que des confusions et des malentendus puissent survenir.

Heureusement, vous pouvez rassembler vos troupes et maintenir un front uni grâce à l'outil Modèle de liste de positionnement des produits ClickUp . Il vous permet, ainsi qu'à tous les membres de votre équipe, de mieux comprendre votre produit et d'identifier la niche de marché cible.

Le modèle affiche trois vues - votre point de départ est la vue d'évaluation du positionnement du produit. Vous y trouverez un formulaire avec des champs prédéfinis tels que le nom du produit, la cible la date de lancement le formulaire est composé de plusieurs champs : description du produit, segment de marché, points problématiques, valeur unique ou arguments de vente. Bien entendu, vous pouvez modifier le formulaire pour qu'il corresponde aux spécificités de votre produit en utilisant les champs personnalisés ou en en ajoutant d'autres.

Une fois que tous les membres de votre équipe ont rempli le formulaire, les informations soumises s'affichent automatiquement dans la Vue Liste des produits. Cette vue vous permet de consulter toutes les informations relatives au processus de positionnement du produit, d'attribuer des tâches à des membres spécifiques de l'équipe, de définir des priorités et de regrouper les tâches en fonction de leur statut (planification, en cours ou en attente, par exemple).

Cet affichage est idéal pour gérer simultanément plusieurs processus de positionnement de produits !

La troisième vue (Tableau) est un* Tableau Kanban qui transforme vos produits en cartes de tâches et vous permet de les trier en fonction de leur statut. La conception par glisser-déposer permet de déplacer les cartes en un clin d'œil. 🌬️

2. ClickUp Modèle de tâche ClickUp pour le positionnement des produits

Utilisez le modèle de tâche ClickUp pour le positionnement des produits pour créer des listes À faire qui vous aideront à comprendre comment introduire votre produit sur le marché

Le modèle ClickUp Modèle de tâche de positionnement de produit est un moyen simple mais efficace de vous assurer que vous avez achevé les activités nécessaires à une position réussie de votre produit. Après avoir vérifié chaque élément de la checklist du modèle, vous disposerez de tout ce dont vous avez besoin pour créer un produit unique unique pour votre produit et de trouver votre marché cible. ✅

Le modèle est essentiellement une liste à faire avec six tâches par défaut traitant d'aspects tels que les points de douleur des utilisateurs, la proposition de vente unique et la stratégie de marque. En fonction de votre scénario, vous pouvez supprimer, modifier ou ajouter de nouvelles tâches à la liste. Affectez un membre de l'équipe à chaque tâche et veillez à ce que chacun soit conscient de ses responsabilités.

L'un des points forts de ce modèle est l'ajout de relations entre les tâches. Vous pouvez vous assurer qu'une tâche ne démarrera pas tant qu'une autre ne sera pas terminée, ce qui permet de maintenir un flux adéquat dans votre équipe et de définir des paramètres.

Vous pouvez suivre du temps dans le modèle, fixer des dates d'échéance et suivre la progression de chaque tâche sur le côté droit de la liste à faire. Tout le monde peut ainsi accéder facilement à votre proposition de valeur spécifique ou à votre stratégie de marché.

Comme il s'agit d'un modèle de tâche vous pouvez facilement le copier et le joindre à chaque produit que vous gérez pour gagner du temps.

3. Modèle de document d'information sur le produit ClickUp

Avec le modèle de document d'information sur le produit de ClickUp, votre équipe dispose d'un plan complet à remplir pour assister à un lancement réussi, tout en restant littéralement sur la même page

Qu'il s'agisse d'améliorer un produit existant ou d'en lancer un nouveau, il est essentiel d'avoir un forfait bien défini. Ce forfait doit couvrir tous les détails de détail, des spécifications fonctionnelles au public cible, afin de s'assurer que chaque collaborateur fonctionne sur la même longueur d'onde. 📻

Les Modèle de document d'information sur le produit ClickUp peut servir de source de vérité incontestée pour toutes les équipes impliquées dans le projet processus de développement du produit .

Le fait d'être un ClickUp Doc ce modèle vous permet d'organiser et de centraliser toutes les informations relatives au développement et au positionnement des produits dans un seul document. Ajoutez autant de pages que vous le souhaitez et utilisez les commentaires pour collaborer avec vos collègues ou envoyer un message à des membres spécifiques de l'équipe lorsque vous avez besoin de leur contribution.

Par défaut, ce modèle comporte quatre sections que vous pouvez modifier pour qu'elles s'adaptent parfaitement à votre produit :

2-Pager : Explique les problèmes et les défis auxquels votre produit vise à répondre et définit des objectifs et des paramètres pour mesurer sa réussite Spécifications fonctionnelles : Définit les spécifications des différentes fonctionnalités et esquisse les utilisateurs potentiels du produit Le forfait de mise à disposition : Paramètre les étapes et les jalons qui doivent être achevés avant le lancement du produit Annexes : Contient des documents, des informations et des recherches supplémentaires sur le produit

4. Modèle de tarification des produits ClickUp

Élaborez une liste de prix pour vos produits et services à l'aide du modèle gratuit ClickUp Product Pricing Template

Le prix et la position du produit doivent être alignés - vous devez garder à l'esprit la place de votre produit sur le marché lorsque vous déterminez son prix. Supposons que vous vendiez du chocolat : il est logique que le prix du chocolat au lait soit inférieur à celui du chocolat aux amandes, aux saveurs exotiques ou aux feuilles d'or. 🍫

Cela devient beaucoup plus difficile lorsque vous disposez d'un large assortiment de produits. Heureusement, vous disposez de la Modèle de tarification des produits ClickUp à votre disposition. Il sert de hub centralisé pour stocker toutes les informations sur vos produits, y compris les prix, afin de mieux mettre en valeur votre proposition de valeur.

Avec ce modèle de déclaration de positionnement, vous pouvez :

Collaborer avec votre équipe et expérimenter différentes stratégies de prix

Modifier facilement les prix en fonction des conditions du marché ou de la valeur unique du produit

Suivre l'évolution de votre inventaire et gérer les stocks

Stocker des informations pertinentes sur les produits et aider vos clients

Commencez par saisir des informations pertinentes sur le produit dans l'affichage Produits par catégorie. Fournissez des détails tels que le nom du produit, l'unité de gestion des stocks (UGS), la marque, le type de produit, la couleur et le prix unitaire. ClickUp regroupera vos produits par catégorie pour faciliter la navigation.

Une fois que vous aurez saisi toutes les informations, vous afficherez une vue d'ensemble de tous les produits que vous avez en stock et de tous les produits que vous vendez gérer votre stock plus efficacement. De plus, vous serez en mesure d'obtenir des détails pertinents pour vos clients en un clin d'œil.

5. Modèle de stratégie produit ClickUp

Le modèle de stratégie produit ClickUp permet à votre équipe d'être à jour et vous aide à créer un produit conforme aux exigences du marché

Vous souhaitez développer un produit qui réponde aux besoins de vos clients et s'aligne sur les objectifs de votre entreprise ? Dans ce cas, le modèle de stratégie produit de Modèle de stratégie produit ClickUp est la meilleure solution. Il comprend trois listes avec des vues différentes qui vous permettent d'élaborer une stratégie de produit sur mesure stratégie de produit dans les moindres détails. 🕵️

La liste initiale est intitulée "Features" et c'est là que vous noterez les fonctionnalités que vous souhaitez pour votre produit. Utilisez des champs personnalisés tels que Catégorie de fonctionnalité, Effort, Chef d'équipe et Date d'échéance pour fournir plus de détails sur les fonctionnalités souhaitées. Vous pouvez saisir les fonctionnalités manuellement ou utiliser le Formulaire d'envoi de fonctionnalités pour que vos données soient automatiquement ajoutées à la liste. Affichez des vues telles que Fonctionnalités actives, Priorité et Par effort pour filtrer vos entrées et vous concentrer sur des fonctions particulières.

La deuxième liste est Échéancier. Ici, vous vous concentrez principalement sur le calendrier de déploiement des fonctionnalités. Deux affichages permettent de regrouper les fonctionnalités en fonction de leur statut. Le modèle propose un exemple avec deux options d'état - En cours et À faire, mais vous pouvez ajouter d'autres options comme En cours de révision, En attente ou Achevé.

La troisième liste, Teams, est réservée aux informations sur les personnes impliquées dans le projet l'exécution du projet y compris le service auquel ils appartiennent, leur adresse e-mail et leur numéro de téléphone.

Il convient de noter que le modèle est entièrement personnalisable. Ajoutez de nouvelles listes, modifiez les listes existantes, changez les champs personnalisés et ajustez les vues pour créer un espace personnalisé où vous et vos équipes pouvez travailler à la concrétisation de votre produit. 🌱

6. Modèle de cadre de positionnement par Chasm

Utilisez le modèle de cadre de positionnement de Chasm pour présenter les avantages de votre produit et les problèmes auxquels il s'attaque

Si vous recherchez un modèle simple qui présente les clients cibles et les fonctionnalités de votre produit, le modèle de cadre de positionnement de Chasm est une excellente option.

Le modèle se présente sous la forme d'un formulaire, avec trois colonnes et huit lignes. Votre tâche consiste à remplir le tableau avec des informations pertinentes et à raconter comment votre produit se distingue. Vous pouvez choisir de modifier le modèle en cours ou de le télécharger au format PDF et de travailler dessus hors ligne.

Commencez par définir vos clients cibles et exposez un problème auquel ils cherchent à remédier. Vous devez également inclure toute motivation émotionnelle susceptible d'inciter les gens à acheter votre produit. Après tout, les émotions influencent le processus décisionnel de vos clients dans une large mesure.

Ensuite, expliquez pour quelles raisons vos clients achèteraient votre produit et décrivez ce qui fait que votre produit est meilleur que celui de la concurrence.

Une fois que vous aurez rempli le tableau, vous et vos collègues aurez une idée précise de ce qui rend votre produit unique et de la manière de tirer parti de ses fonctionnalités pour le positionner correctement sur le marché.

7. Word Modèle de stratégie de positionnement de la marque par Template.net

Utilisez le modèle de stratégie de positionnement de la marque Word de Template.net pour représenter votre marque sous son meilleur jour

Les autres modèles que nous avons examinés jusqu'à présent concernent des produits - celui-ci se concentre sur la marque . Le modèle Word de stratégie de positionnement de la marque de Template.net est un modèle simple décrivant l'objet, la vision, les valeurs et les objectifs de votre marque. Vous pouvez le télécharger au format Word ou Google Docs.

Le modèle est divisé en trois sections principales :

Le message de la marque L'imagerie de la marque Stratégie de marque

Dans la section Message de la marque, vous définissez le slogan et les valeurs de votre marque. Le modèle comprend un exemple d'entreprise de production d'instruments de musique dont les valeurs centrales sont une excellente qualité sonore, un savoir-faire irréprochable et le service à la clientèle. Tout ce que fait l'entreprise doit s'aligner sur ces valeurs. 🎶

La section Imagerie de marque doit contenir des informations sur le logo, la typographie et les couleurs de votre marque, afin de s'assurer que tous les membres de l'équipe travaillent avec les bons visuels. Elle sert de ligne directrice pour la création de documents liés à la marque et la personnalisation des campagnes de marketing.

La stratégie de marque définit les objectifs de votre marque et décrit les stratégies pour les atteindre.

8. Diapositive Modèle d'infographie sur le positionnement des produits par Slidesgo

Le modèle d'infographie sur le positionnement des produits par Slidesgo vous permet de créer une représentation visuellement attrayante de votre produit

Remplacez les documents ordinaires bourrés d'informations sur vos produits par des diagrammes et des tableaux esthétiques et attrayants, grâce au modèle d'infographie Slide Product Positioning de Slidesgo !

Ce modèle PowerPoint est livré avec 32 diapositives qui couvrent différentes catégories, telles que :

Profils et caractéristiques de la cible La vision, l'objectif et le slogan de votre produit Les défis que votre produit peut aider à relever Les stratégies de prix Analyse des concurrents6. Stratégies de marketing

Une fois que vous aurez ajouté les informations pertinentes à chaque diapositive, vous aurez une idée précise de la manière de présenter votre produit au marché et de mettre en avant ses fonctionnalités. Le modèle étant très détaillé, il peut être utilisé par différentes équipes, qu'il s'agisse de la gestion des produits de la conception à la vente en passant par le marketing.

Chaque diapositive contient des éléments visuels qui facilitent la compréhension des informations présentées. Vous pouvez modifier la commande des diapositives et personnaliser leur apparence, en ajustant les couleurs ou en modifiant leur cours.

9. PowerPoint Plan de positionnement des produits Modèle par Slideteam

Utilisez le modèle de plan de positionnement de produit PowerPoint de Slideteam pour comparer votre produit à la concurrence et souligner ses points forts

Le modèle d'infographie de positionnement de produit de Slideteam est parfait pour créer une représentation visuelle simple de la position de votre produit par rapport à la concurrence.

Bien que le design puisse donner l'impression d'une cartographie des processus le modèle de la cartographie des processus, il a en fait un objectif différent. Il se concentre sur l'identification des attributs permettant de comparer votre produit à ses concurrents et de lui tailler une place sur le marché.

La meilleure façon d'expliquer comment ce modèle modèle de comparaison de produits mon travail passe par un exemple. Imaginons que vous souhaitiez lancer une plateforme de streaming multimédia. Pour déterminer la position de votre plateforme sur le marché, vous devez analyser ses plus grands concurrents comme Spotify et Tidal.

Vous disposez de quatre quadrants dans lesquels vous placerez vos concurrents en fonction de valeurs spécifiques. Dans ce cas, la première valeur sur laquelle nous nous concentrerons est le prix, tandis que l'autre est le nombre de titres dans la bibliothèque. Les valeurs basses et hautes vous aident à déterminer la position exacte de chaque entreprise dans un quadrant.

À faire, vous aurez une idée du segment de marché dans lequel vous pouvez puiser pour offrir quelque chose de nouveau et de rafraîchissant.

10. PowerPoint Tableau de comparaison du positionnement de la marque Modèle par SlideUpLift

Le modèle de tableau comparatif de positionnement de la marque PowerPoint par SlideUpLift vous aide à représenter votre marque d'une manière qui s'aligne avec vos produits

Votre marque est le reflet de vos produits, et la façon dont vous la positionnez est souvent dictée par les qualités de votre assortiment. Vous ne pouvez pas prétendre que votre marque est luxueuse si elle comprend des éléments bon marché et de mauvaise qualité.

Le modèle de tableau comparatif de positionnement de la marque PowerPoint de SlideUpLift vous aide à présenter vos produits et à compiler des informations pertinentes pour dresser un portrait unique de votre marque. 🎨

Ce modèle est accompagné d'un tableau personnalisable comportant cinq colonnes et cinq lignes. Chaque ligne représente un produit, et chaque colonne décrit un aspect pertinent pour le positionnement de la marque. Votre tâche consiste à saisir les bonnes informations pour chaque produit de votre assortiment afin de comprendre ce qu'il apporte au tableau.

En plus de vous permettre de comprendre comment positionner votre marque, ce modèle peut être utilisé pour développer des stratégies de marketing et trouver les bons conception du produit .

Modèles de positionnement de produits - Une piste d'atterrissage en douceur pour un décollage en toute sécurité de votre produit

Toute entreprise souhaite positionner ses produits de manière favorable dans l'esprit des clients. Mais pour le faire, vous devez identifier avec précision le bon créneau et comprendre ce qui fait la spécificité de votre produit.

Les modèles de positionnement de produit énumérés vous permettent (au sens figuré) de décortiquer votre produit et de comprendre ses tenants et aboutissants afin de le mettre sur la voie de la réussite. Ces modèles vous aident également à élaborer les bonnes stratégies de marketing, à déterminer les prix et à faire connaître votre marque ! 📣