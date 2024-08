10 stratégies d'atténuation des risques indispensables à votre entreprise

Le risque est inévitable dans les entreprises. Des marchands de mer d'antan qui protégeaient leurs marchandises des pirates aux entreprises modernes qui luttent contre les cybercriminels, les stratégies d'atténuation des risques sont fondamentales pour toute entreprise.

Les coûts d'opportunité liés à l'absence de stratégie d'atténuation des risques peuvent être extrêmement élevés. KMPG estimations que les grandes entreprises perdent 1,5 % de leurs bénéfices en raison de mauvaises stratégies de gestion des risques.

Les organisations doivent se doter d'une stratégie d'atténuation des risques réfléchie et à l'épreuve du temps pour éviter les pertes de profits, de réputation et de conformité. Dans cet article de blog, nous expliquons pourquoi et comment.

Qu'est-ce que le risque ?

Le risque est l'incertitude ou l'imprévisibilité associée à la gestion d'une entreprise, qui peut résulter en une perte quelconque. La perte elle-même n'est pas nécessairement monétaire. Elle peut se présenter sous différents formulaires, tels que :

Risque financier : Les organisations sont confrontées à un risque financier lorsqu'elles sont susceptibles de perdre de l'argent si celui-ci se matérialise. Il peut s'agir de la perte d'équipes commerciales potentielles, d'amendes/pénalités imposées par les auteurs, de la perte d'entreprises au profit de la concurrence, etc.

Risques juridiques ou de conformité : Les risques liés au non-respect des normes réglementaires peuvent être très élevés. Ces risques exposent les entreprises à des poursuites judiciaires ou à des amendes de régularité.

Risques opérationnels : Lorsque quelque chose qui devrait fonctionner sans heurts ne le fait pas, cela crée un risque opérationnel. Il peut s'agir d'une machine critique qui tombe en panne ou d'un environnement cloud qui tombe en panne. Il peut également s'agir d'une perturbation de l'activité de l'entreprise la collaboration sur le lieu de travail ce qui entrave la réalisation efficace du projet.

Risques liés à la sécurité : La sécurité des personnes, de l'espace, des biens et des produits d'une organisation est essentielle. Les menaces peuvent provenir d'une catastrophe naturelle, d'un attaquant inattendu ou d'un pirate informatique.

Risques de réputation : Lorsque la réputation d'une entreprise peut être affectée par les actions d'une personne, cela crée un risque. Par exemple, une campagne publicitaire raciste (par inadvertance) ou le comportement grossier d'un employé peuvent avoir un impact sur la réputation d'une entreprise.

Qu'est-ce que l'atténuation des risques ?

L'atténuation des risques est un processus stratégique qui permet d'identifier, de contrôler et d'éliminer les menaces potentielles susceptibles de nuire à une organisation. Elle fait partie intégrante de la stratégie d'une entreprise pour renforcer sa résilience et sa réactivité. Voici à quoi devrait ressembler un bon processus d'atténuation des risques.

Identifier

Jouez les détectives et flairez les risques potentiels, qu'ils soient financiers, opérationnels ou logistiques. Pour faire cela, mettez en place des paramètres. Par exemple, les risques opérationnels autour de la technologie peuvent être identifiés grâce à une surveillance continue et à une évaluation régulière des vulnérabilités et des tests de pénétration (VAPT).

Taux

Une fois que vous avez identifié vos menaces, procédez à une évaluation approfondie des risques et établissez un ordre de priorité pour les mesures à prendre. Vous pouvez le faire en répondant à deux questions importantes :

Probabilité : quelle est la probabilité que ce risque se concrétise ?

Impact : quel sera l'impact de ce risque sur l'entreprise s'il se fait ?

Évaluez chaque risque identifié en fonction de sa gravité et élaborez le forfait. Choisissez parmi Les modèles d'évaluation des risques de ClickUp pour commencer. Ou créez votre propre modèle.

Minimisez les risques de sécurité grâce au modèle d'analyse de la sécurité au travail de ClickUp

Par exemple, une vulnérabilité dans votre base de données clients (qui comporte des risques financiers, de réputation et de conformité) serait une priorité nettement plus élevée qu'une erreur typographique dans un message sur les médias sociaux (qui comporte un risque de réputation). Classez-les par ordre de priorité en conséquence et fixez des paramètres d'échéancier.

Atténuer les risques

En fonction des priorités, traitez les risques, et prenez-les à bras-le-corps. Créez un forfait d'atténuation des risques (que nous abordons en détail plus loin dans ce billet).

Contrôler

Les risques ne disparaissent pas une fois que vous les avez identifiés et atténués. Chaque jour, les entreprises sont confrontées à de nouveaux risques provenant de toutes les directions. Il convient donc de surveiller en permanence vos risques et l'efficacité de votre forfait d'atténuation des risques. Passez en revue le processus tous les 3 à 6 mois avec toutes les parties prenantes.

Vous vous dites peut-être : "Mais je ne suis pas une entreprise florissante dotée d'énormes ressources. Tout cela est-il vraiment nécessaire ?" Eh bien, oui !

Pourquoi l'atténuation des risques est-elle importante ?

Quels que soient la taille, l'emplacement, les produits ou le chiffre d'affaires d'une entreprise, une bonne stratégie d'atténuation des risques protège l'organisation et préserve ses intérêts.

Une stratégie bien exécutée peut atténuer les risques en

Permettant d'identifier, d'évaluer et de gérer les risques de manière proactive

Prévoir les risques futurs et faciliter les mesures préventives

Prévenir les pertes financières évitables

En évitant la dispersion des ressources et des réponses lorsque la menace se concrétise

Économiser les coûts supplémentaires liés à la gestion des risques et aux mesures correctives

Créer un espace pour l'expérimentation et l'innovation

Accroître la résilience de l'entreprise et la valeur pour l'actionnaire

Pour atténuer efficacement les risques, vous avez besoin d'un forfait. Voyons comment vous pouvez l'élaborer.

Qu'est-ce qu'un forfait d'atténuation des risques ?

Un plan d'atténuation des risques est un cadre complet qui vous aide à faire face à toutes sortes de risques potentiels. C'est un peu comme un parapluie fidèle par temps de pluie, qui vous permet de danser sous la pluie tout en restant au sec !

Il comprend généralement les éléments suivants.

Une approche globale de la gestion des risques : À quoi faites-vous référence en tant que risque ? Serez-vous préventif ou réactif ? Vos réponses seront-elles offensives ou défensives ? Comment allez-vous absorber l'impact de vos risques ?

Risques identifiés : Dressez une liste des risques que vous vous attendez à rencontrer. Faites en sorte que cette liste soit spécifique et pratique. Au lieu d'énumérer " changement de réglementation ", définissez-le comme " la loi sur la résilience opérationnelle numérique devrait entrer en vigueur en 2024 "

Stratégie d'atténuation des risques : Exposez clairement la manière dont vous aborderiez chaque risque potentiel. Un flux de travail visuel d'atténuation des risques peut aider à faire adhérer l'ensemble de l'équipe au processus. Il les aidera également à se souvenir des étapes ou à accéder facilement au flux de travail en cas de besoin.

Indiquez ce que vous feriez pour empêcher le risque de se produire et comment vous réagiriez s'il se concrétisait.

Tableau blanc ClickUp pour visualiser le processus d'atténuation des risques, avec des commentaires/notes pour chaque étape

Mesures actionnables : Définir des actions spécifiques pour mettre en œuvre la stratégie d'atténuation des risques.

Attribuer des responsabilités aux membres de l'équipe

Réserver des paramètres budgétaires pour atténuer les risques identifiés

Définir des échéanciers pour chaque élément de l'action

Suivi et révision : Mettez en place un processus d'examen régulier (au moins une fois par trimestre) pour évaluer si votre forfait d'atténuation des risques fonctionne. Mesurez l'efficacité sur la base d'indicateurs prédéterminés, tels que les économies de coûts, la satisfaction des clients, etc.

Maintenant que vous avez compris le concept, explorons les moyens pratiques d'élaborer votre stratégie d'atténuation des risques.

10 stratégies d'atténuation des risques pour votre Business

1. Accepter les risques inévitables

Il n'est pas nécessaire d'éliminer ou même d'atténuer tous les risques. Parfois, la probabilité qu'un risque se produise est trop faible. Ou encore, le coût de l'atténuation du risque peut être supérieur à son impact. Dans ce cas, il convient de reconnaître son existence et de le laisser faire, une stratégie appelée "acceptation du risque".

L'exemple le plus simple est le risque qu'un membre de l'équipe quitte l'organisation. Dans la plupart des cas, ce départ est inévitable et le risque est donc accepté. Lorsque cela se produit, le rôle est pourvu.

2. Transférer les risques à un tiers

Comme son nom l'indique, cette stratégie transfère le risque de vous à une autre entité. L'exemple classique est la souscription d'une assurance contre le vol ou l'incendie pour votre entreprise. Dans le domaine de la gestion de projet, il peut s'agir d'avoir des ressources sur le banc de touche ou de garder des sous-traitants sur le carreau.

Les organisations adoptent le transfert de risque comme stratégie lorsque l'impact de sa matérialisation est élevé. Lorsque vous mettez en œuvre cette stratégie, n'oubliez pas que les coûts peuvent également être élevés. Par instance, l'assurance est un paiement régulier, que le risque se matérialise ou non.

3. Éviter complètement les situations à risque

À l'autre extrémité des stratégies de gestion des risques se trouve l'évitement des risques. Dans ce cas, vous vous tenez à l'écart des projets/activités qui impliquent le risque en question. Cette stratégie est utilisée dans les situations où l'impact du risque est exceptionnellement élevé.

Des exemples effacés seraient de s'abstenir d'embaucher un candidat ayant un casier judiciaire ou de paramétrer un bureau dans un pays en proie à des troubles politiques. Dans chaque cas, le coût de l'échec est trop élevé pour prendre le risque.

4. Partager les risques en fonction de la tolérance de l'organisation

Dans ce cas, le risque est distribué entre plusieurs parties. Par exemple, une société de capital-risque investit une partie de l'investissement recherché par une startup au lieu de la totalité de la somme. Elle décide du montant à investir en fonction de sa tolérance au risque, c'est-à-dire de l'investissement qu'elle peut perdre sans problème.

Lorsque chaque investisseur décide de son investissement de cette manière, le risque est partagé entre eux, ce qui permet d'amortir la chute si elle se produit.

5. Gérer les risques de manière stratégique

La gestion des risques, également connue sous le nom de protection contre les risques, consiste à disposer d'une sauvegarde de tout ce dont on a besoin (personnes, temps, biens) en cas de crise. Si cela vous fait penser à un "doomsday prepper", ce n'est pas forcément aussi radical.

Les entreprises maintiennent régulièrement des systèmes de reprise après sinistre ou des sauvegardes de données au cas où quelque chose tomberait en panne. La maintenance d'un flux de trésorerie sain permettant de couvrir les salaires des prochains mois en est également un parfait exemple.

Conçu à dessein logiciel de gestion des risques peut aider à concevoir le bon forfait d'action pour chaque type de risque auquel une entreprise peut être confrontée.

6. Se diversifier pour se protéger des risques

Selon l'adage "ne mettez pas tous vos œufs dans le même panier", la diversification permet de répartir le risque ou la dépendance sur plusieurs options, réduisant ainsi l'exposition au risque et ses conséquences. Il s'agit d'une stratégie d'atténuation des risques très couramment utilisée.

Les organisations font régulièrement appel à plusieurs entrepreneurs pour des travaux similaires afin de diversifier le risque de fermeture de l'un d'entre eux. Les investisseurs en capital-risque diversifient leurs investissements dans plusieurs start-ups. Les consultants et les indépendants travaillent avec plusieurs clients si l'un d'entre eux réduit ses effectifs ou met fin au contrat.

7. Adopter une approche agile

La pratique de l'agilité est en soi une stratégie efficace d'atténuation des risques. La méthode traditionnelle consistait à consacrer des années et des millions de dollars à la construction d'un produit avant de le mettre sur le marché, ce qui représente un risque d'échec considérable.

En revanche, les équipes agiles lancent un produit minimum viable (MVP) et construisent progressivement, en tenant compte régulièrement de la réaction du marché. Les chances de réussite sont ainsi accrues, car le produit est construit sur la base des retours des clients et de ses performances. D'autres équipes technologiques publient des versions bêta pour les développeurs et, plus tard, pour le public, avant de procéder à un lancement complet.

8. Utiliser un logiciel de gestion des tâches

Cette stratégie de gestion des risques s'appuie sur des outils et des processus pour éliminer les risques opérationnels. Un bon logiciel de gestion des tâches peut aider à organiser tout le travail de manière hiérarchique, interconnectée et contextuelle, améliorant ainsi l'efficacité opérationnelle au sein de l'équipe.

/img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/10/ClickUp-1.gif ClickUp /$$img/

Organisez votre travail, gérez vos projets et automatisez vos tâches récurrentes avec ClickUp Le logiciel de gestion des tâches ClickUp est conçu précisément pour atteindre cet objectif. Avec ClickUp, vous pouvez :

Organiser les tâches et les sous-tâches en projets, ce qui vous aide à gérer efficacement plusieurs projets

Classer le travail par ordre de priorité en fonction de facteurs pertinents pour l'entreprise

Affecter des utilisateurs à chaque tâche, en veillant à ce qu'ils soient responsables

Ajouter des priorités, des étiquettes et des dépendances aux tâches

Offrir une visibilité achevée à tous les fournisseurs prestataires

Suivre le temps consacré à chaque tâche pour garantir la productivité et la rentabilité

Suivi du temps intégré à toutes les tâches sur ClickUp

Un outil de gestion de projet comme ClickUp apporte de la clarté à toutes les parties concernées. Il élimine le risque de malentendus, d'échéanciers non respectés ou de coûts supplémentaires. Il rassemble toutes les ressources, éliminant ainsi le besoin de réunions interminables et les risques de temps improductif. 🙌

9. Suivi de la progression du projet

Vous courez des risques stratégiques, opérationnels et financiers si le projet ne progresse pas comme prévu. Un mécanisme solide de suivi des risques peut atténuer ces risques.

Un suivi régulier peut s'avérer utile :

Suivre si le projet est dans les temps

Fixer des paramètres clairs pour le projet

Identifier les lacunes ou les problèmes en cas de retard

Faire amende honorable, par exemple en affectant des ressources supplémentaires ou en repoussant les échéances

Collaborer avec les membres de l'équipe au sujet de leurs performances et des ajustements nécessaires

Créez un projet pour suivre et contrôler la progression de votre projet à l'aide de ce modèle Modèle de plan de suivi et de contrôle de projet de ClickUp aide les gestionnaires à s'assurer que les projets sont achevés dans les délais, dans le respect du budget et avec la qualité attendue.

ClickUp peut vous protéger contre bien d'autres risques opérationnels. Le Tableau de bord ClickUp offre un suivi du projet en temps réel. La vue Charge de travail vous permet de savoir qui fait quoi et d'attribuer les tâches de manière appropriée. Le tableau de bord Vue Gantt diagramme permet de visualiser l'échéancier pour faciliter le respect des délais.

La vue diagramme Gantt de ClickUp pour surveiller les échéanciers des projets

Vous pouvez gérer les objectifs et les budgets en un seul endroit. Vous pouvez également l'utiliser en tant que application de collaboration pour faciliter une communication significative, opportune et contextuelle entre les membres de l'équipe.

10. Fixer des objectifs réalisables

Pour réduire le risque d'échec, il faut d'abord se paramétrer pour la réussite. Pour ce faire, il est essentiel de se fixer des objectifs réalisables. Réunissez votre équipe et fixez des objectifs que tout le monde pense pouvoir atteindre. Rendez-les visibles pour tous les membres de l'équipe - vous pouvez utiliser plusieurs applications de suivi des objectifs à cette fin.

Prévoyez un temps et des efforts tampons pour éviter la précipitation de dernière minute. Revoyez vos objectifs de temps à autre et modifiez-les s'ils deviennent irréalisables.

Suivez la progression de vos objectifs grâce au tableau de bord ClickUp

Vous ne savez pas par où commencer ? Nous vous proposons Le tableau de bord des objectifs de ClickUp ! Vous pouvez achever des objectifs numériques, monétaires, vrai/faux et d'achèvement de tâches. Vous pouvez également fixer des cibles pour chaque sprint ou temps. Vous pouvez favoriser une travail collaboratif où tous les membres de l'équipe poursuivent les mêmes objectifs.

Atténuer les différents types de risques opérationnels avec ClickUp

Dans toute organisation, les risques opérationnels sont inévitables. Des membres de l'équipe démissionnent. Les tâches sont retardées. Les estimations de durée sont erronées. Les gens peuvent manquer un point critique dans une histoire d'utilisateur. Des dépendances complexes nécessiteront des efforts supplémentaires.

Ces risques ne peuvent être évités, mais ils peuvent être atténués et gérés à l'aide d'un bon logiciel de gestion de projet.

Les fonctionnalités de gestion de projet de ClickUp sont conçues pour répondre à tous ces besoins et à bien d'autres encore. Il aide les équipes de gestion de projet à renforcer l'efficacité opérationnelle pour gagner du temps en rendant les gens plus productifs. Découvrez comment vous pouvez réduire les risques avec ClickUp. Inscrivez-vous gratuitement dès aujourd'hui !