10 meilleures alternatives à Bugzilla pour le suivi des bugs en 2024

Depuis son lancement en 1998, Bugzilla est l'un des systèmes de suivi des bugs les plus populaires. Il continue d'occuper la première place dans le classement des systèmes de suivi des bogues deuxième plus grande portion du marché à ce jour.

Mais cela fait-il de ce logiciel un guichet unique pour tous vos besoins en matière de suivi des défauts et des bugs ? À fait-il bien s'adapter à de multiples tailles d'équipes et niches logicielles ? Voyons cela de plus près.

Si vous avez été confronté aux limites de personnalisation de Bugzilla, à la difficulté de joindre des pièces jointes volumineuses liées aux bugs ou si vous vous sentez un peu entravé par ses rapports et de flux de travail, vous n'êtes pas seul.

Bugzilla a été un compagnon fiable dans le monde du suivi des bugs, mais soyons honnêtes : parfois, même les outils les plus fiables ont besoin d'une mise à jour.

Dans cet article, nous allons explorer les meilleures alternatives à Bugzilla en détaillant leurs fonctionnalités, leurs avantages et inconvénients, leurs prix et leurs évaluations. Nous allons vous aider à choisir la meilleure logiciel de suivi des bugs pour vos besoins.

**Qu'est-ce que vous devriez rechercher dans les alternatives à Bugzilla ?

Nous allons vous guider à travers quelques fonctionnalités essentielles à rechercher dans une alternative à Bugzilla :

Stockage cloud : S'appuyer uniquement sur le stockage physique n'est pas suffisant, surtout si l'on considère l'énorme quantité de données que nous avons de nos jours. La bonne alternative à Bugzilla doit non seulement stocker mais aussi vous permettre d'accéder à vos informations depuis n'importe où grâce au stockage cloud

Personnalisation: Recherchez de multiples options de personnalisation pour prendre le contrôle total du logiciel de suivi des bugs. Cela devrait s'étendre à la fois à l'interface utilisateur et à la fonction de suivi des problèmes

Fonctionnalités collaboratives: Il devrait vous permettre de vous coordonner avec les membres de votre équipe et entre les équipes pour suivre et résoudre les bugs plus efficacement. Le fait d'avoir toutes les informations disponibles sur une seule plateforme partagée permet d'éviter les erreurs de communication

Génération de rapports et analyse de données: Recherchez un excellent logiciel avec des outils de génération d'informations intégrés. Il devrait avoir une excellente intégration IA pour accélérer votre processus de suivi des bugs

Modèles préétablis: Les modèles préétablis font gagner beaucoup de temps. Choisissez un logiciel qui en propose plusieurs

Capacités d'intégration: Ne faites pas de compromis sur votre environnement logiciel. Vous devez permettre à votre équipe de continuer à utiliser les applications critiques avec lesquelles elle travaille déjà en conjonction avec l'alternative que vous avez choisie

Interface utilisateur: Fournissez à vos équipes un environnement de travail fluide. Les alternatives les plus populaires sont dotées d'une interface utilisateur accessible qui guide les utilisateurs tout au long du processus de suivi des bugs

Les 10 meilleures alternatives à Bugzilla à utiliser en 2024

1. ClickUp

Créez des tableaux de bord détaillés et ajoutez facilement des cartes pour visualiser la progression des points sprint, les tâches par statut et les bugs par affichage

Grâce au système efficace de suivi des bugs de ClickUp, vous pouvez rapports de suivre les bugs et de les classer par ordre de priorité en un seul endroit. Logiciel de gestion d'équipe de projet de ClickUp offre de nombreux outils de visualisation, ce qui rend des rapports est un jeu d'enfant, ce qui vous permet d'éviter la dette technique.

De plus, il vous permet de collaborer en douceur avec votre équipe et conserve tous les enregistrements dans une base de données sans code à laquelle tout le monde peut accéder.

ClickUp meilleures fonctionnalités

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/05/ClickUp-Bug-Tracking-by-Feature-Template-1400x779.png

/$$$img/

Optimisez le suivi des bugs et des problèmes avec la solution collaborative de ClickUp

ClickUp Bug Tracking Template: Suivez les problèmes plus rapidement en utilisant des affichages prédéfinis, des statuts personnalisés et des champs personnalisés. Saisissez les détails cruciaux dans des modèles visuels personnalisables. Modèles de suivi de bug de ClickUp incluent également des formulaires de rapports que vous pouvez partager avec votre équipe.

Suivez les problèmes plus rapidement en utilisant des affichages prédéfinis, des statuts personnalisés et des champs personnalisés. Saisissez les détails cruciaux dans des modèles visuels personnalisables. Modèles de suivi de bug de ClickUp incluent également des formulaires de rapports que vous pouvez partager avec votre équipe. ClickUp AI: Accélérez la génération d'idées, la visualisation de la feuille de route et le développement grâce à l'intelligence artificielle de pointe de ClickUp, dotée de divers outils IA conçus par des spécialistes.

Accélérez la génération d'idées, la visualisation de la feuille de route et le développement grâce à l'intelligence artificielle de pointe de ClickUp, dotée de divers outils IA conçus par des spécialistes. Flux de travail agile: Zoom sur vos épiques avec des flux de travail flexibles intégrés dans ClickUp comme Kanban et Scrum. Automatisez votre backlog afin que vous puissiez vous concentrer gratuitement sur d'autres tâches cruciales.

Zoom sur vos épiques avec des flux de travail flexibles intégrés dans ClickUp comme Kanban et Scrum. Automatisez votre backlog afin que vous puissiez vous concentrer gratuitement sur d'autres tâches cruciales. Visualisation efficace: Visualisez vos tâches en utilisant les feuilles de route partagées dans ClickUp. Suivez votre progression, les dépendances et les points de douleur pour prioriser là où c'est nécessaire.

Visualisez vos tâches en utilisant les feuilles de route partagées dans ClickUp. Suivez votre progression, les dépendances et les points de douleur pour prioriser là où c'est nécessaire. Suivi des bugs simplifié: Recueillez rapidement les demandes de problèmes en utilisant les formulaires de ClickUp. Convertissez-les facilement en tâches personnalisables, vous permettant de connecter des problèmes connexes, d'ajouter des étiquettes et d'améliorer la gestion du carnet de commandes.

Recueillez rapidement les demandes de problèmes en utilisant les formulaires de ClickUp. Convertissez-les facilement en tâches personnalisables, vous permettant de connecter des problèmes connexes, d'ajouter des étiquettes et d'améliorer la gestion du carnet de commandes. Fonctionnalités collaboratives: Partagez automatiquement toutes vos données, enregistrements et feuilles de route avec les parties prenantes des équipes et des départements, en leur accordant les permissions appropriées.

Limites de ClickUp

Besoin de plus de flexibilité avec les tableaux de bord

La fonction de recherche doit être améliorée

Prix ClickUp

Free Forever (gratuit pour toujours)

(gratuit pour toujours) Unlimited: $7/mois par utilisateur

$7/mois par utilisateur Business: 12$/mois par utilisateur

12$/mois par utilisateur Enterprise : Tarification personnalisée

Tarification personnalisée ClickUp AI est disponible sur tous les forfaits payants pour 5 $ par environnement de travail

G2: 4.7/5 (2,000+ reviews)

4.7/5 (2,000+ reviews) Capterra: 4.7/5 (2,000+ reviews)

2. Logiciel Jira

via Jira Jira est le mieux équipé pour les équipes Agile qui ont besoin de suivre les bugs. Il utilise l'outil Cadre Agile et assiste ses multiples méthodologies.

En utilisant ses prouesses de visualisation, vous pouvez facilement naviguer dans votre flux de travail à travers les tableaux Scrum et les cartes Kanban pour identifier et corriger les bugs efficacement.

Les meilleures fonctionnalités du logiciel Jira

Échéanciers: Ajoutez des épiques, mappez les éléments de travail, les dépendances et les versions sur un échéancier entièrement personnalisable où les membres de votre équipe et les autres parties prenantes peuvent rester sur la même page

Ajoutez des épiques, mappez les éléments de travail, les dépendances et les versions sur un échéancier entièrement personnalisable où les membres de votre équipe et les autres parties prenantes peuvent rester sur la même page Tableaux Agiles: Utilisez les tableaux suivantsJira's Scrum et Kanban de Jira pour décomposer les grands projets en tâches gérables. Suivez les problèmes de manière transparente et visualisez les flux de travail pour identifier les domaines nécessitant une attention particulière

Utilisez les tableaux suivantsJira's Scrum et Kanban de Jira pour décomposer les grands projets en tâches gérables. Suivez les problèmes de manière transparente et visualisez les flux de travail pour identifier les domaines nécessitant une attention particulière Automatisation par glisser-déposer: Automatisez les tâches sans effort grâce aux outils et aux modèles prêts à l'emploi de Jira. Il suffit de glisser-déposer la description de vos données et de laisser l'automatisation faire le gros du travail à votre place

Limites du logiciel Jira

L'interface utilisateur doit être plus interactive

Document le téléchargement et le suivi peuvent être améliorés

De nombreux utilisateurs se plaignent de la lenteur de la vitesse de traitement

La cartographie routière avancée n'est pas disponible dans le cadre des forfaits payants

Prix du logiciel Jira

Free Forever (gratuit pour toujours)

(gratuit pour toujours) Standard: $8.15/mois par utilisateur

$8.15/mois par utilisateur Premium: $16/mois par utilisateur

$16/mois par utilisateur Enterprise : Tarification personnalisée

Jira Software évaluations et critiques

G2: 4.3/5 (5,600+ reviews)

4.3/5 (5,600+ reviews) Capterra: 4.5/5 (13740+ avis)

3. Arceau de sécurité

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/11/rollbar-items-view-old-1400x777.png Rollbar /$$$img/

via Arceau de sécurité Rollbar s'enorgueillit de fournir des corrections de bug en temps réel pendant le processus de développement du logiciel.

Grâce à Rollbar, vous n'avez plus à vous préoccuper des modifications en cours ou à revenir à la phase de développement pour ajuster votre produit en cas d'erreurs à la fin. Il automatise également les réponses lorsqu'une erreur est détectée et en informe les membres de l'équipe concernés.

Rollbar meilleures fonctionnalités

Suivi du bug en temps réel: Accédez instantanément à toutes les erreurs sur vos fichiers grâce à un flux d'erreurs en temps réel. Contournez les erreurs au fur et à mesure qu'elles se produisent au lieu de les compiler à la fin de la phase de développement

Accédez instantanément à toutes les erreurs sur vos fichiers grâce à un flux d'erreurs en temps réel. Contournez les erreurs au fur et à mesure qu'elles se produisent au lieu de les compiler à la fin de la phase de développement Alertes d'erreurs groupées: Faites taire les alertes constantes et ennuyeuses en regroupant les alertes similaires dans un ensemble ordonné. Ceci est possible grâce à l'utilisation de l'automatisation et de l'apprentissage automatique par le logiciel

Faites taire les alertes constantes et ennuyeuses en regroupant les alertes similaires dans un ensemble ordonné. Ceci est possible grâce à l'utilisation de l'automatisation et de l'apprentissage automatique par le logiciel Réponse automatisée aux erreurs: Automatisez votre flux de travail et vos réponses en cas de contretemps lors du développement et des tests. Grâce à l'IA, il ne se contente pas de hiérarchiser les tâches, mais suit également les bugs de manière transparente, ce qui vous simplifie la vie

Limites de Rollbar

Interface utilisateur complexe

Erreurs dans la fonctionnalité de regroupement des erreurs

Le coût est une préoccupation majeure pour les petites entreprises

Prix de Rollbar

Free Forever (gratuit pour toujours)

(gratuit pour toujours) Essentiels: $12.50/mois par utilisateur

$12.50/mois par utilisateur Avancé: $24.17/mois par utilisateur

$24.17/mois par utilisateur Enterprise: Tarification personnalisée

G2: 4.5/5 (150+ commentaires)

4.5/5 (150+ commentaires) Capterra: 4.5/5 (260+ commentaires)

4. GitLab

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/11/gitlab.png GitLab /$$$img/

via GitLab GitLab, l'une des meilleures alternatives à Bugzilla, se targue d'une puissante plateforme DevSecOps basée sur l'IA et équipée pour gérer les besoins de l'équipe en matière de détection et de gestion des erreurs.

Grâce à ses capacités d'IA, il peut également automatiser efficacement votre flux de travail. Il utilise un modèle de données unique, ce qui permet de partager les insights de suivi des bugs sur l'ensemble de votre cycle de vie DevSecOps.

GitLab meilleures fonctionnalités

Outils essentiels: Dynamisez votre suivi des erreurs grâce à l'IA dans DevSecOps. Il rationalise tout : VSM, indicateurs DORA pour le forfait, suggestions de code pour la création, et systèmes robustes pour la vérification, la sécurisation, le packaging et le déploiement de vos logiciels

Dynamisez votre suivi des erreurs grâce à l'IA dans DevSecOps. Il rationalise tout : VSM, indicateurs DORA pour le forfait, suggestions de code pour la création, et systèmes robustes pour la vérification, la sécurisation, le packaging et le déploiement de vos logiciels GitLab Duo Chat: Améliorez votre flux de travail grâce à l'intégration de l'IA dans GitLab Duo. Rencontrez votre assistant permanent, GitLab Duo Chat, pour l'aide au code, la gestion épique, l'onboarding et le suivi continu. Améliorez la sécurité, les tests et la documentation sans effort

Améliorez votre flux de travail grâce à l'intégration de l'IA dans GitLab Duo. Rencontrez votre assistant permanent, GitLab Duo Chat, pour l'aide au code, la gestion épique, l'onboarding et le suivi continu. Améliorez la sécurité, les tests et la documentation sans effort Gestion du code source: Transformez votre processus de développement logiciel en exerçant le contrôle des versions par le biais de la collaboration. Permettez à votre équipe d'optimiser sa productivité, ce qui se traduit par une livraison plus rapide et une visibilité accrue

Limites de GitLab

Nécessite une fonctionnalité de revue de code intégrée

Pas de possibilité de créer des tableaux de bord personnalisés

Absence de scans de sécurité intégrés

Mauvaise expérience de l'IDE dans le navigateur

Manque d'assistance multiplateforme

Prix de GitLab

Free Forever (gratuit pour toujours)

(gratuit pour toujours) Premium: 29 $/mois par utilisateur

29 $/mois par utilisateur Ultimate: $99/mois par utilisateur

G2: 4.5/5 (770+ avis)

4.5/5 (770+ avis) Capterra: 4.6/5 (1030+ avis)

5. Zoho Projects

via Projets Zoho La fonctionnalité d'ajout universel de Zoho Projects vous sauve la vie dans les moments critiques, en vous permettant d'ajouter rapidement des éléments à vos feuilles de route.

La structure de répartition du travail simplifie l'organisation des projets. Couplé à des tableaux de cadre agile pour un suivi sur mesure, Zoho assure des flux de travail fluides et rapides.

Les meilleures fonctionnalités de Zoho Projects

Work Breakdown Structure: Décomposez vos projets en tranches de travail plus simples et plus faciles à gérer. Cela vous aide à organiser sans effort votre flux de travail. Utilisez des tableaux agiles personnalisés adaptés à vos besoins, achevés avec une fonction de suivi

Décomposez vos projets en tranches de travail plus simples et plus faciles à gérer. Cela vous aide à organiser sans effort votre flux de travail. Utilisez des tableaux agiles personnalisés adaptés à vos besoins, achevés avec une fonction de suivi Ajout universel: Ajoutez des éléments de travail et incorporez des utilisateurs,tâchesdes tâches, des évènements, des problèmes ou des documents dans votre liste de tâches en cliquant sur un seul bouton

Ajoutez des éléments de travail et incorporez des utilisateurs,tâchesdes tâches, des évènements, des problèmes ou des documents dans votre liste de tâches en cliquant sur un seul bouton Champ personnalisé : Faites de votre système de gestion de projet votre propre système grâce à la pléthore de fonctionnalités de personnalisation offertes par Zoho, comme des dispositions, des champs, des affichages, des statuts, etc. personnalisés. Grâce à elles, vous pouvez capturer l'information que vous voulez et prioriser le travail selon vos conditions

Limites de Zoho Projects

Assistance en ligne limitée

Pas de modèles préétablis

Courbe d'apprentissage abrupte

Certains utilisateurs trouvent que l'interface utilisateur est lourde

Prix de Zoho Projects

Free Forever pour un maximum de 3 utilisateurs

Premium: 5$/mois par utilisateur

5$/mois par utilisateur Enterprise: 10$/mois par utilisateur

Zoho Projects évaluations et critiques

G2: 4.3/5 (380+ reviews)

4.3/5 (380+ reviews) Capterra: 4.4/5 (430+ avis)

6. Traqueur de bugs Mantis

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/11/mantis-BT.png Mantis Bug Tracker /$$$img/

via MantisBT MantisBT est facile à paramétrer et à gérer en tant qu'outil open-source léger de suivi des bugs. Contrairement à la plupart des projets open-source, il offre des possibilités de personnalisation, des notifications par e-mail et une gestion de l'accès pour un suivi et une résolution efficaces des bugs.

Comme il dépend de Python, les utilisateurs peuvent facilement y intégrer de nouvelles fonctionnalités et le gérer eux-mêmes, ce qui leur procure un certain degré d'autonomie et de contrôle.

Mantis Bug Tracker meilleures fonctionnalités

Installation facile: Réduisez le temps d'installation en utilisant Mantis BT, qu'il s'agisse d'installations internes ou d'installations dans des environnements hébergés

Réduisez le temps d'installation en utilisant Mantis BT, qu'il s'agisse d'installations internes ou d'installations dans des environnements hébergés Basé sur le Web: Accélérez vos projets et accédez-y depuis n'importe quel emplacement. L'application web permet aux utilisateurs ded'économiser des ressources en matière de stockage. Affichez les données sur un serveur web ou un site web

Accélérez vos projets et accédez-y depuis n'importe quel emplacement. L'application web permet aux utilisateurs ded'économiser des ressources en matière de stockage. Affichez les données sur un serveur web ou un site web Assistance multi-SGBD: Accédez à plusieurs systèmes de gestion de bases de données en utilisant ADODB comme bibliothèque d'abstraction. Intégrez MySQL, MS SQL, PostgreSQL, Oracle (expérimental), DB2 (en progression), etc. dans votre flux de travail

Limites de Mantis Bug Tracker

Interface utilisateur très obsolète

Lenteur et autres problèmes de performance

Système de filtrage défectueux

Prix du Bug Tracker de Mantis

Free Forever pour toujours

G2: 4/5 (70+ commentaires)

4/5 (70+ commentaires) Capterra: 4.1/5 (90+ avis)

7. Sentry

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/11/sentry.png Sentry /$$$img/

via Sentry Sentry vous aide à repérer et à résoudre les bugs efficacement en employant diverses techniques telles que la surveillance de la pile complète et les fils d'Ariane des erreurs, ce qui vous permet de plonger profondément dans la cause profonde du problème.

Sentry assure un suivi post-développement afin que vous puissiez résoudre efficacement tout problème pouvant survenir au cours de la phase de test.

Les meilleures fonctionnalités de Sentry

Surveillance de la pile complète: Identifier les problèmes critiques et les connecter à leur cause première. Établir une connexion entre la cause et l'effet ne doit plus être un jeu de devinettes. Vous recevez des informations contextuelles supplémentaires sur l'état de l'application. De plus, toutes les exceptions non gérées sont automatiquement enregistrées

Identifier les problèmes critiques et les connecter à leur cause première. Établir une connexion entre la cause et l'effet ne doit plus être un jeu de devinettes. Vous recevez des informations contextuelles supplémentaires sur l'état de l'application. De plus, toutes les exceptions non gérées sont automatiquement enregistrées Fil d'Ariane des erreurs: Observez ce que l'application faisait au moment de l'erreur, notamment les interactions de l'utilisateur, les requêtes AJAX, les journaux de débogage, les requêtes réseau, etc. Sentry peut également recueillir les commentaires des utilisateurs lorsque des erreurs se produisent

Observez ce que l'application faisait au moment de l'erreur, notamment les interactions de l'utilisateur, les requêtes AJAX, les journaux de débogage, les requêtes réseau, etc. Sentry peut également recueillir les commentaires des utilisateurs lorsque des erreurs se produisent Release Health Reports: Obtenez un aperçu immédiat des versions avec une visibilité en temps réel, en suivant des indicateurs essentiels tels que les sessions sans crash, l'adoption de la version et le taux d'échec. Cela vous permet d'identifier les problèmes et de prendre rapidement des mesures correctives invitant, instructions

Les limites de Sentry

Prix élevé

Absence de capacités d'auto-hébergement

Lourdeur des ressources sur tous les fronts

L'échantillonnage des données doit être amélioré

Prix de Sentry

Développeur: Free Forever

Free Forever Teams: 26$/mois par utilisateur

26$/mois par utilisateur Business: 80$/mois par utilisateur

80$/mois par utilisateur Enterprise: Prix personnalisé

G2: 4.5/5 (90+ reviews)

4.5/5 (90+ reviews) Capterra: 4.8/5 (60+ avis)

8. HelixALM

via Helix ALM Helix ALM vous offre un outil complet de gestion du cycle de vie. Plongez dans suivi des problèmes de manière transparente avec Helix IM, son module spécialisé. Obtenez une gestion complète du cycle de vie avec une traçabilité de bout en bout, ce qui facilite le suivi de la source exacte des bugs avant et après le développement et leur correction.

De plus, Helix est modulaire, ce qui vous permet de choisir et de personnaliser les fonctionnalités pour répondre parfaitement à vos besoins en matière de suivi des bugs.

HelixALM meilleures fonctionnalités

Modularité: Contrôlez les services que vous souhaitez grâce aux modules spécialisés d'HelixALM. Il existe des modules dédiés à la gestion des exigences (Helix RM), à la gestion des cas de test (Helix TCM) et à la gestion des problèmes (Helix IM)

Contrôlez les services que vous souhaitez grâce aux modules spécialisés d'HelixALM. Il existe des modules dédiés à la gestion des exigences (Helix RM), à la gestion des cas de test (Helix TCM) et à la gestion des problèmes (Helix IM) Traçabilité exceptionnelle: Combinez les modules pour obtenir une traçabilité inégalée sur vos projets. Sachez exactement ce qui s'est passé à chaque étape pour comprendre où vous devez vous concentrer le plus

Combinez les modules pour obtenir une traçabilité inégalée sur vos projets. Sachez exactement ce qui s'est passé à chaque étape pour comprendre où vous devez vous concentrer le plus Analyse des risques: Effectuez des analyses de risques significatives, y compris des AMDE et des analyses d'impact avec HelixALM. Traitez les problèmes avant qu'ils ne viennent perturber votre calendrier de développement. Garantissez la conformité en élaborant une matrice de traçabilité pour étayer le tout

Les limites d'HelixALM

Nécessite une meilleure intégration avec les systèmes de contrôle des documents électroniques comme Arena PLM

Nécessite une installation plus facile du backend

Prix d'HelixALM

Prix personnalisé

G2: 4/5 (85+ commentaires)

4/5 (85+ commentaires) Capterra: 4.1/5 (25+ avis)

9. Redmine

/img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/11/Easy\_Redmine\_2018\_Resource\_Dashboard\_4-1400x788.jpg Redmine /$$img/

via Redmine Redmine offre une sécurité et un contrôle inégalés ainsi qu'un système robuste de suivi des bugs.

Le contrôle d'accès flexible basé sur les rôles vous permet de définir précisément qui interagit avec votre produit, garantissant un environnement sûr et contrôlé pendant les étapes de suivi et de résolution des problèmes du développement de votre projet.

Les meilleures fonctionnalités de Redmine

Contrôle d'accès: Définissez facilement les rôles et définissez les paramètres en un seul clic grâce au contrôle d'accès flexible basé sur les rôles. C'est vous qui décidez, qu'il s'agisse de la gestion du Tableau, de l'ajout, de la modification en cours ou de la suppression. Engagez-vous avec votre système de suivi des bugs avec précision tout en garantissant la responsabilité

Définissez facilement les rôles et définissez les paramètres en un seul clic grâce au contrôle d'accès flexible basé sur les rôles. C'est vous qui décidez, qu'il s'agisse de la gestion du Tableau, de l'ajout, de la modification en cours ou de la suppression. Engagez-vous avec votre système de suivi des bugs avec précision tout en garantissant la responsabilité Fonctionnalité de suivi du temps: Suivez le temps au niveau du projet ou de l'entrée grâce à un simple rapport détaillant le temps par utilisateur, type de problème, catégorie ou activité. Comprenez quand les bugs sont apparus ou ont été résolus dans le cycle de développement

Suivez le temps au niveau du projet ou de l'entrée grâce à un simple rapport détaillant le temps par utilisateur, type de problème, catégorie ou activité. Comprenez quand les bugs sont apparus ou ont été résolus dans le cycle de développement Navigateur de référentiels: Attachez des référentiels existants à chacun de vos projets. Redmine vous permet de parcourir leur contenu et d'afficher et de rechercher des ensembles de modifications qui vous offrent une fonctionnalité de suivi des problèmes basée sur la version

Les limites de Redmine

L'interface utilisateur doit être améliorée de manière drastique

Nécessite une fonctionnalité permettant de notifier l'auteur du ticket sur la résolution ou le suivi d'un problème

Manque d'assistance pour les applications mobiles

N'est pas conçu pour assister les méthodologies de gestion de projet basées sur l'agilité, telles que Scrum

Prix de Redmine

Free avec des plugins payants

Evaluations et critiques de Redmine

G2: 4/5 (245+ commentaires)

4/5 (245+ commentaires) Capterra: 4.1/5 (150+ commentaires)

10. Trac

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/11/trac.png Trac /$$$img/

via Trac Le projet Trac est une autre application open-source de suivi des problèmes qui fonctionne en Python. Il se double d'un hub important de connaissances et de données.

Les équipes peuvent collaborer à l'édition sur cette plateforme, ce qui en fait l'un des rares outils de suivi des problèmes gratuits qui encouragent les fonctionnalités collaboratives.

Les meilleures fonctionnalités de Trac

Base de connaissances à l'échelle de l'équipe: Gardez votre équipe dans la boucle sans effort. Trac vous couvre grâce à ses plates-formes d'acquisition de connaissances. Il s'agit en quelque sorte d'un Wiki surpuissant, configurable pour une modification en cours en collaboration. Grâce à la syntaxe MoinMoin, elle est liée de manière transparente aux tickets, aux rapports et au code source

Gardez votre équipe dans la boucle sans effort. Trac vous couvre grâce à ses plates-formes d'acquisition de connaissances. Il s'agit en quelque sorte d'un Wiki surpuissant, configurable pour une modification en cours en collaboration. Grâce à la syntaxe MoinMoin, elle est liée de manière transparente aux tickets, aux rapports et au code source Dépôt de code en ligne: Explorez votre référentiel de code en ligne avec Trac - c'est comme un guide convivial pour Subversion et Git. Parcourez, gérez et liez plusieurs référentiels et assistez différents systèmes de contrôle de version à l'aide de modules d'extension

Limites de Trac

Paramètres de fonctionnalité limités pour l'application open-source

Pas de fonctionnalité d'enregistrement automatique des notes

Les gros volumes de billets sont difficiles à gérer en raison des limites de l'application open-source

Traitement lent des fichiers ayant un historique important

Aucune assistance client n'est disponible puisqu'il s'agit d'un logiciel open-source

Trac pricing

Prix personnalisé

G2: Pas assez d'évaluations

Pas assez d'évaluations Capterra: Pas assez d'évaluations

**Trouvez la meilleure alternative à Bugzilla qui vous convient !

Pourquoi être coincé avec un logiciel singulier avec toute une liste d'alternatives disponibles ?

Bugzilla est un logiciel pratique et fiable mais qui a besoin d'être amélioré dans certains domaines. Les limites en matière de personnalisation, d'accessibilité, de collaboration et de.. l'automatisation du flux de travail ne se démarque plus. Les équipes modernes exigent ce qu'il y a de mieux pour pouvoir donner leur pleine capacité. S'inscrire gratuitement aujourd'hui et découvrez ce que ClickUp peut faire pour vous.