Les 13 principales tendances du génie logiciel à surveiller en 2024

En 2024, les recettes provenant des logiciels devraient dépasser les niveaux antérieurs à la pandémie, pour atteindre près de 700 milliards de dollars . Le nombre de développeurs de logiciels dans le monde augmentera également pour atteindre 28,7 millions de dollars à la fin de l'année.

Cela n'est pas surprenant, étant donné que les logiciels sont à la base de toutes les avancées technologiques qui alimentent nos vies numériques aujourd'hui.

De plus, avec des budgets qui se resserrent partout et des attentes des clients qui montent en flèche, les entreprises sont sous pression pour atteindre leurs objectifs plus efficacement, et de bons logiciels sont essentiels pour y parvenir.

Cet article de blog couvre les principales tendances en matière d'ingénierie logicielle en 2024. Mais commençons par un aperçu de la situation actuelle du secteur.

L'état actuel du secteur du développement logiciel

Le secteur de la technologie en 2023 a été dominé par quelques tendances marquantes de l'industrie du logiciel qui ont mis en évidence des changements massifs dans cet espace.

Par exemple, l'IA générative est entrée dans le courant dominant, et des cyberattaques très médiatisées dans le monde entier ont mis en évidence la cybersécurité et la protection des données. De même, l'industrie de la blockchain a connu des changements considérables, et.. Sociétés SaaS ont continué à proliférer.

Malgré le ralentissement économique, de nombreuses entreprises à l'échelle mondiale ont reconnu l'importance de la transformation numérique et ont largement augmenté leurs budgets consacrés aux logiciels et aux technologies.

Des solutions logicielles avancées sont recherchées et créées, et cette tendance ne fera que se développer davantage en 2024.

Le monde de l'ingénierie logicielle est également en train de se transformer avec l'adoption de solutions génératives de codage par l'IA , l'accent mis sur le développement axé sur l'utilisateur et la croissance des plateformes à faible codage / sans codage. Les principes agiles sont plus que jamais d'actualité.

Aujourd'hui, nous utilisons des outils alimentés par l'IA et des plateformes no-code tout au long du pipeline de développement, de la génération du code et de la correction des bugs au déploiement du logiciel.

13 tendances du génie logiciel en 2024

Voici notre point de vue sur les principales tendances en matière de logiciels qui sont paramétrées pour façonner la façon dont nous développons, déployons et interagissons avec la technologie cette année.

1. Les préoccupations en matière de sécurité augmentent dans le développement de logiciels

Le développement de logiciels a évolué pour donner la priorité à la flexibilité, à la rapidité et à la réactivité aux besoins des clients en passant de cycles de développement traditionnels et rigides à des méthodologies agiles.

De plus, l'intégration de l'IA dans le processus de développement transforme la façon dont les développeurs codent, testent et déploient les applications. Les algorithmes d'apprentissage automatique (ML) automatisent les tâches de routine, améliorent la qualité du code et prédisent les problèmes potentiels.

Les cybermenaces augmentent à mesure que les logiciels font partie intégrante des opérations quotidiennes dans tous les secteurs. Cela fait de la sécurité un investissement non négociable dans ce contexte, puisque les systèmes logiciels doivent être protégés contre les accès non autorisés et le vol de données.

Des études viennent étayer cette affirmation. Près de 4 200 cyberattaques ont été rapportées chaque jour depuis la pandémie de COVID-19. Selon Verizon , 24 % de toutes les brèches en 2023 étaient des attaques par ransomware, affectant des fichiers exécutables basés sur Windows ou des bibliothèques de liens dynamiques dans les logiciels. Une autre étude sur la cybersécurité indique que 48% des entreprises font état d'une augmentation des cyberattaques d'une année sur l'autre.

L'assurance cybernétique a prouvé sa valeur en répondant à l'évolution constante du paysage des menaces au cours des dernières années, avec l'augmentation du nombre de cyberattaques primes ont grimpé en flèche aux États-Unis de 50 % en 2023. Ce marché devrait passer de 10,3 milliards de dollars en 2023 à 1,5 milliard d'euros en 2023 17,6 milliards de dollars en 2028 .

Pour bénéficier d'une cyberassurance ou obtenir des primes plus favorables, les entreprises doivent démontrer qu'elles adhèrent aux bonnes pratiques du secteur en matière de cybersécurité.

Cela inclut des pratiques de codage sécurisées, des audits de sécurité réguliers, le cryptage et le respect de normes telles que ISO 27001 ou le cadre NIST.

L'augmentation de la cybercriminalité a également invité les entreprises à prendre des instructions stratégiques en vue de consolider leurs outils logiciels. Les entreprises privilégient désormais des outils moins nombreux et plus sûrs pour gérer leurs opérations, afin de réduire la surface d'attaque que peuvent présenter des solutions multiples.

Les plateformes tout-en-un, illustrées par des solutions telles que ClickUp offrent des fonctions intégrées qui rationalisent les opérations et renforcent la sécurité en réduisant au minimum la complexité et les vulnérabilités liées à la jonglerie entre plusieurs systèmes.

2. L'intelligence artificielle (IA) transforme le développement de logiciels

L'IA n'est plus un mot à la mode ; elle fait désormais partie intégrante de nos vies, en particulier dans le développement de logiciels modernes. La technologie de l'IA a défini de nouvelles normes de performance et d'efficacité des entreprises dans divers secteurs, des examens de code automatisés aux algorithmes prédictifs.

Par exemple :

Dans la recherche pharmaceutique, l'IA accélère le processus de découverte de médicaments en prédisant l'efficacité des composés, ce qui permet d'accélérer les cycles de développement

L'IA prédit les niveaux de stock nécessaires pour répondre à la demande de fabrication, optimiser les stocks et réduire le gaspillage

Dans le champ de l'éducation, l'IA peut automatiser la notation de devoirs spécifiques, libérant les éducateurs pour qu'ils se concentrent sur l'enseignement

L'IA générative, un marché en pleine expansion

Parmi les percées les plus remarquables de la fin 2022 figure l'IA générative sous le formulaire ChatGPT, qui nous a fait découvrir la génération d'images, de textes et de codes pilotée par l'IA. L'utilisation de l'IA générative continuera d'être l'une des principales tendances en matière de génie logiciel à mesure que ChatGPT et d'autres plateformes lanceront des versions plus sophistiquées à l'avenir.

Les entreprises sont de plus en plus nombreuses à mettre en œuvre l'IA

À faire.. Le nombre de brevets déposés dans le domaine de l'IA a augmenté de 34 % chaque année depuis 2000 ? Cela suggère que les industries dans l'ensemble du Tableau, en plus des établissements de recherche et d'analyse, vont.. adopteront l'IA au sein de leurs entreprises dans le monde entier, d'une manière ou d'une autre.

En outre, un intérêt croissant pour l'IA éthique vise à garantir que les systèmes d'IA se comportent de manière éthique dans le monde numérique.

Accueillir les applications logicielles de nouvelle génération grâce à l'IA Outils d'IA pour les développeurs tels que GitHub Copilot et OpenAI, sont devenus plus sophistiqués. Ils offrent des capacités améliorées pour construire des applications fonctionnellement avancées avec de nouvelles fonctionnalités et optimisations, telles que les réseaux adversoriels génératifs (GAN), AutoML et la quantification pour les équipes de développement.

La gestion de projet par IA prend le devant de la scène

Les logiciels de gestion de projet rationalisent les flux de travail, améliorent la prise de décision et optimisent les résultats des projets. La solution de gestion de projet de ClickUp pour les équipes de logiciels simplifie le cycle de vie du développement grâce à une plateforme de travail tout-en-un. Elle rassemble le travail d'équipe, les outils et les fonctions en un seul endroit, assurant le suivi de la progression en temps réel et la gestion du carnet de sprint.

Organisez des projets d'ingénierie complexes avec ClickUp

De plus, vous pouvez accélérer le développement de l'application et le suivi avec ClickUp Brain Outils d'IA pour générer des idées de produits, des feuilles de route et des tâches pour l'équipe au sein de la plateforme. Il peut également créer des mises à jour et des comptes rendus automatisés, transcrire des conversations, résumer de longs documents d'exigences, et bien plus encore !

Avec l'aide de ClickUp Docs, vous pouvez présenter les exigences de vos produits en utilisant une vue Liste intégrée

À mesure que les cas d'utilisation de l'IA augmentent et que la pression pour suivre le rythme de la demande de services et d'outils basés sur l'IA s'accroît, l'une des tendances croissantes en matière de génie logiciel verra les entreprises se tourner vers le no-code... la gestion de projet par l'IA et le développement de l'IA outils pour au moins 30% des initiatives d'automatisation d'ici à la fin de 2024.

3. L'informatique sans serveur et les microservices renforcent la domination du cloud computing

Le cloud computing désigne les ressources informatiques fournies sur internet dans une capacité à la demande.

Il permet aux utilisateurs d'utiliser selon leurs besoins un pool partagé de stockage, de serveurs, de bases de données, d'analyses, etc. sans avoir à gérer directement l'infrastructure sous-jacente.

L'une des tendances marquantes de ces dernières années en matière de génie logiciel est l'augmentation exponentielle de l'adoption du cloud, avec Amazon Web Services en tête. Avec une part de marché de 32% , elle offre des services de calcul haute performance évolutifs, flexibles et abordables au secteur public, aux PME, aux startups et aux entreprises.

L'impact de l'informatique en nuage sur le développement de logiciels est immense

Les technologies du cloud ont aidé les entreprises de toutes tailles à expérimenter, à pivoter et à évoluer d'une manière qui n'était auparavant possible que pour les grandes entreprises dotées de budgets colossaux.

Les avantages de l'informatique en nuage sont notamment les suivants :

L'informatique en nuage a permis d'éliminer les coûts généralement liés aux équipements de réseau, aux serveurs physiques et aux solutions de stockage. Avec un modèle de paiement à l'utilisation, vous ne payez que ce que vous utilisez.

La flexibilité des ressources du cloud signifie également que vous pouvez expérimenter différentes configurations, styles architecturaux et technologies (IA et ML) sans risque de gaspillage des investissements.

Vous pouvez rapidement faire évoluer vos applications à la hausse ou à la baisse en fonction de la demande sans investir dans du matériel physique. Cette élasticité aide à gérer efficacement les charges de travail variables.

La croissance du cloud computing fait partie des tendances marquantes de l'ingénierie logicielle cette année ; le marché mondial du cloud computing dépassera les 1,5 milliard d'euros 1 266,4 milliards de dollars d'ici 2028. S'appuyant sur le potentiel de l'IA, la dépendance à l'égard du cloud computing poursuivra sa trajectoire ascendante en 2024 avec une foule d'évolutions charnières :

trois évolutions que vous devriez attendre avec impatience :

a. L'informatique sans serveur

L'informatique sans serveur fournit des services de backend en fonction de l'utilisation, ce qui permet de libérer les développeurs de la responsabilité de la gestion des serveurs et autres infrastructures.

C'est utile pour créer et déployer des applications rentables, agiles et cloud-natives de manière évolutive. Toutes les principales plateformes de services cloud actuelles - AWS, Google, Microsoft Azure et IBM - proposent des plateformes sans serveur. L'une des tendances montantes du génie logiciel dans les années à venir sera la diffusion de l'informatique sans serveur.

Cependant, à mesure que l'informatique sans serveur se développe, les instances de failles de sécurité le font aussi. L'industrie informatique a donc commencé à utiliser les dernières technologies et des services indépendants pour les tests de vulnérabilité.

Des outils avancés tels que PureSec, Aqua et Snyk se généralisent pour se prémunir contre les vulnérabilités et les brèches dans les applications sans serveur.

b. Microservices

L'architecture microservices est un concept fondamental du cloud computing. Elle met l'accent sur le développement d'applications en tant que collection de petits services autonomes, chacun exécutant son propre processus et communiquant avec des mécanismes légers, souvent une API de ressources HTTP.

Ce principe de conception s'aligne parfaitement sur les exigences d'évolutivité, de flexibilité et d'efficacité des environnements cloud.

l'architecture cloud des microservices : Une tendance croissante dans le domaine du génie logiciel_ le site web de l'association est disponible en anglais Juniper.net Ils exploitent les capacités du cloud pour distribuer les composants du système de manière dynamique sur différents serveurs et dans différentes régions, améliorant ainsi la résilience, la tolérance aux pannes et la disponibilité globale du système.

Ce style d'architecture facilite un développement et un déploiement rapides et progressifs et permet aux entreprises d'opter pour le modèle "pay-as-you-go" du cloud, en optimisant les coûts opérationnels et en gérant efficacement les ressources.

c. Évolution hybride et multi-cloud

Il est loin le temps des solutions cloud à taille unique. Les entreprises peuvent désormais sélectionner les ressources cloud optimales pour des charges de travail spécifiques, en réduisant la redondance, en améliorant la résilience et en atténuant le verrouillage des fournisseurs - grâce aux tendances croissantes en matière d'ingénierie logicielle des environnements hybrides et multi-cloud.

Alors qu'un modèle de cloud hybride comprend un mélange de services de cloud privé et de cloud public, un modèle multi-cloud comprend deux services de cloud public ou plus. Ils permettent aux entreprises de personnaliser leur infrastructure informatique en fonction de leurs besoins et objectifs actuels.

les tendances actuelles en matière de génie logiciel incluent l'utilisation de micro-interactions

la technologie de l'information et de la communication (TIC) est en train de se développer dans le monde entier

b. Interface utilisateur vocale (VUI)

La VUI ou reconnaissance vocale est la technologie qui anime les assistants vocaux populaires comme Alexa d'Amazon et Siri d'Apple. Les IUV sont appelées à se développer considérablement, sous l'effet des améliorations apportées au traitement du langage naturel (NLP) et à l'IA.

À mesure que ces technologies deviennent plus sophistiquées, les IUVU pourraient offrir des réponses encore plus précises et adaptées au contexte, ce qui les rendrait plus fiables et plus conviviales.

c. Conception 3D et minimalisme

À mesure que les capacités matérielles s'améliorent, elles permettent d'obtenir des effets visuels plus complexes sans compromettre les performances. Ainsi, les éléments 3D deviennent plus fréquents dans les interfaces des applications web et mobiles, adhérant à une esthétique minimaliste qui donne la priorité à la fonction.

L'avenir du génie logiciel est passionnant

La technologie moderne est une force irrésistible. Les principales tendances du génie logiciel que nous avons mentionnées ne sont que quelques-unes des nombreuses tendances clés, qui interagissent et se croisent de multiples façons pour favoriser l'innovation, l'efficacité et l'excellence.

En tant que développeur de logiciels aujourd'hui, connaître les dernières tendances en matière de génie logiciel vous prépare à embrasser rapidement les perturbations de l'industrie. Essayez sans cesse de nouveaux outils et de nouvelles technologies et améliorez vos connaissances et vos compétences.

Nous vous recommandons également d'utiliser des des logiciels de gestion de projet innovants comme ClickUp, ce qui vous permet d'économiser du temps et des efforts. De plus, il est possible d'utiliser un logiciel de gestion de projet comme ClickUp, Les outils d'IA de ClickUp Brain peuvent faire de votre travail quotidien un jeu d'enfant.

Automatiser la rédaction de la documentation avec l'IA, suivre la progression grâce à des diagrammes et des sprints, et résoudre rapidement les bugs de codage grâce à ClickUp

Avec le bon outil, vous pouvez vous assurer que toutes vos tâches et votre documentation restent au même endroit, avec un accès utilisateur et des rôles étroitement surveillés.

Cela permet non seulement de réduire le changement de contexte mais aussi de réduire le risque de violation des données ou d'égarement des actifs et de garantir un environnement de travail sécurisé et collaboratif pour vous et votre équipe Inscrivez-vous gratuitement à ClickUp pour rationaliser dès aujourd'hui vos processus de développement de logiciels.

Foire aux questions (FAQ)

1. Quelles sont les nouvelles tendances en matière de développement de logiciels ?

Les dernières tendances en matière de développement logiciel comprennent l'IA, les technologies AR/VR, le cloud computing, l'automatisation low-code/no-code, la Blockchain, l'IoT, DevSecOps et la 5G.

2. Quelle est la technologie tendance en matière de logiciels ?

L'une des tendances technologiques en génie logiciel qui se démarque, sur la base de sa trajectoire jusqu'au T1 2024, est l'intelligence artificielle (IA), en particulier l'IA générative. L'IA générative révolutionnera également divers secteurs cette année en permettant la création de contenus hautement personnalisés, en automatisant les processus de conception et de développement d'applications et en améliorant la créativité et l'innovation.

3. Quelle est la tendance en matière de développement de logiciels en 2025 ?

La tendance la plus importante en matière de développement de logiciels est le cloud et l'edge computing, dont la valeur est estimée à 1,5 milliard d'euros 860 milliards de dollars d'ici 2025 . En outre, la technologie cloud peut être facilement intégrée à d'autres technologies comme l'IA et le ML, ce qui la rend polyvalente et vitale.