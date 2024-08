Maîtriser le processus itératif pour promouvoir l'amélioration continue

La gestion de projet est une tâche difficile et compliquée qui implique de multiples parties prenantes et des délais variables. Malgré tous vos efforts, les choses ne se déroulent pas toujours comme prévu.

C'est particulièrement vrai pour les projets complexes, créatifs ou qui nécessitent un retour d'information pour être couronnés de succès. C'est là que le processus itératif, ou l'amélioration continue, s'avère utile.

Lorsque l'on suit le processus itératif, les projets font l'objet de révisions fréquentes afin de s'assurer que le produit ou le service est continuellement amélioré. Ce faisant, nous pouvons nous assurer que le produit correspond toujours aux exigences de l'utilisateur final.

Qu'est-ce que le processus itératif ?

Le processus itératif implique la création, la révision et la mise à jour cyclique d'un produit ou d'une initiative sur la base du retour d'information. Vous pouvez répéter ce processus de développement itératif jusqu'à ce que vous (et votre client final) soyez satisfaits du résultat final.

Le processus itératif est particulièrement adapté à des domaines tels que la recherche, le développement de produits et la conception, car ces projets sont à long terme, complexes et nécessitent un retour d'information et de la flexibilité. Les équipes agiles utilisent cette méthode pour mener à bien un projet.

C'est pourquoi la plupart des équipes d'ingénieurs suivent la méthode cadre méthodologique agile en collaborant avec les clients dès le début et en basant les futures mises à jour sur le retour d'information des clients.

Processus itératif et processus non itératif

Dans le processus itératif, la version précédente d'un projet est périodiquement révisée pour tenir compte de l'évolution des besoins et du retour d'information. Dans le processus non itératif (ou méthodologie en cascade), les projets sont exécutés de manière linéaire, du point A au point Z en plusieurs phases distinctes.

Une autre différence essentielle réside dans le fait que, dans un processus itératif, des révisions sont effectuées après chaque cycle, ce qui permet d'améliorer le produit au fur et à mesure de son développement. En revanche, dans un processus non itératif, le produit final ne peut être examiné qu'une fois le projet achevé.

Un processus non itératif fonctionne mieux lorsque les exigences sont stables, que les résultats sont bien définis et que le calendrier est respecté. Par exemple, si vous écrivez un roman, vous progresserez de manière linéaire, des grandes lignes à la caractérisation et à la version finale. Seule la version finale et éditée du roman serait rendue publique et ferait l'objet d'une évaluation de son succès.

Le processus itératif, en revanche, convient aux projets qui bénéficient d'une certaine souplesse et d'itérations constantes. Par exemple, vous pourriez lancer une version alpha de votre application, la faire tester par les premiers utilisateurs et utiliser leurs commentaires pour réviser les fonctionnalités ou ajouter de nouvelles mises à jour.

Il s'agit d'un processus continu dans lequel chaque nouvelle itération de votre application constitue une amélioration par rapport à la précédente. Il n'y a pas de fin définie ; vous pouvez répéter le cycle aussi souvent que vous le souhaitez.

Processus itératif et processus incrémental

Les processus itératif et incrémental sont liés mais différents méthodes de gestion de projet . Si les deux méthodes se caractérisent par une amélioration continue, leurs similitudes s'arrêtent là.

Dans le modèle du processus itératif, un projet est entièrement révisé, la solution complète faisant l'objet de révisions cycliques. Par exemple, ClickUp lance la version 3.0 de son application, qui fait l'objet d'une refonte complète.

Dans le processus incrémental, un projet est décomposé en plusieurs segments, publiés l'un après l'autre. Par exemple, ClickUp publie de nouvelles mises à jour de l'IA tous les quelques mois, chaque mise à jour venant s'ajouter à la solution finale.

Voyons plus en détail comment des équipes de différents domaines et secteurs d'activité utilisent le processus itératif pour faire passer un projet par différentes étapes .

Ingénierie

La plupart des ingénieurs commencent leurs projets par un plan, suivi d'un prototype, d'un produit test et de multiples itérations avant d'arriver au produit final.

Développement web

Qu'il s'agisse d'une application, d'un site web ou d'un jeu, le produit passera par plusieurs cycles de développement (parfois tout au long de son cycle de vie) afin de fournir au client le produit le plus récent possible.

Conception UX

Les designers UX utilisent fréquemment le processus itératif pour améliorer l'interface et l'expérience utilisateur. Ils créent des prototypes de conception, effectuent des tests d'utilisabilité pour recueillir des commentaires et affinent les conceptions au cours d'itérations successives.

Recherche

Les scientifiques suivent également le processus de conception itérative. La recherche nécessite souvent une expérimentation itérative et de multiples cycles d'expérimentation et d'analyse pour progresser.

Marketing

Bien que les campagnes de marketing ne soient pas le premier exemple qui vient à l'esprit pour le processus itératif, elles peuvent bénéficier de l'utilisation d'une approche itérative. Les spécialistes du marketing peuvent tester différents canaux et stratégies, analyser les résultats et ajuster leur approche en fonction du retour d'information et des données de performance.

Le processus itératif apporte une valeur ajoutée à de nombreux secteurs, notamment la vente, l'événementiel, l'éducation et même les soins de santé, en les aidant à évaluer et à améliorer leur efficacité normaliser leurs processus et les flux de travail pour une meilleure efficacité.

Avantages d'un processus itératif dans la gestion de projet

Jusqu'à présent, nous avons vu comment un processus itératif profite aux équipes en leur fournissant une boucle de rétroaction continue tout au long de la cycle de vie du projet . Mais ce n'est pas le seul avantage.

Voici d'autres façons dont les modèles itératifs de gestion de projet, comme l'agile ou le lean, profitent aux gestionnaires de projet :

Adaptabilité : En utilisant une méthode d'essai et d'erreur, le développement itératif permet aux projets de s'adapter facilement à de nouvelles exigences ou à des défis imprévus à chaque cycle

: En utilisant une méthode d'essai et d'erreur, le développement itératif permet aux projets de s'adapter facilement à de nouvelles exigences ou à des défis imprévus à chaque cycle Boucle de rétroaction cohérente : Un processus itératif établit une boucle de rétroaction régulière avec le client. Cela permet de s'assurer que le produit en évolution correspond aux attentes de l'utilisateur

: Un processus itératif établit une boucle de rétroaction régulière avec le client. Cela permet de s'assurer que le produit en évolution correspond aux attentes de l'utilisateur Rentabilité : Comme le processus itératif aborde les problèmes dès le début du cycle de développement, il est facile de rectifier le tir et de réduire l'impact des erreurs potentielles. Il est également plus facile de prendre une autre direction si la portée du projet change

: Comme le processus itératif aborde les problèmes dès le début du cycle de développement, il est facile de rectifier le tir et de réduire l'impact des erreurs potentielles. Il est également plus facile de prendre une autre direction si la portée du projet change Rapidité : Le développement itératif aide les équipes à fournir des révisions de produits dans des cycles plus courts. Cette structure de publication rapide améliore les délais de mise sur le marché, ce qui permet d'accélérer la mise en œuvre du projetétapes du projet et la réalisation d'avantages

: Le développement itératif aide les équipes à fournir des révisions de produits dans des cycles plus courts. Cette structure de publication rapide améliore les délais de mise sur le marché, ce qui permet d'accélérer la mise en œuvre du projetétapes du projet et la réalisation d'avantages Une meilleure collaboration : Des processus itératifs tels que agile scrum encouragent la collaboration à chaque étape en donnant aux membres du projet des rôles définis et en encourageant la communication à chaque cycle de révision

: Des processus itératifs tels que agile scrum encouragent la collaboration à chaque étape en donnant aux membres du projet des rôles définis et en encourageant la communication à chaque cycle de révision Une efficacité accrue : Les processus itératifs n'étant pas linéaires, vous pouvez travailler sur plusieurs choses simultanément. Par exemple, lors de la sortie d'une fonctionnalité, il est possible de concevoir l'interface utilisateur, de travailler sur le codage et de finaliser le positionnement du produit en parallèle, car il s'agit de tâches connexes qui ne dépendent pas les unes des autres

Ces avantages rendent les approches itératives particulièrement adaptées aux projets dont les exigences sont susceptibles de changer et qui nécessitent un haut degré de flexibilité et de réactivité.

Défis associés au processus itératif

Si le processus itératif présente plusieurs avantages, il comporte également des défis. Voici quelques-uns des inconvénients potentiels de l'utilisation de l'approche itérative dans votre gestion de projet :

Perte de l'étendue du projet : Comme le développement itératif évolue constamment, les projets peuvent changer au-delà de leur portée initiale, résultant en un produit final qui semble très différent de l'image initiale

Complexité : La gestion d'itérations multiples peut accroître la complexité et rendre difficile le suivi du retour d'information et des mises à jour

: La gestion d'itérations multiples peut accroître la complexité et rendre difficile le suivi du retour d'information et des mises à jour Problèmes de qualité : L'accent mis sur les itérations rapides peut compromettre la qualité globale du produit. Des processus de validation adéquats doivent être mis en place pour chaque cycle de lancement afin de garantir la qualité

: L'accent mis sur les itérations rapides peut compromettre la qualité globale du produit. Des processus de validation adéquats doivent être mis en place pour chaque cycle de lancement afin de garantir la qualité Délais imprécis : Les processus du modèle itératif peuvent prendre plus de temps qu'un processus linéaire, car vous devrez peut-être répéter le cycle de développement jusqu'à ce que vous parveniez à une conclusion satisfaisante

: Les processus du modèle itératif peuvent prendre plus de temps qu'un processus linéaire, car vous devrez peut-être répéter le cycle de développement jusqu'à ce que vous parveniez à une conclusion satisfaisante Difficile à mesurer : Comme les projets sont constamment révisés sur la base de nouveaux retours d'information, les priorités peuvent changer et il devient difficile d'établir des mesures fixes pour suivre les étapes

Cependant, il est possible de relever la plupart de ces défis en définissant un objectif clair pour votre projet, en utilisant les outils suivants des outils de gestion de projet comme sprints et kanban et en établissant des canaux de communication clairs avec toutes les parties prenantes.

Les étapes d'un processus de développement itératif

La plupart des processus de développement itératif suivent un cadre en cinq étapes : planification, conception, mise en œuvre, test et révision.

Dans cette section, nous allons montrer comment vous pouvez incorporer ces étapes dans vos projets et comment des outils logiciels de gestion du travail tels que ClickUp Agile Project Management (gestion de projet agile) facilitent la transition vers le processus agile.

1. Plan

Comme tout processus d'entreprise, un projet itératif commence également par un plan. Il s'agit notamment de créer une vision du projet, de décomposer un projet plus vaste en tâches réalisables, d'attribuer des DRI (personnes directement responsables), d'allouer un budget, etc. Vous pouvez également utiliser cette phase pour créer un plan de "révision", un modèle pour évaluer votre solution finale.

Les équipes peuvent utiliser les outils de ClickUp gestion de projet agile comme les scrum boards, Diagrammes de Gantt ClickUp le logiciel ClickUp permet aux utilisateurs de planifier et de suivre leurs projets à l'aide de diagrammes de Gantt, de diagrammes Kanban et d'autres outils.

Exécutez vos Sprints ClickUp .

Utilisez des rapports comme les flux cumulatifs ou les graphiques d'épuisement pour comprendre la progression de votre sprint

Utilisez ClickUp pour créer des cycles de sprint hebdomadaires, attribuer des points à chaque tâche et même déplacer automatiquement les tâches inachevées vers un nouveau sprint. Utilisez des rapports tels que les diagrammes d'épuisement, les flux cumulatifs et les mesures de vélocité pour identifier les dépendances et évaluer la charge de travail de votre équipe.

Mettre en place Objectifs de ClickUp .

Suivez l'avancement de votre projet grâce à des objectifs d'étape et des cibles claires

Définissez des objectifs mesurables pour chaque cycle ou itération afin d'éviter les dérives et de vous assurer que votre projet reste sur la bonne voie. Avec ClickUp, suivez votre progression sur plusieurs objectifs en utilisant des cibles numériques, monétaires et même vraies ou fausses.

2. Conception

Maintenant que vous avez finalisé votre plan, l'étape suivante consiste à mettre vos idées sur papier. Il s'agit de concevoir l'interface utilisateur/UX ou des prototypes pour les équipes de produits et d'ingénierie. Pour les équipes marketing, il s'agit de définir les détails de la campagne, de fixer un budget, etc.

De la gestion de vos documents au brainstorming et à la collaboration en temps réel, Gestion des produits ClickUp vous permettent de tout faire à partir d'un seul endroit.

Gérez vos documents

Créez des documents, des wikis et des pages imbriquées avec des tableaux, des images et d'autres options de formatage

Rédigez vos documents en ClickUp Docs afin qu'ils soient facilement accessibles au reste de votre équipe. Vous pouvez les organiser comme des pages imbriquées, définir des niveaux d'autorisation et même les lier à des tâches ou sous-tâches spécifiques de votre projet.

De plus, les outils de collaboration en temps réel de ClickUp Docs vous permettent, à vous et à votre équipe, de modifier des documents et échanger des informations.

Brainstorm avec les tableaux blancs

Utilisez les tableaux blancs pour visualiser les concepts et faciliter le brainstorming pour vos coéquipiers

Utiliser Tableaux blancs ClickUp pour visualiser vos projets et collaborer avec votre équipe. Vous pouvez dessiner à main levée, ajouter des formes et des images, et établir des liens avec d'autres documents, tâches et projets dans votre espace de travail pour tout connecter.

3. Mise en œuvre

C'est ici que vous effectuez le travail proprement dit : construction de votre produit, codage de votre application ou création de votre campagne de marketing. C'est également le moment de recueillir les réactions des parties prenantes internes.

Le processus itératif n'étant pas linéaire, plusieurs membres travailleront simultanément sur différentes tâches. Il peut donc s'avérer compliqué de garder une trace de tout ce qui se passe. Utilisez les solutions de gestion de projet de ClickUp pour garder une trace de tous les éléments en mouvement.

Visualiser l'avancement des tâches avec Tableaux Kanban ClickUp .

Visualisez l'avancement de vos tâches avec les tableaux Kanban

Utilisez la vue Kanban de ClickUp pour visualiser vos tâches sous forme de mini-cartes. L'éditeur par glisser-déposer permet de déplacer facilement les cartes de tâches vers d'autres statuts. Il est également facile de filtrer les tâches pour avoir une vue d'ensemble de leur progression et d'identifier les actions à entreprendre.

4. Test

C'est le moment du contrôle de la qualité : testez votre solution pour détecter les problèmes et les faiblesses, et assurez-vous qu'il n'y a pas de pépins. C'est également à ce stade que vous pouvez obtenir un premier retour d'information de la part d'un petit nombre d'utilisateurs externes. Selon le type de projet, il peut s'agir d'enquêtes, de groupes de discussion ou de bêta-testeurs.

Il s'agit de l'étape officieuse du "retour d'information", au cours de laquelle divers membres de l'équipe émettent des suggestions. Utilisez ClickUp et ses outils d'intégration pour suivre ce retour d'information, le partager avec les parties prenantes et le transférer vers des outils tiers.

Notifier les personnes concernées à l'aide de balises et d'e-mails

Envoyer et recevoir des courriels à partir d'une tâche dans ClickUp

Lorsque vous obtenez un retour d'information essentiel de la part des utilisateurs, vous pouvez l'ajouter en tant que commentaire à une tâche et étiqueter les personnes concernées pour les avertir. Si ces personnes ne font pas partie de votre espace de travail ClickUp, envoyez-leur un e-mail directement depuis la vue de la tâche avec tous les détails pertinents.

Synchroniser les bogues avec les outils de développement

Synchroniser les rapports de bogues avec vos outils de développement pour suivre les problèmes facilement

Chaque fois que vous trouvez un problème ou un bogue, créez un rapport de bogue et synchronisez-le avec des outils tels que Gitlab, Github et BitBucket afin qu'il fasse partie de votre pipeline de déploiement.

5. Examiner et évaluer

Il est temps de passer en revue tous les retours et d'évaluer si cette itération est satisfaisante. Si c'est le cas, clôturez votre projet. Dans le cas contraire, continuez à travailler sur le projet en vous basant sur vos connaissances actuelles.

A ce stade, ClickUp aide les équipes à résumer les apprentissages et à planifier les étapes suivantes.

Créer des résumés avec ClickUp AI

Résumez vos tâches et vos documents en quelques secondes avec ClickUp AI ClickUp AI aide les utilisateurs à résumer rapidement du contenu, qu'il s'agisse de tâches, de documents ou de projets entiers. Il est ainsi facile de créer un résumé des commentaires communs (si l'objectif est de planifier une nouvelle itération) ou de résumer les résultats d'un projet les objectifs du projet et l'état d'avancement (si vous souhaitez clôturer le projet).

Planifier l'avancement du projet à l'aide de cartes mentales

Utilisez les cartes heuristiques pour évaluer les résultats de votre projet et créer des flux de travail pour vos prochaines étapes.

Utilisez les cartes heuristiques pour planifier vos prochaines étapes, qu'il s'agisse d'une analyse finale de la réaction des utilisateurs ou d'un flux de travail pour votre prochain cycle itératif. Fonctionnalité Mind Map de ClickUp permet de concevoir facilement des flux de travail, d'établir des connexions et même de convertir des nœuds en tâches à partir d'une carte mentale.

Exécutez vos processus itératifs avec ClickUp

Le processus itératif est un excellent moyen de produire des résultats de haute qualité qui répondent aux besoins de l'utilisateur final. L'amélioration continue avec un retour d'information cyclique et des itérations rendra votre produit ou votre campagne meilleur et plus percutant.

Bien que le processus itératif comporte également des défis, les outils de gestion de projet tels que ClickUp vous aideront à établir des processus plus rapides et plus efficaces pour en construire de plus grands et de meilleurs.

ClickUp intègre des processus agiles et outils scrum pour aider les entreprises à mettre en œuvre un excellent processus itératif et à l'adapter à leurs besoins spécifiques. S'inscrire pour un essai gratuit de ClickUp dès aujourd'hui et faites l'expérience de processus itératifs transparents.