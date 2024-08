Les 10 meilleures alternatives et concurrents de Pivotal Tracker 2024

La méthodologie Agile est axée sur l'amélioration continue. 📈

L'idée est simple : Décomposer votre travail en périodes plus petites afin de satisfaire vos clients par la livraison continue de nouvelles itérations ou releases.

D'accord, ce n'est peut-être pas aussi simple que cela. Gestion de projet agile nécessite une planification minutieuse, une collaboration entre les équipes, un suivi de la progression, un alignement des objectifs, etc. C'est pourquoi les équipes s'appuient sur les puissants outils Agile logiciels de gestion de projet pour rester sur la bonne voie à chaque étape.

Et c'est là que Pivotal Tracker entre en jeu 🙂

Créé en 2006, Pivotal Tracker est un vétéran de la sphère de la gestion de projet Agile. Pourtant, il lui manque des fonctions cruciales, ce qui le rend moins idéal pour toute équipe qui n'est pas uniquement axée sur le développement de logiciels. Bien que la méthodologie Agile ait été créée à l'origine pour les équipes de développement de logiciels, ces pratiques profitent aujourd'hui à pratiquement tous les projets de grande envergure. C'est ce qui pousse de nombreuses personnes à chercher des alternatives à Pivotal Tracker, et nous sommes là pour les aider.

Abordez avec nous les défis et les inconvénients que pose Pivotal Tracker à ses utilisateurs, ainsi que les 10 meilleures alternatives logicielles pour remédier à ces problèmes. Vous trouverez des descriptions détaillées des fonctionnalités, des listes d'avantages et d'inconvénients, des informations sur les prix, et bien plus encore !

Qu'est-ce que Pivotal Tracker ?

Pivotal Tracker est un logiciel Agile populaire outil de gestion de projet pour aider les équipes logicielles à travailler ensemble, à forfaiter les projets et à en superviser la progression du début à la fin. Il s'articule autour de la création d'"histoires", qui représentent de petits projets ou des fonctionnalités, et il excelle dans la capture de données clés pour l'analyse détaillée des projets et le suivi de l'avancement des projets rapports de progression .

Pivotal Tracker intègre également plusieurs fonctions de collaboration pour tenir les membres informés, notamment des mentions, une section d'activité, une fonctionnalité d'abonné, des @mentions et des notifications.

via Pivotal Tracker Les autres fonctionnalités de Pivotal Tracker sont les suivantes :

API robuste et intégrations pour s'aligner sur les piles technologiques des développeurs

Estimation de la durée et de la complexité requises pour chaque histoire

Glissez et déposez les histoires dansarranger les priorités* Suivi et gestion des bugs

Libellés pour rechercher, trier et filtrer les histoires

Bloqueurs visuels d'histoires pour éviter les blocages

Et bien d'autres choses encore ! Mais Pivotal Tracker n'est pas dépourvu d'une bonne dose d'inconvénients. Pour en citer quelques-uns..

Ses fonctionnalités manquent de flexibilité

Difficile à personnaliser

Interface utilisateur confuse et généralement pas des plus conviviales

Utile uniquement pour les équipes de développement de logiciels

Pas de fonctionnalité de diagramme de Gantt

Et plus encore . 👀

À faire ? Vous faites vos adieux à Pivotal Tracker et vous investissez votre temps de manière plus productive - dans une puissante alternative à Pivotal Tracker 🙂

Que rechercher dans une alternative à Pivotal Tracker ?

Pivotal Tracker touche un grand nombre de bases clés pour les équipes Agile, mais la méthodologie Agile elle-même s'articule autour de l'amélioration continue - et votre logiciel de gestion de projet doit le refléter ! De plus, l'un des principaux signaux d'alarme concernant Pivotal Tracker est qu'il est exclusivement ciblé sur les équipes logicielles. Il est donc difficile de l'adapter à d'autres secteurs d'activité, à des équipes à croissance rapide, à des cas d'utilisation, etc.

Les plus de 15 vues de ClickUp offrent aux fournisseurs prestataires une solution mur à mur pour chaque équipe

Lors de l'évaluation de votre prochaine alternative logicielle, recherchez les fonctionnalités fondamentales que Pivotal Tracker possède en plus de ces qualités critiques :

Fonctionnalités flexibles et personnalisables

Plusieurs vues de projet (y compris des diagrammes Gantt)

Des modèles pour commencer à utiliser la plateforme plus rapidement

Une interface intuitive et conviviale

Une conception très visuelle

Une collaboration à multiples facettes

Tableaux de bord, aperçus et suivi de la progression

La bonne nouvelle, c'est que la plupart des logiciels de gestion de projet modernes et compétitifs _possèdent un certain nombre de ces fonctionnalités à offrir aux équipes de toutes tailles et de tous budgets.

La moins bonne nouvelle ? Vous risquez de devoir passer au crible un grand nombre d'outils avant de trouver la bonne alternative à Pivotal Tracker pour votre équipe. Au lieu de sacrifier votre temps et votre énergie à ce processus d'essais et d'erreurs, commencez ici 🙂

Les 10 meilleures alternatives à Pivotal Tracker pour la gestion de projet

Nous avons fait nos devoirs pour vous apporter cette liste curatée des 10 meilleures alternatives à Pivotal Tracker pour les équipes Agile.

Reprenez le temps que vous auriez passé à parcourir le web et prenez note des fonctionnalités clés du meilleur concurrent, des avantages et des inconvénients, des prix, des évaluations et plus encore. 🙌🏼

1. ClickUp

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2022/10/ClickUp-Tableau-View-.png Vue Tableau ClickUp /$$img/

Visualiser les flux de travail Agile avec l'affichage ClickUp Tableau ClickUp est le seul logiciel de productivité tout-en-un suffisamment puissant pour centraliser votre travail à travers les applications en une seule plateforme collaborative et dynamique. ClickUp est l'outil de travail idéal Alternative à Pivotal Tracker avec des centaines d'articles entièrement fonctionnalités entièrement personnalisables et plus de 1 000 intégrations pour fournir des solutions mur à mur aux Les équipes agiles dans tous les secteurs d'activité, même sur son Forfait Free Forever Plan .

Il y a plus de 15 affichages de flux de travail dans ClickUp, y compris la Liste, le Calendrier, la vue Tableau de style Kanban, et même la vue Gantt pour visualiser vos tâches et votre progression sous tous les angles. De plus, ClickUp offre de nombreuses possibilités de collaboration, que ce soit par le biais d'un fil de commentaires sur les tâches, commentaires assignés , Afficher le chat ou en utilisant le très visuel Tableau blanc outil.

ClickUp meilleures fonctionnalités

Tableaux de bord Agile pour obtenir un aperçu de haut niveau de la vélocité de votre projet, du flux cumulatif, du délai et de la durée du cycle, etc

Plusieurs façons deautomatiser les tâches répétitivesy compris les tâches en continu et les actions cohérentes

Formulaires pour créer instantanément des tâches exploitables à partir des envois de bogues

Statuts de tâches personnalisés pour des mises à jour instantanées de la progression en un coup d'œil

ProjetJalons pour suivre l'échéancier de votre projet

Limites de ClickUp

Tant de fonctionnalités supplémentaires peuvent représenter une courbe d'apprentissage pour certains utilisateurs

Tous les affichages ne sont pas encore disponibles dans l'application mobile !

Prix ClickUp

Free Forever

Unlimited : 5 $ par utilisateur et par mois

: 5 $ par utilisateur et par mois Business : 12 $ par utilisateur et par mois

: 12 $ par utilisateur et par mois Business Plus : 19 $ par utilisateur et par mois

: 19 $ par utilisateur et par mois Enterprise : Contactez ClickUp pour une tarification personnalisée

G2: 4.7/5 (5,670+ commentaires)

4.7/5 (5,670+ commentaires) Capterra: 4.7/5 (3,540+ critiques)

2. Jira

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2022/12/Jira-Sprint-Burndown-Chart-Example.png Exemple de diagramme d'épuisement de sprint de Jira /$$img/

via JiraJira est un logiciel de suivi des bugs et de gestion de projet conçu pour les Teams agiles et les développeurs. Les gestionnaires de projet peuvent forfaiter des Sprints plus intelligents grâce à des options de rapports avancées, telles que la charge de travail des utilisateurs, l'âge moyen des problèmes et les problèmes récemment créés. La fonctionnalité Release Burndown Chart permet aux responsables de suivre et de contrôler la progression d'une version entière, tandis que la fonctionnalité Diagramme de flux cumulatif permet aux gestionnaires de projet de visualiser la quantité et le statut du travail à un moment donné.

Si vous êtes une équipe non spécialisée dans le développement, vous pourriez trouver les vues strictes du projet difficiles à personnaliser. L'interface Agile de Jira est construite autour des tableaux Kanban et SCRUM. C'est une fonction parfaite si votre équipe travaille en Sprints, mais difficile à utiliser pour un travail de projet transversal. En cours, par exemple, vous ne pouvez pas facilement créer des vues différentes sur la progression du projet qui incluent des tâches non liées au développement, telles que les examens des clients et les itérations de conception.

Lire un glossaire détaillé de Termes du SCRUM agile !

Les meilleures fonctionnalités de Jira

Tableaux Scrum pour les Sprints

Tableaux Kanban poursuivi des problèmes* Feuilles de route pour déléguer des tâches

Rapports et tableaux de bord

Limites de Jira

Courbe d'apprentissage abrupte pour les équipes qui doivent se former et s'intégrer dans des flux de travail personnalisés (voirAlternatives à Jira)

Les utilisateurs ne peuvent pas évaluer les risques ou les coûts du projet, ce qui complique la gestion du projet

Prix de Jira

Free : Pour 10 utilisateurs

: Pour 10 utilisateurs Standard : 7,75 $/mois par utilisateur, facturé mensuellement

: 7,75 $/mois par utilisateur, facturé mensuellement Premium : 15,25 $/mois par utilisateur, facturé mensuellement

: 15,25 $/mois par utilisateur, facturé mensuellement Enterprise : Contactez Jira pour connaître les tarifs

3. Aha !

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2022/09/Aha-Requirements-Management-Software-dashboard-example.png Exemple de tableau de bord du logiciel de gestion des exigences Aha /$$$img/

via Aha !Aha ! est un logiciel de gestion de produits conçu pour aider les équipes à gérer les feuilles de route des produits, à classer les fonctionnalités par ordre de priorité et à collaborer avec les équipes de développement les équipes interfonctionnelles . Il fournit une interface intuitive qui offre toutes les ressources nécessaires pour planifier efficacement toutes les exigences du projet . Avec Aha !, les équipes peuvent facilement collaborer sur des projets en temps réel, où qu'elles soient.

Dans Aha !, les équipes peuvent examiner les commentaires des clients, visualiser la progression des projets et partager des informations sur les produits sur une plateforme centralisée. Résultat : les équipes peuvent identifier les points de douleur des clients, hiérarchiser et forfaiter les projets, et mieux comprendre les besoins du marché. Aha ! simplifie également la collaboration grâce à des outils permettant de partager des idées et d'obtenir un retour d'information de la part des parties prenantes.

Les meilleures fonctionnalités d'Aha !

Visibilité des problèmes et des bugs à partir de Zendesk, GitHub et Sentry

Tableau de flux de travail avec fonction d'automatisation

Extensions open-source pour suivre le statut des branches, des pull requests et des builds sur chaque histoire d'utilisateur

plus de 30 intégrations natives, y compris Jira, Slack, Azure, etcDevOpssalesforce, Google Analytics et Zendesk

Les limites de Aha !

Les forfaits conçus pour les équipes de développement sont chers par rapport aux autres alternatives de Pivotal Tracker

Absence de fonctionnalité de notes

Prix d'Aha !

Créer : Free

: Free Développer : 9$/mois par utilisateur

: 9$/mois par utilisateur Idées : 39 $/mois par utilisateur

: 39 $/mois par utilisateur Cartes routières : 59 $/mois par utilisateur

4. Asana

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2022/09/Asana-dependecies.png solution de gestion de projet Asana /$$$img/

via Asana Notre prochaine alternative de tracker Pivotal est Asana, un outil de gestion de projet et de collaboration aidant les équipes à organiser, suivre et gérer leur travail. La plateforme offre des fonctionnalités clés telles que les calendriers, les discussions et le partage de fichiers pour aider les équipes à rester au courant de leur travail et à communiquer efficacement.

Les Teams peuvent créer des tâches et des sous-tâches, les assigner aux membres de l'équipe et fixer des paramètres. Ce niveau d'organisation facilite la gestion et le compte rendu des charges de travail. Asana dispose également d'une vue calendrier, qui permet aux équipes de voir toutes leurs tâches sous une forme chronologique et de forfaiter leur travail pour respecter les réunions à temps.

Check out Alternatives à Asana !

Les meilleures fonctionnalités d'Asana

Tableaux de bord partageables pour connaître la progression des équipes et des projets

Règles d'automatisation pour envoyer des demandes aux membres de l'équipe ou aux projets

Échéanciers étendus pour la planification des projets

Seuils de capacité personnalisés par personne

Limites d'Asana

Ne convient pas aux équipes de développement de logiciels ou aux projets complexes

Ne peut pas ajouter plusieurs assignés, contrairement à d'autres alternatives à Pivotal Tracker comme ClickUp

Prix d'Asana

Basic : Free

: Free Premium : 10,99 $/mois par utilisateur, facturé annuellement

: 10,99 $/mois par utilisateur, facturé annuellement Business : 24,99 $/mois par utilisateur, facturé annuellement

: 24,99 $/mois par utilisateur, facturé annuellement Enterprise : Contactez Asana pour connaître les tarifs

Capterra: 4.5/5 (11 000+ commentaires)

4.5/5 (11 000+ commentaires) G2: 4.3/5 (9 000+ avis)

5. Wrike

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2022/08/Wrike-Spreadsheet-Example.png Exemple de feuille de calcul Wrike /$$$img/

via WrikeWrike est un logiciel de gestion de projet qui aide les équipes à organiser, planifier et achever leur travail. Il offre un intervalle de fonctionnalités, y compris la gestion des tâches, le partage de fichiers, le suivi du temps et la communication en temps réel. Wrike peut être utilisé par des équipes de toutes tailles et de tous secteurs, des petites startups aux grandes entreprises.

Les tableaux de bord de Wrike peuvent être personnalisés pour inclure des données et des indicateurs spécifiques qui sont pertinents pour un projet ou une équipe en particulier. Par exemple, une équipe de développement de logiciels peut inclure des indicateurs sur la couverture du code et les résultats des tests, tandis qu'une équipe de développement de logiciels peut inclure des indicateurs sur la couverture du code et les résultats des tests, tandis qu'une équipe de développement de logiciels peut inclure des indicateurs sur la couverture du code et les résultats des tests, tandis qu'une équipe de développement de logiciels peut inclure des indicateurs sur les résultats des tests, tandis qu'une équipe de développement de logiciels peut inclure des indicateurs sur les résultats des tests équipe de marketing produit peut inclure des indicateurs sur les taux d'adoption et les coûts d'acquisition des clients (CAC).

Les meilleures fonctionnalités de Wrike

Formulaires de demande avec logique conditionnelle

Automatisation des flux de travail récurrents

Forfait de ressources de projet

Tableaux de bord des projets

Limites de Wrike

Vous ne pouvez afficher les diagrammes Gantt que dans les versions payantes (en savoir plus surAlternatives à Wrike)

Vous ne pouvez accéder à l'outil de suivi du temps in-app que sur les forfaits Entreprise ou Business

Prix de Wrike

Free (gratuit)

(gratuit) Teams : 9,80 $/mois par utilisateur

: 9,80 $/mois par utilisateur Business : 24,80 $/mois par utilisateur

: 24,80 $/mois par utilisateur Enterprise : Contactez Wrike pour connaître les tarifs

: Contactez Wrike pour connaître les tarifs Pinnacle : Contactez Wrike pour connaître les tarifs

Capterra: 4.3/5 (1,900+ reviews)

4.3/5 (1,900+ reviews) G2: 4.2/5 (3,200+ reviews)

6. Monday.com

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2022/12/Monday-Kanban-Tableau-View-Example-1400x703.png Exemple de vue Tableau Kanban de Monday /$$img/

via Monday Outil de gestion de projet et de collaboration Monday.com aide les équipes à forfaiter, organiser et exécuter leur travail. Les membres de l'équipe peuvent créer des tableaux et organiser les tâches en cartes, qui peuvent être déplacées entre les colonnes pour représenter les différentes étapes du projet en utilisant les fonctionnalités visuelles, flexibles et personnalisables de la plateforme.

Un intervalle de fonctionnalités est disponible sur Monday, y compris les calendriers, les conversations et le partage de fichiers, qui peuvent aider les équipes à rester organisées et à communiquer efficacement. En outre, il offre également des intégrations avec une variété d'autres outils et applications, ce qui permet aux équipes de rationaliser leur gestion du flux de travail processus.

Check out more Alternatives Monday !

Les meilleures fonctionnalités du Monday

Widget de calendrier pour voir quelles tâches appartiennent à quel projet

Flux de travail personnalisables pour la gestion des projets

Suivi des projets en fonction des dépendances

Charge de travail

Limites du Monday

Les fonctionnalités ne sont pas approfondies pour les équipes de développement de logiciels

Les tableaux de bord sont une fonctionnalité payante

Prix Monday

Individuel : Free Forever pour toujours

: Free Forever pour toujours Basic : 8$/place par mois à partir de 3 places

: 8$/place par mois à partir de 3 places Standard : 10$/place par mois à partir de 3 places

: 10$/place par mois à partir de 3 places Pro : 16$/place par mois à partir de 3 places

: 16$/place par mois à partir de 3 places Entreprise : Contactez Monday pour connaître les tarifs

Capterra: 4.6/5 (3,300+ reviews)

4.6/5 (3,300+ reviews) G2: 4.7/5 (6,600+ commentaires)

7. Trello

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2022/08/Trello-Editorial-Calendrier-Template-Example.png Exemple de modèle de calendrier éditorial Trello /$$img/

via TrelloTrello est un outil web de gestion de projet et de collaboration en équipe qui utilise un tableau de type Kanban pour aider les équipes à gérer les tâches et les projets. Sur chaque Tableau, les utilisateurs créent des cartes pour représenter les tâches ou les éléments et les déplacent sur les colonnes pour montrer les différentes étapes de progression.

Pour créer plusieurs flux de travail dans un logiciel de gestion de projet comme Trello, vous devez d'abord créer des tableaux distincts pour chaque flux de travail. Ensuite, à l'intérieur de chaque tableau, créez des colonnes pour représenter les différentes étapes du flux de travail, telles que "Tableau", "En cours", "En révision", etc. Ensuite, créez des cartes pour ajouter des tâches ou des éléments et les déplacer dans les colonnes au fur et à mesure de leur progression dans le flux de travail.

Les meilleures fonctionnalités de Trello

Tableaux Kanban, calendriers, échéanciers et tableaux de bord pour les projets

L'automatisation est intégrée dans chaque Tableau Trello sans aucun code

Power-Ups (plugins) pour se lier à d'autres applications et outils

Répétablemodèles de flux de travail répétables pour plusieurs projets

Limites de Trello

Les couches de tâches peuvent facilement s'empiler lorsque vous gérez des projets robustes

La plupart des fonctionnalités ne sont pas disponibles dans la version gratuite (voirAlternatives à Trello)

Prix de Trello

Gratuit

Standard : 5$/mois par utilisateur, facturé annuellement

: 5$/mois par utilisateur, facturé annuellement Premium : 10 $/mois par utilisateur, facturé annuellement

: 10 $/mois par utilisateur, facturé annuellement Enterprise : Contactez Trello pour connaître les tarifs

Capterra: 4.5/5 (22,000+ reviews)

4.5/5 (22,000+ reviews) G2: 4.4/5 (13,000+ commentaires)

8. Pendo

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2022/06/pendo-1.png plate-forme pendo pour les équipes de développement de logiciels /$$img/

via Pendo A plate-forme pour la réussite des clients , Pendo aide les équipes à améliorer les expériences numériques en leur permettant de comprendre comment leurs clients interagissent avec leurs produits, de recueillir des commentaires et de prendre des décisions fondées sur des données.

La plateforme de Pendo comprend des analyses, une segmentation, des outils d'engagement, des insights et un suivi de l'utilisation. Les analyses en temps réel vous permettent de voir ce que vos clients font dans votre produit. La segmentation vous permet de regrouper les clients en personas en fonction de leurs comportements. L'utilisation d'outils d'engagement vous permet de communiquer directement avec vos clients. Les insights vous permettent de comprendre les modèles de comportement des utilisateurs au fil du temps. Et le suivi de l'utilisation vous montre exactement quelles fonctionnalités les utilisateurs utilisent le plus souvent.

Les meilleures fonctionnalités de Pendo

Outil d'exploration des données pour aider à accéder, explorer et analyser les données du produit

Indicateurs quantitatifs pour mesurer l'engagement global du produit

Résumés de portefeuilles et guides in-app

Disponible pour tous les utilisateurs de Pendo Guide

Limites de Pendo

Évolutivité limitée pour les équipes Agile à la recherche de fonctionnalités de gestion de projet

Les personnalisations sont limitées aux profils des clients

Prix de Pendo

Forfait Free

Contactez Pendo pour plus de détails sur les forfaits

Évaluations et critiques de Pendo

Capterra: 4.5/5 (200+ commentaires)

4.5/5 (200+ commentaires) G2: 4.4/5 (1,100+ reviews)

9. TeamGantt

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/01/TeamGantt-1400x883.png Solution de gestion de projet TeamGantt /$$$img/

via TeamGantt TeamGantt est un logiciel de gestion de projet en ligne conçu pour permettre aux équipes de planifier et de programmer leur travail à l'aide d'une vue diagramme Gantt. Les diagrammes de Gantt sont un type de diagramme à barres qui affiche les tâches du projet et leurs dépendances dans le temps, ce qui permet de voir facilement quand les tâches doivent commencer et se terminer et comment elles sont liées les unes aux autres. Logiciel TeamGantt permet aux utilisateurs de créer, d'attribuer et de suivre des tâches, de collaborer avec les membres de l'équipe et de gérer les ressources et les budgets. Il offre également des fonctionnalités avancées telles que les dépendances des tâches, les champs personnalisés et l'intégration avec d'autres tâches comme Trello et Slack. TeamGantt est conçu pour aider les équipes à visualiser leur travail, à respecter le calendrier et à rester organisées afin qu'elles puissent livrer leurs projets à temps et dans le respect du budget.

Les meilleures fonctionnalités de TeamGantt

Rapports visuels sur les tâches pour suivre les objectifs et la progression des projets

Onglet de gestion des ressources facile d'accès

Affichages et rapports sur le portfolio

Échéancier prévu vs. échéancier réel

Limites de TeamGantt

Fonctionnalité de dépendance complexe

Le suivi du temps est une fonctionnalité payante

Prix de TeamGantt

Lite : 19$/mois par manager, facturé annuellement

: 19$/mois par manager, facturé annuellement Pro : 49 $/mois par gestionnaire, facturé annuellement

: 49 $/mois par gestionnaire, facturé annuellement Enterprise : 99 $/mois par gestionnaire, facturé annuellement

TeamGantt évaluations et critiques

Capterra: 4.6/5 (100+ reviews)

4.6/5 (100+ reviews) G2: 4.8/5 (800+ avis)

10. nTask

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2022/04/image-1-1400x900.png outil de gestion de projet nTask /$$$img/

via nTâche Les équipes et les individus peuvent gérer, collaborer et hiérarchiser les tâches simultanément avec la plateforme de gestion des tâches et des projets de nTask. Outre les listes de tâches, les tableaux Kanban, les échéanciers, les diagrammes de Gantt, le suivi du temps et les tableaux de bord personnalisés, elle offre des outils pour une collaboration efficace au sein de l'équipe.

Grâce au système de notifications et de rappels automatisés de nTask, les équipes auront un coup de main supplémentaire pour surveiller les échéances des projets. Par exemple, les utilisateurs peuvent paramétrer des rappels automatisés à envoyer quelques jours avant l'échéance d'une tâche.

nTask meilleures fonctionnalités

Tableaux Kanban à glisser-déposer

Diagrammes de Gantt avec dépendances des tâches

Estimation de la durée et suivi du temps

Gestion des documents

Limites de nTask

Idéal pour les petites et moyennes équipes sans projets complexes

Joindre des pièces jointes volumineuses lors du partage prend plus de temps que la normale

Prix de nTask

Premium : A partir de 20 $/mois pour 5 utilisateurs

: A partir de 20 $/mois pour 5 utilisateurs Business : A partir de 60$/mois pour 5 utilisateurs

: A partir de 60$/mois pour 5 utilisateurs Enterprise : Contactez nTask pour connaître les tarifs

nTask évaluations et critiques

Capterra: 4.2/5 (100+ commentaires)

4.2/5 (100+ commentaires) G2: 4.4/5 (10+ commentaires)

La gestion de projet agile commence avec ClickUp

La clé pour trouver la meilleure alternative à Pivotal Tracker pour votre équipe est la flexibilité.

Et il n'y a qu'un seul logiciel de gestion de projet Agile qui peut promettre ce niveau de flexibilité avec une interface intuitive, des centaines de fonctionnalités, une riche bibliothèque de modèles, et bien plus encore - et ce logiciel est ClickUp. 🏆

Accédez à des tonnes d'outils Agile, à plus de 1 000 intégrations, à des tableaux de bord, et bien plus encore lorsque vous vous inscrivez à ClickUp aujourd'hui . 📈