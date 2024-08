Revue de la gestion des produits Aha ! (caractéristiques, avantages, inconvénients)

Le forfait stratégique , roadmapping, marketing, prévisions.. gestion des produits implique beaucoup de travail.

Heureusement, grâce à des outils comme Aha !, cela ne doit pas être beaucoup plus difficile que de forfaiter votre séance de Netflix du vendredi soir. Aha product management peut aider les entreprises qui souhaitent lancer des produits à succès et pérenniser leur marché.

mais est-ce que cette plateforme vraiment _vous fera faire un aha ! de joie ?

Dans cette analyse de la gestion du produit Aha, nous allons discuter des fonctionnalités clés, des avantages et des limites d'Aha ! Nous mettrons également en évidence la meilleure solution pour Les limites de Aha ! .

vous êtes prêt ? Il suffit d'appuyer sur la touche play de cette revue de gestion de produit Aha._

Qu'est-ce que Aha ?

2. Feuilles de route

Notre examen de la gestion du produit Aha ne saurait s'achever sans mentionner ses feuilles de route .

C'est comme parler de Netflix sans parler d'au moins un original de Netflix.

Les feuilles de route $$$a sont un excellent moyen de visualiser et de communiquer sur le titre de votre produit, de votre campagne ou de votre service. Il vous affiche une vue d'ensemble de votre forfait stratégique qui vous aide à définir des objectifs et à maintenir une communication claire.

Aha ! vous permet d'ajouter des données, comme un échéancier ou une stratégie, pour créer une feuille de route stratégique et de choisir de la visualiser sous forme de diagramme de Gantt, de calendrier, d'amorce ou de feuille de route personnalisée.

Vous pouvez ensuite partager la version en direct de la feuille de route avec votre équipe de produits pour faciliter la collaboration.

3. Collaboration

Dans Aha !, vous bénéficiez d'une modification en cours en temps réel.

Ainsi, lorsque plusieurs personnes modifient des notes ou des champs de description, vous pouvez voir les noms des autres participants sous forme de drapeaux. Les drapeaux se déplacent en temps réel, ce qui permet d'assurer la transparence et l'efficacité de la collaboration une collaboration efficace .

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2021/05/image14-5-1400x654.jpg collaboration au sein de l'aha /$$img/

De plus, chaque fonctionnalité clé du logiciel, comme les fonctionnalités, les épiques et les initiatives, dispose d'une section comments où vous pouvez communiquer avec votre équipe pendant votre travail.

C'est comme Teleparty (anciennement Netflix Party), où vous pouvez regarder la même émission ou le même film avec vos amis qui vivent loin tout en conversant en temps réel. 🎥🍿💬

This outil de collaboration vous permet également de partager de magnifiques forfaits visuels, tels que des échéanciers, afin de coordonner des fonctionnels croisés une équipe qui travaille dans un même lieu.

4. Intégration

Vous savez que lorsque vous recherchez un film sur Netflix, il apparaît dans la suggestion de recherche ? Mais vous le sélectionnez pour vous rendre compte qu'il n'est pas là à cause de restrictions régionales ? \N- Je sanglote de relativité\N- Je ne sais pas si c'est le cas

Il y a fort à parier que vous ne serez pas confronté à ce déchirement lorsque vous chercherez Aha ! intégrations.

Aha ! s'intègre à plusieurs outils de développement, de gestion de projet, de collaboration, de gestion de la relation client et d'assistance.

Voici quelques-unes de ses intégrations les plus populaires :

Maintenant que vous connaissez les fonctionnalités clés d'Aha !, passons à l'épisode suivant, " les avantages d'Aha !"

3 avantages majeurs de la gestion de produit Aha !

Voici trois avantages clés de la gestion de produit Aha :

1. Une gestion de produit facile pour livrer ce que les clients veulent Gestion des produits est un jeu d'enfant sur Aha ! car elle vous permet de définir une stratégie, de recueillir les idées des clients et de prêter attention aux fonctionnalités.

Il a également un idea💡 portail, qui est un peu comme la page d'aide de Netflix où vous suggérez des films et des émissions pour eux d'ajouter.

Sauf qu'ici, le portail est le vôtre.

Vous collectez et gérez chaque idée que les utilisateurs soumettent.

Vous obtenez également des maps d'histoires d'utilisateurs pour visualiser et prioriser le travail qui permettra de construire l'expérience utilisateur souhaitée par vos clients.

En mappant l'histoire de l'utilisateur, votre équipe peut créer un schéma puissant des interactions d'un utilisateur représentatif avec votre produit et évaluer les étapes qui profitent le plus à l'utilisateur. Cela fonctionnera comme un retour d'information et vous aidera à rationaliser la gestion des produits.

2. Permet un forfait marketing efficace

Dans Aha !, votre équipe marketing peut voir tous les programmes et campagnes en un seul endroit. Il est ainsi plus facile de coordonner les activités de marketing à différents niveaux.

C'est comme si l'équipe était votre copain Netflix, et que vous partagiez le même compte avec elle parce que vous n'avez rien à cacher.

Votre équipe forfait marketing peut se faire sans effort grâce aux outils Aha ! qui vous permettent de

De décrire toutes les activités de marketing

Attribuer des tâches

Suivre les dépendances

Collaborer sur les livrables

Rationaliser le processus d'approbation

**_Vous voulez voir de plus près comment fonctionne le processus de planification ?

Check out our analyse étape par étape du processus de planification du marketing .

3. Possibilité de personnaliser l'outil en fonction de vos besoins

Ce que Netflix a fait avec ses séries policières, Aha ! l'a fait avec ses capacités de personnalisation.

Il y a tellement d'options, et elles ont toutes quelque chose à offrir !

Voici un petit aperçu de ce que vous pouvez personnaliser dans Aha !

Statuts

Champs

Flux de travail

Dispositions

Tableurs

Et bien d'autres choses encore !

Cependant, la question la plus importante est la suivante : est-ce que cela logiciel de feuille de route pour vous ?

5 Limites de la gestion de produit Aha (avec solutions)

Laissons les cliffhangers pour les séries Netflix et non pour votre logiciel de gestion de produits .

Dans cet examen de la gestion de produit Aha, nous allons donc voir où Aha ! n'est pas à la hauteur :

1. Une fonctionnalité de notes limitée

Aha ! dispose d'une fonctionnalité de notes qui vous permet de :

De créer une note vierge

Créer un modèle de note

Partager et exporter vos notes

Organiser vos notes, et plus encore

Cela semble extrêmement élaboré pour quelque chose qui s'appelle simplement " notes "

Mais lorsqu'il s'agit de mettre ces notes au travail, Aha ! n'a rien à offrir.

Vous ne pouvez pas créer de tâches à partir de vos notes. Vous ne pouvez même pas ajouter une simple checklist.

2. Pas de cartes mentales

Pour un outil de gestion de produit, Aha ! a en quelque sorte choisi le bouton skip intro pour une fonctionnalité de planification très importante.

Il n'y a pas de carte mentale ou de fonctionnalité de tableau blanc pour esquisser vos forfaits, nous pensons.

Solution ClickUp : Cartes mentales A

carte mentale est un outil visuel qui utilise des diagrammes hiérarchiques autour d'un concept central. Elle facilite le brainstorming pour toutes sortes d'idées le forfait de projet .

Sur ClickUp, vous pouvez mettre vos esquisses au travail.

comment ?

Le mode tâche vous permet de faire glisser et de déposer des branches pour réorganiser votre environnement de travail. Vous pouvez même créer, supprimer ou modifier des tâches ici même.

Imaginez le temps que vous pouvez gagner en planifiant et en créant des tâches simultanément.

Vous aurez ainsi plus de temps pour..

Ne veut rien faire avec les tâches ou les Environnement de travail structure ?

Utilisez le mode blank et dessinez vos idées à votre contenu.

3. Pas d'outil suivi du temps en temps réel

Dans Aha !, vous pouvez enregistrer la durée de travail dans le champ "estimation" en cliquant sur "enregistrer la durée"

Mais où va exactement ce temps ?

comment faire pour savoir si vous avez travaillé une heure et qu'il est temps de faire une pause d'un épisode ?

Il n'y a aucun moyen de suivre le temps consacré à des tâches spécifiques en temps réel, à moins d'intégrer des applications de suivi du temps.

À faire quand un logiciel comme ClickUp peut le faire sans assistance externe ? Compare Aha ! Vs. Jira !

ClickUp solution #1 : Outil suivi du temps natif Lorsque vous activez le suivi du temps

ClickApp dans votre Espaces vous pouvez commencer à suivre du temps pour toutes vos tâches.

Lancez et arrêtez l'outil de suivi du temps natif quand vous le souhaitez, tout comme la lecture et la mise en pause des émissions sur Netflix. Minus the *Netflix tou-doum* opening sound. 😛 (Moins le son d'ouverture de Netflix tou-doum\N)