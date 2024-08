Linear vs. Jira : Quel est le meilleur outil pour 2024 ?

Votre équipe de développement de logiciels passe toute la journée, tous les jours, à développer de beaux produits pour vos clients, alors ils méritent quelque chose développé spécifiquement pour eux. 🎁 Et nous ne parlons pas d'un autre sweat à capuche de l'entreprise (même si ce sont les choses les plus douces de nos placards) !

Nous parlons d'un logiciel de gestion de projet qui facilite la vie de votre équipe grâce à des fonctionnalités de suivi des problèmes, d'intégration, d'automatisation et de communication en temps réel.

Les deux choix les plus populaires pour les équipes de développement de logiciels sont Teams et Jira. (Mais ce ne sont certainement pas les seuls noms dans le jeu. Découvrez toutes les options qui s'offrent à vous grâce à notre rubrique Comparaison entre Monday.com et Jira , notre Revue de la gestion de projet Trello et notre regard sur les meilleurs Alternatives à Jira .)

Ci-dessous, nous vous proposons une comparaison côte à côte de Linear et de Jira afin que vous puissiez décider si l'un ou l'autre convient à votre équipe. Allez, c'est parti ! 🏁🏎️

Qu'est-ce que Linear ?

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2022/08/Linear.png

/$$$img/

Via Linéaire Alors que de nombreuses équipes utilisent Linear comme logiciel de gestion des tâches le logiciel de gestion des tâches /%href/ est principalement utilisé pour le suivi des bugs - c'est pour cela qu'il a été conçu et c'est ce qu'il fait le mieux. Il est idéal pour les personnes qui suivent un processus Sprints et vous permettra de suivre votre sprint actif ainsi que d'autres tâches qui ne sont pas liées au sprint.

Si la devise de votre équipe est "simplifier, simplifier, simplifier", Teams est peut-être fait pour vous. Il ne nécessite pas beaucoup d'installation, offre de nombreux raccourcis et dispose d'une interface utilisateur intuitive idéale pour les équipes multiples. (Nous avons entendu plus d'un utilisateur de Linear qualifier l'interface utilisateur de "sexy".) 💃🕺

Mais en échange de toute cette simplicité sexy, vous sacrifiez des options de personnalisation. L'un des problèmes de Linear est qu'il ne propose que quelques champs prédéfinis : quatre niveaux de priorité des libellés, des estimations et un assigné. Et bien que Tableau permette de suivre plusieurs projets, certains utilisateurs signalent que l'absence de tableaux de projets le rend plus difficile que d'autres outils.

Linear peut être mieux adapté aux startups ou aux entreprises qui recherchent un programme pour leur équipe logicielle (et uniquement pour leurs projets logiciels). Ce n'est peut-être pas le meilleur choix pour les entreprises qui souhaitent utiliser un seul logiciel de gestion de projet pour toutes les équipes performantes, du développement de produits à la finance en passant par le marketing.

Check out these Linear alternatives !

Fonctionnalités linéaires

Voici un examen plus approfondi des fonctionnalités de Linear afin que vous puissiez décider si ce programme correspond aux besoins et aux valeurs de votre équipe.

1. Vitesse de la plateforme

Un temps de chargement rapide avec une synchronisation en temps réel est l'une des fonctionnalités qui distingue Linear. 🏃

Grâce à sa conception rationalisée, Linear se charge en moitié moins de temps que Jira. Il offre également un grand nombre de raccourcis clavier et d'automatisations intégrés, afin que tout le monde puisse travailler plus rapidement et avec moins de frustration -qu'il s'agisse de paramétrer un nouveau projet ou d'accepter un nouveau ticket.

2. Le forfait des opérations et des capacités

Fonctionnalités de planification dans Jira Linéaire Linear vous permet de créer de nouvelles tâches de suivi des problèmes en quelques secondes. Il propose également des options permettant d'organiser plusieurs projets, de créer des sociétés ou des des feuilles de route pour les produits vous pouvez organiser les projets en fonction de leur place dans votre feuille de route et paramétrer un carnet de commandes pour les nouveaux problèmes et les nouvelles idées. Vous pouvez également paramétrer les problèmes de votre carnet de commandes pour qu'ils soient fermés après une certaine période d'inactivité, afin de ne pas vous laisser submerger par des idées périmées.

3. Suivi de la progression

Bien sûr, ce programme offre une boîte de réception de notifications pour donner à chacun des mises à jour sur ses projets et ses mentions. Vous pouvez également paramétrer plusieurs filtres et affichages, ajouter des libellés aux tâches ou utiliser une fonctionnalité de recherche pour trouver rapidement ce que vous cherchez.

4. Collaboration et priorités claires dans l'ensemble de l'organisation

Fonctionnalités de collaboration dans Linéaire Il est facile d'organiser les entreprises en équipes composées des personnes qui travaillent le plus souvent ensemble. De plus, vous pouvez envoyer des mises à jour sur les projets à l'échelle de l'équipe et organiser des discussions sur les tâches afin de ne rien perdre du contexte dont vous avez besoin pour décider de vos prochaines étapes. 👣

5. Intégrations

Linear offre des centaines d'intégrations pour assister les flux de travail existants et accéder à d'autres plateformes qui fonctionnent en tandem. Elles sont trop nombreuses pour être listées, mais voici quelques-unes des applications les plus utilisées avec lesquelles Linear s'intègre :

Figma

GitHub

GitLab

Loom

Sentry

Slack

YouTube

Zapier

Zendesk

Vous pouvez également créer vos propres intégrations avec l'API de Linear. Mais si cette plateforme offre de nombreuses intégrations d'applications, elle n'assiste pas autant de plateformes que Jira. Il s'agit strictement d'un programme SaaS basé sur le web - qui peut ou non être le meilleur pour les développeurs.

Tarifs de Linear

Il existe trois options de tarification différentes pour le logiciel Linear :

Free: Le forfait Free for Everyone permet un nombre illimité de membres, jusqu'à 250 problèmes actifs avec une archive illimitée, des fonctionnalités d'importation et d'exportation, et l'accès à toutes les intégrations et API

Le forfait Free for Everyone permet un nombre illimité de membres, jusqu'à 250 problèmes actifs avec une archive illimitée, des fonctionnalités d'importation et d'exportation, et l'accès à toutes les intégrations et API Standard: 8 $ par utilisateur et par mois. Ce forfait comprend tout ce que vous obtenez avec le forfait Free, plus des problèmes et des téléchargements de fichiers illimités, des comptes invités, des équipes privées et des outils d'administrateur

8 $ par utilisateur et par mois. Ce forfait comprend tout ce que vous obtenez avec le forfait Free, plus des problèmes et des téléchargements de fichiers illimités, des comptes invités, des équipes privées et des outils d'administrateur Plus: 14 $ par utilisateur et par mois. Cette option comprend tout ce que vous obtenez avec les forfaits gratuit et standard, plus des fonctionnalités de confidentialité et de sécurité accrues, des fonctionnalités Linear Insights et d'analyse de données, des accords de niveau de service et une assistance prioritaire

Qu'est-ce que Jira ?

Exemple de feuille de route de Jira Jira vous permet d'accéder à des tableaux Agile pour chaque projet et d'automatiser certaines parties de votre processus de forfait. Vous pouvez également paramétrer les dépendances pour les tâches au sein d'un projet. Ainsi, vous savez que si une étape n'est pas achevée, vous ne pouvez pas passer à une étape dépendante. Vous pouvez également utiliser le logiciel pour une planification de plus haut niveau afin de gérer les feuilles de route et d'indiquer la place de chaque projet dans votre feuille de route. 🗺️

3. Outils de collaboration

Les membres de votre équipe recevront des notifications sur leurs tâches et leurs mentions, et vous pourrez facilement envoyer du code et mettre tout le monde au courant du statut de déploiement d'un projet. De plus, vous pouvez avoir des discussions sur les tâches afin que toute personne qui regarde la tâche comprenne le contexte complet.

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/01/Coda-pack-with-Jira.png Pack Coda avec Jira /$$img/

Via Jira

4. Fonctionnalités de personnalisation

La personnalisation est ce qui différencie Jira des autres outils. Bien qu'il faille du temps pour que les membres de votre équipe apprennent à utiliser ces fonctionnalités à leur plein potentiel, vous aurez la possibilité de gérer un projet par équipe ou par entreprise. De plus, vous pouvez personnaliser votre flux de travail pour l'adapter à n'importe quel style de travail, de Scrum à Kanban, en passant par la façon dont vous avez envie d'aborder un projet cette semaine.

5. Intégrations

Jira s'intègre également à des centaines d'applications. Il y a encore plus d'options dans Bibliothèque d'intégration d'applications de Jira que celle de Linear, mais contrairement à cette dernière, Jira ne propose pas d'API pour vous permettre de mettre en place vos propres intégrations.

Voici un aperçu des intégrations Jira les plus populaires utilisées par les équipes à haute performance :

Figma

GitHub

GitLab

Salesforce

Slack

Zapier

Zendesk

Zoom

Jira assiste également plus de plateformes que Linear avec des applications pour Windows, Mac, Linux, iPhone et Android, ainsi qu'une interface SaaS basée sur le web.

Prix de Jira

Comme Linear, Jira propose également un forfait Free et d'autres forfaits pour les entreprises de toute taille.

Forfait Free: Ce forfait assiste jusqu'à 10 utilisateurs, un nombre illimité de tableaux de projets, de carnets de commandes et de feuilles de route, des rapports et des informations sur les données, 2 Go de stockage et l'assistance de la communauté

Ce forfait assiste jusqu'à 10 utilisateurs, un nombre illimité de tableaux de projets, de carnets de commandes et de feuilles de route, des rapports et des informations sur les données, 2 Go de stockage et l'assistance de la communauté Standard: 7,75 $ par utilisateur et par mois. Vous obtiendrez tout ce qui est inclus dans le forfait gratuit, plus jusqu'à 35 000 utilisateurs, des rôles et des permissions attribués aux utilisateurs, des journaux d'audit, 250 Go de stockage de données et une assistance client disponible pendant les heures de bureau

7,75 $ par utilisateur et par mois. Vous obtiendrez tout ce qui est inclus dans le forfait gratuit, plus jusqu'à 35 000 utilisateurs, des rôles et des permissions attribués aux utilisateurs, des journaux d'audit, 250 Go de stockage de données et une assistance client disponible pendant les heures de bureau Premium: $15.25 par utilisateur et par mois. Ce forfait comprend tout ce qui est inclus dans le forfait Free et le forfait standard, plus des feuilles de route avancées, des pistes de sandbox et de release, l'archivage des projets, des accords de niveau de service, un stockage de données illimité et une assistance client 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7

$15.25 par utilisateur et par mois. Ce forfait comprend tout ce qui est inclus dans le forfait Free et le forfait standard, plus des feuilles de route avancées, des pistes de sandbox et de release, l'archivage des projets, des accords de niveau de service, un stockage de données illimité et une assistance client 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 Enterprise: Le prix de ce forfait doit être négocié directement avec Atlassian. En plus de tout ce qui est inclus dans les forfaits Free, Standard et Premium, il peut assister un nombre illimité de sites. De plus, il fournit des codes de sécurité centralisés, des abonnements utilisateurs et une assistance 24/7

Dans la bataille entre Jira et Linear : Quel logiciel l'emporte ?

Linear et Jira sont tous deux des outils de gestion de produits conçus spécifiquement pour les équipes de développement de logiciels, et ils offrent de nombreuses solutions similaires : Gestion des processus Scrum, suivi des problèmes, backlogs, feuilles de route, fonctionnalités de collaboration et nombreuses intégrations. Mais pouvons-nous déclarer un vainqueur dans la bataille entre Linear et Jira ?

Voici le face-à-face . 🏆

Vitesse

Winner: Linear

Bien que Linear et Jira proposent tous deux des automatisations qui peuvent vous aider à accélérer votre processus de travail global, les temps de chargement de Linear sont presque deux fois plus rapides que ceux de Jira (bien que Jira ne soit pas lent car la différence se résume à une question de secondes). ⏱️ De plus, Linear propose de nombreux raccourcis pour accélérer vos processus de travail.

Expérience utilisateur

Gagnant: Linear

Avec une UX rationalisée et un design intuitif, Linear est plus facile à paramétrer et plus facile à utiliser. Au début, vous n'aurez probablement pas besoin de fournir beaucoup de formation pour démarrer avec Linear.

Flexibilité

Gagnant: Jira

Le point faible de Linear est sa flexibilité. Il a des flux de travail établis et seulement quelques options pour les personnaliser. Jira vous permet de paramétrer les flux de travail comme vous le souhaitez. Jira assiste également plus de plateformes et sera plus facile à faire évoluer au fur et à mesure de la croissance de votre entreprise.

Bonus Comparisons:

Rencontre avec ClickUp : La meilleure alternative à Linear et Jira

Si vous voulez le meilleur des deux mondes - un logiciel de gestion de projet propre et intuitif comme Linear, mais évolutif et personnalisable comme Jira - alors vous devez rencontrer ClickUp (Bonjour !) 🙌

ClickUp est l'application de gestion de projet qui remplacera toutes vos autres applications. Elle est conçue pour travailler dans tous les secteurs d'activité et tous les flux de travail. Vous pouvez facilement mettre en place des tableaux Scrum ou Kanban pour vos.. équipe de développement de produits tandis que les équipes chargées du marketing, des finances ou de la chaîne d'approvisionnement peuvent créer des tableaux de projet adaptés à leurs flux de travail.

Mettez en forme et collaborez facilement sur les documents Teams aux côtés de l'équipe sans chevauchement dans ClickUp

Il est facile de forfaiter, de suivre et de collaborer sur n'importe quel projet, avec presque n'importe quel outil. ClickUp assiste les flux de travail actuels avec des milliers d'intégrations , notamment Slack, GitHub, Google environnements de travail, Figma, Zendesk, Salesforce, Zapier, et tant d'autres. Mais les nombreuses fonctionnalités uniques de ClickUp pourraient vous permettre d'abandonner complètement certaines de ces applications. (Bonjour les économies !) 💸

En savoir plus sur la manière dont les Jira se compare à ClickUp . Si vous décidez de de passer de Jira à ClickUp (ou d'une autre solution à ClickUp), vous pouvez le faire en un seul clic. Voici quelques-unes des différences et comment ClickUp peut vous aider à rationaliser votre flux de travail :

Objectifs

Stockez et catégorisez les objectifs similaires dans des dossiers d'objectifs dans ClickUp

Vous pouvez définir des objectifs à l'échelle de l'entreprise, des objectifs d'équipe ou des objectifs individuels. Ensuite, transformez-les en Objectifs SMART assortis d'échéanciers, de jalons et de tableaux de bord. Les La fonctionnalité Objectifs de ClickUp offre un suivi automatique de la progression et de multiples façons de mesurer la progression de votre équipe : cibles de tâches, cibles numériques, cibles monétaires, cibles vrai-faux et descriptions ouvertes. Le fait d'avoir des objectifs en vue permet à chacun de ne jamais perdre de vue ce qui est important.

Vues

Tout voir avec les affichages ClickUp

ClickUp offre plus de 15 affichages différents pour que chaque membre de votre équipe puisse organiser son travail à sa façon. Les options comprennent des listes, des tableaux, des calendriers, des cartes mentales, des échéanciers, des tableaux, des chats, des documents et bien plus encore. Parce que parfois, regarder les choses d'une manière un peu différente peut vous aider à trouver la solution dont vous avez besoin. Avec ClickUp, vous pouvez toujours changer de perspective ou simplement afficher la vue. 👀

Tableau blanc

Grâce à la fonctionnalité ClickUp Whiteboards, vous pouvez travailler simultanément avec votre équipe

Améliorez la communication de votre équipe avec La fonctionnalité des Tableaux blancs de ClickUp qui permet de faire des brainstormings créatifs, d'élaborer des stratégies, de mapper et de mettre en place des flux de travail agiles. Les personnes peuvent ajouter des notes, des idées et des dessins à main levée en temps réel.

Vous pouvez également télécharger des images, des captures d'écran et des liens, et relier vos idées de brainstorming aux projets sur lesquels vous travaillez activement. En savoir plus sur les raisons pour lesquelles ClickUp est le meilleur outil pour les équipes de gestion de projet .