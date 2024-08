Aha ! contre. Jira : Quel est le meilleur outil de gestion de projet en 2024 ?

Au milieu de la chorégraphie complexe qui consiste à jongler avec de multiples tâches, échéances et responsabilités, il peut être facile de perdre de vue la situation dans son ensemble. Mais en utilisant un outil de gestion pour l'organisation, le chaos forme soudain un formulaire, ce qui vous permet de voir clairement où en est votre entreprise et quel est son titre. 👀

Qu'il s'agisse de gérer un projet en solo ou de guider une équipe, un logiciel de gestion de projet peut vous aider à planifier, budgétiser, suivre et analyser les performances de votre projet. Aha ! et Jira fournissent chacun leurs propres paramètres pour vous aider à atteindre vos cibles commerciales, à construire des empires de marque ou à harmoniser les flux de travail. Mais existe-t-il un autre concurrent qui pourrait rivaliser avec eux, voire les surpasser ? 🤔

Commençons par explorer les tenants et les aboutissants de Aha ! contre Jira. Nous ferons un tour d'horizon de leurs fonctionnalités respectives, de leurs prix et des impressions des utilisateurs pour déterminer quel outil l'emporte. Et qui sait, en creusant un peu, nous découvrirons peut-être un autre logiciel de gestion de projet qui répondra parfaitement à vos besoins !

Qu'est-ce que Aha ?

Aha ! est un outil pratique conçu pour aider les entreprises à formuler, forfaiter, hiérarchiser et présenter leurs stratégies, en rendant chaque processus plus rationnel et plus efficace. Si votre entreprise a besoin d'une planification de plus haut niveau et d'un aperçu général de la stratégie produit, Aha ! vous dotera d'une solide boîte à outils pour assister votre travail. ⚒️

Via : Aha !

Les fonctionnalités de Aha !

Qu'il s'agisse d'élaborer votre vision stratégique, de recueillir des idées novatrices, de gérer des notes ou d'assurer la sortie d'un produit sans faille, Aha ! est là pour vous épauler. Découvrons plus en détail l'arsenal d'outils et de fonctionnalités d'Aha ! conçus pour vous guider de la conception à l'achèvement de votre projet.

1. Le forfait stratégique

Vous souhaitez aligner votre produit sur les objectifs plus larges de votre entreprise ? Les modèles de planification stratégique d'Aha ! vous permettent de hiérarchiser le travail en visualisant l'avenir et la place que vous y occupez.

Avec Aha !, vous pouvez articuler le caractère unique de votre produit sur le marché et comprendre ce qui le différencie. Il permet à l'équipe de gestion des produits d'aller en profondeur dans les besoins des clients en en créant des profils d'utilisateurs détaillés afin que votre produit leur soit utile.

Vous souhaitez suivre vos concurrents ? Aha ! propose des profils et des visualisations approfondies.

Et lorsqu'il s'agit de paramétrer des objectifs quantifiables et limités dans le temps, Aha ! vous guide dans la connexion du travail tactique à ce qui compte le plus. De plus, vous pouvez identifier les initiatives essentielles et aligner vos efforts et votre budget pour obtenir un impact significatif. La fonctionnalité Stratégie de Aha ! vous permet de prendre des décisions intelligentes et ciblées !

2. Portail d'idées

Le portail d'idées est un environnement de travail numérique unique qui promeut l'innovation et facilite un cycle de retour d'information constructif.

C'est ici que vos clients, partenaires et employés peuvent soumettre de nouvelles idées, voter sur des idées existantes et participer à des discussions. Vous pouvez organiser et examiner chaque idée à l'aide d'étiquettes et de champs personnalisés.

Grâce à la possibilité de noter et d'analyser les contributions individuelles par rapport à vos Objectifs, vous pouvez rapidement identifier ce qui est le plus crucial pour votre public.

Et vous n'avez pas à vous soucier des mises à jour manuelles ; le système de notifications d'Aha ! tient votre communauté au courant !

Enfin, il suffit d'un clic pour traduire les meilleures idées en tâches concrètes, ce qui vous permet d'intégrer de manière transparente les éléments suivants le retour d'information des clients dans votre forfait.

Via : Aha !

3. Notes

Aha ! fournit un hub central pour capturer et organiser les informations essentielles, de l'agenda des réunions et des entretiens avec les clients aux sessions de brainstorming et aux rétrospectives. Il permet aux équipes de documenter leurs connaissances, leurs processus et leurs concepts, le tout au sein d'un wiki interne. Vous pouvez créer des notes et des tableaux blancs illimités et les classer dans des dossiers pour y accéder facilement.

L'assistant de rédaction IA intégré dans l'éditeur de texte Aha ! est une autre fonctionnalité chérie, conçue pour accélérer les tâches de rédaction telles que les annonces de produits et les notes de mise à jour.

Le travail d'équipe en temps réel et en toute transparence est rendu possible grâce à la collaboration en direct avec des fonctionnalités visuelles, tandis que les contributions externes peuvent être recueillies par le biais de liens partageables. Outre la collaboration en équipe, Aha ! offre la flexibilité de notes personnelles et de tableaux blancs pour les réflexions et les idées individuelles.

4. Gestion des versions

Avec le système de gestion des versions de Aha ! gestion des versions vous pouvez garantir un déploiement continu des produits tout en maintenant la clarté et le contrôle tout au long du processus.

En construisant un système de Diagramme de Gantt vous pouvez suivre visuellement chaque jalon, date et dépendance, ce qui est idéal pour coordonner des efforts importants tels que le lancement d'un produit.

**Les modèles de $$a ! normalisent le processus de livraison, permettant une approche cohérente de la planification et du détail des phases, des jalons et des tâches à accomplir.

Grâce à la possibilité de définir des dépendances et d'utiliser des plans et des rapports interactifs pour visualiser des relations complexes, vous pouvez éviter les obstacles et maintenir vos forfaits sur la bonne voie.

Le rapport de capacité vous aide à gérer la charge de travail de votre équipe, en vous permettant de reprogrammer ou de réaffecter le travail pour une progression optimale.

Pendant ce temps, un rapport de capacité vous aide à gérer la charge de travail de votre équipe, vous permettant de replanifier ou de réaffecter le travail pour une progression optimale diagramme à rebours vous donne un aperçu en temps réel de votre progression, ce qui vous aide à faire des ajustements et à établir des forfaits pour l'avenir. Le rapport de calendrier vous permet de suivre les dates importantes, de visualiser vos tâches quotidiennes et de synchroniser tout le monde.

Via : Aha !

Aha ! la tarification

Notebooks: À partir de 9 $/mois par utilisateur

À partir de 9 $/mois par utilisateur Aha ! Develop: À partir de 9 $/mois par utilisateur

À partir de 9 $/mois par utilisateur **Idées Aha ! à partir de 39 $/mois par utilisateur

Roadmaps: À partir de 59 $/mois par utilisateur

*Toutes les listes de prix se réfèrent au modèle de facturation annuelle

Qu'est-ce que Jira ?

Jira est une plateforme polyvalente principalement utilisée pour faire des forfaits, assigner et suivre les projets de développement de logiciels . Il donne aux équipes agiles les moyens de livrer rapidement et de gérer efficacement les bugs.

Initialement destiné aux équipes de développement de logiciels, Jira a évolué pour devenir un outil de gestion de projet complet logiciel de gestion de projet adapté à tous les secteurs d'activité. Cependant, il pose encore des problèmes à certains utilisateurs non techniques, ce qui les amène à à chercher des alternatives en raison de problèmes d'accessibilité.

Via : Logiciel Jira

Les fonctionnalités de Jira

Jira est livré avec des outils polyvalents tels que les tableaux agiles, le suivi des problèmes et l'extension options d'automatisation . Vous trouverez ci-dessous quelques-unes des principales fonctionnalités du logiciel, conçues pour permettre à votre équipe de rester en phase, d'être informée et de travailler efficacement.

1. Échéanciers

Avec Jira, la fonctionnalité d'échéancier n'est pas un simple module complémentaire ; elle est au cœur de la planification du parcours de votre projet. Elle permet aux équipes d'aligner leur travail sur les objectifs généraux et de sortir des produits de manière plus prévisible. Du suivi du cours en temps réel à la planification des dates critiques et des livrables, elle offre un aperçu complet de l'ensemble du projet. Planifier les dépendances au sein d'une équipe permet d'identifier et de prendre en compte les obstacles potentiels, garantissant ainsi que vos forfait du projet est aussi fluide que possible. Grâce à la possibilité d'échelonner votre travail jusqu'au niveau épique, les parties prenantes sont toujours informées des détails les plus pertinents, ce qui permet une expérience de planification sans faille.

2. Développement agile

Les fonctionnalités de développement agile de Jira assistent les équipes dans la décomposition de projets vastes et complexes en éléments gérables.

Les puissants outils Scrum et Tableaux Kanban vous aident à visualiser votre travail d'une manière claire, flexible et entièrement personnalisable. Ils agissent comme des hub prestataires qui fournissent des aperçus du statut actuel du projet et de son orientation future. Tableaux Scrum sont d'excellents outils pour visualiser les sprints, tandis que les tableaux Kanban permettent de mapper les étapes du travail. Les tableaux de Jira se distinguent par la facilité avec laquelle ils peuvent être mis à jour en quelques clics, ce qui donne aux gestionnaires de projet l'espace nécessaire pour se concentrer sur d'autres tâches essentielles. Non seulement ils sont excellents pour favoriser le travail d'équipe, mais ils permettent également à chacun de rester compte de ses livrables.

Via : Logiciel Jira

3. Suivi des bugs

Les racines de Jira se trouvent dans le suivi des bugs dans le processus de développement de logiciels, et il conserve une expertise distincte dans ce domaine. Qu'il s'agisse de gérer des tâches quotidiennes ou de faire face à des problèmes inattendus, Jira rend la surveillance, l'enregistrement et la correction des bugs exceptionnellement faciles.

La beauté de cette fonctionnalité réside dans sa simplicité et son efficacité, puisque tous les problèmes, y compris les bugs, peuvent être affichés sur un seul Tableau. Cette disposition rationalisée signifie que la priorisation des corrections de bug peut se faire en un seul clic, ce qui permet à l'équipe de rester alignée et de se concentrer sur la qualité.

4. Automatisation

Les fonctionnalités de Jira l'automatisation transforme votre flux de travail en un processus rationalisé et intelligent. Sa fonction simple de glisser-déposer ajoute une couche supplémentaire d'efficacité, réduisant le risque d'erreur humaine et permettant de gagner un temps précieux.

Grâce à cette fonctionnalité intuitive, vous pouvez créer des règles et des déclencheurs personnalisés pour automatiser les attributions de tâches, les mises à jour de statut et même le processus d'envoi de notifications aux parties prenantes.

La création d'une règle d'automatisation est un jeu d'enfant et ne nécessite pas de compétences en matière de code. Un intervalle de modèles, de guides et de vidéos est à votre disposition, ce qui facilite l'intégration de l'automatisation dans votre flux de travail quotidien.

Via : Logiciel Jira

Prix de Jira

Free pour un maximum de 10 utilisateurs

pour un maximum de 10 utilisateurs Standard: $7.75/mois par utilisateur

$7.75/mois par utilisateur Premium: 15,25 $/mois par utilisateur

15,25 $/mois par utilisateur **Enterprise : à partir de 134 500 $ par an

**Centre de données : à partir de 42 000 $ par licence

Aha ! Vs. Jira : Comparaison des fonctionnalités

La réponse au dilemme Jira vs. Aha ! dépendra des exigences spécifiques de votre projet et des besoins globaux de votre organisation.

Utiliser Aha ! plutôt que Jira peut être une meilleure idée si vos responsabilités penchent vers la planification stratégique, l'interaction avec les clients, la gestion des produits et la collaboration interfonctionnelle.

En revanche, Jira pourrait être plus adapté si vos projets tournent autour du développement de logiciels à l'aide d'une méthodologie agile

Pour vous aider à choisir l'outil le mieux adapté à vos besoins spécifiques, nous avons procédé à un examen croisé des deux plateformes selon trois critères fondamentaux : les rapports, la feuille de route et les intégrations.

Via : Aha !

Rapports

Aha ! met l'accent sur une approche globale de la gestion des données, offrant plus de 200 champs standard, des champs personnalisés illimités et la possibilité de créer des rapports personnalisés et des diagrammes visuels. Il permet également d'analyser les commentaires des clients et d'évaluer la progression par rapport aux objectifs stratégiques, en générant des rapports spécifiques pour améliorer la productivité de l'équipe.

Jira, quant à lui, personnalise ses rapports pour répondre aux besoins de gestion de projet agile . Il se concentre sur l'analyse des problèmes et le suivi des objectifs et de la progression du sprint, avec plus de 15 rapports pour aider à la prise de décision en temps réel.

Les deux plateformes fournissent des informations précieuses mais répondent à des besoins organisationnels variés dans des contextes différents. C'est un match nul.

Roadmapping

Aha ! excelle dans l'établissement de cartes routières en se concentrant sur l'alignement stratégique. Il est livré avec des outils permettant de définir, de visualiser et de gérer le développement de produits, y compris des fonctionnalités uniques telles que le tableau de bord de la valeur du produit et des feuilles de route interactives personnalisées.

Parallèlement, les feuilles de route avancées de Jira mettent en évidence le suivi du temps de progression en temps réel entre plusieurs équipes et projets, en fournissant un aperçu détaillé des dépendances et de la capacité.

Bien que les deux plateformes offrent de puissantes capacités de roadmapping, l'accent mis par $$$a ! sur les liens stratégiques, a une grande variété de modèles de feuilles de route , et une personnalisation souple lui confèrent un avantage.

Cependant, si votre organisation compte des milliers d'utilisateurs à plusieurs niveaux, vous devriez comparer Aha ! à Jira Align (un produit distinct de la suite Atlassian) au lieu d'examiner les feuilles de route avancées de Jira Software. Étant donné la capacité de Jira Align à assister les organisations à grande échelle, il pourrait s'agir d'une meilleure solution pour vous.

Via : Logiciel Jira

Intégrations

Aha ! s'intègre avec plus de 30 outils populaires (y compris Jira !), ce qui améliore sa facilité d'utilisation sur différentes plateformes. Pour des besoins plus spécifiques, Aha ! vous permet de créer des intégrations personnalisées via son API et apporte une assistance aux interactions de base entre les outils en utilisant Zapier .

Jira, cependant, porte l'intégration à un autre niveau. Il remporte cette manche en fournissant plus de 3 000 options d'intégration dans plus de 35 catégories. Elles couvrent un large intervalle de cas d'utilisation, de la gestion de projet et du CRM à des domaines plus spécifiques comme la gestion des dépendances, la sécurité et le flux de travail.

Un autre atout est l'intégration transparente avec d'autres outils de l'écosystème Atlassian. Parmi les exemples, citons Trello (également inspiré du système Kanban) ) et Confluence (un autre outil de collaboration d'équipe avec un accent sur la gestion des connaissances ).

Aha ! Vs. Jira sur Reddit

Les connaisseurs du numérique sur Reddit se sont prononcés sur Jira vs. Aha ! Ils reconnaissent les forces uniques de chaque outil, Aha ! remportant des éloges pour le mapper et Jira étant reconnu pour sa flexibilité, avec toutefois quelques mises en garde.

Le sentiment général semble être qu'Aha ! brille particulièrement lorsque est utilisé en tandem avec Jira :

dans notre entreprise, nous avons commencé à utiliser AHA ! pour les initiatives et les feuilles de route. J'étais sceptique quant à l'introduction d'un outil supplémentaire en plus de Jira. Mais je dois dire que cela a été une bénédiction. Il fournit une interface bien meilleure pour le forfait des fonctionnalités et des initiatives, et il est également intégré aux épiques Jira correspondants

D'un autre côté, l'adaptabilité de Jira peut conduire à la frustration s'ils sont mal gérés. Ce n'est pas l'outil, mais la manière dont il est manié qui fait toute la différence :

le problème ultime de Jira est qu'il est trop flexible et que cela permet d'ajouter toutes sortes de modules complémentaires de gestion stupides, mais si l'on reste dans le droit chemin, je pense qu'il est vraiment bon

Rencontre avec ClickUp : La meilleure alternative à Aha ! et Jira

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2021/12/Views\_Animation\_1.gif Affichages ClickUp /$$img/

Affichez plus de 15 vues dans ClickUp pour personnaliser votre travail en fonction de vos besoins

Avec un mélange attrayant de personnalisation, de convivialité, de fonctions intégrées et de prix abordable, ClickUp se distingue comme une alternative intéressante aux systèmes traditionnels tels que Jira. Sans avoir besoin d'un administrateur officiel, ClickUp donne à n'importe quel membre de l'équipe les moyens de configurer et d'optimiser la plateforme.

L'absence de structures de flux de travail rigides améliore la flexibilité dans la gestion des cycles de vie de développement de logiciels complexes (SDLC), permettant aux équipes de créer des flux personnalisés sans goulots d'étranglement administratifs.

Des sprint et des gestion du backlog élèvent encore l'expérience, avec des fonctionnalités d'étiquette pour organiser efficacement les tâches et filtrer les affichages. ClickUp offre le luxe d'une automatisation personnalisée et d'un flux de travail agile parfait.

Les diagrammes de Gantt de ClickUp apportent clarté et productivité

Décrire les tâches et les principaux jalons d'un projet sur un diagramme de Gantt dans ClickUp

ClickUp permet aux équipes de créer des diagrammes de Gantt captivants pour visualiser les tâches connectées, les dates d'échéance et les dépendances. Que vous soyez un gestionnaire de projet expérimenté ou que vous débutiez, la vue Gantt vous aide à contrôler le temps nécessaire à l'achèvement des tâches, à vérifier les responsabilités et à comprendre comment les missions individuelles et les jalons sont liés les uns aux autres.

Ce qui paramètre La vue Gantt de ClickUp se distingue par sa capacité à empêcher les tâches d'avancer sans qu'un travail spécifique ne soit achevé, offrant ainsi une meilleure perspective sur les obstacles potentiels ou les problèmes de chemin critique. ClickUp vous permet de planifier facilement des tâches, de remplir les délais, de localiser des les dépendances des tâches et d'attribuer le travail aux bons membres de l'équipe, le tout dans la vue Gantt.

Il ne s'agit pas seulement d'un outil à usage interne ; les cadres et les clients apprécient les diagrammes de Gantt de ClickUp pour leur clarté dans les présentations, fournissant des aperçus de haut niveau sans complexité inutile. Qu'il s'agisse de planifier, de programmer ou de garder un œil sur tout ce qui se passe dans votre environnement de travail, la vue Gantt de ClickUp est un atout essentiel pour les équipes hautement productives.

Visualiser la progression : Rationalisez votre flux de travail avec l'affichage Tableau de ClickUp

Glissez-déposez n'importe quelle tâche dans la colonne suivante pour mettre à jour automatiquement son statut avec la vue Tableau de type Kanban de ClickUp L'affichage du Tableau de ClickUp est un remarquable outil de visualisation conçu pour permettre aux équipes de gérer leur flux de travail de manière claire et concise. En s'appuyant sur les principes du Kanban il organise les tâches dans des colonnes personnalisables telles que À faire, En cours et Terminé. Sa fonction de glisser-déposer permet de déplacer les tâches sans effort à travers les étapes, tandis que les limites du travail en cours offrent une progression contrôlée et efficace.

La vue Tableau de ClickUp introduit également des fonctionnalités innovantes telles que le Me Mode, qui se concentre sur les tâches qui vous sont assignées, et l'assistance de l'application mobile pour une gestion en déplacement. L'intégration de ClickUp Automatisations permet de gagner beaucoup de temps en automatisant des tâches banales sur la base de critères spécifiques.

De la priorisation des tâches individuelles à l'adoption d'une amélioration continue du flux de travail, l'affichage Tableau de ClickUp est un outil polyvalent qui s'adapte aux équipes de toute taille, améliorant la collaboration et la productivité de manière transparente et engageante.

En route vers la réussite avec le modèle de feuille de route produit de ClickUp

Utilisez le modèle de feuille de route produit de ClickUp pour obtenir un aperçu complet du cycle de vie de votre produit Modèle de feuille de route produit de ClickUp a été conçu pour clarifier le processus complexe d'élaboration d'une développement de produits . De la naissance de l'idée à un lancement réussi, il affiche une vue d'ensemble de tout le cycle de vie. Avec la possibilité de visualiser la progression, de décomposer les tâches, d'affecter des ressources et de suivre des aspects vitaux tels que la priorité et le statut, c'est un outil indispensable dans la boîte à outils de tout chef de produit. 🧰

Ce modèle fournit non seulement un échéancier vivant du plan de livraison des fonctionnalités, mais aide également à identifier les risques potentiels et à tenir les parties prenantes au courant des objectifs. Qu'il s'agisse de planifier une nouvelle application mobile ou une refonte de site web, les affichages, statuts et champs personnalisables de ClickUp vous aident à respecter le budget et le calendrier.

Trouver l'équilibre parfait avec ClickUp

Aha ! et Jira sont des concurrents de taille dans le domaine de la gestion de projet. Aha ! est connu pour sa stratégie robuste et la planification de la feuille de route, tandis que Jira excelle dans le suivi détaillé des tâches et la gestion agile du flux de travail.

Si aucune de ces options ne correspond exactement à ce que vous recherchez, et que vous avez besoin d'une alternative personnalisable et conviviale qui combine le meilleur des deux mondes, vous devriez explorer ClickUp. Souscrivez au forfait Free Forever de ClickUp et transformez votre flux de travail dès maintenant ! ⏭️