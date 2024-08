10 intégrations Jira pour une fonctionnalité et une productivité accrues

Jira est un outil de suivi des problèmes et de gestion de projet développé par Atlassian. Cet outil a été développé par Atlassian bien évaluée offre aux entreprises des outils flexibles pour gérer les tâches, suivre les bugs, synchroniser les problèmes et rationaliser les flux de travail complexes. C'est un outil populaire parmi les équipes de développement et les gestionnaires de projet.

La plateforme bien conçue comprend l'intégration du logiciel avec d'autres outils pour des fonctions étendues.

Ces intégrations peuvent rendre gestion du cycle de vie des logiciels en améliorant encore les optimisations du flux de travail. Dans ce guide Jira, nous allons discuter de ce que vous devriez rechercher dans une telle intégration. Nous dresserons ensuite la liste des meilleures applications d'intégration Jira pour obtenir la plus grande valeur pour votre argent.

Que faut-il rechercher dans les intégrations Jira ?

De nombreux produits ont intégré l'assistance à Jira dans leur liste d'intégrations, mais elle est trop populaire pour être ignorée. Mais en raison des nombreuses options, il peut s'avérer difficile de choisir celle que vous devriez utiliser.

Voici quelques facteurs à garder à l'esprit lorsque vous envisagez des intégrations Jira :

Compatibilité avec Jira Cloud et Jira Server: Jira se présente sous la forme d'une option de serveur hébergé dans le cloud ou auto-hébergé. Jira Cloud est toujours maintenu à jour, mais si vous utilisez Jira Server, assurez-vous que l'intégration est compatible avec votre version

Votre équipe de développement peut utiliser l'API REST de Jira pour connecter votre logiciel à l'outil de suivi des problèmes pour des intégrations personnalisées.

Les 10 meilleures intégrations Jira à utiliser en 2024

De nombreux outils s'intègrent au logiciel Jira. Qu'ils créent des problèmes Jira, ajoutent de nouvelles fonctions ou améliorent la vie des développeurs et des autres équipes, ces outils peuvent rationaliser la façon dont une équipe DevOps aborde son travail. Voici quelques-unes des meilleures intégrations Jira disponibles sur la place de marché Atlassian et ailleurs.

Planifiez plusieurs projets, gérez les dépendances et priorisez tout dans votre échéancier de projet personnalisé avec l'affichage de l'Échéancier dans ClickUp

ClickUp est une plateforme de productivité tout-en-un. L'outil fournit toutes les fonctionnalités dont une entreprise a besoin pour effectuer de nombreuses tâches quotidiennes. L'intégration de Jira dans ClickUp apporte ces outils de productivité supplémentaires à Jira.

Une nouveauté notable dans le logiciel est ClickUp University Recherche universelle . Cette fonction permet de créer facilement une recherche dans toutes les applications et tous les fichiers connectés, ce qui facilite encore plus la mise à disposition d'une source unique de vérité.

Vous constaterez peut-être que l'ensemble des fonctionnalités de ClickUp limite le besoin d'outils supplémentaires tels que Jira, ce qui en fait non seulement une bonne option d'intégration, mais aussi un excellent outil de gestion de projet Alternative à Jira . L'alternative Modèle de gestion de projet agile et autres modèles d'amélioration des processus peuvent vous aider à atteindre cet objectif.

ClickUp meilleures fonctionnalités

La Recherche universelle rationalise la recherche dans les applications et les fichiers connectés

Outils de gestion de projet complets pour gérer les projets Jira

S'intègre en toute transparence à Jira et synchronise les problèmes Jira pour améliorer le flux de travail

La fonction de recherche étendue permet de trouver et d'utiliser rapidement les applications favorites

Une plateforme tout-en-un réduit le besoin d'utiliser d'autres systèmes et d'autres outils

La flexibilité de l'intégration permet de s'adapter facilement aux différents besoins et flux de travail des équipes

Limites de ClickUp

Certains utilisateurs signalent des difficultés à personnaliser les affichages

Les fonctionnalités de l'application mobile peuvent être inférieures à celles de la version bureau

Prix de ClickUp

Free Forever (gratuit pour toujours)

(gratuit pour toujours) Unlimited: $7/mois par utilisateur

$7/mois par utilisateur Business: 12$/mois par utilisateur

12$/mois par utilisateur Enterprise: Contact pour les prix

Contact pour les prix ClickUp IA est disponible sur tous les forfaits payants pour 5$ par membre et par mois

Critiques de ClickUp

G2: 4.7/5 (2,000+ reviews)

4.7/5 (2,000+ reviews) Capterra: 4.7/5 (2,000+ reviews)

2. Microsoft 365

Via Microsoft La longue domination de Microsoft dans le domaine des suites bureautiques se poursuit avec sa solution basée sur le cloud, Microsoft 365. Cette centrale bureautique est utilisée par presque toutes les grandes entreprises.

Son intégration avec Jira améliore l'expérience du projet Jira en permettant la collaboration sur les problèmes à l'aide d'outils familiers tels que Microsoft Excel, Microsoft Teams, et plus encore.

Meilleures fonctionnalités de Microsoft 365

L'intégration avec Microsoft Teams permet la collaboration entre les équipes et les membres de l'équipe

L'exportation et l'importation d'Excel rationalisent la manipulation et l'analyse des données avec les problèmes Jira

Les utilisateurs peuvent gérer les tâches Jira directement à partir des e-mails grâce à l'intégration avec Microsoft Outlook

OneDrive et SharePoint permettent d'accéder et de stocker facilement les documents du projet Jira

L'intégration de PowerPoint peut faciliter la présentation des statuts et des rapports de projet

Elle améliore la gestion globale du projet et le flux d'informations

Limites de Microsoft 365

Certaines fonctionnalités peuvent nécessiter une installation supplémentaire pour une intégration optimale de Jira

Les utilisateurs qui ne sont pas familiarisés avec l'écosystème Microsoft peuvent se sentir dépassés

Problèmes occasionnels pour synchroniser avec les données Jira pour les flux de travail complexes

Prix de Microsoft 365

Business Basic: 7,20 $/mois par utilisateur

7,20 $/mois par utilisateur Business Standard: $15.00/mois par utilisateur

$15.00/mois par utilisateur Business Premium: $26.40/mois par utilisateur

Critiques de Microsoft 365

G2: 4.6/5 (5,000+ reviews)

4.6/5 (5,000+ reviews) Capterra: 4.7/5 (13 000+ avis)

3. Intégration de Jenkins pour Jira

Via Jenkins L'intégration et la livraison continues sont une grande affaire dans le développement de logiciels en ce moment. Jenkins est l'un des outils les plus populaires pour l'automatisation du processus de construction de logiciels. Jenkins est donc un choix naturel pour les équipes de développement de logiciels qui souhaitent l'intégrer à Jira. Les équipes DevOps peuvent combiner le suivi des bugs avec les builds automatisés pour améliorer les flux de travail.

Intégration de Jenkins pour Jira : meilleures fonctionnalités

Les déclencheurs de construction automatisés connectent les problèmes Jira aux constructions Jenkins

Permet aux utilisateurs de Jira d'afficher les statuts des builds directement sur la page du problème Jira

Les règles de synchronisation personnalisables offrent une grande flexibilité dans l'intégration de Jira à Jenkins

L'installation facile simplifie le processus d'intégration de Jira avec Jenkins

Teams aide l'équipe de développement et les autres membres de l'équipe à rester à jour

Assure le suivi des modifications depuis les problèmes Jira jusqu'au déploiement

Intégration de Jenkins aux limites de Jira

Nécessite des connaissances sur Jenkins pour l'installation et l'utilisation

Peut nécessiter une configuration supplémentaire de Jira pour optimiser l'intégration

Prix de l'intégration Jenkins pour Jira

Free et open-source

G2: 4.4/5 (400+ avis)

4.4/5 (400+ avis) Capterra: 4.5/5 (500+ avis)

4. Connecteur Power BI

Via Atlassian Les entreprises qui réussissent savent comment tirer parti de la business intelligence. Des logiciels comme Power BI facilitent la collecte et l'interprétation des données. Cependant, sans connexions aux sources de données, Power BI est impuissant. L'intégration Jira apporte la visualisation et l'analyse de données de Power BI aux données Jira, fournissant des informations avancées aux managers d'équipe et aux équipes de projet.

Les meilleures fonctionnalités de Power BI Connector

Offre des outils de visualisation de données avancés tels que des diagrammes croisés dynamiques et des graphiques

L'intégration avec Microsoft Excel simplifie le traitement des données de Jira vers Excel

Les rapports personnalisables permettent d'obtenir des rapports sur mesure pour les projets Jira

La synchronisation des données en temps réel permet de maintenir à jour le flux d'informations provenant de Jira

L'interface conviviale est accessible même aux membres de l'équipe qui ne sont pas des techniciens

Les fonctionnalités de sécurité des données assurent la protection des données sensibles des projets

Limites du connecteur Power BI

La courbe d'apprentissage pour les utilisateurs qui découvrent Power BI peut être abrupte

La synchronisation des données avec les grands ensembles de données Jira est parfois lente

Nécessite une connaissance approfondie de Power BI pour en tirer le meilleur parti

Prix du connecteur Power BI

Free

Pro: 10 $/mois par utilisateur

10 $/mois par utilisateur Premium: 20$/mois par utilisateur

G2 : 4.5/5 (1,000+ reviews)

Capterra : 4.5/5 (1,600+ avis)

5. Miro pour Jira Cloud

Via Atlassian Miro est un outil de collaboration visuelle. Son intégration à Jira Cloud permet aux utilisateurs de Jira de bénéficier de cet environnement unique.

Cet environnement de collaboration facile et très visuel convient parfaitement aux étapes de création et de planification des projets Jira. Les équipes qui s'appuient fortement sur le brainstorming visuel et les méthodologies agiles tireront le meilleur parti de cette intégration Jira.

Miro pour Jira Cloud meilleures fonctionnalités

Les outils de collaboration visuelle améliorent le brainstorming et la planification des projets Jira

Se synchronise en toute transparence avec Jira Cloud et fournit des mises à jour en temps réel

Les tableaux blancs interactifs permettent des discussions créatives entre les membres de l'équipe

Une vaste bibliothèque de modèles fournit des modèles préconçus pour un intervalle de besoins de projet

L'interface par glisser-déposer simplifie le processus de création de problèmes et de forfaits Jira

Les fonctionnalités de collaboration en temps réel permettent aux équipes de travailler ensemble simultanément

Miro pour Jira Cloud : limites

Certains utilisateurs peuvent trouver l'interface accablante au départ

Nécessite une bonne connexion internet pour des performances optimales

Prix de Miro pour Jira Cloud

Free

Débutant: 8 $/mois

8 $/mois Business: 16 $/mois

16 $/mois Enterprise: Tarification personnalisée

Avis sur Miro pour Jira Cloud

G2: 4.8/5 (5 000+ avis)

4.8/5 (5 000+ avis) Capterra: 4.7/5 (1,400+ commentaires)

6. Infracost

Via Infracost Infracost est une solution FinOps qui permet aux entreprises de maximiser le retour sur investissement de leurs différents services cloud. En utilisant l'intégration Jira, les utilisateurs d'Infracost peuvent apporter cet accent sur la gestion des coûts aux projets Jira. Pour les équipes DevOps et les entreprises gérant des opérations cloud à grande échelle, cette connexion permettra de réaliser d'importantes économies et d'apporter une meilleure transparence sur les coûts du cloud.

Les meilleures fonctionnalités d'Infracost

Fournit des prévisions de coûts détaillées pour l'infrastructure cloud

Connexion transparente avec Jira pour les processus de suivi des coûts

Aide les équipes à ne pas perdre de vue les contraintes budgétaires grâce à des alertes budgétaires personnalisables

Des recommandations d'optimisation des coûts suggèrent des moyens de réduire les dépenses

Des rapports conviviaux facilitent la compréhension des coûts

L'assistance pour de multiples fournisseurs de clouds rend l'outil utile pour toutes les entreprises

Limites d'Infracost

L'utilisation complète de l'outil nécessite des connaissances spécifiques en matière d'infrastructure cloud

Peut être complexe à paramétrer pour les utilisateurs non techniques

Prix d'Infracost

Free

Cloud: 50$/mois par utilisateur

50$/mois par utilisateur Entreprise: Tarification personnalisée

Critiques d'Infracost

G2: 5/5 (1 avis)

7. Freshworks

/img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/09/x6bIUzA\_QpSt8tURgSDrfvHcespBYUD8jw-1400x875.jpg Tableau de bord Freshworks /$$img/

Via Freshworks (site en anglais) Cette suite d'outils de service à la clientèle est populaire parmi les entreprises pour sa collection étendue de produits qui répondent à divers besoins. En tant qu'une des premières intégrations Jira, la suite Freshworks travaille bien avec Jira, offrant une assistance client avancée et des capacités de gestion de projet. Jira se combine à la fois avec Freshdesk et Freshservice - deux des projets phares de Freshworks.

Meilleures fonctionnalités de Freshworks

Rationalise le traitement des requêtes des clients dans Jira

Les fonctionnalités d'automatisation permettent de gagner du temps et de l'efficacité

L'assistance multi-canal affiche une vue unifiée des interactions avec les clients

Les fonctionnalités de collaboration en temps réel permettent aux membres de l'équipe de collaborer sur les problèmes des clients

Des rapports et des analyses robustes offrent un aperçu des performances du service d'assistance client

L'interface conviviale est facile à parcourir pour tous les membres de l'équipe

Limites de Freshworks

L'intégration peut être complexe et prendre un certain temps à être paramétrée correctement

Certaines fonctionnalités peuvent être excessives pour les petites équipes ou les petits projets

Les options de personnalisation peuvent être limitées dans certains domaines

Prix de Freshworks ITSM

Croissance: 29$/mois par utilisateur

29$/mois par utilisateur Pro: 69 $/mois par utilisateur

69 $/mois par utilisateur Enterprise: $109/mois par utilisateur

Critiques de Freshworks

G2: 4.5/5 (7,000+ reviews)

4.5/5 (7,000+ reviews) Capterra: 5/5 (1 avis)

Via Applitools Les tests automatisés permettent aux équipes de développement de gagner un temps considérable et de réduire le nombre de bugs qui parviennent jusqu'à l'utilisateur final. Applitools est une plateforme innovante de tests visuels alimentée par l'IA qui rend ce processus encore plus efficace. Son intégration avec Jira facilite le suivi des problèmes constatés lors des tests automatisés, créant ainsi une combinaison idéale pour améliorer l'assurance qualité.

Offre des outils avancés alimentés par l'IA pour les tests d'interface utilisateur

Rationalise les rapports et le suivi des bugs au sein de Jira

Les tests inter-navigateurs et inter-appareils garantissent la compatibilité entre les différentes plateformes

La comparaison automatisée des captures d'écran identifie les régressions visuelles

L'interface facile à utiliser simplifie les processus de test complexes pour les membres de l'équipe

Travaille bien avec d'autres outils de développement et de test grâce à un ensemble étendu d'intégrations

Peut être plus que nécessaire pour les projets avec des composants d'interface utilisateur minimes

L'installation d'automatisations peut être complexe pour les novices en matière de tests visuels automatisés

Prix personnalisé

G2: 4.4/5 (47 commentaires)

4.4/5 (47 commentaires) Capterra: 4.7/5 (30 commentaires)

9. Rapid7

Via Rapid7 (en anglais) Rapid7 est un fournisseur, prestataire de logiciels de sécurité et de conformité. L'intégration avec Jira se concentre sur la fourniture de la gestion des vulnérabilités et la détection des incidents.

Des problèmes de sécurité surviendront inévitablement lors du développement d'un projet logiciel. L'intégration de Rapid7 à Jira permet de fermer les brèches par lesquelles ces problèmes pourraient autrement se glisser.

Les meilleures fonctionnalités de Rapid7

Identifie et gère les failles de sécurité dans les projets

Améliore le suivi de la sécurité dans les problèmes Jira

Offre des outils pour une réponse rapide aux incidents de sécurité

Des alertes automatisées informent les équipes des menaces potentielles pour la sécurité

Les rapports personnalisables s'adaptent aux besoins spécifiques des projets

Les membres de l'équipe, qu'ils soient techniciens ou non, peuvent utiliser l'interface conviviale

Limites de Rapid7

Peut être complexe à paramétrer et à intégrer pleinement à Jira

Certaines fonctionnalités peuvent être trop avancées pour des équipes plus petites ou moins axées sur la sécurité

Prix de Rapid7

Insight VM: 1,94 $/mois par actif

1,94 $/mois par actif Insight DR: 5,89 $/mois par actif

5,89 $/mois par actif Insight AppSec: 175 $/mois par application

175 $/mois par application Insight CloudSec: 5 775 $/mois

G2: 4.0/5 (10 commentaires)

10. Forecast.app

Via Forecast.app Forecast.app est un outil de gestion de projet robuste qui s'intègre profondément à Jira, offrant des fonctionnalités avancées de planification des ressources et des projets pour une robustesse.. l'amélioration des processus d'entreprise . Cela peut correspondre parfaitement aux équipes qui souhaitent des solutions de gestion de projet complètes allant au-delà de celles proposées par Jira, mais qui ont toujours besoin du suivi des problèmes et d'autres outils de développement offerts par Jira.

Meilleures fonctionnalités de Forecast.app

Fournit des outils pour la planification détaillée des projets et l'affectation des ressources

Améliore les fonctionnalités de Jiragestion de projet de Jira de Jira

Offre des perspectives prédictives alimentées par l'IA pour les échéanciers et les ressources des projets

Permet un suivi précis du temps passé sur les problèmes et les projets Jira

Aide à gérer efficacement la charge de travail et la capacité de l'équipe

Facile à utiliser pour tous les membres de l'équipe

Limites de Forecast.app

La courbe d'apprentissage pour les fonctionnalités avancées peut être raide

Le prix peut être un peu élevé pour les petites équipes

Certaines fonctionnalités peuvent nécessiter une configuration supplémentaire pour une utilisation optimale avec Jira

Prix de l'application Forecast.app

Pro: 59$/mois par utilisateur

59$/mois par utilisateur Plus: $69/mois par utilisateur

Forecast.application reviews

G2: 4.2/5 (100+ reviews)

4.2/5 (100+ reviews) Capterra: 4.1/5 (25 commentaires)

Soyez plus productif avec ClickUp

Si vous êtes à la recherche de nouveaux suivi de projet si vous avez besoin d'applications de suivi de projet pour améliorer votre productivité, ClickUp est un choix naturel. Comme Jira, vous pouvez créer des problèmes dans ClickUp et suivre facilement la progression de leur achevé. De nombreuses équipes ont constaté que la flexibilité fournie par ClickUp correspondait précisément aux besoins de leur entreprise. Désormais, vous pouvez vous concentrer sur la création d'un excellent logiciel et vous préoccuper moins des complexités de la gestion d'un projet.

