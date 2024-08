ClickUp AI vs. Notion AI : Quel est le meilleur outil d'IA ?

En 2024, l'IA est omniprésente. ClickUp et Notion, des outils de gestion de projet de premier plan conçus pour rationaliser la gestion du travail et améliorer la productivité, sont désormais dotés d'une puissance IA. Vous pouvez utiliser un assistant IA pour vous attaquer aux échéances des projets, gérer les tâches et créer du contenu en quelques invites seulement.

Cependant, ces nouvelles fonctionnalités de l'IA n'ont fait que compliquer le choix entre ces puissants outils. Ici, nous comparons les meilleures fonctionnalités de ClickUp AI vs Notion AI. Nous examinerons les avantages et les prix et comprendrons comment l'ajout de l'IA profite considérablement à ces applications de productivité. 💪

Qu'est-ce que ClickUp AI?

ClickUp est un outil de productivité tout-en-un qui vous permet de faire plusieurs choses à partir d'un seul tableau de bord. Avec un seul espace de travail, vous pouvez lancer des idées, créer et gérer des documents, suivre des projets, améliorer la productivité de l'équipe, et faire bien plus encore.

L'ajout de ClickUp AI ne fait que rendre cet outil plus puissant, en vous fournissant le premier réseau neuronal au monde connectant les tâches, les documents, les personnes et toutes les connaissances de votre entreprise avec la puissance de l'IA : ClickUp Brain.🧠

utilisez l'IA Writer de ClickUp pour rédiger plus rapidement et peaufiner vos textes, vos réponses aux e-mails, etc

ClickUp AI, également appelé ClickUp Brain, va au-delà de la simple automatisation, en offrant une expérience IA conversationnelle et contextuelle qui comprend vos besoins et s'adapte à votre rôle spécifique au sein d'un projet. Vous pouvez ainsi rationaliser votre travail, automatiser les tâches répétitives et bénéficier d'une productivité sans précédent.

ClickUp Brain fonctionnalités

Fonctionnalité #1 : Mieux écrire avec l'IA

L'un des plus grands défis des environnements à rythme rapide est la capacité à réfléchir et à rédiger des e-mails, des documents ou d'autres communications percutantes. Grâce à l'assistant IA de ClickUp Brain, vous pouvez dire adieu à votre bloc d'écriture.

utilisation de ClickUp Brain pour générer un article de blog ou créer la première version de n'importe quel contenu à l'aide d'invites IA_

Dites simplement à AI Writer for Work de ClickUp Brain ce que vous devez faire, et il écrira comme vous le faites, en vous donnant la possibilité de :

Perfectionner votre écriture avec un assistant d'écriture intégré pour vos documents, e-mails et notes

Corriger automatiquement les erreurs d'orthographe grâce au correcteur orthographique intégré pour vos documents et vos tâches

Rédiger des réponses rapides à des messages en sténographie, et l'IA se chargera de rédiger votre message sur le ton parfait

Créez des tableaux contenant des données riches à l'aide d'invitations textuelles simples

Générez instantanément des modèles de tâches, de documents et de projets pour tous les cas d'utilisation

Rédiger des transcriptions automatiquement en transformant la voix et la vidéo en texte et créer des notes de réunion instantanément

Vous pouvez créer rapidement un Tâche générée par l'IA ou un document à partir de la tâche ou du document généré par l'IA barre d'outils .

Vous pouvez utiliser ClickUp AI pour traduire et localisez votre contenu !

Fonctionnalité #2 : Obtenir des réponses rapides grâce à l'IA

ClickUp Brain vous donne instantanément des réponses précises et contextuelles aux questions concernant votre travail au sein de ClickUp et connecté à ClickUp-documents, projets, tâches, wikis, et plus encore. Ne perdez plus de temps à chercher des informations ; demandez simplement au Cerveau.

Fonctionnalité #3 : Gestion de projet par IA

La gestion de projet par IA de ClickUp Brain peut automatiser les tâches récurrentes, suivre la progression des projets, rationaliser les processus de gestion de projet et garder les équipes sur la même page.

en cours de réalisation d'un récapitulatif de la progression des tâches sur un nombre de jours paramétré, vous pouvez rapidement bullet les mises à jour, les tâches à effectuer et les goulots d'étranglement avec le gestionnaire de projet IA de ClickUp_

Vous pouvez tirer parti de ses capacités pour :

Simplifier les échéanciers du projet en utilisant l'IA pour gérer les objectifs et les jalons critiques de votre projet. ClickUp Brain suggérera des échéanciers réalistes et attribuera des dépendances entre les tâches, garantissant ainsi un flux de travail fluide et efficace

Générer automatiquement des mises à jour sur la progression de vos projets, en mettant en évidence les jalons clés et en améliorant..la gestion des tâches pour vos équipes

Faites un remue-méninges sur la vision et les objectifs de votre projet, et ClickUp IA utilisera sa compréhension des bonnes pratiques pour créer un cahier des charges clair et concis, en veillant à ce que tout le monde soit aligné dès le début

Créez facilement des résumés rapides personnels et d'équipe en quelques secondes, afin de promouvoir l'efficacité du travail d'équipe et de gagner du temps pour des tâches plus stratégiques

Créez automatiquement des tâches et des sous-tâches en les décrivant ; le traitement du langage naturel de ClickUp Brain fera le reste. Il attribuera les tâches, suggérera le bon membre de l'équipe et les délais idéaux, et les classera par ordre de priorité en fonction de l'urgence du projet. Un gestionnaire de projet artificiellement intelligent, ça vous dit ?

Prix ClickUp Brain

ClickUp Brain est disponible sur tous les forfaits payants pour 5 $ par membre de l'environnement de travail et par mois

est disponible sur tous les forfaits payants pour 5 $ par membre de l'environnement de travail et par mois Free Forever

Unlimited : 7 $ par mois et par utilisateur

: 7 $ par mois et par utilisateur Business : 12 $ par mois et par utilisateur

: 12 $ par mois et par utilisateur Entreprise : Contacter ClickUp pour une tarification personnalisée

Qu'est-ce que Notion IA?

Notion est un espace de travail connecté et une app de productivité qui vous aide à organiser des notes, à gérer des tâches ou des projets, à construire des wikis et à créer des documents dans une seule application. Elle a été développée pour remplacer des applications comme Google Docs et Dropbox et est populaire grâce à l'interface conviviale de Notion.

génération d'un résumé via Notion Notion IA est l'outil de chatbot alimenté par l'IA de Notion, qui est proposé en tant que module complémentaire à la plateforme Notion et à d'autres intégrations de Notion. Il assiste les utilisateurs dans des tâches telles que répondre à des questions de base, créer du contenu, rédiger des conseils, traduire le langage, etc. Notion IA offre également des fonctionnalités d'automatisation qui vous aident à simplifier les tâches de routine, à faciliter la création de contenu et à suivre plusieurs projets.

Fonctionnalités de l'IA de Notion

Fonctionnalité #1 : Mieux écrire avec l'IA

Améliorez votre écriture grâce à l'assistant d'écriture de Notion IA. Il peut vérifier la grammaire et l'orthographe, suggérer des synonymes et des antonymes pour améliorer votre vocabulaire et résumer un texte long pour une meilleure compréhension.

Modifiez le style et le ton de vos documents, propositions, e-mails, etc. et traduisez-les en japonais, allemand, espagnol, etc.

Fonctionnalité #2 : Obtenir des réponses rapides grâce à l'IA

Si vous avez besoin d'aide pour trouver un document, une tâche, un projet ou un wiki, demandez simplement à Notion IA. Comme Notion IA peut parcourir tous les documents et outils de votre espace de travail Notion, il peut vous aider à :

Résoudre des problèmes ou obtenir de l'aide pour une tâche particulière

Poser des questions sur une réunion, générer des notes et des éléments d'action, ou trouver les informations dont vous avez besoin

Générer des résumés TLDR de centaines d'éléments à la fois

Fonctionnalité #3 : Gérer des projets par IA

Notion IA peut aller au-delà de la simple gestion des tâches et de l'automatisation, en vous aidant à effectuer quelques tâches spécifiques dans vos projets :

Remplir automatiquement n'importe quelle donnée dans les projets, les tâches, les documents ou les tableaux en quelques secondes

Expliquer le jargon technique ou les concepts complexes

générateur de contenu via Notion IA

Prix de l'IA de Notion

Notion IA: Ajoutez à votre environnement de travail pour 8 $ par mois et par utilisateur

Ajoutez à votre environnement de travail pour 8 $ par mois et par utilisateur Forfait Free

Plus: 8 $ par mois et par utilisateur

8 $ par mois et par utilisateur Business : 15 $ par mois par utilisateur

: 15 $ par mois par utilisateur Entreprise : Tarification personnalisée

Notion AI vs. ClickUp AI : Comparaison des fonctionnalités

ClickUp et Notion sont tous deux d'excellentes options en tant qu'outils de productivité de bout en bout.

Les utilisateurs de Notion considèrent hautement les capacités de collaboration et les fonctionnalités de base offertes par Notion IA pour automatiser des tâches simples et l'utiliser comme un assistant pour vos besoins globaux en matière de gestion de projet.

Mais lorsque vous comparez ClickUp et Notion pour leurs fonctionnalités IA, en particulier pour la gestion de projet, ClickUp AI offre des fonctionnalités plus puissantes qui le rendent idéal pour la plupart des situations d'entreprise.

Fonctionnalités IA exceptionnelles de ClickUp

ClickUp Brain offre des fonctionnalités avancées telles que :

Automatisation construite par l'IA utilisant le langage naturel pour la gestion des tâches

Résumés de projets, mises à jour de statut et éléments d'action générés par l'IA

Modèles générés par l'IA pour chaque équipe et divers cas d'utilisation

Assistant de rédaction et de transcription alimenté par l'IA

L'outil IA de ClickUp est l'assistant dont vous avez besoin pour accélérer vos projets. En outre, ClickUp Brain est également personnalisé pour chaque rôle et cas d'utilisation. Cela vous aide à obtenir des fonctionnalités personnalisées pour améliorer la productivité, mieux écrire et permettre une communication efficace, ce qui en fait la solution idéale de gestion des tâches basée sur l'IA.

Fonctionnalités IA de premier plan dans Notion

L'interface conviviale et les fonctionnalités de collaboration de Notion sont idéales pour la plupart des besoins en matière de suivi du temps, de tâches et de gestion de projet. Mais l'IA de Notion peut également vous fournir des fournisseurs prestataires spécifiques comme :

Des idées et des plans générés par l'IA pour des articles de blog, des textes marketing, etc.

Des fonctionnalités de modification en cours et de relecture de documents alimentées par l'IA

Fonctionnalités de recherche avancée utilisant l'IA pour trouver des informations à partir de votre espace de travail Notion

ClickUp AI Vs. Notion AI sur Reddit

Nous sommes allés sur Reddit pour voir ce que les gens disent à propos de la question Notion AI vs ClickUp AI et d'autres.. Outils de gestion de projet par IA .

Pour ClickUp AI, il y a des résumés positifs pour des fonctionnalités telles qu'un assistant d'écriture, un correcteur orthographique intégré, des réponses rapides IA, des questions et réponses contextuelles, des champs personnalisés de résumé et de progression IA, et plus encore. Selon un utilisateur, "J'ai eu une expérience globalement satisfaisante avec ClickUp, mais je dirais que le nouvel outil/la nouvelle fonctionnalité IA est très très astucieux. Je pense vraiment que cela aidera mon équipe à créer et achever rapidement des tâches."

Pendant ce temps, Notion IA a beaucoup à faire avec son assistant d'écriture, ses formulaires de remplissage automatique et son option de tableau. Cependant, bien qu'il dispose d'un ensemble de fonctionnalités très riche, il ne se concentre pas sur la résolution de problèmes spécifiques comme ClickUp AI, ce qui fait que la plupart des utilisateurs ne sont pas sûrs de son efficacité

D'après cet utilisateur , "Meh, on dirait qu'ils ne font que suivre un abonné. J'espère juste qu'ils ne perdront pas de vue ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas. Je trouve Notion très utile, mais je peux aussi le voir prendre le chemin d'Evernote - un défilé constant de nouvelles fonctionnalités juste pour le plaisir. Vous savez, vous n'avez pas besoin de continuer à créer de nouvelles fonctionnalités juste parce que. Les gens sont tout à fait heureux de payer pour la longévité d'un produit et sa stabilité"

Un autre Redditor a dit ceci pour Notion IA : _"Je viens d'annuler mon abonnement à IA ; je l'ai utilisé depuis sa sortie. Personnellement, je ne la trouvais plus très utile, je l'utilisais surtout pour vérifier l'orthographe et changer de tonalité"

Quel outil IA règne en maître ?

Dans cette bataille des mastodontes, le vainqueur est ClickUp Brain.🏆

Comme vous pouvez le constater, les deux outils offrent d'excellentes fonctionnalités, ClickUp Brain brillant par ses capacités avancées d'automatisation et de gestion de projet.

Alors que Notion utilise efficacement l'IA pour la rédaction de contenu de base, la traduction et l'assistance IA, ClickUp AI peut alimenter des tâches encore plus avancées comme la création d'échéanciers de projets, de briefs et de tâches avec assistance IA.

Il s'agit d'une solution idéale pour Alternative au ChatGPT avec plus de fonctionnalités que l'outil d'IA discuté.

/img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/07/Release-2.185\_Translate\_V2.gif.gif Traduire une action à l'aide de ClickUp AI /$$img/

traduire n'importe quel document ou contenu dans une autre langue à l'aide de ClickUp AI_

Et l'IA n'est pas la seule raison pour laquelle vous devriez choisir ClickUp. Si vous comparez Notion et ClickUp pour leurs fonctionnalités de gestion de projet, les utilisateurs de ClickUp bénéficient de rapports avancés et d'un ensemble riche de fonctionnalités pour faire le travail. Cela inclut des fonctionnalités qui sont uniquement offertes avec un forfait payant de Notion, telles que :

Collaboration sur les documents en direct

Relations entre les documents et les tâches

Hiérarchie des données

Suivi du temps et estimation de durée

Discussion en temps réel

Diagramme de Gantt

Cartes mentales

L'évolutivité de ClickUp convient aux utilisateurs individuels et aux grandes équipes, tandis que sa structure tarifaire flexible répond à divers budgets. Si vous êtes à la recherche d'un outil IA complet capable d'assister une gestion de projet efficace, de rationaliser les flux de travail et d'améliorer votre rédaction, ClickUp Brain mérite d'être exploré.

Prêt à en juger par vous-même ? Testez les fonctionnalités IA dès aujourd'hui avec un essai gratuit essayez ClickUp dès aujourd'hui !