Lucidchart vs Visio : Quel est le meilleur outil de diagramme en 2024 ?

Que vous soyez un gestionnaire de projet, un propriétaire d'entreprise ou un étudiant sérieusement organisé, il est parfois préférable de faire un petit brainstorming avant de mettre une idée à exécution. Autrefois, les plus grands esprits du monde notaient leurs idées sur des serviettes de table ; aujourd'hui, ils utilisent des outils de diagramme.

Aujourd'hui, ils utilisent des outils de création de diagrammes. Mais au lieu de créer des diagrammes dans un carnet de croquis à l'ancienne, vous pouvez collaborer avec d'autres personnes grâce à une plateforme de création de diagrammes en temps réel. Logiciel de diagramme permet de lancer des idées de produits, de planifier un diagramme organisationnel et de visualiser des données, seul ou avec un groupe de personnes. La seule limite est votre imagination. ✨

Si vous cherchez le meilleur outil de diagramme, vous avez peut-être réduit votre recherche à Lucidchart et Visio. Ces options sont populaires auprès des utilisateurs individuels et des entreprises, mais elles ont toujours leurs avantages et leurs inconvénients.

Dans ce guide, nous allons vous donner un aperçu approfondi du bras de fer entre Visio et Lucidchart. Découvrez leurs principales fonctions, leurs prix et les différences entre les deux plateformes afin de trouver l'option la plus adaptée à votre situation.

Nous vous présenterons également une alternative solide à Lucidchart et Visio qui vous fera sauter de joie. Allez, c'est parti ! 🕺

Qu'est-ce que Lucidchart ?

/img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2022/05/Lucidchart-product-example.gif Lucidchart vs Visio : Exemple de produit Lucidchart /$$img/

Via Carte lucideDiagramme de lucidité est une application de création de diagrammes basée uniquement sur le web. Lucidchart est conçu spécifiquement pour la collaboration en temps réel qui permet aux équipes les plus importantes de visualiser des idées complexes en un seul endroit. Si vous avez besoin de mettre une grande équipe sur la même page, Lucidchart permet à tout le monde de sauter sur le diagramme et de le modifier en même temps.

Les équipes utilisent Lucidchart pour :

Créer des plans de processus

Planifier les parcours des utilisateurs

Organiser les équipes

Déterminer les flux de données

Diagrammes UML

Cet outil de glisser-déposer est également doté d'une mise en forme conditionnelle conviviale qui vous permet de créer rapidement des graphiques sophistiqués.

Les utilisateurs de Mac et de Linux apprécient Lucidchart parce qu'il fonctionne dans le cloud. Ce logiciel est connu pour sa compatibilité avec pratiquement tous les appareils (y compris les Androïdes) et tous les systèmes d'exploitation.

Caractéristiques de Lucidchart

Lorsque vous comparez Lucidchart à Visio, il est important de déterminer ce que vous obtenez pour votre argent. Voici les fonctionnalités les plus intéressantes de Lucidchart.

Co-création à distance

En l'absence d'un véritable Tableau blanc, Lucidchart est une excellente option pour les équipes à distance qui ont besoin d'un outil de travail à distance tableau blanc . Mais c'est aussi une excellente option pour les étudiants qui prévoient de faire une présentation ensemble, surtout si vous ne voulez pas traverser le campus à pied pour vous réunir avec votre groupe.

Quel que soit votre cas d'utilisation, la fonctionnalité de coécriture à distance de Lucidchart permet à tout le monde de collaborer simultanément sur le même graphique. Elle comprend une discussion en éditeur où chacun partage ses idées, ainsi qu'une section de commentaires où vous pouvez étiqueter les membres de l'équipe.

le bonus:

le site Web de l'entreprise a été conçu pour permettre aux utilisateurs d'accéder à l'ensemble des informations disponibles sur le site Weblogiciel de diagramme UML

La fonctionnalité de curseur collaboratif de Lucidchart met en évidence toutes les personnes présentes sur le fichier en temps réel

Mieux encore, Lucidchart dispose également de curseurs collaboratifs, ce qui vous permet de voir qui se trouve où dans le Lucidchart.

Contextualisation des données

Il n'est pas nécessaire de copier-coller des données dans Lucidchart. Il vous permet de connecter des sources de données et des indicateurs à la plateforme pour construire rapidement des diagrammes riches en données.

Il vous suffit de configurer la liaison des données pour brancher vos données manuellement. Ou, si vous êtes pressé, laissez l'outil d'auto-visualisation de Lucidchart mettre tout en place pour vous.

Stockage de documents

Documentez vos connaissances institutionnelles au lieu de les cloisonner dans les boîtes e-mail ou les disques locaux de votre équipe. Lucidchart stocke les documents et les met à la disposition de tous dans un environnement cloud en temps réel. Considérez cela comme un endroit centralisé pour gérer tous vos diagrammes et documents.

Cela ne signifie pas pour autant que tout le monde peut accéder à tous les fichiers Lucidchart. Les administrateurs peuvent personnaliser l'accès à leur compte les sessions de Tableau blanc sous enveloppe, c'est une option.

Intégrations

Avec Lucidchart, vous êtes libre de vous en tenir à votre pile technologique actuelle. Cette plateforme dispose de connecteurs pour :

L'environnement de travail de Google, y compris Google Drive

Microsoft

Atlassian

Confluence

Slack

Vous pouvez également intégrer les documents Lucidchart dans la technologie que votre équipe utilise déjà, ou importer des fichiers dans Lucidchart pour faciliter la collaboration.

Lucidscale

Cette fonctionnalité s'adresse davantage aux informaticiens et aux spécialistes des données, mais si c'est votre cas, vous allez adorer Lucidscale. Il s'agit d'un dérivé de Lucidchart qui visualise les données dans AWS, Microsoft Azure et Google Cloud Platform (GCP). Si vous avez besoin d'aide pour la gouvernance des données, cela permet de visualiser tous les recoins de votre environnement cloud.

Prix de Lucidchart

Free

Individuel: 7,95 $/mois par utilisateur

7,95 $/mois par utilisateur Teams: $9/mois par utilisateur

$9/mois par utilisateur Enterprise:Contactez-nous pour connaître les tarifs

Qu'est-ce que Visio ?

Via VisioMicrosoft Visio est une solution de création de diagrammes qui existe depuis $$$$a. Vous pouvez acheter Visio en tant qu'application autonome, mais elle est également fournie avec tous les logiciels de l'entreprise Microsoft Office 365 abonnement commercial.

Lorsque vous vous inscrivez à Visio, vous bénéficiez d'un accès instantané à des milliers de modèles et de formes personnalisables. Si vous avez besoin d'un diagramme mais que vous ne souhaitez pas le créer vous-même, il vous suffit de glisser un modèle ou une forme Visio dans la bibliothèque pour vous lancer dans la course.

Visio comprend des fonctionnalités de collaboration en temps réel entre les membres d'une équipe approuvée. Les administrateurs contrôlent qui voit quoi, de sorte que la plateforme est réputée pour être à la fois privée et sécurisée.

Fonctionnalités de Visio

Visio partage de nombreuses similitudes avec Lucidchart en tant que logiciel d'organigramme, mais plusieurs fonctionnalités le distinguent.

Bibliothèque de formes et de modèles

Création d'organigrammes dans Visio

Vous n'avez pas besoin d'être un graphiste chevronné. Visio est idéal pour les débutants et les utilisateurs multiples, car il est livré préchargé avec 250 000 formes dans sa bibliothèque, y compris :

Organigrammes

Diagrammes de réseau

Diagrammes d'organisation

Les forfaits

Processus d'entreprise

Cependant, gardez à l'esprit que vous aurez besoin d'un abonnement Visio mis à jour pour accéder aux formes et modèles premium. Vous devrez peut-être payer un supplément si vous souhaitez obtenir des modèles de diagrammes plus complexes, tels que des plans d'architecture en nuage ou des processus d'entreprise.

Sources de données

Si vous êtes déjà client de Microsoft, il est facile d'introduire des données dans Visio pour la création de diagrammes. Visio transfère les données d'Excel ou de SQL Server, mais il peut également générer automatiquement un diagramme et le réintégrer dans votre fichier Excel. Lorsque les fonctionnalités de création de diagrammes d'Excel ne suffisent pas, Visio comble les lacunes.

Intégrations

Microsoft tient à ce que les choses restent dans son environnement, et nous respectons cela. Les utilisateurs actuels de Microsoft peuvent être assurés que les fichiers Visio se connecteront de manière transparente à d'autres propriétés de Microsoft, notamment :

Teams

Power BI

Power automatisation

Excel

PowerPoint

Word

OneDrive

Azure

Accessibilité

Les paramètres d'accessibilité de Visio méritent un $$$a de notre part. Tous les abonnements à Visio intègrent des fonctionnalités d'accessibilité :

Narrateur

Vérificateur d'accessibilité

Visuels à fort contraste

Si votre entreprise est validée pour l'accessibilité et l'inclusion, Visio rend certainement les diagrammes plus accessibles à tous.

Application Web et bureau

Visio propose une application web à tous les abonnés, bien que l'abonnement amélioré comprenne également l'accès à la version bureau.

Alors que la version web est toujours accessible et à jour, la version bureau génère automatiquement des visuels à partir de sources de données telles qu'Excel ou Azure.

Elle est également idéale pour les appareils tactiles si vous souhaitez gribouiller avec votre doigt plutôt qu'avec votre souris. Et si vous souhaitez modifier des diagrammes hors ligne, cela est disponible dans la version de bureau.

Prix de Visio

Plan 1: 5 $/mois par utilisateur

5 $/mois par utilisateur Forfait 2: 15 $/mois par utilisateur

Visio vs. Lucidchart : Comparaison des fonctionnalités

Dans la bataille entre Lucidchart et Visio, il est difficile de désigner un vainqueur incontestable. Les deux plateformes ont leurs avantages et leurs inconvénients, de sorte que le meilleur outil de diagramme se résume à vos objectifs et à vos préférences.

Lucidchart et Visio vous permettent tous deux de :

Construire des diagrammes dans une interface utilisateur intuitive, par glisser-déposer

De coécrire des diagrammes en temps réel

D'intégrer des données provenant d'autres sources

De gérer l'accès des utilisateurs

Cela dit, ils diffèrent sur quelques points clés.

**Intégrations : Lucidchart s'intègre à une poignée d'applications tierces, tandis que Microsoft ne s'intègre qu'à ses propres outils. C'est une bonne chose si vous êtes déjà un adepte de Microsoft, mais si vous utilisez un mélange de différentes technologies, Visio pourrait s'avérer plus contraignant

**Lucidchart s'enorgueillit d'être une application Web, ce qui vous permet d'y accéder sur n'importe quel appareil ou plateforme. Vous pouvez accéder à Visio dans le cloud, alors ne jetez pas votre Macbook tout de suite. En revanche, si vous souhaitez accéder à la version bureau plus puissante de Visio, vous aurez besoin d'un ordinateur Windows

Accessibilité: Lucidchart dispose de certaines fonctionnalités d'accessibilité, mais il ne les met pas autant en avant que Visio. Si vous dépendez d'un lecteur d'écran ou d'une autre technologie d'assistance, Visio est plus compatible

Lucidchart dispose de certaines fonctionnalités d'accessibilité, mais il ne les met pas autant en avant que Visio. Si vous dépendez d'un lecteur d'écran ou d'une autre technologie d'assistance, Visio est plus compatible Modèles : Visio propose plus de modèles que Lucidchart, mais il faut souscrire à un abonnement plus onéreux pour avoir accès à tous les modèles

Visio propose plus de modèles que Lucidchart, mais il faut souscrire à un abonnement plus onéreux pour avoir accès à tous les modèles Tarification : L'abonnement autonome de Visio est un peu moins cher que celui de Lucidchart, bien que les deux soient assez abordables. Le problème est que Visio offre des fonctionnalités premium exclusives, de sorte que vous devrez peut-être payer un compte de 15 $$$a pour accéder à ce dont vous avez besoin, ce qui représente le double du prix de Lucidchart. Visio faisant partie de la suite Microsoft, vous y avez peut-être déjà accès si vous disposez d'un abonnement commercial à Microsoft 365

Si vous ne savez pas lequel de ces outils d'organigramme fonctionnerait le mieux pour vous, voici notre vote basé sur différents besoins.

Rencontrez ClickUp : La meilleure alternative à Lucidchart vs. Visio

Affichez plus de 15 vues dans ClickUp pour personnaliser votre travail en fonction de vos besoins

Nous reconnaissons que Lucidchart et Visio ont leurs avantages. Mais aussi utiles que soient ces deux plateformes, elles ne font pas le poids face à notre plateforme de productivité qui combine tous vos diagrammes, tâches, conversations, rapports et modèles. 🕯️

ClickUp est une plateforme unique, tout-en-un, qui rassemble toutes vos données et tous vos outils de collaboration en un seul endroit. Plus besoin de passer d'une plateforme ou d'un logiciel à l'autre, il vous suffit de vous connecter à ClickUp pour tout faire.

Bien sûr, nous avons des diagrammes, mais ClickUp est bien plus qu'un outil de création de diagrammes. Si vous préférez des outils de flux de travail personnalisables pour la cartographie des processus, nous les avons. Cartes mentales et diagrammes de Gantt ? ClickUp dispose d'un une solide collection de modèles de diagrammes prêts à l'emploi pour rationaliser sérieusement votre journée de travail. 🤩

Mieux réfléchir avec les cartes mentales

Planifiez et organisez des projets, des idées ou des tâches existantes dans ClickUp pour obtenir le meilleur aperçu visuel possible Logiciel de cartes mentales permet de visualiser une idée avant de l'exécuter. C'est un outil indispensable pour les projets ou les processus complexes. Après tout, vous ne voulez pas investir beaucoup de temps dans une idée si vous allez changer d'avis plus tard.

Avant de faire quoi que ce soit, planifiez-le à l'aide d'un Carte mentale ClickUp . Connectez les idées, les tâches et les flux de travail dans votre tableau de bord ClickUp et convertissez-les en projets exploitables en quelques clics. Tout est également partageable avec votre équipe, ce qui vous permet d'arrêter de jouer à l'étiquette de l'e-mail et de concentrer votre énergie sur la gestion de l'entreprise.

Les cartes mentales de ClickUp sont basées sur les tâches ou sur les nœuds :

**Les cartes mentales basées sur les tâches : si vous avez déjà intégré vos tâches dans ClickUp et que vous avez juste besoin de déterminer un flux de travail ou une commande, créez une carte mentale basée sur les tâches. ClickUp permet d'ajouter, de modifier et de supprimer facilement des tâches de la carte mentale sans avoir à quitter votre séance de brainstorming

Basée sur les nœuds: Vous ne savez pas par où commencer ? Pas de problème. Générez des idées comme des nœuds dans un document de brainstorming. Lorsque vous êtes satisfait de votre carte mentale, convertissez les nœuds en tâches afin que tout le monde puisse commencer à travailler dès que possible

Collaborer visuellement avec les Tableaux blancs

Ajoutez des formes, du texte, des objets et convertissez même les éléments de votre diagramme circulaire en tâches avec ClickUp Tableaux blancs Tableaux blancs ClickUp est un outil de création de diagrammes basé sur le cloud. Comme Lucidchart et Visio, nous permettons à votre équipe de collaborer en temps réel. Ajoutez plus de contexte en téléchargeant des images, en ajoutant des liens ou en connectant des actifs à vos Tableaux blancs.

Utilisez Tableau blanc pour :

Les sessions de brainstorming

L'élaboration de stratégies

Le Wireframing

Planifier les données

Flux de travail

Diagramme de contexte

ClickUp est le seul tableau blanc virtuel au monde qui vous donne la possibilité de créer des diagrammes et de les convertir en tâches sur le même écran. Nous sommes là pour accélérer le processus d'idéation afin que vous puissiez passer à la bonne partie : l'exécution de vos grandes idées. 💡

Gagner du temps avec les modèles

Présentez votre diagramme en arête de poisson en personnalisant l'un des nombreux modèles de ClickUp

Sans vouloir nous vanter, ClickUp est réputé pour ses modèles. Sérieusement. Nous avons un modèle pour à peu près tout.

Certes, Lucidchart et Visio proposent des modèles de diagrammes, mais font-ils aussi des modèles pour la gestion des agences, les ressources humaines, la planification informatique ou la programmation ? Nous avons tout cela, et même plus. Modèles ClickUp réduisent le temps que vous passez à créer et à mettre en forme des documents. Avec ClickUp, vous déposez vos superbes diagrammes et vous vous remettez rapidement au travail. C'est ce qu'on appelle la facilité d'utilisation

Prix de ClickUp

Free Forever (gratuit pour toujours)

(gratuit pour toujours) Unlimited: 5$/mois par utilisateur

5$/mois par utilisateur Business: 12$/mois par utilisateur

12$/mois par utilisateur Business Plus: 19$/mois par utilisateur

19$/mois par utilisateur Enterprise: Contacter pour les tarifs

Tout réunir dans ClickUp

Lucidchart et Visio sont deux options populaires pour la création de diagrammes en temps réel. Mais même avec ces plates-formes, vous devez passer d'une plate-forme à l'autre gestion des tâches le logiciel de gestion des tâches, les discussions d'équipe et la documentation. Cela nous semble assez mouvementé.

Mettez fin à cette folie et rassemblez tout votre travail (et nous voulons dire tout) en un seul endroit avec ClickUp. Gagnez du temps grâce à une installation intuitive qui travaille dur pour que vous n'ayez pas à le faire. 🌻

Vous n'êtes pas convaincu ? Essayez-le vous-même. Créer un environnement de travail ClickUp maintenant -c'est Free Forever pour toujours !