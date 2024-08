10 meilleurs outils de développement personnel pour atteindre vos objectifs en 2024

S'améliorer est un processus et un voyage qui dure toute la vie. Cela implique une prise de conscience constante et des habitudes quotidiennes pour développer de nouvelles compétences qui peuvent vous aider à réussir dans votre vie personnelle et au travail.

Il peut être difficile de le faire seul, mais avec une aide personnelle, il est possible de s'améliorer outil de développement personnel vous permet d'obtenir de l'assistance et d'atteindre vos objectifs plus rapidement. Que vous essayiez d'améliorer la façon dont vous communiquez avec vos collègues ou que vous souhaitiez développer des compétences techniques ou analytiques, il existe un outil pour vous aider.

Nous avons rassemblé ici 10 des meilleurs outils de développement personnel. 👀

Choisissez un outil tout-en-un pour vous aider à atteindre vos objectifs de travail personnel ou mélangez-en quelques-uns pour répondre à des besoins spécifiques. Des outils axés sur l'amélioration de la santé mentale et de la créativité à ceux qui permettent d'acquérir de nouvelles compétences, il y en a pour tous les goûts dans cette liste.

Que faut-il rechercher dans les outils de développement personnel ?

Le choix d'un bon outil de développement personnel est une étape clé pour s'améliorer. Si vous choisissez un mauvais outil, vous perdrez du temps, vous serez frustré et vous ne ferez que peu de progrès. En revanche, si vous choisissez un bon outil, vous disposerez instantanément des bases nécessaires pour développer de nouvelles compétences, éliminer les mauvaises habitudes et rester compte tenu de vos progrès. 💪

Voici ce qu'il faut rechercher dans les outils de développement personnel :

Indices de suivi: Un excellent outil de développement personnel comportera des étapes mesurables afin que vous puissiez suivre votre progression en cours de route

Les 10 meilleurs outils de développement personnel à utiliser en 2024

En matière de développement personnel, il existe des tonnes de façons différentes de progresser. Peut-être voulez-vous devenir un meilleur athlète. Peut-être voulez-vous améliorer votre acuité mentale pour être un meilleur chef d'équipe. Peut-être cherchez-vous à établir de meilleures habitudes de travail pour la productivité.

Quels que soient vos objectifs, ces 10 outils de développement personnel sont là pour vous permettre d'atteindre vos objets. 🙌

Suivez vos objectifs jusqu'aux indicateurs clés de performance les plus essentiels et affichez automatiquement une vue détaillée de votre progression

ClickUp est un outil de gestion de projet qui aide les équipes à rester concentrées, à suivre les indicateurs et à atteindre les objectifs fixés. Très utilisé dans les entreprises, il est également utile pour le développement personnel, que ce soit dans le cadre du travail ou dans la vie de tous les jours. ✨

Le Objectifs du ClickUp la fonctionnalité ClickUp Goals facilite la définition d'objectifs de développement personnel, qu'il s'agisse de devenir un meilleur leader, d'améliorer ses compétences en communication ou d'acquérir de nouveaux paramètres techniques. Créez des indicateurs de suivi et gérez vos objectifs personnels et professionnels à l'aide de dossiers permettant de répartir les différents objets de votre vie.

Utiliser Tâches ClickUp pour créer des étapes réalisables afin d'atteindre vos objectifs. En travaillant à rebours à partir de votre objectif principal, décomposez l'objectif en tâches gérables. Attribuez des dates d'échéance et ajoutez des priorités pour vous aider vous concentrer sur ce qui est le plus important .

Créez une feuille de route pour vous améliorer avec Le modèle de plan de développement personnel de ClickUp . Utilisez-le pour exposer clairement vos objectifs, identifier les domaines à améliorer et clarifier les tâches et les étapes nécessaires à la réalisation de vos objectifs. Les quatre affichages personnalisés donnent un aperçu de la progression et de votre forfait.

ClickUp meilleures fonctionnalités

Simplifiergestion des tâches en créant automatiquement des tâches à partir de modèles et de tableaux de bord Objectifs pour attribuer rapidement le travail qui vous rapproche de vos objectifs

Des représentations visuelles, notamment des diagrammes de Gantt et des tableaux Kanban, vous aident à visualiser la feuille de route que vous devez emprunter pour votre développement personnel

Cartes mentales etTableaux blancs sont les outils parfaits pour lancer des idées et définir des objectifs précis et réalisables

Personnalisablechecklists quotidiennesdes notifications et des rappels vous permettent de rester compte et conscient de votre progression

Des dizaines demodèles de définition d'objectifs lancez votre processus de développement personnel en fixant des objectifs clairs

Limites de ClickUp

L'outil dispose de fonctionnalités étendues, qui nécessitent un certain temps et des efforts d'apprentissage

Certaines fonctionnalités, comme l'outil de rédaction IA intégré, sont limitées aux forfaits payants

Prix de ClickUp

Free Forever (gratuit pour toujours)

(gratuit pour toujours) Unlimited: $7/mois par utilisateur

$7/mois par utilisateur Business: 12$/mois par utilisateur

12$/mois par utilisateur Enterprise: Contactez-nous pour connaître les tarifs

Contactez-nous pour connaître les tarifs ClickUp IA est disponible sur tous les forfaits payants pour 5$ par environnement de travail

ClickUp évaluations et critiques

G2 : 4.7/5 (9 000+ commentaires)

: 4.7/5 (9 000+ commentaires) Capterra : 4.6/5 (3 800+ commentaires)

2. Coach.me

via Coach.me Coach.me est une application de coaching gratuite et payante qui offre une assistance pour prendre de meilleures habitudes et devenir un employé plus efficace. Choisissez le tracker d'habitudes gratuit qui vous permet de suivre la progression vers les objectifs étape par étape ou optez pour les coachs payants pour obtenir des conseils personnalisés.

Que ce soit pour le développement personnel, l'épanouissement personnel ou le développement professionnel, Coach.me pourrait être l'outil qu'il vous faut.

Les meilleures fonctionnalités de Coach.me

Assistance au développement personnel grâce à l'outil de suivi des habitudes qui établit des forfaits étape par étape, envoie des rappels et crée un résumé quotidien de ce que vous devez faire

Effectuez une recherche dans la base de données pour entrer en connexion avec un coach réel spécialisé dans des domaines tels que le bien-être, la confiance en soi, la gestion du temps et la pratique de la méditation

Vous pouvez choisir de discuter, de vous entretenir en personne ou de téléphoner, selon vos préférences

Les vérifications quotidiennes vous permettent de revenir sept jours en arrière, au cas où vous auriez fait le travail mais oublié de mettre à jour votre tableau d'habitudes quotidiennes

Limites de Coach.me

Il n'existe pas d'application native pour Windows, vous devez donc utiliser le site en ligne

Il n'y a pas de fonctionnalité de bloc pour les zones de commentaires publics, mais vous pouvez contrôler les permissions de confidentialité sur vos tableaux d'habitudes

Prix de Coach.me

Suivi des habitudes: Gratuit

Gratuit **Coach personnel : à partir de 25 $/semaine

G2: N/A

N/A Capterra: N/A

3. Habitica

via Habitica Habitica est une application gratuite de développement personnel qui adopte une approche de gamer. L'application se concentre sur un système de récompenses et de conséquences pour construire de nouvelles habitudes. Le réseau social intégré et la communauté vous tiennent compte à chaque étape, tandis que les tableaux de bord de jeu rendent l'amélioration de soi amusante. 🛠️

Les meilleures fonctionnalités d'Habitica

Utilisez les tableaux de bord pour créer des listes de tâches quotidiennes, des habitudes et des objectifs mesurables pour différents domaines de votre vie (amélioration de soi ou développement personnel)

Chaque fois que vous atteignez un objectif de développement personnel, vous êtes récompensé par des bonus dans le jeu, comme des animaux de compagnie, des compétences magiques et des armures spéciales

Connectez-vous à la communauté pour trouver des mentors et améliorer votre connaissance de vous-même

Lorsque vous atteignez vos objectifs, utilisez les favoris pour combattre des monstres dans le cadre d'un jeu d'équipe ou pour faire une pause dans la vie réelle en plaçant un épisode de votre émission de télévision préférée

Limites d'Habitica

La gamification n'est pas un facteur de motivation pour toutes les personnalités, c'est pourquoi cette application s'adresse plutôt aux personnes qui aiment jouer

Vous ne gagnez des récompenses que pour des check-ins réguliers, donc si vous oubliez de mettre à jour l'application, vous ne serez pas récompensé

Prix d'Habitica

**Free

G2: 4.5/5 (2+ reviews)

4.5/5 (2+ reviews) Capterra: N/A

4. Lumosité

via Lumosité Lumosity est une application d'entraînement cérébral qui utilise des approches scientifiques pour aider les utilisateurs à améliorer leur mémoire, à résoudre des problèmes et à prendre des décisions. Aimé par les entrepreneurs, cet outil développe un état d'esprit de croissance, que vous souhaitiez améliorer vos compétences en leadership ou que vous recherchiez un outil d'apprentissage tout au long de la vie.

Les meilleures fonctionnalités de Lumosity

L'outil s'adapte à vos compétences et à vos besoins, vous aidant à devenir le meilleur de vous-même grâce à un programme d'apprentissage personnalisé

Des jeux cérébraux interactifs et faciles à apprendre améliorent la résolution de problèmes et la mémoire, et développent des habitudes d'apprentissage atomiques

Lumosity Mind se concentre sur la pleine conscience, l'autoréflexion et le sommeil afin d'améliorer le bien-être général

Lumosity Figment assiste le côté créatif grâce à un jeu de rôleapplication de mise au point conçue pour l'art, la musique et les Tableaux de bord

Limites de Lumosity

Bien qu'amusants, les jeux cérébraux ne comportent pas d'éléments concrets tels que des checklists de tâches quotidiennes et des éléments permettant d'atteindre un objectif

Lesle jury n'a pas encore rendu son verdict sur la question de savoir si les applications d'entraînement cérébral comme Lumosity améliorent réellement la cognition

Prix de Lumosity

Free

**Créer un compte pour une tarification personnalisée pour les individus, les familles et les équipes avec des fonctionnalités supplémentaires

G2: 3.8/5 (2+ reviews)

3.8/5 (2+ reviews) Capterra: N/A

5. Skillshare

via Partage de compétences Skillshare est une plateforme d'apprentissage qui permet de s'inscrire facilement à des cours sur un très grand intervalle de sujets. Les paramètres couvrent tout, de l'apprentissage d'une nouvelle langue à la mise en place d'un système de gestion des ressources humaines Objectifs SMART à la conception UX, à la création de podcasts et au marketing des médias sociaux.

Que vous souhaitiez vous plonger dans des outils de développement personnel ou acquérir des compétences spécifiques liées à vos tâches professionnelles, il y a un cours pour vous. Chacun d'entre eux comporte des astuces pratiques et des conseils avisés pour développer de meilleures compétences.

Les meilleures fonctionnalités de Skillshare

Plus de 25 000 cours vous permettent de sortir de votre zone de confort et d'atteindre votre plein potentiel

Les cours sont dispensés par des leaders de l'industrie, ce qui vous permet d'apprendre des meilleurs dans l'entreprise

L'abonnement comprend un accès illimité aux cours, l'affichage hors ligne et une communauté dynamique de personnes ayant réussi

Les possibilités d'enseignement vous permettent de partager votre expertise

Limites de Skillshare

Les cours de Skillshare n'étant ni certifiés ni accrédités, vous ne recevrez ni certificat ni crédit de cours

L'accès aux cours est limité à la durée de votre adhésion, ce qui signifie que vous ne pouvez pas revenir sur les cours que vous avez payés si vous les annulez

Prix de Skillshare

Essai gratuit

Abonnement: Créer un compte pour des forfaits mensuels ou annuels

G2: 3.4/5 (30+ reviews)

3.4/5 (30+ reviews) Capterra: 4.7/5 (10+ avis)

6. Espace tête

via Espace de tête Headspace est une application de pleine conscience qui se concentre sur le sommeil, la méditation et le stress pour améliorer le bonheur personnel. Utilisez-la dans le cadre de votre parcours de développement personnel pour promouvoir la prise en charge de soi grâce à des méditations guidées et à un accent mis sur le bien-être mental. 🧘

Les meilleures fonctionnalités de Headspace

La bibliothèque comprend des sons de sommeil, des méditations et de la musique de concentration pour vous aider à faire votre travail terminé dans un environnement paisible

L'application ne se limite pas au travail mental ; elle propose également des exercices en mouvement comme le yoga pour se connecter mentalement, spirituellement et physiquement afin de donner le meilleur de soi-même

Le blog de Headspace est un endroit idéal pour obtenir des conseils pour une meilleure prise de notes, le développement d'habitudes et des coups de pouce à l'estime de soi

L'application travaille à la fois sur les systèmes d'exploitation Apple iOS et Android, de sorte que vous pouvez profiter des séances d'entraînement et des exercices mentaux en déplacement

Les limites de Headspace

Bien qu'il y ait un essai gratuit, vous devez payer pour continuer à utiliser l'application

Les méditations sont limitées à 30 minutes, les utilisateurs qui souhaitent des sessions plus profondes ou plus longues devront donc chercher ailleurs

Prix de Headspace

Mensuel: 12,99 $/mois avec un essai gratuit de sept jours

12,99 $/mois avec un essai gratuit de sept jours Annuel: 69,99 $/an avec 14 jours d'essai gratuit

Évaluations et critiques de Headspace

G2: 4.6/5 (60+ reviews)

4.6/5 (60+ reviews) Capterra: N/A

7. MyFitnessPal

via MyFitnessPal Votre parcours de croissance ne doit pas se limiter à des objectifs strictement liés au travail. Vous pouvez également améliorer vos habitudes quotidiennes et vous sentir au mieux de votre forme en utilisant des applications de fitness telles que MyFitnesPal. Le dévouement, la discipline et les compétences que vous apprenez se transposent au travail, contribuant à améliorer votre vie physiquement et mentalement.

Les meilleures fonctionnalités de MyFitnessPal

L'application assure le suivi des aliments, des calories et de l'exercice dans un seul espace

Des informations nutritionnelles personnalisées vous permettent de prendre de meilleures décisions

Les intégrations avec plus de 35 applications, y compris Garmin et Apple Health, vous permettent de mieux suivre la progression de votre forme physique

Avec plus de 18 millions d'aliments dans la base de données, suivez les calories et obtenez des aperçus sur les aliments qui alimentent votre vie

Limites de MyFitnessPal

Certains utilisateurs souhaiteraient que davantage de facteurs soient pris en compte lors du paramétrage du nombre de calories de référence

Vous ne pouvez enregistrer les informations relatives à l'alimentation et à l'exercice physique que lorsque vous êtes connecté à Internet

Prix de MyFitnessPal

**Essai gratuit

Premium: 79,99 $/an

Evaluations et critiques de MyFitnessPal

G2: N/A

N/A Capterra: N/A

8. Udemy

via Udemy Udemy est une plateforme en ligne qui propose des cours sur le lieu de travail et des sessions de formation pour un large intervalle de compétences. Que vous souhaitiez acquérir des compétences en développement web ou vous plonger dans un nouveau langage de codage, vous trouverez un cours dans cette application de développement personnel.

Les meilleures fonctionnalités d'Udemy

Contrairement à d'autres applications de cours en ligne, celle-ci se concentre uniquement sur les compétences en milieu de travail et sur l'apprentissage de l'informatiqueobjectifs professionnelset vous aide à devenir un membre plus efficace de l'équipe

Il existe plus de 10 500 cours sur des sujets tels que l'informatique, le marketing et le leadership

L'offre de cours internationaux comporte 14 langues différentes pour les équipes internationales

Vous pouvez choisir entre des forfaits individuels ou des plans d'entreprise sur mesure pour l'ensemble de l'équipe

Limites d'Udemy

Comme n'importe qui peut devenir instructeur, la qualité des cours varie considérablement

Les cours ne sont pas accrédités, vous ne pouvez donc pas les utiliser pour obtenir des certifications ou des crédits universitaires

Prix Udemy

Essai gratuit

Achat de cours individuels: 19,99 $ - 199,99 $

19,99 $ - 199,99 $ Forfait personnel: 16,58 $/mois

16,58 $/mois Enterprise: Contacter l'équipe commerciale pour connaître les tarifs

Contacter l'équipe commerciale pour connaître les tarifs Teams: 30$/mois par utilisateur pour 5-20 personnes

30$/mois par utilisateur pour 5-20 personnes Leadership: Contacter l'équipe commerciale pour connaître les tarifs

G2: 4.5/5 (500+ reviews)

4.5/5 (500+ reviews) Capterra: 4.6/5 (100+ commentaires)

9. Foulées

via Les enjambées Strides est une application de suivi de la progression qui vous permet de personnaliser vos objectifs et de suivre la progression à chaque étape. En cours de quatre types de tracker, vous pouvez suivre la progression des habitudes, des objectifs cibles, des moyennes glissantes et de la réussite des projets. 💁‍♀️

Les meilleures fonctionnalités de Strides

Obtenez des informations grâce à des rapports qui suivent les habitudes et la progression en un seul endroit

Les barres de progression, les diagrammes à barres et les calendriers indiquent le taux de réussite et le chemin qu'il vous reste à parcourir pour atteindre votre objectif

Les étiquettes personnalisées vous permettent de segmenter vos objectifs en différents domaines afin que vous puissiez vous concentrer lorsqu'il est temps de vous mettre au travail

La fonctionnalité Objectifs quotidiens vous permet de rester compte chaque jour grâce à des tâches gérables qui vous aident à atteindre vos objectifs

Limites de Strides

La version gratuite n'a pas beaucoup de fonctionnalités

L'application n'est disponible que sur les systèmes d'exploitation Apple, et non Android ou Windows

Prix de Strides

**Free : gratuit

Premium: à partir de 44,99

G2: N/A

N/A Capterra: N/A

10. Le facteur d'habitude

via Le facteur d'habitude The Habit Factor est une application de productivité qui utilise une méthodologie propriétaire - appelée P.A.R.R.- qui repose sur une approche de type forfait, action, enregistrement et réévaluation. L'idée est de créer intentionnellement des habitudes adaptées à vos objectifs en se basant sur l'intention et la réflexion.

Les meilleures fonctionnalités de The Habit Factor

Utiliser des modèles pour créer des des forfaits de suivi des objectifs et des habitudes en deux fois moins de temps

Définissez des Objectifs en quelques secondes dans l'application, et ajoutez du contexte comme des visuels et les raisons pour lesquelles vous souhaitez atteindre l'objectif

Les diagrammes d'alignement des habitudes vous permettent de voir si vos objectifs fonctionnent bien ensemble, et vous permettent decréer un calendrier de tâches et de compétences similaires que vous pouvez utiliser pour atteindre vos objets

Des notes de suivi quotidiennes vous permettent de rester responsable et de suivre la progression

Les limites du Facteur Habitude

Certains utilisateurs souhaiteraient que les fonctionnalités de suivi soient plus approfondies

L'interface est simple à utiliser, mais n'offre pas autant de fonctionnalités que d'autres outils similaires

Prix de The Habit Factor

Habit Factor Lite: Gratuit

Gratuit The Habit Factor Pro: $5.99-$6.99 achat unique

The Habit Factor évaluations et critiques

G2: N/A

N/A Capterra: N/A

Atteignez vos objectifs personnels et professionnels avec ClickUp

Grâce à ces outils de développement personnel, vous atteindrez vos objectifs plus rapidement et plus efficacement. De l'établissement d'objectifs clairs et mesurables à l'amélioration de l'acuité mentale en passant par le développement de solides habitudes quotidiennes, il existe un outil pour vous aider à devenir la meilleure version de vous-même. Inscrivez-vous à ClickUp dès aujourd'hui et commencez à prendre de meilleures habitudes, à suivre vos objectifs et à célébrer vos jalons clés. Grâce à l'automatisation des tâches, aux tableaux de bord visuels et aux rapports clairs, il est facile de savoir où vous en êtes et où vous allez. 🤩