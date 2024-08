10 modèles gratuits de tableaux de bord prospectifs pour votre entreprise

Si vous souhaitez améliorer les performances de votre entreprise, vous devrez traiter un grand nombre de données, ce qui peut s'avérer fastidieux. Ne craignez rien, car les modèles de tableaux de bord prospectifs vous aident à les traiter en toute simplicité. 🙌

Ils vous permettent non seulement de rester au fait de toutes les données, mais aussi d'évaluer les résultats et de les transmettre à la direction de manière claire et concise. Avec un tel système d'évaluation bien pensé, vous pouvez prendre des décisions collectives en connaissance de cause et élaborer des stratégies plus efficaces.

Nous vous présentons 10 de nos modèles de tableaux de bord prospectifs préférés, avec leurs principales caractéristiques et avantages. Le plus beau, c'est qu'ils sont tous gratuits !

Qu'est-ce qu'un modèle de tableau de bord prospectif ?

Les modèles de tableau de bord prospectif sont des cadres prêts à l'emploi pour la planification stratégique. Vous pouvez les utiliser pour communiquer les objectifs de l'entreprise, élaborer des stratégies et suivre les progrès réalisés dans quatre domaines clés :

Finances : ROI, bénéfices et revenus Perspective du client : Satisfaction du client Processus internes de l'entreprise : Taux de productivité et délais de mise sur le marché Apprentissage et croissance : Performances et compétences des employés

Les tableaux de bord prospectifs vous permettent de recueillir des informations cruciales auprès des dirigeants dans ces quatre domaines, en particulier leurs objectifs et leurs initiatives. Ils vous donnent une image claire des performances globales de votre entreprise et détectent les points faibles ainsi que ceux qui vous donnent un avantage concurrentiel.

Les modèles de tableaux de bord prospectifs sont des documents adaptables à différents scénarios et publics. Ils vous permettent de conserver toutes les informations en un seul endroit et d'assurer la continuité de l'information la communication et la collaboration entre les secteurs et les niveaux d'ancienneté.

Qu'est-ce qui fait un bon modèle de tableau de bord prospectif ?

Un modèle de tableau de bord bien conçu est.. :

Directe : Simple, direct et facile à comprendre

: Simple, direct et facile à comprendre Actionnable : Comprend des mesures spécifiques et réalisables

: Comprend des mesures spécifiques et réalisables Complet : il intègre avec succès les quatre perspectives : Intègre avec succès les quatre perspectives

: il intègre avec succès les quatre perspectives : Intègre avec succès les quatre perspectives Aligné sur votre stratégie : Reflète les valeurs et la mission de votre entreprise

: Reflète les valeurs et la mission de votre entreprise Pertinent : Actualisé et soumis à des examens et révisions réguliers

S'il est conçu et utilisé de manière appropriée, le modèle vous permet de planifier et de hiérarchiser les tâches pour garantir le succès et une croissance stable afin d'atteindre vos objectifs stratégiques. Vous pouvez également utiliser ce document pour évaluer l'efficacité des initiatives précédentes et en créer de plus efficaces à l'avenir.

10 modèles de tableaux de bord prospectifs indispensables pour un leadership efficace

Commencez par utiliser l'un de nos 10 modèles de tableau de bord prospectif préférés dans ClickUp, Excel ou PowerPoint, et gagnez un temps précieux. Ils vous permettront de vous concentrer sur des questions plus urgentes, comme faire fleurir votre entreprise. 🌻

N'oubliez pas que certains de ces modèles ne suivent pas exactement le cadre du tableau de bord prospectif, mais qu'ils se rapportent à un ou plusieurs de ses quatre aspects cruciaux.

1. Modèle de tableau de bord équilibré ClickUp

Modèle de tableau de bord équilibré ClickUp

Ne vous laissez pas tromper par la simplicité de ce modèle de tableau de bord prospectif modèle de tableau blanc . S'il est utilisé correctement, il peut être un outil puissant susceptible de transformer votre entreprise.

Pour commencer à utiliser le Modèle de tableau de bord prospectif par ClickUp si vous avez besoin d'un tableau de bord équilibré, reportez-vous aux brèves instructions à droite. Comme le suggère le modèle, la première étape consiste à définir la vision principale de votre entreprise. Si vous en avez déjà une, elle peut servir de rappel et préparer toutes les parties à la discussion à venir.

Ensuite, les responsables de leurs domaines respectifs doivent déterminer leur objectifs et résultats clés (OKR) et de choisir les initiatives qui conviennent à toutes les personnes impliquées. Divisez-les en étapes et attribuez des responsabilités à chaque membre de l'équipe.

En plus du texte simple, le modèle vous permet d'inclure des listes de contrôle pour plus de facilité la hiérarchisation des tâches . Vous pouvez également ajouter des éléments interactifs tels que des bannières, des boutons et des liens pour rendre le contenu plus attrayant et plus informatif.

Une fois terminé, le modèle sert de carte du parcours de votre entreprise vers l'innovation et la croissance. C'est un excellent moyen de présenter les futurs objectifs stratégiques aux parties prenantes et de faire en sorte que tout le monde soit sur la même longueur d'onde. Télécharger ce modèle

2. Modèle de bilan ClickUp

Modèle de bilan ClickUp

Des finances saines sont le fondement de toute entreprise. C'est pourquoi vous devez les gérer avec le plus grand soin et la plus grande précision. Modèle de bilan de ClickUp vous permet de garder le contrôle de votre situation financière . Il s'agit d'un document composé de différents champs et tableaux que vous pouvez utiliser pour évaluer votre santé financière. Il comprend les catégories suivantes :

Les actifs financiers, tels que les liquidités et les créances

Les actifs non financiers, notamment les terrains, les équipements et les infrastructures

Passif et dette, à savoir les emprunts bancaires, les contrats de location et les impôts

Valeur nette, c'est-à-dire le total de l'actif moins le total du passif

L'utilisation du modèle est on ne peut plus simple. Remplissez tous les champs et créez-en d'autres si nécessaire, puis calculez les sommes pour voir où vous en êtes. Vous pouvez ajouter des tâches et intégrer des liens vers des documents dans lesquels vous suivez les ventes de produits individuels.

Si vous ajoutez un tableau de comparaison personnalisé à ce modèle, vous pouvez comparer les chiffres actuels avec ceux des trimestres précédents grâce à ce modèle de tableau de bord équilibré. Vous pouvez également les comparer aux références du secteur et à vos concurrents. Avec toutes les informations en un seul endroit, vous et votre équipe pouvez toujours rester au courant et prendre des décisions financières judicieuses basées sur des données. Télécharger ce modèle

3. Modèle de matrice de grande stratégie ClickUp

Modèle de matrice de grande stratégie ClickUp

Toute entreprise s'efforce de surpasser ses concurrents, de s'assurer une part de marché importante et d'accroître ses bénéfices. Mais pour ce faire, elle doit toujours garder un œil sur le marché et s'adapter en conséquence. Modèle de matrice de grande stratégie de ClickUp consiste en une grille deux par deux, avec le rythme de croissance du marché d'un côté et la position concurrentielle de l'autre dans ce modèle de tableau de bord équilibré. Après avoir calculé les chiffres, placez-vous dans la matrice à côté de vos concurrents. Vous pouvez voir exactement la valeur ajoutée que vous apportez au marché, identifier vos forces et vos faiblesses, déterminer les domaines à améliorer et vérifier l'exactitude de vos prévisions.

Il est facile de se perdre dans tout ce travail et de se focaliser sur des tâches spécifiques. Ce modèle vous permet d'avoir une vue d'ensemble, de rationaliser votre travail et de vous concentrer sur des tâches spécifiques planification stratégique vous pouvez ainsi vous rapprocher de vos objectifs principaux et conquérir le marché. Télécharger ce modèle

4. Modèle de Business Model Canvas ClickUp

Modèle de canevas de modèle d'entreprise ClickUp

Basé sur un cadre bien connu du même nom, le modèle d'affaires (Business Model Canvas) de ClickUp est un modèle de référence pour les entreprises Modèle de Business Model Canvas par ClickUp est un outil complet de développement de plan d'affaires. Qu'il s'agisse d'en créer un nouveau ou de documenter votre modèle d'entreprise existant, le modèle de tableau de bord équilibré vous facilite la tâche en vous fournissant des lignes directrices détaillées.

Il comporte neuf éléments, chacun représentant une question cruciale concernant la gestion des processus d'entreprise :

Proposition de valeur : Qu'allez-vous offrir à vos clients ? Ressources clés : De quoi aurez-vous besoin pour réaliser votre proposition de valeur ? Segments de clientèle : Qui sera ciblé ? Canaux : Comment atteindrez-vous votre public cible ? Relations avec les clients : Comment allez-vous interagir avec vos clients ? Activités clés : Par quels moyens allez-vous atteindre vos buts et objectifs stratégiques ? Partenaires clés : Avec qui allez-vous collaborer ? Structure des coûts : Combien cela vous coûtera-t-il ? Flux de revenus : De quelle manière allez-vous réaliser vos bénéfices ?

Grâce à toutes ces connaissances organisées dans un seul modèle, vous pouvez planifier et exécuter efficacement les activités de votre entreprise. En créant dès le départ une feuille de route claire pour atteindre vos objectifs dans votre tableau de bord prospectif, vous vous assurez que votre entreprise prend la bonne direction et que vous tenez compte du point de vue du client en même temps. Télécharger ce modèle

5. Modèle de stratégie de marché ClickUp Go to Market

Modèle de stratégie d'accès au marché ClickUp

Comparé à la création d'une nouvelle entreprise, le lancement d'un nouveau produit peut sembler une promenade de santé. Pourtant, comme toute autre entreprise, elle nécessite une planification méticuleuse. Modèle de stratégie de mise sur le marché de ClickUp vous aide à lancer un nouveau produit, une nouvelle fonctionnalité ou un nouveau service à l'aide de ce document qui s'apparente à un tableau de bord équilibré. Alors que les modèles précédents étaient adaptés aux débutants, celui-ci requiert des connaissances plus avancées en raison de sa complexité.

Le modèle de tableau de bord équilibré décompose les de la mise sur le marché le processus de commercialisation est divisé en six étapes principales, chacune comprenant plusieurs sous-tâches :

Découverte : Carte stratégique du parcours client,analyse de la concurrence *Analyse : Feuille de route des produits, stratégie de prix

: Carte stratégique du parcours client,analyse de la concurrence *Analyse : Feuille de route des produits, stratégie de prix Recherche : Projections financières, analyse des risques liés aux objectifs stratégiques

: Projections financières, analyse des risques liés aux objectifs stratégiques Planification : Planification : analyse de l'écart entre le produit et le marché, calendrier de sortie des fonctionnalités

: Planification : analyse de l'écart entre le produit et le marché, calendrier de sortie des fonctionnalités **Mise en œuvre Engagement des clients et plan de génération de leads

Rapports : Rapport de vente, analyse de l'engagement

Vous pouvez personnaliser les tâches, mettre à jour leur statut et déterminer les dépendances avec d'autres tâches, mais aussi ajouter des listes de contrôle et d'autres pièces jointes pour vous aider à accomplir les tâches.

Vous minimiserez les risques et augmenterez les chances d'entrer avec succès sur le marché avec votre produit si vous disposez d'un cadre structuré et si vous abordez tous ces points avant votre lancement lancement du produit . Télécharger ce modèle

6. Modèle de métriques de projet ClickUp

Modèle de métrique de projet ClickUp

Pour un projet sans friction l'exécution du projet , utiliser Modèle de métriques de projet de ClickUp . Ce modèle de tableau de bord équilibré est convivial pour les débutants et regorge d'informations et de fonctions utiles pour tous les membres de l'équipe.

Il est basé sur des listes de tâches et de sous-tâches, organisées en fonction de leur état ("À tester", "En cours", etc.). Voici comment vous pouvez les gérer :

Définir des objectifs et des méthodes de mesure pour chaque tâche et les étiqueter à l'aide d'un code couleur Attribuer les livrables aux membres de l'équipe Fixer des échéances pour accroître la responsabilité Ajouter des étiquettes de priorité pour chaque tâche afin d'indiquer le niveau d'urgence Déterminer des indicateurs de performance clés

Pour une collaboration au sein de l'équipe les utilisateurs peuvent ajouter des commentaires, des fichiers et des listes de contrôle aux tâches. Ils peuvent suivre leur temps de trois manières (à l'aide d'un minuteur, d'une plage horaire ou du nombre total d'heures travaillées), ce qui leur permet de capturer facilement les heures facturables. Les utilisateurs n'ont pas à s'occuper de plusieurs outils, tels que outils de suivi du temps les applications de messagerie et les documents de mesure. Au lieu de cela, il est facile de gérer la plupart des aspects d'un projet dans l'application.

Avec ce modèle, les membres de l'équipe ont toujours une vue d'ensemble précise du projet l'étendue du travail et l'état d'avancement de chaque projet. Ils peuvent s'y référer chaque fois qu'ils ont besoin de travailler sur quelque chose. En un coup d'œil, ils sauront précisément ce qui doit être fait et dans quel délai, au lieu de devoir interroger leurs collègues. Télécharger ce modèle

7. Modèle de stratégie de gestion financière ClickUp

Modèle de stratégie de gestion financière ClickUp

Feuilles Excel peuvent constituer une solution temporaire raisonnable solution de planification des comptes mais il leur manque de nombreuses fonctionnalités. Pour une solution complète, il faut se tourner vers Modèle de stratégie de gestion financière de ClickUp .

Il s'agit d'une solution tout-en-un qui vous permet de suivre les paiements, les factures, les devis, les remboursements ou tout autre aspect de vos perspectives financières.

Il s'agit de listes organisées en groupes par type. Dans les colonnes, vous pouvez voir la date d'échéance et modifier le statut de chaque entrée. Qu'il s'agisse d'une personne sur la liste de paie ou d'un d'un bon de commande vous obtiendrez des détails supplémentaires en cliquant sur le nom de l'entrée. Vous pouvez ajouter des colonnes personnalisées, en choisissant parmi des dizaines d'options - du simple texte et des cases à cocher aux formules et aux barres de progression.

Comme dans les modèles précédents, il est facile d'ajouter des étiquettes de priorité, des balises et des commentaires pour faciliter la communication. La vue du calendrier permet de surveiller les échéances à venir et d'éviter les retards et les pénalités.

Ce modèle est un puissant outil de planification financière, en particulier pour les entreprises qui ont des contraintes de ressources . Optimisez votre budget pour réussir à long terme et ne manquez aucune information critique de vos perspectives financières. Télécharger ce modèle

8. Modèle de matrice d'analyse des parties prenantes ClickUp

Modèle de matrice d'analyse des parties prenantes ClickUp

La matrice d'analyse Modèle de matrice d'analyse des parties prenantes ClickUp est une grille simple couvrant deux dimensions : l'intérêt des parties prenantes et le pouvoir ou l'influence qu'elles exercent sur votre entreprise. Elles peuvent obtenir un score élevé ou faible sur l'une ou l'autre de ces dimensions, ce qui donne quatre groupes au total.

Après avoir identifié vos parties prenantes, vous devez collecter des données les concernant, telles que leurs attentes et leurs besoins. Ensuite, faites glisser chaque nom dans l'un des groupes et prenez les mesures qui s'imposent :

Gérer de près : Pouvoir élevé+intérêt élevé Maintenir la satisfaction : Pouvoir élevé+intérêt faible Rester informé : Faible puissance+intérêt élevé Surveillance : Faible puissance + faible intérêt Cartographie des parties prenantes fait partie intégrante des initiatives stratégiques de toute entreprise. Heureusement, le modèle de carte stratégique de ClickUp vous permet de la réaliser facilement. En déterminant la position de chaque partie dans la matrice, vous saurez comment allouer les ressources pour répondre à leurs besoins. Télécharger ce modèle ### 9. Creately Excel Balanced Scorecard Template

Essayez une approche visuelle différente avec le modèle de tableau de bord prospectif de Creately

Si vous préférez les feuilles de calcul, consultez ce modèle de tableau de bord prospectif pour Excel de Creately. Il suit un format différent du modèle matrice standard deux par deux .

Il s'agit d'un tableau dont les quatre lignes indiquent les quatre fonctions essentielles de l'entreprise, ce qui est assez simple, n'est-ce pas ? Mais les quatre colonnes représentent les objectifs, les mesures et les cibles.

Les objectifs sont essentiels à la réussite de votre carte stratégique et de votre tableau de bord prospectif, et le tableau vous permet de le montrer en les incluant dans des ellipses colorées individuelles. Il comporte également une section distincte dans laquelle vous pouvez décrire la mission et la vision de votre entreprise, afin de connaître vos indicateurs de performance clés.

Outre le format .csv, vous pouvez exporter le modèle dans d'autres formats, tels que .jpeg, .svg et .pdf. Télécharger ce modèle

10. SlideModel PowerPoint Modèle de tableau de bord prospectif

Alignez les aspects clés de votre entreprise avec le modèle PowerPoint de tableau de bord prospectif de SlideModel

Si vous avez besoin d'une version simplifiée à présenter à un public plus large, pensez au modèle de tableau de bord prospectif de SlideModel pour PowerPoint. Comme celui de ClickUp, le modèle est divisé en quatre parties dans cette carte stratégique, chacune représentant une fonction cruciale de l'entreprise et mettant la vision et la stratégie au premier plan.

Contrairement à ClickUp, il n'y a pas de champs dédiés aux objectifs spécifiques. Bien que vous deviez inclure certains d'entre eux dans la présentation, il n'est pas nécessaire d'entrer dans les détails à chaque fois. Cela dépendra de la personne à laquelle vous vous adressez et de la raison pour laquelle vous le faites, qu'il s'agisse d'obtenir une perspective financière ou de mesurer des indicateurs de performance clés.

Pour télécharger et utiliser le modèle, vous devez vous inscrire sur le site web. Vous avez le choix entre trois versions de mise en page. Télécharger ce modèle

Modèles de tableaux de bord prospectifs - Aperçu

Voici un récapitulatif de tous les modèles et de la manière dont chacun peut être bénéfique pour votre entreprise :

Les tableaux de bord prospectifs - Un bulletin de notes pour votre entreprise

Même si la plupart d'entre nous redoutaient les bulletins de notes à l'école, nous ne pouvons pas nier qu'ils étaient incroyablement utiles. Ils nous fournissaient, ainsi qu'aux enseignants, des conseils et stimulaient notre motivation.

Comme un bulletin scolaire, un modèle de tableau de bord prospectif vous indique les domaines qui requièrent davantage d'efforts et d'attention, que ce soit du point de vue des clients ou de vos investisseurs. Mais contrairement à ce qui se passe à l'école, si vous ne le faites pas, vous risquez non seulement de décevoir vos parents, mais aussi de faire échouer votre entreprise.

Pour éviter de tels scénarios, utilisez l'un de ces modèles de tableau de bord prospectif comme carte stratégique et surveillez les progrès ou les indicateurs de performance dans les domaines clés de l'entreprise. Si vous les utilisez correctement, vous pourrez prendre de meilleures décisions, fondées sur des données, et propulser votre entreprise vers la célébrité. ✨