Comment accueillir les nouveaux membres de l'équipe à distance, selon un nouvel employé

fait amusant : seulement 12 % des entreprises proposent un processus d'intégration des nouveaux employés qui n'est pas complètement nul

voici comment vous assurer que votre processus d'intégration à distance est solide, car comme vous le verrez, une bonne intégration fait toute la différence pour votre lieu de travail (et vos résultats)

Bonjour, je suis Mandy, et voici Deux vérités et un mensonge :

J'ai récemment commencé l'onboarding àClickUp.

Comme beaucoup de nouveaux embauchés, j'aimerais ne plus jamais avoir à faire un "Deux vérités et un mensonge" le premier jour.

Je suis vraiment un ver de l'espace venu de Saturne.

Heureusement pour moi et mes collègues débutants chez ClickUp, nous avons pu éviter l'amnésie soudaine qui survient après qu'on nous ait demandé de partager un "Fait amusant" à propos de nous au travail, ainsi que le stress de décider où se trouve la limite entre "vérité" et "humilité" quand on le fait. Au lieu de cela, on m'a demandé d'indiquer simplement mon nom, mon titre et mon film Disney favori. C'était vraiment un tout nouveau monde.

Mais les invitations personnelles gratuites ne sont que la partie émergée de l'icebreaker-berg. Laissez un nouvel embauché avec un peu de sérieux à distance l'expérience de l'onboarding vous explique comment faire en sorte que les membres de votre équipe se sentent vraiment à l'Accueil (tout en travaillant depuis chez eux !)

1. Revoir le processus actuel d'intégration des employés

Selon une étude réalisée par Gallup un pourcentage impressionnant de 88 % des organisations ne réussissent pas à bien intégrer leurs employés, ce qui est dommage pour elles puisque les organisations qui réussissent à bien intégrer leurs employés sont les suivantes améliorent la rétention des nouveaux employés de 82 % (et nous avons révision qu'une meilleure rétention équivaut à un maximum de profits) !

Alors, comment une entreprise technologique à croissance rapide qui aime aussi maximiser ses profits (comme, par exemple, ClickUp) aborde-t-elle l'onboarding ? D'après mon expérience pratique, elle l'aborde de la même manière que n'importe qui devrait aborder la gestion d'une entreprise : vous devez évoluer au fur et à mesure de votre croissance, sinon vous serez laissé dans la poussière.

Selon Kathryn Recchia, responsable de la formation et du développement de ClickUp, dévouée et aimant les gens, ce sont les parties les plus cruciales du processus d'intégration qui sont les plus importantes checklist d'onboarding pour que chaque nouvel employé soit heureux, confiant et motivé :

Conseil 1 : Assurez-vous que tout est automatisé et rationalisé. 🗃️

Il doit y avoir des processus en place pour des choses comme l'obtention d'un nouveau matériel de location à distance les éléments à inclure dans les e-mails de bienvenue avant le premier jour, ou quand donner à un nouveau membre de l'équipe l'accès à la base de données de l'entreprise outils d'intégration dont ils ont besoin. Plus vous accueillez de personnes à la fois, plus vous devrez rester attentif à chaque détail.

Conseil n° 2 : mettez la main à la pâte! 👋

Il ne suffit pas de donner à un nouvel employé un tas de documents à lire et quelques heures pour explorer sa nouvelle entreprise ou les outils qu'il utilisera ! Incluez des tâches amusantes dans l'onboarding qui permettent aux nouveaux employés de démontrer leur compréhension des nouveaux processus, logiciels, et plus encore.

Conseil n° 3 : réalisez un sondage auprès des employés actuels. ✅

Vous devez connaître les points de douleur de la plupart des gens en ce qui concerne l'onboarding avant de pouvoir y remédier, alors laissez les gens s'exprimer ! La plupart des personnes sont-elles désorientées par la technologie et les outils ? Ont-ils besoin que toutes les nouvelles ressources soient regroupées en un seul endroit plutôt que dans une tonne d'e-mails ? Posez-leur la question ! Jetez un coup d'œil à l'étude de la Calendrier pour ma première semaine d'intégration, si vous voulez. Observez comment les choses sont espacées avec beaucoup de temps entre les réunions pour nous permettre d'explorer, de commencer des tâches et, surtout, de respirer :

Leçon : L'évolution d'une entreprise s'accompagne d'une évolution de son processus d'intégration.

2. Encourager les rencontres 1:1

Se lancer dans une nouvelle position et une nouvelle culture peut être accablant (c'est le moins que l'on puisse dire) lorsque vous avez affaire à une tonne de nouvelles personnes en même temps - en particulier lorsque vous essayez d'avoir une bonne connaissance de la culture de l'entreprise et de l'environnement rencontrer vos nouveaux collègues à distance ! En effet, des études montrent que que l'augmentation du temps passé en tête-à-tête dans le cadre de programmes d'intégration par compagnonnage ou de discussions vidéo à deux est une pratique d'intégration qui, selon 87 % des entreprises, améliore les compétences des nouveaux employés.

Et je ne suis pas le seul : la majorité des employés qui n'ont suivi qu'une semaine intensive d'intégration se sentent désorientés, découragés et étrangers à la culture de l'entreprise. Cette première impression négative des nouveaux employés contribue à ce que les entreprises qui offrent une semaine de formation perdent 20 % de leurs nouveaux employés dans les 45 premiers jours.

Quelle est donc la solution ? J'ai demandé à Kathryn de me donner son avis : 🔥

En moyenne, nous consacrons trois semaines à l'intégration d'une personne. Il m'est arrivé d'occuper des rôles pour lesquels l'onboarding ne durait qu'une heure ! L'intégration est un élément crucial de la réussite d'un employé, car elle permet de s'assurer qu'il dispose de tous les outils dont il a besoin pour faire son travail correctement et efficacement ; si nous prenons le temps d'offrir à l'employé l'assistance et un endroit sûr pour poser des questions, il connaîtra la réussite en même temps que l'entreprise."

À ma troisième semaine d'intégration chez ClickUp, j'étais plus que prête à tout écraser - et je l'ai fait sans mettre un pied à mon nouveau bureau. 💅

Leçon : Consacrez du temps à l'intégration et vos employés vous le rendront doublement.

4. Prévoir que la nouveauté s'estompe

Tout comme l'excitation d'un nouveau jouet le matin de Noël qui s'estompe avec le Nouvel An, nous constatons régulièrement que la nouveauté n'est pas un sentiment durable. Envisagez l'intégration comme un forfait visant non seulement à former les nouveaux employés dès maintenant, mais aussi à démontrer une cohérence immédiate et un potentiel de croissance et de réussite à long terme. Vos employés seront plus heureux, tout comme vos résultats financiers.

Au quatrième jour de mon intégration, j'étais confortablement installé entre une réunion de groupe amicale et une réunion avec mon nouveau responsable du recrutement, le PDG de ClickUp Zeb Evans a fait une présentation personnelle de Zoom aux nouveaux embauchés au sujet de la valeurs fondamentales en préambule, il nous a rappelé que moins de 10 % des candidats passent à la phase d'offre du processus d'embauche dans cette entreprise ; cette simple statistique a instantanément changé la façon dont je me voyais chez ClickUp : je suis ici parce que j'ai ce que les autres n'ont pas, et je vais prouver que je l'ai à la pelle

Ne vous laissez pas intimider par l'idée que les nouveaux employés sont moins productifs lorsqu'ils sont accueillis à domicile : s'ils sont prêts à s'investir à long terme, l'endroit où ils s'inscrivent au travail n'a pas d'importance.

Leçon : L'intégration doit être perçue comme un jalon de la carrière, et non comme une séance de formation.

5. Favoriser une culture de la gentillesse

En fin de compte, ce qui fait que les gens se sentent les bienvenus dans un nouvel espace, c'est d'être entourés de personnes humbles, amicales et assistantes - le lieu de travail ne devrait pas faire exception à la règle. Le lieu de travail ne doit pas faire exception, Forbes rapporte que 96 % des employés estiment que faire preuve d'empathie est un moyen important de favoriser la fidélisation du personnel. Prêchez, Forbes !

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2021/04/deadpool.gif Deadpool pointant du doigt le panneau "be nice ! /$$$img/

Au cours de cette même présentation d'intégration avec Zeb, il a mentionné que l'une des neuf valeurs fondamentales de ClickUp en tant qu'entreprise était "les actes de gentillesse aléatoires", et a partagé des instances spécifiques où ClickUp a fait preuve de gentillesse envers ses clients, ses employés et le monde entier. C'était formidable de voir cela en théorie, mais ce qui m'a rapidement frappé, c'est la gentillesse dont ont fait preuve mes responsables et mes collègues pendant mon programme d'intégration. La Révision était dans le pudding très aimable.

Je suis maintenant une professionnelle trop aguerrie pour oublier qu'en fin de compte, une entreprise est une entreprise, pas une famille. Et ce n'est pas grave. Mais cela ne signifie pas que les personnes qui dirigent cette entreprise doivent oublier que le respect, la gentillesse et l'assistance font souvent la différence entre les nouveaux employés à distance qui restent et ceux qui partent.

Leçon : N'oubliez pas ce que c'est que d'être le petit nouveau.

À# TLDR ; Si vous aimez réduire les coûts et gagner plus d'argent, ne faites pas l'impasse sur un bon onboarding.

L'intégration est la première impression qu'un nouvel employé a de son travail dans une nouvelle organisation, et vous savez ce qu'on dit des premières impressions : elles sont importantes et elles restent. Veillez à ce que votre Service des ressources humaines prend ce processus au sérieux

L'une des premières choses que ClickUp fait pour les nouveaux employés est d'envoyer un grand sac à notre porte rempli de toutes sortes de marchandises et de goodies - un geste qui m'a immédiatement fait sentir excitée, reconnaissante et comme si j'étais vraiment la bienvenue dans mon nouveau lieu de travail. Jetez un coup d'œil à mon sac :

Je ne dis pas que toutes les entreprises doivent faire preuve d'autant d'audace lorsqu'il s'agit d'offrir des cadeaux, mais toutes les entreprises devraient prendre en compte l'importance des petits gestes de générosité pour le moral des employés. De plus, le fait d'avoir un groupe de personnes heureuses qui se promènent en arborant le logo de votre entreprise est une bonne chose stratégie intelligente .

Enfin, je vous laisse avec quelques mots de sagesse de Kathryn, répondant à ma dernière question, "Qu'aimeriez-vous que chaque entreprise sache à propos d'un onboarding réussi ? "

Vous devez consacrer du temps à l'intégration, et vos employés vous le rendront doublement ! Contrôles quotidiens. Demandez-leur s'ils se sentent Assistance, demandez-leur ce dont ils ont besoin pour réussir, donnez-leur les priorités de ce sur quoi ils doivent travailler. Fixez des paramètres, des lignes directrices et des paramètres ! Qu'en pensez-vous ? Trop verbeux ? Trop vendeur ?"

C'était parfait, Kathryn.

je n'ai pas besoin d'être un expert en la matièreSign up for ClickUp (S'inscrire à ClickUp) _aujourd'hui et découvrez comment vous pouvez rendre votre organisation (et vous-même) plus productive !