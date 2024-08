10 modèles de réunions en tête-à-tête pour les managers en 2024

Il n'y a rien de plus gênant qu'une réunion mal préparée. 🫠

Il suffit de quatre secondes de silence pour qu'une réunion virtuelle devienne un peu inconfortable. Et soyons réalistes, ouvrir la réunion par "devons-nous commencer ?" ou "voulez-vous commencer ?" n'est jamais le signe révélateur d'un discours ouvert et honnête.

Ces premières minutes sont cruciales pour établir le ton de la réunion, et rien n'est mieux pour assurer le succès de votre prochaine réunion qu'un modèle conçu pour éviter tous ces moments gênants. Réunion en tête-à-tête se téléchargent en quelques secondes, se remplissent en quelques minutes et vous propulseront plus loin que vous ne l'auriez jamais imaginé. Ils vous aideront non seulement à gérer le temps que vous passez en réunion n'est pas toujours facile à gérer, mais il devient plus précieux grâce à des points de discussion percutants, à des étapes suivantes claires et à l'organisation de la réunion.

De plus, les meilleurs modèles de réunion en tête-à-tête sont bien plus que de simples documents occupant de l'espace sur votre disque dur ! Avec l'aide de logiciel de gestion des réunions et des fonctionnalités telles que l'automatisation du flux de travail, l'édition collaborative et les options de partage, ces documents sont plus faciles à utiliser et conçus pour s'aligner sur vos processus.

La grande question est la suivante : _Quel choisir ?

Nous vous aiderons en vous présentant une analyse complète des meilleures caractéristiques des modèles individuels et en vous donnant accès à 10 des meilleurs modèles pour ClickUp Docs pour les documents, Word, Excel et plus encore 🙂

Qu'est-ce qu'un modèle de réunion individuelle ?

Un modèle de réunion individuelle est un document préétabli contenant un ensemble d'invites, de questions et de sections destinées à guider les réunions entre un responsable et son subordonné. Ces réunions et modèles aideront tous les membres de l'équipe à identifier les domaines de croissance, à échanger des commentaires et à reconnaître les choses qu'ils font exceptionnellement bien !

ClickUp Docs permet le formatage riche et les commandes slash dans ClickUp Docs commandes de barre oblique pour travailler plus efficacement

Un autre grand avantage de l'utilisation d'un modèle est qu'il agit comme un ordre du jour de la réunion qui est aussi la première règle dans le langage propre l'étiquette des réunions virtuelles ! Ils peuvent être partagés avant les réunions pour aider chacun à se préparer et à anticiper les sujets de discussion, puis utilisés pour prendre des décisions notes de réunion au cours de la discussion.

Ces modèles sont également d'excellentes ressources pour partager le compte-rendu de la réunion après la fin de la conversation et réitérer les étapes suivantes.

Consultez vos modèles chaque semaine, chaque mois, voire chaque année, et conservez chaque document ensemble ! Ainsi, plutôt que d'avoir un dossier rempli de pages distinctes pour chaque discussion, vous pouvez conserver vos documents ensemble, gérez vos réunions à l'aide d'une éditeur de documents qui peut servir de "hub" organisé pour toutes les réunions et discussions antérieures.

Principales caractéristiques du modèle de réunion en tête-à-tête

Les modèles de réunions individuelles sont axés sur l'efficacité.

Ces ressources devraient vous aider à réduire le temps passé en réunion au cours de votre semaine de travail et à rendre la discussion plus productive ! Il est donc essentiel que vous choisissiez un modèle en tenant compte de ces qualités.

Plusieurs membres de l'équipe éditent un document en même temps dans ClickUp Docs

Mais à quoi ressemblent ces fonctionnalités sur le papier ? Nous allons vous montrer. 🤓

Des options de formatage et de style riches : Les modèles de réunion en tête-à-tête sans mise en forme intentionnelle, en-têtes ou bannières ne favoriseront pas l'engagement de votre équipe. Une page correctement structurée est plus claire et plus intéressante à regarder ! Cela fera de votre modèle un outil plutôt qu'un document unique à cocher chaque trimestre.

: Les modèles de réunion en tête-à-tête sans mise en forme intentionnelle, en-têtes ou bannières ne favoriseront pas l'engagement de votre équipe. Une page correctement structurée est plus claire et plus intéressante à regarder ! Cela fera de votre modèle un outil plutôt qu'un document unique à cocher chaque trimestre. Collaboration : Même si c'est vous qui dirigez la réunion, laissez les membres de votre équipe contribuer au modèle. L'édition collaborative, les commentaires, les @mentions et le partage d'écran sont d'excellents moyens d'impliquer vos membres et de les inciter à utiliser votre modèle de réunion. De plus, cela permet de responsabiliser les membres de l'équipe ! Donnez aux membres de votre équipe le pouvoir de contribuer à leurs documents et de se les approprier.

: Même si c'est vous qui dirigez la réunion, laissez les membres de votre équipe contribuer au modèle. L'édition collaborative, les commentaires, les @mentions et le partage d'écran sont d'excellents moyens d'impliquer vos membres et de les inciter à utiliser votre modèle de réunion. De plus, cela permet de responsabiliser les membres de l'équipe ! Donnez aux membres de votre équipe le pouvoir de contribuer à leurs documents et de se les approprier. Actionnable : Vous avez fini de remplir votre modèle - et maintenant ? Assurez-vous que votre modèle d'entretien individuel énonce clairement toutes les étapes suivantes. Idéalement, votre modèle fonctionne avec un logiciel de gestion du travail pour transformer les idées de votre document enéléments d'action que vous pouvez assigner aux membres de votre équipe et dont vous pouvez assurer le suivi.

: Vous avez fini de remplir votre modèle - et maintenant ? Assurez-vous que votre modèle d'entretien individuel énonce clairement toutes les étapes suivantes. Idéalement, votre modèle fonctionne avec un logiciel de gestion du travail pour transformer les idées de votre document enéléments d'action que vous pouvez assigner aux membres de votre équipe et dont vous pouvez assurer le suivi. Soyez concis : Soyez bref ! Laissez la discussion guider les détails. Votre modèle de réunion en tête-à-tête ne doit pas dépasser une page.

: Soyez bref ! Laissez la discussion guider les détails. Votre modèle de réunion en tête-à-tête ne doit pas dépasser une page. Organisation et accès : Votre modèle de réunion doit être traité comme un document actif qui est vérifié, partagé et mis à jour régulièrement. Des fonctionnalités telles que les balises, le partage par URL et les dossiers aideront les responsables et les membres à garder ces ressources à portée de main à tout moment.

10 des meilleurs modèles de réunion individuelle

Il est temps de mettre à l'épreuve vos connaissances en matière de modèles ! 🤩

Maintenant que vous connaissez la forme, la fonction et les caractéristiques à rechercher dans votre prochain modèle de réunion en tête-à-tête, il est temps d'en choisir un pour vous-même !

Il existe des milliers de modèles préfabriqués disponibles sur le web, mais la qualité de chacun d'entre eux peut être assez imprévisible. Plutôt que de vous éparpiller, nous avons fait le travail pour vous proposer les 10 meilleurs modèles et gratuits de réunion en tête-à-tête pour stimuler les performances de n'importe quelle équipe !

Que vous utilisiez ClickUp Docs, Word, Excel ou autre, nous avons tout ce qu'il vous faut ! Téléchargez n'importe quel modèle directement à partir de cet article et regardez votre équipe prospérer en un rien de temps ! 🏆

1. Modèle de réunion individuelle des employés ClickUp

Modèle de réunion individuelle des employés ClickUp

Modèle de réunion individuelle des employés de ClickUp est conçu pour les managers et les Les équipes des ressources humaines à normaliser la documentation relative à l'intégration des nouveaux employés. Ce processus permet de s'assurer que tous les nouveaux employés reçoivent les informations nécessaires pour réussir dans leur rôle et être performants en tant qu'employés de l'entreprise équipe performante .

Toute information que vous pouvez donner à l'avance aux nouveaux embauchés est utile : Un emploi du temps souple pour les premières semaines, les ressources de l'entreprise, ou même une lettre d'information plan d'objectifs 30/60/90 !

Un manager dirige généralement le la cadence lors de la première réunion en tête-à-tête . Si vous ne voulez pas tout dire, incluez un lien vers le document ClickUp dans votre invitation à la réunion. Cela permettra au nouvel employé de préparer et d'organiser ses questions. Suivez l'ordre du jour pendant la réunion et utilisez-le pour prendre des notes. Avant la fin de la réunion, attribuez des tâches de suivi directement dans le document ClickUp ! 🎯

Voici des questions et des incitations à prendre en compte pour la première réunion de votre nouvel employé :

voici les techniques et les outils dont vous avez besoin pour réussir dans votre rôle.. voici les membres de l'équipe que vous devriez rencontrer au cours des prochaines semaines.. comment préférez-vous communiquer et recevoir un retour d'information ? y a-t-il des projets ou des initiatives spécifiques sur lesquels vous êtes particulièrement enthousiaste à l'idée de travailler ? avez-vous des objectifs de développement de carrière pour les six mois ou l'année à venir ? comment aimez-vous célébrer les victoires sur les tâches et les projets ? y a-t-il autre chose dont vous aimeriez discuter ou que vous aimeriez porter à mon attention ? qu'est-ce que je peux clarifier dans vos responsabilités ? y a-t-il quelque chose que vous souhaitez que nous abordions lors de la prochaine réunion ? que dois-je savoir sur votre style de travail pour nous aider à travailler ensemble ?

_Découvrez le style de réunion qui vous convient le mieux introverted managers pour mener leurs équipes au succès! Télécharger ce modèle

2. ClickUp Modèle de réunion individuelle simple

ClickUp Simple One-on-One Meeting Template (Modèle de réunion individuelle)

Le modèle ClickUp Modèle de réunion individuelle simple est le modèle parfait de feedback constructif pour un manager et son subordonné direct afin de collaborer en temps réel ou en mode asynchrone. Ce modèle vous aidera à alléger votre charge de travail documentaire, que vous ayez un, deux ou dix subordonnés directs !

Voici quelques questions à se poser pour personnaliser les sujets de l'ordre du jour :

vous sentez-vous dépassé par votre charge de travail et vos responsabilités ? avez-vous besoin d'aide pour surmonter certains obstacles ? que puis-je faire pour vous aider à réussir ? pouvez-vous me dire s'il y a quelque chose que vous aimeriez apprendre davantage ? y a-t-il des réalisations récentes dont vous êtes particulièrement fier ? quelles sont vos principales priorités pour la semaine ? y a-t-il des préoccupations ou des problèmes que vous aimeriez porter à mon attention ? avez-vous l'impression que l'équipe communique bien et donne un retour d'information en temps utile ? y a-t-il quelque chose que vous aimeriez voir changer ou améliorer dans notre équipe ? souhaitez-vous parler d'autre chose ?

Lorsque vient le moment de l'évaluation des performances, vous et votre supérieur direct disposez d'une référence unique pour réfléchir au passé et élaborer des plans d'action pour l'avenir. 🔮 Télécharger ce modèle

3. Modèle de procès-verbal de réunion ClickUp

Modèle de compte-rendu de réunion ClickUp

Le procès-verbal d'une réunion est un compte rendu des discussions et des décisions prises au cours de la réunion. Les actions et les décisions prises au cours de la réunion doivent être clairement décrites et assignées à des personnes spécifiques avec des dates d'échéance. 🗓

Le suivi de l'état d'avancement de ces actions doit être programmé et contrôlé afin de s'assurer que le travail avance comme prévu. Vos réunions individuelles peuvent également porter sur ces points !

Voici une ventilation des Modèle de compte rendu de réunion ClickUp :

Réunion détails : Date, heure, lieu, participants

: Date, heure, lieu, participants Points à l'ordre du jour : Points de discussion abordés au cours de la réunion

: Points de discussion abordés au cours de la réunion Action items : Tâches qui ont été assignées à des personnes spécifiques et leurs dates d'échéance

: Tâches qui ont été assignées à des personnes spécifiques et leurs dates d'échéance Notes supplémentaires : Autres sujets importants abordés

Astuce : Marquez les autres avec des commentaires, assignez-leur des actions et convertissez le texte en tâches traçables pour garder le contrôle des idées - tout cela dans votre ClickUp Doc ! Télécharger ce modèle

4. ClickUp Employé & Manager 1-on-1 Template

ClickUp Employee & Manager 1-on-1 Template

Modèle ClickUp's Employee & Manager 1-on-1 de ClickUp peut aider à faciliter un entretien individuel efficace. Au lieu de se perdre dans les détails, ce modèle permet de garder une trace des sujets abordés, des objectifs atteints et des domaines qui doivent encore être améliorés.

Il sert également de rappel de ce qui a été discuté lors de la réunion précédente afin que vous puissiez reprendre là où vous vous étiez arrêté. Avec les réunions 1:1 des employés et des managers de ClickUp, vous pouvez facilement suivre les progrès de votre individu ou de votre équipe au fil du temps pour voir où vous en êtes et quels sont les domaines qui nécessitent du travail. Télécharger ce modèle

5. Modèle de liste de contrôle pour les réunions individuelles ClickUp

Modèle de liste de contrôle pour les réunions individuelles ClickUp

Réunion les listes de contrôle sont utiles pour les équipes de projet car elles offrent une approche structurée de la conduite des réunions. Elles permettent également de respecter le calendrier de la réunion, de rationaliser la discussion et de réduire le risque d'oublier certains points.

En conséquence, les participants auront des conversations productives ! 🧑‍💻

Les Modèle de liste de contrôle pour les réunions individuelles ClickUp s'occupe du travail préparatoire. Voici les avantages immédiats de l'utilisation des listes de contrôle dans ClickUp :

Préparation : Les listes de contrôle fournissent un aperçu clair de ce qui doit être couvert lors d'une réunion, ce qui permet aux membres de l'équipe de se préparer avec les informations et le matériel nécessaires

: Les listes de contrôle fournissent un aperçu clair de ce qui doit être couvert lors d'une réunion, ce qui permet aux membres de l'équipe de se préparer avec les informations et le matériel nécessaires Responsabilité : Les listes de contrôle fournissent un enregistrement clair de ce qui a été discuté et décidé au cours d'une réunion, ce qui aide les membres de l'équipe à rester responsables des tâches qui leur sont assignées

: Les listes de contrôle fournissent un enregistrement clair de ce qui a été discuté et décidé au cours d'une réunion, ce qui aide les membres de l'équipe à rester responsables des tâches qui leur sont assignées Cohérence : Les listes de contrôle permettent de s'assurer que les sujets clés sont abordés de manière cohérente et que les membres de l'équipe sont conscients de ce que l'on attend d'eux

: Les listes de contrôle permettent de s'assurer que les sujets clés sont abordés de manière cohérente et que les membres de l'équipe sont conscients de ce que l'on attend d'eux L'utilité : Les éléments de la liste de contrôle peuvent être assignés à des membres spécifiques de l'équipe pour le suivi, et rester dans le document pour les archives Télécharger ce modèle ### 6. Modèle de notes de réunion récurrentes ClickUp

Modèle de notes de réunion récurrentes ClickUp

Une réunion récurrente est une réunion qui a lieu à intervalles réguliers, par exemple tous les jours, toutes les semaines, tous les mois ou tous les trimestres. Les réunions récurrentes peuvent avoir des objectifs variés, tels que les réunions d'équipe, les réunions de projet ou les réunions individuelles avec les subordonnés directs. Elles servent généralement à discuter des projets ou des problèmes en cours, à faire le point sur les progrès accomplis et à planifier le travail futur.

Les réunions récurrentes offrent un calendrier cohérent et prévisible pour la communication et la prise de décision. Elles permettent également de s'assurer que les sujets pertinents sont discutés et abordés régulièrement, et que les progrès sont suivis et signalés. 📈

Utilisation Modèle de notes de réunion récurrentes de ClickUp pour documenter les points clés discutés au cours de la réunion, ainsi que les actions qui ont été assignées ou les décisions qui ont été prises. (Les membres de l'équipe qui ont manqué la dernière réunion apprécieront cette récapitulation)

Astuce : Dans votre document sur les réunions récurrentes, créez des sous-pages imbriquées et intitulez chaque sous-page avec la date de la réunion pour en faciliter l'accès et la recherche. Télécharger ce modèle

7. Modèle de rapport d'activité quotidien de l'employé ClickUp

Modèle de rapport d'activité quotidien de l'employé ClickUp

Un rapport d'activité quotidien est un outil précieux pour suivre, gérer et documenter les activités quotidiennes de vos subordonnés directs. Il fournit une vue d'ensemble de leurs tâches, de leurs réalisations et de tout problème potentiel survenant au cours de la journée.

Le rapport d'activité quotidien est un outil précieux pour suivre et gérer les activités quotidiennes de vos subordonnés directs Modèle de rapport d'activité quotidien de l'employé ClickUp est conçu pour aider à identifier et à discuter des problèmes ayant un impact sur la productivité, et pour maintenir les subordonnés directs sur la bonne voie pour atteindre leurs objectifs. Le modèle comprend

Une section sur les détails de l'employé

Section sur les réalisations

Section Activités en cours

Section Activités à venir

Astuce : Dans votre document individuel, utilisez la fonction @mention pour lier leur document de rapport d'activité quotidien pour un accès rapide ! 🔗 Télécharger ce modèle

8. Modèle de réunion individuelle Microsoft Word

via Microsoft Ce modèle de base de réunion individuelle Microsoft Word est un point de départ pour créer un ordre du jour de réunion convaincant.

Pour personnaliser une réunion modèle de notes dans Microsoft Word, utilisez les différents outils de formatage et d'édition de Word, tels que le ruban et les options de styles. Vous pouvez ajouter ou supprimer des sections, modifier la police et les couleurs, et ajouter des images ou des tableaux si nécessaire.

L'onglet "Insertion" est également très pratique pour ajouter des tableaux, des graphiques et d'autres éléments au modèle. Une fois que vous avez apporté les modifications souhaitées, vous pouvez enregistrer le modèle dans un nouveau fichier et l'utiliser pour de futures réunions en tête-à-tête ! 📊 Télécharger ce modèle

9. Modèle Excel de réunion en tête-à-tête

via Microsoft Le modèle d'Excel décompose votre ordre du jour en intervalles de temps de votre choix. Les heures sont automatiquement ajustées lorsque d'autres points sont ajoutés ou modifiés. Cette fonction pratique est idéale pour les mises à jour de dernière minute. Chaque colonne est structurée de manière à capturer les informations les plus importantes.

Si vous avez beaucoup de sujets à traiter, le fait d'empiler du texte dans une seule cellule sera fastidieux. La fonction d'habillage du texte est toujours une option. Mais pour que vous et les membres de votre équipe puissiez ajouter différents types de contenu pour des réunions efficaces, téléchargez un modèle ClickUp et profitez des fonctionnalités de formatage sans code ! 🦄 Télécharger ce modèle

10. Modèle de réunion individuelle Google Docs

via Google Le modèle de réunion en tête-à-tête de Google Docs propose des invites utiles pour lancer les conversations avec votre supérieur hiérarchique direct. Il est divisé en six sections pour plus d'organisation et de cohérence :

Vérification générale

Réflexion sur la semaine précédente

Mise à jour sur la semaine à venir

Commentaires du manager

Développement de carrièrebuts et objectifs check-in

Points d'action

Contrairement aux feuilles de calcul Excel, Google Docs permet à chacun de collaborer en temps réel. Un document peut être consulté et modifié par plusieurs personnes en même temps, où qu'elles se trouvent. C'est donc pratique pour les réunions où plusieurs personnes prennent des notes en même temps. 👥 Télécharger ce modèle

