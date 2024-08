10 meilleurs logiciels de gestion de projets de santé en 2024

En tant que gestionnaire de projet, vous avez l'habitude de rassembler des chats et de faire des miracles. Mais les chefs de projet du secteur de la santé doivent faire preuve de prudence pour rester en sécurité et se conformer aux règles. La responsabilité supplémentaire de s'occuper des patients et de leurs données n'est pas à prendre à la légère.

Que vous soyez directement responsable des soins aux patients ou que vous travailliez dans un service auxiliaire, vous devez garder l'onglet sur toutes les tâches de votre flux de travail. Les projets de santé comportent de nombreux éléments mobiles et des amendes sévères en cas d'erreur gestion de projet dans le secteur de la santé logiciel. 🙌

Mais quel logiciel utiliser ? Toutes les solutions ne travaillent pas pour les professionnels de santé, c'est pourquoi il vous faut un logiciel de gestion de projet pour les soins de santé.

Ne vous inquiétez pas : nous avons fait toutes les recherches pour vous. Ce guide vous indique ce qu'il faut rechercher, ainsi que nos 10 logiciels de gestion de projet les plus appréciés dans le secteur de la santé.

Que faut-il rechercher dans un logiciel de gestion de projet stratégique pour le secteur de la santé ?

La gestion des tâches est la priorité numéro uno pour tout logiciel de gestion de projet ou gestionnaire de projet. Mais les professionnels de la santé doivent prendre en compte d'autres problèmes comme la sécurité. Nous recommandons de rechercher ces fonctionnalités clés :

HIPAA conformité: Vous savez qu'une solution de gestion de projet adaptée à l'HIPAA ne vous rendra pas automatiquement conforme, mais elle réduit les risques. La plateforme doit protéger les données des patients. Elle doit également proposer des contrôles d'accès et des permissions, le chiffrement (un must HIPAA) et l'authentification multifactorielle (MFA). C'est encore mieux si le fournisseur est prêt à signer un accord d'association commerciale (BAA)

Gestion des tâches: Recherchez un outil qui garde en mémoire les tâches de l'entrepriseles échéanciers des projets et les jalons. Utilisez-le pour suivre la progression des projets les plus complexes

Une interface conviviale : Pourquoi rendre la gestion de projet plus difficile ? Choisissez un logiciel de gestion de projet de santé intuitif - points bonus s'il s'agit d'une solution basée sur le cloud disponible sur les applications de bureau et mobiles

Gestion des membres de l'équipe : Des fournisseurs prestataires de soins au personnel de back-office, vous travaillez avec plusieurs parties prenantes. Recherchez un logiciel adapté aux besoins de l'entreprise et doté des fonctionnalités suivantesla gestion des membres de l'équipe des options telles que le suivi du temps et des outils de collaboration

Automatisation : Les projets dans le domaine de la santé peuvent être très chargés. Choisissez une solution de gestion de projet de santé qui vous décharge de certaines tâches enautomatisation de votre flux de travail ## Les 10 meilleurs logiciels de gestion de projet dans le domaine de la santé à utiliser en 2024

Les organismes de santé font tourner le monde, mais c'est vous qui faites tourner votre entreprise. Offrez-vous le cadeau de la santé mentale en choisissant un solide logiciel de gestion de projet de soins de santé pour faire le gros du travail.

Si vous êtes à la recherche d'un la gestion de projet pour les soins de santé, voici les 10 meilleures options pour 2024.

Le modèle de gestion des patients ClickUp permet de suivre le statut des patients, leurs médicaments, leur médecin traitant, leur assurance, etc

C'est vrai : la plateforme de gestion des tâches, de modèles et de productivité la plus favorite de la planète peut également répondre aux besoins du secteur de la santé. Les équipes du secteur de la santé utilisent ClickUp pour collaborer sur tout, des protocoles de soins aux patients à la documentation en passant par la gestion des stocks.

Utilisez ClickUp pour automatiser la prise de rendez-vous et les processus contractuels. Vous pouvez également l'utiliser pour créer des flux de travail interservices afin que les patients entrent et sortent de votre établissement plus efficacement.

Les silos font des soins de santé un défi, mais pas avec ClickUp. Notre plateforme connecte vos documents et vos tâches afin que vous obteniez plus de connexion sur chaque patient, tâche ou compte. Utilisez notre communication interdépartementale pour connecter les fournisseurs avec les personnes compétentes dans les domaines informatique, juridique, des ressources humaines, etc. 🤝

Utilisez des affichages personnalisés comme le Tableau Kanban pour planifier, organiser et suivre les projets dans ce modèle

Oh, nous faisons aussi en sorte que ce soit un jeu d'enfant de faire la gestion des ressources . Créez un Tableau Kanban d'inventaire dans ClickUp pour distribuer efficacement les fournitures entre les départements. Sympathique, non ?

Et oui, ClickUp est sécurisé. Nous sommes conformes à la norme SOC 2 et le forfait Enterprise de ClickUp est conforme à la norme HIPAA. Le niveau Enterprise est également assorti de permissions et de contrôles d'accès avancés.

Les meilleures fonctionnalités de ClickUp :

ClickUp dispose d'une solide bibliothèque de modèles. Utilisez le modèleModèle ClickUp de gestion des patients pour personnaliser les forfaits de soins en un seul clic

Stockez en toute sécurité les données relatives aux horaires du personnel, aux fournitures médicales et aux informations sur les patients dans ClickUp

Utilisez le modèle de gestion des patients /%href/ pour personnaliser les plans de soins en un clicClickUp Calendrier ou vues Charge de travail pour équilibrer les charges de travail de vos fournisseurs

ClickUp s'intègre à de nombreux systèmes d'informationapplications tiercesdont RingCentral, Zoom, Slack, Calendly, Evernote, etc

Les fonctionnalités de sécurité avancées de ClickUp vous aideront à rester en sécurité et en conformité

Créez des formulaires d'admission pour intégrer directement les dossiers de santé électroniques (DSE) dans ClickUp

Organisez les documents et les données de recherche dans ClickUp - nous facilitons également la collaboration avec vos co-rédacteurs

Limites de ClickUp :

Vous devez passer à un forfait Enterprise pour vous conformer à la loi HIPAA

Les nouveaux utilisateurs de ClickUp sont parfois dépassés par les fonctionnalités de la plateforme

Prix de ClickUp :

Free Forever (gratuit pour toujours)

(gratuit pour toujours) Unlimited: 7$/mois par utilisateur, facturé annuellement ; 10$/mois par utilisateur, facturé mensuellement

7$/mois par utilisateur, facturé annuellement ; 10$/mois par utilisateur, facturé mensuellement Business: 12$/mois par utilisateur, facturé annuellement ; 19$/mois par utilisateur, payé mensuellement

12$/mois par utilisateur, facturé annuellement ; 19$/mois par utilisateur, payé mensuellement Entreprise : Contacter pour les tarifs

G2: 4.7/5 (8,500+ reviews)

4.7/5 (8,500+ reviews) Capterra: 4.7/5 (3,700+ commentaires)

2. Workzone

via Zone de travail Workzone est une solution de gestion de projet avec des modules complémentaires utiles pour le secteur de la santé. Il a plus de 20 ans d'expérience dans l'assistance aux organismes de santé, vous êtes donc entre de bonnes mains.

Workzone est livré avec des outils supplémentaires tels que des marques d'image pour rationaliser votre flux de travail. Vous disposez également d'une vue Projets et d'une liste personnelle de tâches à faire, afin de n'afficher que les tâches les plus importantes.

Les meilleures fonctionnalités de Workzone :

Workzone offre une formation gratuite et illimitée

À une expérience personnalisée - demandez à Workzone des fonctionnalités personnalisées, et ils feront de leur mieux pour vous les offrir

Les tableaux de bord inter-projets vous donnent un aperçu rapide du statut de tous les projets

Les limites de Workzone :

Workzone vous demande de ne pas stocker d'informations sensibles ou personnelles sur la santé des patients dans la plateforme

Prix de Workzone :

Teams: 24 $/mois par utilisateur, facturé annuellement

24 $/mois par utilisateur, facturé annuellement Professionnel: $34/mois par utilisateur, facturé annuellement

$34/mois par utilisateur, facturé annuellement Entreprise : 43 $/mois par utilisateur, facturation annuelle

G2: 4.2/5 (50+ reviews)

4.2/5 (50+ reviews) Capterra: 4.7/5 (190+ avis)

3. Le site web de Redbooth

via Redbooth Certains des logiciels de gestion de projet de notre liste sont spécialisés dans le secteur de la santé, mais Redbooth propose une solution qui fonctionne pour presque tous les secteurs d'activité.

Dans Redbooth, les membres de l'équipe organisent des projets et des tâches, communiquent par le biais de fils de commentaires ou de réunions vidéo, et visualisent les tâches dans des diagrammes de Gantt ou des tableaux Kanban. Vous êtes libre de personnaliser les tableaux de bord pour les projets les plus importants, ce qui est idéal pour les projets méga-importants qui ont besoin d'une visibilité accrue.

Les meilleures fonctionnalités de Redbooth :

Redbooth Predict est un moteur IA qui améliore la gestion des tâches et des projets

Téléchargez l'application mobile iOS ou Android de Redbooth pour une gestion en déplacement

Passez à l'Échéancier ou aux tableaux Kanban pour afficher les statuts de vos projets

Organisez des réunions Zoom depuis Redbooth en seulement deux clics

Les limites de Redbooth :

Redbooth n'a pas été conçu pour les organismes de santé, il manque donc de fonctionnalités spécifiques à ce secteur

Certains utilisateurs estiment que la plateforme de Redbooth n'est pas très intuitive

Prix de Redbooth :

Pro : 9 $/mois par utilisateur, facturé annuellement

9 $/mois par utilisateur, facturé annuellement Business : $15/mois par utilisateur, facturé annuellement

: $15/mois par utilisateur, facturé annuellement Entreprise : Contact pour les tarifs

G2: 4.4/5 (99+ reviews)

4.4/5 (99+ reviews) Capterra: 4.4/5 (90+ avis)

4. MocDoc

Via MocDoc MocDoc est un logiciel de gestion de projet pour les soins de santé, basé en Inde, qui est conforme à l'HIPAA et répond aux normes HL7. Mais il ne sert pas qu'à gérer des projets : MocDoc conçoit des logiciels pour la gestion des hôpitaux, des cliniques, des pharmacies et des laboratoires. 🏥

Utilisez le système intégré de gestion des soins de santé (HMS) de MocDoc pour stocker les données des patients de tous les services. Il gère également le suivi du temps, la prise de rendez-vous, les rapports et les DME.

Les meilleures fonctionnalités de MocDoc :

MocDoc dispose d'applications iOS et Android

Gestion des horaires de tous les cliniciens en un seul endroit

Suivre les stocks et calculer automatiquement les marges basées sur les produits

Les limites de MocDoc :

Plusieurs utilisateurs affirment que le processus de mise en œuvre est difficile

D'autres utilisateurs disent que les serveurs de MocDoc sont souvent en panne

Prix de MocDoc :

Contact pour les prix

G2: 4.8/5 (11+ commentaires)

4.8/5 (11+ commentaires) Capterra: 4.8/5 (13+ commentaires)

5. Point d'éclair

via ClearPoint ClearPoint n'est pas seulement un logiciel de gestion de projet. C'est un outil d'automatisation achevé pour les données, l'analyse, les rapports et la collaboration avec les gouvernements, les banques, l'enseignement supérieur, les entreprises et (naturellement) les solutions de soins de santé.

ClearPoint suit la progression des projets, y compris le budget, le pourcentage achevé et les repères de qualité. ClearPoint permet de gérer les plannings des équipes, de visualiser les tâches, de créer des rapports personnalisés et de déléguer des tâches à votre équipe.

Les meilleures fonctionnalités de ClearPoint :

Utilisation des méthodologies Agile, Waterfall ou Hybride

ClearPoint est certifié SOC 2 Type II, conforme au CCPA et au GDPR

Utilisez l'IA de ClearPoint pour construire des objectifs et des résultats clés (OKR) via une discussion rapide, à la ChatGPT

Les limites de ClearPoint :

ClearPoint a des certifications de sécurité, mais il n'est pas conforme à l'HIPAA

Certains utilisateurs disent vouloir plus d'options de personnalisation

Prix de ClearPoint :

Contactez-nous pour connaître les tarifs

G2: 4.7/5 (110+ commentaires)

4.7/5 (110+ commentaires) Capterra: 4.9/5 (38+ commentaires)

6. Birdview PSA

via Birdview PSA Birdview PSA est une plateforme pour les entreprises de services et une solide solution logicielle de gestion de projet dans le domaine de la santé. Birdview vous affiche une vue d'ensemble de vos projets, de l'affectation des ressources et des finances.

Birdview utilise l'IA pour vous aider à identifier les contraintes de ressources et la programmation, donc si vous ne pouvez pas être à deux endroits à la fois, cette outil de gestion de projet vous apportera une aide sérieuse.

Birdview PSA meilleures fonctionnalités :

Birdview s'intègre à Outlook, Jira, Adobe et plus encore

Suivez votredes membres de votre équipe et des budgets des membres de votre équipe dans un tableau de bord clair

Accélérez votre flux de travail avec des approbations automatisées, un retour d'information en temps réel et des attributions de tâches

Limites de Birdview PSA :

Birdview n'est pas conforme à la loi HIPAA

Certains utilisateurs disent qu'il est difficile de naviguer dans Birdview

Prix du PSA Birdview :

Lite: 27$/mois par utilisateur, facturé annuellement

27$/mois par utilisateur, facturé annuellement Teams: 41$/mois par utilisateur, facturé annuellement

41$/mois par utilisateur, facturé annuellement Entreprise : Contact pour les tarifs

G2: 4.2/5 (350+ commentaires)

4.2/5 (350+ commentaires) Capterra: 4.4/5 (280+ avis)

7. OpenProject

via OpenProject Il n'est pas conçu pour les soins de santé, mais vous pouvez modifier OpenProject pour en faire un logiciel de gestion de projet pour les soins de santé. Si vous préférez une disposition élégante sans beaucoup de cloches et de sifflets, c'est peut-être la plateforme qu'il vous faut.

Créez un portfolio de projets, simplifiez la collaboration entre les équipes et concevez des flux de travail basés sur la feuille de route de votre patient. Voir votre de votre équipe de l'équipe, de hiérarchiser ce qui est le plus important et de clarifier votre flux de travail.

Les meilleures fonctionnalités d'OpenProject :

OpenProject étant gratuit et open source, vous pouvez le modifier à votre guise

OpenProject utilise le chiffrement, l'authentification à deux facteurs et d'autres fonctionnalités de sécurité avancées

Utilisez le paramètre de notifications pour personnaliser la façon dont vous recevez les alertes relatives au projet

les limites d'OpenProject :

OpenProject n'est pas conforme à la loi HIPAA, bien que vous puissiez y apporter de nombreuses modifications

Selon certains utilisateurs, les fonctionnalités de planification et de gestion des ressources laissent à désirer

Prix d'OpenProject :

Communautaire: Gratuit

Gratuit Basic: $7.25/mois par utilisateur, cinq utilisateurs minimum

$7.25/mois par utilisateur, cinq utilisateurs minimum Professionnel: $13/50/mois par utilisateur, 25 utilisateurs minimum

$13/50/mois par utilisateur, 25 utilisateurs minimum Premium: $19.50/mois par utilisateur, 100 utilisateurs minimum

$19.50/mois par utilisateur, 100 utilisateurs minimum Entreprise: Contacter pour les tarifs

Evaluations et critiques d'OpenProject :

G2: 3.7/5 (20+ reviews)

3.7/5 (20+ reviews) Capterra: 4.5/5 (110+ avis)

8. nTask

via nTâche Vous êtes une petite clinique ? Parfait ! nTask est un logiciel de gestion de projet de santé conçu pour les petites et moyennes entreprises (PME).

Il gère les projets, les tâches, le temps et la collaboration. nTask vous offre également des outils de gestion des risques de niveau entreprise pour identifier et atténuer les risques du projet avant qu'il n'y ait un problème. 👀

A-t-il été conçu pour les soins de santé ? Non, pas directement, mais il s'agit d'une plateforme sécurisée pour rationaliser votre journée de travail.

nTask : les meilleures fonctionnalités :

Enregistrez les Relevés de temps de votre équipe en un seul endroit

Suivez les problèmes et les bugs connus grâce à la fonctionnalité de suivi des problèmes

Gérez vos réunions et votre emploi du temps en un seul endroit avec nTask

les limites de nTask :

nTask n'est pas conçu pour les soins de santé et n'est pas conforme à la loi HIPAA

Certains utilisateurs disent que nTask est difficile à naviguer

Prix de nTask :

Premium: 3 $/mois par utilisateur, facturé annuellement

3 $/mois par utilisateur, facturé annuellement Business: $8/mois par utilisateur, facturé annuellement

$8/mois par utilisateur, facturé annuellement Entreprise : Contact pour les tarifs

nTask évaluations et critiques :

G2: 4.4/5 (17+ commentaires)

4.4/5 (17+ commentaires) Capterra: 4.2/5 (100+ avis)

9. Upland PSA

via Upland PSA Upland propose plusieurs options logicielles, et son PSA est parfait pour la gestion de projet dans le secteur de la santé. Suivez les dépenses et les marges, gérez le personnel et les stocks, et trouvez des opportunités d'économiser de l'argent avec Upland PSA.

Si vous avez besoin de plus de fonctions, Upland PSA fait partie d'un vaste écosystème logiciel. Il existe des modules complémentaires pour la messagerie mobile, le marketing par e-mail, le traitement des données et la gestion des connaissances.

Les meilleures fonctionnalités d'Upland PSA :

La gestion des ressources vous aide à affecter les personnes aux bons projets en fonction de leurs compétences

Planifiez efficacement vos employés sur la base de données historiques

Upland PSA s'intègre à SAP, Sage, Oracle, Jira, etc

Limites d'Upland PSA :

Certains utilisateurs estiment que les capacités de rapports d'Upland sont insuffisantes

Upland n'est pas conçu pour le secteur de la santé et n'est pas conforme à la loi HIPAA

D'autres utilisateurs disent avoir eu des expériences négatives avec le service personnalisé

Prix de la solution Upland PSA :

Contactez-nous pour connaître les tarifs

G2: 3.9/5 (100+ commentaires)

3.9/5 (100+ commentaires) Capterra: 4.4/5 (20+ avis)

10. Suvarna HIMS

via Suvarna HIMS Suvarna est une société basée en Inde qui propose un logiciel de gestion de projet dans le domaine de la santé. Contrairement à d'autres solutions de cette liste, il est spécifiquement conçu pour le secteur de la santé.

Il est idéal pour la gestion des tâches, des projets et des documents, le stockage des informations radiologiques et la création de rapports de veille stratégique. Utilisez son système de gestion des informations hospitalières (HIMS) pour créer des flux de travail pour les patients hospitalisés et ambulatoires, prendre des rendez-vous et gérer les patients de l'admission à la sortie.

Suvarna HIMS présente les meilleures fonctionnalités :

Suvarna est conforme aux normes HL7, ICD-10 et autres normes de soins de santé

Créer des règles de facturation flexibles pour les patients

Automatisation de l'acquisition des stocks

Suvarna est livré avec des applications distinctes pour les patients, les médecins et les équipes commerciales

Les limites de Suvarna HIMS :

Suvarna est une société basée en Inde, elle n'est donc pas nécessairement conforme à la loi HIPAA

Suvarna n'a pas beaucoup d'avis sur le sujet

Prix de Suvarna HIMS :

Contact pour les prix

G2: N/A

N/A Capterra: 5/5 (2 commentaires)

