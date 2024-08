Carte conceptuelle vs carte mentale – ; Quelle est la différence ?

La réponse courte.. cartes mentales et les plans conceptuels ont des fonctions qui leur sont propres. À première vue, cela n'a pas de sens, car les deux sont des lieux de remue-méninges.

Mais imaginons que vous soyez en train de mettre au point un nouveau processus d'intégration pour votre service. Présenteriez-vous à votre équipe une plan visuel avec 18 approches aléatoires ? Ou une carte avec les anciennes et les nouvelles connaissances en matière d'onboarding disposées dans un flux séquentiel ?

Les faits montrent que un transfert de connaissances efficace sur le lieu de travail commence par comprendre comment les autres reçoivent les informations que nous voulons communiquer. Cela revient presque à se demander "Comment faire pour que mon équipe lise dans mes pensées ?"

La première étape consiste à organiser nos idées dans quelque chose de tangible, comme un carnet de notes ou.. un outil de carte mentale tel que ClickUp . L'étape suivante consiste à réfléchir à nos idées pour passer à l'action. 🎯

Dans ce guide, nous aborderons la différence entre les cartes mentales et les cartes conceptuelles, les caractéristiques de chaque type, et comment utiliser des modèles prêts à l'emploi pour décupler votre productivité en matière de cartographie !

Différences entre les cartes mentales et les cartes conceptuelles

La principale différence entre les cartes mentales et les cartes conceptuelles est la suivante les cartes conceptuelles est leur structure visuelle. Chaque plan guide l'interprétation et, plus important encore, la production de l'information présentée.

Jetez un coup d'œil aux cinq premières caractéristiques d'une carte mentale vs carte conceptuelle :

Cartes mentales

Cast a wide net for any and all ideas (jeter un filet large pour toutes les idées) Se concentrer sur une idée principale/un problème unique Utiliser des lignes pour relier les sous-sujets remue-méninges en forme libre Idéation rapide et désordonnée

Cartes conceptuelles

Ne saisir que ce qui est pertinent et important Connecter des idées multiples/un travail à grande échelle Utiliser des flèches pour représenter les relations Analyse approfondie pour s'aligner sur une solution Orienté vers les résultats

Utiliser le même outil visuel pour chaque type d'idée n'est pas la meilleure approche pour la créativité et l'apprentissage. Plongeons donc dans tout ce que vous devez savoir sur les cartes mentales et les cartes conceptuelles !

Qu'est-ce qu'une carte mentale ou Mind Mapping ?

A carte mentale est un formulaire gratuit avec des mots-clés ou des phrases uniques liés à une idée centrale. Elle aide les gens à mettre par écrit leurs pensées dans un flux de conscience sans interruption ni modification en cours.

Une idée centrale (objectif, sujet ou problème) est encerclée au centre de la page. Des lignes sont tracées à partir du cercle vers l'extérieur dans différentes directions pour construire un réseau d'idées secondaires connexes. ✍️

Créez des cartes mentales dans ClickUp pour décomposer les principales idées

$$$a Quand utiliser une carte mentale pour votre projet ?

Ce n'est un secret pour personne que les gens préfèrent les aides visuelles aux pages de texte lors des réunions et des sessions d'atelier.

En effet, les cartes mentales nous procurent un certain sentiment lorsque nous nous trouvons dans une zone de créativité. C'est la disposition invitante et spatiale qui nous permet d'évacuer le bavardage de notre cerveau et de le placer dans un espace sûr.

Réorganisez facilement la structure visuelle en faisant glisser les branches dans des chemins logiques dans ClickUp Télécharger le modèle de carte mentale Outre l'esthétique des cartes mentales, il y a leur côté fonctionnel, c'est-à-dire leur valeur pour organiser la réflexion avant de s'enliser dans un projet. Nous sommes tous passés par là : La réunion de lancement se termine sans questions, sans retour d'information et avec une liste de tâches assignées.

Ensuite, nous sommes seuls avec nos pensées et nous tournons sur nos chaises en attendant que la bonne idée se révèle. Avant même de s'en rendre compte, tout le monde se retrouve dans une réunion de lancement, après la réunion de lancement, pour discuter des options.

Utilisez une carte mentale lorsque vous souhaitez une porte tournante pour la communication et la collaboration, même après la fin de la réunion. C'est l'endroit idéal pour conserver les bonnes et les mauvaises idées, ainsi que celles qui sortent des sentiers battus

8 Cartes mentales populaires

Ajouter ces cartes types de cartes mentales dans votre boîte à outils organisationnelle stratégique pour votre prochain projet :

Carte à flux multiples : Vise à évaluer les causes et les effets d'évènements spécifiques Carte à bulles : Explique les qualités associées à un thème, un sujet ou un évènement spécifique Consultez notre 10 modèles de cartes à bulles pour le brainstorming3. Carte à double bulle : Jette un pont entre deux bulles pour montrer les thèmes apparentés. d'accord, il s'agit en fait d'un diagramme de Venn, mais n'est-ce pas amusant de dire "double bulle" ? Diagramme en arbre : ressemble à la silhouette d'un arbre pour classer les informations avec un sujet central à la racine Plan de dialogue: Améliore la qualité des discussions à l'aide de la carte de dialogueSystème d'information basé sur les problèmes approche de concepts très complexes Circle map : Définit une idée centrale (nombre, sujet, symbole) à l'intérieur d'un petit cercle et un cercle extérieur plus grand avec des informations connexes Plan en forme d'accolade : Décompose un objet physique en éléments principaux, plus petits, pour en faciliter l'identification. (Le côté gauche de l'accolade nomme l'objet principal, et le côté droit énumère les composants) Carte de l'araignée : Ressemble à la silhouette d'une araignée dont les thèmes se ramifient à partir du sujet principal

Consultez notre didacticiel sur la carte mentale pour des conseils et des astuces pour commencer à utiliser ClickUp ! ⬇️

Avantages et inconvénients des cartes mentales

Une carte mentale est un outil puissant et visuel, mais il convient de noter les avantages et les inconvénients qui en découlent :

✅ Avantages des cartes mentales

Renforce la communication et l'engagement entre les membres d'une équipe

Convient aux environnements personnels, académiques et d'entreprise

Nécessite peu d'efforts pour la construire et prendre des notes immédiatement

Souple, elle peut être restructurée à tout moment

❌ Les inconvénients des cartes mentales

Basée sur une hiérarchie simple limitant le potentiel de mise à l'échelle

Peu pratique à utiliser pour achever les tâches d'un projet

Encombrée d'un trop grand nombre d'informations

Bonus : Check out 10 Outils d'IA pour la carte mentale et le brainstorming en 2023

Qu'est-ce qu'un plan conceptuel ou une cartographie conceptuelle ?

Si vous voulez un outil de collaboration visuelle pour partager les connaissances du groupe, échelonner les flux de travail et accroître la collaboration au sein de l'équipe, une carte conceptuelle est une voie à suivre !

Alors qu'une carte mentale est une diagramme de brainstorming de forme gratuite plan, une carte conceptuelle est un diagramme descendant destiné à produire un résultat ou une action. Il analyse et répond à une question motrice par un réseau de connexions croisées. 🔗

Ajoutez du contexte à votre travail en liant des tâches, des fichiers, des documents et plus encore dans ClickUp Télécharger le modèle de Tableau blanc

Quand utiliser un plan conceptuel pour votre projet ?

Une carte conceptuelle ne laisse aucune place à l'interprétation ouverte, car elle ouvre les possibilités de mauvaise communication. Ces cartes illustrent les connexions entre plusieurs concepts, elles comprennent donc généralement une plus grande quantité d'informations. C'est l'une des raisons clés pour lesquelles les équipes préfèrent les cartes conceptuelles aux cartes mentales pour définir et forfaiter des stratégies.

Prenons l'exemple suivant Plan du parcours client par exemple :

Les techniques de mappage sont parfaites pour l'élaboration de forfaits stratégiques

Ce plan conceptuel raconte visuellement l'expérience d'un client avec les points de contact d'une marque. Elle donne une perspective claire et précise de ce qui se passe à chaque étape du parcours. À partir de là, l'équipe se réfère au plan conceptuel pour guider les décisions et - vous l'aurez deviné - passer à l'action !

3 principaux types de plans conceptuels

Les gens apprécient une traduction facile à comprendre d'idées complexes. Il est donc important de faire passer votre message principal avec le bon type de carte conceptuelle. Aidez votre public à visualiser les résultats à l'aide des trois principaux types de cartes conceptuelles :

Carte du système: Elle montre les relations mutuelles entre les composants individuels afin d'identifier ce qui fait et ce qui ne fait pas partie d'un même ensemble. Ce type de carte conceptuelle dépend d'une connaissance approfondie du problème pour des discussions productives Organigramme : Trace la séquence d'une décision, d'un processus ou d'un flux de travail du début à la fin. Des formes géométriques ayant une signification spécifique sont utilisées pour représenter chaque étape. Il aide la personne qui crée ces processus à visualiser la portée, la séquence, les étapes et les parties prenantes impliquées Plan de hiérarchie : Organise les positions et les rangs au sein d'un système pour illustrer les relations entre les composants. Le plan de hiérarchie le plus reconnaissable est celui d'une entreprisediagramme d'organisation pour montrer la structure interne et les responsabilités de ses départements et de ses employés

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2022/07/clickup-whiteboards.png

/$$$img/

Dessinez à main levée, ajoutez des images, écrivez des notes et transformez vos idées en tâches grâce à une carte conceptuelle dans ClickUp

Les cartes conceptuelles font-elles plus d'efforts que les cartes mentales ? absolument. Mais n'oubliez pas que le résultat d'une carte conceptuelle est destiné à des choses telles que la documentation officielle, rétention de la mémoire , et une meilleure formation. 🧑‍💻

Bonus: Outils de mappage de processus

Avantages et inconvénients des cartes conceptuelles

Voici quelques avantages et inconvénients à garder à l'esprit lorsque l'on envisage de recourir aux cartes conceptuelles :

✅ Avantages des cartes conceptuelles

Représente les connaissances tacites dans les projets (connaissances basées sur l'expérience d'une personne)

Consolide les informations pour expliquer rapidement des concepts complexes, à plusieurs étapes

Aide à identifier les goulets d'étranglement, les lacunes et les exigences pour atteindre un objectif

Conçue intentionnellement pour alimenter la pensée critique

❌ Carte conceptuelle contre

Le partage des plans conceptuels avec les membres de l'équipe nécessite la présentation de tous les faits et de toutes les informations

Les informations doivent être mises en forme de manière à être faciles à lire, sinon votre public sera désorienté

Risque d'effet domino si des changements sont apportés à un seul concept

Êtes-vous prêt à créer vos propres plans ? Oubliez les cartes mentales traditionnelles et essayez les cartes suivantes meilleur outil de cartes mentales gratuit : ClickUp !

Libérez votre créativité avec ClickUp ! ClickUp est une plateforme de productivité tout-en-un où les équipes se réunissent pour planifier, organiser et collaborer sur le travail à l'aide de tâches, de documents, de discussions, d'objectifs, de tableaux blancs et plus encore. Facilement personnalisé en quelques clics, ClickUp permet aux équipes de tous types et de toutes tailles de travailler plus efficacement et d'atteindre de nouveaux sommets en matière de productivité !

Créez votre propre carte mentale gratuite pour planifier et organiser vos projets, vos idées, ou commencez à construire à partir de ce que vous avez déjà créé dans ClickUp.

Planifiez et organisez des projets, des idées ou des tâches existantes dans ClickUp pour obtenir le schéma visuel ultime

À moins que vous ne préfériez réfléchir librement à vos idées et collaborer avec votre équipe en temps réel ? Regardez comment Le Tableau blanc de ClickUp transforme les idées de votre équipe en actions coordonnées, le tout en un seul endroit ! ⬇️

ClickUp facilite la transformation des idées en actions 800 000+ équipes utilisent ClickUp pour leur productivité personnelle et professionnelle, de sorte qu'elles ne sont pas limitées par les méthodes de collaboration traditionnelles. Et dans le cadre de la récente évolution vers un lieu de travail hybride, l'adoption d'outils flexibles pour répondre aux besoins de la communication en ligne est plus importante que jamais.

Si votre pile technologique actuelle ne vous permet pas de regagner du temps et de l'énergie, faites en sorte que les outils de communication en ligne soient plus efficaces le passage à ClickUp dès aujourd'hui. Continuez à faire circuler vos idées ! Nous sommes impatients de voir ce que vous allez créer. 💡