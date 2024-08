Les 10 meilleurs outils et logiciels de cartographie des processus en 2024

La cartographie des processus est un élément essentiel pour des flux de travail et des processus métier efficaces et fluides.

Pendant la phase de brainstorming ou de développement, la cartographie des processus permet de visualiser les étapes d'un workflow ou d'une procédure pour réduire les blocages et optimiser les opérations. Avec ce type de carte, vous pouvez même illustrer une chaîne de communication ou un organigramme !

Parfois dénommée process mapping ou mappage des processus, la cartographie des processus peut être réalisée de plusieurs manières et avec différents types de logiciels pour ajouter de la complexité, des fonctionnalités et de la valeur à votre carte. Comme il existe d'innombrables manières de créer cette ressource indispensable, trouver le bon logiciel peut être une aventure compliquée.

Nous sommes là pour vous aider à y voir plus clair. 🙂

Continuez votre lecture pour en savoir plus sur les éléments à rechercher dans votre logiciel de cartographie des processus. Nous comparerons également les meilleurs outils disponibles sur le marché, notamment à travers leurs fonctionnalités clés, leurs avantages et inconvénients, et bien plus.

Un logiciel de cartographie des processus, qu'est-ce que c'est ?

Un logiciel de cartographie des processus est conçu pour être un outil très visuel et collaboratif. Ses fonctionnalités aident les responsables de projet à créer facilement des diagrammes et organigrammes pour optimiser les processus, fixer les chronologies et superviser la progression du travail à chaque étape.

Votre carte des processus est un organigramme détaillé de votre projet qui inclut sa chronologie, ses jalons et ses ressources clés dans des étapes claires et concrètes. Parmi les éléments essentiels d'une carte des processus, citons les entrées, les productions et la stratégie requise pour donner vie à votre vision.

Cela signifie que votre logiciel de cartographie des processus doit être en mesure de prendre en charge ces éléments et les rendre accessibles à chaque membre de l'équipe, aux parties prenantes, aux clients et à différents services dans l'entreprise. Et comme la cartographie des processus est visuelle par nature, un logiciel de gestion de tâches lambda ne suffira pas. Partez plutôt à la recherche d'un outil capable de conjuguer cartographie des processus et gestion des tâches !

Convertissez des formes en tâches sur votre Tableau blanc ClickUp pour mettre votre organigramme en action immédiatement.

Le tableau blanc numérique et les cartes mentales sont des types d'outils de cartographie des processus très appréciés, mais pour trouver celui qui vous convient vraiment, vous devez prendre en compte les besoins spécifiques de votre équipe, de vos projets et bien sûr de votre budget. 😳

Que faut-il rechercher dans un outil de cartographie des processus ?

Comme les outils de cartographie des processus sont extrêmement divers, vous devez absolument savoir ce que vous recherchez. Il existe autant de processus que de manières de les cartographier : certains ne jurent que par la gestion de projet sur tableau blanc, d'autres préfèrent les diagrammes pour illustrer le fil de leurs pensées. Toutefois, il y a quelques éléments non négociables à connaître.

Avant de passer à la caisse, vérifiez que votre prochain outil de cartographie des processus répond à tous les critères ci-dessous :

Très visuel

Beaucoup de fonctions de collaboration

Gestion de la chronologie

Rapports et comptes-rendus instantanés

Jalons, dépendances et relations entre les tâches

Fonctionnalités d'automatisation

Intégrations multiples

Les 10 meilleurs outils de cartographie des processus

La recherche d'un logiciel efficace de cartographie des processus peut être une aventure éprouvante. Au vu de l'importance des enjeux, c'est aussi un choix décisif ! Ne vous laissez pas décourager par cette prise de décision, appuyez-vous sur cette liste pour ne pas vous perdre dans vos recherches.

Comparez les 10 meilleurs outils de cartographie des processus en fonction des critères de votre équipe, de votre budget, des fonctionnalités clés, des avantages, inconvénients et évaluations.

1. ClickUp

Utilisez les tableaux blancs de ClickUp, un outil visuel de collaboration, pour créer des cartographies de vos processus, des feuilles de route, des flux de travail et bien plus encore.

ClickUp est une plateforme de productivité tout-en-un proposant des centaines de fonctionnalités très visuelles pour centraliser votre travail depuis plusieurs applications en un environnement de travail unique et dynamique. Les fonctionnalités collaboratives Tableau blanc et Cartes mentales sont parfaites pour la cartographie des processus avec la détection en temps réel, les mises à jour automatiques et la possibilité de transformer n'importe quel objet ou nœud en tâche concrète.

En outre, ClickUp propose une bibliothèque de modèles bien remplie pour vous aider à créer des flux de travail et des cartographies de vos processus facilement et efficacement. Quelle que soit la taille de votre équipe ou de votre industrie, ClickUp est le seul outil de cartographie des processus conçu pour s'aligner sur votre manière de travailler.

Fonctionnalités clés de ClickUp

Un centre d'aide exhaustif en ligne, des webinaires et une assistance pour vous aider à profiter de tout le potentiel de la plateforme.

Plus de 1 000 intégrations pour rassembler toutes vos données et informations pertinentes sur une seule plateforme.

Plus de 15 vues de flux de travail personnalisables pour gérer vos tâches à 360°.

Des tableaux blancs collaboratifs pour développer de nouvelles idées en temps réel et en équipe.

Des rapports et tableaux de bord pour une vue d'ensemble instantanée de votre travail.

Des tas de fonctionnalités visuelles pour la collaboration disponibles dans chaque forfait.

Des statuts de tâche personnalisés pour représenter la progression de manière visuelle.

Des cartes mentales intuitives pour concevoir et illustrer les processus.

Les limites de ClickUp

Toutes les vues ne sont pas disponibles sur l'application mobile... pour l'instant !

Pour certains utilisateurs, maîtriser les nombreuses fonctionnalités peut prendre un certain temps.

Tarification de ClickUp

Free Forever : forfait gratuit

forfait gratuit Unlimited : 7 $ par utilisateur, par mois

7 $ par utilisateur, par mois Business : 12 $ par utilisateur, par mois

12 $ par utilisateur, par mois Enterprise : contactez ClickUp pour obtenir une tarification sur mesure

Évaluations et avis sur ClickUp

G2 : 4,7/5 (+ de 5 670 évaluations)

4,7/5 (+ de 5 670 évaluations) Capterra : 4,7/5 (+ de 3 540 évaluations) Télécharger ce modèle

2. Lucidchart

via Lucidchart

Lucidchart est un logiciel en ligne de collaboration visuelle, de création et de modification d'un vaste choix de diagrammes intelligents, comme des logigrammes, des diagrammes de réseau, des wireframes et bien plus. La création des diagrammes est simple et rapide avec une interface intuitive et des formes, modèles et symboles prêts à l'emploi.

Lucidchart propose également des fonctionnalités de collaboration en temps réel permettant à plusieurs personnes de travailler simultanément sur un diagramme, afin de faciliter les échanges d'idées, de commentaires et de compétences pour faire avancer vos projets. Les diagrammes peuvent être enrichis d'éléments interactifs, comme des hyperliens et des annotations pour créer des wireframes et des maquettes.

Les meilleures fonctionnalités de Lucidchart

Collaboration d'équipe avec auteurs multiples, discussion dans l'éditeur et commentaires pour chaque forme

Liaison des données et visualisation automatique pour générer des diagrammes comme des organigrammes et des diagrammes entité-association (ERD)

Intégrations avec Google Workspace et Microsoft Office

Automatisation de la documentation des processus métier

Les limites de Lucidchart

L'interface est un peu vieillotte par rapport à d'autres outils de cartographie de processus.

Pas d'application de bureau pour créer des cartes de processus.

Évaluations et avis sur Lucidchart

Capterra : 4,5/5 (+ de 1 700 évaluations)

4,5/5 (+ de 1 700 évaluations) G2 : 4,6/5 (+ de 1 800 évaluations)

3. MindMeister

via MindMeister

MindMeister est un logiciel web de cartes mentales conçu pour vous aider à visualiser des idées et des concepts. Son interface intuitive vous permet de créer et modifier des cartes mentales, un type de diagramme illustrant des informations sous forme de structure arborescente. Avec les cartes mentales, vous pouvez ajouter des notes et des lignes pour mettre en évidence les relations entre plusieurs éléments.

Par exemple, les responsables de projet peuvent créer une carte mentale représentant un organigramme avec des points principaux (chefs de service) et des ramifications vers les équipes. Pour réorganiser la structure du diagramme, il suffit de faire glisser et de déposer les éléments à la place adéquate.

Les meilleures fonctionnalités de MindMeister

Les modèles de cartographie des processus pour le brainstorming et la planification de stratégies

Les éléments multimédias intégrés pour ajouter du contexte et enrichir le contenu de la cartographie

Les nombreuses options de diagrammes avec des mises en page de cartes mixtes

Les commentaires et notifications pour lancer des discussions

Les limites de MindMeister

Les intégrations avec d'autres outils et applis sont limitées pour les processus complexes.

Les différentes options d'exportation sont réservées aux forfaits payants les plus coûteux.

Évaluations et avis sur MindMeister

Capterra : 4,7/5 (+ de 200 évaluations)

4,7/5 (+ de 200 évaluations) G2 : 4,3/5 (30 évaluations)

4. Pipefy

via Pipefy

Pipefy est un logiciel en ligne de gestion des processus conçu pour optimiser les processus métier. Cet outil permet d'ajouter des tâches, de fixer des échéances et de suivre la progression du travail. Il permet de visualiser facilement les tâches qui restent à effectuer, qui en est responsable et à quelle date elles doivent être terminées.

Les fonctionnalités d'automatisation de Pipefy permettent à votre équipe d'automatiser les tâches répétitives, comme l'envoi d'e-mails et la mise à jour d'informations dans d'autres bases de données. Par exemple, avec la fonctionnalité d'automatisation de Pipefy, vous pouvez paramétrer une réponse automatique pour mettre à jour une base de données lorsqu'une carte quitte une phase du processus.

Les meilleures fonctionnalités de Pipefy

Les formulaires partageables conçus pour lancer un processus ou collecter des données supplémentaires.

Un éditeur visuel intuitif pour créer des modèles personnalisés.

Les statuts, mises à jour, notifications et approbations automatisées.

Les parcours de validation pour les logiciels de gestion de flux de travail.

Les limites de Pipefy

Les options de personnalisation limitées avec le forfait gratuit.

Pas d'enregistrement du temps passé sur une tâche.

Évaluations et avis sur Pipefy

Capterra : 4,6/5 (+ de 200 évaluations)

4,6/5 (+ de 200 évaluations) G2 : 4,6/5 (+ de 180 évaluations)

5. EdrawMax

EdrawMax

EdrawMax est un logiciel professionnel de conception de diagrammes permettant de créer de nombreux types de schémas et diagrammes. Avec son interface conviviale et ses nombreux modèles, formes et symboles prêts à l'emploi, vous pouvez créer des présentations comme des diagrammes de flux, des organigrammes, des plans de bâtiments et bien plus. EdrawMax inclut aussi de nombreux outils pour l'édition, la mise en page et la personnalisation de vos diagrammes, notamment une belle bibliothèque de formes, de connecteurs, de boîtes de texte et d'options de mise en forme.

Avec un espace de travail EdrawMax synchrone dans le cloud, votre équipe peut collaborer en temps réel facilement. Par exemple, vous pouvez commenter et modifier les diagrammes, ou même les créer à partir de zéro avec vos collègues.

Les meilleures fonctionnalités de EdrawMax

280 types de solutions de diagramme pour créer des cartographies détaillées de vos processus

Communauté d'Edrawers pour s'inspirer

Vue de la progression des projets

Plateformes Windows, MacOS, Linux et EdrawMaxOnline

Les limites de EdrawMax

Pas de vues avancées de la progression des projets

Ne convient pas aux flux de travail complexes

Évaluations et avis sur EdrawMax

Capterra : 4,6/5 (+ de 190 évaluations)

4,6/5 (+ de 190 évaluations) G2 : 4,3/5 (+ de 60 évaluations)

6. Microsoft Visio

Microsoft Visio

Microsoft Visio est un logiciel d'édition de diagrammes développé par Microsoft. Il permet aux utilisateurs de créer de nombreux types de diagrammes, notamment des diagrammes de flux, des organigrammes, des diagrammes de réseau, des plans d'étage et bien plus. Il est doté d'une vaste bibliothèque de formes, connecteurs, boîtes de texte et d'options de mise en page.

Visio propose également des fonctionnalités avancées variées, comme la liaison de données. Vous pouvez lier des diagrammes à des sources de données, comme des feuilles de calcul et des bases de données Excel. La mise en page automatique permet de disposer facilement les formes et diagrammes. Essayez plusieurs mises en page en quelques clics pour trouver celle qui s'adapte le mieux à votre processus.

Les meilleures fonctionnalités de Microsoft Visio

Les diagrammes et gabarits prêts à l'emploi disponibles sur les applications de bureau et mobile.

Le travail en parallèle pour décupler la productivité.

Les fonctionnalités d'accessibilité, notamment la prise en charge du narrateur, du vérificateur d'accessibilité et du contraste élevé.

La version web de Visio toujours à jour sans besoin d'installer de nouvelles versions.

Les limites de Microsoft Visio

Les intégrations limitées avec les applis et outils en dehors de la suite Microsoft.

La liaison des données est disponible uniquement sur l'application de bureau Visio.

Évaluations et avis sur Microsoft Visio

Capterra : 4,5/5 (+ de 2 700 évaluations)

4,5/5 (+ de 2 700 évaluations) G2 : Néant

7. GitMind

GitMind

GitMind est un logiciel en ligne de cartographie mentale qui vous permet de créer, modifier et partager des cartes mentales. Ces diagrammes sont composés d'un sujet ou thème central et de branches ou sous-thèmes qui en découlent. Les cartes mentales servent à structurer les informations pendant le brainstorming, la planification de projets, la prise de notes, et bien plus.

Le logiciel inclut également de nombreux outils pour éditer, mettre en forme et personnaliser les cartes mentales. En outre, il prend en charge la collaboration en permettant à plusieurs personnes de travailler en même temps sur la même carte mentale.

Les meilleures fonctionnalités de GitMind

La reconnaissance optique de caractères (OCR) pour extraire des textes longs sur des images.

Le mode contour pour passer aux cartes mentales.

Les thèmes de couleurs personnalisables.

La fonctionnalité de diaporama pour créer des transitions.

Les limites de GitMind

Manque de fonctionnalités de gestion de projet avancées par rapport à d'autres outils de cartographie des processus.

Évolutivité limitée pour les grandes équipes.

Évaluations et avis sur GitMind

Capterra : 4,7/5 (+ de 5 évaluations)

4,7/5 (+ de 5 évaluations) G2 : 4,8/5 (3 évaluations)

8. Canva

Canva

Canva est un logiciel de conception graphique pensé pour la création de contenu, de schémas et d'autres supports professionnels. Cet outil en ligne est accessible depuis tous les navigateurs et dispose aussi d'une application mobile. Avec son interface conviviale par glisser et déposer et plus de 250 000 modèles gratuits, vous pouvez créer des visuels pour différents types de contenu, de la publication pour les réseaux sociaux, aux supports marketing, en passant par les affiches, invitations et bien plus.

Canva dispose de nombreux outils et fonctionnalités de conception pour modifier et personnaliser vos visuels. Parmi ce vaste choix d'éléments de design, citons le texte, les formes, les icônes et les illustrations, ainsi que des outils sophistiqués comme les filtres, les effets et la gestion des calques.

Les meilleures fonctionnalités de Canva

Les animations de texte pour dynamiser votre message.

Le convertisseur en ligne de vidéo en MP4.

L'amélioration de photos pour corriger les images sombres, floues et saturées.

Les grilles de design et de photos.

Les limites de Canva

Ne convient pas aux freelances indépendants, ni aux petites et moyennes entreprises.

Les téléchargements de multiples fichiers sont automatiquement compressés dans un dossier zip.

Évaluations et avis sur Canva

Capterra : 4,7/5 (+ de 10 900 évaluations)

4,7/5 (+ de 10 900 évaluations) G2 : 4,7/5 (+ de 3 800 évaluations)

9. Bitrix24

Bitrix24

Bitrix24 est une suite complète d'outils sur le cloud conçus pour aider votre entreprise à gagner en efficacité, à améliorer sa communication et à favoriser la collaboration. Parmi ses nombreuses fonctionnalités, Bitrix24 propose la gestion de projet et de documents, le suivi des tâches, une fonctionnalité de gestion de la relation client (CRM), les visioconférences et les réunions en ligne, le suivi du temps des employés, la surveillance de l'assiduité et bien plus.

Pour la cartographie des processus, vous pouvez utiliser le tableau Kanban pour classer vos tâches en colonnes selon leur statut. Par exemple, créez des colonnes comme « Backlog », « En cours », « Terminé » et « En attente » pour suivre visuellement les tâches sur lesquelles votre équipe travaille et leur avancée dans le processus.

Les meilleures fonctionnalités de Bitrix24

Conversion d'e-mail en tâche

Modèles personnalisables

Diagrammes de Gantt et tableaux Kanban

Rapports avancés

Les limites de Bitrix24

L'interface n'est pas très intuitive et peu moderne par rapport à d'autres outils de cartographie des processus.

Vues de projet limitées.

Évaluations et avis sur Bitrix24

Capterra : 4,1/5 (+ de 600 évaluations)

4,1/5 (+ de 600 évaluations) G2 : 4,1/5 (+ de 480 évaluations)

10. Cacoo

Cacoo

Cacoo est un outil en ligne d'édition de diagrammes et de collaboration qui vous permet de partager de nombreux diagrammes, comme des diagrammes de flux, des wireframes, des organigrammes et des diagrammes de réseau. Pensé pour une utilisation individuelle et en équipe, il permet à plusieurs utilisateurs de travailler sur le même diagramme en temps réel.

L'outil d'enregistrement des versions crée et conserve plusieurs copies étiquetées d'un fichier pour que les utilisateurs comprennent les modifications qui y ont été apportées et puissent revenir à une version précédente en cas de besoin. Par exemple, un responsable de projet peut utiliser cet outil pour enregistrer les modifications apportées à la disposition d'un lieu de réception et revenir à une version plus ancienne si le nombre de participants change.

Les meilleures fonctionnalités de Cacoo

Modification simultanée d'un diagramme par plusieurs utilisateurs.

Vidéo et discussion dans l'application.

Plus de 100 modèles et formes.

AWS Importer pour générer des diagrammes de réseau à modifier et partager.

Les limites de Cacoo

Peu de fonctionnalités de gestion des tâches.

La collaboration avec des partenaires externes ou invités est une fonctionnalité payante.

Évaluations et avis sur Cacoo

Capterra : 4,7/5 (+ de 140 évaluations)

4,7/5 (+ de 140 évaluations) G2 : 4,4/5 (+ de 160 évaluations)

Simplifiez votre cartographie des processus avec ClickUp

Tous ces outils vous aideront à améliorer votre système actuel de cartographie des processus et à communiquer visuellement les étapes nécessaires à l'achèvement d'un projet. Par contre, un seul logiciel peut connecter votre carte des processus directement à votre flux de travail en seulement quelques clics. Et cet outil, c'est ClickUp.🙂

Dessinez les connexions et associez des objets pour créer des feuilles de route ou des flux de travail à partir de vos idées et avec votre équipe dans un Tableau blanc ClickUp.

Collaborez avec votre équipe grâce aux cartes mentales ClickUp, aux tableaux blancs et bien plus. Tout cela, gratuitement ! Accédez à des tonnes de fonctionnalités, des tâches illimitées et 100 Mo de stockage avec le forfait Free Forever de ClickUp. Débloquez encore plus de fonctionnalités à partir de seulement 7 $.

