Les 10 meilleures alternatives et concurrents de Mavenlink pour votre équipe

Kantata, anciennement connu sous le nom de Mavenlink, existe depuis longtemps. Mais est-ce assez long pour qu'elle perfectionne l'art de la gestion de projet ?

Avec une Évaluation G2 de 4.1 la réponse courte est pas encore. Il va sans dire que, bien qu'offrant des services de collaboration de classe mondiale, les logiciel de gestion de projet de classe mondiale mavenlink laisse encore beaucoup à désirer pour les clients qui ont besoin de fonctionnalités plus innovantes.

Heureusement, vous avez beaucoup de bonnes options de logiciels de gestion de projet. À cet égard, toutes les lacunes de Mavenlink peuvent être comblées de manière adéquate par ses dizaines de concurrents.

C'est pourquoi nous examinons les 10 meilleures alternatives à Mavenlink (ou Kantata) si vous recherchez des fonctionnalités de gestion de projet plus avancées.

Qu'est-ce que Kantata (Mavenlink) ?

Kantata est un logiciel de gestion de projet polyvalent qui fournit des fonctionnalités de visibilité, de collaboration et d'automatisation pour une meilleure exécution des projets, le suivi des projets et gestion du flux de travail . Il associe les fonctionnalités traditionnelles de la gestion de projet avec des outils de gestion des ressources dont bénéficient tout particulièrement les entreprises de services professionnels.

via Kantata En outre, de nombreux utilisateurs apprécient cette plateforme pour mieux gérer des projets multiples ainsi que les finances des projets, les demandes de projets et les portefeuilles. Là encore, Kantata est placé dans les favoris des équipes de services professionnels.

Même avec un changement de nom, Kantata s'est avéré être un outil pratique si vous souhaitez un suivi de projet plus visuel et une collaboration d'équipe accrue entre les projets en cours. Parmi ses autres fonctionnalités notables, citons :

Plusieurs options d'affichage des diagrammes

Flux d'activité en temps réel

Interface utilisateur claire et nette

Suivi du temps et des dépenses

Cependant, certains problèmes tels que sa structure de prix élaborée et son interface léthargique ont poussé de nombreuses personnes à chercher des alternatives à Mavenlink. Ne restez pas bloqué avec quelque chose qui ne fait qu'effleurer la surface de ce dont vous avez besoin pour gérer les tâches, mieux définir les échéances des projets et développer une stratégie de projet vraiment solide pour votre entreprise.

Les 10 meilleures alternatives à Mavenlink que vous devez connaître

Voici une liste de 10 concurrents et alternatives à Mavenlink qui pourraient être mieux adaptés à vos équipes, objectifs et circonstances :

Les plus de 15 vues de ClickUp offrent aux fournisseurs prestataires une solution mur à mur pour chaque équipe

ClickUp n'existe pas depuis aussi longtemps que certaines des autres alternatives Mavenlink de cette liste, mais il est rapidement devenu l'un des meilleurs outils de productivité mur à mur. Il ne s'agit pas seulement d'une solution pour les petites entreprises et les entreprises, mais il est fantastique pour les entreprises de services professionnels qui ont besoin d'un hub de travail plus centralisé pour faire leur travail.

Cette plateforme de gestion de projet avancée a quelque chose à offrir à tout le monde. Avec la collaboration d'équipe à son cœur, les utilisateurs peuvent visualiser, personnaliser et construire ClickUp exactement à leur goût. De plus, les fonctionnalités de ClickUp gestion des tâches permettent d'attribuer des commentaires à un membre de l'équipe et de mettre en place des tâches récurrentes avec des paramètres d'automatisation.

Des options simples de glisser-déposer facilitent le pivotement et l'amélioration des flux de travail sans créer de goulots d'étranglement. ClickUp est l'un des outils d'espace de travail les plus dynamiques qui peut être totalement personnalisé en fonction de vos besoins spécifiques, afin que vous acheviez vos projets plus rapidement.

Glisser-déposer des tâches dans l'affiche du Calendrier de ClickUp

Les fonctionnalités clés de ClickUp

ClickUp est rempli de fonctionnalités de gestion de projet pour vous aider à forfaiter, gérer et visualiser votre travail. Et si vous avez un budget serré, le forfait Free Forever de ClickUp comprend un grand nombre des fonctionnalités avancées de gestion de projet de ses forfaits payants. Jetons un coup d'œil à certains des favoris des clients, y compris :

Communication et collaboration à profusion avec les commentaires et les commentaires assignés

Possibilité d'afficher des vues à partir d'Airtable, Miro, InVision et Google Docs

Transformer des données ennuyeuses en un plaisir pour les yeux avec les cartes mentales, les Tableaux blancs, les diagrammes de Gantt, etc

Hiérarchisation des tâches et listes de choses à faire personnalisables à la pointe de la technologie

Possibilité de passer d'une vue à l'autre (Tableau, Liste, Équipe, Calendrier, etc.)

Des rapports et des tableaux de bord préétablis et personnalisés qui augmentent la visibilité

Une interface utilisateur intuitive de type "glisser-déposer" qui facilite la création et l'attribution des tâches

Gestion des performances et automatisation des flux de travail pour une planification avancée des ressources

Suivi des projets du coût à l'achevé

Les pros de ClickUp

ClickUp propose un forfait Free robuste

Des centaines de modèles gratuits de gestion de projet pour démarrer immédiatement

Suivi simple des tâches pour gérer les projets plus efficacement

Personnalisation imbattable

assistance 24/7 par e-mail et par discussion disponible dans le forfait gratuit

Suivi du temps disponible dans le forfait gratuit

Facile à intégrer dans vos systèmes existants

Des prix compétitifs pour une plus grande valeur ajoutée

ClickUp contre

Les personnalisations avancées peuvent être trop lourdes pour les nouveaux utilisateurs

Les vitesses de recherche et de filtrage peuvent être plus lentes (...pour l'instant !)

Prix de ClickUp

Forfait Free Forever Plan

Formule illimitée : 5 $ par utilisateur et par mois

: 5 $ par utilisateur et par mois Formule Business : 12 $ par utilisateur et par mois

: 12 $ par utilisateur et par mois Business Plus : 19 $ par utilisateur et par mois

: 19 $ par utilisateur et par mois Enterprise : Contact Vente ClickUp évaluations des clients

G2: 4.7/5 (4 800 commentaires)

4.7/5 (4 800 commentaires) Capterra : 4.7/5 (3 117 commentaires)

2. Wrike

via Wrike Write est un outil de gestion de projet qui promet productivité, visibilité et efficacité dans vos flux de travail en équipe.

En fournissant une planification, une visualisation et une gestion de projet fiables, Wrike s'est fait un nom en tant que logiciel de gestion de projet et solution de gestion des ressources de premier plan.

En tant que l'une des meilleures alternatives à Mavenlink, Wrike est fier de ses fonctionnalités de pointe, de ses outils et de son assistance client qui ont séduit des milliers d'équipes.

Par exemple, Wrike dispose d'une fonctionnalité de suivi et de rapports sur les indicateurs de performance clés (KPI), qui fait malheureusement défaut à Mavenlink.

Les fonctionnalités clés de Wrike

Parmi les fonctionnalités qui ont fait de Wrike un nom reconnaissable dans le domaine de la gestion de projet, citons :

La vue Charge de travail permet à un manager d'un projet de voir comment les tâches sont décomposées et comment les équipes traitent chaque tâche

La modification en cours permet à un membre de l'équipe de travailler sur différents fichiers, dossiers et documents

Une fonction de discussion intégrée qui vous permet de garder l'onglet avec vos équipes

Des fonctions efficaces d'enregistrement et de suivi du temps

Suivi des indicateurs clés de performance et rapports pour assurer le suivi des résultats

Les plus de Wrike

Contrairement à Mavenlink, Wrike propose un forfait Free et une période d'essai gratuite

Un tableau de bord central rassemble tous les projets et toutes les opérations de flux de travail

Plusieurs déploiements, dont une version navigateur, une application et une application mobile

Les inconvénients de Wrike

L'API web complexe de Wrike rend l'onboarding difficile pour les équipes

Pour beaucoup, la version bureau de Wrike n'est pas intuitive

Wrike est relativement cher par rapport à des outils tout aussi puissants

L'importation de données dans Wrike exige des utilisateurs qu'ils respectent des paramètres précis

Prix de Wrike

Gratuit

Professionnel : 9,80 $ par utilisateur et par mois, idéal pour les équipes à croissance rapide

: 9,80 $ par utilisateur et par mois, idéal pour les équipes à croissance rapide Business : 24,80 $ par utilisateur et par mois, idéal pour toutes les équipes d'une organisation

Evaluations des clients de Wrike

G2 : 4.2/5 (3,192 commentaires)

Capterra : 4.3/5 (1 806 commentaires)

3. Monday.com

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2022/09/Monday-portfolio-.png

/$$$img/

via Monday Les lundis sont terribles pour les équipes qui n'ont pas d'application de gestion de projet, mais il existe un outil qui veut y remédier.

Monday est un logiciel de gestion de projet interactif et coloré qui cherche à créer de la transparence et de la visibilité dans vos opérations de projet.

Monday automatise les tâches répétitives, améliore la collaboration au sein de l'équipe et crée de la visibilité dans les flux de travail, pour une réussite totale du projet.

Le secret de Monday réside dans sa fonctionnalité Tableau. Un Tableau est un tableau de tâches semblable à une feuille de calcul, à partir duquel vous pouvez assigner tous vos projets, suivre les livrables et d'automatiser les tâches.

Monday fonctionnalités clés

Le design et l'interface en couleur font de Monday un jeu d'enfant

Recettes d'automatisation qui créent une automatisation basée sur les évènements pour les tâches banales

Plusieurs vues pour vos Tableaux (diagramme, formulaire, échéancier, Kanban et fichier)

Visualisation impressionnante des données qui transforme vos KPI en graphiques visuels

Monday Apps marketplace où vous pouvez acheter des applications supplémentaires

Les pros du Monday

Monday s'intègre à des plateformes de productivité tierces telles que Slack, Google, Mailchimp et Spotify

Un échéancier intuitif par glisser-déposer

Une assistance client fiable 24/7 et une base de connaissances préconstruite

Monday contre

Les coûts augmentent rapidement lorsque vous avez de grandes équipes

Structure de prix alambiquée

La fonctionnalité de suivi du temps n'est disponible que pour les forfaits les plus élevés

Les diagrammes de Gantt et les échéanciers sont réservés aux forfaits les plus élevés

Prix Monday

Basic : 8 $ par place et par mois (4 places par mois)

: 8 $ par place et par mois (4 places par mois) Standard : 10$ par place par mois (3 places par mois)

: 10$ par place par mois (3 places par mois) Pro : 16$ par place par mois (3 places par mois)

: 16$ par place par mois (3 places par mois) Entreprise : Contactez Monday pour plus de détails

Les évaluations des clients de Monday

G2 : 4.7/5 (6,248 commentaires)

Capterra : 4.6/5 (2,752 commentaires)

4. Zoho Projects

via Projets Zoho Une liste des concurrents de Mavenlink n'est pas achevée sans une mention de Zoho Projects. Zoho Projects est un logiciel basé sur le cloud qui fournit des éléments essentiels de gestion de projet, d'automatisation et de collaboration aux petites et moyennes équipes.

Avec Zoho Projects, vos équipes peuvent désormais bénéficier des avantages suivants avantages d'un logiciel de projet automatisé ; la création de tâches, leur affectation à des équipes et le suivi de leur progression.

De plus, Zoho Projects offre des fonctions de suivi des problèmes qui en font un outil idéal pour le traitement des problèmes, des demandes et des demandes d'information le suivi des bugs .

Les fonctionnalités clés de Zoho Projects

Le diagramme de Gantt permet de visualiser les dépendances, les échéances et les listes de tâches

Possibilité de personnaliser les paramètres de la gestion de projet

Le diagramme d'utilisation des ressources vous permet d'équilibrer la charge de vos ressources

Possibilité de suivre en temps réel les coûts de temps et de consommation de chaque projet

Les plus de Zoho Projects

Zoho dispose d'une fonction de discussion intégrée qui améliore la collaboration au sein de vos équipes

Intégration transparente avec d'autres produits Zoho

Le paramétrage des jalons et le suivi de la progression se font en toute simplicité

Peut être un logiciel de gestion de projet abordable pour certains (des essais gratuits sont disponibles)

Les inconvénients de Zoho Projects

Onboarding et paramètres

Une courbe d'apprentissage abrupte qui résulte de la personnalisation sans fin

L'interface utilisateur complexe de Zoho laisse beaucoup à désirer

Zoho vous oblige à passer par cinq applications différentes

Zoho manque d'accès hors ligne

Prix de Zoho Projects

Free : 0$ pour 3 utilisateurs et 2 projets

: 0$ pour 3 utilisateurs et 2 projets Premium : 4$ par utilisateur et par mois

: 4$ par utilisateur et par mois Enterprise : 9$ (pas de limite d'utilisateurs)

Évaluation des clients de Zoho Projects

G2 : 4.2/5 (282 commentaires)

Capterra : 4.2/5 (259 commentaires)

5. Asana

via Asana En raison de la réputation d'Asana, vous ne devriez pas faire défiler une liste d'alternatives à Mavenlink bien longtemps avant de tomber dessus. Asana est une gestion de projet qui aide les équipes à augmenter leurs projets, à développer des flux de travail agiles et à suivre les livrables prédéfinis.

Cet outil utilise un tableau de tâches basé sur une liste simple mais complexe pour résoudre tous vos gestion de projet . Il peut s'agir d'une liste de contacts, d'une liste de tâches ou de tout autre type de liste à partir de laquelle vous pouvez ensuite créer des tâches/ sous-tâches et les attribuer à votre équipe.

Les fonctionnalités clés d'Asana

Options de rapports en temps réel, notamment la recherche avancée, les rapports de recherche enregistrés, les jalons et la charge de travail

Création de tâches, sous-tâches et sous-tâches de sous-tâches à plusieurs niveaux

Vues multiples à partir desquelles vous pouvez afficher vos données (tableau, calendrier, vues Liste)

Planification des tâches qui déplace automatiquement les tâches d'un Tableau à l'autre

Les plus d'Asana

Asana dispose d'une communauté active (forum de la communauté Asana)

Asana dispose d'une interface propre, nette et intuitive pour le suivi des projets

Assistance client réactive et personnalisée

Les inconvénients d'Asana

Asana exige que tous les utilisateurs ayant un domaine similaire possèdent une licence, les traitant comme des invités. Cela finit par faire grimper les prix

En raison du niveau de personnalisation, Asana présente une courbe d'apprentissage abrupte

La création de paramètres et la personnalisation dans Asana sont relativement limitées

Contrairement à ClickUp, Asana ne propose pas de fonctionnalité de suivi du temps dans son forfait gratuit

Prix d'Asana

Basique : Disponible pour les équipes jusqu'à 15 personnes et option d'essai gratuite

: Disponible pour les équipes jusqu'à 15 personnes et option d'essai gratuite Premium : 10,99 $ par utilisateur et par mois

: 10,99 $ par utilisateur et par mois Business : 24,99 $ par utilisateur et par mois

: 24,99 $ par utilisateur et par mois Enterprise : Contactez Asana pour plus de détails

Évaluations des clients d'Asana

G2 : 4.3/5 (8,926 avis)

Capterra : 4.5/5 (11, 398 évaluations)

6. ProofHub

via PreuveHub ProofHub est un outil simple de gestion de projet et d'aide à la décision logiciel de collaboration qui offre une suite d'outils de productivité et d'aide à la décision outils de collaboration aux petites équipes.

Il s'agit de l'une des meilleures alternatives à Mavenlink car elle offre une simplicité inégalée sans compromis les fondamentaux de la gestion de projet et de créer une solution intuitive, simple et puissante à la fois.

En tant que solution tout-en-un, Révision Hub désencombre votre pile technologique de gestion de projet, vous laissant avec une seule solution fiable.

Caractéristiques clés de ProofHub

Journaux d'activité détaillés

Marque blanche

Flux de travail

Excellente gestion des tâches (tableaux Kanban et diagrammes de Gantt)

Des fonctionnalités de collaboration étonnantes telles que discuter, annoncer et discuter

ProofHub pros

Une courbe d'apprentissage presque inexistante

Une personnalisation impressionnante qui donne à votre équipe un maximum de flexibilité

La création et l'attribution de tâches sont aussi simples que possible

Des prix compétitifs et des options d'essai gratuites

Les inconvénients de ProofHub

Le diagramme de Gantt a encore besoin d'être amélioré

L'application mobile est relativement limitée

Prix de ProofHub

Un forfait de $89/mois facturé annuellement

Un forfait de $$$a/mois facturé annuellement (sans la plupart des fonctionnalités)

Évaluation des clients de ProofHub

G2 : 4.5/5 (63 commentaires)

Capterra : 4.5/5 (67 commentaires)

7. Travail d'équipe

via Travail d'équipe Teamwork n'est pas un nom nouveau dans le domaine de la gestion de projet et n'est pas près de disparaître. Comme son nom l'indique, cet outil figure sur la liste des alternatives à Mavenlink car il se concentre sur la collaboration et rend les équipes efficaces depuis 2007, une automatisation à la fois.

Ne prenez pas sa simplicité et son interface intuitive pour de l'inabilité ; ses fonctionnalités de collaboration, de visualisation et d'automatisation ne manquent pas de punch. En tant que l'une des meilleures alternatives à Mavenlink, ses services professionnels logiciel d'automatisation est parfait pour ceux qui travaillent avec des clients ou qui ont besoin de solutions de gestion de portefeuille détaillées.

Teamwork fonctionnalités clés

La fonctionnalité Portfolios permet la création et la gestion de projets complexes

Suivi du temps intégré pour une facturation transparente

Charge de travail simplifie la gestion des ressources

Les fonctionnalités de comptabilité de projet, telles que la facturation, en font une meilleure solution d'entreprise

Modèles de flux de travail et de gestion des tâches préconstruits

Des clients peuvent être ajoutés gratuitement pour travailler en toute transparence avec les gestionnaires de projet

Les avantages du travail d'équipe

Teamwork offre plus de produits (CRM, CHAT, Espaces) qu'une simple solution de gestion de projet

Service client convivial disponible par téléphone, discussion en direct et tutoriels vidéo

Les fonctionnalités de comptabilité de projet sont idéales pour ceux qui gèrent des clients

Les inconvénients de Teamwork

La version gratuite ne propose pas de tableaux Kanban, contrairement à ClickUp

Prix de Teamwork

Free Forever : essai gratuit de 30 jours disponible

: essai gratuit de 30 jours disponible Deliver : 9,99 $ par utilisateur et par mois

: 9,99 $ par utilisateur et par mois Croissance : 17,99 $ par utilisateur et par mois

: 17,99 $ par utilisateur et par mois Échelle : Contactez Teamwork pour plus de détails

Évaluation des clients de Teamwork

G2 : 4.4/5 (1 011 commentaires)

Capterra : 4.5/5 (728 commentaires)

8. Jira

via Jira Jira est un outil de gestion de projet conçu pour les équipes de développement. Cependant, après des années de surenchère, cet outil riche en fonctionnalités jouit d'une utilité significative en dehors de sa cible initiale.

Aujourd'hui, Jira se décrit comme un outil de gestion de projet, le suivi des problèmes et de suivi du temps pour toute équipe et organisation. Si vous cherchez des alternatives à Mavenlink, celui-ci a certainement ses avantages et ses inconvénients.

Le logiciel Jira, qui fait partie de la pile de logiciels Jira plus large, est votre go-to pour le développement de logiciels agiles, la répartition des tâches, la priorisation et la confidentialité. Il est placé dans les favoris des gestionnaires de projet pour, eh bien, gérer les projets plus efficacement.

Jira fonctionnalités clés

Excellent suivi des problèmes et gestion des bugs pour les projets logiciels

Les flux de travail personnalisés vous permettent de créer des flux de travail à partir de zéro

Tableaux Scrum et Kanban pour votre développement agile

Les feuilles de route des projets vous permettent de visualiser l'ensemble du parcours de votre projet jusqu'à son achèvement

Permissions et contrôles d'accès avancés

Journaux d'audit

Les pros de Jira

Jira est le seul outil de cette liste spécialisé dans la gestion des problèmes

Des milliers d'intégrations avec des outils tiers

Rapports inégalés, le logiciel offrant plus de 12 rapports

Rapports inégalés avec le logiciel offrant plus de 12 rapports

Les inconvénients de Jira

Les changements à venir le 20 février 2024 peuvent nécessiter une migration totale ou partielle du système

Jira ne propose pas de diagramme de Gannt ni d'échéancier et ne permet pas d'assigner des tâches dans un affichage

Le niveau de personnalisation confère à Jira une courbe d'apprentissage abrupte

La gestion des extensions et des plugins dans Jira n'est pas une expérience agréable

Jira ne dispose pas d'un outil de communication et de collaboration intégré

Prix de Jira

Free : 0$ pour un maximum de 10 utilisateurs

: 0$ pour un maximum de 10 utilisateurs Standard : 7,50 $ par utilisateur (moyenne)

: 7,50 $ par utilisateur (moyenne) Premium : 14,50 $ par utilisateur (moyenne)

: 14,50 $ par utilisateur (moyenne) Enterprise : Contactez Jira pour plus de détails

Évaluations des clients de Jira

G2 : 4.2/5 (4 869 commentaires)

Capterra : 4.4/5 (12, 343 commentaires)

9. Basecamp

via Basecamp Basecamp est un outil de gestion de projet de base qui répond aux complexités de la planification de projet pour les petites entreprises et les équipes.

Le fait d'être simple et basique, que de nombreux gestionnaires de projet considèrent comme la principale faiblesse de Basecamp, constitue également sa plus grande force pour d'autres chefs d'équipe de projet.

Pour certains clients, un simple tableau de bord, des feuilles de calcul et quelques visualisations sont tout ce dont ils ont besoin pour donner vie à leurs projets.

Cela dit, Basecamp n'est une alternative à Mavenlink que dans les instances où votre projet est trop simple pour nécessiter un outil plus compliqué.

Les fonctionnalités clés de Basecamp

Les diagrammes en cours vous aident à visualiser la progression des projets

Un Tableau d'affichage intégré où vous pouvez poster des annonces et faire du brainstorming

La fonctionnalité "feu de camp" vous permet de discuter avec les membres de votre équipeLa fonctionnalité "feu de camp" permet de communiquer avec votre équipe

Les listes À faire sont un moyen simple de créer des tâches

La planification peut être liée à Google Agenda

Les avantages de Basecamp

Une interface propre et intuitive

Un prix abordable en raison de son nombre limité de fonctionnalités

Disponibilité de modèles de projets prêts à l'emploi

Basecamp contre

Manque d'éléments essentiels à la gestion de projet tels que les échéanciers et les affichages

Manque d'outils de gestion de projet tels que les tableaux Kanban et les diagrammes de Gantt

Manque de fonctionnalités de base telles que les échéanciers et les sous-tâches

Manque de fonctionnalités essentielles de gestion de projet telles que les diagrammes de Gantt

Prix de Basecamp

99 $$$a par mois (avec la possibilité d'un essai gratuit)

Évaluations des clients de Basecamp

G2 : 4.1/5 (5,061 commentaires)

Capterra : 4.3/5 (13, 669)

10. Notion

via Notion Notion se démarque de cette liste d'alternatives à Mavenlink en tant qu'assistant personnalisable qui vous permet de créer et d'assigner ce que vous voulez, quand vous le voulez.

Cet outil de gestion de projet excelle à consolider vos flux de travail, à créer de la visibilité et à intégrer presque tout sous un outil puissant et personnalisable.

Ses capacités de gestion des documents sont également exemplaires et permettent à vos équipes d'accéder en toute sécurité aux ressources dont elles ont besoin pour exercer leurs fonctions quotidiennes.

Notion fonctionnalités clés

Vues multiples : tableau, liste, calendrier, Kanban, galerie, etc

Collaboration en direct sur les documents

Plus de 50 modèles de départ

Nombreuses intégrations avec d'autres logiciels tiers

Les plus de Notion

Convient à la prise de notes et à la gestion de documents

Une interface simple et facile à prendre en main

La notion de guichet unique crée une centralisation

Notion contre

La richesse de ses fonctionnalités et de ses personnalisations entraîne une courbe d'apprentissage abrupte

Certains clients ne sont pas satisfaits du nombre de modèles proposés par Notion

Certains pensent que son offre de business intelligence n'est pas aussi forte que celle des autres produits de cette liste

Prix de Notion

free : Personal : Pro : Free : Personnel : Pro

Personal Pro Free Personnel Pro Personnel Pro : 4$ par mois facturés annuellement

: 4$ par mois facturés annuellement Teams : 8 $ par utilisateur et par mois facturé annuellement

: 8 $ par utilisateur et par mois facturé annuellement Enterprise : Contactez Notion pour plus de détails

Évaluation des clients de Notion

G2 : 4.6/5 (863 commentaires)

Capterra : 4.8/5 (782 commentaires)

Pourquoi avoir plusieurs applications quand on peut en avoir une seule ?

Vous en avez assez du cloisonnement des équipes, de la mauvaise communication et de l'inefficacité ? Il est grand temps que vous commenciez à récolter les fruits de votre travail les avantages d'un logiciel de gestion de projet. Si vous êtes à la recherche d'un outil qui permette de souder vos équipes, de briser les silos, d'améliorer la productivité et d'afficher toutes vos opérations, ClickUp est peut-être ce que vous cherchez. Créer un compte ClickUp gratuit et commencez dès aujourd'hui !