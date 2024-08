les 10 meilleurs outils de prévision en 2024 (avis et prix)

Ne serait-ce pas formidable de voir ce qui attend votre entreprise ?

Des données désordonnées, criblées de lacunes et de biais, vous exposent au risque de prévisions erronées. Même avec les meilleures données et les meilleurs modèles, il n'est pas toujours facile d'anticiper les conditions futures de votre entreprise.

Des événements inattendus peuvent remettre en cause vos meilleures prévisions. La clé est donc de combiner le jugement humain et les connaissances algorithmiques. Heureusement, un excellent logiciel de prévision réduit les risques et facilite la prévision de l'avenir.

Le bon outil de prévision permet de prendre des décisions intelligentes, d'améliorer l'efficacité de l'entreprise et de réduire les coûts l'allocation des ressources et de saisir les opportunités opportunes en vous aidant à prévoir les ventes, à identifier les obstacles et à affiner les prix en un clin d'œil !

Les outils de prévision ne promettent pas un parcours sans heurts, mais ils vous aident à traverser les incertitudes en toute confiance.

Nous avons sélectionné les meilleures options pour vous aider à troquer votre intuition contre des actions éclairées, transformant ainsi des sauts aveugles en étapes calculées.

Qu'est-ce qu'un logiciel de prévision ?

Les logiciels de prévision aident les chefs d'entreprise ou les équipes à analyser les données de vente passées et présentes pour découvrir des tendances et des modèles cachés. Ces données permettent de prédire les taux de conclusion, le volume de prospects à venir et le chiffre d'affaires global.

ClickUp, HubSpot et Zendesk, entre autres, sont des exemples populaires de logiciels de prévision.

Un détaillant qui cherche à optimiser les niveaux de stock pour les fêtes peut utiliser un logiciel de prévision des ventes tel que ClickUp. En analysant les ventes passées et les tendances actuelles du marché, cet outil prévoit les ventes futures, ce qui évite à la marque d'avoir des problèmes de stockage pendant les fêtes.

Que faut-il rechercher dans les outils de prévision ?

Les facteurs suivants sont essentiels si vous voulez choisir le meilleur outil qui s'aligne parfaitement sur la feuille de route, la stratégie et le modèle de votre entreprise :

Facilité d'utilisation : Choisissez un outil doté d'une interface conviviale pour créer et modifier facilement des prévisions

: Choisissez un outil doté d'une interface conviviale pour créer et modifier facilement des prévisions Intégration des données : Veillez à ce qu'il se connecte à de multiples sources de données, y compris les logiciels de comptabilité, les systèmes ERP, les plateformes de gestion de la relation client, etc. Il doit permettre d'accéder à une vue d'ensemble plus large et plus complète des performances de l'entreprise

: Veillez à ce qu'il se connecte à de multiples sources de données, y compris les logiciels de comptabilité, les systèmes ERP, les plateformes de gestion de la relation client, etc. Il doit permettre d'accéder à une vue d'ensemble plus large et plus complète des performances de l'entreprise Approches prévisionnelles : il doit proposer différentes méthodes de prévision, telles que la régression, la moyenne mobile et le lissage exponentiel, en fonction de vos préférences

: il doit proposer différentes méthodes de prévision, telles que la régression, la moyenne mobile et le lissage exponentiel, en fonction de vos préférences **Analyse de scénarios : vérifiez s'il vous aide à créer des scénarios hypothétiques (scénarios de simulation, scénarios les plus favorables, scénarios les plus défavorables) en fonction de plusieurs facteurs ou hypothèses commerciales

Rapports et visualisation: Il doit vous permettre de créer des rapports et des tableaux de bord clairs et concis avec des diagrammes, des graphiques, des tableaux et d'autres éléments visuels pour vous aider à partager et à communiquer les prévisions aux parties prenantes de l'entreprise

Il doit vous permettre de créer des rapports et des tableaux de bord clairs et concis avec des diagrammes, des graphiques, des tableaux et d'autres éléments visuels pour vous aider à partager et à communiquer les prévisions aux parties prenantes de l'entreprise **Collaboration : voyez s'il prend en charge le retour d'information en vous permettant de partager les résultats avec des coéquipiers, des cadres ou des dirigeants afin d'obtenir des informations qui amélioreront vos prévisions

Mises à jour en temps réel: Il doit être en mesure de vous informer de tout changement dans vos prévisionsobjectifs de vente et de vos prévisions

Types de prévisions

Il existe différents types de prévisions, en fonction de l'objectif et de la portée de vos projets. Examinons quelques-uns de ces types de prévisions.

1. Prévision des ventes :

Les prévisions de ventes utilisent les données des ventes passées pour prédire les ventes futures. Avec un logiciel de prévision des ventes, vous pouvez fixer des objectifs, ajuster la production et suivre les performances des ventes à long terme.

Les prévisions de ventes vous aident à faire des choix judicieux en matière de stocks et de ressources, objectifs de vente les budgets, et planification stratégique . Prévoir les ventes en utilisant des modèles quantitatifs, des études de marché, des analyses de tendances et des outils logiciels spécialisés pour prédire les chiffres de vente futurs.

2. Prévision de la demande :

La prévision de la demande permet d'estimer la demande future d'un produit ou d'un service. Elle consiste à prévoir la quantité de biens ou de services que les consommateurs achèteront au cours d'une période donnée sur un marché donné.

La prévision de la demande améliore les niveaux de stocks en automatisant le processus de demande des consommateurs. Elle prend en compte des éléments tels que les tendances de consommation, la saisonnalité et le comportement des acheteurs. Cette méthode de prévision vous aide à planifier la production, à gérer les stocks, à allouer les ressources, à fixer les prix et à prendre des décisions intelligentes pour répondre à la demande attendue des consommateurs.

3. Prévisions financières :

Les prévisions financières permettent de prédire les performances financières d'une entreprise. Elles s'appuient sur les finances passées, les tendances du marché et les facteurs économiques pour estimer les recettes, les dépenses, les flux de trésorerie et la santé financière globale à venir dans un délai donné.

Cela permet de prévoir et de planifier les résultats financiers tels que les changements de revenus, les variations de flux de trésorerie, les dépenses potentielles, la rentabilité et la stabilité financière générale. Les prévisions financières facilitent la budgétisation, les décisions d'investissement, la fixation d'objectifs financiers et la formulation de stratégies de croissance et de durabilité.

Les 10 meilleurs outils de prévision à utiliser en 2024

1. ClickUp

Gérez vos stocks, prévoyez vos dépenses et établissez des budgets plus précis avec ClickUp Cliquez sur le bouton offre une gamme complète de fonctions de prévision qui stimulent la communication et la collaboration au sein de l'équipe de vente, les performances de vente et l'augmentation de la productivité. La plupart des professionnels de la vente préfèrent ClickUp pour son interface intuitive, la planification des capacités et des options personnalisées.

Gérez efficacement les flux de trésorerie et consacrez des ressources à la croissance future en utilisant le modèle de prévision des ventes de ClickUp. Prévoir les performances de l'entreprise à court et à long terme en estimant précisément les dépenses et les recettes.

Que vous gériez une entreprise ou des ventes, prévoyez l'avenir de votre entreprise avec le modèle de prévision des ventes de ClickUp Modèle de prévision des ventes ClickUp . Ce modèle de prévision des ventes a aidé des milliers d'entreprises à prévoir leurs flux de trésorerie et leurs performances à court et à long terme.

Créez des tableaux de bord KPI détaillés dans ClickUp pour analyser, visualiser et prioriser votre travail

Suivez vos indicateurs de performance clés (KPI) sans vous fatiguer grâce à l'application Modèle de suivi des indicateurs clés de performance pour la planification de la demande . Il aide à gérer la demande des clients, les niveaux de stocks et l'efficacité de la chaîne d'approvisionnement.

En plus d'être une solution complète, ClickUp continue d'innover dans son système avec des mises à jour puissantes et des intégrations faciles qui le distinguent du reste de la concurrence.

Les meilleures caractéristiques de ClickUp

Gestion des interactions : Gérer les interactions et les relations avec les clients à l'aide de l'outil de gestion des interactionsClickUp CRM logiciel. Intégration avec d'autres outils non ClickUp

Modèle de CRM pour les ventes par ClickUp

Tout en un seul endroit : ClickUp fournit toutes les solutions, y compris la gestion de projet, les besoins de communication,l'aide à la vente,tableaux de bord de projetset la comptabilité.

: ClickUp fournit toutes les solutions, y compris la gestion de projet, les besoins de communication,l'aide à la vente,tableaux de bord de projetset la comptabilité. Des tonnes de modèles: Accédez à de multiples modèles de prévision des ventes et de comptabilitéModèles CRM qui répondent aux préférences de votre entreprise.

Mesurer la performance: Prédisez votre chiffre d'affaires, suivez votre pipeline de ventes et mesurez votre performance commerciale avec les modèles de prévisions de ventes de ClickUp.

Accédez à de multiples modèles de prévision des ventes et de comptabilitéModèles CRM qui répondent aux préférences de votre entreprise. Prédisez votre chiffre d'affaires, suivez votre pipeline de ventes et mesurez votre performance commerciale avec les modèles de prévisions de ventes de ClickUp. Contrôler les flux comptables:ClickUp Comptabilité gère vos flux comptables, y compris la facturation et les rapports.

Gérez vos prospects, vos relations clients et votre pipeline de vente en un seul endroit avec ClickUp.

Limites de ClickUp

Les fonctionnalités de l'application mobile sont limitées

Prix de ClickUp

Gratuit pour toujours

illimité : 7 $ par mois et par utilisateur

: 7 $ par mois et par utilisateur Entreprise : 12 $ par mois par utilisateur

: 12 $ par mois par utilisateur Entreprise : Tarification personnalisée

: Tarification personnalisée ClickUp Brain: Disponible sur tous les plans payants pour 5$/membre de l'espace de travail/mois

G2 : 4.7/5 (9000+ commentaires)

: 4.7/5 (9000+ commentaires) Capterra : 4.7/5 (3500+ commentaires)

2. Zendesk

via Zendesk Zendesk Sell est un composant de la suite d'applications Zendesk CRM. Sa fonction de prévision des ventes vous permet d'accéder à des données de prévision des ventes précises tout en gérant les leads. Zendesk Sell dispose de plusieurs fonctionnalités qui aident les équipes de vente à importer des données de vente internes pour vérifier, contrôler et mesurer leur travail de vente à l'aide de prévisions précises.

Zendesk Sell simplifie la planification financière. Personnalisez les prévisions, déterminez les probabilités de gain et prévoyez les dates de clôture pour les affaires nouvelles ou existantes.

Les meilleures fonctionnalités de Zendesk

Prévisions personnalisées : Créez des prévisions personnalisées et prédisez le pourcentage d'affaires gagnées

: Créez des prévisions personnalisées et prédisez le pourcentage d'affaires gagnées Intégration : Accès facile aux données et intégration à de multiples sources

: Accès facile aux données et intégration à de multiples sources Suivi en temps réel : Créez et surveillez vos pipelines en temps réel

: Créez et surveillez vos pipelines en temps réel Convivialité : Tout en un seul endroit - de la recherche à l'engagement avec les prospects en passant par l'attraction

Limites de Zendesk

Méthodes et scénarios de prévision limités

Trop de fonctions qui peuvent ne pas être pertinentes pour un propriétaire de petite entreprise

Pas de mode hors ligne

Prix de Zendesk

Équipe de vente : 25 $ par agent/mois

: 25 $ par agent/mois Croissance de la vente : 69 $ par agent/mois

: 69 $ par agent/mois Vente Professionnelle : 149 $ par agent/mois

Zendesk ratings and reviews

G2 : 4.2/5 (450+ commentaires)

: 4.2/5 (450+ commentaires) Capterra : 4.3/5 (150+ avis)

3. Hubspot

Via HubSpot Hubspot est une plateforme de marketing, de vente et de service à la clientèle basée sur le cloud. Elle offre un outil de prévision pour vous aider à projeter les revenus futurs et à surveiller les prospects en attente.

L'analyse détaillée des performances de chaque pipeline et de chaque prévision est plus facile à réaliser sur Hubspot. Regroupez les estimations de vos différents représentants commerciaux dans un rapport unifié pour la direction.

Hubspot est un outil de CRM polyvalent qui s'intègre à différents canaux de marketing, tels que l'email, les médias sociaux, le web, et plus encore, pour vous aider à suivre et à optimiser vos campagnes de marketing.

Hubspot est idéal pour gérer les relations avec les clients et les prévisions en un seul endroit.

Les meilleures caractéristiques de Hubspot

Prévisions hautement personnalisables : Consolidez les prévisions personnalisées des représentants en un seul rapport pour la gestion

: Consolidez les prévisions personnalisées des représentants en un seul rapport pour la gestion Suivi des progrès : Analysez la performance et la progression de chaque pipeline et de chaque prévision en détail à l'aide de la fonction d'analyse descendante

: Analysez la performance et la progression de chaque pipeline et de chaque prévision en détail à l'aide de la fonction d'analyse descendante Convivialité mobile : Accédez à vos prévisions et mettez-les à jour à partir de n'importe quel appareil et de n'importe quel endroit

Limites de Hubspot

Pas de fonctionnalités de budgétisation ou de prévisions financières

Uniquement disponible dans des éditions spécifiques des solutions Hubspot Sales and Service hub

Prix de Hubspot

Vous devez souscrire aux plans premium du Sales Hub ou du Service Hub pour accéder à la fonction de prévision des ventes.

Les prix pour les deux plans commencent à partir de 500 $ par mois ou 5400 $ par an.

G2 : 4.4/5 (10500+ commentaires)

: 4.4/5 (10500+ commentaires) Capterra : 4.5/5 (3500+ avis)

4. Aviso

via Aviso Aviso est un logiciel basé sur le cloud et alimenté par l'IA qui simplifie la façon dont vous créez et gérez les plans financiers et les prévisions. Il s'intègre à diverses sources de données, telles que les logiciels de comptabilité, les systèmes ERP et les plateformes CRM, afin d'obtenir une vue d'ensemble des performances de votre entreprise.

Aviso fournit des données et des indicateurs en temps réel pour prédire la santé ou la solidité financière. L'outil permet de comparer les meilleurs, les pires et les meilleurs scénarios et de mesurer l'impact des différentes hypothèses sur vos prévisions financières.

Aviso ne divulgue pas publiquement son plan tarifaire, vous devez donc prendre contact pour obtenir un devis.

Les meilleures caractéristiques d'Aviso

Automatisation : Utilisez un moteur de séries temporelles piloté par l'IA pour faire des prévisions

: Utilisez un moteur de séries temporelles piloté par l'IA pour faire des prévisions Recommandations optimisées : Accédez à des suggestions de leviers susceptibles d'augmenter les chances de succès d'une transaction

: Accédez à des suggestions de leviers susceptibles d'augmenter les chances de succès d'une transaction Personnalisation : Développez des prévisions personnalisées avec des données de pipeline alimentées par l'IA

: Développez des prévisions personnalisées avec des données de pipeline alimentées par l'IA Variabilité : Créez divers scénarios basés sur différentes variables dans vos prévisions

Limites d'Avisio

Les plans de tarification ne sont pas connus, ce qui rend le processus non transparent

Pas de plan gratuit ou d'essai

L'application mobile n'est pas encore disponible

Prix de l'Avisio

Contactez Avisio pour connaître les tarifs et les options de démonstration

Avisio ratings and reviews

G2 : 4.4/5 (600+ commentaires)

: 4.4/5 (600+ commentaires) Capterra : 4.1/5 (30 commentaires)

5. Débit d'eau

via Débit d'eau Weflow est un logiciel de prévision pour Salesforce qui surveille les changements, évalue et fournit des commentaires sur les performances d'un processus de vente commercial. Il synchronise tout, des courriels aux appels en passant par les tâches, avec Salesforce de manière transparente.

Weflow prend également en charge les outils de vente collaborative pour les prévisions, les chutes d'eau et les prédictions trimestrielles concernant vos prévisions de revenus.

Les meilleures caractéristiques de Weflow

Adapté à Salesforce : Mieux adapté aux utilisateurs de Salesforce

: Mieux adapté aux utilisateurs de Salesforce Notifications : Mise en place d'alertes et de notifications sur Salesforce

: Mise en place d'alertes et de notifications sur Salesforce Abordable : Utilisez weflow gratuitement avec un maximum de cinq utilisateurs

Limitations de Weflow

Conçu pour les utilisateurs de Salesforce uniquement

Impossible à intégrer avec d'autres outils CRM

Prix de Weflow

Équipe : 39$ par utilisateur/mois

: 39$ par utilisateur/mois Entreprise : 59$ par utilisateur/mois

G2 : 4.7/5 (90 commentaires)

: 4.7/5 (90 commentaires) Capterra : Pas assez d'évaluations

6. Pipedrive

Via Pipedrive Pipedrive s'appuie sur l'intelligence artificielle, les données historiques et l'automatisation pour aider les équipes à élaborer des prévisions correctement définies et précises. Pipedrive compare les fonctions de son outil de prévision à celles d'un directeur commercial personnel. Consultez régulièrement la vue personnalisable des prévisions pour accélérer la planification et la correction de trajectoire.

En outre, Pipedrive offre des fonctionnalités intéressantes, notamment Insights Revenue Forecast, qui permet de projeter les revenus futurs. Il est fourni avec les plans Professionnel et Entreprise du logiciel de prévision.

Accédez à un trésor d'intégrations allant des systèmes ERP aux plateformes CRM, ce qui simplifie la connexion à d'autres outils commerciaux en ligne.

Les meilleures caractéristiques de Pipedrive

Fonctionnalité de suivi des cibles: Suivi des cibles individuelles et de groupe

Suivi des cibles individuelles et de groupe Intégrations: Intégration avec un grand nombre d'outils d'affaires en ligneOutils de gestion de la relation client pour transférer efficacement les données des clients et faciliter le processus de collaboration entre les équipes

Intégration avec un grand nombre d'outils d'affaires en ligneOutils de gestion de la relation client pour transférer efficacement les données des clients et faciliter le processus de collaboration entre les équipes Fonctionnalités de reporting: Accès différentrapports de vente logiciel

Accès différentrapports de vente logiciel Tarification: Plans d'essai gratuits et une variété de plans de tarification

Limites de Pipedrive

Fonctions limitées dans le plan de base

Prix de Pipedrive

Essentiel : 11,90 $ par utilisateur/mois

: 11,90 $ par utilisateur/mois Avancé : 24,90 $ par utilisateur/mois

: 24,90 $ par utilisateur/mois Professionnel : 49,90 $ par utilisateur/mois

: 49,90 $ par utilisateur/mois Power : 59,90 $ par utilisateur/mois

: 59,90 $ par utilisateur/mois Entreprise : 74,90 $ par utilisateur/mois

G2 : 4.2/5 (1700+ commentaires)

: 4.2/5 (1700+ commentaires) Capterra : 4.5/5 (2900+ commentaires)

7. Clari

via Clari Clari est un logiciel qui vous aide à établir des prévisions sur la base de données actuelles et d'informations prédictives. Ce logiciel de prévision présente de nombreuses caractéristiques intéressantes, notamment un tableau de bord des stocks qui fournit des informations faciles d'accès sur les transactions en cours dans le cadre d'une prévision.

Clari favorise les calculs uniques, réduisant ainsi le risque humain. Toutes les données que vous saisissez dans le logiciel apparaissent automatiquement dans votre application de gestion de la relation client (CRM).

Les meilleures fonctionnalités de Clari

Prévision prédictive : Visualisez les prévisions en temps réel et obtenez des prévisions trimestrielles grâce à la fonction de prévision

: Visualisez les prévisions en temps réel et obtenez des prévisions trimestrielles grâce à la fonction de prévision Simplicité : Simplicité : Présente des informations dans des formats simples et faciles à comprendre

: Simplicité : Présente des informations dans des formats simples et faciles à comprendre Raccourcissement du cycle de vente : convient parfaitement aux responsables des ventes B2B désireux de raccourcir les cycles de vente

Limites de Clari

Vous ne pouvez pas profiter de ses avantages s'il n'est pas intégré à un logiciel de gestion de la relation client (CRM)

Prix de Clari

Prix sur mesure

Clari ratings and reviews

G2 : 4.5/5 (1500+ commentaires)

: 4.5/5 (1500+ commentaires) Capterra : Pas assez d'évaluations

8. Mediafly

via Mouche du coche Mediafly utilise son logiciel de prévision Intelligence360 pour aider à la gestion du pipeline et à la prévision des revenus. En s'appuyant sur des scores d'apprentissage automatique, il valide les données humaines, garantissant ainsi des prévisions de vente précises et automatisées.

Attribuez des délais plus serrés basés sur les prévisions de date de fin de Mediafly afin d'améliorer l'efficacité de la conclusion des affaires.

Les meilleures caractéristiques de Mediafly

Prévisions Intelligence360: Obtenez une vue d'ensemble à 360° de votre entreprise, y compris toutes les activités de vente et d'achat

Obtenez une vue d'ensemble à 360° de votre entreprise, y compris toutes les activités de vente et d'achat **Facilité d'utilisation : détectez facilement les opportunités et les menaces de votre pipeline

Détection du comportement de l'utilisateur: Identifiez le comportement d'achat et déterminez ce qui fonctionne

Identifiez le comportement d'achat et déterminez ce qui fonctionne Intégration:Intégration avec Salesforce Sales CloudBullhorn ATS & CRM

Limites de Mediafly

Fonctions limitées de personnalisation du tableau de bord

Prix de Mediafly

Tarification personnalisée

G2 : 4.4/5 (1300+ commentaires)

: 4.4/5 (1300+ commentaires) Capterra : Pas assez de notes

9. BoostUp

via BoostUp.ai BoostUp.ai offre des capacités d'analyse prédictive à l'aide d'un moteur d'IA pour les prévisions de revenus des entreprises.

Ce logiciel de prévision utilise les données antérieures pour analyser les tendances des ventes, prendre des décisions éclairées et repérer les modèles. Personnalisez des procédures uniques en fonction de vos préférences.

Les meilleures caractéristiques de BoostUp

Automatisation : Tirez parti de l'intelligence artificielle pour établir des prévisions et évaluer les risques liés aux pipelines. Obtenez une couverture automatique des risques liés aux pipelines

: Tirez parti de l'intelligence artificielle pour établir des prévisions et évaluer les risques liés aux pipelines. Obtenez une couverture automatique des risques liés aux pipelines Suivi : Gardez un œil sur les tendances en temps réel et analysez les changements instantanément à des fins de prévision

: Gardez un œil sur les tendances en temps réel et analysez les changements instantanément à des fins de prévision Adapté aux CMOs : Idéal pour les professionnels de la vente occupant des postes de direction, tels que les Chief Marketing Officers (CMO)

Limites de BoostUp

Pas d'information sur les prix sur la page de vente

Prix de BoostUp

Prix sur mesure

G2 : 4.5/5 (300+ commentaires)

: 4.5/5 (300+ commentaires) Capterra : 4.5/5 (20+ commentaires)

10. Anaplan

via Anaplan Anaplan permet de suivre en temps réel les pipelines de vente et les prévisions en connectant des données provenant de différents systèmes. Son analyse prédictive accélère la façon dont vous dévoilez les opportunités de croissance.

Anaplan est l'un des rares outils de prévision des ventes qui ne soient pas des outils de gestion de la relation client (CRM). En effet, il se concentre uniquement sur la planification et la modélisation opérationnelles, sans se préoccuper de la gestion des relations avec les clients.

Les meilleures caractéristiques d'Anaplan

Conçu pour les entreprises de grande envergure : Idéal pour les entreprises de grande taille et à croissance rapide qui ont besoin de solutions de gestion financière et d'approvisionnement

: Idéal pour les entreprises de grande taille et à croissance rapide qui ont besoin de solutions de gestion financière et d'approvisionnement Essai gratuit étendu : Jusqu'à 90 jours d'utilisation sur son plan d'essai gratuit pour tous les nouveaux utilisateurs

: Jusqu'à 90 jours d'utilisation sur son plan d'essai gratuit pour tous les nouveaux utilisateurs Intégration : Intégration : Intégration avec des outils CRM tels que Salesforce, Hubspot et Zendesk

: Intégration : Intégration avec des outils CRM tels que Salesforce, Hubspot et Zendesk Prédiction optimale : Simuler des scénarios possibles sur les prévisions et modéliser le résultat

Limites d'Anaplan

Trop cher, car les études suggèrent que le plan le moins cher se situe entre 30000 et 50000 dollars par an

Mauvaises fonctions de communication, le logiciel présentant les données sous forme de graphiques complexes

Prix d'Anaplan

Tarification personnalisée

G2 : 4.6/5 (plus de 300 évaluations)

: 4.6/5 (plus de 300 évaluations) Capterra : 4.3/5 (20+ évaluations)

Améliorez vos prévisions de ventes avec ClickUp

Le meilleur logiciel de prévision vous emmène vers l'avenir, mais la maîtrise de l'outil implique la gestion de l'intégrité des données, la sélection des bons modèles et l'interprétation de divers scénarios.

Un seul faux pas peut fausser les prévisions et même détériorer les attentes de votre entreprise. ClickUp minimise continuellement ces risques.

ClickUp jouit d'une réputation mondiale et a permis à des milliers d'entreprises de bénéficier de ses fonctions de prévision simples et puissantes. Laissez tomber les feuilles de calcul complexes et adoptez l'interface intuitive de ClickUp. Explorez les diagrammes de Gantt et les tableaux de bord du projet pour dresser un tableau clair de votre future charge de travail.

Suivi et contrôle des tâches, des ressources et de l'avancement du projet dans la vue du tableau de bord ClickUp

ClickUp intègre de manière transparente les données existantes, suit les dépendances et met automatiquement à jour les calendriers, afin que vos prévisions restent ancrées dans la réalité. Plus besoin de jongler avec des feuilles de calcul ou de regarder des tableaux de bord désordonnés.