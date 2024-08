Les 15 meilleures applications de workflow pour améliorer votre gestion de projet (gratuites et payantes)

Suivez-moi, nous allons commencer par un exercice. 🏋🏻‍♀️

Notez toutes les applications de flux de travail que vous utilisez - de votre fournisseur, prestataire d'e-mail à feuilles de calcul à votre CRM ou votre pile technologique.

Maintenant, pouvez-vous noter tous les outils que votre gestionnaire de projet utilise ? Et pour 2 ou 3 autres collègues ?

Si vous avez manqué d'espace sur votre première page, vous avez probablement vu le problème. Il existe trop d'applications de flux de travail, et pour ne rien arranger, beaucoup des outils de votre liste font probablement la même chose. 👀

Si c'est le cas pour vous, il est temps de repenser votre façon de travailler gérer votre flux de travail .

Ce n'est pas parce que vous voyez une nouvelle application de flux de travail que vous devez nécessairement l'obtenir. . Au lieu de jongler entre les outils, commencez à chercher des moyens de connecter les points.

AKA, cherchez une application de gestion de flux de travail complète, puissante et tout-en-un. 🤓

Qu'est-ce qu'une application de gestion du flux de travail ?

Une appli de gestion de flux de travail est un outil logiciel qui aide les individus ou les équipes à planifier, organiser et rationaliser leurs processus de travail. Elle comprend généralement des fonctionnalités telles que le suivi des tâches, la gestion de projet, des outils de collaboration, automatisation des documents et les rapports.

Et s'il n'existe pas d'application magique pour tout résoudre, certains outils permettent de s'en approcher !

Examinons et comparons les applications clés pour la gestion des flux de travail en ligne afin de commencer à utiliser les meilleurs outils pour optimiser vos processus uniques.

Bonus: Exemples de flux de travail et cas d'utilisation !

Voici notre checklist approuvée par ClickUp sur la façon de vous paramétrer pour la réussite lors de la gestion de votre flux de travail :

1. Rédigez votre flux de travail

Vous vous souvenez de l'exercice du début de cet article ? Surprise ! Vous êtes déjà à mi-chemin de la fin de cette mini-tâche.

Obtenir votre sous contrôle commence ici ! Documentez votre travail dans un langage direct et simple. Allez à l'essentiel afin d'éviter toute erreur ou mauvaise interprétation lorsque les nouveaux membres de l'équipe l'examineront par eux-mêmes !

Notre suggestion ?

Dessinez ! Si vous êtes un apprenant visuel -comme beaucoup d'entre nous, montrez votre flux de travail au lieu de l'expliquer. Et si vous souhaitez aller plus loin, consultez le site suivant Les tout nouveaux Tableaux blancs de ClickUp pour apporter vos dessins, des diagrammes de flux de travail et les processus à la vie. 🎨

Partagez ce document avec votre équipe pour vous assurer que tout le monde est sur la même page et ouvrez les flux de communication pour ceux qui auraient pu faire les choses différemment. 💜

Quelques détails importants à retenir :

👉 Quelles sont les tâches concernées ?

👉 Qui est responsable de chaque tâche ? N'oubliez pas de mentionner tous ceux qui participent à la tâche.

👉 Établissez vos échéances clés et chemin critique 👉 Faites-vous appel à des modèles de flux de travail ?

2. Identifier les relations, les dépendances et les obstacles

Creusons un peu plus loin.

Vous avez défini vos tâches, vous avez fixé vos dates d'échéance et vous avez réparti le travail de l'équipe entre chaque membre. Mais quelles sont les relations entre ces tâches ?

Vous ne pouvez pas commencer toutes les tâches en même temps, mais en déterminant les relations, les dépendances et les obstacles entre vos éléments d'action, vous pouvez déterminer plus précisément quand chaque phase commencera et se terminera.

3. Se préparer à faire des mises à jour et être prêt à pivoter

La gestion du flux de travail n'est jamais terminée. Il y aura toujours de nouvelles façons d'optimiser vos processus pour que votre équipe fonctionne comme une machine bien huilée.

Avec un regard neuf ou un peu de recul, vous pourriez découvrir de nouvelles opportunités qui vous avaient échappé auparavant.

De plus, vous êtes arrivé à la partie la plus excitante ! Vous avez fait le travail, il est maintenant temps d'intégrer vos processus dans l'outil de votre choix pour continuer à améliorer les flux de travail.

15 Meilleures applications de flux de travail pour votre équipe en 2024

1. ClickUp

organisez facilement votre projet selon la hiérarchie unique de ClickUp, puis personnalisez la façon dont vous visualisez votre travail à partir de plus de 15 vues_

L'une des applications de flux de travail les plus flexibles qui soient, ClickUp améliore votre productivité et s'adapte à votre croissance. Il offre de multiples façons de visualiser votre travail, quelle que soit la nature de votre travail Affichage ClickUp vous pouvez choisir parmi plusieurs types d'affichage : Liste, Tableau, Box, Calendrier, Vue Gantt, et plus encore.

Créez des projets pour chacun de vos flux de travail, puis créez et assignez des tâches connexes aux membres de votre équipe. L'application propose même des fonctions d'assigné multiple ! Vous pouvez donc assigner plusieurs membres à une même tâche et vous n'êtes pas limité à une tâche par personne. C'est la collaboration et la transparence qui priment. 😍

Les fonctionnalités clés de ClickUp pour la gestion du travail

Checklists : Créer une liste d'éléments qui doivent être examinés avant que le processus ne soit achevé

Tâches secondaires : Créer une autre tâche à suivre ou à ajouter à la tâche principale

Statuts personnalisés : Personnalisez votre flux de travail avec des statuts adaptés à chaque projet individuel

Intégrations : Gérez et collaborez sur des flux de travail Git, synchronisez le suivi du temps avec Harvest et envoyez des tâches depuis et vers Slack. Et ce ne sont pas les seules !

Tâches récurrentes : Provoque automatiquement la répétition des tâches importantes à des intervalles spécifiés

Barre d'outils multitâche : Sélectionnez facilement plusieurs tâches ou groupes de tâches et effectuez autant de modifications que vous le souhaitez en un seul clic

Glisser-déposer : Glisser-déposer des tâches quel que soit l'endroit où elles se trouvent dans ClickUp - Tableau, Liste ou vue Équipe

Les favoris : Créez votre propre barre latérale personnalisée pour inclure le tri, le filtrage et même votre affichage favori

Mobile application disponible sur iOS et Android

Modèles : Utilisez les modèles de flux de travail préconstruits de ClickUp pour mapper le flux de travail de votre équipe. Modèle de carte mentale simple de ClickUp est un modèle de flux de travail idéal pour les débutants !

✅ ClickUp pros

Des tonnes d'intégrations pour améliorer vos processus

Des capacités d'automatisation avancées y compris plus de 50 automatisations prédéfinies pour augmenter votre rendement

Choisissez uneà partir de la bibliothèque croissante de ClickUp ou créez le vôtre pour reproduire votre flux de travail dans des projets futurs

❌ ClickUp cons

Avec autant de fonctionnalités et de façons de personnaliser votre flux de travail, certains utilisateurs pourraient avoir une courbe d'apprentissage plus raide

Sa capacité à personnaliser et à personnaliser la plateforme pourrait être trop peu restrictive pour certains qui recherchent les bases

Prix de ClickUp

Forfait Free Forever : Meilleur pour un usage personnel

: Meilleur pour un usage personnel Forfait Unlimited : Idéal pour les petites équipes (7$/membre par mois)

: Idéal pour les petites équipes (7$/membre par mois) Forfait Business : La meilleure solution pour les équipes de taille moyenne ou multiples (12$/membre par mois)

: La meilleure solution pour les équipes de taille moyenne ou multiples (12$/membre par mois) Forfait Enterprise : Contactez ClickUp pour une tarification personnalisée

Pourquoi les clients 💜 ClickUp

j'ai réussi à remplacer 5 autres applications et à réaliser des économies significatives, en plus des nombreux autres avantages liés à l'utilisation d'un seul outil pour gérer l'ensemble de mon entreprise. Je me rends instinctivement à ClickUp lorsque j'ai besoin de gérer des tâches et des projets, c'est le seul outil que j'ai ouvert dans une fenêtre maximisée toute la journée pendant que je travaille" - Alec S. sur Capterra

G2 : 4.7/5 (4,260+ critiques)

Capterra : 4.7/5 (2,740+ avis)

2. Trello

via Trello Trello est connu pour ses Tableaux Kanban : un moyen facile de visualiser les tâches et leurs statuts actuels. Cet état d'avancement est très utile pour la gestion du flux de travail, car il permet de faire passer une tâche d'un statut à un autre, comme "en cours" ou "terminé"

Trello vous enferme dans le système d'affichage du Tableau, mais il assure la cohérence au sein de votre équipe.

Compare Jira Vs Trello !

Les fonctionnalités clés de Trello pour la gestion du flux de travail

Étiquettes et libellés

Fonctionnalité de glisser-déposer

Diagrammes de progression

Rappels et dates d'échéance

Vue Tableau Kanban

Statuts avec tableaux

Intégrations

✅ Trello pros

Facilité d'identification des goulots d'étranglement et des statuts des tâches avec les tableaux Kanban

Des tonnes d'outils différents cas d'utilisation des tableaux Trello que vous soyez dans la vente, les opérations humaines, en freelance ou dans le développement de logiciels

Facilité de communication sur les cartes Trello

❌ Trello contre

Espace limité pour la prise de notes

Absence d'outil de suivi du temps en natif

Forfait Free limité et forfaits payants coûteux

Prix de Trello

Trello propose un forfait gratuit et des forfaits payants à partir de $6/utilisateur par mois.

Evaluations des clients de Trello

G2 : 4.4/4 (12 640+ avis)

Capterra : 4.5/5 (20,890+ commentaires)

Vous envisagez d'abandonner Trello ? Comparez Trello à son alternative principale d'abord.

3. Asana

via Asana Asana est simple à utiliser et facilitera la gestion de votre flux de travail. En tant qu'application de flux de travail, Asana rationalise les flux de travail facilite la gestion des tâches et réduit la gestion de projet à sa plus simple expression.

Il ne dispose pas des fonctions de gestion de projet essentielles, telles qu'un Diagramme de Gantt -mais il servira toujours de hub pour votre travail. Compare Asana Vs ClickUp !

Fonctionnalités clés d'Asana pour la gestion du flux de travail

Environnements de travail

Flux d'activités et de notifications

Pièces jointes pour la gestion des fichiers

Affichages multiples

Permissions pour les projets

Champs personnalisés

✅ Les avantages d'Asana

Visuellement attrayant et simple à utiliser

Déplacez et attribuez rapidement des tâches avec la fonction glisser-déposer

Idéal pour organiser des tâches simples

❌ Asana contre

Capacités de gestion des tâches limitées, ce qui peut rendre difficile la collaboration avec l'équipe

Forfait Free limité et les forfaits payants peuvent devenir coûteux, même pour les petites équipes

Moins de flexibilité avec les affichages, les fonctionnalités, les priorités des tâches et l'organisation des tâches

Prix d'Asana

Asana propose son forfait de base gratuitement, et des forfaits payants à partir de 13,49 $/utilisateur par mois.

Évaluations des clients d'Asana

G2 : 4.3/5 (8 210+ avis)

Capterra : 4.5/5 (10 720+ avis)

Check out Les meilleures alternatives d'Asana_* !

4. Lucidchart

via Lucidchart

Lucidchart est une plateforme de diagrammes tout-en-un qui vous aidera à réfléchir et à mapper chaque phase de votre projet.

Il est parfait pour les organigrammes, les spécifications de produits, ou.. diagrammes d'organisation . Il crée la chaîne de commande et tient compte de toutes les éventualités de manière cohérente. Vous pouvez ensuite partager les diagrammes au sein de l'organisation ou de l'équipe pour aider chacun à voir exactement ce qui doit se passer ensuite.

Check out this guide on the meilleures applications d'organisation !

Ses fonctionnalités avancées vous offrent des capacités d'IA et de.. Intégration de Visio .

Principales fonctionnalités de Lucidchart pour la gestion du flux de travail

Création et modification de formes pour les diagrammes de flux de travail et les processus

Masquer les couches dans les diagrammes

Importation à partir d'outils similaires

Automatisation de la création de diagrammes

Notes pour commentaires/collaboration

✅ Avantages de Lucidchart

Plateforme basée sur le cloud et accessible depuis n'importe quel appareil

S'intègre aux plateformes de productivité telles que Google applications, Workspace et Slack

Importer des données à partir ded'autres applications intéressantes comme Excel, Zapier et Salesforce

❌ Lucidchart cons

Pas de mode hors ligne

Fonctionnalités limitées incluses dans le forfait de base

Interface désuète

Consultez les sites suivantsAlternatives à Lucidchart #### Prix de Lucidchart

Lucidchart propose un forfait gratuit et des forfaits payants à partir de $$$a pour les utilisateurs individuels ou $9/utilisateur pour les équipes.

Évaluations des clients de Lucidchart

G2 : 4.6/5 (1,600+ reviews)

Capterra : 4.5/5 (1,410+ reviews)

Compare Lucidchart à Miro */%href/_ * !

Meilleur pour les processus de gestion du flux de travail

Une fois votre plan conçu, vous aurez besoin d'un moyen de suivre chaque détail et de faire le point sur ce qui se passe.

Ces outils vous aideront à cartographier votre progression une fois que vous aurez mis en place un processus.

5. Fluix

via Fluix

Si vous cherchez un flux de travail à la construction ou les entreprises manufacturières, Fluix pourrait être l'outil qu'il leur faut.

Ses flux de travail polyvalents vous permettent d'automatiser pratiquement n'importe quel processus : inspection sur le terrain, HSE, distribution de discussions sur les boîtes à outils, formation des employés et bien d'autres choses encore. Vous pouvez créer un formulaire dans l'éditeur de formulaires intégré ou le sélectionner dans la bibliothèque d'applications, attribuer une tâche aux parties responsables, paramétrer la date d'échéance et suivre la progression de la tâche.

De plus, toutes ces fonctionnalités sont disponibles hors ligne, ce qui est crucial pour les équipes travaillant dans des zones télétravaillées sans accès régulier à Internet.

En plus de cela, les capacités de rapports vous permettent d'extraire les données collectées avec les formulaires et de les analyser pour en tirer des idées et des actions supplémentaires. Vous pouvez également intégrer votre compte Fluix à différents systèmes d'information flux de travail analytique et synchroniser vos données entre plusieurs plateformes.

Principales fonctionnalités de Fluix pour la gestion des flux de travail

Attribution de tâches

Création de formulaires

Formulaires PDF et web mobiles

Distribution de documents

Signature électronique

Mon travail en mode hors ligne

Modèles de construction

✅ Fluix pros

Petite courbe d'apprentissage et installation facile

Flux de travail conçus pour les iPads

Fonctionnalités de stockage cloud et d'intégration

❌ Les inconvénients de Fluix

Les flux de travail conçus pour l'iPad peuvent être limitatifs

Manque d'assistance pour la collaboration, comme le partage de documents

Prix de Fluix

À Fluix ne fait pas de forfait Free. Fluix commence à 30 $/utilisateur par mois avec dix utilisateurs inclus. À partir de là, le prix varie en fonction du nombre d'utilisateurs et des modules complémentaires qui commencent à 5 $/utilisateur par mois.

Evaluations des clients de Fluix

G2 : 4.8/5 (10+ commentaires)

Capterra : 4.9/5 (30+ avis)

6. Rue du processus

via Process Street

Des modèles et encore des modèles.

La force de Process Street réside dans son approche modélisée des processus. Dressez la liste de tous vos processus dans une checklist, puis enregistrez-la et utilisez-la dans plusieurs environnements de travail.

C'est idéal si vous devez gérer des éléments Fermés pour une équipe, des éléments de maintenance dans votre atelier de production ou des éléments à faire à la dernière minute avant d'expédier un produit à un fournisseur. Vous pouvez même l'utiliser pour les RH avant l'intégration d'un nouvel employé ou l'entretien avec un prospect.

Une fonctionnalité très appréciée est sa logique conditionnelle qui met en place différents paramètres pour vos checklists et modèles. Cela permet à votre équipe de s'orienter, même au milieu de multiples options.

Les fonctionnalités clés de Process Street pour la gestion du flux de travail

Création rapide de documents de procédure

Intégration avec des milliers d'applications web

Attribution d'éléments checklist

Créer des formulaires

Paramétrer des dates d'échéance

Logique conditionnelle dans les flux de travail

✅ Les pros de Process Street

Interface utilisateur simple

Permet de créer facilement des documents structurés

Possibilité d'ajouter des fichiers audio et vidéo aux documents

Permet de suivre facilement l'activité quotidienne grâce au flux d'activité

❌ Process Street contre

Pas de version hors ligne

Pas d'application de bureau

Absence d'assistance prioritaire avec le forfait de base

Prix de Process Street

Process Street propose un forfait gratuit pour les utilisateurs individuels. Les forfaits d'aide coûtent 30 $/utilisateur par mois.

Évaluation des clients de Process Street

G2 : 4.6/5 (170+ avis)

Capterra : 4.7/5 (550+ avis)

Check out these Process Street alternatives !

7. Tallyfy

tallyfyvia Tallyfy

Si vous préférez que vos checklists soient affichées sous forme de tableau ou de carte, alors Tallyfy peut être une bonne option pour la réflexion sur les processus. Son mode est Blueprint, ce qui est un mot fantaisiste pour désigner un modèle.

Paramétrez les paramètres, ajoutez des informations à la carte correspondante, puis mettez le tout en marche. Vous obtenez également des mises à jour sur la progression de chaque carte et sur le travail fait pour atteindre l'élément en question.

Les responsables affichent une vue d'ensemble de ce que chaque employé a fait pour mieux gérer les risques ou les problèmes.

Principales fonctionnalités de Tallyfy pour la gestion des flux de travail

Formulaires pour les nouveaux projets

Suivi du temps

Logique conditionnelle et branches

API et webhooks

Commentaires

Rapports sur les problèmes

✅ Les pros de Tallyfy

Organisez les données avec des champs de formulaire structurés

Masquer facilement les tâches

Segmenter les rapports de discussion avec la fonctionnalité "signaler un problème"

❌ Tallyfy contre

Personnalisation limitée

Interface utilisateur désuète qui peut être difficile à naviguer

Pas de modèles préconstruits

Prix de Tallyfy

Les forfaits de Tallyfy commencent à 5 $/utilisateur par mois et vont jusqu'à 30 $/utilisateur par mois pour les applications supplémentaires au-delà des documents. Tallyfy ne fait pas de forfait Free, mais offre une légère réduction en cas de paiement annuel.

Évaluation des clients de Tallyfy

G2 : 5/5 (1 avis)

Capterra : 4.3/5 (10+ avis)

Le meilleur pour l'automatisation des flux de travail

Créez des flux de travail instantanés entre les outils que vous utilisez le plus, comme l'ajout d'e-mails marqués d'une étoile à une feuille de calcul Google ou l'envoi d'un e-mail à votre supérieur hiérarchique une fois qu'une tâche qui vous a été confiée a été achevée.

Ces outils vous permettent de combiner des centaines d'outils de productivité pour vous faciliter la vie.

8. Zapier

zapier_

Zapier assure la coordination entre différents outils, c'est aussi simple que cela.

Il facilite la prise en main et propose une foule de combinaisons, plus que vous ne pouvez l'imaginer.

Vous pourriez connecter votre outil de communication à votre e-mail, ou transférer les informations du formulaire dans votre logiciel de gestion de projet (comme ClickUp !). Tout ce que vous voulez automatiser, Zapier a probablement trouvé un moyen de le faire.

ClickUp a été désigné comme l'un des meilleurs outils d'automatisation de l'entreprise Les applications de Zapier à la croissance la plus rapide , et vous pouvez voir tout ce qu'il est possible de faire avec ClickUp et Zapier ici. Sur les forfaits plus importants, vous pouvez mettre en place des actions à plusieurs étapes pour vous assurer que vos processus sont terminés.

Principales fonctionnalités de Zapier pour la gestion des flux de travail

Paramétrer des déclencheurs à partir de n'importe quelle application prise en charge par Zapier

Connectez-vous à vos web apps et automatisez des tâches

Des milliers d'outils disponibles

Logique conditionnelle

Multi-étapes

✅ Les avantages de Zapier

Plusieurs modèles de flux de travail automatisés (Jetez un coup d'œil à cetteFlux de travail pour la conception d'un site web )

Conserver une liste de l'historique de l'automatisation

Peut automatiser plusieurs tâches à l'aide d'un seul déclencheur

❌ Zapier contre

Il peut être assez cher

Courbe d'apprentissage s'il n'y a pas déjà une connexion préétablie entre deux applications

Prix de Zapier

Zapier propose un forfait gratuit et plusieurs options de forfait payant à partir de 29,99 $/utilisateur facturés mensuellement.

Évaluations des clients de Zapier

G2 : 4.5/5 (900+ avis)

Capterra : 4.7/5 (2 000+ avis)

Check out these Zapier alternatives !

9. IFTTT

via IFTTT

Abréviation de If This Then That, IFTTT est une solution destinée aux équipes qui cherchent à connecter et à automatiser leur travail réparti sur plusieurs appareils, services ou applications. Il permet de personnaliser et de contrôler nos intégrations grâce à des déclencheurs et des actions pour créer des automatisations sans code.

Principales fonctionnalités d'IFTTT pour la gestion du flux de travail

Des tonnes d'automatisations

Modèles d'automatisation appelés "Applets"

Des fonctionnalités de personnalisation

Plusieurs intégrations

✅ IFTTT pros

Peut automatiser des processus pour plus de 700 services, y compris l'éducation, l'e-mail ou même la consultation de la météo

Vaste bibliothèque d'automatisations réalisées par d'autres utilisateurs d'IFTTT, que tout le monde peut utiliser

Idéal pour automatiser les tâches répétitives qui facilitent la vie

❌ IFTTT contre

Certaines applications peuvent déjà réaliser les automatisations proposées par IFTTT

Difficile à utiliser sur Android

Un peu d'apprentissage pour naviguer dans le langage et la formulation d'IFTTT

Difficile de créer des flux de travail automatisés pour des actions ou des tâches complexes

Prix d'IFTTT

IFTTT propose un forfait gratuit et deux autres forfaits payants à partir de 8 $/mois.

Évaluations des clients d'IFTTT

G2 : 4.5/5 (100+ avis)

Capterra : 4.6/5 (170+ avis)

les plus grands noms de l'industrie de l'automobile

il n'y a pas d'autre choix que d'aller voir sur le site de l'associationles alternatives à l'IFTTT !

10. Faire

le site internet de Make_..

Anciennement Integromat, Make est un raccourci sympathique. Un peu comme Zapier, Make connecte les applications que vous utilisez le plus. Make vous donne un peu plus d'informations et de données détaillées que Zapier et connecte davantage d'applications pilotées par des développeurs.

Tout comme Excel, vous pouvez également enrôler des fonctions pour vous aider à naviguer et à démarrer vos flux de travail.

Principales fonctionnalités de Make pour la gestion des flux de travail

Informations détaillées sur les processus

Fonctions de recherche améliorées

Recherche avancée de données

Routers pour des processus multiples

Des milliers d'opérations chaque mois

✅ Faire des pros

Facilité de connexion des applications par un simple glisser-déposer

Automatisations puissantes sans code ni connaissance en programmation

Assiste plusieurs cas d'utilisation dont la vente,le marketingla finance, les ressources humaines, etc

Connexion aux logiciels de flux de travail les plus courants, tels que les logiciels de gestion de la relation client (CRM) et les logiciels de gestion des ressources humainesoutils de marketing ❌ Faire des cons

Peut être difficile à utiliser si vous n'avez pas l'esprit technique

Les tutoriels peuvent être difficiles à suivre

Courbe d'apprentissage abrupte

Prix de Make

Make propose un forfait gratuit et plusieurs forfaits payants à partir de 10,59 $ facturés mensuellement.

Evaluations des clients de Make

G2 : 4.8/5 (160+ commentaires)

Capterra : 4.8/5 (230+ avis)

11. Pipefy

_via Pipefy

Pipefy propose des intégrations, mais aussi des modèles dans certains secteurs d'activité, comme pour les ventes, l'embarquement des clients ou l'embauche.

Ces modèles simplifient votre checklist de processus et vous donnent des modèles préconstruits étonnants pour vraiment terminer votre travail.

Le système de cartes Pipefy vous aide à créer des tâches automatisées, à les connecter aux bonnes actions, puis à vous asseoir et à attendre que le travail soit terminé. Vous serez averti dès que le travail sera terminé.

C'est un excellent moyen de paramétrer vos paramètres automatisés et de les voir à l'œuvre.

Principales fonctionnalités de Pipefy pour la gestion du flux de travail

Connexions à plus de 500 applications

Modèles de processus

Base de données d'entreprise sécurisée pour les actions

Logique conditionnelle

✅ Les avantages de Pipefy

Rapports détaillés pour suivre les statuts des projets

Connexion de différents processus dans la plateforme

Portails de services pour gérer les documents, les politiques et les formulaires de demande

Intégrations natives avec Slack, GitHub, Bitbucket et Google Meet

❌ Pipefy contre

Options de personnalisation limitées avec le forfait Free

Pas de commentaires assignés

Fonctionnalités mobiles limitées

Manque de fonctionnalités clés de suivi d'équipe

Prix de Pipefy

Pipefy propose un forfait gratuit pour les utilisateurs individuels et les petites équipes, avec des forfaits payants à partir de 30 $/utilisateur par mois.

Evaluations des clients de Pipefy

G2 : 4.6/5 (180+ avis)

Capterra : 4.6/5 (270+ avis)

Check out these Pipefy alternatives !

Meilleur pour la gestion de la connaissance

Vous pouvez également avoir besoin d'un emplacement central pour stocker tous les éléments suivants votre document de processus les feuilles de calcul, les présentations et les informations sur les produits.

12. Notion

via Notion

Il s'agit d'un nouveau venu qui gagne rapidement du terrain. Ses fonctionnalités de modification en cours, son interface utilisateur simple et sa facilité d'utilisation en ont fait une option populaire. Notion est plutôt destiné à la rédaction et à la modification en cours de documents, et pas nécessairement au stockage de pièces jointes volumineuses.

Vous pouvez créer rapidement des tableaux, des documents et bien d'autres choses encore pour vos données à l'intérieur d'une seule interface, éliminant ainsi les points de friction de l'interface d'autres outils comme Microsoft Office ou Google Docs.

Les fonctionnalités de Notion clé pour la gestion du flux de travail

Notes et documents

L'assistant d'écriture de Notion IA

Base de connaissances

Tableur et base de données

Fonctionnalité de glisser-déposer

✅ Notion pros

Fonctionnalités puissantes de prise de notes

Créez des blocs de code dans vos notes avec des options de mise en forme uniques

Des tonnes de modèles

Idéal pour la collaboration en équipe

❌ Notion contre

Interface utilisateur complexe

Fonctionnalités limitées de suivi des objectifs

Pas de visualisation des dépendances

Il peut être difficile d'automatiser le travail

Prix de Notion

Notion propose un forfait Free et des forfaits payants à partir de $5 facturés mensuellement.

Évaluation des clients de Notion

G2 : 4.6/5 (490+ avis)

Capterra : 4.8/5 (590+ avis)

les notes des clients de Notion sont de 4,6/5 (490+ avis) Alternatives à la Notion !

13. Slite

slite_

Slite est strictement axé sur la rédaction, la communication et la création de vos processus. La sauce secrète se trouve dans ses options de menu.

L'interface de type Slack aide les créateurs à gérer leurs documents, à les étiqueter et à les classer rapidement. Créez des canaux pour différents éléments d'information, puis organisez ces canaux de manière plus granulaire.

L'interface utilisateur de Slite peut fournir plus d'indications que Notion.

Principales fonctionnalités de Slite pour la gestion du flux de travail

Modification en cours d'un texte riche

Tableurs, intégration et pièces jointes

Rédaction collaborative

Création de checklists et de documents de processus

10 Go de stockage

✅ Les avantages de Slite

Facile à paramétrer

Interface conviviale

Capacités de collaboration active en équipe

❌ Slite contre

Nombre limité d'intégrations

Assistance hors ligne limitée

Pas d'indexation par Google

Prix de Slite

Slite propose un forfait gratuit et des forfaits payants à partir de $8/utilisateur par mois.

Evaluations des clients de Slite

G2 : 4.7/5 (120+ avis)

Capterra : 4.7/5 (30+ avis)

Check out these Slite alternatives !

Meilleur pour le flux de travail, les réunions et la communication

Quel que soit votre degré d'organisation en matière de gestion du flux de travail, une communication claire est le ciment de l'ensemble ! Les réunions constructives, le feedback et la collaboration sont la clé de l'optimisation de vos processus.

14. Calendly

via Calendly

Avec ses fonctionnalités de planification faciles et ses couleurs bleues semblables à celles de Zoom, Calendly est le roi des moments "attendez, je crois que j'ai déjà utilisé ceci".

Et TBH, vous l'avez probablement vraiment aimé.

Calendly élimine les allers-retours dans la planification des réunions virtuelles ou en personne. Que vous vous réunissiez avec une seule personne ou en groupe, vous pouvez facilement partager un lien avec vos disponibilités pour permettre à vos invités de convenir d'une heure.

L'évènement est alors ajouté à votre Calendrier ! Et voilà, c'est tellement simple !

Principales fonctionnalités de gestion du travail de Calendly

Rappels automatiques, abonnements et déclencheurs d'intégration

Préférences et contrôles de disponibilité

Plusieurs options d'emplacements de réunion en personne et virtuels

Intégration de Calendly à plus de 70 applicationsdont ClickUp!

✅ Calendly pros

Ajoutez Calendly directement à votre site web ou à vos e-mails pour faciliter la planification

Automatisez la communication avant et après les réunions

Intégrations avec des outils populaires tels que Zoom et Zapier

❌ Calendly contre

S'appuyer sur des intégrations peut être difficile à naviguer pour les invités

Ne travaille pas bien avec certaines versions d'Outlook

Prix de Calendly

Calendly propose un forfait gratuit et plusieurs forfaits payants à partir de 10 $/utilisateur par mois.

Évaluations des clients de Calendly

G2 : 4.7/5 (1,290+ commentaires)

Capterra : 4.7/5 (2,010+ commentaires)

Check out these Calendly alernatives /href/* * *_Calendly alernatives !

15. Slack

via Slack

Nous aimons Slack ! Avec un concept et une quantité de joie comparables à ceux d'AIM, Slack est une plateforme de messagerie flexible et organisée qui offre une alternative plus rapide à l'e-mail.

Organisez votre équipe en canaux pour un point de connexion facile entre les départements, les bureaux et les fuseaux horaires - et même d'autres entreprises.

Laissez libre cours à la créativité de votre entreprise avec des canaux conçus pour rassembler les gens ! Créez un canal pour les passionnés de vélo, les cuisiniers amateurs, les animaux de compagnie et les amateurs de la Guerre des étoiles, surtout si la majorité des membres de votre entreprise travaillent de manière asynchrone ou à domicile.

Avertissement toutefois : les canaux peuvent être très amusants, mais ils peuvent aussi facilement devenir incontrôlables. Il est probable que vous deviez purger les canaux au moins une fois par an.

conseil : Reportez vos notifications Slack pendant le week-end ou vous entendrez ce son même dans vos rêves.

Fonctionnalités clés de Slack pour la gestion du travail

Appels audio et vidéo

Plus de 2 000 intégrations

Créateur de flux de travail pour les automatisations

Partage de fichiers

✅ Slack pros

Messagerie instantanée, partage de fichiers et accessibilité faciles

Plus de 2 000 intégrations et des tonnes d'automatisations peuvent rendre Slack plus puissant et plus utile

Vaste bibliothèque d'emoji pour des réactions créatives

Recherche dans toutes les discussions de l'équipe

❌ Les inconvénients de Slack

Doit s'appuyer sur des intégrations pour faire avancer votre travail avec Slack

Impossible de créer des sous-canaux pour une meilleure gestion des tâches

Manque dans l'ensemblela gestion de la charge de travail des fonctionnalités telles que la définition d'objectifs, la création et l'attribution de tâches et le suivi de la progression

Les statuts sont limités aux utilisateurs individuels et non aux projets

Prix de Slack

Slack propose un forfait gratuit et des options payantes à partir de $8/utilisateur par mois.

Evaluations des clients de Slack

G2 : 4.5/5 (29 650+ avis)

Capterra : 4.7/5 (21 210+ avis)

Check out these Slack alternatives !

ClickUp : La meilleure application de flux de travail pour votre équipe

Vous avez toujours la liste que vous avez créée en haut de cette page ?

À combien de ces outils pourriez-vous vous connecter plus efficacement ou même vous en faire complètement grâce à ces outils ?

Et voici une question piège : avez-vous pensé à inclure vos documents/traitements de texte ou vos feuilles de calcul ? Ce sont des outils qui pourraient également être terminés.

Ou encore notes autocollantes ? Ce n'est certainement pas une bonne façon de suivre les processus d'entreprise ou les statuts !

Vous utilisez probablement plus d'outils que vous ne le pensez et ces applications de flux de travail sont le meilleur moyen de les remplacer ! Regardez votre productivité s'améliorer avec ces outils de flux de travail.