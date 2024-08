10 meilleurs outils de CRM personnel en 2024 (avis et prix)

Nous avons parcouru un long chemin depuis l'époque où l'on classait les gens par ordre alphabétique dans des carnets d'adresses et où l'on planifiait des rendez-vous en composant des numéros de téléphone. Aujourd'hui, notre réseau s'étend aux e-mails, aux applications de planification et aux réseaux de médias sociaux.

Les entreprises modernes utilisent des outils de CRM pour organiser leurs prospects, leurs clients, leurs partenaires et leurs fournisseurs au sein d'une plateforme unique. Les logiciels de CRM personnels aident à faire la même chose pour les individus - organiser et différencier les relations professionnelles des relations personnelles ou privées.

Qui peut bénéficier d'un système de gestion de la relation client personnalisé ?

Les personnes qui souhaitent créer un rolodex numérique pour mieux organiser leurs contacts et gérer leurs relations. Par exemple, mettre à jour les informations de contact avec les dernières informations, ajouter des rappels d'anniversaire à votre Calendrier, etc.

Les solopreneurs, propriétaires d'entreprises individuelles, ont une tonne de relations réparties entre vie personnelle et vie professionnelle qu'ils voudront trier ou étiqueter en conséquence

Les petites entreprises ou les propriétaires de magasins qui n'ont pas besoin des fonctionnalités d'un CRM professionnel

Nous avons fermé les yeux sur les différents logiciels de CRM personnel et leurs fonctionnalités, mais tout d'abord, voici ce que vous devriez rechercher dans un CRM personnel.

**Qu'est-ce que vous devriez rechercher dans un logiciel de CRM personnel ?

Un CRM personnel stocke vos contacts, classe votre réseau et rationalise la communication en la synchronisant avec vos applications d'e-mail et de messagerie et, parfois, vos poignées de médias sociaux.

Il vous débarrasse du stress lié au fait de rester informé et organisé afin que vous puissiez vous concentrer sur la construction et l'encouragement de relations authentiques et de haute qualité. Mais ce n'est pas tout :

1. Contactez l'organisation

Une fonctionnalité standard des CRM personnels : le stockage de vos contacts et leur mise à jour. Un bon CRM doit se synchroniser avec votre téléphone, votre e-mail et vos clients de messagerie pour organiser votre réseau en un seul endroit.

2. Étiquette et regroupement

Un logiciel de CRM personnel qui vous permet de classer vos contacts à différents niveaux - professionnel ou personnel, client ou fournisseur, prospect ou partenaire - vous aide à les regrouper. Vous pouvez consulter une liste spécifique à tout moment.

3. Affichages personnalisables

Le système CRM doit être suffisamment facile à personnaliser et à configurer. Il doit pouvoir vous afficher plusieurs vues, telles que des listes, des tableaux ou des tableaux.

4. **Accès à distance ou hors ligne

Le CRM doit présenter les informations sur l'ensemble des appareils sans connexion à internet, et se synchroniser une fois connecté.

5. Planification, abonnements et rappels de rendez-vous

Une console facile qui vous aide à planifier des rendez-vous, des suivis et à définir des rappels vous permettra de garder vos journées et vos semaines sur la bonne voie.

6. Flux de travail et gestion des tâches

Des fonctionnalités supplémentaires dans certaines applications personnelles de gestion de la relation client, des flux de travail personnalisés et des listes de tâches pour vous aider à garder le contrôle de vos tâches.

De nombreux logiciels de CRM personnel disposent de fonctionnalités supplémentaires telles que l'automatisation, les intégrations, l'analyse et le suivi des communications.

Les 10 meilleurs logiciels de CRM personnel à utiliser en 2024

Compte tenu des nombreux outils de CRM personnel existants, il peut devenir un peu difficile de choisir le meilleur. Nous avons compilé une liste des outils les plus populaires du marché et tout ce que vous devez savoir à leur sujet.

</div>

Créez et gérez plusieurs bases de données avec ClickUp CRM

En plus d'être une plateforme de gestion de projet et de collaboration, les fonctionnalités du CRM personnel de ClickUp vous permettent d'afficher toutes les relations avec vos clients en un seul endroit. L'outil CRM personnel organise vos contacts dans un système de dossiers et de listes évolutif, vous aidant à regrouper votre base de contacts selon vos préférences.

En outre, les 50 widgets du tableau de bord de ClickUp vous aident à obtenir des informations en temps réel sur votre base de données clients. Enfin, ClickUp vous aide à identifier les priorités et à agir systématiquement en conséquence.

Avec ClickUp, vous pouvez également structurer vos comme des tâches de sous-tâches et de checklists et atteignez votre objectif objectifs de productivité quotidiens . Par exemple, disons que vous voulez atteindre au moins dix contacts par jour pour atteindre vos objectifs d'entreprise ; ClickUp peut vous aider à rester dans le coup.

Une fois vos contacts organisés, ClickUp vous aide à garder le cap sur vos domaines d'intérêt clés grâce à une liste de tâches classées par contact.

Améliorez la collaboration et la communication au sein de l'équipe grâce au modèle de plan de communication de ClickUp

Ce modèle est particulièrement utile lorsque la création d'un forfait de communication pour un groupe de contacts. Par exemple, ce plan gratuit de Modèle de plan de communication ClickUp vous aide à élaborer systématiquement et rapidement un forfait de communication.

Il y a un modèle de plan de communication prêt à l'emploi Modèle ClickUp CRM pour vous donner une longueur d'avance. Utilisez ce modèle gratuit de Modèle de CRM pour stocker tous vos contacts dans un emplacement central, mettre à jour vos coordonnées et y accéder de n'importe où.

Améliorez vos stratégies CRM avec le modèle CRM simple de ClickUp

ClickUp Meilleures fonctionnalités

Organisez vos contacts : Organisez vos contacts au sein de dossiers et de listes. Partagez des projets avec vos clients et définissez des permissions personnalisées pour gérer les accès

: Organisez vos contacts au sein de dossiers et de listes. Partagez des projets avec vos clients et définissez des permissions personnalisées pour gérer les accès Suivi des commandes : Ajoutez des champs personnalisés pour suivre vos commandes et vos prospects, les noter et générer des rapports pour une analyse plus intelligente

: Ajoutez des champs personnalisés pour suivre vos commandes et vos prospects, les noter et générer des rapports pour une analyse plus intelligente Prendre des notes : Notez des idées instantanément à partir d'un bureau, d'un mobile ou d'un navigateur web

Notez des idées instantanément à partir d'un bureau, d'un mobile ou d'un navigateur web Étiquettes et filtres : ajoutez des étiquettes à vos contacts pour trouver et trier facilement n'importe quelle tâche ou compte

: ajoutez des étiquettes à vos contacts pour trouver et trier facilement n'importe quelle tâche ou compte Ajoutez des données géographiques : Utilisez le champ personnalisé pour voir rapidement où se trouvent vos clients et contacts

: Utilisez le champ personnalisé pour voir rapidement où se trouvent vos clients et contacts **Gestion des e-mails : envoyez et recevez des e-mails directement sans avoir à changer d'application

Travail hors ligne: Travaillez sur tous les appareils et, si nécessaire, hors ligne

Travaillez sur tous les appareils et, si nécessaire, hors ligne Application mobile : Ajouter des tâches et créer des rappels et des notes en déplacement

Utilisez ClickUp AI pour écrire plus vite, résumer et peaufiner un texte, générer des réponses aux e-mails, et plus encore

ClickUp AI : Utiliser l'IA pour générer des listes de tâches, résumer des notes et créer des rappels

Intégration de la pile technologique : Intégrez facilement les outils que vous utilisez déjà pour la communication ou la collaboration

Limites de ClickUp

Les nouveaux utilisateurs peuvent avoir besoin d'un certain temps pour prendre en main l'outil

Prix ClickUp

Free Forever

Unlimited : 7$/mois par utilisateur

: 7$/mois par utilisateur Business : 12 $/mois par utilisateur

: 12 $/mois par utilisateur ClickUp IA peut être ajouté à n'importe quel environnement de travail pour 5 $ par membre

peut être ajouté à n'importe quel environnement de travail pour 5 $ par membre Enterprise : Contact Ventes ClickUp évaluations et critiques

G2: 4.7/5 (9000+ commentaires)

4.7/5 (9000+ commentaires) Capterra : 4.7/5 (3 900+ commentaires)

via Contacts La synchronisation automatique des contacts est très pratique, et le CRM personnel Contacts+ permet de créer un carnet d'adresses numérique unifié sur tous les appareils. La fonctionnalité la plus remarquable de Contacts+ est sa capacité à numériser et à enregistrer les cartes de visite.

L'inconvénient ? Contacts+ est relativement nouveau et inconnu d'après sa présence en ligne. En témoigne le nombre relativement faible d'utilisateurs qui l'ont évalué sur des sites tels que G2 et Capterra.

Notes et Étiquettes : Organisez vos comptes avec des notes et des étiquettes pour faciliter le tri

: Organisez vos comptes avec des notes et des étiquettes pour faciliter le tri Recherche granulaire : Trouvez rapidement vos contacts grâce aux options de recherche avancée

: Trouvez rapidement vos contacts grâce aux options de recherche avancée Scanner de cartes de visite : Enregistrez rapidement des informations sur vos contacts en scannant leurs cartes de visite

Enregistrez rapidement des informations sur vos contacts en scannant leurs cartes de visite Déduplication: Détectez et supprimez les comptes en double

Personnalisation limitée en termes de thèmes et de caractères

L'interface utilisateur pourrait être plus intuitive

La version gratuite est limitée à 1000 contacts

Free

Premium : 9,99 $/mois par utilisateur

: 9,99 $/mois par utilisateur Teams : 12,99 $/mois par utilisateur

G2: 4.4/5 (10+ commentaires)

4.4/5 (10+ commentaires) Capterra : 2.8/5 (8+ commentaires)

3. Suivi

via Suivi CRM Les rappels et les fonctions de suivi sont deux fonctionnalités à rechercher dans les applications de gestion de la relation client personnelle. Avec FollowUp, planifiez vos paramètres de réponse et définissez des rappels pour les tâches clés. Par exemple, vous pouvez vous fixer des paramètres de rappel pour le suivi de votre dossier à vos discussions importantes par e-mail.

Cet outil de CRM personnel facilite la gestion de vos e-mails - gérez vos relations depuis votre boîte de réception !

Le seul hic, c'est que le prix de FollowUp est plus élevé que celui de certains autres outils de la liste. De plus, les listes de tâches et le regroupement de contacts manquent cruellement. En revanche, la fonctionnalité de FollowUp qui vous avertit lorsque les destinataires ouvrent leurs e-mails est très utile.

FollowUp Meilleures fonctionnalités

Rappels : Paramétrez des alertes pour les tâches importantes en un seul clic

: Paramétrez des alertes pour les tâches importantes en un seul clic Suivi automatique : Planifiez des suivis pour les discussions importantes

: Planifiez des suivis pour les discussions importantes Suivi des e-mails ouverts : Soyez informé en temps réel lorsque vos contacts ouvrent votre e-mail pour la première fois

Soyez informé en temps réel lorsque vos contacts ouvrent votre e-mail pour la première fois mise à jour de la boîte de réception: Rendez votre boîte de réception Gmail plus intelligente en faisant travailler FollowUp directement à partir de votre boîte de réception

Limites de FollowUp

Version gratuite limitée - le paiement prend effet à la fin de la période d'essai

Limité à l'organisation de Gmail au lieu de pouvoir synchroniser les contacts à travers les bases de données

Prix de FollowUp

Débutant : 18$/mois

: 18$/mois Professionnel : 29$/mois

: 29$/mois Édition Salesforce : 40 $/mois

G2: 4.8/5 (2+ reviews)

4.8/5 (2+ reviews) Capterra : NA

4. Monica

via Monica Monica est un CRM personnel open-source qui vous aide à organiser vos interactions avec vos contacts.

Monica a mis son code à disposition du public sur GitHub en faisant le choix de l'open source. Le code peut être modifié et amélioré de manière collaborative. Vous pouvez choisir d'installer Monica sur n'importe quel serveur gratuitement.

S'il s'agit là d'un excellent moyen de faire évoluer ses capacités en permanence, cela soulève des inquiétudes quant à la protection des données et de la confidentialité.

Monica Meilleures fonctionnalités

**Les fonctionnalités de l'application sont personnalisables en fonction des préférences de l'utilisateur

Conçue pour les connexions personnelles: Cette application de CRM personnelle est conçue pour les réseaux personnels et privés

Cette application de CRM personnelle est conçue pour les réseaux personnels et privés Interface utilisateur épurée : L'interface est soignée et intuitive, et son utilisation est simple

: L'interface est soignée et intuitive, et son utilisation est simple Achevé et gratuit : Les utilisateurs peuvent héberger leur interface personnelle Monica entièrement gratuitement sur leurs serveurs.

Limites de Monica

N'est pas conçu pour les professionnels qui tentent de maintenir des relations avec leurs clients

La confidentialité et la sécurité des données sont des préoccupations, étant donné que l'outil est open source

Prix de Monica

Gratuit : si vous l'hébergez sur votre serveur

: si vous l'hébergez sur votre serveur Payant : 9$/mois

G2: NA

NA Capterra : NA

5. Trait

via Trait Streak est une Logiciel de CRM et de productivité qui gère vos flux de travail et vos contacts à partir de votre compte Gmail.

Il propose des solutions CRM personnalisées en fonction de votre cas d'utilisation spécifique. Par exemple, Streak propose des fonctionnalités CRM adaptées aux professionnels de la vente, des ressources humaines, des produits et de l'assistance.

Streak propose plusieurs fonctionnalités utiles : afficher le suivi, fusionner les courriers, programmer l'envoi et diviser les fils d'e-mails. Toutes ces fonctionnalités vous aident à gérer plus efficacement vos discussions avec vos contacts.

Sa fonction de gestion des relations personnelles affiche également plusieurs fonctionnalités qui vous aident à organiser et à communiquer plus efficacement avec vos contacts : des vues personnalisables, un échéancier ou un journal des communications et des évènements, des informations détaillées sur vos contacts, et bien plus encore.

En outre, Achevé offre des options d'importation et d'exportation faciles, des flux de travail entièrement personnalisables et l'automatisation des tâches récurrentes. Cette dernière est disponible en application mobile à la fois sur l'App Store d'Apple et sur Google Play.

Streak Meilleures fonctionnalités

Outils puissants d'e-mail: Gérer efficacement les discussions par e-mail avec des alertes d'ouverture d'e-mail, la planification des e-mails et des fonctions de fusion de courrier

Gérer efficacement les discussions par e-mail avec des alertes d'ouverture d'e-mail, la planification des e-mails et des fonctions de fusion de courrier Disponibilité mobile: Gérer les relations avec les contacts en déplacement

Gérer les relations avec les contacts en déplacement Intégration d'outils: Synchroniser avec G Suite et Zapier pour que vous puissiez gérer tous vos..flux de travail et relations en un seul endroit

Limites de la série d'activités

Parfois lent

À ne fait pas de synchronisation automatique avec Gmail lors de la mise à jour du mot de passe

Le Business peut être un peu élevé pour les petites entreprises

Tarifs Streak

Free

Solo: $15/mois par utilisateur

$15/mois par utilisateur Pro: 49$/mois par utilisateur

49$/mois par utilisateur Pro+: 69$/mois par utilisateur

69$/mois par utilisateur Enterprise: $129/mois par utilisateur

G2: 4.5/5 (200+ commentaires)

4.5/5 (200+ commentaires) Capterra : 4.5/5 (450+ commentaires)

6. Gethippo

via GetHippo.application Gethippo est une application personnelle de gestion de l'information Logiciel de gestion de la relation client (CRM) conçu pour rester au courant des détails et évènements importants liés à votre entreprise connexions personnelles . Hippo est un outil simple qui vous évite d'avoir à vous souvenir des moindres détails (et des tâches à accomplir) de vos contacts.

Trois fonctionnalités se distinguent : Les notes, les listes à faire et les rappels d'évènements. Un coup d'œil au profil d'un contact sur cette application de CRM personnelle vous aide à vous souvenir de détails infimes qui s'avèrent utiles lorsque vous les rencontrez - un anniversaire, un jalon de travail, ces petites choses font beaucoup.

De plus, les prix sont compétitifs et vos données sont sauvegardées localement sur votre appareil, et non sur un serveur.

Gethippo Meilleures fonctionnalités

Notes: Ajoutez des informations à chaque contact au fur et à mesure que vous en apprenez de nouvelles sur eux

Ajoutez des informations à chaque contact au fur et à mesure que vous en apprenez de nouvelles sur eux Événements: Créez des événements sur l'application elle-même pour les réunions en face-à-face

Créez des événements sur l'application elle-même pour les réunions en face-à-face Listes À faire: Créez des checklists pour chaque contact

Créez des checklists pour chaque contact Privé et sécurisé: Soyez assuré de la sécurité de votre base de données de contacts

Limites de Gethippo

Ne convient pas aux cas d'utilisation professionnelle ou d'entreprise

Pas d'intégration avec d'autres outils

Prix de Gethippo

Essai gratuit d'un mois

Payant: 1,99 $ par mois

G2: NA

NA Capterra : NA

7. Cloze

via Cloze Cloze est un CRM basé sur l'IA & assistant personnel intelligent qui garde à portée de main les informations relatives à vos contacts clés. En d'autres termes, il supprime la nécessité d'une gestion manuelle des données l'entrée manuelle des données en synchronisant tous vos e-mails, appels téléphoniques, textes et documents.

Cloze libelle vos contacts en fonction de la façon dont vous les regroupez dans votre tête (et pas seulement par ordre alphabétique). Cela permet de garder les relations personnelles proches. Outre l'organisation des contacts, Cloze offre également des fonctionnalités de fil d'e-mails et de prise de notes. Les fonctions de planification, de suivi et de rappel d'évènements sont disponibles par défaut.

Cloze Meilleures fonctionnalités

Enregistrement d'une réunion: Enregistrez facilement les détails d'une réunion pour les revoir plus tard

Enregistrez facilement les détails d'une réunion pour les revoir plus tard Rappels de suivi: Paramétrez des notifications pour vous rappeler les interactions et les suivis importants

Paramétrez des notifications pour vous rappeler les interactions et les suivis importants Intégration Gmail avec alertes de lecture: Sachez quand vos destinataires lisent vos e-mails et planifiez votre prochain message en conséquence

Sachez quand vos destinataires lisent vos e-mails et planifiez votre prochain message en conséquence Synchronisé sur le cloud: Consolidez vos contacts lors de vos déplacements et sur tous vos appareils

Limites de Cloze

Le prix augmente au fur et à mesure que votre équipe s'agrandit

L'interface utilisateur peut sembler un peu dépassée

Cher pour un usage personnel

Prix Cloze

Cloze Pro: 17 $/mois pour les particuliers

17 $/mois pour les particuliers Business Silver: 21 $/mois par utilisateur

21 $/mois par utilisateur Business Gold: 29 $/mois par utilisateur

29 $/mois par utilisateur Business Platinum: 49 $/mois par utilisateur

G2: 3.7/5 (30+ reviews)

3.7/5 (30+ reviews) Capterra : 4.7/5 (10+ commentaires)

8. Airtable

via Airtable Airtable est connu pour sa capacité à construire des flux de travail et des applications intelligentes grâce à son application basée sur une feuille de calcul. Cependant, il s'agit d'un outil hautement extensible et à faible code, et quelques professionnels utilisent Airtable comme leur CRM pseudo-personnel.

Construisez des flux de travail personnalisés dans Airtable pour sourcer et maintenir les contacts, gérer les factures et communiquer avec les clients.

Meilleures fonctionnalités d'Airtable

Très flexible et personnalisable: Créez vos propres flux de travail et fonctions CRM pour votre base de contacts

Créez vos propres flux de travail et fonctions CRM pour votre base de contacts affichages Kanban : Créez une visibilité sur la progression de vos affaires

Créez une visibilité sur la progression de vos affaires Formulaires : Créez, modifiez, publiez et partagez des formulaires pour constituer rapidement une base de contacts

Limites d'Airtable

N'est pas personnalisé pour les cas d'utilisation de la gestion de la relation client (CRM) personnelle

Il peut s'avérer trop complexe pour les débutants

Prix Airtable

**Free pour les individus et les petites équipes

Teams: 20$/mois par utilisateur

20$/mois par utilisateur Business: 45$/mois par utilisateur

45$/mois par utilisateur Entreprise: Contacter les équipes commerciales

G2: 4.6/5 (2000+ reviews)

4.6/5 (2000+ reviews) Capterra : 4.7/5 (1900+ commentaires)

9. Nection

via Nection Nection est une application de gestion de la relation client personnelle qui vous aide à développer et à entretenir votre réseau et à établir des relations personnelles profondes. Les utilisateurs peuvent consolider leurs contacts en un seul endroit et envoyer des messages personnalisés et même des cadeaux grâce aux partenaires de Nection.

Les cadeaux et les messages personnalisés (avec un peu d'aide de l'IA) permettent à Nection de se démarquer parmi les autres sur cette liste.

Meilleures fonctionnalités de Nection

Messages personnalisés générés par l'IA: Générez des messages contextuels en utilisant les détails de vos contacts pour une touche personnelle dans vos communications

Générez des messages contextuels en utilisant les détails de vos contacts pour une touche personnelle dans vos communications Cartes cadeaux: Envoyez des cadeaux ou des cartes cadeaux à vos contacts

Envoyez des cadeaux ou des cartes cadeaux à vos contacts Rappels d'évènements : Paramétrez des rappels automatisés pour les anniversaires et autres évènements de vos contacts

Paramétrez des rappels automatisés pour les anniversaires et autres évènements de vos contacts Suppression des doublons : Réduisez le risque de vous retrouver avec des doublons et des informations contradictoires

Nection Limitations

Utilisation limitée en tant que suite de gestion de la relation client personnelle

Uniquement disponible sous forme d'application - pas encore de version bureau

Prix de Nection

Free

G2: NA

NA Capterra : NA

10. Getdex

via Getdex Véritable Rolodex sous forme numérique, le CRM personnel Dex synchronise vos contacts à partir de LinkedIn, d'e-mails et d'autres comptes de médias sociaux afin que vous puissiez voir et gérer toutes les personnes que vous connaissez en un seul endroit.

Son atout majeur est sa capacité à rester connecté à LinkedIn. Les nouveaux titres de poste de vos contacts professionnels sont mis à jour automatiquement lorsque l'outil récupère les détails du profil LinkedIn de votre contact.

Pas aussi complexe qu'une solution CRM à part entière telle que Salesforce, mais pas aussi basique qu'une feuille de calcul, Dex offre juste assez de fonctionnalités pour vous aider à maintenir vos relations personnelles et professionnelles.

Dex Meilleures fonctionnalités

Rappels de communication: Paramétrez la fréquence à laquelle vous souhaitez contacter vos contacts - Dex vous en informe à l'avance

Paramétrez la fréquence à laquelle vous souhaitez contacter vos contacts - Dex vous en informe à l'avance Synchroniser LinkedIn: Les modifications apportées aux profils LinkedIn sont automatiquement répercutées dans votre carte de contacts

Les modifications apportées aux profils LinkedIn sont automatiquement répercutées dans votre carte de contacts Raccourcis intégrés: Les raccourcis clavier facilitent l'utilisation de l'outil

Les raccourcis clavier facilitent l'utilisation de l'outil Agnostique : Dex est disponible sous forme d'extension de navigateur ainsi que d'application sur Android et Apple

Limites de Dex

Selon les avis des utilisateurs, Dex a tendance à devenir lent et bogué par moments

Prix de Getdex

Free: pour un essai de 7 jours

pour un essai de 7 jours Payant: 12 $/mois

ProductHunt: 4.1 (10+ votes)

4.1 (10+ votes) Capterra : 5/5 (1 avis)

Construisez vos relations personnelles avec les applications de CRM personnel

Que vous gériez des relations personnelles ou professionnelles, le fait de vous souvenir des dates importantes et des détails profondément personnels et de prendre contact au bon moment - tout cela vous aide à construire et à maintenir des relations chaleureuses avec les personnes qui comptent pour vous. Les systèmes CRM personnels peuvent transformer votre vie professionnelle et personnelle.

Testées et approuvées par des milliers d'utilisateurs, les fonctionnalités CRM de ClickUp fonctionnent pour les particuliers de la même manière qu'elles le font pour les entreprises.

S s'inscrire gratuitement pour découvrir ClickUp par vous-même. 🏆