10 meilleurs logiciels de gestion de la relation client (CRM) pour les agences de marketing

S'il y a un mot pour décrire l'ambiance qui règne dans les agences de marketing, nous parions que beaucoup choisiraient "chaotique". Vous devez jongler avec de multiples projets et souvent courir contre la montre pour accomplir vos tâches. Le passage constant d'une application à l'autre pour gérer les campagnes, les clients et les prospects vous entraîne dans différentes directions à la fois.

Et si nous vous disions que vous pouvez utiliser une plateforme unique pour entretenir les relations avec les clients, gérer les données, générer des rapports et planifier les flux de travail ? C'est possible avec le marketing Logiciel de gestion de la relation client outils de gestion de la relation client (CRM). Ils sont dotés de nombreuses fonctionnalités permettant de centraliser la gestion des clients et prendre des décisions fondées sur des données pour mener des campagnes et générer des prospects.

Dans cet article, nous allons explorer les top 10 CRM pour le marketing agences. Plongez dans leurs caractéristiques et trouvez celui qui coche toutes les cases de votre liste de critères ! ✅

Que faut-il rechercher dans un logiciel de CRM marketing ?

Avec de nombreux outils de gestion de la relation client sur le marché, il est normal de ne pas savoir lequel choisir. Cependant, tout logiciel de CRM marketing digne de ce nom doit offrir les éléments suivants :

Tâche etgestion de projet caractéristiques : Il doit vous permettre d'assigner et de suivre les tâches afin de rationaliser les activités interfonctionnellescampagnes de marketing et s'aligner sur les délais La centralisation des données : Il doit vous permettre de stocker, d'accéder et de gérer toutes les données de l'entrepriseinformations sur les clients en un seul endroit Outils de gestion des contacts : Le logiciel dispose d'options permettant de suivre chaque interaction avec le client et de maintenir des enregistrements corrects Analyse marketing et rapports: Il devrait offrir des options telles que les fils de commentaires et l'édition en temps réel pour s'assurer que tout le monde fait sa part et est au courant des changements les plus récents Modèles : Il devrait offrir des options utiles de marketing et de gestion de l'informationModèles CRM pour vous faire gagner du temps sur certains processus La versatilité : Le logiciel doitfonctionner de manière transparente sur Mac et Windows, ainsi que sur les téléphones portables et les tablettes

Les 10 meilleurs logiciels de CRM marketing à utiliser en 2024

Nous avons analysé des dizaines d'outils CRM pour les agences de marketing et sélectionné les 10 options les plus performantes pour aider les équipes marketing à travailler plus intelligemment et à entretenir des relations clients de premier ordre. 🤝

Collaborer à des campagnes de marketing transversales dans ClickUp

ClickUp est un outil populaire de gestion des tâches, des projets et de l'information plateforme de gestion du marketing avec de puissantes Fonctionnalité CRM pour gérer vos comptes, visualiser les pipelines et collaborer avec votre équipe en un seul endroit.

Les fonctionnalités de la plateforme plus de 15 vues personnalisables vous permettent de visualiser vos processus CRM sous tous les angles. Utilisez la vue Liste pour regrouper, trier et filtrer vos comptes, profitez de la vue Calendrier pour adapter les plans en fonction des échéances, ou optez pour la vue Charge de travail pour vérifier ce que votre équipe a dans le ventre. 🍽️

ClickUp's tableaux de bord de la performance avec plus de 50 widgets vous permettent de visualiser les données des clients. Utiliser Documents pour conserver toute la documentation en un seul endroit. Vous pouvez lier les documents marketing aux tâches appropriées et les partager avec les équipes de vente pour plus de visibilité !

Gérez vos comptes avec la hiérarchie unique d'espaces, de dossiers et de listes de ClickUp, ajoutez vos invités à la plateforme et contrôlez les permissions en quelques clics seulement.

Avec Automations ClickUp Grâce à ClickUp Automations et à ClickUp Forms, vous pouvez gagner du temps en interagissant avec les clients potentiels et en saisissant les données des clients en un clin d'œil. Pour faciliter le flux de travail, intégrez votre messagerie à ClickUp et créez un environnement unifié pour l'accueil des clients, l'envoi de mises à jour sur les projets et la gestion des contacts.

La plateforme s'intègre à plus de 1 000 plateformes et offre un service complet de Modèle ClickUp CRM pour rationaliser votre pipeline de prospects et augmenter le nombre de conversions.

Les meilleures caractéristiques de ClickUp

Outils d'automatisation du marketing pour les équipes de vente et de marketing afin d'accélérer leurs flux de travail

Tableaux de bord complets avec plus de 50 cartes pour élaborer et suivre les stratégies marketing depuis n'importe où

plus de 15 vues pour gérer les relations avec les clients et les tâches personnelles sous tous les angles

Outils de marketing par e-mail pour aider à la révision et à la publication des parties prenantes

Des automatisations et des formulaires faciles à utiliser pour rationaliser les demandes et les requêtes

Hiérarchie évolutive pour une meilleure gestion des comptes

Limitations de ClickUp

La vaste gamme de fonctionnalités peut être écrasante

Certains utilisateurs souhaiteraient plus d'automatisations sur les plans les moins chers

Prix de ClickUp

**Gratuit pour toujours

illimité : 7$/mois par utilisateur

: 7$/mois par utilisateur Entreprise : 12$/mois par utilisateur

: 12$/mois par utilisateur Entreprise : Contact pour les prix

: Contact pour les prix ClickUp AI : Disponible sur tous les plans payants pour 5$/membre de l'espace de travail/mois

G2 : 4.7/5 (8 300+ commentaires)

: 4.7/5 (8 300+ commentaires) Capterra : 4.7/5 (3 700+ commentaires)

2. En toute connaissance de cause

Via : En toute connaissance de cause Vous voulez une plateforme qui combine les fonctionnalités de CRM, de marketing, de gestion de projet et de vente ? Insightly est peut-être ce que vous cherchez ! 👁️

Cette plateforme est entièrement personnalisable. Vous pouvez l'adapter à vos besoins uniques et créer un espace personnalisé pour votre agence et vos clients.

Vous apprécierez le client pratique fonctionnalité de gestion du courrier électronique , que vous pouvez utiliser pour suivre et superviser chaque interaction avec le client et maintenir une communication proactive.

Grâce à une pipeline de vente et des options de gestion des prospects, vous pouvez facilement capturer les informations pertinentes, les classer par ordre de priorité et conclure des affaires. Insightly vous permet même d'ajouter des enregistrements détaillés de vos services et de disposer de devis et d'informations pertinentes dès qu'un client potentiel les demande.

Insightly propose des tableaux de bord personnalisables pour superviser les indicateurs clés et prendre des décisions éclairées pour l'avenir.

La plateforme peut stimuler la productivité de votre équipe et vous aider à organiser votre travail Flux de travail CRM avec automatisation des tâches qui réduisent le travail répétitif et le risque d'erreur humaine.

Les meilleures caractéristiques d'Insightly

Combine les capacités de CRM, de marketing, de gestion de la performance et de vente

Options robustes de gestion du pipeline de vente et des prospects

Tableaux de bord intuitifs

Automatisation des tâches

Limites d'Insightly

Peut être coûteux pour les petites agences par rapport à d'autres logiciels de gestion de la relation client marketing

Les automatisations peuvent changer après les mises à jour du logiciel

Prix d'Insightly

Plus : 29 $/mois par utilisateur

: 29 $/mois par utilisateur Professionnel : 49 $/mois par utilisateur

: 49 $/mois par utilisateur Entreprise : 99 $/mois par utilisateur

*Tous les prix indiqués se réfèrent au modèle de facturation annuelle

G2 : 4.2/5 (850+ commentaires)

: 4.2/5 (850+ commentaires) Capterra : 4/5 (600+ commentaires)

3. Podio

Via : Podio Bien que Podio ne soit pas un outil de CRM à proprement parler, il est tout à fait capable de vous aider à gérer vos clients existants et potentiels.

Avec Podio, vous pouvez créer un dossier unique de clients et de prospects et le modifier en temps réel. La plateforme propose des formulaires web qui facilitent la saisie d'informations. Comme une tenue impeccable des dossiers est cruciale pour les agences de marketing, vous serez heureux d'apprendre que Podio vous permet d'ajouter des commentaires et de joindre des fichiers à vos entrées pour les rendre plus détaillées.

Attribuez des tâches pour organiser votre équipe, veillez à ce que chacun soit conscient de ses responsabilités et suivez les progrès pour que votre agence reste sur la bonne voie.

Grâce aux vues multiples de Podio, vous pouvez observer vos dossiers de différents points de vue. Utilisez la simple vue Liste pour obtenir une vue d'ensemble de vos clients, ou passez à la vue Tableau Kanban pour suivre et gérer leur état.

Podio s'intègre à de nombreuses plateformes, notamment Google Drive, Google Calendar et FreshBooks, ce qui vous permet de partager des fichiers, d'organiser votre emploi du temps et de créer des factures.

Les meilleures caractéristiques de Podio

Formulaires web intégrés pour la saisie d'informations sur les clients

Attribution et gestion aisées des tâches

Vues multiples

Nombreuses intégrations avec des outils populaires

Limites de Podio

L'application mobile n'offre pas toutes les fonctionnalités

Certains utilisateurs ont mentionné des temps de réponse plus lents

Prix de Podio

Gratuit : 0$/mois par utilisateur

: 0$/mois par utilisateur Plus : 11,20 $/mois par utilisateur

: 11,20 $/mois par utilisateur Premium : 19,20 $/mois par utilisateur

*Tous les prix indiqués se réfèrent au modèle de facturation annuelle

G2 : 4.2/5 (450+ commentaires)

: 4.2/5 (450+ commentaires) Capterra : 4.3/5 (300+ commentaires)

4. Keap

Via : Clap de fin Suivez les relations avec vos clients et facturez-les grâce à cet outil exceptionnel outil de marketing exceptionnel pour les petites entreprises .

L'une des fonctionnalités que vous allez adorer est la capture automatisée de prospects. Keap recueille et organise l'information sur les clients potentiels par le biais de formulaires personnalisés, de médias sociaux et de pages d'atterrissage. Un suivi rapide est essentiel pour convertir les clients potentiels, et Keap les contacte automatiquement en fonction de leurs actions et de leurs activités.

Les fonctions de facturation et les processeurs de paiement natifs de Keap vous permettent de créer des factures directement à partir de l'outil CRM et d'être payé plus rapidement. 💸

Connectez Keap avec Zapier et profitez de plus de 5 000 intégrations ! Si vous utilisez des apps non prises en charge par Zapier, tirez parti de l'API ouverte de Keap pour créer des intégrations personnalisées.

Les meilleures caractéristiques de Keap

Capture automatisée des prospects avec des options de filtrage pratiques

Transition transparente depuis d'autres plateformes

Excellentes options de facturation et de paiement

Fortes capacités d'intégration grâce à Zapier ou à une API ouverte

Limites de Keap

La courbe d'apprentissage est plus raide

Le support client pourrait être meilleur

Prix de Keap

Pro : A partir de 159 $/mois (1 500 contacts et deux utilisateurs, utilisateurs supplémentaires : 29 $/mois)

: A partir de 159 $/mois (1 500 contacts et deux utilisateurs, utilisateurs supplémentaires : 29 $/mois) Max : A partir de 229 $/mois (2 500 contacts et trois utilisateurs, utilisateurs supplémentaires : 29 $/mois)

*Tous les prix indiqués se réfèrent au modèle de facturation annuelle

G2 : 4.2/5 (1 400+ commentaires)

: 4.2/5 (1 400+ commentaires) Capterra : 4.1/5 (1 200+ commentaires)

Bonus : Consultez notre liste des top alternatives to Keap

5. Traînée

Via : Traîner Ne traînez pas les pieds pour trouver une excellente solution de gestion de la relation client pour votre agence ! 🦶

Voici Drag, un outil astucieux qui s'appuie sur le système de gestion de la relation client (CRM) durable de l'entreprise popularité durable du courrier électronique comme canal de communication pour les entreprises . Il vous permet de transformer votre compte Gmail en une puissante machine CRM ! ✉️

**La fonction principale de la plateforme est le "Drag Board". Reliez vos boîtes de réception partagées et vos groupes Google avec un tableau pour trier facilement les prospects et les demandes. Vous pouvez également ajouter les membres de votre équipe au tableau pour les tenir au courant.

Enrichissez chaque conversation client avec des détails pour rationaliser la collaboration et éviter de devoir passer d'une application à l'autre. Joignez des fichiers, assignez des tâches à des membres spécifiques du personnel et laissez des notes.

Drag vous permet d'attribuer automatiquement des e-mails à vos collaborateurs en fonction de critères tels que les mots-clés et l'expéditeur, afin de vous assurer que tout le monde est au courant de ses responsabilités.

Faites passer la collaboration à la vitesse supérieure en répondant aux e-mails au nom d'un collègue et en unissant vos forces pour rédiger ensemble des projets d'e-mails convaincants.

Grâce aux suivis automatisés et aux modèles d'e-mails, vous pouvez vous assurer qu'aucun prospect ne passe à travers les mailles du filet et que toutes les demandes reçoivent une réponse en temps voulu !

Drag meilleures fonctionnalités

Transforme Gmail en plateforme CRM

Attribution automatique d'e-mails

Suivi automatisé

Modèles d'e-mails complets

Limitations de la fonction "glisser"

L'exploration des fonctionnalités de la plateforme peut prendre du temps

Les mises à jour peuvent affecter les paramètres de visibilité

Prix des dragons

Gratuit : 0$/mois par utilisateur

: 0$/mois par utilisateur Débutant : 8$/mois par utilisateur

: 8$/mois par utilisateur Plus : 12$/mois par utilisateur

: 12$/mois par utilisateur Pro : 16$/mois par utilisateur

*Tous les prix indiqués se réfèrent au modèle de facturation annuelle

G2 : 4.5/5 (200+ commentaires)

: 4.5/5 (200+ commentaires) Capterra : 4.4/5 (100+ commentaires)

6. Vendeur

Via : Partenaire de vente Qu'obtient-on lorsque l'on dote un outil de gestion de la relation client (CRM) de puissantes capacités d'automatisation ? Vous obtenez Salesmate, une plateforme robuste qui permet à votre équipe de progresser grâce à des fonctions d'automatisation rationalisées flux de travail marketing rationalisés ! 🔝

Commençons par les options de gestion des prospects et des leads de la plateforme. Salesmate vous permet de rédiger des emails et des textes en masse et de concevoir des campagnes d'emailing ciblées et des suivis personnalisés pour convertir les prospects en clients.

L'outil vous permet de visualiser votre pipeline de vente, de suivre chaque conversation avec des clients potentiels et existants, d'enregistrer des appels et de synchroniser votre courrier électronique et votre calendrier. Salesmate capture les données des conversations avec les clients en temps réel et les met à jour automatiquement. Vous et votre équipe pouvez vous concentrer sur d'autres tâches importantes, sachant que toute la correspondance est soigneusement documentée !

La fonction la plus importante de Salesmate est Automations. Utilisez-la pour obtenir des informations sur la santé de votre pipeline, capturer des prospects, vérifier les performances de l'équipe et créer facilement des expériences client personnalisées. Comme Salesmate est un outil basé sur le parcours, vous pouvez rapidement créer des automatisations en faisant glisser et en déposant les éléments souhaités (déclencheurs, conditions et actions) sur le canevas de la plateforme.

Les meilleures caractéristiques de Salesmate

Automatismes robustes

Excellentes options de gestion des prospects et des clients potentiels

Conception intuitive par glisser-déposer

plus de 700 intégrations

Limites de Salesmate

Pas d'option pour programmer des heures d'ouverture et de fermeture pour les appels

Support client limité

Prix de Salesmate

Démarrage : 12 $/mois par utilisateur

: 12 $/mois par utilisateur Croissance : 24$/mois par utilisateur

: 24$/mois par utilisateur Boost : 40$/mois par utilisateur

: 40$/mois par utilisateur Entreprise : Contactez-nous pour connaître les tarifs

*Tous les prix indiqués se réfèrent au modèle de facturation annuelle

G2 : 4.6/5 (60+ commentaires)

: 4.6/5 (60+ commentaires) Capterra : 4.7/5 (70+ commentaires)

7. Pipedrive

Via : Pipedrive Si vous êtes à la recherche d'un outil de CRM orienté vente, faites un tour sur Pipedrive ! 🚗

La plateforme vous permet de visualiser chaque étape de votre pipeline de vente.Vous pouvez ajouter des infos sur les deals et suivre leur progression. Personnalisez chaque étape pour qu'elle corresponde aux processus de votre agence et profitez des avantages de la conception par glisser-déposer et des options de code couleur pour vous assurer qu'aucune affaire n'est laissée de côté.

Les automatisations sont une autre fonctionnalité que vous apprécierez. Elle vous permet de rationaliser chaque partie de vos processus, du marketing par e-mail au suivi des clients.

Grâce à des tableaux de bord visuels et des rapports personnalisables, Pipedrive vous permet de repérer les goulots d'étranglement, de suivre les indicateurs clés de performance, de fixer des objectifs et de suivre leur réalisation.

Pipedrive s'intègre avec plus de 700 applications, y compris des outils de marketing et de CRM de premier ordre tels que Zapier, HubSpot et LinkPort. La plateforme vous permet également de créer votre propre application en quelques étapes seulement.

Les meilleures caractéristiques de Pipedrive

Combine les fonctionnalités de vente et de CRM

Automatisations faciles à utiliser

Tableaux de bord détaillés et options de reporting

plus de 700 intégrations

Limitations de Pipedrive

Impossibilité d'utiliser des dates comme déclencheurs d'automatisation

Manque d'options de personnalisation avancées

Prix de Pipedrive

Essentiel : 9,90 $/mois par utilisateur

: 9,90 $/mois par utilisateur Avancé : 19,90 $/mois par utilisateur

: 19,90 $/mois par utilisateur Professionnel : 39,90 $/mois par utilisateur

: 39,90 $/mois par utilisateur Power : 49,90 $/mois par utilisateur

: 49,90 $/mois par utilisateur Entreprise : 59,90 $/mois par utilisateur

*Tous les prix indiqués se réfèrent au modèle de facturation annuelle

G2 : 4.2/5 (1 600+ commentaires)

: 4.2/5 (1 600+ commentaires) Capterra : 4.5/5 (2 800+ commentaires)

8. Freshsales

Via : Freshworks (site en anglais) Un nouveau regard sur les ventes et la gestion de la relation client avec Freshsales ! 🔭

Cette plateforme vous permet d'offrir une expérience de premier ordre à vos clients existants et potentiels grâce à sa variété de vues disponibles. Utilisez la vue de la chronologie des activités pour suivre l'engagement des clients au fil du temps, ou profitez de la vue du tableau Kanban pour trier les contacts en fonction de leur position dans le pipeline, comme contacté, intéressé, non intéressé, etc.

Freshsales offre d'impressionnantes options de gestion des leads, qui vous permettent de créer plusieurs pipelines pour suivre l'évolution des affaires et attribuer un score de probabilité pour chaque étape.

L'assistant de la plateforme, Freddy, alimenté par l'IA, peut vous aider à prioriser les prospects, à prédire la conclusion des affaires, à surveiller les KPI de l'équipe et à générer des rapports détaillés sur l'état d'avancement des affaires rapports de projet détaillés .

Freshsales s'intègre avec des dizaines de plateformes comme Mailchimp et HubSpot. Vous bénéficiez également d'un accès API pour vous connecter à des applications tierces.

Les meilleures caractéristiques de Freshsales

Vues multiples

Options robustes de gestion des prospects

Freddy, l'assistant doté d'une intelligence artificielle

Intégrations avec des applications populaires

Limites de Freshsales

Réponses plus lentes du support client

Le prix peut sembler relativement plus élevé dans l'espace CRM

Prix de Freshsales

Gratuit : 0$/mois par utilisateur

: 0$/mois par utilisateur Croissance : 15$/mois par utilisateur

: 15$/mois par utilisateur Pro : 39 $/mois par utilisateur

: 39 $/mois par utilisateur Entreprise : 69$/mois par utilisateur

*Tous les prix indiqués se réfèrent au modèle de facturation annuelle

G2 : 4.5/5 (1 000+ commentaires)

: 4.5/5 (1 000+ commentaires) Capterra : 4.5/5 (500+ commentaires)

9. Cuivre

Via : Cuivre Si votre agence vit dans l'écosystème Google, Copper pourrait être la solution CRM qu'il vous faut !

Son principal attrait réside dans sa puissance d'intégration transparente avec l'espace de travail de Google. Synchronisez Copper avec Google Docs pour conserver des enregistrements unifiés de vos contacts, collectez des informations sur les prospects et les clients potentiels avec Google Forms, et gardez vos fichiers en sécurité et facilement accessibles sur Google Drive.

Avec Copper, vous pouvez toujours garder le contrôle sur vos prospects grâce aux suivis automatisés. Générez des modèles d'emails, définissez des rappels, et assurez-vous que les affaires manquées restent dans le passé. Utilisez des champs personnalisés pour garder une trace des détails spécifiques de vos contacts.

Il est possible de fournir un service client exceptionnel grâce aux alertes et notifications de Copper : vous recevrez une alerte chaque fois que vos clients potentiels ou vos contacts auront besoin de vous.

Gardez un œil sur tout ce qui se passe dans votre agence grâce au Flux d'activité en temps réel de la plateforme.

Les meilleures fonctionnalités de Copper

Alertes et notifications personnalisées

Suivi automatisé

Intégration transparente avec Google Workspace

Flux d'activité en temps réel

Limitations du cuivre

Les règles d'automatisation ne peuvent pas être dupliquées

Davantage d'options de reporting seraient un plus appréciable

Prix de Copper

Base : 23 $/mois par utilisateur

: 23 $/mois par utilisateur Professionnel : 59 $/mois par utilisateur

: 59 $/mois par utilisateur Business : 99 $/mois par utilisateur

*Tous les prix indiqués se réfèrent au modèle de facturation annuelle

G2 : 4.5/5 (1 000+ commentaires)

: 4.5/5 (1 000+ commentaires) Capterra : 4.4/5 (500+ commentaires)

10. Lundi ventes CRM

Via : Lundi Le lundi est un Solution CRM combinée à la gestion de projet pour optimiser vos processus !

Partie intégrante de la suite logicielle Monday, Monday sales CRM est conçu pour importer des données de comptes, de prospects et de contacts à partir d'Excel ou d'une API, tout en conservant une organisation impeccable. Ne vous souciez pas d'examiner minutieusement les importations - la plateforme repère efficacement les données en double, vous en informe et les fusionne.

Pour faciliter la communication avec les clients, Monday sales CRM propose des fonctionnalités telles que des modèles d'e-mails, des e-mails de masse, ainsi que la synchronisation et le suivi des e-mails. Utilisez-les pour rester au courant de chaque interaction et gagner du temps.

Tirez parti de la fonction d'automatisation no-code de Monday pour gérer les tâches répétitives, ce qui vous permettra de consacrer plus de temps à des activités à forte valeur ajoutée.

Les meilleures fonctionnalités de Monday sales CRM

Importation facile des données

Automatisation sans code

Fonctions de communication exceptionnelles

Suivi complet des performances

Limites du CRM des ventes du lundi

Manque d'options de reporting

La plateforme peut être boguée

Prix de Monday sales CRM

Basic : 10$/mois par utilisateur

: 10$/mois par utilisateur Standard : 14$/mois par utilisateur

: 14$/mois par utilisateur Pro : 24 $/mois par utilisateur

: 24 $/mois par utilisateur Entreprise : Contactez-nous pour connaître les tarifs

Monday sales CRM ratings and reviews

G2 : 4.6/5 (600+ avis)

: 4.6/5 (600+ avis) Capterra : 4.7/5 (372 commentaires)

Libérer la puissance du logiciel de CRM marketing

Si votre agence de marketing est une fleur, le bon logiciel de CRM est le terreau qui l'aide à s'épanouir. 🌸

Les solutions de CRM marketing que nous avons présentées sont toutes spectaculaires et vous permettent d'intégrer de nombreux aspects de la relation client. Si vous êtes à la recherche d'un logiciel tout-en-un qui combine CRM, marketing, ventes, projets, et gestion des tâches dans un seul et même ensemble,

essayez ClickUp dès aujourd'hui

-gratuit pour toujours !