10 modèles de gestion des clients dans PowerPoint et ClickUp

Il est essentiel d'avoir une communication efficace avec vos clients, une compréhension claire de leurs objectifs et des plans d'action transparents afin qu'ils s'engagent dans le processus d'intégration et au-delà.

Au fur et à mesure que votre portfolio s'étoffe, la difficulté de concilier la gestion de projet et la gestion des relations avec les clients s'intensifie. Aussi accablant que cela puisse paraître, il existe une solution simple : Les modèles de gestion des clients ✨

Nous allons décortiquer une collection complète de modèles conçus pour différentes fonctions afin d'améliorer votre processus de gestion des clients. Ces modèles sont des outils puissants qui vous aideront à créer un forfait pour une exécution réussie du projet, garder une trace des informations essentielles et informer automatiquement vos clients, en quelques clics seulement.

Qu'est-ce qu'un modèle de gestion des clients ?

La gestion de la clientèle est le processus de supervision de la façon dont une entreprise interagit avec les clients potentiels et existants afin de construire et de maintenir des relations mutuellement bénéfiques. Il s'agit notamment de travailler en étroite collaboration avec votre équipe afin d'assurer l'achèvement des projets dans les délais impartis et de réduire au minimum le taux de rotation des clients.

C'est pourquoi gestion des clients les modèles entrent en jeu. Ils fournissent un modèle préétabli pour garder l'onglet sur les objectifs et les exigences des clients potentiels et existants, ce qui vous permet d'améliorer la fidélisation, l'acquisition et la satisfaction des clients. Ils vous permettent également de suivre la progression de chaque projet client grâce à des statuts personnalisables, des champs d'automatisation et des checklists personnalisées.

Les principaux avantages de l'utilisation de modèles de gestion des clients sont les suivants :

Gain de temps : Les modèles sont fournis avec des dispositions préconçues mais personnalisables, ce qui vous permet de gagner du temps par rapport à la création de documents ou de plans à partir de zéro Cohérence : Ils garantissent une approche uniforme des interactions avec les clients, vous permettant de partager des aperçus de la progression avec vos clients et l'équipe à..les tenir informés de toutes les étapes du projet3. Efficacité : L'utilisation de modèles rationalise les tâches de routine, ce qui vous permet de vous concentrer sur des activités à forte intensité de connaissances, comme trouver des idées pour attirer de nouveaux clients ou trouver des solutions aux problèmes des clients actuels

Qu'est-ce qui fait un bon modèle de gestion des clients ?

Un modèle de gestion des clients de qualité supérieure doit présenter certaines fonctionnalités clés, telles que :

Simplicité : Il doit utiliser une structure simple afin que votre équipe et vos clients puissent facilement comprendre et suivre les objectifs, les priorités et les cours de chaque projet

: Il doit utiliser une structure simple afin que votre équipe et vos clients puissent facilement comprendre et suivre les objectifs, les priorités et les cours de chaque projet Flexibilité : Il permet une personnalisation pour répondre aux besoins de l'entreprise des différents clients et de leurs projets. Il doit s'adapter aux différentes étapes de la relation client, telles que le contact initial, l'intégration, le renouvellement et la gestion continue

: Il permet une personnalisation pour répondre aux besoins de l'entreprise des différents clients et de leurs projets. Il doit s'adapter aux différentes étapes de la relation client, telles que le contact initial, l'intégration, le renouvellement et la gestion continue Évolutivité : permet de s'adapter à l'augmentation du nombre de clients et/ou de leurs projets

: permet de s'adapter à l'augmentation du nombre de clients et/ou de leurs projets Capacités d'intégration : permet d'intégrer d'autres outils dans le modèle (e-mail, gestion de projet, Calendrier) afin de rationaliser la communication, de suivre la progression et de planifier les tâches

: permet d'intégrer d'autres outils dans le modèle (e-mail, gestion de projet, Calendrier) afin de rationaliser la communication, de suivre la progression et de planifier les tâches Protection des données:Priorité à la confidentialité en se conformant aux réglementations sur la protection des données, ce qui garantit que les données confidentielles de vos clients sont gardées en sécurité

10 modèles de gestion des clients pour rationaliser les détails importants en 2024

Examinons de plus près notre sélection des 10 meilleurs modèles de gestion des clients dans PowerPoint et ClickUp qui portera vos relations avec vos clients nouveaux et existants à un tout autre niveau. ⚡

1. Modèle de collaboration ClickUp pour la réussite des clients

Suivez les mises à jour de votre équipe commerciale avec ce modèle de collaboration ClickUp Consultant

Le modèle Modèle de collaboration ClickUp pour la réussite des clients a pour but de faciliter la coopération au sein des équipes de votre organisation et entre elles, dans l'objectif ultime de garantir une expérience client irréprochable. Ce modèle de liste facile à utiliser pour les débutants est conçu pour aligner les efforts de vos équipes afin d'assurer une expérience client sans faille parcours du client de l'équipe commerciale et de la l'accueil du client à la productivité.

La vue Tableau du pipeline d'endossement du modèle affiche un instantané pratique de votre processus d'endossement acquisition de clients en classant les clients en fonction de leur position dans l'entonnoir. Contrôlez facilement la place d'un client dans votre pipeline à l'aide de statuts personnalisés tels que Nouveau client, Planification, Réunion et Approuvé. Pour mettre à jour le statut, il suffit de glisser-déposer la carte du client à l'endroit approprié sur le Tableau.

Pour une expérience client fluide, centralisez toutes les informations pertinentes collectées lors des phases de vente et d'onboarding dans le Document d'approbation. Vous le ferez en répondant à des questions prédéfinies mais personnalisables telles que :

Quels sont les principaux objets de l'entreprise du client ?

Comment pouvons-nous aider le client à résoudre ses problèmes ?

Comment le client décidera-t-il si nous l'aidons ?

Quels indicateurs devrions-nous utiliser pour déterminer si le client est satisfait ?

Quel est le style de communication préféré du client ?

Pour garder une trace des acquisitions potentielles, utilisez le Formulaire d'approbation d'un nouveau client, dans lequel vous insérerez des informations de base telles que le nom, la taille et le secteur d'activité de l'entreprise. Ensuite, passez aux détails, comme la date et la durée de votre entretien avec le client accord d'entreprise le nom du responsable de la réussite des clients, etc.

2. Modèle de document de découverte de l'agence/du client ClickUp

La collecte d'informations sur les clients est un jeu d'enfant avec ce modèle de document de découverte de l'agence/du client de ClickUp

Le Modèle de document de découverte de l'agence/du client ClickUp offre une excellente solution pour rassembler les objectifs et les exigences des clients en un seul endroit alors que la relation est encore en cours de formulaire.

Le modèle consiste en un Call Script qui aide l'équipe commerciale à gérer plus efficacement les appels des clients. Ce document est un scénario pré-écrit pour l'entretien initial avec le client communication avec le client la communication avec les clients est un processus qui permet d'aider les appelants à faire la conversation et à poser des questions pertinentes afin de déterminer les clients potentiels qualifiés et non qualifiés.

Utilisez la Banque de questions pour en savoir plus sur les objectifs et les motivations des clients potentiels et déterminer s'ils correspondent bien à votre entreprise.

Pour garder une trace de toutes les informations relatives aux clients potentiels, remplissez le Formulaire d'appel à la découverte pour chaque client potentiel séparément lors de l'établissement du contact initial. Ce formulaire comprend le nom, la société, le numéro de téléphone, les détails essentiels et la décision finale de savoir si le client correspond ou non à vos attentes.

3. Modèle ClickUp pour la réussite des clients

Ajoutez des numéros de téléphone et d'autres détails importants sur les clients pour un accès rapide

Avec le modèle Modèle ClickUp pour la réussite des clients , vous pouvez facilement surveiller les clients individuels et gérer leurs paiements, les tâches du projet et les scores de santé de la relation. 🌻

L'affichage Engagement du modèle affiche tous vos clients en fonction de leur "santé" (Très bon, Moyen, Risque de désabonnement), ce qui vous permet de toujours savoir quelle relation doit être prioritaire. Vos clients sont organisés en Listes distinctes basées sur des niveaux. Les niveaux supérieurs sont réservés aux clients dont l'état de santé est meilleur, tandis que les niveaux inférieurs représentent les relations avec les clients qui ont besoin d'être améliorées.

Vous pouvez utiliser l'affichage NPS (Net Promoter Score) Tableau pour voir comment chaque client se situe sur l'échelle de fidélité de l'entreprise. Le score est calculé sur la base des données fournies par chaque client dans le Formulaire de retour d'information du modèle.

Il y a également une vue Liste séparée pour les clients qui sont sur le point d'être renouvelés et une page Document de réussite du client où vous afficherez les actions recommandées au cours des étapes d'accueil du client, de vente incitative et de prévention du désabonnement.

4. Modèle de gestion des clients ClickUp Legal

Conservez les dossiers de tous les clients sans vous fatiguer avec le modèle de gestion des clients juridiques de ClickUp

Que l'on dirige un cabinet d'avocats ou que l'on agisse en tant que juriste d'entreprise, le modèle de gestion des clients juridiques de ClickUp est un outil indispensable Modèle de gestion des clients ClickUp Legal est un outil fantastique pour superviser la progression des dossiers de vos clients. Utilisez des checklists et gardez facilement un onglet sur les évènements, les tâches et les délais, en vous assurant que les résultats sont livrés à temps.

Ce modèle de dossier dispose d'une vue Liste qui affiche clairement le travail lié à vos clients en fonction de statuts personnalisés. Utilisez-les pour identifier facilement les tâches qui sont à l'étape Signé, Rédigé, En cours ou Final. Vous pouvez également créer des champs personnalisés pour chaque tâche afin de contrôler les assignés, les priorités et les délais.

L'affichage Calendrier du modèle affiche les tâches non planifiées et les tâches en retard. La planification d'une tâche est un jeu d'enfant grâce à la fonction intuitive de glisser-déposer.

Vous pouvez également suivre les statuts et les types de paiement dans la vue Liste des paiements en ajoutant des statuts personnalisés pour chaque client séparément.

Le modèle est livré avec une vue Document pour stocker les informations importantes de vos clients. Créez un document pour chaque client afin d'assurer le suivi de son dossier, de ses coordonnées, de son e-mail, etc. En plus de cela, il y a une page de discussion que vos coéquipiers peuvent utiliser pour discuter et résoudre des problèmes et partager des idées. 🤝

5. Modèle ClickUp pour les services aux clients

Organisez chaque client potentiel dans une liste ClickUp afin de suivre l'ensemble des activités et des communications

Le modèle Modèle de services aux clients ClickUp est un cadre complet qui simplifie la gestion de projet avec des Listes et des Docs séparés pour le suivi des comptes clients, la progression de chaque projet dans votre portfolio, et plus encore.

Bien qu'il occupe un espace entier, il s'agit d'un modèle Quick Start conçu pour vous aider à vous familiariser plus rapidement avec ClickUp. Utilisez le document de démarrage et les tâches de formation pour vous familiariser avec les fonctionnalités de la plateforme. Le document contient une Liste d'apprentissage ClickUp avec des instructions détaillées et des descriptions des champs personnalisés et des statuts, vous permettant de comprendre exactement comment et quand les utiliser.

Le modèle est livré avec cinq Listes, dont les suivantes :

Comptes clients : Fournit un aperçu de tous vos comptes clients avec des statuts personnalisés tels que Actif, Prospect, Ancien client, À risque, etc. Il existe également une liste séparée pour afficher les comptes à risque afin de vous aider à prévenir la perte de clients

Fournit un aperçu de tous vos comptes clients avec des statuts personnalisés tels que Actif, Prospect, Ancien client, À risque, etc. Il existe également une liste séparée pour afficher les afin de vous aider à prévenir la perte de clients Teams: Vous permet de traiter toutes les demandes de scoping afin d'aider l'équipe commerciale à finaliser les contrats. Pour créer de nouvelles demandes, remplissez le Formulaire de demande de scoping

Vous permet de traiter toutes les demandes de scoping afin d'aider l'équipe commerciale à finaliser les contrats. Pour créer de nouvelles demandes, remplissez le Portefeuille de projets : Surveillez tous vos projets et leur état de santé à l'aide de statuts et de champs personnalisés

En outre, le modèle comprend un Document Wiki de l'équipe avec des sections spécifiques où vous et votre équipe pouvez enregistrer les détails de l'équipe, les ressources, les procédures opératoires normalisées, et plus encore, assurant ainsi une meilleure collaboration et une meilleure gestion de l'équipe communication entre les membres de l'équipe . 📞

6. Modèle ClickUp Voix du client

Recueillir et classer les attentes et les réactions des clients à l'égard de votre produit/service afin de comprendre ce que vous pouvez faire pour l'améliorer

Une matrice de traduction de la Voix du client (VoC) ou de la Voix du client est une technique utilisée pour mieux comprendre les pensées de votre client et les sentiments de vos clients à l'égard de votre entreprise et de vos produits. 🎙️

En s'appuyant sur cette technique, le Modèle ClickUp de la Voix du Client vous aide à recueillir, analyser et organiser les commentaires des clients en vue d'une amélioration optimale du produit.

Commencez par créer une liste des commentaires des clients que vous avez recueillis par le biais de sondages, d'analyses de sites Web et de témoignages sur les produits. La vue Liste contient également des colonnes pour les besoins des clients et les exigences des clients. Ici, vous pouvez aborder des problèmes particuliers et suggérer des solutions potentielles.

Le modèle comprend également une vue Tableau, qui fournit un aperçu des commentaires des clients regroupés par source de VoC. Cela vous aide à visualiser les similitudes et les différences entre les commentaires provenant de différentes sources.

7. Modèle ClickUp CRM

Gérer les clients, les équipes commerciales, les éléments d'action et plus encore avec le modèle CRM simple de ClickUp en vue Liste

Gérer les comptes, garder l'onglet sur les opportunités d'entreprise et maintenir de solides relations avec les clients peut s'avérer trop lourd à gérer sans un système de gestion de la relation client adéquat outils de gestion des clients . ⚒️

Au lieu de créer de nombreuses feuilles et listes, tirez parti de l'option Modèle ClickUp CRM . Cette solution tout-en-un vous aidera à gérer les ventes, les prospects et les relations avec les clients avec un minimum d'efforts.

Il s'agit d'un modèle de dossier qui vous permet de superviser vos relations avec vos clients grâce à cinq affichages préconstruits :

Vue Document de l'équipe commerciale : Vous aide à maintenir la maintenance des objectifs commerciaux, de la gestion du temps, des modules de compte, des prix et des réductions, de la prise de contact, et plus encore

: Vous aide à maintenir la maintenance des objectifs commerciaux, de la gestion du temps, des modules de compte, des prix et des réductions, de la prise de contact, et plus encore Vue Liste des détails du compte : Affiche les comptes regroupés par statut comme Proposition, Démonstration, Prospect qualifié et Fermé

: Affiche les comptes regroupés par statut comme Proposition, Démonstration, Prospect qualifié et Fermé Affichage Tableau : Fournit un aperçu clair de tous les comptes sur un tableau de style Kanban visuellement attrayant, regroupés par statuts personnalisés

: Fournit un aperçu clair de tous les comptes sur un tableau de style Kanban visuellement attrayant, regroupés par statuts personnalisés Affichage du Calendrier : Vue calendrier : Gardez une trace des tâches non planifiées et en retard sur le côté droit de l'écran

: Vue calendrier : Gardez une trace des tâches non planifiées et en retard sur le côté droit de l'écran Vue Liste des affaires fermées : Affichage de la liste des affaires fermées : Affiche tous vos comptes Fermés en un seul endroit

8. Modèle PowerPoint de gestion des relations avec les clients par SlideTeam

Fixez des objectifs de CRM et créez un forfait de réussite avec le modèle PowerPoint de gestion des relations avec les clients de SlideTeam

L'analyse des cycles de vie de la fidélité de vos clients est cruciale pour la maintenance de partenariats fructueux et durables. Vous pouvez faire cela et bien plus encore avec le modèle PowerPoint de gestion des relations avec les clients de SlideTeam.

Ce modèle Modèle CRM a une disposition professionnelle et 50 diapositives prêtes à l'emploi mais entièrement adaptables. Vous pouvez modifier la conception, les couleurs et les caractères pour impressionner les clients avec une apparence personnalisée. Rendez votre présentation facile à suivre en incluant des diapositives avec des phrases clés et des citations, ou visualisez vos idées à l'aide de graphiques, d'images et de formes.

Par exemple, vous pouvez enrichir vos diapositives avec des graphiques et diagrammes facilement compréhensibles pour présenter vos Objectifs CRM ou expliquer le CRM analytique. Le modèle est disponible en forme standard et écran large et est compatible avec Google Slides.

9. Kit de bienvenue pour les clients Modèle de présentation par Poweredtemplate

Présentez à vos nouveaux clients votre mission et votre vision avec le modèle de présentation de kit de bienvenue pour les clients de Poweredtemplate

Pour gagner la confiance du client dès le départ, vous devez présenter votre entreprise sous son meilleur jour. C'est là que le Modèle de présentation du kit d'accueil des clients de Poweredtemplate vient à la rescousse avec 20 diapositives pré-faites d'aspect professionnel.

Personnalisez les diapositives en ajoutant des images, en modifiant la palette de couleurs et en choisissant votre police de caractères préférée et la taille des lettres pour correspondre à votre style de marque. Aidez les clients à se familiariser avec votre environnement de travail et présentez-leur les membres de l'équipe en insérant des images et de courtes descriptions.

Vous pouvez approfondir les détails en modifiant les diapositives relatives à vos services, à votre éthique de travail, à vos outils de collaboration, etc. Le modèle est disponible en forme standard et compatible avec Google Slides, Apple Keynote, Adobe InDesign et Adobe Acrobat.

10. Modèle PowerPoint de présentation de clients par Slidesgo

Convainquez n'importe quel client de choisir vos services en utilisant un modèle PowerPoint Client Pitch Deck entièrement personnalisable par Slidesgo

Si vous êtes à court d'idées sur la façon d'impressionner des clients potentiels, le Modèle de présentation PowerPoint pour clients de Slidesgo est un excellent point de départ.

Ce modèle est soigneusement conçu pour piquer l'intérêt du client en incorporant un large éventail d'images, de dispositions et de textures. Il vous aide à attirer et à retenir l'attention d'un prospect pendant que vous passez en revue les diapositives et que vous présentez vos idées.

Démarquez-vous en personnalisant plus de 30 diapositives en termes d'images, de formes, de police de caractères, de couleurs, etc. Déplacez les éléments à votre guise, supprimez les diapositives qui ne correspondent pas à votre narration et ajoutez-en de nouvelles en choisissant la disposition qui correspond le mieux à vos idées. 💡

L'une des fonctionnalités uniques de ce modèle est la diapositive d'ensemble de l'histoire, où vous trouverez des illustrations que vous pouvez personnaliser pour les adapter à votre vision. Sélectionnez votre style préféré, ajustez les couleurs, choisissez les arrière-plans et les couches à afficher, et animez-les sans effort à l'aide du panneau de l'animateur.

Augmentez vos relations avec les clients avec cadeaux clients !

Améliorez la satisfaction de vos clients grâce aux modèles de gestion des clients

Que vous cherchiez à développer votre entreprise en attirant de nouveaux clients ou à améliorer les relations avec vos clients existants, les modèles de gestion des clients constituent une solution conviviale qui vous aidera à chaque étape.

Transformez chaque projet en triomphe et assurez-vous d'une rotation minimale des clients en exploitant le plein potentiel de certains des modèles de gestion des clients modèles polyvalents de notre liste. Utilisez leurs fonctionnalités personnalisables pour garantir une organisation impeccable au sein de votre entreprise et favoriser des relations plus fortes avec vos clients. 💪