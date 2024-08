10 modèles gratuits de listes de contrôle de la qualité en Excel et ClickUp

Vous avez du mal à maintenir une qualité constante dans vos projets et vos processus ? Ou peut-être êtes-vous fatigué de parcourir des feuilles de calcul désorganisées lorsqu'il s'agit d'effectuer des contrôles de qualité. Vous n'êtes pas seul.

Garantir des produits et des services de haute qualité est essentiel à la réussite de votre entreprise. Cependant, sans les bons outils, cela peut sembler très complexe et accablant. C'est pourquoi nous avons rassemblé les 10 meilleurs modèles de contrôle qualité dans Excel et ClickUp.

Ils sont conçus pour simplifier vos flux de travail de contrôle de la qualité, afin que vos processus d'affaires soient optimisés et que vos produits répondent toujours aux normes les plus élevées. 🏆

Qu'est-ce qu'un modèle de contrôle de la qualité ?

Un modèle de contrôle de la qualité est un document utilisé pour enregistrer, suivre et analyser la qualité des produits, des processus ou des services, afin de s'assurer qu'ils répondent à un ensemble spécifique de normes.

Par exemple, si vous produisez une nouvelle gamme de haut-parleurs portables, un plan de contrôle de la qualité pourrait dresser la liste de toutes les ressources, des valeurs de poids, des dimensions et de l'autonomie de la batterie. Cela signifie que chaque appareil sera vérifié en fonction de ces critères. Si des problèmes sont détectés, votre équipe les corrige avant que le produit n'atteigne le consommateur.

Vous réduisez ainsi le nombre de produits défectueux et augmentez vos chances d'atteindre vos objectifs indicateurs clés de performance et mesures de la gestion des produits .

Qu'est-ce qui fait un bon modèle de contrôle de la qualité ?

Savoir ce qu'est un bon modèle de contrôle de la qualité vous aide à choisir le bon modèle pour optimiser vos produits et vos processus. Que faut-il donc rechercher ?

Objectif: Évaluez si le modèle s'aligne sur le processus de contrôle de la qualité que vous souhaitez mettre en place. Si ce n'est pas le cas, ses autres caractéristiques ne seront probablement pas pertinentes

Évaluez si le modèle s'aligne sur le processus de contrôle de la qualité que vous souhaitez mettre en place. Si ce n'est pas le cas, ses autres caractéristiques ne seront probablement pas pertinentes **Clarté de la présentation : la présentation du modèle doit permettre de saisir, d'accéder et d'analyser les données de manière simple et directe

**Personnalisation : vous devez pouvoir modifier le modèle pour l'adapter au produit, au processus ou au service que vous contrôlez

Accessibilité: Le modèle doit être accessible de n'importe où et sur n'importe quel appareil, ce qui permet aux membres de l'équipe d'effectuer des mises à jour en temps réel et d'obtenir un retour d'information

Le modèle doit être accessible de n'importe où et sur n'importe quel appareil, ce qui permet aux membres de l'équipe d'effectuer des mises à jour en temps réel et d'obtenir un retour d'information Instructions: Vérifiez si le modèle vous indique clairement comment l'utiliser. Ce modèlepermet de gagner du temps et permet de s'assurer que vous tirez le meilleur parti de ses fonctionnalités

10 modèles gratuits de contrôle de la qualité à utiliser en 2024

Voici 10 modèles de contrôle qualité gratuits et prêts à l'emploi sous Excel et ClickUp. Jetons un coup d'œil et trouvons les modèles idéaux pour les besoins de votre entreprise. ✨

1. Modèle de liste de contrôle de qualité ClickUp

Modèle de liste de contrôle de la qualité ClickUp

Le modèle Modèle de liste de contrôle de qualité ClickUp est le tableau de bord idéal pour organiser tous vos plans de contrôle de la qualité et vos besoins en matière de gestion de projet. Pour chaque projet, dressez la liste des contrôles à effectuer pour répondre aux normes de l'entreprise et aux exigences du client.

Décomposez chaque "contrôle" en tâches et sous-tâches, puis attribuez-les aux membres de votre équipe. Classez ces contrôles dans les catégories suivantes : aspects critiques, majeurs ou mineurs du processus de contrôle de la qualité, et détaillez les étapes exactes à suivre pour les réaliser. Cela permet à votre équipe de hiérarchiser ses efforts et de comprendre exactement ce qui doit être fait.

Au fur et à mesure que votre équipe coche les sous-contrôles, la barre de progression se remplit pour indiquer le pourcentage de réalisation. Ils peuvent noter leurs résultats et leurs commentaires directement dans le modèle et faire passer le contrôle de Nouvelle approbation à Approbation en attente.

C'est maintenant à vous de juger. Vous pouvez approuver ou rejeter leur travail. Et s'il s'agit d'une approbation, vous pouvez ajouter une date pour référence ultérieure. Cela permet de suivre l'historique des activités de contrôle de la qualité et de responsabiliser chacun par rapport à ses actions et à ses décisions.

Voici la partie la plus amusante : utilisez l'outil d'automatisation natif, sans code, pour rendre ce flux de travail beaucoup plus fluide. Par exemple, vous pouvez déclencher des alertes au chef d'équipe lorsqu'un chèque est prêt à être examiné et notifier aux membres de l'équipe de prendre des mesures si leurs chèques sont rejetés.

Cela minimise le travail manuel, réduit les erreurs et garantit que votre processus de contrôle de la qualité fonctionne comme une machine bien huilée. ⚙️ Télécharger ce modèle

2. Modèle de document sur les procédures opérationnelles standard de ClickUp

Modèle de procédures opérationnelles standard de ClickUp

A procédure opérationnelle standard (POS) fournit un guide étape par étape sur la manière dont votre équipe doit exécuter les processus opérationnels. Il s'agit plutôt d'une approche proactive du contrôle de la qualité (ou assurance qualité) qui vise à minimiser les erreurs dès la source.

Soyons honnêtes, élaborer des procédures opérationnelles standard à partir de zéro représente beaucoup de travail. Heureusement, Modèle de procédures opérationnelles standard de ClickUp -conçu à l'intérieur Docs ClickUp -s'occupe des tâches lourdes pour vous.

Dupliquez le modèle pour chaque département, de sorte que les ventes, le marketing, les ressources humaines, etc. aient leur propre manuel de procédures opérationnelles normalisées. Chaque manuel est divisé en pages qui contiennent les procédures du département. Chaque page est divisée en plusieurs sections :

Titre: De quoi s'agit-il ?

De quoi s'agit-il ? Objectifs: Le but, la portée et les objectifs de la procédure

Le but, la portée et les objectifs de la procédure **Matrice RACI **Les membres de l'équipe responsables, imputables, consultés et informés impliqués dans la procédure

**Les membres de l'équipe responsables, imputables, consultés et informés impliqués dans la procédure Procédure: Décomposition de la procédure en étapes digestes

Décomposition de la procédure en étapes digestes Formulaires de procédure: Autres documents nécessaires à la procédure

Autres documents nécessaires à la procédure **Conseils et notes : un espace où votre équipe peut partager ses idées sur l'amélioration du mode opératoire normalisé

Certes, le modèle fournit une structure pour la rédaction des procédures, mais quelqu'un doit réellement rédiger le contenu pour combler les lacunes. Entrer ClickUp AI . 🤖

Au lieu de passer d'innombrables heures à essayer de trouver les bons mots, ClickUp AI vous aide à faire des recherches, à trouver des idées et à générer du contenu pour chaque section de votre POS. Il est également livré avec des outils supplémentaires pour éditer rapidement vos premières ébauches et traduire votre contenu dans plusieurs langues. Télécharger ce modèle

3. Modèle de processus et de procédures ClickUp

Modèle de processus et de procédures ClickUp

Le modèle précédent vous a inspiré et vous êtes prêt à mettre en place ces procédures opérationnelles normalisées. Mais faire en sorte que votre équipe soit sur la même longueur d'onde ? Plus facile à dire qu'à faire. Mais il n'y a pas lieu de s'inquiéter, Modèle de processus et de procédures de ClickUp vous soutient.

Utilisez-le pour dresser la liste des processus et des procédures opérationnelles normalisées nécessaires à chaque service de votre entreprise. Pour chacun d'entre eux, ajoutez une liste de contrôle personnalisée afin de vous assurer que votre équipe couvre chaque section requise dans les documents.

Attribuez chaque élément à un chef d'équipe, définissez un niveau de priorité et indiquez une date d'échéance. Pour vous assurer que chaque détail est exact et conforme aux normes de votre entreprise, ajoutez un approbateur pour donner à ces livrables une dernière vérification. ✔️

Passez de la vue Liste à la vue Tableau si vous souhaitez mettre rapidement à jour le statut d'un document en le faisant passer par Recherche, Documentation, Pour approbation, Pour révision, Approuvé et Vivant. Cette fonction est également très utile pour visualiser d'un coup d'œil les progrès de votre équipe.

Si vous souhaitez respecter les délais et maintenir le projet sur la bonne voie, la vue chronologique vous sauvera la mise. Vous pouvez également l'utiliser pour ajuster la durée des projets, afficher les tâches récurrentes et coder les tâches par couleur en fonction de leur statut ou des champs personnalisés.

Avec ce modèle en main, coordonnez les capacités de votre équipe sans effort et de mettre en place des procédures opérationnelles normalisées (SOP) en toute simplicité. Télécharger ce modèle

4. Modèle de tableau blanc ClickUp Process Flow

Modèle de tableau blanc ClickUp Process Flow

Avez-vous déjà essayé d'expliquer un processus d'entreprise et souhaité avoir une image pour le montrer ? C'est là qu'intervient le Tableau blanc des processus de ClickUp de ClickUp. Il s'agit de prendre ces flux de travail complexes et de les transformer en un visuel clair et facile à suivre.

Il est conçu en Tableaux blancs ClickUp et est accompagné d'un processus d'embauche qui sert d'exemple et de guide. Vous pouvez le dupliquer et l'adapter au processus que vous souhaitez mettre en place.

Le modèle comporte deux parties principales : les parties prenantes impliquées dans le processus, en haut, et leurs actions et décisions, en bas. Utilisez des lignes pour relier les points, afin de montrer comment le processus se déroule de A à Z. Et si vous vous sentez d'humeur artistique, vous pouvez jouer avec les couleurs, les formes et les tailles. 🎨

Comme les autres modèles ClickUp, celui-ci est accompagné d'un "Guide de démarrage" pour naviguer dans ses fonctionnalités et le personnaliser en fonction de vos processus spécifiques. Et si vous souhaitez que votre équipe vous aide à un moment ou à un autre, partagez-le avec elle pour qu'elle puisse y apporter ses modifications, ses commentaires et ses réactions. Télécharger ce modèle

5. Modèle de feuille de route produit ClickUp

Modèle de feuille de route produit ClickUp

Il est facile de se laisser submerger par les idées de produits lorsque tout le monde - les clients, l'équipe, et même votre voisin - a une suggestion pour le prochain produit que vous devriez lancer. Donnez un sens à toutes ces idées et élaborez un plan d'action efficace stratégie produit avec Modèle de feuille de route de ClickUp .

Commencez par le formulaire de demande de produit. C'est le portail que tout le monde peut utiliser pour ajouter des suggestions à votre Backlog principal de produit. Mais soyons honnêtes, toutes les idées ne valent pas la peine d'être poursuivies. C'est ici que outils de hiérarchisation comme la matrice impact-effort et la matrice Score RICE sont utiles. 🛠️

Les idées retenues sont transférées dans la liste d'exécution hebdomadaire. C'est là que les tâches sont attribuées, que le travail commence et que les idées sont mises en œuvre contrôle du projet sont activés. Modifiez les vues en fonction de vos préférences : Vue tableau pour une vue de type feuille de calcul des tâches, Vue tableau pour obtenir une vue d'ensemble de l'état des tâches, Vue Gantt pour les dépendances des tâches et les jalons, et Vue calendrier pour la planification et la gestion des échéances.

Au fur et à mesure que les tâches progressent et sont sur le point d'être achevées, déplacez-les dans l'onglet Feuille de route du produit (en anglais). Elle permet aux parties prenantes internes d'avoir une vue trimestrielle des fonctionnalités, améliorations et corrections à venir du produit. Une fois que ces fonctionnalités de la feuille de route sont mises en œuvre, documentez-les et annoncez-les à l'aide des notes de mise à jour.

Trop d'idées, trop peu de temps ? Ce modèle est l'outil qu'il vous faut pour trier les vraies perles, gérer les projets en cours et les mettre en œuvre les exigences du produit et mobiliser votre équipe pour les concrétiser. Télécharger ce modèle

6. Modèle de tableau blanc de la feuille de route de développement de produit ClickUp

Modèle de tableau blanc pour la feuille de route de développement de produits ClickUp

Si vous avez trouvé le modèle de feuille de route précédent trop avancé pour vos besoins, alors le modèle de feuille de route de Modèle de tableau blanc de la feuille de route pour le développement de produits ClickUp pourrait bien vous convenir. Il offre un moyen plus simple et plus visuel de planifier votre parcours de développement de produits.

Obtenez une vue d'ensemble de toutes les étapes clés que vous devez franchir dans le processus de développement de produits développement et de la gestion des produits le cycle de développement d'un produit est le plus long possible - de la génération d'idées et de la sélection à la mise en œuvre et au lancement sur le marché. Décomposez ces étapes en tâches plus petites et réalisables afin que votre équipe sache clairement ce qu'elle doit mettre sur sa liste de choses à faire. ✍️

Répartissez ces tâches sur plusieurs mois et trimestres, tout en mettant l'accent sur les points suivants les étapes clés pour célébrer vos progrès. C'est particulièrement pratique si vous penchez pour le gestion de projet en cascade où l'on veut s'attaquer complètement à une étape avant de passer à la suivante.

Comme ce modèle est construit à l'intérieur de ClickUp Whiteboards, vous pouvez faire preuve de créativité avec les stylos, les formes, cartes mentales et des notes autocollantes pour le personnaliser à votre guise. Il est également très flexible : ajustez les couleurs, les tailles et les positions des éléments du canevas pour lui donner l'aspect et le fonctionnement que vous souhaitez. Télécharger ce modèle

7. Modèle de matrice des caractéristiques du produit ClickUp

Modèle de matrice des caractéristiques du produit ClickUp

Vous cherchez un moyen de documenter les caractéristiques de vos différents modèles de produits pour vous y référer lors des tests de contrôle de la qualité ? Si c'est le cas, le Modèle de matrice des caractéristiques des produits ClickUp est pour vous.

Que vous saisissiez les caractéristiques matérielles ou logicielles de vos modèles de produits, utilisez les champs personnalisés pour noter chaque détail. Supposons que vous ayez une série de smartphones et que vous souhaitiez suivre l'autonomie de la batterie, la résolution de l'appareil photo, la taille de l'espace de stockage, etc. Grâce à ce modèle, il vous suffit de remplir les champs.

Et si vous souhaitez des fonctionnalités plus avancées, vous avez la liberté de l'agrémenter. Ajoutez vos propres champs personnalisés, créez des vues uniques ou intégrez des automatismes. Personnalisez-le et faites en sorte qu'il soit vraiment le vôtre ! Télécharger ce modèle

8. Modèle d'audit et d'amélioration des processus ClickUp

Modèle d'audit et d'amélioration des processus ClickUp

Construire et maintenir des processus d'entreprise, c'est un peu comme s'occuper d'un jardin. Après avoir planté, il faut élaguer et optimiser la croissance. Modèle d'audit et d'amélioration des processus de ClickUp vous y aide - c'est votre boîte à outils de jardinage pour les processus d'entreprise. 🧰

Faites une copie du modèle d'audit de chaque processus métier. Le modèle est présenté dans un dossier contenant quatre listes distinctes, chacune ayant un objectif unique :

Conception du modèle: Dans cet espace, listez et planifiez vos tâches d'audit de la qualité. Il peut s'agir d'une liste visuellela cartographie des processus existants et la communication des changements de processus aux parties prenantes

Dans cet espace, listez et planifiez vos tâches d'audit de la qualité. Il peut s'agir d'une liste visuellela cartographie des processus existants et la communication des changements de processus aux parties prenantes Analyse des processus **Définissez vos critères d'audit de la qualité et classez-les dans les catégories suivantes : processus, ressources, gestion ou surveillance. Après avoir évalué chaque critère de processus, attribuez-lui une note d'audit, soulignez les problèmes éventuels et notez les moyens de les résoudre

**Définissez vos critères d'audit de la qualité et classez-les dans les catégories suivantes : processus, ressources, gestion ou surveillance. Après avoir évalué chaque critère de processus, attribuez-lui une note d'audit, soulignez les problèmes éventuels et notez les moyens de les résoudre Analyse CATWOE : CATWOE signifie Clients, Acteurs, Processus de transformation, Vision du monde, Propriétaires et Contraintes environnementales. Tenez compte de l'impact des objectifs de l'entreprise et des contraintes externes sur les processus afin de créer les changements les plus efficaces

CATWOE signifie Clients, Acteurs, Processus de transformation, Vision du monde, Propriétaires et Contraintes environnementales. Tenez compte de l'impact des objectifs de l'entreprise et des contraintes externes sur les processus afin de créer les changements les plus efficaces **Gestion du changement : adopter une approche systématique de la mise en œuvre des changements de processus et de la gestion des transitions

Pour les changements de moindre importance, vous n'aurez probablement besoin que des listes de conception de modèles et d'analyse de processus. N'envisagez d'ajouter les autres listes que si elles correspondent à votre cas d'utilisation. Ce modèle de rapport est parfait pour garantir le bon fonctionnement et l'efficacité de vos processus d'entreprise. Télécharger ce modèle

9. Modèle de tableau de contrôle de la qualité Excel par Vertex42

via Vertex42

Maintenir des processus conformes aux normes établies peut être un défi, en particulier dans des domaines tels que l'ingénierie, où les plus petites erreurs peuvent avoir des conséquences importantes. Heureusement, le modèle de carte de contrôle Excel facilite le suivi des variations afin que vous puissiez rapidement prendre des mesures correctives.

Ce modèle est fourni avec des graphiques prêts à l'emploi pour le suivi de la moyenne et de l'étendue de l'échantillon, ainsi que de la moyenne et de l'écart type de l'échantillon. Il vous suffit d'entrer vos données et le modèle génère les cartes de contrôle, avec une ligne centrale et des limites de contrôle, pour que le repérage des tendances et des anomalies soit un jeu d'enfant. 📈

Outre les cartes de contrôle, le modèle calcule des mesures telles que Cp, CPU, CPL, Cpk et le pourcentage de rendement. Ces mesures sont très utiles pour déterminer si votre processus est satisfaisant ou s'il nécessite quelques ajustements.

Bien que le modèle soit principalement conçu comme un outil pédagogique, il peut s'avérer utile pour des applications de contrôle de processus de base. Télécharger ce modèle

via DMAICTools

Que vous produisiez des appareils électroniques, des pièces automobiles ou des produits pharmaceutiques, chaque article doit être testé pour s'assurer qu'il répond à certaines normes de sécurité et de contrôle de la qualité.

Mais comment faire pour planifier votre processus de fabrication pour garantir une telle précision et une telle uniformité... à chaque fois ? Utilisez le modèle de plan de contrôle Excel.

La zone d'en-tête vous permet d'enregistrer les détails suivants concernant le plan de contrôle, afin d'en conserver une trace et de pouvoir vous y référer ultérieurement :

Numéro de référence: La version du plan de contrôle utilisée

La version du plan de contrôle utilisée Date de révision: Date à laquelle la version du plan de contrôle a été approuvée

Date à laquelle la version du plan de contrôle a été approuvée Numéro de la pièce: Le dessin technique ou le composant sur lequel le test est effectué

Le dessin technique ou le composant sur lequel le test est effectué Approbateurs: Signature des principales parties prenantes pour approuver tous les détails du plan de contrôle

Le corps de ce modèle de plan de contrôle de la qualité est l'endroit où vous enregistrez les résultats des tests après avoir exécuté les tests nécessaires sur le composant. Vous devrez saisir des détails clés, notamment le nom du processus, la méthode d'évaluation, les exigences en matière d'échantillonnage, la méthode de contrôle et le plan de réaction. Télécharger ce modèle

Atteindre des objectifs de qualité cohérents sans tracas

Si vous souhaitez maintenir une qualité de produit constante et des normes commerciales élevées, vous ne pouvez pas échapper au contrôle de la qualité. Utilisez ces modèles gratuits de plan de contrôle de la qualité pour rationaliser votre gestion de la qualité, maintenir les meilleures normes de qualité et garder vos clients heureux et fidèles. 🤩

Outre le contrôle de la qualité des projets, La vaste bibliothèque de modèles de ClickUp permet de gérer facilement tous les aspects des flux de travail de votre entreprise, quel que soit votre secteur d'activité. Jetez-y un coup d'œil : ils sont disponibles gratuitement.