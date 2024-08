Les 10 meilleurs logiciels de planification de la fabrication en 2024 (gratuits et payants)

L'ordonnancement de la production est sans aucun doute un défi, mais il ne doit pas être un obstacle au processus . Avec les bons outils à votre disposition, vous pouvez transformer votre processus de production et de conduire une productivité inégalée. C'est pourquoi nous avons méticuleusement curé les 10 meilleurs logiciels de planification de la fabrication pour 2024, à la fois gratuits et payants, pour vous aider à prendre le contrôle de vos opérations de fabrication.

De allocation transparente des ressources aux mises à jour en temps réel, ces solutions puissantes sont conçues pour optimiser vos opérations de production. Commencez avec le logiciel gratuit Modèle de plan de projet de fabrication ClickUp pour organiser l'ensemble de votre processus de fabrication !

Décomposez votre programme de productivité avec le modèle de plan de projet de fabrication ClickUp

Que faut-il rechercher dans un logiciel de planification de la fabrication ?

Lorsque l'on recherche la bonne solution pour optimiser les plannings de production, plusieurs facteurs clés doivent être pris en compte.

Flexibilité et personnalisation: Privilégiez les logiciels de planification qui offrent des options de flexibilité et de personnalisation afin de les adapter à vos processus de production et à vos besoins spécifiques

Mises à jour et visibilité en temps réel: Recherchez des solutions qui vous permettent de suivre la progression de votre processus de fabrication au fur et à mesure et d'effectuer les ajustements nécessaires à la volée afin d'optimiser l'efficacité et de respecter les délais

Intégration transparente avec les systèmes existants: Assurez-vous que le logiciel d'ordonnancement s'intègre de manière transparente avec vos systèmes existants, tels que les outils ERP (Enterprise Resource Planning) et MRP (Material Requirements Planning). Cette intégration garantit un flux de données fluide et un forfait précis, ce qui permet d'éviter les divergences de données et d'améliorer la coordination globale

**Choisissez un logiciel de planification qui offre de solides fonctions de rapports et d'analyse. Cela vous permet de recueillir des informations précieuses sur les performances de la production, d'identifier les goulets d'étranglement et de découvrir les domaines à améliorer

Interface conviviale et navigation intuitive: La convivialité est essentielle dans un logiciel de planification pour garantir une adoption facile par votre équipe. Une interface conviviale et une navigation intuitive minimisent la courbe d'apprentissage et augmentent la productivité, permettant à votre équipe de se concentrer sur ses tâches plutôt que de se débattre avec un logiciel complexe

Une assistance client fiable et des mises à jour régulières: Optez pour un logiciel de planification qui s'accompagne d'une assistance client fiable et de mises à jour régulières. Les besoins de l'Assistance peuvent évoluer rapidement, et l'accès à une assistance utile et à des mises à jour garantit que votre logiciel reste à jour et capable de répondre à des exigences en constante évolution

En tenant compte de ces facteurs, vous pourrez trouver le logiciel de planification idéal pour votre entreprise processus . Un logiciel flexible et personnalisable avec des mises à jour en temps réel, une intégration transparente, des rapports puissants, des interfaces conviviales et une assistance continue optimisera votre flux de production !

Les 10 meilleurs logiciels de planification de la production à utiliser en 2024

Voir les plus de 15 affichages dans ClickUp pour la gestion des ressources et le forfait visuel

En tête de notre liste se trouve ClickUp, une plateforme de productivité tout-en-un dotée d'outils permettant aux équipes d'automatiser n'importe quel processus de production, y compris la planification de la fabrication. Elle offre des fonctionnalités essentielles telles que Affichage du Calendrier ClickUp qui permet d'organiser et de maintenir le calendrier de votre travail Vue diagramme Gantt de ClickUp pour la visualisation et la gestion des tâches critiques.

Au-delà d'être un fantastique logiciel de planification de la fabrication, ClickUp s'intègre parfaitement à d'autres outils essentiels tels que Salesforce et Hubspot, permettant une communication et une collaboration en temps réel entre les membres.

Les meilleures fonctionnalités de ClickUp

Limites de ClickUp

Tous les affichages ne sont pas disponibles sur l'application mobile

Autant d'outils de collaboration puissants peuvent poser une courbe d'apprentissage pour certains utilisateurs

Prix ClickUp

Free Forever

Unlimited : 7$/mois par utilisateur

: 7$/mois par utilisateur Business : 12$/mois par utilisateur

: 12$/mois par utilisateur Entreprise : Prix personnalisé disponible

: Prix personnalisé disponible ClickUp IA est disponible sur tous les forfaits payants pour 5 $ par membre de l'espace de travail et par mois

Évaluation des clients ClickUp

G2: 4.7/5 (6,700+ reviews)

4.7/5 (6,700+ reviews) Capterra: 4.7/5 (3,600+ reviews)

2. Boule de Poisson

via Boule de Poisson Fishbowl est un outil de gestion des stocks qui aide les moyennes et grandes entreprises à suivre leurs stocks et à automatiser les processus de fabrication. Fondé en 2016, le logiciel de planification de la production offre une visibilité sur l'entrepôt, maintient des nombres d'inventaire précis et permet la planification des besoins en matériel (MRP).

Fishbowl meilleures fonctionnalités

Équipe d'assistance active en attente

Accès disponible pour les employés à travers tous les emplacements de magasin

Suivi du statut en temps réel

Lecture de codes-barres pour faciliter le suivi des stocks

Outils d'exécution des commandes pour une gestion efficace des stocks

Limites de l'arc-en-ciel

Difficulté à naviguer dans certaines fonctionnalités

Plusieurs coûts cachés

Le prix est élevé pour les petites entreprises

Prix de l'arc-en-ciel

Fishbowl drive Hébergement: 349$/deux utilisateurs/mois Fabrication: Bientôt disponible

fishbowl avancé Fishbowl advanced Hébergement: 399 $/deux utilisateurs/mois Fabrication: 499$/deux utilisateurs/mois



Évaluations des clients de Fishbowl

G2: 4.0/5 (180+ reviews)

4.0/5 (180+ reviews) Capterra: 4.2/5 (800+ commentaires)

3. MRPeasy

via MRPeasy MRPeasy est une plateforme MRP alimentée par l'IA qui génère des rapports de planification de la fabrication et accélère la planification des achats. Le logiciel fournit des outils pertinents de gestion de la production et de la distribution, comme des solutions de gestion des stocks, des fonctionnalités de planification de la production, cRM de fabrication et bien d'autres choses encore.

MRPeasy meilleures fonctionnalités

Solutions précises de planification de la production, d'ordonnancement et de rapports

Maintenance gratuite du logiciel

Calendriers de production et de postes de travail

Gestion des dates d'expiration

Approbation des commandes de travail

Fonctionnalité de bilan et de grand livre

Les limites de MRPeasy

Prix élevé pour les petites entreprises ou équipes

Ecrans de navigation compliqués

Personnalisation limitée du tableau de bord

Impossibilité de modifier les activités passées sur la plateforme

Prix de MRPeasy

Débutant: 49$/mois par utilisateur

49$/mois par utilisateur Professionnel: $69/mois par utilisateur

$69/mois par utilisateur Enterprise: $99/mois par utilisateur

$99/mois par utilisateur Unlimited: $149/mois par utilisateur

MRPeasy évaluations des clients

G2: 4.2/5 (15+ avis)

4.2/5 (15+ avis) Capterra: 4.5/5 (70+ avis)

4. PlanificationPME

via PlanificationPME PlanningPME est une un forfait de planification des ressources qui aide les petites et grandes entreprises à gérer efficacement les emplois du temps de leurs employés et à leur assigner des tâches et des responsabilités en temps réel. Il dispose également de puissantes intégrations avec Excel et Google Agenda, qui permettent de monter d'un cran dans la planification et la programmation.

Avec PlanningPME, vous aurez accès à de nombreux modèles, applications de planification collaborative des solutions de gestion des ressources humaines, etc.

PlanificationPME meilleures fonctionnalités

Installation flexible

Horaires personnalisés

Contrôle d'accès

Version de l'application mobile disponible

Gestion des absences et suivi des congés

Programmation d'évènements

Rapports Excel et statistiques

Limites de la planificationPME

Fonctionnement parfois lent

Interface utilisateur complexe

Il n'y a pas de forfait Free ; seul un essai gratuit est disponible

PlanningPME pricing

Web standard: €43/mois

€43/mois Web premium: €54/mois

€54/mois Web Enterprise: €65/mois

€65/mois Version logicielle: 490 €/mois (première licence, paiement unique)

PlanningPME évaluations des clients

G2: 4.0/5 (2 commentaires)

4.0/5 (2 commentaires) Capterra: 3.0/5 (2+ avis)

5. NetSuite

/img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/08/netsuite\_dashboard\_overview.png-1400x730.webp Tableau de bord NetSuite /$$img/

via NetSuite NetSuite est une solution basée sur le cloud pour l'ordonnancement de la fabrication. Avec NetSuite, les entreprises bénéficient d'outils de personnalisation et d'une connexion avec des partenaires tiers pour les aider à.. automatiser et rationaliser les opérations de l'entreprise .

En plus d'être un logiciel de planification viable, NetSuite sert également de logiciel de gestion d'entreprise, fonctionnant comme un ERP pour certaines entreprises, tandis que d'autres exploitent ses fonctionnalités de CRM et de commerce électronique.

Les meilleures fonctionnalités de NetSuite

Analyses et rapports en temps réel

Logiciel de comptabilité

Tableau de bord personnalisé

Solutions de gestion du capital humain

Fonctionnalités de gestion des commandes, des stocks et des entrepôts

Outils de gestion des achats et de la chaîne d'approvisionnement

Limites de NetSuite

Nécessite des compétences techniques spécifiques

Les forfaits ne sont pas facilement accessibles sur le site Web de NetSuite

Pas d'essai gratuit

Nécessite une formation approfondie pour bien le comprendre

Tendance à multiplier les erreurs (inattendues)

Prix de NetSuite

Contactez NetSuite pour connaître les tarifs

Évaluations des clients de NetSuite

G2: 4.0/5 (2600+ commentaires)

4.0/5 (2600+ commentaires) Capterra: 4.1/5 (1300+ avis)

6. Système Plex

via Système Plex Récemment acquise par Rockwell Automatisation, Plex System est une plateforme de fabrication intelligente qui facilite la connexion des systèmes et des personnes aux chaînes d'approvisionnement. De l'automatisation au suivi et à l'analyse, Plex Systems simplifie considérablement les opérations et les processus des entreprises.

Le logiciel offre une visibilité Effacées sur les personnes et les processus de votre organisation et automatise les processus manuels, limitant ainsi la marge d'erreur. Plex System fournit également des informations pertinentes sur la planification de la productivité, ce qui permet une gestion transparente des commandes et un processus de production efficace.

Les meilleures fonctionnalités de Plex System

Système d'exécution de la fabrication (MES)

Système de gestion de la qualité (QMS)

Suivi des produits

Planification de la chaîne d'approvisionnement (SCP)

Version mobile disponible

Système ERP tout-en-un

Outils de rapports personnalisés

Limites du système Plex

Pas de forfaits disponibles

Assistance client médiocre

Le serveur de rapports n'est pas intuitif

Trop grande dépendance à l'égard de logiciels tiers pour une fonction optimale en tant que solution d'entreprise tout-en-un

Prix du système Plex

Contactez l'équipe de Plex System ou planifiez une démonstration pour obtenir un devis

Évaluation des clients du système Plex

G2: 3.9/5 (50+ commentaires)

3.9/5 (50+ commentaires) Capterra: 4.2/5 (10+ avis)

7. Katana MRP

via Katana MRP Katana MRP est une production logiciel de forfait de production qui rationalise les processus d'inventaire pour les entreprises. Avec Katana, vous obtenez plus qu'un outil de fabrication : vous avez accès à des partenaires experts qui vous aident à gérer les stocks, la production, la comptabilité et bien plus encore.

Les meilleures fonctionnalités de Katana MRP

Accès à un intervalle de partenaires possédant une expertise dans le domaine de la fabrication

Tarifs flexibles pour les petites et grandes entreprises

Refonte automatique des stocks

Gestion des stocks en temps réel

Intégration native et tierce avec Xero, Zapier, etc

essai gratuit de 14 jours disponible

Limites de Katana MRP

Impossibilité d'annuler les erreurs

Courbe d'apprentissage abrupte

Prix de Katana MRP

Essentiel: 99 $/mois

99 $/mois Avancé: $299/mois

$299/mois Professionnel: 599 $/mois

599 $/mois Enterprise: Contactez Katana MRP pour connaître les tarifs

Evaluations des clients de Katana MRP

G2: 4.4/5 (30+ reviews)

4.4/5 (30+ reviews) Capterra: 4.7/5 (140+ commentaires)

8. NDS ERP Solutions

via NDS ERP Solutions NDS ERP se concentre sur la création de stratégies pour aider les entreprises à automatiser leurs processus d'affaires, y compris la planification et la gestion des ressources, le suivi des stocks et la logistique. Depuis 1985, NDS standardise planification des ressources de l'entreprise (ERP) pour les processus d'exécution, de fabrication et de distribution.

Les meilleures fonctionnalités de NDS ERP Solutions

Calculateur de facturation de l'exécution des commandes

Fonctionnalités d'e-mail et de fax

Assistance aux processus d'entreprise "vente-source-expédition" et "achat-tenue-vente

Fonctions de traitement des commandes

Outils de suivi des commissions et d'analyse des équipes commerciales

Limites des solutions ERP NDS

Aucune liste de forfaits n'est disponible sur le site web de NDS

Prix des solutions ERP de NDS

Visitez le site web de NDS pour obtenir un numéro de téléphone ou remplissez leur formulaire de contact pour obtenir une démonstration ou un devis

Évaluation des clients de NDS ERP Solutions

G2: Pas d'évaluation disponible

Pas d'évaluation disponible Capterra: Pas d'évaluation disponible

9. Optessa

via Optessa Optessa est un logiciel intuitif de planification et d'ordonnancement des cycles de production. Connu sous le nom de NEPTAS jusqu'en 2006, il est depuis plus de 20 ans à la pointe de la planification, du séquençage et de l'ordonnancement intelligents pour les fabricants.

Les meilleures fonctionnalités d'Optessa

Disposition intuitive

Maîtrise de la planification de la production etles fonctionnalités de planification de la capacité* Planification du réseau d'approvisionnement et adaptation de la capacité de la demande

Analyse intelligente pour mesurer les performances

Diagrammes et graphiques interactifs pour des rapports approfondis

Les limites d'Optessa

Les prix ne sont pas accessibles au public

Pas d'essai ou de version gratuite

Prix d'Optessa

Contactez directement l'équipe d'Optessa pour une tarification personnalisée

Évaluations des clients d'Optessa

G2: 3.5/5 (1+ commentaires)

3.5/5 (1+ commentaires) Capterra: 4.5/5 (3+ commentaires)

10. TACTIQUE

via TACTIQUE TACTIC est un logiciel de planification de la production très complet qui peut être personnalisé pour s'intégrer parfaitement à votre système ERP/MRP existant. Cet outil de planification, propriété de Waterloo Manufacturing software, est très efficace pour maintenir les processus de production dans les temps, sur la bonne voie et dans le respect des normes de qualité préétablies.

TACTIC meilleures fonctionnalités

Production etcontraintes de ressources le forfait

Fonctionnalités de séquençage des opérations

Capacités de contrôle des activités de production

Assistance téléphonique et formation aux produits disponibles

Limites de la TACTIQUE

Les prix ne sont pas accessibles au public

Pas d'essai ou de version gratuite

Prix de TACTIC

Réservation de bureau: 2,25 $/bureau/mois

2,25 $/bureau/mois Réservation de salle: 5$/salle de réunion/mois

5$/salle de réunion/mois Gestion des visiteurs: 99 $/emplacement de bureau/mois

TACTIC évaluations des clients

G2: Pas d'évaluation disponible

Pas d'évaluation disponible Capterra: 5/5 (11 commentaires)

Construire une machine de planification de la productivité avec ClickUp

ClickUp s'impose comme le premier choix parmi les solutions logicielles de planification et d'ordonnancement de la production. Son interface conviviale permet un forfait efficace et un suivi en temps réel, ce qui rationalise le flux de travail et maximise la productivité.

Outre des intégrations transparentes, ClickUp permet aux fabricants de personnaliser leur tableau de bord afin de l'adapter aux besoins spécifiques de leur organisation. Ne manquez pas l'occasion d'améliorer et d'automatiser vos opérations de fabrication. Démarrez un environnement de travail gratuit dès aujourd'hui !