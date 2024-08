Une plongée en profondeur dans la hiérarchisation des RICE avec des modèles prêts à l'emploi

De nouvelles idées fantastiques, des études de marché, des commentaires d'utilisateurs : vous avez tout ce qu'il faut pour créer les produits parfaits. Mais comment faire pour décider à quelles tâches ou idées s'attaquer en premier ?

Quel que soit votre choix, vous devez le justifier auprès des actionnaires et de votre équipe. Et quoi de mieux qu'un score de priorisation pour le faire ?

Dans ce monde hautement compétitif, où chaque tâche et chaque idée se disputent l'attention et les ressources, il est crucial de maîtriser l'art de la hiérarchisation. L'utilisation d'un cadre comme la hiérarchisation RICE (Reach, Impact, Confidence, and Effort) peut vous aider à quantifier vos idées et à fournir une base pour la sélection d'une idée spécifique par rapport à d'autres.

Cet article présente les détails du modèle de notation RICE et explique comment il peut transformer votre processus de prise de décision.

Qu'est-ce que la hiérarchisation RICE ?

Le modèle RICE est un cadre de priorisation utilisé dans la gestion de produits et le développement de projets pour évaluer et prioriser les tâches, les fonctionnalités ou les projets en les notant sur la base de quatre critères.

RICE signifie :

R - Portée: La portée mesure le nombre d'utilisateurs ou de parties prenantes qui seront affectés par une tâche ou une fonctionnalité particulière

La portée mesure le nombre d'utilisateurs ou de parties prenantes qui seront affectés par une tâche ou une fonctionnalité particulière I - Impact: L'impact évalue l'effet positif potentiel d'une tâche ou d'une fonctionnalité sur le produit, les utilisateurs ou les objectifs de l'entreprise

L'impact évalue l'effet positif potentiel d'une tâche ou d'une fonctionnalité sur le produit, les utilisateurs ou les objectifs de l'entreprise C - Confiance: La confiance représente le niveau de certitude ou de confiance de l'équipe dans ses estimations d'impact et d'effort pour une tâche ou une fonctionnalité donnée

La confiance représente le niveau de certitude ou de confiance de l'équipe dans ses estimations d'impact et d'effort pour une tâche ou une fonctionnalité donnée E - Effort: L'effort évalue les ressources, y compris le temps, la main-d'œuvre et le budget, nécessaires pour achever une tâche ou mettre en œuvre une fonctionnalité

La méthode RICE permet de structurer et d'objectiver la prise de décision, ce qui facilite l'amélioration de la qualité de l'information gestion des priorités et des décisions objectives.

La formule de la méthode RICE est la suivante :

Score RICE = (Portée x Impact x Confiance) / Effort

Avec ce score, il devient plus facile de décider de la commande du projet et des tâches prioritaires.

L'origine du modèle de notation RICE

Sean McBride, ancien chef de produit chez Intercom, a co-développé le cadre RICE. Lui et ses collègues ont eu du mal à trouver un cadre de hiérarchisation qui réponde au mieux à leurs besoins en matière de prise de décision.

L'un des problèmes les plus courants auxquels sont confrontés les gestionnaires de produits est de savoir s'il faut sélectionner les projets en fonction de leurs perspectives personnelles ou ceux qui ont une portée plus large. McBride a donc mis au point le score RICE pour résoudre les problèmes liés à la prise de décisions objectives.

Précédemment, nous avons abordé brièvement les composantes du score RICE. Dans cette section, nous allons les approfondir une à une.

Reach

La première composante du cadre RICE est la portée. Elle mesure le nombre de personnes qu'un projet affecte au cours d'une période donnée. Plus la portée est élevée, plus le projet bénéficiera à un grand nombre de personnes. Elle est généralement mesurée sur un mois ou un trimestre.

Pour calculer la portée, vous pouvez définir la catégorie d'utilisateurs que vous considérez. Cependant, il est préférable d'utiliser des mesures réelles provenant de indicateurs de productivité .

Par exemple, supposons que vous lanciez une nouvelle fonctionnalité de collaboration sur votre site Web plateforme d'évaluation qui compte 100 000 utilisateurs actifs par mois.

La première étape consiste à identifier le public potentiel ou la base d'utilisateurs pour lesquels cette fonctionnalité aura un impact au cours d'un mois (ou d'un trimestre). Disons que vous estimez que cette fonctionnalité concerne 40 % de votre base d'utilisateurs. Votre portée est donc de 40 000 utilisateurs.

Impact

L'impact évalue l'effet potentiel d'une tâche, d'une fonctionnalité ou d'un projet sur des utilisateurs individuels. Dans le cas de la portée, vous mesurez le nombre de personnes touchées par une fonctionnalité. En ce qui concerne l'impact, il s'agit de mesurer l'ampleur de l'impact sur les personnes.

Ainsi, dans l'exemple ci-dessus, vous pouvez vérifier dans quelle mesure la fonctionnalité de collaboration augmentera l'engagement des utilisateurs et la collaboration au sein de l'équipe.

Nous mesurons généralement l'impact avec un objectif plus élevé. McBride a utilisé pour cela une échelle à choix multiples :

3 = Impact massif

2 = Impact élevé

1 = Impact moyen

0,5 = Faible impact

0,25 = Impact minime

Il n'est pas nécessaire d'utiliser la même échelle. Vous pouvez choisir celle qui correspond à vos besoins.

Un point crucial à retenir lors de cette mesure est que vous devez définir des objectifs clairs pour chaque projet avant d'utiliser le score RICE. La meilleure façon de le faire est de collaborer avec votre équipe et les parties prenantes. Vous pouvez utiliser un tableau blanc partagé pour faire un brainstorming et communiquer en temps réel.

partagez vos idées, restez informé et collaborez en temps réel avec ClickUp Whiteboard_

Confiance

La confiance mesure votre certitude quant à vos estimations de portée, d'impact et d'effort. Ce critère est déterminé en fonction de la réponse à la question suivante :

Quel est votre degré de confiance à l'égard de cette fonctionnalité et des notes que vous lui avez attribuées ?

La réponse est exprimée sous la forme d'un simple pourcentage. McBride a utilisé l'échelle à choix multiples suivante :

100 % = confiance élevée

80 % = confiance moyenne

50 % = Faible confiance

Tout ce qui est inférieur à 50 % est une supposition. Là encore, vous pouvez utiliser l'échelle qui vous convient le mieux. Des intervalles de 10 % aux intervalles de 25 %, utilisez ce qui correspond le mieux à vos besoins. Cependant, la clé ici est d'être complètement honnête.

Le contexte de l'utilisateur, la recherche et l'expérimentation devraient assister une note de confiance élevée. Vous pouvez également utiliser les outils de gestion du backlog de produit pour des analyses et des informations avancées.

La note de confiance vous permet de vous assurer que vos décisions sont réellement fondées sur des données. Si vos scores de portée et d'impact sont élevés mais que votre score de confiance est faible, vous pouvez étudier les moyens de vous améliorer.

Effort

L'effort vous indique la quantité totale de travail que vous devez faire pour achever le projet. Vous devez tenir compte du temps passé par les membres de votre équipe, y compris les équipes chargées du produit, de la conception et de l'ingénierie. Il est estimé en mois-personne, c'est-à-dire la quantité de travail qu'un membre de l'équipe peut faire en un mois.

Contrairement aux autres facteurs, l'effort est un facteur négatif. Ainsi, plus l'effort est élevé, moins votre projet sera viable. Un effort plus important signifie que vous avez besoin de plus de temps pour terminer le projet.

Par exemple, la conception, les tests, le débogage et le lancement de la fonctionnalité dans notre exemple peuvent prendre trois mois. En supposant que vous disposiez d'une équipe de 5 personnes, votre score d'effort serait de 15 personnes-mois.

Pour vous faire une idée précise de la situation, il est préférable de parler aux membres de votre équipe.

L'utilisation de modèles et de logiciels de gestion de produits peut optimiser votre processus de hiérarchisation des RICE.

ClickUp est un outil de gestion de projet qui simplifie la gestion des produits et la rend plus rapide et plus facile. Vous pouvez utiliser ClickUp pour la gestion de produits pour cartographier votre vision du produit, simplifier la priorisation et construire des feuilles de route qui connectent le travail d'équipe.

Lisez aussi à propos de les outils de hiérarchisation du travail pour vous aider à mieux hiérarchiser votre travail quotidien.

Voici comment :

ClickUp Affichage des tâches

Personnalisez votre expérience de la gestion des tâches grâce à plus de 15 affichages ClickUp polyvalents

Les affichages de tâches vous permettent de visualiser vos tâches de manière unique. Vous pouvez sélectionner différentes vues : liste, activité, tableau, tableau et équipe. Vous pouvez dresser la liste des tâches, rédiger des mises à jour, poser des questions contextuelles sur différentes tâches et générer des résumés de tâches.

Interrogez les membres sur leurs tâches spécifiques pour estimer l'effort de votre équipe (heures/semaines/mois en personne).

Champs personnalisés

utilisation de formules avancées dans les champs personnalisés_

Avec les champs personnalisés, vous pouvez personnaliser votre environnement de travail et ajouter différents types de données. Vous pouvez utiliser des formules avancées, des fonctions mathématiques, des fonctions de date et d'heure, etc. C'est parfait pour ajouter des scores à vos composants RICE.

ClickUp vous permet également de créer des champs, de les modifier, de les afficher et de les masquer si nécessaire.

ClickUp Diagrammes de Gantt

visualisez les échéanciers de vos projets avec le diagramme de Gantt de ClickUp_

Vous pouvez utiliser ClickUp Planification des produits pour élaborer des feuilles de route, définir des paramètres, ajouter des modèles, mieux visualiser, etc. Les diagrammes de Gantt vous permettent de forfaiter la réussite et de visualiser les échéanciers des projets. Vous pouvez facilement comparer et collaborer, gérer les priorités et suivre la progression.

ClickUp Objectifs

aligner les objectifs de l'équipe sur les objectifs ClickUp_

Le cadre de hiérarchisation RICE fonctionne mieux lorsque votre équipe et les parties prenantes s'accordent sur les objectifs à atteindre en utilisant des idées différentes. ClickUp Objectifs permet d'aligner les objectifs de l'équipe, de fixer des cibles claires, de mesurer la réussite et de gérer tous vos objectifs en un seul endroit.

Modèles de priorisation

L'utilisation de modèles de priorisation et de planification des produits renforce l'efficacité, améliore la prise de décision et garantit une allocation efficace des ressources. Voici quelques modèles que vous pouvez utiliser :

Évaluer les tâches en fonction de leur impact et de leur niveau d'effort en utilisant le modèle de matrice de priorisation ClickUp Télécharger ce modèle

Gérer les idées et les propositions à l'aide de la couleurModèle de Tableau blanc pour l'établissement des priorités Télécharger ce modèle

Décrivez votre processus de développement et suivez les échéanciers à l'aide du modèleModèle de développement de nouveaux produits. Ce modèle vous aide également à aligner les équipes sur les jalons

Télécharger ce modèle

Visualisez le processus de développement de votre produit et obtenez des informations détaillées sur chaque composant en utilisant les outils suivantsle modèle de feuille de route de produit Télécharger ce modèle

Avantages et inconvénients de la méthode de hiérarchisation RICE

Comme d'autres cadres, la méthode de hiérarchisation RICE présente des avantages et des inconvénients. Si elle permet de quantifier vos idées, elle peut aussi être imprécise. Voyons ces avantages et ces inconvénients en détail.

Pros

Voici quelques-uns des avantages de la hiérarchisation des RICE :

1. Meilleure communication

Elle permet une meilleure communication grâce à un système de notation standardisé et aide à communiquer directement les priorités. Il aide chacun à identifier les tâches prioritaires et à mieux gérer ses priorités. En outre, l'utilisation de outils de gestion de produits améliore également la collaboration et le partage des mises à jour en temps réel.

2. Des priorités effacées

Le score RICE vous donne une hiérarchisation claire et chiffrée des tâches ou des fonctionnalités. Vous pouvez donc trier la liste en fonction des priorités, en vous concentrant davantage sur les éléments hautement prioritaires. Cela vous permet d'utiliser vos ressources, y compris votre temps et votre argent, de manière efficace.

3. Facile à comprendre

RICE utilise un système de notation simple basé sur quatre facteurs, de sorte que les gens peuvent l'utiliser sans avoir à se préoccuper de ce qui suit la certification de la gestion des produits ou une qualification. Les membres de l'équipe, les parties prenantes et les décideurs peuvent facilement l'utiliser pour comprendre la raison qui sous-tend les différentes décisions liées à la hiérarchisation.

4. Prend en compte les facteurs importants

Le score donne la priorité à quatre facteurs clés : la portée, l'impact, la confiance et l'effort. Ces facteurs sont parmi les plus importants pour évaluer la viabilité d'une idée et déterminer si une idée est viable.

5. Une hiérarchisation fondée sur les données

Le cadre RICE propose une approche quantitative de la hiérarchisation en éliminant les préjugés personnels et les opinions subjectives. Il s'appuie sur des faits mesurables et étayés par des données qui vous aident à prendre des décisions en connaissance de cause.

6. Flexibilité catégorielle

Il offre de la flexibilité en permettant aux équipes de l'adapter et de l'appliquer à différentes catégories de tâches, de produits et de fonctionnalités. Qu'il s'agisse de nouvelles fonctionnalités de produits, de corrections de bugs ou d'améliorations de processus, RICE peut être adapté à différents contextes.

7. Aide à l'alignement

Le score RICE aide à l'alignement des membres de l'équipe et des parties prenantes et garantit que tout le monde travaille vers les mêmes objectifs. Cela favorise également un environnement de travail collaboratif et plus ciblé.

Conséquences

Voici quelques-uns de ses inconvénients :

1. Peut être imprécis

L'un des principaux inconvénients de RICE est qu'il implique beaucoup d'estimations et de suppositions. Nous pouvons surestimer les valeurs, ce qui rendra le score inexact. De plus, le facteur de confiance est subjectif et repose sur la compréhension et la confiance de la personne dans la tâche.

Il est donc crucial d'être aussi précis que possible. Les indicateurs requis peuvent vous aider à le faire.

2. Moins centré sur le client

Un autre problème de cette méthode est qu'elle n'est pas centrée sur le client. Des facteurs tels que la portée et l'impact font ressortir certains aspects des clients. Toutefois, des éléments cruciaux tels que les préférences, le retour d'information et les aspects émotionnels ne sont pas pris en compte.

Même avec la portée et l'impact, ces chiffres sont définis par ce que le chef de produit pense être la portée et l'influence d'un produit particulier au cours d'une période donnée.

3. Facilement manipulable

L'attribution de notes dans RICE n'est pas totalement gratuite. Les différents chefs de produit ont des préjugés différents qui peuvent conduire à une notation incohérente. Certains peuvent intentionnellement gonfler ou dégonfler les scores, en particulier dans la composante "confiance". Une façon d'éviter cela est d'impliquer plusieurs personnes dans le processus de notation.

Variations et alternatives à RICE

Voici quelques alternatives au modèle de hiérarchisation RICE :

BRICE

La notation BRICE est une excellente alternative au cadre RICE pour la hiérarchisation de la gestion des produits. Il est similaire à RICE, sauf qu'il mesure un facteur supplémentaire appelé Importance pour l'entreprise.

Les cinq facteurs mesurés sont donc l'importance pour l'entreprise, la portée, l'impact, la confiance et l'effort. L'importance Business mesure l'adéquation du produit envisagé avec les objectifs stratégiques de l'entreprise. Elle est généralement notée entre 1 et 3, 3 étant la note la plus élevée (ce qui signifie que le produit est essentiel pour l'entreprise).

Pour calculer le score BRICE, vous pouvez utiliser la formule suivante :

Score BRICE = (Importance pour l'entreprise x Portée x Impact x Confiance) / Effort

Valeur par rapport à l'effort

La valeur par rapport à l'effort est une méthode de hiérarchisation qui met l'accent sur la valeur et l'effort et vous permet d'évaluer différentes fonctionnalités. L'idée est assez simple : vous mesurez l'avantage que l'idée vous apportera et vous le comparez à l'effort nécessaire pour y parvenir.

Attribuez à chaque fonctionnalité une note de valeur et une note d'effort pour la calculer. Les fonctionnalités qui présentent une valeur élevée et un effort faible sont clairement gagnantes. Viennent ensuite les fonctionnalités à valeur élevée et à effort élevé, ainsi que les fonctionnalités à valeur faible et à effort faible. Il est préférable d'éviter les fonctionnalités qui présentent une faible valeur et un effort important.

Si la méthode donne une idée claire de la hiérarchisation des priorités, l'un de ses inconvénients est qu'il est difficile d'estimer la valeur et l'effort.

SU-RICE

Le cadre SU-RICE comporte deux facteurs impératifs qui ne sont pas inclus dans le modèle RICE : la source et la Persona de l'utilisateur. Il s'agit d'un cadre plus complet, car il prend également en compte la source d'où proviennent vos idées de fonctionnalités de produit et la persona de l'utilisateur, en plus de la portée, de l'impact, de la confiance et de l'effort.

Vous pouvez considérer quatre sources : les prospects, les clients, le marché ou la concurrence, et les sources internes, et les lister selon leur priorité. Ce cadre permet de mieux comprendre le contexte et l'impact potentiel d'une tâche ou d'une fonctionnalité.

Mappage de l'histoire

Le mappage de l'histoire hiérarchise les fonctionnalités en fonction de la manière dont vos clients prévoient d'utiliser le produit. Il ne s'agit pas d'un modèle de notation. Il s'agit plutôt de recueillir les récits des utilisateurs qui décrivent une fonctionnalité et de les mapper.

Vous obtenez ainsi un aperçu du produit et une liste de sous-tâches et de détails pour chaque tâche. Cette méthode est très centrée sur le client et vous permet d'avoir une vue d'ensemble. Pendant l'idéation, vous créez également un document visuel qui rappelle à chacun ses objectifs.

Mieux prioriser en utilisant le cadre RICE avec ClickUp

Le cadre RICE est une excellente méthode pour décider quelles idées méritent d'être examinées en premier. Il quantifie les idées et permet de les classer par ordre de priorité. De plus, il prend peu de temps à utiliser et aide à prendre des décisions objectives.

Quelques points à retenir lors de l'utilisation du modèle :

Se concentrer sur un seul objectif

Votre système de notation a un impact sur la note

Impliquez votre équipe dans le processus de notation pour le rendre plus objectif

Utilisez des modèles de gestion de produits pour une meilleure visualisation

Réévaluez et mettez à jour régulièrement la note

La dette technique peut être sous-évaluée, il faut donc la considérer séparément dans votre système de priorisation

Un outil de gestion de produits tout-en-un comme ClickUp offre un meilleur alignement, une meilleure collaboration, une meilleure visualisation et de meilleurs modèles pendant la priorisation. S'inscrire gratuitement dès aujourd'hui !