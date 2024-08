Les 5 meilleures certifications en gestion de produits (2024)

vous souhaitez obtenir une certification en gestion des produits ?

Un chef de produit certifié doit être en mesure de développer une une vision et une stratégie uniques du produit qui apporte également de la valeur aux fournisseurs, prestataires.

mais comment savent-ils ___comment faire cela ?

Devenir un gestionnaire de produit agile certifié est l'un des meilleurs moyens d'acquérir les connaissances et les compétences nécessaires pour guider votre projet vers la réussite et vous aider à construire des bases solides.

Et heureusement, obtenir la certification de gestionnaire de produit est un processus assez simple, et les gestionnaires de produit certifiés sont toujours très demandés !

Pour devenir un gestionnaire de produit certifié, tout ce que vous avez à faire est de vous inscrire à un examen de certification de gestionnaire de produit numérique auquel vous êtes éligible et de le réussir.

À l'heure où les certifications en gestion de produits sont si nombreuses, comment faire pour savoir quel programme de certification en gestion de produits est le plus adapté à vos besoins ?

ne vous inquiétez pas.

Dans cet article, vous apprendrez ce que sont les programmes de certification locaux et internationaux en marketing et gestion de produits et pourquoi il vous en faut un. Nous mettrons également en évidence cinq certifications clés que vous pouvez obtenir et la façon dont vous pouvez utiliser votre certificat pour devenir un professionnel efficace de la gestion des produits en 2021.

Alors, venez, futurs gestionnaires de produits, faisons en sorte que vous soyez certifiés !

Qu'est-ce qu'une certification en gestion de produits ?

Une certification en gestion de produits est une confirmation officielle qu'une personne possède les compétences, les connaissances et les aptitudes nécessaires pour gérer l'ensemble de la chaîne de valeur d'un produit processus de développement de produits avec succès.

Ces programmes de formation à la gestion des produits vous enseignent des éléments de gestion essentiels tels que les fondamentaux du marketing produit l'élaboration d'une stratégie de produit, et Développement agile de produits connaissances.

Ces compétences en matière de gestion de produits sont très utiles lorsque vous devez faire un brainstorming avec votre équipe produit et élaborer une nouvelle stratégie pour faire passer votre projet à l'étape suivante.

3 raisons pour lesquelles vous avez besoin de certifications en gestion de produits

Vous vous demandez probablement pourquoi vous avez besoin de certifications en gestion de produits.

Outre le fait qu'elles vous aident à développer vos compétences et à élargir vos connaissances pour faire évoluer votre carrière dans le domaine de la gestion de produits, voici quelques autres raisons pour lesquelles vous devez prendre le train du programme de certification en gestion de produits dès maintenant.

1. Une certification en gestion de produits vous permet de vous démarquer

En tant qu'employé ayant obtenu une certification en gestion de produits, les autres membres de l'équipe et les services peuvent vous voir, vous et vos opinions, avec un peu plus de crédibilité. Cela peut aider à obtenir l'adhésion des parties prenantes, qu'il s'agisse des managers d'équipe de haut niveau, des propriétaires de l'entreprise ou des membres de l'équipe.

En plus de vous démarquer de vos coéquipiers, vous vous démarquerez également sur votre CV lorsque vous postulerez pour un nouvel emploi ou que vous tenterez d'obtenir une promotion !

2. Vous devenez plus efficace dans vos tâches principales

Pendant les cours de certification, vous apprenez les choses dans leur contexte.

à faire ?

Les certifications en gestion de produits élargissent votre compréhension de votre rôle et vous initient aux stratégies du monde réel utilisées par les experts

Ces cours à la demande vous aideront à perfectionner des compétences de base utiles telles que la gestion du temps , planification de la feuille de route et le forfait de stratégie de produit.

Et le plus intéressant, c'est qu'avec un programme de certificat en gestion de produits, vous apprendrez ces choses sur une période plus courte.

Nous sommes sérieux ; certains cours peuvent être achevés en une semaine seulement.

c'est le temps qu'il faut aux gens pour rompre leurs résolutions du nouvel an !

3. Renforce votre confiance en tant que gestionnaire de produits certifié

Lorsque vous achevez un cours de certification, cela met en évidence la façon dont vous êtes capable d'appréhender le travail d'un point de vue pratique et d'un point de vue académique.

Et comme vous connaissez les tenants et les aboutissants de votre rôle, vous vous sentirez plus confiant et mieux préparé à faire les choses de la bonne façon en tant que gestionnaire de produit certifié.

En outre, certaines formations vous apprennent également à gérer des situations difficiles et à gérer des des équipes interfonctionnelles effectivement.

Alors, la prochaine fois que vous serez confronté à une situation risquée ou que vous aurez affaire à un membre difficile de votre équipe :

Les 5 meilleures certifications en gestion de produits

Voici les cinq meilleures certifications en gestion de produits que vous pouvez obtenir aujourd'hui :

1. Certified Product Marketing Manager - Une carrière dans la gestion de produits

Le Certified Product Marketing Manager est une certification de l'AIPMM qui vous aide à comprendre les fonctions essentielles du marketing de produit.

Elle guide également les responsables de produits pour assurer la réussite d'un produit sur le marché.

Proposé par

AIPMM

Quels sont les domaines couverts par l'examen ?

Les fonctions stratégiques et tactiques du marketing sont présentestout au long du cycle de vie du produit Comment créer etexécuter un forfait marketing Comment gérer la création de livrables marketing ?

Comment créercampagnes de marketing qui stimulent l'acquisition de clients et le chiffre d'affaires

Quelles sont les conditions préalables ?

Tout le monde peut passer cet examen de certification, mais il est recommandé aux chefs de produit et aux spécialistes du marketing ayant plus de 3 ans d'expérience (ou un MBA)

Durée du cours

15 à 20 heures

Prix

125 $ pour une adhésion d'un an à l'AIPMM

395 $ pour l'auto-apprentissage

2. Agile Certified Product Manager et Product Owner

Le Cours de gestionnaire de produit et de propriétaire de produit certifiés Agile e vous présente les concepts stratégiques et tactiques impliqués dans les programmes de certification en gestion de produit Agile et la formation en propriété de produit.

Les détenteurs de la certification seront en mesure d'appliquer les concepts de la certification Agile Product Manager et Product Owner Méthodologie Agile aux situations du monde réel et de faire face aux revers du projet de manière transparente. Avoir une certification en gestion de produit agile jumelée à l'expérience et à la recherche utilisateur est une chose puissante ! Vous apprendrez à cibler les clients, serez en mesure de fournir une formation en personne aux membres de l'équipe et aurez une compréhension globale de l'ensemble du cycle de vie du produit.

Proposé par

AIPMM

Quels sont les domaines couverts par l'examen ?

La rédaction de forfaits Business pour chaque grande fonction

Le forfait de marché

Conduite de l'activitél'analyse de la concurrence* Le forfait de projet pour chaque activité majeure tout au long du cycle de vie du produit

Élaboration de forfaits de lancement de produits

Quelles sont les conditions préalables ?

Tout le monde peut suivre le cours de certification, même les chefs de produit existants opérant sans certification, mais il est recommandé pour un chef de produit certifié, ainsi que pour les spécialistes du marketing ayant 3 ans d'expérience ou plus (ou un MBA).

Durée du cours

15 à 20 heures

Prix

125 $ pour une adhésion d'un an à l'AIPMM

395 $ pour l'auto-apprentissage

3. Gestion des produits logiciels

Les Cours sur la gestion des produits logiciels vous prépare aux défis auxquels vous serez confronté en tant que gestionnaire de produits logiciels.

Il s'agit d'un excellent cours de gestion des produits logiciels compte tenu du fait que 60 % des titulaires de cette certification ont commencé une nouvelle carrière, et 27 % ont obtenu une promotion ou une augmentation de salaire.

/img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2022/05/alberta-1.png Gestion des produits logiciels en Alberta /$$img/

Offert par

L'Université de l'Alberta (Coursera)

Quels sont les domaines couverts par l'examen ?

Introduction à la gestion des produits logiciels

Processus logiciels et pratiques Agile

Besoins des clients et exigences logicielles

Le forfait Agile pour les produits logiciels

Développement agile de produits

Quelles sont ses conditions préalables ?

Ce programme de certification n'a pas de prérequis.

Durée du cours

24 semaines

Prix

Vous devez les contacter pour connaître les tarifs, mais des aides financières sont disponibles.

4. Gestion des produits numériques

Le Programme de micro-master en gestion des produits numériques permet aux prestataires d'acquérir des connaissances sur les feuilles de route des produits numériques et les techniques de gestion des produits numériques Le développement agile de produits. C'est à peu près tout ce dont vous avez besoin si vous aspirez à devenir le patron primé d'une entreprise de produits numériques.

Proposé par

EdX et l'Université de Boston

Quels sont les domaines couverts par l'examen ?

Construire des feuilles de route pour les produits

Pratiques de gestion agile des produits pour les logiciels et les produits numériques

Guider le développement de produits depuis le début grâce à des processus essentiels (recherche, prototypage rapide, et plus encore)

Marketing des médias sociaux

Quels sont les prérequis ?

Cette certification CPM n'a pas de prérequis.

Durée du cours

4-7 heures par semaine pendant huit mois

Prix

1 995 $ pour le programme complet

5. Chef de produit technique d'une semaine

Le Chef de produit technique d'une semaine a été conçu par Dhaval Bhatt, un chef de produit technique primé.

Le programme convient aux aspirants chefs de produits techniques ou aux personnes qui souhaitent acquérir des compétences techniques essentielles. Le cours vous apprend également à répondre à n'importe quelle question technique entretien avec un chef de produit questions.

/img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2022/05/product-manager-hq-1.png Chef de produit HQ /$$img/

Proposé par

Chef de produit HQ

Quels sont les domaines couverts par l'examen ?

Les compétences techniques dont vous avez besoin pour mettre en place vos projets

Comment sécuriser votre produit et la confidentialité des données des utilisateurs

Cadre de conception des systèmes et études de cas

Gestion des produits de plateforme

Quels sont les prérequis ?

Ce programme n'a pas de prérequis.

Durée du cours

Une semaine

Prix

297 $ pour plus de 140 conférences compilées en 6 heures de contenu

FAQ sur la certification en gestion de produits

Quelle est l'utilité d'une certification en gestion de produits ?

Bien qu'une certification en gestion de produits ne soit pas nécessaire pour mener une carrière réussie dans ce domaine, il est recommandé aux gestionnaires de produits d'en obtenir une. D'après une étude de l'Université d'Amsterdam, la certification en gestion de produits est un atout majeur pour les gestionnaires de produits Sondage de Pragmatic Marketing Inc 71 % des chefs de produit sondés détiennent au moins une certification professionnelle en plus de leur diplôme.

À combien de temps se fait l'obtention d'une certification en gestion de produits ?

La durée nécessaire pour obtenir une certification en gestion de produits varie en fonction de la certification. Cela peut aller de quelques heures à plusieurs mois !

C'est une chose d'obtenir ce certificat de gestion de produits, mais c'en est une autre de faire bon usage de votre formation en gestion de produits.

à faire ?

En utilisant un puissant outil de gestion de produits tel que ClickUp !

Avec ClickUp, vous pouvez facilement mettre en œuvre vos compétences en gestion de produits au travail.

Voici quelques façons dont ClickUp peut vous aider à vous approprier votre rôle en tant que chef de produit efficace :

1. Cartes mentales

En tant que responsable de produit, imaginer des produits fantastiques est une étape majeure vers la réussite.

Heureusement, ClickUp a des cartes mentales intégrées pour vous aider à trouver des idées époustouflantes !

Vous pouvez utiliser Cartes mentales ClickUp pour la réflexion sur la conception, le forfait d'une nouvelle stratégie de produit ou la planification des lancements à venir.

Création de cartes mentales en mode vierge

Utilisez le mode Tâches pour créer des cartes mentales (Mind Maps) à partir de vos tâches existantes dans votre environnement de travail. Vous pouvez également créer, modifier et supprimer des tâches (et des sous-tâches) directement à partir de votre affichage !

vous souhaitez créer une carte mentale à partir de zéro ?

Optez pour le mode vierge.

Vous pourrez alors créer une carte mentale personnalisée et convertir les nœuds en tâches pour votre produit lorsque vous serez prêt.

Vous pouvez également partager votre carte mentale via le Partage public pour tenir votre équipe produit et vos clients au courant.

2. Affichage de l'échéancier

Utilisez la fonction Affichage de l'échéancier pour forfaiter vos heures de travail et gérer vos ressources.

L'affichage Échéancier est parfait pour créer une feuille de route interne détaillée que vos développeurs et autres gestionnaires de produits peuvent suivre pour construire un nouveau produit avec une véritable stratégie de produit à l'appui.

Elle vous permet même d'attribuer des tâches à chaque membre de l'équipe et d'ajuster leur emploi du temps par un simple glisser-déposer.

Glisser-déposer des tâches dans l'affichage de l'échéancier

Here's our guide ultime de la cartographie routière pour vous mettre sur la voie de la réussite du produit.

3. Tâches

Il faut une tonne de tâches pour faire passer un produit de son étape de développement à son lancement final.

C'est pourquoi ClickUp vous permet de créer et de d'assigner des tâches et gérer les relations entre les tâches, le tout dans l'application.

Les relations entre les tâches vous permettent de lier des tâches dans l'ensemble de votre espace de travail. Vous pouvez lier librement des tâches liées pour une référence rapide ou les utiliser pour mettre en évidence des éléments importants pour vous et votre équipe.

Ajout de relations aux tâches ClickUp

Essayez la fonctionnalité Relations pour les tâches qui dépendent d'une autre tâche avant de pouvoir démarrer.

De plus, dites adieu à l'épouvantable "J'ai oublié cette tâche ! Rappels ClickUp 👋.

Les rappels vous informent du moment où vous devriez commencer une tâche ou opter pour un rappel cinq minutes ou jusqu'à trois jours avant l'échéance de votre tâche.

mais ce n'est pas tout !

Vous pouvez également inclure des pièces jointes au rappel, programmer le rappel et personnaliser la notification du rappel.

4. Statuts personnalisés

Utilisez les statuts personnalisés pour gérer chaque phase du cycle de vie du produit.

Avec ClickUp, vous pouvez créer des statuts personnalisés pour :

La conception

Le développement

Test

Le marketing

Stratégie de marque

Gestion de la marque

Tout dépend de vous !

5. Affichage du formulaire

vous voulez savoir ce dont votre client a besoin ?

Il suffit d'utiliser L'affichage du formulaire de ClickUp !

L'affichageForm vous permet de collecter et d'analyser les informations soumises par les clients. Par exemple, vous pouvez recueillir les commentaires des clients qui ont essayé votre produit minimum viable.

Vous pouvez également ajouter des tonnes de champs personnalisés à vos formulaires et transformer les réponses aux formulaires en tâches lorsque vous êtes prêt.

6. Jalons et vue Gantt Jalons indiquent la fin d'un grand ensemble de tâches, comme la sortie d'une nouvelle fonctionnalité pour votre produit. C'est un excellent moyen de suivre les grandes réalisations pour motiver votre équipe !

Marquer une tâche comme jalon dans ClickUp

En Vue Gantt de ClickUp , les jalons sont représentés sous forme de diamants jaunes géants 💎 pour vous aider à les identifier rapidement en quelques secondes.

Identification des jalons dans la vue Gantt de ClickUp

La vue Gantt vous permet également de suivre la progression du produit dans le temps, ce qui vous aide à suivre votre projet sur plusieurs semaines, plusieurs mois et même quelques heures !

7. Objectifs

Aucun manager d'un produit ne souhaite que ses équipes se sentent ainsi :

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2021/06/image8-11.gif un homme jouant à des jeux vidéo qui se demande ce qu'il doit faire maintenant /$$$img/

Avec les Objectifs, vous pouvez vous assurer que chaque membre de l'équipe sait ce qu'il doit faire tout en suivant la progression de votre équipe.

Tout d'abord, définissez votre objectif dans ClickUp, puis décomposez-le en cibles plus petites et mesurables.

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2021/06/goal-list-1400x463.png Paramètres des cibles mesurables dans ClickUp /$$img/

Paramètres des cibles mesurables dans ClickUp

Ainsi, si votre Objectifs en tant que responsable de produit est d'augmenter l'engagement quotidien avec votre produit, vos cibles pourraient être mesurées comme suit :

Nombre : nombre de clics sur le site web par jour

: nombre de clics sur le site web par jour Vrai/Faux : si la cible d'engagement mensuelle est atteinte ou non

: si la cible d'engagement mensuelle est atteinte ou non Devise : revenus générés par les abonnés

: revenus générés par les abonnés Tâches : interroger 35 clients ou utilisateurs pour obtenir leur avis

Une fois que votre Cibles et Objectifs sont prêts, vous pouvez suivre la progression de vos objectifs dans ClickUp !

mais ce n'est pas tout ce que cet incroyable gardien de but peut faire_ 🥅.

Voici plus d'informations sur comment votre équipe peut utiliser ClickUp pour fixer des Objectifs Mais il y a encore plus!

Nous savons qu'en tant que chef de produit, vous n'avez jamais assez de fonctions.

C'est pourquoi vous recevez d'autres fonctionnalités comme :

50+automatisations des tâches: automatisez vos processus de gestion de projet

Teams : collaborez sur des projets et modifiez-les avec les membres de l'équipe en temps réel

Commentaires assignés : assignez des commentaires aux membres de l'équipe pour vous assurer que rien n'est laissé de côté

Affichez les discussions : avoir des discussions liées au travail ou décontractées avec les membres de l'équipe parallèlement à votre travail

Bloc-notes : un bloc-notes personnel pour noter rapidement des idées ou des listes

Outil suivi du temps : permet de suivre le temps que mettent les équipes à achever les tâches et les projets

Priorités : assigner des priorités aux tâches pour que votre équipe sache à quelles tâches s'attaquer en priorité

Modèles : utilisez des modèles prêts à l'emploi pour plus de cohérence et pour garder une longueur d'avance sur les projets

Applications mobiles : gérez vos projets comme un pro lorsque vous êtes en déplacement

Il est temps de se faire certifier ✅

Une certification en gestion de produits ajoute de la valeur à la fois à votre performance professionnelle et à votre carnet de notes pour de futures offres d'emploi. Les connaissances et les compétences acquises dans le cadre de ces cours peuvent vous aider à vous transformer en un excellent gestionnaire de produits.

Il vous suffit de parcourir les cinq cours que nous avons listés ici pour trouver la certification qui s'aligne sur votre parcours professionnel.

Mais n'oubliez pas que sans la bonne outil de gestion de produit même un chef de produit expérimenté ne peut pas utiliser sa formation au maximum de ses capacités.

Avec des fonctionnalités allant des tableaux de bord agiles aux rapports d'équipe avancés, ClickUp a tout ce qu'il faut pour faire bon usage de votre formation.

Obtenez ClickUp pour free aujourd'hui afin que vous puissiez vous sentir comme cela en tant que chef de produit certifié :