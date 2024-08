10 modèles gratuits de formulaires Google pour recueillir des commentaires

Vous cherchez des modèles de formulaires Google gratuits pour faciliter la collecte de commentaires ?

Les modèles actuels vous permettent de créer et de personnaliser rapidement des formulaires en ligne sans aucune expérience en matière de conception ou de codage. Qu'il s'agisse de commentaires sur des événements ou d'évaluations de cours, il n'a jamais été aussi facile de recueillir des commentaires.

Notre collection de 10 modèles de formulaires Google gratuits vous aidera à recueillir des idées, des opinions et des commentaires sans que cela ne vous coûte un centime. 💸

Qu'est-ce qu'un modèle de formulaire Google ?

Un modèle de formulaire Google est un formulaire personnalisable qui sert de point de départ à la collecte d'informations, de commentaires et de réponses à des enquêtes.

Au lieu de partir de zéro, vous choisirez un modèle qui répond à vos besoins et qui vous servira de squelette. Vous pourrez ensuite le modifier en fonction de vos besoins et objectifs spécifiques.

Via Formulaires Google Vous trouverez des modèles disponibles pour presque tous les usages. Par exemple :

Formulaires d'inscription à un événement

Formulaires de retour d'information pour les clients

Enquêtes sur les réactions à un événement

Formulaires d'invitation à une fête (également appelés formulaires RSVP)

Demandes de délais

Ces demandes modèles de formulaires de retour d'information permettent aux utilisateurs de créer des formulaires polis, questionnaires professionnels sans compétences techniques en matière de conception.

Modèles de formulaires Google

Gagnez du temps et améliorez votre expérience de collecte de données grâce à cette sélection de modèles de formulaires Google. Les options gratuites et personnalisables comme celles-ci sont un raccourci vers des formulaires professionnels et vers des services d'aide à la décision optimisation du flux de travail .

Nous avons trouvé des options fantastiques pour une variété de besoins :

Formulaire de commande: Facilitez la tâche des petites entreprises clientes en leur permettant de demander les articles ou services spécifiques dont elles ont besoin grâce à ce formulaireModèle de bon de commande simple

Modèle de formulaire de commande simple de Google Forms

**Améliorez la sélection de votre main-d'œuvre et simplifiez les décisions d'embauche en utilisant ce modèle de formulaire de commande simpleModèle de formulaire de vérification des références

Modèle de formulaire de vérification des références pour Google Forms

Demande d'emploi: En ce qui concerne les décisions d'embauche, ce formulaire de demande d'emploi est très utileModèle de formulaire de candidature permet d'obtenir facilement des données sur les candidats qui souhaitent travailler dans votre entreprise ou changer de département

Modèle d'application Google Forms

Questionnaire d'étude de marché: Recueillez des données auprès de vos clients et prospects afin de prendre des décisions éclairées grâce à ce questionnaire d'étude de marchéModèle de formulaire d'étude de marché

Modèle de formulaire d'étude de marché Google Forms

Accédez à la section Formulaires de Google Drive, sélectionnez votre modèle et modifiez les questions si nécessaire pour commencer.

Si ces modèles d'enquête Google Forms ne répondent pas à vos besoins, vous pouvez créer les vôtres à l'aide d'un compte Google et de quelques connaissances techniques. Google Docs et Google Sheets disposent des outils nécessaires. 🤩

Limites de l'utilisation des modèles d'enquête Google Form

Les modèles de formulaires Google sont polyvalents, faciles à utiliser et adaptés à de nombreux besoins professionnels.

Toutefois, certaines limites méritent d'être soulignées :

Personnalisation et conception limitées : les options de conception avancées peuvent s'avérer restrictives si vous avez besoin de formulaires hautement personnalisés

: les options de conception avancées peuvent s'avérer restrictives si vous avez besoin de formulaires hautement personnalisés **Intégrations complexes : il est facile d'intégrer Google Forms à d'autres produits Google, mais l'intégration à d'autres plateformes peut nécessiter des connaissances en codage

Types de questions de base : Google Forms propose plusieurs types de questions, mais la variété n'est pas suffisante pour prendre en charge de nombreuses structures d'enquête sophistiquées

Google Forms propose plusieurs types de questions, mais la variété n'est pas suffisante pour prendre en charge de nombreuses structures d'enquête sophistiquées Limitation de la taille des fichiers: La limitation de la taille des fichiers peut empêcher l'envoi de pièces jointes volumineuses et limiter la collecte de données

La limitation de la taille des fichiers peut empêcher l'envoi de pièces jointes volumineuses et limiter la collecte de données Confidentialité des données: Les données sont stockées sur les serveurs de Google, qui peuvent ne pas répondre aux exigences strictes en matière de confidentialité des données

Les données sont stockées sur les serveurs de Google, qui peuvent ne pas répondre aux exigences strictes en matière de confidentialité des données Accès en ligne: Le processus de création et de personnalisation des formulaires de Google nécessite une connexion Internet à tout moment

En raison de ces limitations, certaines entreprises ont besoin d'un Alternative à Google Forms . Vous pouvez comparer une plateforme d'enquête dédiée comme Jotform vs. Google Forms pour commencer à explorer d'autres options.

Vous pouvez également consulter Alternatives à l'espace de travail Google comme ClickUp. De cette façon, vous pouvez obtenir une création de formulaire avancée ainsi que des outils pour améliorer d'autres domaines de votre entreprise.

10 modèles alternatifs gratuits de formulaires Google Vue du formulaire de ClickUp est une alternative fantastique aux modèles de formulaires Google, gratuite pour tous les utilisateurs et riche en fonctionnalités.

Grâce à la plateforme de gestion de projet tout-en-un de ClickUp, vous pouvez accéder à des milliers de fonctionnalités, d'outils et de modèles. Cela inclut des tonnes de formulaires personnalisables pour la collecte de données et les enquêtes.

Vous bénéficierez également des avantages suivants logiciel de gestion des opérations qui peut vous aider à faire évoluer votre entreprise.

ClickUp offre une grande variété de outils d'évaluation des clients et des modèles de création de formulaires libres, avec des fonctionnalités telles que

Accès hors ligne

Téléchargement de fichiers plus volumineux

Types de questions sophistiqués

plus de 1 000 intégrations avec d'autres plateformes

Options avancées de conception, de mise en forme et d'image de marque

ClickUp dispose d'options pour plusieurs méthodologies d'amélioration des processus il est donc adapté à votre entreprise, que vous utilisiez la méthode agile, le JIT (Juste-à-temps), le Lean, le Kanban ou autre.

1. Modèle de formulaire ClickUp

Collectez et organisez les données sans effort grâce à notre modèle de formulaire ClickUp

Le Modèle de formulaire ClickUp offre un moyen clair de recueillir des réponses courtes, des informations de contact et d'autres informations essentielles.

Vous pouvez utiliser Google Forms pour créer des enquêtes simples et recueillir des informations simples auprès des personnes interrogées. Cependant, le modèle de formulaire de ClickUp simplifie les choses grâce à la personnalisation par glisser-déposer et aux multiples vues, champs et statuts.

Ceci est vrai pour la plupart des options de notre galerie de modèles, que vous utilisiez ce modèle de formulaire, Modèle de gestion des tâches simple de ClickUp ou autre.

Une fois votre formulaire créé, vous pouvez partager le lien sur les médias sociaux, l'envoyer dans des courriels automatisés aux clients ou le distribuer via des canaux de communication internes. Télécharger ce modèle

2. Modèle de formulaire de rétroaction ClickUp

Obtenez des informations et des commentaires précieux grâce au modèle de formulaire de retour d'information ClickUp

Le Modèle de formulaire de rétroaction ClickUp facilite la collecte et l'organisation des opinions et des idées de votre équipe ou de vos clients.

Comme Google Forms, il vous permet de créer un formulaire personnalisé pour recueillir les commentaires des clients, des collaborateurs et des membres de l'équipe. Avec ce modèle ClickUp, vous disposez d'une plateforme de productivité intégrée qui organise et suit automatiquement les informations que vous recevez dans votre espace de travail.

Utilisez le modèle de formulaire de feedback de ClickUp pour adapter les enquêtes aux besoins de chaque client, améliorer les décisions relatives aux produits grâce à des données significatives et analyser rapidement les données pour identifier plus rapidement les tendances. 📈✨

Il contient tout ce dont vous avez besoin pour concevoir un look de feedback complet et rationaliser le processus d'enquête. Vous pouvez :

Inclure des questions à choix multiples

Recueillir des notes sous forme d'étoiles

Afficher les tâches associées au produit ou au service en question

Demander des suggestions

Trier les répondants sur la base d'informations conditionnelles

Préparez-vous à accroître l'engagement de vos clients en leur donnant une plateforme pour exprimer leurs opinions et se sentir écoutés. Télécharger ce modèle

3. Modèle de formulaire d'abonnement ClickUp

Rassembler et gérer les détails d'un abonnement devient un jeu d'enfant avec le modèle de formulaire d'abonnement de ClickUp

Le Modèle de formulaire d'abonnement ClickUp contient tout ce dont vous avez besoin pour recueillir des informations sur les utilisateurs qui s'inscrivent à votre liste d'adresses électroniques, à votre bulletin d'information ou à votre site Web communications marketing .

Google Forms vous permet de collecter des informations similaires, mais le modèle de formulaire d'abonnement ClickUp offre un cas d'utilisation plus spécialisé, ainsi qu'une intégration avec les meilleurs outils de marketing par courriel.

Le modèle de base comprend des champs pour le nom et l'adresse électronique. Vous pouvez également créer des champs pour toute information supplémentaire que vous souhaitez collecter.

Utilisez ce modèle pour collecter des informations sur les abonnés, les intégrer à votre plateforme de marketing par courriel et sécuriser chaque donnée. Télécharger ce modèle

4. Modèle de formulaire de demande ClickUp

Collectez et organisez les demandes pour un flux de travail plus efficace avec le modèle de formulaire de demande de ClickUp

Le modèle Modèle de formulaire de demande ClickUp améliore le processus de demande et facilite la collecte de données précises auprès des employés et des clients.

Google Forms vous permet de fournir un grand nombre de champs identiques à ceux du modèle de formulaire de demande ClickUp, mais cette option est hautement personnalisable grâce à des fonctionnalités avancées telles que :

Suivi de l'état d'avancement

Attachement de fichiers volumineux

Attribution automatisée de tâches

Intégration avec plus de 1 000 autres plateformes

Organisation simple des données

Utilisez ce modèle pour offrir les meilleures expériences possibles aux clients et aux employés. Il contient tout ce dont vous avez besoin pour accroître l'efficacité et rationaliser la communication. Télécharger ce modèle

Améliorez la communication au sein de votre équipe et les interactions avec vos clients grâce au modèle de formulaire de contact de ClickUp

Si vous voulez un moyen rapide et simple pour les gens de contacter votre entreprise, vous avez besoin de Modèle de formulaire de contact de ClickUp .

Google Forms offre également une solution de contact simple. Cependant, avec le modèle de formulaire de contact ClickUp, vous bénéficiez de fonctionnalités avancées telles que la possibilité de joindre des fichiers volumineux, le suivi des statuts et l'attribution automatique de tâches.

Vous pouvez capturer des données à partir de sondages, d'enquêtes et autres dans un espace unique qui offre un accès et une organisation simples.

Utilisez notre modèle de formulaire de contact pour offrir à vos clients un moyen plus facile de vous contacter, éliminer la saisie manuelle de données et stocker en toute sécurité des informations sensibles. Télécharger ce modèle

6. Modèle de formulaire de rapport ClickUp

Rationalisez votre processus de prise de décision avec le modèle de formulaire de rapport de ClickUp

Le Modèle de formulaire de rapport ClickUp vous permet de collecter des informations auprès de votre équipe à l'aide d'un document personnalisé comportant plusieurs types de questions.

Google Forms peut fournir un grand nombre des mêmes options, mais ClickUp va encore plus loin avec des espaces pour :

Des réponses courtes

Des cases à cocher

Menus déroulants

Questions à choix multiples

Coordonnées

Champs de réponse personnalisés

Téléchargement de fichiers

Le modèle de formulaire de rapport de ClickUp fournit également un formatage standardisé des questions, des représentations visuelles des données et une organisation automatisée pour réduire le travail manuel.

Ce modèle offre un moyen simple de rationaliser la collaboration au sein de votre équipe et de communiquer avec les clients tout en inspirant la confiance. 🌻

Utilisez-le pour collecter des informations telles que des mises à jour de projets, des rapports de bogues et des commentaires de clients. Télécharger ce modèle

7. Modèle de formulaire de demande d'emploi ClickUp

Collectez et organisez en toute transparence les informations relatives aux candidats à l'aide du modèle de formulaire de demande d'emploi de ClickUp

Le Modèle de formulaire de demande d'emploi ClickUp contribue à rendre le processus de candidature moins fastidieux et moins accablant pour toutes les personnes concernées. Il rationalise le processus d'examen, automatise le travail manuel de votre équipe et inspire confiance aux candidats.

Les formulaires Google sont souvent utilisés pour les demandes d'emploi, car ils constituent un moyen simple de recueillir des informations personnelles.

Le modèle de formulaire de demande d'emploi ClickUp place la barre plus haut grâce à un formatage et une organisation avancés, ainsi qu'à des moyens simples de suivre et de stocker les informations relatives aux candidats afin de garantir une sélection équitable et cohérente.

Utilisez ce modèle pour rationaliser le processus de recrutement et faire une excellente première impression sur les candidats potentiels lorsqu'ils soumettent leurs informations. Télécharger ce modèle

8. Modèle de formulaire de candidature ClickUp

Simplifiez le recrutement et l'acquisition de talents avec le modèle de formulaire de candidature de ClickUp

Le Modèle de formulaire de candidature ClickUp est un autre moyen fantastique de simplifier l'examen des candidatures.

Que vous acceptiez des candidatures pour un atelier, un stage ou un poste à venir, il vous aidera à créer un formulaire adapté à vos besoins spécifiques.

Les modèles de formulaires Google vous permettent d'ajouter des champs de questions personnalisés, mais avec le modèle de formulaire de candidature de Clickup, vous pouvez suivre la progression des candidats dans votre flux de travail.

ClickUp vous permet également d'organiser et d'afficher les informations sur les candidats à l'aide de différentes vues et de trouver les informations que vous souhaitez en quelques secondes.

Utilisez ce modèle pour gagner du temps avec un formulaire cohérent pour tous les candidats lorsque vous recueillez des informations, comparez les candidatures et prenez les meilleures décisions pour chaque opportunité. Télécharger ce modèle

9. Modèle de formulaire d'inscription ClickUp

Facilitez l'inscription des équipes et l'intégration des projets grâce au modèle de formulaire d'inscription de ClickUp

Le Modèle de formulaire d'inscription ClickUp vous permet de collecter, de suivre et de sécuriser les informations des prospects, des clients et des membres en toute simplicité.

Comme Google Forms, il vous permet de créer et de personnaliser des formulaires d'inscription sans connaissances en codage. Cependant, ClickUp permet aux utilisateurs de télécharger des fichiers, des photos et d'autres pièces jointes tout en offrant des options de stockage cryptées.

Le modèle de formulaire d'inscription de ClickUp possède toutes les caractéristiques dont vous avez besoin pour inscrire de nouveaux utilisateurs ou employés au sein de votre organisation.

Utilisez-le pour créer une méthode organisée et efficace pour collecter les informations nécessaires, garantir l'exactitude et faire bonne impression sur les nouveaux utilisateurs ou membres. Télécharger ce modèle

10. Modèle de formulaire d'adhésion ClickUp

Recueillez et organisez facilement les détails de vos membres en utilisant le modèle de formulaire d'adhésion de ClickUp

Le Modèle de formulaire d'adhésion ClickUp facilite la gestion de votre processus d'intégration et la collecte des demandes d'adhésion.

Les formulaires Google peuvent recueillir la plupart des mêmes informations à l'aide de zones de texte personnalisées. Toutefois, ce modèle offre un stockage sécurisé des données et la possibilité de suivre les progrès individuels tout au long du processus d'inscription.

Le modèle de formulaire d'adhésion de ClickUp facilite plus que jamais l'intégration des membres, que vous gériez une communauté existante ou que vous en créiez une nouvelle.

Utilisez-le pour conserver un enregistrement cohérent de tous les membres, éliminer la saisie manuelle des données et automatiser l'organisation des informations pour faciliter la gestion des adhésions. Télécharger ce modèle

Donnez du pouvoir à vos formulaires

Les formulaires personnalisés sont un excellent moyen d'améliorer votre processus de collecte de commentaires et de recueillir des informations précieuses. Que vous utilisiez des modèles de formulaires Google, des modèles gratuits de ClickUp ou autre, ils vous aideront à prendre des décisions plus éclairées à chaque fois.

Les modèles de ClickUp sont la solution idéale si vous souhaitez des options personnalisables et des fonctionnalités faciles à utiliser. Nous avons des modèles de formulaires pour les propriétaires de petites entreprises, les éducateurs, les dirigeants d'organisations à but non lucratif, les grandes organisations, et bien plus encore.

L'intégration de nos modèles de formulaires est un moyen sûr d'améliorer votre stratégie de collecte de feedback. S'inscrire à ClickUp aujourd'hui - c'est gratuit ! ☀️🙂