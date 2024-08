8 modèles de questionnaires gratuits pour une collecte de données efficace

Les questionnaires sont des outils essentiels pour les gestionnaires qui ont besoin d'une collecte de données efficace pour mieux comprendre leur public ou leurs clients et, par conséquent, améliorer leurs produits et services. La conception d'un questionnaire peut sembler assez simple.

C'est le cas jusqu'à ce que l'on se rende compte qu'elle implique plusieurs tâches complexes telles que la formulation des questions, la sélection des formats, la garantie de la cohérence des données et la mise au point de la conception visuelle.

C'est exactement là que les modèles de questionnaires brillent ! ☀️

Ces outils préconçus offrent un cadre efficace que vous pouvez personnaliser en fonction de vos objectifs particuliers, en proposant une approche conviviale, personnalisée et cohérente pour mieux collecter les données, comprendre le parcours du client ou savoir pourquoi vos clients fidèles restent avec vous.

Après avoir plongé dans le monde de ces outils pratiques, nous avons dressé une liste des huit meilleurs modèles de questionnaires qui vous aideront à recueillir des informations essentielles, des commentaires et d'autres formes de données auprès de vos clients et de vos employés.

Qu'est-ce qu'un modèle de questionnaire ?

Un questionnaire est un instrument précieux qui contient des questions visant à recueillir des informations auprès des clients ou des employés sur leurs expériences, leurs pensées et leurs actions. Alors qu'une enquête désigne la méthode globale de collecte de données, un questionnaire est un outil ou une technique spécifique utilisé dans le cadre de ce processus.

Un modèle de questionnaire est une présentation prédéfinie mais personnalisable qui facilite le processus de création d'un questionnaire à des fins d'études, d'enquêtes ou d'évaluations.

Ces cadres comprennent généralement des espaces standard pour les questions, les options de réponse et les instructions, ce qui simplifie la structuration et la conception d'un questionnaire personnalisé.

Glissez et déposez des champs personnalisés dans la vue Formulaire pour créer des enquêtes complètes ou collecter des données et des commentaires dans ClickUp 3.0

Vous pouvez ajouter, supprimer et modifier des questions en fonction d'objectifs spécifiques ou de buts d'enquête, tout en conservant la cohérence de la conception et de la structure du modèle. Vos données quantitatives sont ainsi plus solides lorsque vous menez des recherches.

Vous pouvez utiliser les modèles de questionnaire pour recueillir des données numériques et descriptives. Ils contiennent généralement des questions ouvertes, permettant des réponses détaillées, et des questions fermées, plus appropriées pour des options de réponse prédéfinies de type "oui" ou "non".❓

Avantages de l'utilisation d'un modèle de questionnaire

Voici les principaux avantages dont vous bénéficiez lorsque vous utilisez des modèles de questionnaires pour une enquête de feedback client :

Conception structurée : Ils offrent un cadre clair avec des sections prédéterminées pour les questions et les réponses

: Ils offrent un cadre clair avec des sections prédéterminées pour les questions et les réponses Efficacité : La structure étant déjà en place, vous pouvez vous concentrer sur le contenu et les objectifs de recherche au lieu de passer du temps sur la mise en forme et la présentation

: La structure étant déjà en place, vous pouvez vous concentrer sur le contenu et les objectifs de recherche au lieu de passer du temps sur la mise en forme et la présentation Personnalisation : Vous pouvez modifier les modèles pour les adapter à des objectifs spécifiques tout en conservant un style et un format uniformes

: Vous pouvez modifier les modèles pour les adapter à des objectifs spécifiques tout en conservant un style et un format uniformes Clarté : Les modèles comprennent une formulation et un formatage standardisés, garantissant que les questions sont claires et concises pour un répondant moyen

: Les modèles comprennent une formulation et un formatage standardisés, garantissant que les questions sont claires et concises pour un répondant moyen Cohérence : Ils garantissent que tous les répondants reçoivent la même série de questions et/ou d'options de réponse

8 Modèles de questionnaires de premier ordre pour différents objectifs

Pour de nombreuses personnes, le premier nom qui vient à l'esprit lorsqu'il s'agit de modèles de questionnaires est SurveyMonkey un outil d'enquête en ligne très répandu. Mais si vous cherchez plus loin, vous trouverez plusieurs autres fournisseurs de qualité. Nous allons vous présenter une alternative parfaite offrant de nombreuses options qui ne vous coûteront pas un centime. 🆓

Nous avons sélectionné les huit meilleurs modèles de questionnaires gratuits parmi ClickUp sont tous d'excellents points de départ pour vos efforts de collecte de données. Attachez votre ceinture et explorons leurs caractéristiques uniques pour créer votre propre enquête !

1. Modèle d'enquête de satisfaction client ClickUp

Assurez-vous que les services de votre entreprise répondent aux attentes des clients et découvrez leurs véritables sentiments grâce à notre modèle d'enquête de satisfaction client

Améliorez l'expérience de vos clients avec le modèle d'enquête de satisfaction client ClickUp Modèle d'enquête de satisfaction client ClickUp ! C'est la clé qui vous permettra d'obtenir des informations précieuses sur la façon dont vos clients perçoivent vos produits, vos services et votre assistance. Utilisez les données recueillies pour mieux comprendre les besoins de vos clients, identifier les besoins de vos clients, et améliorer la qualité de vos services les domaines à améliorer et, en fin de compte, d'améliorer la qualité de l'information la fidélisation des clients . ❤️‍🩹

Le modèle Enquête de satisfaction des clients Vue du formulaire est équipé de champs tels que l'utilité, la clarté et la qualité de la résolution, ce qui permet aux personnes interrogées d'offrir un retour d'information précieux sur vos produits ou services. Ce formulaire de questionnaire traduit efficacement toutes les données et tous les commentaires recueillis dans des formulaires organisés Vues ClickUp .

Dans la vue Liste des répondants, vous obtenez un aperçu complet des clients interrogés, avec leurs préoccupations classées comme résolues (Oui) ou nécessitant une attention particulière (Non). D'autre part, la vue Tableau d'évaluation des connaissances évalue la qualité du retour d'information, allant d'une évaluation complète (meilleur) à aucune (mauvais).

Vous pouvez organiser les données acquises selon vos préférences. Il vous suffit de cliquer sur le bouton Grouper par dans les vues Liste et Tableau pour sélectionner sans effort vos critères de regroupement préférés.

2. Modèle ClickUp Voix du client

Recueillir et classer les attentes et les réactions des clients à l'égard de votre produit/service afin de comprendre ce que vous pouvez faire pour l'améliorer

Soyez le lecteur de pensées dont vos clients n'ont jamais su qu'ils avaient besoin grâce à l'outil Modèle ClickUp Voix du client . Il s'agit de la boîte à outils ultime pour recueillir, analyser et organiser les commentaires des clients, ce qui vous permet de suralimenter votre produit et de surpasser la concurrence. 🌟

Ce modèle de questionnaire de liste permet de recueillir efficacement les commentaires des clients à partir de diverses sources, notamment les enquêtes, les médias sociaux, les avis en ligne, les témoignages sur les produits et les interactions avec le service client. Il vous guide également vers l'identification et la mise en œuvre de solutions pour répondre à la satisfaction ou aux préoccupations des clients.

Le modèle se compose des trois éléments clés suivants :

Voix du client (VoC) : Résumez l'avis ou le retour d'information d'un client dans une déclaration concise. Par exemple, "Le service client est trop lent"

: Résumez l'avis ou le retour d'information d'un client dans une déclaration concise. Par exemple, "Le service client est trop lent" Besoin du client : Interprétez ce que le client recherche. Par exemple, "Les clients ont besoin d'une réponse plus rapide à leurs demandes"

: Interprétez ce que le client recherche. Par exemple, "Les clients ont besoin d'une réponse plus rapide à leurs demandes" Solution : Décrivez comment vous comptez répondre au besoin identifié par le client. Par exemple, "Fournir une réponse aux questions des clients dans un délai de 10 minutes"

Ce format de résolution de problème permet au client de voir que ses commentaires sont non seulement entendus, mais aussi pris en compte. Vous améliorerez ainsi la satisfaction de vos clients, vous les fidéliserez et vous augmenterez les chances que votre entreprise soit recommandée à d'autres.

En outre, la vue Conseil du modèle offre un résumé holistique des commentaires des clients, classés par VoC Source. Cette représentation visuelle permet d'identifier les similitudes et les différences entre les commentaires provenant de plusieurs sources de votre public cible.

3. Modèle d'enquête de rétroaction sur les produits ClickUp

Améliorez vos produits en fonction des besoins de vos clients en leur demandant directement leur avis grâce au modèle d'enquête de rétroaction sur les produits ClickUp

Le modèle Modèle d'enquête de rétroaction sur les produits ClickUp est votre arme secrète pour recueillir des informations précieuses sur vos clients et améliorer vos produits en conséquence !

Distribuez le formulaire Enquête de satisfaction produit à votre public cible, en lui permettant de sélectionner le produit sur lequel il souhaite donner son avis. Recueillez des informations supplémentaires telles que la durée d'utilisation, la fréquence d'utilisation et l'évaluation des produits.

Pour personnaliser le formulaire, accédez à la vue Édition afin d'ajouter ou de supprimer des champs personnalisés si nécessaire. Trois vues sont disponibles dans ce modèle de liste de questionnaire d'enquête :

La vue Liste des soumissions: Une liste complète des réponses soumises par les clients, classées par statut (À examiner, En cours d'examen et Examiné) Vue de la liste des évaluations des produits: Un résumé des évaluations des clients avec divers champs personnalisés comme la qualité, le prix, l'expérience de la première utilisation, la facilité d'utilisation, le service à la clientèle, l'expérience d'achat et l'expérience d'utilisation Vue du tableau de satisfaction globale: ATableau Kanban qui affiche vos commentaires sur le produit, triés par satisfaction globale du produit

Vous pouvez utiliser Automatisations dans ClickUp pour distribuer rapidement le formulaire d'enquête par courriel, dans les médias sociaux ou sur d'autres plateformes.

4. Modèle de plan de projet d'enquête ClickUp

Créez et gérez un plan de projet d'enquête du début à la fin en utilisant le modèle de plan de projet d'enquête ClickUp

L'enquête auprès des clients et des parties prenantes est le meilleur moyen de comprendre les besoins de votre produit, de votre marché et de vos utilisateurs. Avec le modèle de plan de projet d'enquête ClickUp Modèle de plan de projet d'enquête ClickUp grâce au plan d'enquête ClickUp, vous pourrez mener à bien vos projets d'enquête du début à la fin, ce qui vous permettra d'obtenir des résultats précis et de prendre des décisions fondées sur des données.

Commencez par ajouter le nom de la tâche et les détails de l'activité à la vue Liste du modèle de plan de projet. Par exemple, vous pouvez créer une tâche intitulée Élaborer des questions d'enquête et fournir des informations spécifiques à l'aide des champs personnalisés, notamment son statut (défini comme Non démarré), son niveau d'impact (marqué comme Haut) et le département concerné (assigné comme Recherche). 🕵️

Dans la vue Planning Progress Board, les tâches apparaissent sous forme de cartes représentant des actions spécifiques, telles que l'élaboration des questions de l'enquête, la conception de la mise en page de l'enquête et le lancement de l'enquête. Vous pouvez facilement mettre à jour l'état d'une tâche en faisant glisser et en déposant la carte correspondante à un endroit approprié du tableau afin de refléter sa progression avec précision.

Les exemples de questionnaires en ligne comme celui-ci permettent aux participants de remplir des informations cruciales pendant que vous les triez et les filtrez en tâches.

5. Modèle d'enquête sur l'engagement des employés ClickUp

Evaluez la satisfaction des employés sur leur lieu de travail et identifiez les domaines à améliorer à l'aide du modèle d'enquête sur l'engagement des employés de ClickUp

Obtenez des informations précieuses sur l'engagement, le dévouement et l'enthousiasme des membres de votre équipe grâce au modèle d'enquête sur l'engagement des employés ClickUp Modèle d'enquête sur l'engagement des employés ClickUp . Les modèles d'enquête comme celui-ci sont un outil puissant qui vous aide à mieux comprendre les motivations des employés et les besoins de l'entreprise d'identifier les domaines à améliorer . 🧰

Utilisez la vue Formulaire d'enquête sur l'engagement des employés comme un questionnaire pour poser aux membres de votre équipe des questions sur des aspects tels que la satisfaction au travail, la motivation et le soutien qu'ils reçoivent de leurs supérieurs. Le formulaire est entièrement personnalisable, ce qui vous permet d'ajouter des questions et des affirmations pour une évaluation plus approfondie.

Incluez une échelle d'évaluation déroulante (de "Tout à fait d'accord" à "Pas du tout d'accord") pour les réponses à des affirmations directes telles que "Je peux maintenir un bon équilibre entre ma vie professionnelle et ma vie privée". De plus, vous avez la possibilité d'utiliser des questions ouvertes telles que "Comment pouvons-nous améliorer votre expérience ?

Une fois soumis, tous les formulaires de retour d'information apparaîtront dans la vue Liste de feedback quantitatif. Cette vue comprend des champs personnalisés tels que le nom de l'employé et l'équipe. Elle affiche les réponses à des questions fermées telles que la satisfaction au travail, le soutien et la collaboration.

Explorez la vue Liste verbatim pour accéder au feedback global. Vous pouvez y lire les réponses des employés aux questions ouvertes et voir leur rôle et leur appartenance à une équipe. Cette vue offre un moyen efficace de localiser les problèmes et leurs origines, ce qui vous permettra d'améliorer la satisfaction de vos clients.

6. Modèle de plan d'action pour l'enquête d'engagement ClickUp

Utilisez le modèle de plan d'action pour l'enquête d'engagement ClickUp afin d'homogénéiser créer un plan d'action après avoir analysé les commentaires des employés

Recueillir les commentaires de vos employés n'est qu'un point de départ pour améliorer leur satisfaction. Les Modèle de plan d'action pour l'enquête d'engagement ClickUp vous aide à concevoir une stratégie pour mettre en œuvre des changements significatifs en matière de satisfaction de la clientèle.

Imaginons que le premier problème que vous souhaitez résoudre soit le manque de motivation sur le lieu de travail. Ce modèle de document est accompagné d'un tableau prédéfini dans lequel vous pouvez inclure les éléments suivants :

Description du problème: Vous pourriez dire que l'enquête menée précédemment a révélé que les employés manquent de motivation et d'enthousiasme dans leur rôle Domaine d'amélioration: Ajouterl'engagement des employés et le moral comme domaines d'amélioration Cause première: Énumérez les principales causes du problème, telles que la lourdeur de la charge de travail, le manque de reconnaissance et les possibilités de croissance limitées Classification 4M1E: Utilisez le cadre Homme, Machine, Méthode, Matériel et Environnement pour classer la cause première du problème. Par exemple, une technologie obsolète (Machine) peut entraîner un manque de motivation, tout comme un accès limité aux ressources nécessaires (Matériel) Solution: Suggérer une solution comme la mise en œuvre d'un programme de reconnaissance, une délégation plus équilibrée des tâches et la promotion d'opportunités de croissance Mesures: Identifier les indicateurs de réussite du plan d'action tels que l'augmentation du taux de satisfaction des employés, la diminution du taux de rotation du personnel et l'amélioration de la qualité de l'emploil'augmentation de la productivité7. Responsable: Attribuer la responsabilité de la mise en œuvre des changements au département des ressources humaines, aux gestionnaires et aux chefs d'équipe Date d'achèvement: Choisissez une date d'achèvement du plan d'action. Dans cet exemple, un délai de six mois serait raisonnable

7. Modèle de rétroaction des employés ClickUp

Découvrez ce que vos employés pensent de votre entreprise afin d'améliorer leur expérience en utilisant le modèle de rétroaction des employés ClickUp

Le Modèle de rétroaction des employés ClickUp est l'outil idéal pour recueillir l'avis des employés sur tout ce qui touche à la gestion, à la culture d'entreprise, aux salaires, aux avantages et à l'atmosphère du lieu de travail.

Commencez par partager le Sondage de rétroaction des employés avec les membres de votre équipe afin d'évaluer leurs opinions sur différents aspects de votre entreprise, ce qui vous permettra d'apporter des améliorations ciblées. Rédigez des énoncés de réponse et fournissez une échelle d'évaluation allant de Tout à fait d'accord à Pas du tout d'accord pour une évaluation rapide de la satisfaction des clients.

Le formulaire du questionnaire est entièrement personnalisable, ce qui vous permet d'ajouter, de modifier ou d'améliorer les questions et les énoncés, d'introduire des évaluations basées sur les emoji pour l'engagement et de désigner des champs obligatoires pour garantir des réponses constructives. 🎨

Dans le Panneau des réponses, toutes les soumissions sont triées en fonction du champ personnalisé du département. Les cartes de tâches indiquent le nom de chaque répondant et toutes les informations soumises dans ce questionnaire en ligne.

Pour personnaliser l'affichage, vous pouvez regrouper les réponses en fonction d'autres champs personnalisés afin de vous concentrer sur les évaluations des employés concernant la transparence du management, la communication avec le manager et l'ouverture au changement.

8. Modèle de formulaire de rétroaction ClickUp

Utilisez le modèle de formulaire de retour d'information ClickUp pour recueillir et analyser les commentaires des clients sur vos services et votre équipe

Le Modèle de formulaire de rétroaction ClickUp est votre génie numérique dans une bouteille pour apprendre des erreurs du passé en recueillant les réactions des clients sur tous les sujets, des caractéristiques du produit à la tarification en passant par l'assistance à la clientèle. 🧞‍♂️

Après avoir fourni un service ou réalisé une vente, il vous suffit de partager le lien Formulaire de rétroaction du modèle avec vos clients pour recueillir leurs commentaires. Parmi les modèles d'enquête de cette liste, ce questionnaire en ligne comporte des champs prêts à l'emploi pour évaluer leur expérience et leurs besoins. Vous pouvez également ajouter d'autres champs pour modifier facilement le formulaire à votre convenance et mieux comprendre les données collectées.

La vue Liste d'évaluation des services affiche les commentaires des clients regroupés selon le service qu'ils ont évalué, comme la peinture extérieure, la rénovation de la cuisine et la rénovation de la salle de bain. Voici à quoi ressemblent les principaux éléments de cette liste si nous prenons l'exemple de la rénovation de la cuisine :

Note globale : le nombre d'étoiles attribuées au produit (par exemple, quatre sur cinq)

: le nombre d'étoiles attribuées au produit (par exemple, quatre sur cinq) Raison de la note : L'utilisateur pourrait donner une réponse du type : "Je suis satisfait du résultat, mais il y a encore des choses à améliorer"

: L'utilisateur pourrait donner une réponse du type : "Je suis satisfait du résultat, mais il y a encore des choses à améliorer" Suggestions d'amélioration : l'utilisateur peut faire une suggestion du type : "Nous aurions pu terminer à temps si le prestataire de services avait commandé les matériaux plus tôt"

Vous pouvez évaluer les performances de votre équipe de la même manière en ouvrant la vue Liste d'évaluation du prestataire, où vous verrez une liste des membres de votre équipe avec leurs évaluations, leurs suggestions d'amélioration et les raisons de leurs scores, parmi d'autres champs personnalisés.

Enfin, ouvrez la vue Panneau de recommandations générales pour voir vos employés regroupés par notes, de la plus élevée à la plus basse. Cliquez sur les cartes affichant des commentaires individuels pour obtenir plus de détails, tels que le nom du prestataire de services, le niveau du client et le type de service.

Ce questionnaire en ligne vous permet de répondre efficacement et de célébrer les réussites avec votre équipe ou de fournir un coaching aux employés les moins bien notés.

Et si vous avez besoin d'un coup de main pour des tâches allant au-delà de la collecte de données, plongez-vous dans la rubrique Bibliothèque de modèles ClickUp est une mine d'or avec plus de 1 000 options pour faciliter à peu près n'importe quel type de travail.

Libérez tout leur potentiel et voyez votre entreprise atteindre de nouveaux sommets ! ✈️