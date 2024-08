Jotform Vs. Google Forms : Quel est le meilleur outil de formulaire ?

Les entreprises s'appuient sur des données pour prendre des décisions concernant leur trajectoire. Les formulaires et les enquêtes font partie des meilleurs outils commerciaux pour collecter des données auprès des clients des partenaires, des employés et de nombreuses autres sources.

Si vous recherchez des logiciel de création de formulaires qui permet à votre équipe de créer facilement des formulaires et de recueillir des informations, Jotform et Google Forms sont deux options populaires. Tous deux sont des outils de formulaires et d'enquêtes en ligne de premier plan, mais il existe de nombreuses différences entre les deux.

Nous allons nous pencher sur les caractéristiques et les prix de Jotform et de Google Forms pour vous aider à choisir celui qui répond le mieux à vos besoins et à ceux de votre équipe.

Qu'est-ce que Jotform ?

via Jotform Jotform est un générateur de formulaires en ligne bien connu, à la fois puissant et riche en fonctionnalités, mais aussi relativement simple à utiliser. Jotform s'intègre également à un grand nombre d'outils commerciaux, ce qui permet aux entreprises de transférer rapidement les données qu'elles collectent avec Jotform vers des logiciels qui leur permettent d'analyser les données collectées par le biais des formulaires en ligne.

Jotform possède également d'excellentes fonctions de sécurité et de conformité, ce qui est très important lorsque vous collectez des données potentiellement sensibles auprès de vos partenaires commerciaux.

Caractéristiques de Jotform

Jotform regorge de fonctionnalités, tant de base que très avancées. De plus, l'interface est très conviviale, ce qui facilite la recherche et l'utilisation de toutes les fonctionnalités dont vous avez besoin pour créer vos formulaires d'entreprise.

Jetons un coup d'œil à quelques-unes des fonctionnalités qui distinguent Jotform de ses concurrents.

1. Construction avancée de formulaires

Jotform se distingue de la plupart de ses concurrents par la facilité avec laquelle il vous permet de créer des formulaires personnalisés. Vous n'avez pas besoin de savoir coder pour construire quoi que ce soit, mais si vous avez un peu d'expérience en matière de CSS, vous pourrez faire des merveilles avec Jotform.

Le constructeur de formulaires est presque entièrement basé sur le principe du glisser-déposer, ce qui vous permet d'ajouter simplement et rapidement des images, des widgets, des intégrations et même de changer les couleurs de votre formulaire en quelques clics.

via Jotform

2. Intégrations de paiement

Nous avons déjà mentionné que Jotform prend en charge de nombreuses intégrations, mais ses intégrations avec la plupart des principales plateformes de paiement en ligne sont quelque chose qui le distingue vraiment. Vous pouvez intégrer Jotform à Stripe, Paypal, Venmo, Apple Pay, et plus encore pour collecter des paiements.

Cela vous permet de créer des formulaires qui peuvent facturer les personnes qui les remplissent. Cela peut s'avérer utile si votre entreprise prend des réservations ou des commandes personnalisées, par exemple.

3. Widgets

Il existe littéralement des centaines de widgets que vous pouvez ajouter à vos formulaires Jotform. Par exemple, il existe un widget "Get Visitor Location" qui collecte des données de localisation via les adresses IP pour vous donner le code postal de la personne qui remplit le formulaire.

D'autres widgets populaires incluent Get Page from URL, SMS Confirmation, QR Codes, Whatsapp Button, et bien d'autres encore.

via Jotform

Prix de Jotform

Starter: Plan gratuit (5 formulaires, limite de 100 soumissions par mois)

Plan gratuit (5 formulaires, limite de 100 soumissions par mois) Bronze: 34 $ par mois (25 formulaires, limite de 1 000 soumissions par mois)

34 $ par mois (25 formulaires, limite de 1 000 soumissions par mois) Argent: 39 $/mois (50 formulaires, limite de 2 500 soumissions par mois)

39 $/mois (50 formulaires, limite de 2 500 soumissions par mois) Or: 99 $/mois (100 formulaires, limite de 10 000 soumissions par mois)

99 $/mois (100 formulaires, limite de 10 000 soumissions par mois) Entreprise: Contacter pour les prix (nombre illimité de formulaires et de soumissions mensuelles)

Qu'est-ce que Google Forms ?

via Formulaires Google Google Forms est un générateur de formulaires populaire et entièrement gratuit qui fait partie de Google Workspace, l'une des plateformes professionnelles les plus populaires et les plus utilisées au monde. Son utilisation est également 100% gratuite, il est donc facile de comprendre pourquoi tant de personnes utilisent les formulaires.

Mais comme tout outil gratuit, Google Forms a ses limites. Néanmoins, il offre de nombreuses fonctionnalités qui satisferont les besoins de la plupart des utilisateurs qui doivent créer et partager des formulaires commerciaux simples.

Fonctionnalités de Google Forms

Si vous prenez en considération le fait que son utilisation est entièrement gratuite, Google Forms est extrêmement riche en fonctionnalités. Il n'y a peut-être pas de fonctionnalités pour les utilisateurs chevronnés ou les grandes entreprises, mais il y a des tonnes de fonctionnalités puissantes et d'options de personnalisation que tout le monde peut utiliser sans avoir à payer quoi que ce soit. Avec Google Forms, vous pouvez créer un nombre illimité de formulaires gratuitement.

1. Questions interactives

Google Forms vous permet de poser plusieurs types de questions, ce qui vous permet de rendre vos formulaires interactifs. Vous pouvez configurer votre formulaire pour qu'il recueille des réponses courtes, c'est-à-dire que les personnes interrogées n'ont qu'une ligne pour enregistrer leurs réponses.

Vous pouvez également mettre en place des questions de type paragraphe qui permettent aux utilisateurs de donner des réponses approfondies. Il existe également un type de question de type case à cocher, un type de question de type téléchargement de fichier (idéal pour les équipes de RH qui collectent des CV), et bien d'autres encore.

Google Forms comprend également une logique conditionnelle, qui permet à vos formulaires de changer et de proposer des questions différentes en fonction de la réponse précédente de l'utilisateur.

via Formulaires Google

2. Quiz

Les enseignants adorent utiliser Google Forms, car c'est l'un des meilleurs outils gratuits pour créer facilement des quiz et les partager avec leurs élèves. Vous pouvez même attribuer des points à chaque question pour que la notation des quiz soit entièrement automatique.

La notation automatique fait gagner beaucoup de temps aux enseignants et permet aux étudiants de récupérer instantanément les résultats de leurs quiz.

3. Rapports

Quel que soit l'outil de formulaire que vous utilisez, vous finirez probablement par transférer les données collectées vers Google Sheets ou un autre équivalent de Microsoft Excel afin de créer des rapports et d'analyser les données que vous avez collectées. Puisqu'il s'agit de la même plateforme, l'intégration de votre formulaire Google avec Google Sheet, Google Analytics et d'autres types de documents et d'applications Google populaires est rapide et sans friction.

Google Forms est également capable de créer automatiquement des graphiques et des tableaux, ce qui vous permet de visualiser et de communiquer rapidement les résultats des enquêtes/campagnes avec les parties prenantes.

via Formulaires Google

Prix de Google Forms

Gratuit pour toujours

Jotform Vs. Google Forms : Comparaison des fonctionnalités

Bien que les deux soient d'excellents outils de création de formulaires, les différences entre Jotform et Google Forms sont celles auxquelles on peut s'attendre. Google Forms étant entièrement gratuit, il n'est pas aussi robuste. Cependant, il est incroyablement simple à utiliser.

Les fonctionnalités qui distinguent Jotform de Google Forms sont payantes. Mais si vous payez pour un compte premium, Jotform est beaucoup plus flexible, robuste et personnalisable que Google Forms.

Examinons quelques-unes des principales caractéristiques des deux outils et voyons en quoi ils diffèrent.

Analyses

Google Forms et Jotform traitent tous deux vos données très facilement. Les options de rapport de Google Forms sont plus simples à utiliser. Il y a trois rapports par défaut, et si vous avez besoin de faire des calculs supplémentaires et de créer un rapport plus détaillé et plus spécifique, votre meilleur choix est d'envoyer les données vers Google Sheets et d'y effectuer vos calculs.

Jotform est un peu moins intuitif, mais une fois que vous avez appris à l'utiliser, vous pouvez en faire beaucoup plus. Jotform dispose d'un outil appelé "Tableaux" qui permet de mettre les données au format feuille de calcul. Si vous voulez voir les réponses individuelles, vous devez aller dans la "boîte de réception" Vous disposez également d'outils d'analyse de formulaires distincts qui vous permettent de mieux connaître les personnes qui ont répondu.

Jotform offre donc plus d'options et de fonctionnalités de base, mais sa courbe d'apprentissage est nettement plus élevée.

via Formulaires Google

Modèles

En tant qu'outil gratuit, Google Forms n'offre pas beaucoup de modèles de formulaires. Jotform, en revanche, en propose des milliers. Si vous voulez des modèles pour vous aider à démarrer vos formulaires, et que vous cherchez beaucoup d'options pour jouer avec, Jotform est la voie à suivre.

Même lorsqu'ils sont un peu personnalisés, la plupart des formulaires de Jotform sont faciles à utiliser que Google Forms propose finissent par se ressembler. Avec les modèles de Google Forms, vous n'avez pas la possibilité de vraiment personnaliser vos formulaires et de les faire coïncider avec l'identité visuelle de votre marque.

Dans Jotform, si la personne qui travaille à la création des formulaires a un peu d'expérience en matière de codage et de conception, elle peut personnaliser complètement chaque aspect du formulaire. Jotform propose également des centaines de thèmes payants et gratuits que vous pouvez utiliser pour personnaliser les milliers de modèles qu'il propose.

via Jotform

Options de partage

Jotform et Google Forms sont tous deux très utiles pour les équipes qui ont besoin de collaborer sur des formulaires. Vous pouvez assigner des formulaires à d'autres coéquipiers de différentes manières, notamment par le biais de liens partageables, d'invitations par courriel et des médias sociaux.

Jotform vous permet également de télécharger votre formulaire au format PDF. Une autre fonctionnalité intéressante de Jotform est la possibilité d'inclure des rappels automatisés par courriel qui sont envoyés aux membres de l'équipe qui n'ont pas rempli un formulaire qui leur a été assigné.

Jotform vs. Google Forms sur Reddit

Bien qu'il n'y ait pas beaucoup de discussions sur Jotform et Google Forms sur Reddit, la plupart des utilisateurs s'accordent à dire que Jotform est la meilleure option si votre équipe a besoin d'un outil plus flexible et plus étendu pour créer des formulaires :

"Si vous voulez plus de 10 questions, je vous recommande Jotform. Jotform dispose également d'un paramètre gratuit qui vous permet de l'intégrer à Slack afin de recevoir un message Slack chaque fois que quelqu'un soumet le Jotform, et le message Slack peut également vous montrer les informations soumises à partir du Jotform si vous le configurez de cette façon."

Interrogé sur un alternative à Google Forms , un autre utilisateur a recommandé Jotform en précisant que la version gratuite était encore meilleure que Google Forms :

"Vous pouvez utiliser Jotform... bien mieux que Google Forms ! Je l'ai utilisé dans le passé (la version gratuite) et j'ai été vraiment impressionné par ses fonctionnalités."

Rencontrez ClickUp : La meilleure alternative à Jotform et Google Forms

Jotform et Google Forms sont excellents, mais que se passerait-il si la création de formulaires n'était que la partie émergée de l'iceberg ? C'est exactement ce que vous offre ClickUp : d'excellentes fonctions de création de formulaires intégrées à une plateforme de productivité tout-en-un dotée de fonctions avancées de gestion de projets.

Les fonctionnalités de ClickUp dépassent largement le cadre des créateurs de formulaires en ligne. Il s'agit d'un outil de productivité et de outil de gestion de projet que tout le monde peut utiliser pour une grande variété d'objectifs. En combinant la création de formulaires avec toutes les autres fonctionnalités dont ClickUp se targue, ClickUp peut amener la création de formulaires et d'enquêtes à un niveau entièrement nouveau.

Jetons un coup d'œil à quelques-unes des principales fonctionnalités de ClickUp qui en font une alternative sérieuse à Jotform et Google Forms.

Créez des formulaires plus intelligents dans ClickUp avec la logique conditionnelle pour rationaliser le processus, quelle que soit sa complexité

Vue du formulaire ClickUp

Un peu comme Jotform, Vue du formulaire de ClickUp de ClickUp vous permet de créer facilement des formulaires parfaits en glissant et déposant divers éléments. Vous pouvez également cliquer sur le titre de n'importe quel champ et le renommer facilement.

Contrairement à Google Forms, ClickUp vous permet d'inclure une image de marque personnalisée dans vos formulaires. Vous pouvez choisir un thème, changer les couleurs et même faire disparaître la marque ClickUp de vos formulaires.

Les formulaires créés dans ClickUp sont tout aussi partageables que dans Jotform et Google Forms. ClickUp permet également d'intégrer des formulaires dans des pages web à l'aide d'un code HTML qui est automatiquement créé pour vous. ClickUp offre également les fonctionnalités suivantes logique conditionnelle qui vous permettent de créer des enquêtes complexes qui posent des questions différentes en fonction des réponses données.

Les réponses sont également faciles à gérer dans ClickUp. Vous pouvez les envoyer à d'autres membres de l'équipe pour faciliter la collaboration et les intégrer dans n'importe quel autre projet ou flux de travail.

Le Centre de modèles comprend également des centaines de modèles gratuits, dont le modèle Modèle de formulaire de retour d'information ClickUp à recueillir les commentaires des clients !

Utilisez la vue Tableau dans le modèle de formulaire de feedback pour organiser les éléments et déplacer facilement les cartes entre les différentes étapes d'évaluation

ClickUp tasks Gestion des tâches est au cœur de ClickUp. C'est l'une des meilleures plateformes pour les équipes qui souhaitent planifier, organiser et collaborer, avec des options de personnalisation infinies pour tout type de projet. En raison de l'immense nombre de

outils de gestion de projet proposés dans ClickUp, il est parfait pour les petites entreprises comme pour les grandes.

La collaboration est un jeu d'enfant dans ClickUp. Vous pouvez Tâches ClickUp vous pouvez utiliser les tâches de ClickUp Tasks, commenter dans les fils de discussion, diviser les grands projets en sous-tâches plus faciles à gérer, et bien d'autres choses encore.

Logique conditionnelle dans les formulaires ClickUp Exemple de retour d'information sur un produit

Automations ClickUp

ClickUp facilite l'automatisation de vos tâches quotidiennes et routinières et vous permet de consacrer plus de temps à des tâches importantes. Il propose de nombreux automatismes prédéfinis qui peuvent être personnalisés en fonction des besoins exacts de votre équipe.

Vous pouvez même automatiser des outils tiers que vous souhaitez utiliser avec ClickUp Flux de travail automatisés de ClickUp fonctionnent avec des applications externes qui s'intègrent à la plateforme, et la liste des outils professionnels populaires qui peuvent être associés à ClickUp continue de s'allonger chaque mois.

Prix de ClickUp

Gratuit pour toujours

Illimité: 7 $/mois par utilisateur

7 $/mois par utilisateur Entreprise: 12$/mois par utilisateur

12$/mois par utilisateur Entreprise: Contacter pour les tarifs

ClickUp : Le gagnant de Google Forms vs. Jotform

Avec ClickUp, vous obtenez plus qu'un simple moyen de créer des formulaires et de les partager avec votre équipe : vous obtenez un centre de productivité centralisé et tout-en-un pour l'ensemble de votre travail. S'inscrire à ClickUp pour découvrir ses fonctions de création de formulaires et bien plus encore !