10 meilleurs logiciels de suivi des congés pour gérer les demandes de congés

Une gestion efficace des congés des employés garantit un bon équilibre entre vie professionnelle et vie privée, ainsi qu'une productivité optimale.

Les méthodes traditionnelles telles que les feuilles de calcul ou le suivi manuel des temps morts étant sujettes aux erreurs humaines, les logiciels de suivi des temps morts se sont imposés comme une solution idéale.

Le logiciel de suivi du temps de travail permet de suivre et de gérer efficacement les congés payés des employés. Il simplifie les demandes de congés, suit les accumulations et améliore la main-d'œuvre gestion du temps .

Choisir le bon logiciel peut s'avérer fastidieux. Nous avons donc décomposé les fonctionnalités clés, les avantages et les inconvénients, les prix et les évaluations des produits pour faciliter votre décision.

Qu'est-ce que vous devriez rechercher dans un logiciel de suivi de PTO?

Lorsque vous choisissez un logiciel de gestion des congés payés, votre priorité doit être de permettre à votre équipe de vivre une expérience transparente.

Voici les cinq éléments essentiels à rechercher dans un logiciel de suivi des prises de congés :

L'évolutivité : Optez pour une solution qui s'adapte à une main-d'œuvre en expansion et à des besoins organisationnels en constante évolution

: Optez pour une solution qui s'adapte à une main-d'œuvre en expansion et à des besoins organisationnels en constante évolution Des fonctionnalités de rapports robustes : Évaluez les indicateurs de rapports essentiels à la prise de décision, à l'affectation des ressources et au forfait des effectifs. Le logiciel doit fournir des informations précieuses sur les schémas de présence des employés, l'utilisation du PTO et les tendances générales en matière de congés

: Évaluez les indicateurs de rapports essentiels à la prise de décision, à l'affectation des ressources et au forfait des effectifs. Le logiciel doit fournir des informations précieuses sur les schémas de présence des employés, l'utilisation du PTO et les tendances générales en matière de congés Tarification : Comparez les fonctionnalités et les offres avant de signer. Le logiciel doit être adapté à votre budget et à vos besoins en matière de gestion des congés

: Comparez les fonctionnalités et les offres avant de signer. Le logiciel doit être adapté à votre budget et à vos besoins en matière de gestion des congés Adaptabilité : Comprenez si le logiciel de suivi des congés des employés est adaptable pour la gestion en déplacement et l'accessibilité des employés. Le logiciel doit vous aider à gérer les demandes de congés urgentes et à répondre aux besoins en personnel dans des délais très courts

: Comprenez si le logiciel de suivi des congés des employés est adaptable pour la gestion en déplacement et l'accessibilité des employés. Le logiciel doit vous aider à gérer les demandes de congés urgentes et à répondre aux besoins en personnel dans des délais très courts Mesures de sécurité : Accordez la priorité à la protection des données et à la défense contre les cybermenaces afin de protéger les informations sensibles des employés. Le logiciel devrait permettre au seul personnel autorisé d'accéder à ces informations

Les avis des utilisateurs sur des plateformes telles que G2 et Capterra offrent des indications précieuses sur les expériences réelles. Parcourez ces avis pour obtenir un aperçu holistique de chaque option.

Les 10 meilleurs logiciels de suivi des congés payés à utiliser en 2024

Que vous soyez à la recherche d'un logiciel de suivi de PTO gratuit ou d'une solution complète pour répondre aux besoins de votre main-d'œuvre, il est crucial de trouver la bonne solution.

Explorez notre liste curatée pour choisir celui qui s'aligne sur vos besoins spécifiques pour gérer efficacement les congés.

1. ClickUp

ClickUp offre une solution complète pour simplifier le suivi des congés payés. Outre ses fonctionnalités notables de gestion de projet, ClickUp est une solution globale de Logiciel RH .

Affichez plus de 15 vues dans ClickUp pour personnaliser votre flux de travail RH en fonction de vos besoins

Le résultat est une rationalisation des processus et une réduction des coûts une productivité accrue .

Le logiciel dispose de fonctionnalités de notification et d'alerte, vous informant des demandes en attente, des approbations et d'autres évènements critiques. Cela garantit une approche proactive de la gestion efficace des PTO.

ClickUp offre une conception et une navigation intuitives. Il vous permet de soumettre, d'examiner et d'approuver les demandes de congés sans effort.

L'accessibilité du système garantit que les membres de l'équipe trouvent facile d'utiliser le logiciel.

Capacités de ressources humaines avec des solutions polyvalentes Plate-forme de ressources humaines (RH) gère efficacement les diverses fonctions et tâches quotidiennes des RH, en regroupant les opérations essentielles au sein d'une seule et même plateforme.

Il aide à suivre les performances et l'engagement des employés, à rationaliser votre pipeline de recrutement et à créer des solutions d'onboarding. Cette polyvalence positionne ClickUp comme un logiciel de suivi des congés payés et une solution RH holistique.

Modèle de calendrier PTO pour une planification efficace Modèle de calendrier ClickUp PTO aide les équipes et les individus à bien forfaiter leur travail. Il affiche une vue détaillée des jours de congé des membres de l'équipe, ce qui permet aux managers et aux membres de l'équipe de planifier et de programmer facilement le travail autour de ces périodes.

Les responsables RH bénéficient d'un aperçu organisé des demandes en attente, ce qui facilite le processus d'approbation.

Modèle de demande de congés pour le PTO

Le Modèle de demande de congé ClickUp réduit votre charge administrative en permettant à votre personnel d'être autonome dans la demande et le suivi de ses congés.

Les responsables utilisent ce modèle pour examiner et approuver ou rejeter les demandes de congés de maladie, de congés occasionnels et de congés personnels. Il permet de maintenir un registre centralisé des demandes de congés des employés pour une meilleure gestion des ressources humaines et des ressources.

ClickUp meilleures fonctionnalités

Rationalisez les demandes de PTO à l'aide d'une interface intuitive et d'un flux de travail d'approbation rapide

Automatisation des accumulations pour éliminer les calculs manuels, garantissant une attribution précise et équitable des congés payés, permettant de gagner du temps et d'éviter les erreurs

Adapter les politiques de PTO aux besoins uniques de votre organisation, en promouvant la flexibilité et l'adhésion à des directives spécifiques en matière de congés

Fournir un accès instantané aux soldes de PTO et aux plannings, améliorant ainsi la transparence pour les équipes et les managers

Tenir tout le monde informé grâce à des rappels automatisés, réduisant ainsi le risque de dépassement des délais

Utiliser des modèles personnalisés pour synchroniser rapidement les calendriers et les demandes de congés

Les limites de ClickUp

Certains nouveaux utilisateurs notent une courbe d'apprentissage abrupte

Prix ClickUp

Free Forever: Idéal pour les petites équipes ou ceux qui explorent les capacités de ClickUp

Idéal pour les petites équipes ou ceux qui explorent les capacités de ClickUp Unlimited: 7$/mois par utilisateur

7$/mois par utilisateur Business: 12$/mois par utilisateur

12$/mois par utilisateur Enterprise: Tarification personnalisée pour les grandes entreprises

Tarification personnalisée pour les grandes entreprises ClickUp IA: Peut être ajouté à n'importe quel environnement de travail payant pour 5$ par membre

G2: 4.7/5 (9,201+ reviews)

4.7/5 (9,201+ reviews) Capterra: 4.7/5 (3,948+ commentaires)

2. CakeHR/SageHR

CakeHR est un logiciel de gestion des congés avec des flux de travail d'automatisation des approbations. Il permet aux administrateurs RH de configurer le système pour qu'il achemine automatiquement les demandes de congé aux superviseurs ou responsables appropriés en fonction de critères prédéfinis.

CakeHR est noté pour sa conception intuitive, sa rationalisation du suivi des PTO et son accessibilité pour les employés et les professionnels des RH.

via CakeHR Le tableau de bord propre fournit un aperçu des soldes de congés, des congés à venir et des demandes en attente pour aider à rationaliser le processus de gestion des congés.

Les meilleures fonctionnalités de CakeHR

Gérer les congés par le biais d'un portail en libre-service

Forfait pour la planification de la main-d'œuvre et les relevés de temps pour une coordination efficace

Naviguer de façon transparente avec une interface conviviale

Intégrer avec des plates-formes populaires telles que Slack, Google Agenda et Microsoft Teams

Limites de CakeHR

Ensemble de fonctionnalités étroit, ce qui limite son attrait pour les grandes entreprises

Vous devez exporter des données vers d'autres outils d'analyse pour des analyses approfondies et des besoins de rapports complexes

Prix de CakeHR

Essai gratuit: 14 jours

14 jours Prix de départ: 5,5 $/employé par mois

5,5 $/employé par mois Les prix augmentent avec le nombre d'employés et de modules

G2: 4.3/5 (71+ commentaires)

4.3/5 (71+ commentaires) Capterra: 4.5/5 (343+ avis)

3. Kissflow

Kissflow offre une solution polyvalente permettant de simplifier et d'améliorer les services sur site, à distance et gestion des effectifs hybrides .

via Kissflow Cette société est connue pour son approche proactive grâce à un système de gestion des congés automatisé. Il rationalise le processus de demande et d'approbation des congés, réduisant les frais administratifs et favorisant un flux de travail transparent.

Les meilleures fonctionnalités de Kissflow

Capturez, surveillez et gérez les demandes de congé avec un aperçu instantané

Automatisation des flux de travail pour rendre les employés autonomes dans la gestion de leurs demandes de congés et réduire la charge administrative

Personnalisez les politiques de congés pour répondre aux besoins spécifiques de votre organisation

Limites de Kissflow

Difficulté d'intégration avec les plateformes existantes

Fonctionnalités limitées de l'application mobile et des rapports

Prix de Kissflow

Basic: 1,500$/mois (fonctionnalités limitées)

1,500$/mois (fonctionnalités limitées) Enterprise: Prix personnalisé (fonctionnalités complètes)

G2: 4.3/5 (532+ commentaires)

4.3/5 (532+ commentaires) Capterra: 4.0/5 (40+ avis)

4. BambooHR

Le logiciel de suivi du temps de travail de BambooHR est un outil complet de gestion des congés payés et des vacances. Ses calculs d'accumulation innovants assurent un suivi précis des temps morts.

via BambooHR Les gestionnaires reçoivent des alertes de notification lorsqu'une demande de congé est soumise. Cela les aide à approuver ou à refuser les demandes invitées, instructions. Ce processus d'approbation rapide améliore la communication et évite les retards.

Les meilleures fonctionnalités de BambooHR

Permet l'envoi de demandes de congés par le biais du portail libre-service

Calculer les congés et afficher les absences quotidiennes à l'aide de plusieurs calendriers personnels et publics

Rester informé sur les jours de congé disponibles avec une visibilité en temps réel sur les soldes de PTO pour les employés et les gestionnaires

Limites de BambooHR

Structure des permissions des utilisateurs déroutante

Indicateurs de rapports limités

Prix de BambooHR

Essentiels: À partir de 5,25 $/mois

À partir de 5,25 $/mois Avantage: À partir de 8,75 $/mois

Évaluations et critiques de BambooHR

G2: 4.5/5 (1689+ commentaires)

4.5/5 (1689+ commentaires) Capterra: 4.6/5 (2666+ avis)

5. Clockify

Le logiciel de suivi des congés des employés Clockify est un outil simple de gestion automatisée des congés.

Il est connu pour son intégration avec le suivi du temps des projets, qui permet de suivre le temps et d'afficher une vue d'ensemble de la productivité des employés. Clockify permet aux responsables de projets de suivre sans effort les heures de travail et les congés payés au sein de la même interface.

La plateforme dispose d'une interface intuitive pour les demandes de congés payés. Elle permet aux responsables d'examiner et d'approuver ces demandes sans effort, rationalisant ainsi l'ensemble du processus de gestion des congés payés.

via Horlogerie Ce logiciel offre une visibilité en temps réel sur les soldes de PTO des employés, les accumulations et les tendances d'utilisation. Cela aide à la planification des effectifs et garantit des prévisions financières précises.

Les meilleures fonctionnalités de Clockify

Détecter les temps morts pour enregistrer les périodes hors du poste de travail

Accès aux données sur tous les appareils grâce à la détection du temps sur toutes les plates-formes

Automatisation des régularisations et des soldes pour un suivi sans faille

Générer des rapports et des analyses en temps réel pour une vision instantanée

Les limites de Clockify

Fonctionnalités limitées d'automatisation du suivi du temps

Nécessite des configurations supplémentaires pourintégrer Clockify avec votre pile technologique

Prix Clockify

Free: Avec des fonctionnalités telles que le suivi du temps et la feuille de temps

Avec des fonctionnalités telles que le suivi du temps et la feuille de temps Basic: 3,99 $/utilisateur/mois facturé annuellement ou 4,99 $ si facturé mensuellement

3,99 $/utilisateur/mois facturé annuellement ou 4,99 $ si facturé mensuellement Standard: 5,49 $/utilisateur/mois facturé annuellement ou 6,99 $ si facturé mensuellement

5,49 $/utilisateur/mois facturé annuellement ou 6,99 $ si facturé mensuellement Pro: $7.99/utilisateur/mois facturé annuellement ou $9.99 si facturé mensuellement

$7.99/utilisateur/mois facturé annuellement ou $9.99 si facturé mensuellement Enterprise: 11,99 $/utilisateur/mois facturés annuellement ou 14,99 $ si facturés mensuellement

Clockify évaluations et critiques

G2: 4.5/5 (158+ commentaires)

4.5/5 (158+ commentaires) Capterra: 4.7/5 (4727+ avis)

6. Buddy Punch

Buddy Punch propose un logiciel de suivi du temps de travail basé sur le cloud. Il s'agit d'une solution idéale pour les organisations à la recherche d'une gestion du temps conviviale et riche en fonctionnalités.

Son application mobile intuitive permet aux employés de demander et de gérer les demandes de congé.

via Guignol des copains Buddy Punch dispose d'une couche supplémentaire permettant d'afficher le calendrier global des PTO en temps réel afin de voir dans quelle mesure les Relevés de temps sont achevés ou disponibles, ce qui rend l'outil plus utile.

Les meilleures fonctionnalités de Buddy Punch

Générer des rapports variés et utiles pour des aperçus complets

S'intègre à vos plateformes existantes pour une meilleure compatibilité

Horodatage par le biais de multiples options via les navigateurs et les applications pour plus de flexibilité

Suivre la visibilité des employés avec le GPS pour un meilleur suivi

Limites de Buddy Punch

Difficulté d'accès aux enregistrements

Entrées de temps incohérentes et inexactes

Anomalies dans les fonctions de l'application mobile

Prix de Buddy Punch

Essai gratuit disponible sur tous les forfaits

disponible sur tous les forfaits Standard: 3,99$/utilisateur/mois facturé annuellement ou 4,99$ si facturé mensuellement + 19$ de frais de base/mois

3,99$/utilisateur/mois facturé annuellement ou 4,99$ si facturé mensuellement + 19$ de frais de base/mois Pro: 4,99$/utilisateur/mois facturé annuellement ou 5,99$ si facturé mensuellement + 19$ de frais de base/mois

4,99$/utilisateur/mois facturé annuellement ou 5,99$ si facturé mensuellement + 19$ de frais de base/mois Premium: 6,99 $/utilisateur/mois facturé annuellement ou 7,99 $ si facturé mensuellement + 19 $ de frais de base/mois

6,99 $/utilisateur/mois facturé annuellement ou 7,99 $ si facturé mensuellement + 19 $ de frais de base/mois Enterprise: Tarification personnalisée pour les grandes entreprises

Évaluations et commentaires de Buddy Punch

G2: 4.8/5 (220+ commentaires)

4.8/5 (220+ commentaires) Capterra: 4.8/5 (917+ commentaires)

7. Jibble

Le système de suivi du temps de travail de Jibble simplifie le suivi des congés de votre personnel pour une de la paie et gestion des présences .

Il s'agit d'une solution rentable et polyvalente répondant aux exigences des petites entreprises.

Sa conception permet aux employés et aux administrateurs de naviguer sur la plateforme sans effort.

via Jibble Le tableau de bord fournit un aperçu complet des soldes de congés, des congés à venir et des demandes en attente. Les utilisateurs apprécient un tel aperçu qui leur permet de planifier stratégiquement leurs congés.

Les meilleures fonctionnalités de Jibble

Accès à plusieurs plateformes pour améliorer la commodité et l'efficacité de l'utilisateur

Suivi de l'emplacement GPS pour une visibilité en temps réel de l'employé

Utiliser la biométrie pour améliorer la sécurité et les processus d'authentification

S'adapter à votre niche pour s'aligner sur les besoins de votre entreprise spécifiques à votre secteur d'activité

Les limites de Jibble

Options de personnalisation limitées

Erreurs dans les fonctions de l'application mobile

Prix de Jibble

Free: Idéal pour le suivi du temps avec vérification biométrique

Idéal pour le suivi du temps avec vérification biométrique Premium: 2$/utilisateur par mois

2$/utilisateur par mois Ultimate: 4$/utilisateur par mois

4$/utilisateur par mois Enterprise: Tarification personnalisée

G2: 4.6/5 (47+ commentaires)

4.6/5 (47+ commentaires) Capterra: 4.8/5 (722+ commentaires)

8. GoCo

GoCo vous aide à gérer plusieurs types de congés et à vous adapter à des politiques de PTO illimitées. Il facilite la planification des heures de travail et la gestion des PTO en un seul endroit.

GoCo utilise l'automatisation pour un système d'accumulation efficace. Cette fonction innovante élimine les calculs manuels, garantissant des soldes de PTO précis et à jour pour chaque employé.

Son portail en libre-service réduit votre charge administrative.

via GoCo Le design épuré garantit une expérience transparente, réduisant la courbe d'apprentissage pour les utilisateurs.

Les meilleures fonctionnalités de GoCo

Synchroniser les heures de travail et les congés grâce à des horaires numériques codés par couleur

Automatisez les accumulations de PTO en fonction de règles prédéfinies, éliminant ainsi le besoin de calculs manuels

S'intégrer à vos plateformes existantes pour rationaliser le flux de travail

Améliorer l'expérience utilisateur avec une navigation transparente pour réduire la frustration des employés

Assurer la conformité avec les lois du travail et les politiques de l'entreprise concernant le PTO pour éviter les tracas juridiques et les failles de sécurité

Limites de GoCo

Personnalisation limitée des rapports

La configuration de politiques de PTO complexes ou de fonctionnalités spécifiques implique une courbe d'apprentissage

Prix du GoCo

À partir de 5 $ par employé et par mois

G2: 4.6/5 (307+ commentaires)

4.6/5 (307+ commentaires) Capterra: 4.6/5 (106+ commentaires)

9. DayOff

DayOff est un outil léger et convivial qui aide les managers des RH et les chefs d'équipe à suivre les congés et les vacances.

Il est connu pour sa capacité à ajuster et à mettre à jour automatiquement les soldes de congés en temps réel.

La solution est disponible sous forme d'application mobile, ce qui vous permettra d'envoyer ou de gérer les demandes de congé à tout moment et en tout lieu.

via Jour sans

Les meilleures fonctionnalités de DayOff

Suivez les vacances et les PTO de l'équipe à un tarif rentable, ce qui permet d'économiser des ressources et d'optimiser l'affectation du budget

Adapter le système aux différents types d'entreprises et garantir l'adaptabilité et l'alignement sur les exigences spécifiques de l'industrie

Personnalisez les politiques d'équipe et les jours de travail avec des options flexibles, améliorant ainsi la satisfaction et la productivité des employés

Générer des rapports détaillés et efficacesdes outils de rapports détaillés et efficaces et des indicateurs, fournissant des informations précieuses sur les performances de l'équipe

Limites de DayOff

Erreurs dans les fonctions de l'application mobile

Difficultés de planification des congés

Prix de DayOff

Free Forever: Idéal pour un seul contrat, une seule équipe et un seul emplacement

Idéal pour un seul contrat, une seule équipe et un seul emplacement Pro: 1$ par employé/mois

G2: 0/5 (10 commentaires)

0/5 (10 commentaires) Capterra: 4.7/5 (99+ commentaires)

10. Zoho People

Zoho People dispose d'un planificateur de congés dynamique qui représente visuellement la disponibilité de l'équipe. Les gestionnaires utilisent cette fonctionnalité pour assurer une couverture optimale de la main-d'œuvre et minimiser les conflits de planification.

Zoho People s'adresse aux entreprises de tailles et de nationalités diverses. Il offre une assistance pour dix langues essentielles et des formes personnalisables.

via Zoho

Les meilleures fonctionnalités de Zoho People

Personnalisez les politiques de congé et les formes de demande pour répondre à des besoins variés

Assistance multilingue pour faciliter l'adoption et l'accès à l'information

Utiliser un portail libre-service pour accélérer la demande et le suivi des congés

Automatisation des flux de travail pour rationaliser l'envoi, l'approbation et la notification des demandes de congés

S'intégrer à vos systèmes de paie existants pour améliorer l'efficacité opérationnelle

Limites de Zoho People

Limite de l'API à 200 enregistrements par demande

Difficultés d'intégration avec les technologies existantes

Prix de Zoho People

Free: Gratuit pour cinq utilisateurs

Gratuit pour cinq utilisateurs Ressources humaines essentielles: 0,83 $/employé/mois facturé annuellement ou 1 $ si facturé mensuellement

0,83 $/employé/mois facturé annuellement ou 1 $ si facturé mensuellement Professionnel: 1,66 $/employé/mois facturé annuellement ou 2 $ si facturé mensuellement

1,66 $/employé/mois facturé annuellement ou 2 $ si facturé mensuellement Premium: 2,5 $/employé/mois facturé annuellement ou 3 $ si facturé mensuellement

2,5 $/employé/mois facturé annuellement ou 3 $ si facturé mensuellement Enterprise: 4,16 $/employé/mois facturé annuellement ou 5 $ si facturé mensuellement

Zoho People évaluations et critiques

G2: 4.4/5 (304+ reviews)

4.4/5 (304+ reviews) Capterra: 4.3/5 (241+ commentaires)

Choisissez le bon logiciel de gestion des congés payés pour votre équipe

Les congés payés des employés sont essentiels pour l'engagement de la main-d'œuvre . Ainsi, concentrez-vous sur l'alignement du logiciel de suivi du temps de travail sur les besoins uniques de votre équipe en matière de suivi des congés payés.

Testez les solutions potentielles avec des essais gratuits, en vous assurant qu'elles s'intègrent parfaitement à votre gestion de projet flux de travail.

ClickUp s'impose comme un logiciel complet de suivi des vacances des employés. Tirez parti des fonctionnalités de ClickUp pour gérer en toute transparence tous les congés des employés Fonctions RH et les tâches quotidiennes.

Grâce à des modèles personnalisables, adaptez les fonctionnalités de ClickUp à vos besoins spécifiques en matière de suivi des congés payés. Cette flexibilité permet de créer des solutions sur mesure qui s'alignent précisément sur vos politiques de congés.

En outre, ClickUp est rentable et utilise une automatisation innovante pour faire gagner un temps précieux aux équipes RH. Inscrivez-vous à ClickUp dès aujourd'hui et commencez à créer des processus RH qui placent vos collaborateurs au premier plan. 🏆