Diagramme de Gantt et feuille de route : Guide des similitudes et des différences à l'usage des chefs de projet

Une gestion de projet efficace exige une planification méticuleuse, un calendrier et un suivi de la progression, tout en gardant à l'esprit les objectifs fixés et les délais de validation. C'est facile quand il s'agit d'un petit projet. Mais si vous menez une initiative de grande envergure, vous vous retrouvez face à un véritable projet qui doit être dompté à l'aide des armes les plus sophistiquées.

C'est à cela que servent les outils tels que les diagrammes de Gantt et les feuilles de route ! Ils peuvent vous fournir des informations précieuses sur votre projet, vous aider à orienter toutes ses parties mobiles dans la bonne direction et à vaincre la bête sans la moindre égratignure. 😏

Une idée reçue courante (et, osons le dire, totalement injuste) est que les diagrammes de Gantt et les feuilles de route sont la même chose, principalement parce qu'ils se ressemblent et qu'ils sont utilisés comme outils de planification de projet. En réalité, chaque outil permet de visualiser les éléments stratégiques d'un forfait de manière unique.

Dans cet article, nous allons approfondir les similitudes et les différences entre le diagramme de Gantt et la feuille de route et expliquer leurs principaux cas d'utilisation, ainsi que la façon dont ils s'intègrent dans la méthodologie agile. Nous suggérerons également différents outils et modèles pour tirer parti de ces deux techniques de visualisation.

Qu'est-ce qu'un diagramme de Gantt ?

Un diagramme de Gantt est une technique de visualisation très répandue diagramme de gestion de projet qui visualise les tâches liées à un projet particulier sous le formulaire d'un diagramme à barres pratique, généralement horizontal. Il se concentre sur les séquences de tâches et les dépendances sur une période, représentant un calendrier linéaire avec des échéances précises et le flux ordonné de tâches particulières.

Visualisez et gérez n'importe quel projet avec les diagrammes de Gantt de ClickUp

Vous vous demandez peut-être pourquoi vous avez besoin d'un diagramme de Gantt alors que vous pouvez conserver toutes les tâches et les échéances dans une liste ou un tableau. Bien que cela soit possible, le véritable objectif d'un diagramme de Gantt est de servir d'outil de réflexion stratégique et de forfait dans le cadre de la gestion de projet professionnelle.

Le fait d'avoir le travail du projet présenté dans un diagramme à barres vous rend visuellement réceptif. Le résultat est que vous pouvez affiner votre forfait stratégique plus efficacement, identifier les priorités, les risques et les obstacles, et rester sur la bonne voie pour atteindre les objets.

Voici d'autres avantages précieux dont vous bénéficierez grâce aux diagrammes de Gantt :

**Les diagrammes de Gantt indiquent quelles tâches doivent être abordées en premier et dans quel ordre afin de faire avancer le projet, de minimiser les chevauchements et d'établir un échéancier clair Visualiser l'affectation des ressources: Grâce à l'aperçu détaillé de la durée de chaque tâche et de la charge de travail de votre équipe, vous pouvez facilement repérer les inefficacités et réorganiser les troupes avant le début du projet Gestion de projets à toutes les étapes: Les diagrammes de Gantt vous permettent de garder un œil sur les projets à long terme tout au long de leur cycle de vie. Vous pouvez mieux contrôler les éléments stratégiques du forfait global du projet et les nuances complexes du calendrier

Diagrammes de Gantt traditionnels et agiles dans la gestion de projet

Les diagrammes de Gantt traditionnels s'articulent autour de calendriers fixes et ne laissent pas beaucoup de place aux changements. Cela fonctionne généralement pour les méthodologies en cascade où vous avez un forfait détaillant tout du début à la fin du projet, paramétré pour être achevé de façon linéaire. Ces diagrammes respectent des échéanciers rigides et ne sont pas vraiment connus pour leur flexibilité. En outre, ils ne répondent souvent pas aux attentes des parties prenantes en termes de suivi d'une progression réaliste.

Cependant, comme de plus en plus d'équipes adoptent le cadre agile pour leurs projets, il est naturel que les diagrammes de Gantt s'adaptent. Les diagrammes de Gantt pour les équipes agiles combinent le meilleur des deux mondes, en présentant généralement les tâches et dépendances spécifiques au sprint. De cette manière, les équipes disposent d'une marge de manœuvre suffisante pour changer de cap après chaque sprint.

La plupart des diagrammes de Gantt modernes affichent les informations relatives aux projets de manière linéaire. Il vous appartient de les personnaliser en fonction des organisations traditionnelles ou agiles.

Diagrammes de Gantt vs. échéanciers de projet vs. tableaux Kanban

Diagrammes de Gantt ne sont pas tout à fait les mêmes que les échéanciers ou Tableaux Kanban bien que tous ces outils aient pour objectif commun de visualiser les tâches d'un projet. Échéanciers de projets vous donnent un aperçu rapide de toutes les tâches dans l'ordre chronologique. Elles se concentrent davantage sur la chronologie et ignorent les dépendances et les durées des tâches (que les diagrammes de Gantt présentent).

Les tableaux Kanban, quant à eux, classent les tâches en fonction de leur statut, comme À faire ou En attente. Voici à quoi ressemble un tableau Kanban typique :

Supervisez les tâches et les projets d'un seul coup d'œil et glissez-déposez les tâches, triez et filtrez sans effort grâce à un Tableau Kanban entièrement personnalisable

Diagramme de Gantt Exemples

La meilleure façon de comprendre ce que sont les diagrammes de Gantt est de d'observer des exemples . Nous utiliserons des échantillons de ClickUp , un site populaire de Logiciel de diagramme de Gantt afin de montrer comment les diagrammes de Gantt peuvent répondre à différents cas d'utilisation.

Diagramme de Gantt pour un projet de construction

Assurez-vous que tout le monde est sur la même page en utilisant ce simple diagramme de Gantt de la construction pour suivre les jalons et livrer les projets dans les délais

Ce diagramme de Gantt porte sur un projet de construction. Toutes les tâches liées au projet et leur statut sont listés dans la partie gauche du graphique.

Dans cet exemple, les tâches sont présentées par ordre chronologique et sont organisées de manière à ne pas se chevaucher. Les tâches marquées d'un diamant jaune sont des jalons du projet : elles représentent des points de progression importants dans le calendrier du projet. Ce diagramme de Gantt comporte deux jalons -Signature de l'accord et Démolition, qui représentent des évènements clés.

Diagramme de Gantt pour la gestion des comptes

Utilisez le modèle de planification des comptes ClickUp Gantt pour gérer vos comptes et les tâches qui y sont liées en toute simplicité

Ce diagramme de Gantt se concentre sur la gestion des comptes de plusieurs clients. Sous chaque client listé à gauche de l'image, vous verrez les tâches qui s'y rapportent. Ces tâches sont visualisées dans le diagramme à barres, où vous pouvez facilement accéder à leur durée, marquer les jalons et repérer les chevauchements.

Cet exemple particulier décrit les tâches dans un environnement agile, elles ne sont donc pas organisées chronologiquement. Cela vous permet de mettre en place des paramètres plus souples et de réaffecter les responsables de comptes pour tenir compte des mises à jour de dernière minute.

Qu'est-ce qu'une feuille de route ?

A la feuille de route est un outil de gestion de projet qui vous aide à créer un forfait de projet stratégique et à établir des objectifs majeurs . Il ne se préoccupe pas des micro-détails tels que les calendriers granulaires et les dépendances - les feuilles de route capturent la réflexion stratégique globale et les objectifs qui guident finalement la planification et l'exécution détaillées du projet.

L'aspect visuel des feuilles de route dépend de vos préférences : vous pouvez les représenter sur des tableaux blancs sous forme d'organigrammes ou dans des feuilles de calcul.

En plus de fournir un aperçu de haut niveau du projet, les feuilles de route peuvent servir d'outils de communication à grande échelle. Une feuille de route bien conçue représente la trajectoire de votre projet. Vous pouvez donc l'utiliser pour tenir vos parties prenantes informées des éléments déterminants de la voie à suivre, en particulier pour les projets complexes.

On pourrait dire que les feuilles de route se concentrent sur le pourquoi (qui est le but du projet?), tandis que les diagrammes de Gantt se concentrent sur le quoi (quel est l'échéancier du travail au jour le jour pour achever le projet?).

Avantages des feuilles de route des projets

Les nombreux avantages des feuilles de route sont les suivants

**Lorsque les équipes de projet connaissent le "pourquoi" d'une initiative, elles peuvent s'assurer que leurs actions s'inscrivent dans le cadre d'objectifs plus larges **Les diagrammes de Gantt sont d'excellents outils de planification pour les responsables opérationnels, mais les feuilles de route aident les cadres supérieurs à déterminer des aspects plus urgents tels que le budget et l'allocation des ressources entre les projets Collaboration interfonctionnelle transparente grâce aux outils: Supposons que vous meniez la même initiative à grande échelle, à savoir le lancement d'un nouveau produit, dans tous les services. En cours, la progression est lente en raison d'un manque d'information entre les équipes, ce qui conduit à des calendriers bâclés. Mais grâce à des outils puissants, vous pouvez configurer votre feuille de route pour qu'elle affiche en temps réel les progrès réalisés et les obstacles rencontrés, ce qui permettra aux responsables hiérarchiques ou aux chefs de service d'actualiser plus rapidement les calendriers de travail

Exemples de feuilles de route

Examinons deux exemples de feuilles de route dans ClickUp pour mieux les comprendre d'un point de vue pratique.

Feuille de route pour la sortie d'un nouveau produit

Organisez clairement vos idées et partez à la conquête du marché avec ce modèle de tableau blanc ClickUp Roadmap

Cette feuille de route bien conçue reflète l'échéancier de lancement d'un nouveau produit. Elle divise le projet en équipes - conception, développement et marketing - afin de faciliter le suivi de la progression.

Chaque activité de la feuille de route est codée par une couleur en fonction de l'équipe responsable. Les activités sont également classées en fonction du mois auquel elles sont dues - remarquez que la feuille de route ne se concentre pas sur les activités quotidiennes ou hebdomadaires comme le fait un diagramme de Gantt.

Feuille de route pour le développement de produits

Utilisez le modèle de feuille de route ClickUp pour visualiser le processus de développement d'un produit

Voici un autre exemple de la façon dont vous pouvez utiliser ClickUp comme outil de feuille de route en ligne pour visualiser le développement d'un produit. Dans ce cas, le projet est divisé en trois grandes phases sans contrainte de temps, à savoir :

Idées de produit et hiérarchisation des priorités Livraison du produit et feuille de route Lancement du produit

Cet exemple illustre parfaitement le fait que les feuilles de route permettent d'avoir une vue d'ensemble d'un projet particulier. Elles ne détaillent pas la durée exacte de chaque tâche ni l'assigné - elles permettent simplement de développer une stratégie de produit plus complexe.

Différences clés entre les diagrammes de Gantt et les feuilles de route

À l'heure actuelle, vous devez avoir compris l'idée de base des diagrammes de Gantt et des feuilles de route. Mais, pour un œil non averti, ils peuvent se ressembler. 👀

Revisitons donc ces deux concepts sous trois angles différents.

1. Fonction

Comme nous l'avons vu dans leurs sections respectives, les diagrammes de Gantt et les feuilles de route diffèrent par leur fonction principale. Le premier sert à créer un forfait détaillé pour achever un projet et à décrire toutes les tâches, dépendances et activités pertinentes sur un projet d'un échéancier prédéterminé à côté des échéances.

Les feuilles de route, quant à elles, représentent l'orientation générale du projet objectifs du projet et l'intervalle du travail à un niveau macro. Par exemple, une feuille de route pourrait être une simple visualisation de toutes les phases d'un projet, comme :

Brainstorming

Hiérarchisation des fonctionnalités

Développement du concept

Forfait marketing

Développement du produit

Test

Lancement du produit

Il s'agit là d'une trajectoire approximative de votre futur forfait de projet. Maintenant, lorsque vous décomposez chaque phase en un calendrier détaillé pour mettre l'accent sur le travail linéaire, vous réalisez un diagramme de Gantt.

2. Public

Ce niveau de détail nous amène à une autre différence importante : le public. Le groupe cible de vos diagrammes de Gantt est votre équipe - elle s'en sert comme d'une boussole qui la guide dans la bonne direction en termes de ce qui doit être fait et dans quelle commande. Les principaux utilisateurs de vos feuilles de route sont les parties prenantes de haut niveau, comme les cadres supérieurs, les investisseurs, les partenaires et les dirigeants, qui s'intéressent à la rentabilité du projet.

3. Délai

Une autre différence entre les deux outils de gestion de projet est le cadre temporel. Les diagrammes de Gantt étant plus détaillés, ils se concentrent généralement sur des périodes plus courtes avec des dates précises. En revanche, les feuilles de route ont un échéancier plus souple, ne comportent pas de dates validées et peuvent s'étaler sur plusieurs années.

Roadmap vs. diagramme de Gantt : Que choisir ?

Les feuilles de route ne s'intéressent pas aux détails, elles doivent donc être choisies lorsque vous le souhaitez :

Obtenir un aperçu de haut niveau de votre projet

Présenter les objets d'un projet aux parties prenantes

Maintenir les équipes de projet sur la même page en ce qui concerne les objectifs à long terme

En revanche, un diagramme de Gantt est plus adapté lorsque vous avez besoin de.. :

Plonger dans les détails d'un projet

Spécifier les tâches et les calendriers pour établir les comptes

De forfaiter les priorités et les dépendances

N'oubliez pas que ces deux outils ne s'excluent pas l'un l'autre. Bien au contraire, l'utilisation des deux permet d'obtenir une gestion de projet bien équilibrée. Votre point de départ est la création d'une feuille de route dans laquelle vous définirez les objectifs et les stratégies. Ensuite, vous la ferez approuver par les parties prenantes et la partagerez avec les gestionnaires de tâches, qui s'appuieront finalement sur ses informations pour préparer les diagrammes de Gantt.

Diagramme de Gantt vs. Feuille de route : Lequel convient le mieux à Agile ?

Les flux de travail agiles sont synonymes de flexibilité, d'adaptabilité et de collaboration. Ils s'adaptent aux changements fréquents qui surviennent à la volée sans que votre projet ne s'écroule comme un château de cartes.

Nous avons établi que les diagrammes de Gantt traditionnels ne sont pas adaptés à l'approche agile, car ils se focalisent sur les calendriers et les détails les plus infimes. Ils ne sont pas conçus pour assister des changements fréquents, ce qui va à l'encontre des fondements mêmes d'un cadre agile. Cependant, les gestionnaires de projet agiles apprécient toujours les avantages de ces diagrammes visuels en matière de suivi. C'est pourquoi les diagrammes de Gantt modernes sont généralement modifiés pour représenter des tâches de sprint, plutôt que des flux de travail de projets entiers.

Les feuilles de route sont plus adaptées à la méthode agile parce qu'elles ne sont pas aussi détaillées. Elles se concentrent sur les résultats souhaités plutôt que sur la production, permettant ainsi à votre équipe de disposer d'une plus grande marge de manœuvre pour ajuster les calendriers. Cependant, les feuilles de route ne sont pas toujours idéales car elles limitent votre travail. Elles sont axées sur le forfait à long terme et peuvent devoir être modifiées fréquemment pour assister le développement itératif de logiciels, ce qui est improductif.

Cela dit, les diagrammes de Gantt et les feuilles de route peuvent tous deux constituer une partie précieuse de votre flux de travail agile si vous utilisez le bon plateforme de gestion de projet -comme ClickUp, qui fait office de feuille de route et de diagramme de Gantt et aide les équipes agiles à maîtriser les stratégies à long terme ainsi que les flux de travail quotidiens.

Créez des diagrammes de Gantt et des feuilles de route parfaits avec ClickUp

Il n'y a pas de concurrence entre les diagrammes de Gantt et les feuilles de route - les deux peuvent assister et rationaliser vos processus de gestion de projet. Cependant, vous ne pouvez maximiser leurs avantages que si vous utilisez un logiciel de gestion de projet de première classe gestion de tâches et de projets outil.

ClickUprises est à la hauteur de l'événement et vous permet de combiner la puissance de Diagrammes de Gantt et des feuilles de route pour avoir un contrôle achevé sur votre travail. 🤓

Voyons comment ClickUp vous aide à créer et à gérer des diagrammes de Gantt et des feuilles de route.

Créer des diagrammes de Gantt élaborés et flexibles avec ClickUp

Utilisez les diagrammes de Gantt dans ClickUp pour suivre la productivité ainsi que les retards et les goulets d'étranglement

L'un des principaux attraits de ClickUp est sa capacité à présenter vos projets sous différentes perspectives, ce qui est possible grâce à Les affichages de ClickUp . Vous avez les classiques comme le Tableau Kanban et Vue Liste qui vous aide à organiser et à classer les tâches par catégories, ainsi que des affichages avancés permettant de zoomer sur les détails.

L'une des options avancées est la fonction Vue diagramme Gantt . Grâce à elle, vous pouvez visualiser et gérer toutes les tâches et dépendances liées à un projet, définir des paramètres de priorité et collaborer avec votre équipe.

Les diagrammes de Gantt de ClickUp sont dynamiques et faciles à filtrer - une fois que vous avez créé des tâches et des les jalons du projet avec les détails qui l'accompagnent, vous pouvez personnaliser ce que vous voyez sur le diagramme. Par exemple, si vous souhaitez voir ce dont un membre spécifique de l'équipe est responsable, appuyez sur le bouton Trier par en haut du diagramme et choisissez Nom. Vous disposez d'autres critères de tri, tels que la date d'échéance, la priorité ou le statut.

Pour vérifier la progression d'une tâche spécifique, il suffit de passer la souris dessus - ClickUp affichera le pourcentage exact.

La conception drag-and-drop est un autre avantage des diagrammes de Gantt de ClickUp. Grâce à lui, vous pouvez rapidement ajuster vos tâches, et vous savez ce que cela signifie : les diagrammes peuvent s'intégrer à vos flux de travail agiles comme un gant ! 🧤

En plus de vous permettre d'effectuer des modifications rapides, l'interface par glisser-déposer est idéale pour créer des des dépendances de tâches . Tout ce que vous avez à faire est de connecter des tâches, et ClickUp définira automatiquement des dépendances de type blocking ou waiting on. Si vous activez l'option chemin critique (en sélectionnant Personnaliser puis Chemin critique dans le coin supérieur droit du diagramme), vous permettrez à ClickUp de suivre les goulets d'étranglement et autres échéanciers potentiels.

Tirer parti des Tableaux blancs ClickUp pour les feuilles de route

Utilisez le modèle de tableau blanc de la feuille de route du développement de produits de ClickUp pour planifier, suivre et célébrer visuellement les jalons du développement de vos produits

ClickUp dispose d'une fonctionnalité géniale pour la collaboration en temps réel et l'élaboration de feuilles de route, appelée Tableaux blancs ClickUp . Ces tableaux numériques vous permettent, à vous et à votre équipe, de faire du brainstorming, d'élaborer des stratégies et de transformer vos idées en concepts en quelques clics.

Une fois que vous avez lancé Tableau blanc, la petite barre d'outils à gauche contient tout ce dont vous avez besoin pour libérer votre créativité - dessiner et connecter, écrire du texte, créer des formes, joindre des liens et des fichiers multimédias, ou créer des notes.

Avec ClickUp Tableau blanc, vous pouvez concevoir des feuilles de route pour tout projet dont vous êtes responsable, qu'il s'agisse de construction ou de développement de logiciels . Utilisez l'interface "glisser-déposer" pour ajouter des formes et créer des connexions afin de représenter la trajectoire de votre projet sous forme d'organigrammes, de plans par phase ou sous toute autre forme que vous préférez.

Comme les Tableaux blancs ClickUp affichent chaque changement en temps réel, vous pouvez inviter les membres de votre équipe à participer à l'élaboration de la feuille de route parfaite de votre projet. De même, vous pouvez la partager avec les parties prenantes concernées pour présenter votre progression, demander un retour d'information et procéder à des ajustements en conséquence.

Si la création d'une feuille de route à partir de zéro vous semble fastidieuse, ClickUp a une solution : les modèles ! Ils disposent d'une infrastructure préétablie pour configurer les feuilles de route et les diagrammes de Gantt.

Nous recommandons le modèle Modèle de feuille de route du produit ClickUp . Il est idéal pour visualiser l'ensemble du cycle de vie du développement, établir des priorités et suivre la progression. En plus de la vue Tableau blanc pour votre feuille de route, vous obtenez également une vue diagramme Gantt, ce qui rend le modèle parfait pour ceux qui veulent utiliser les deux outils pour naviguer dans les processus. 🔥

Autres modèles de diagramme de Gantt et de feuille de route

Avec une bibliothèque de modèles de 1 000+ options clickUp est là pour vous aider à construire vos diagrammes de Gantt ou vos feuilles de route en un raccourci.

Les deux modèles de diagramme de Gantt que nous vous recommandons sont les suivants :

ClickUp Modèle de diagramme de Gantt simple: Idéal pour visualiser les petits projets Modèle d'échéancier ClickUp Gantt: Offre trois vues Gantt - hebdomadaire, mensuelle et annuelle, vous permettant de zoomer sur les détails et d'afficher une vue d'ensemble de tous vos projets pour l'année

/$$$img/ https://lh7-us.googleusercontent.com/uUQ711rJifYGl5aX0OG-t\_oImhN\_FLpnWJA7UNWMaQVhePL\_JifFgdghGqM2xXQ0coufgrSY0y\_8Gb369nrl4rd2kS-7f\_FDJWlaLk1amKSc0ZOPKaPJQDu9q30RWhxZ8M19jMUleADpqCD6CMoCo ClickUp Modèle de diagramme de Gantt simple /$$img/

Utilisez le modèle de diagramme de Gantt simple de ClickUp pour visualiser les moindres détails de vos projets

Si vous souhaitez créer des feuilles de route, nous vous recommandons ces modèles :

Modèle de Tableau blanc de la feuille de route ClickUp: Un modèle de Tableau blanc ajustable qui vient avec des sections pré-faites pour classer les activités de l'équipe et définir les délais Modèle de feuille de route de projet ClickUp: Vous offre cinq vues pour la liste, l'organisation et le suivi des tâches, la détermination des échéances et la gestion de la charge de travail de votre équipe

Diagramme de Gantt vs. Feuille de route : Pourquoi pas les deux ?

Les diagrammes de Gantt se concentrent sur les détails et les feuilles de route sur la vue d'ensemble - dans l'ensemble, le choix dépend de ce que vous voulez observer.

Avec ClickUp, vous pouvez créer, organiser et gérer les deux en toute simplicité. Les fonctionnalités conviviales de la plateforme vous aident à créer des visualisations de projet dynamiques et à achever les flux de travail. S'inscrire gratuitement dès aujourd'hui et découvrez d'autres fonctionnalités pratiques qui rationalisent la gestion de projet ! 🥰