L'art des épopées agiles : Créer, suivre et mesurer le succès

Gérer des épopées agiles, c'est comme jongler avec des quilles de bowling. Si vous les quittez des yeux, vous risquez de tout gâcher. Mais avec suffisamment de pratique et un ensemble d'outils robustes, les gestionnaires de projet peuvent facilement maîtriser l'art d'achever les épiques dans les itérations agiles les plus courtes. 🤹

Si vous êtes déjà sur le chemin pour le faire, ne vous inquiétez pas - nous sommes ici pour décoder la clé secrète pour harmoniser vos épiques agiles avec une gestion de projet efficace !

Cet article offre un aperçu complet de la nature des épiques agiles, de leur place au sein de la méthodologie agile au sens large, et de leur relation avec les récits d'utilisateurs et les tâches. Nous dresserons également la liste des différentes approches et de leurs avantages aux côtés d'exemples réels d'épopées agiles pour illustrer leur application pratique.

Plongeons dans le cadre qui sous-tend les épiques agiles !

Qu'est-ce qu'une épopée agile ?

Une épopée agile est une collection de tâches plus petites et mutuellement connectées, également connues sous le nom de user stories, mises en forme sous forme d'exigences qui répondent aux besoins de l'utilisateur final. Ces collections aident les équipes de développement à créer une hiérarchie des tâches en attente et à fournir une qualité constante à leurs clients

Dans la plupart des cas, les épopées agiles ne sont pas composées de tâches bas de gamme que vous pouvez achever en une seule itération. Considérez les épiques comme les branches d'un arbre, dont chaque feuille représente une histoire d'utilisateur - elles tomberont une par une au lieu de tomber toutes en même temps. 🍂

Néanmoins, vous devez maintenir une cohérence entre toutes les épiques - c'est là que les thèmes agiles entrent en jeu. Les thèmes sont le tronc de votre arbre agile et représentent les orientations générales du processus de développement sans entrer dans trop de détails. Ils aident les équipes agiles à hiérarchiser le travail et à s'assurer qu'il s'aligne sur les objectifs plus larges du projet.

Avec les épiques, vous pouvez détailler le paramètre initial du thème et transformer un objectif en une chaîne de tâches.

Le rôle des épiques agiles dans la gestion de projet

Les épopées agiles sont essentielles pour détailler l'objet général du projet et ouvrir la voie à l'accomplissement des exigences du client. En saisissant clairement le contexte d'un thème, les équipes réduisent le risque d'être submergées et de s'éloigner de leur objectif.

Dans cette optique, voici comment les épiques agiles contribuent à la bonne exécution du projet :

Fournir un affichage holistique: Les épiques décomposent les exigences générales initiales et permettent de créer des histoires d'utilisateurs spécifiques basées sur celles-ci. Elles fournissent une feuille de route stratégique pour le développement du produit et guident la hiérarchisation du travail

Les épiques décomposent les exigences générales initiales et permettent de créer des histoires d'utilisateurs spécifiques basées sur celles-ci. Elles fournissent une feuille de route stratégique pour le développement du produit et guident la hiérarchisation du travail Simplifier l'allocation des ressources: La compréhension de la portée et de la taille des épiques aide les gestionnaires de projet à prendre des décisions éclairées lors de l'allocation des ressourcess'assurer que toutes les tâches sont achevées dans les délais impartis *Gestion du carnet de commandes: Les épopées sont essentielles pour hiérarchiser le travail et gérer le carnet de commandes. Les chefs de projet, en collaboration avec les propriétaires de produits et les développeurs, classent les épiques par ordre de priorité en fonction de facteurs tels que l'urgence et les besoins des clients

La compréhension de la portée et de la taille des épiques aide les gestionnaires de projet à prendre des décisions éclairées lors de l'allocation des ressourcess'assurer que toutes les tâches sont achevées dans les délais impartis *Gestion du carnet de commandes: Les épopées sont essentielles pour hiérarchiser le travail et gérer le carnet de commandes. Les chefs de projet, en collaboration avec les propriétaires de produits et les développeurs, classent les épiques par ordre de priorité en fonction de facteurs tels que l'urgence et les besoins des clients Promotion de la collaboration: Des équipes interfonctionnelles ayant des tâches différentes peuvent faire partie de la même épopée, ce qui favorise la coopération et renforce la dynamique interne. En décomposant davantage les épiques en histoires plus petites, on s'assure que les dépendances sont gérées de manière efficace

Des équipes interfonctionnelles ayant des tâches différentes peuvent faire partie de la même épopée, ce qui favorise la coopération et renforce la dynamique interne. En décomposant davantage les épiques en histoires plus petites, on s'assure que les dépendances sont gérées de manière efficace Suivi de la progression: Les épopées fournissent un cadre pour le suivi de la progression et des jalons. Les gestionnaires de projet utilisent les épopées pour évaluer la trajectoire du projet, identifier les risques et les problèmes, et procéder aux ajustements nécessaires

La maintenance de la hiérarchie définie peut devenir difficile à mesure que vos épiques agiles augmentent en nombre et en taille. Dans ce cas, vous pouvez tirer parti des éléments suivants des modèles de gestion de projet -ils fournissent des cadres préconstruits et assurent la cohérence au sein de l'ensemble de l'équipe Scrum.

Gérez et suivez vos tâches efficacement grâce à l'affichage Tableau de type Kanban de ClickUp

Avantages de l'utilisation des épiques agiles

L'un des avantages les plus notables des épopées agiles est l'affinement des Gestion de projet Scrum . Les épiques fournissent un cadre pour la gestion de la portée du projet en décomposant les exigences importantes et complexes en éléments plus petits et plus faciles à gérer. Cela permet aux équipes de hiérarchiser le travail de manière efficace et garantit que les efforts de développement se concentrent sur la fourniture de la valeur.

Ce n'est là qu'une des raisons pour lesquelles vous devriez les intégrer dans vos processus. Explorons-en quelques autres ! ⚙️

Des résultats axés sur le client

En décomposant les épiques en histoires d'utilisateurs, gestion de projet agile permet non seulement d'établir des dépendances claires, mais aussi de s'assurer qu'une épopée répond à tous les besoins spécifiques du client.

Cela aide votre entreprise à hiérarchiser les commentaires des clients et à apporter des changements qui s'alignent sur les objectifs actuels de l'entreprise, justifiant ainsi les ressources des parties prenantes. Une fois que vous aurez établi une image de ce dont l'utilisateur final de votre produit a réellement besoin, toutes les équipes seront en mesure de répondre à ces besoins de manière efficace.

Flexibilité

À mesure que votre clientèle évolue, la dynamique du marché fait de même et, avec elle, les exigences générales du projet. C'est là que le cadre agile fait la différence - les épiques favorisent la flexibilité et l'adaptabilité

En répartissant stratégiquement la charge de travail, vous permettez aux développeurs et à l'ensemble de l'équipe Scrum ou agile de revenir sur une histoire d'utilisateur spécifique de n'importe quelle épique et de l' ajuster, de l' affiner, de la reprioriser, voire de l' discuter achever.

Amélioration de la gestion du temps

Les épiques sont encadrés dans le temps et ont naturellement des dates de début et de fin. Cela signifie que vous pouvez :

Les gérer en plusieurs sprints au lieu de submerger les développeurs

Faire des estimations claires sur la date à laquelle vous achèverez une épopée

Examiner les sprints précédents pour créer des prévisions plus précises pour les épiques à venir

Bien que ce processus puisse prendre du temps au début, une fois que vous aurez pris l'habitude de suivre tous les épiques simultanément, vous pourrez optimiser vos processus actuels et de faire des estimations plus précises.

Exemple pratique d'épopées agiles

Bien que le terme "épopée" soit né dans les paramètres du développement agile de logiciels, il s'applique facilement à tout processus qui peut être décomposé en éléments plus faciles à gérer. Pour expliquer ce terme plus en détail, faisons une analogie et voyons un exemple concret d'épopée agile. ⏸️

Exemple: Construction d'un jardin clos

Imaginez que vous construisiez un jardin clos, une oasis de tranquillité où les gens peuvent se détendre et se reconnecter avec la nature. Décomposons ce projet en utilisant les principes agiles.

Dans le contexte de notre jardin, les épiques représentent de grandes catégories de travail qui s'alignent sur les objets du projet. Voici quelques épopées potentielles :

Paysagisme: Conception de la disposition, sélection des plantes et création d'allées

Conception de la disposition, sélection des plantes et création d'allées **Infrastructure : construction d'une clôture, installation d'un portail et paramètres d'un système d'irrigation

**Confort : ajout de bancs, installation d'éclairages et de fonctionnalités décoratives

Les histoires d'utilisateurs représentent des fonctionnalités spécifiques du jardin du point de vue de l'utilisateur final. Elles permettent de décomposer les épopées en tâches réalisables. Si nous prenons l'épopée de l'infrastructure comme exemple, une histoire d'utilisateur pourrait être :

_En tant que jardinier, je veux une clôture solide pour protéger le jardin des animaux sauvages et maintenir la confidentialité

Chaque point de l'histoire de l'utilisateur est constitué de diverses tâches dont l'achevé est défini dans le temps. Par exemple, pour achever l'histoire de l'utilisateur ci-dessus, nous achèverons des tâches telles que l'achat de matériaux pour la construction de la clôture et du portail, l'installation de tuyaux d'irrigation et le test de l'efficacité du système.

https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/05/Screenshot-2023-05-16-at-11.17.40-AM-1400x540.png Modèle de Persona utilisateur par ClickUp /$$img/

Affichez des informations clés sur votre cible, notamment ses motivations, ses données démographiques et son parcours professionnel grâce au User Persona Template by ClickUp

Pour apporter des ajustements spécifiques à l'entreprise au persona utilisateur défini, utilisez Tableaux blancs ClickUp . Ces toiles virtuelles vous permettent de connecter des idées et de collaborer avec l'équipe Scrum pour reconnaître différents modèles de comportement en temps réel.

https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/01/image-294.png Image du tableau de bord de ClickUp Form View /%img/

Lancez un sondage pour recueillir des commentaires avec des formulaires hautement personnalisables sur ClickUp

Pour afficher une vue d'ensemble de chaque retour d'information converti, donnez à Vue Tableur de ClickUp un essai et une modification en cours 15+ Champ personnalisé qui vous permettent d'organiser toutes les données.

Bonnes pratiques pour maîtriser les épiques agiles

La maîtrise des épopées agiles nécessite une combinaison de réflexion stratégique, de communication efficace et d'adaptabilité. Voici quelques bonnes pratiques qui vous aideront à maîtriser vos équipes agiles exceller dans leur gestion :

Fournir un contexte suffisant: Veillez à ce que votre équipe comprenne clairement les histoires d'utilisateurs qui se cachent derrière leurs tâches et la vue d'ensemble du thème. Cela les aidera à créer des solutions en accord avec les objectifs plus larges

Veillez à ce que votre équipe comprenne clairement les histoires d'utilisateurs qui se cachent derrière leurs tâches et la vue d'ensemble du thème. Cela les aidera à créer des solutions en accord avec les objectifs plus larges Assurer l'engagement de l'équipe: Collaborer activement avec les parties prenantes, les propriétaires de produits et les membres de l'équipe pendant la définition et l'affinement des épiques. Cela garantit que vous prenez en compte les diverses perspectives 👫

Collaborer activement avec les parties prenantes, les propriétaires de produits et les membres de l'équipe pendant la définition et l'affinement des épiques. Cela garantit que vous prenez en compte les diverses perspectives 👫 Ajustez les estimations de temps et d'effort: Passez en revue les estimations initiales et comparez-les au temps et à l'effort nécessaires pour achever une épopée. Une fois que vous aurez affiné vos processus, vous serez en mesure d'établir des priorités avec plus de précision

Passez en revue les estimations initiales et comparez-les au temps et à l'effort nécessaires pour achever une épopée. Une fois que vous aurez affiné vos processus, vous serez en mesure d'établir des priorités avec plus de précision Gérer efficacement les dépendances: Identifiez et gérez les dépendances entre les épopées et les autres éléments du projet. Cela vous aidera à éviter les goulets d'étranglement et les retards. Pour assurer une collaboration harmonieuse, communiquez régulièrement avec les équipes concernées

Identifiez et gérez les dépendances entre les épopées et les autres éléments du projet. Cela vous aidera à éviter les goulets d'étranglement et les retards. Pour assurer une collaboration harmonieuse, communiquez régulièrement avec les équipes concernées Répétez et adaptez : Examinez régulièrement la progression des épiques et réfléchissez-y, recevez les commentaires des parties prenantes et ajustez votre approche en fonction des leçons tirées

