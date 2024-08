10 meilleurs logiciels de Digital Workplace pour les équipes modernes 2024

Que votre entreprise exerce ses activités au bureau ou à distance, le lieu de travail numérique joue un rôle essentiel dans la promotion et le maintien d'un environnement collaboratif.

L'utilisation du bon logiciel de digital workplace permet de faciliter la gestion de projet et de simplifier.. la modification en cours des documents et le partage. Il assiste également le travail flexible puisque vos employés peuvent accéder à la plateforme aussi bien depuis le bureau que depuis le confort de leur propre Accueil. 🏠

La sélection du bon logiciel peut s'avérer un véritable casse-tête lorsqu'on ne sait pas par où commencer. Dans cette optique, nous vous présentons les 10 meilleurs logiciels de digital workplace pour vous aider à niveler par le haut la productivité et la collaboration de votre équipe !

Qu'est-ce qu'un lieu de travail numérique ?

Un lieu de travail numérique désigne l'équivalent moderne en ligne des bureaux traditionnels. Il fournit un mélange d'outils numériques, de cloud computing et d'autres technologies avancées que les employés peuvent utiliser lorsqu'ils travaillent depuis n'importe quel endroit, à n'importe quel moment et à partir de n'importe quel appareil.

Afin de réaliser tout cela, les lieux de travail numériques emploient des commodités telles qu'une interface adaptée aux mobiles et une assistance au travail à distance. Cela stimule l'efficacité du travail et l'engagement des employés en permettant la flexibilité et l'accessibilité des ressources de travail.

Les nouveaux filtres de groupes mixtes dans les tableaux de bord ClickUp vous permettent de personnaliser davantage vos données à l'aide des opérateurs "et" et "ou"

Un excellent lieu de travail numérique devrait être personnalisable pour correspondre aux besoins précis de chaque organisation. Cela inclut une interface utilisateur personnalisée, l'automatisation du flux de travail, des options d'intégration et des tableaux de bord propres à votre entreprise. ✅

Les avantages de l'utilisation d'outils de travail numérique

Les entreprises qui utilisent des logiciels de lieu de travail numérique en tirent les avantages suivants :

Flexibilité : Les travailleurs bénéficient d'un horaire de travail flexible, ce qui résulte en un meilleur équilibre entre vie professionnelle et vie privée et une plus grande satisfaction des employés Communication efficace:Les applications pour les lieux de travail numériques le rendent..facilitent la communication entre les employés et de collaborer entre eux. Ils peuvent ainsi partager rapidement leurs idées et leurs commentaires, ce qui se traduit par une plus grande efficacité dans l'exécution des tâches et l'achèvement des projets Amélioration des performances:Les outils numériques modernes peuvent mettre en évidence des indicateurs de performance qui contribuent à stimuler la productivité et à identifier les domaines à améliorer Réduction des coûts opérationnels : Remplacement du travail en personne par des réunions en ligne,tableaux blancs interactifset d'autres options numériques résulte en des économies annuelles significatives sur les frais généraux tels que les frais de déplacement, la location d'espaces de bureau et les coûts de maintenance Le partage des connaissances : Les outils de communication tels que les discussions en ligne, les vidéoconférences et les systèmes d'aide à la décision sont très utilesles logiciels de gestion de projet permettent une collaboration en temps réel, permettant aux membres de l'équipe de partager leurs connaissances et de discuter de leurs idées

Modification en cours, options de typographie, et plus encore dans ClickUp Docs

10 logiciels de lieu de travail numérique pour l'équipe moderne en 2024

Après avoir analysé de nombreux logiciels de Digital Workplace, nous avons créé une liste des meilleures solutions du marché qui permettront d'augmenter la productivité, l'efficacité et le niveau d'engagement de votre équipe. Plongeons dans l'aventure ! 🤿

1. ClickUp #### Meilleur outil global de travail numérique

Affichez plus de 15 vues dans ClickUp pour personnaliser votre travail en fonction de vos besoins

ClickUp réunit votre équipe pour une planification, un suivi et une collaboration de projet transparents - tous commodément situés dans une seule plateforme, ce qui en fait le meilleur outil de travail numérique global. 😍

ClickUp se distingue par la disponibilité de 15+ vues personnalisables qui permettent à votre équipe de rester bien organisée, quel que soit son emplacement.

ClickUp favorise l'engagement actif et la reconnaissance des efforts individuels grâce à sa vue Discute, qui permet à votre équipe de maintenir des discussions liées aux tâches dans un fil continu. Les membres de l'équipe peuvent utiliser des émoticônes et des émojis pour montrer leur satisfaction instantanée et motiver leurs pairs.

Créez des listes de contrôle de tâches personnalisées dans la vue Liste ou gérez la charge de travail de chaque employé dans la vue Équipe. Ici, vous pouvez accéder à un aperçu de toutes les tâches triées par assignés pour voir si une tâche nécessite une redistribution afin d'améliorer l'efficacité.

La collaboration visuelle et le brainstorming sont facilités grâce à Tableaux blancs ClickUp -vues entièrement personnalisables qui permettent aux équipes d'ajouter des notes, des feuilles de route, des cartes mentales et des images pour une meilleure organisation des projets. 🎨

Gérez votre entreprise et collaborer avec votre équipe de n'importe où, n'importe quand, avec Les outils de télétravail ClickUp . Les fonctionnalités du lieu de travail numérique vous permettent de tout contrôler en temps réel, d'ajuster les échéanciers et de suivre la charge de travail grâce à des diagrammes d'épuisement, le tout au sein d'un lieu de travail numérique. Intégrez Mon travail pour planifier des réunions en toute simplicité, ou utilisez des modèles de travail à distance préétablis pour que vos tâches et votre équipe restent organisées. ClickUp Documents permet aux équipes de faire du brainstorming et de collaborer sur les modifications en cours simultanément. Vous pouvez également connecter les documents à des flux de travail pour centraliser toutes les données relatives aux tâches. De plus, vous pouvez créer des liens partageables et gérer les permissions pour les équipes, les invités ou l'accès public. ClickUp IA aide votre équipe à communiquer avec clarté et cohérence. Gagnez du temps avec des tableaux et des en-têtes préfabriqués pour une mise en forme parfaite du contenu. L'outil propose des invites spécifiques à chaque rôle pour vous aider à générer des idées fraîches pour différents scénarios de travail.

ClickUp meilleures fonctionnalités

Collaboration virtuelle simple grâce aux Tableaux blancs ClickUp personnalisés

Plus de 15 affichages entièrement personnalisables sont disponibles pour tous les flux de travail de gestion de projet

Fonctionnalités de travail télétravail et plusieurs modèles disponibles pour des solutions spécifiques de lieu de travail numérique

Vue Tableau ClickUp, qui permet d'afficher facilement des informations sur le projetgestion d'un projet en équipe grâce à la fonction "glisser-déposer", à des éléments visuels clairs et à des champs personnalisables

Options d'automatisation pour les tâches répétitives ou manuelles

Suivi automatisé de la progression des travaux

Intégration avec plus de 1 000 applications

Limites de ClickUp

N'a pas de bouton d'annulation

Certains utilisateurs se sentent dépassés par l'abondance des fonctionnalités

Prix de ClickUp

Free Forever (gratuit pour toujours)

(gratuit pour toujours) Unlimited : 7$/mois par utilisateur

: 7$/mois par utilisateur Business : 12$/mois par utilisateur

: 12$/mois par utilisateur Enterprise : Contacter pour connaître les tarifs

: Contacter pour connaître les tarifs ClickUp IA est disponible sur tous les forfaits payants pour 5 $ par membre de l'espace de travail et par mois

*Tous les prix listés se réfèrent au modèle de facturation annuelle

G2 : 4.7/5 (8 400+ commentaires)

: 4.7/5 (8 400+ commentaires) Capterra : 4.7/5 (3 700+ commentaires)

2. Jira

Le plus utilisé par les équipes logicielles

Via : Jira Jira est l'un des meilleurs outils pour le lieu de travail numérique moderne, conçu pour une collaboration sans faille et l'exécution des tâches. Cette plateforme de lieu de travail numérique offre un éventail diversifié de vues, telles que des tableaux, des listes, des calendriers et des échéanciers, permettant aux équipes de planifier et d'exécuter des projets sans faille. ✨

Grâce à une large sélection de formulaires, de modèles et de flux de travail personnalisés, Jira améliore l'efficacité et rationalise les tâches la gestion du travail . Utilisez les tableaux Scrum pour découper les projets complexes en tâches plus petites ou les tableaux Kanban pour aider les équipes à visualiser les flux de travail.

Jira facilite le travail des équipes sur le développement de logiciels. Avec le logiciel Jira Découverte du produit fonctionnalité, les équipes peuvent réunir et classer les idées par ordre de priorité pour se concentrer sur les opportunités les plus importantes.

Les meilleures fonctionnalités de Jira

Conçu pour les équipes de développement de logiciels

Convivial (surtout pour les équipes de développeurs de logiciels)

S'intègre à des équipes comme Slack, Microsoft Teams, Gmail, Google Sheets et GitHub pour une meilleure communication interne

Offre de nombreuses options d'affichage sur l'ensemble de la plateforme de gestion de projet

Limites de Jira

Son utilisation peut être difficile à apprendre par rapport à d'autres solutions de lieu de travail numérique

Manque d'options pour la gestion des équipes de marketing

Prix de Jira

Free

Standard :$7.75/mois par utilisateur

:$7.75/mois par utilisateur Premium : $15.25/mois par utilisateur

: $15.25/mois par utilisateur Enterprise:Contactez l'équipe commerciale

*Toutes les listes de prix se réfèrent au modèle de facturation annuelle

Capterra : 4.4/5 (13 000+ commentaires)

: 4.4/5 (13 000+ commentaires) G2 : 4.3/5 (5 000+ commentaires)

3. Kissflow

Meilleure plateforme low-code

Via : KissflowKissflow est une solution de lieu de travail numérique qui vous permet de gérer des équipes et des flux de travail avec aucune à faible expérience de codage, ce qui rend le logiciel très convivial.

Kissflow aime Keep It Simple and Straightforward (KISS) en vous aidant à concevoir, automatiser et gérer les flux de travail à travers divers départements et industries, y compris la finance, le marketing, les RH, la gestion de projet, et ainsi de suite.

Si aucun modèle préétabli ne correspond à vos besoins, utilisez des outils simples drag-and-drop sans aucun code pour créer un tout nouveau flux de travail, ou profitez de l'Application Builder pour rationaliser la création d'applications. De plus, vous avez également la possibilité de développer des applications en utilisant votre propre code pour des besoins plus complexes. 🤖

Les meilleures fonctionnalités de Kissflow

Aucun code nécessaire pour créer et gérer des flux de travail

Interface conviviale pour ses outils de gestion de projet

Rapports et indicateurs prédéfinis

Création d'applications sans codage et à faible codage

Intégration avec des outils tels que Gmail, Slack et Dropbox

Des centaines de modèles d'espaces de travail numériques préfabriqués

Limites de Kissflow

Les rapports et les analyses d'insights sont plus difficiles à gérer pour les formulaires plus importants

Options d'assistance client limitées et réponses retardées

Prix de Kissflow

Basic :A partir de 1500$/mois pour des fonctionnalités limitées

:A partir de 1500$/mois pour des fonctionnalités limitées Enterprise : Prix personnalisé pour des fonctionnalités complètes

*Toutes les listes de prix se réfèrent au modèle de facturation annuelle

G2 : 4.3/5 (500+ commentaires)

: 4.3/5 (500+ commentaires) Capterra : 3.9/5 (30+ commentaires)

4. Bitrix24

La plupart des fonctionnalités de collaboration numérique

Via Bitrix24 Bitrix24 fournit toutes les fonctionnalités que l'on trouve dans d'autres outils de digital workplace, ce qui en fait le logiciel avec l'une des fonctionnalités de collaboration les plus nombreuses du marché. De multiples fonctionnalités de visualisation et de puissants gestion des tâches vous aident à suivre facilement la progression de votre projet.

Utilisez des options telles que les logiciels de téléphonie, la messagerie instantanée, les e-mails et les visioconférences pour rester en étroite connexion avec votre équipe. De plus, il existe une application interne de médias sociaux pour les annonces à l'échelle de l'entreprise. 📣

Vous pouvez également gagner du temps sur les tâches répétitives en les automatisant ou utiliser des tableaux Kanban entièrement personnalisables et des diagrammes de Gantt imprimables pour visualiser la gestion de projet et partager votre vision avec votre équipe. Les fonctionnalités de glisser-déposer facilitent l'ajustement de la gestion des tâches à la volée - en particulier dans le cadre d'un lieu de travail visuel.

Meilleures fonctionnalités de Bitrix24

Entièrement personnalisable

Automatisation des tâches

Une sélection étendue de fonctionnalités de collaboration numérique

Partage facile des documents

Communication simplifiée grâce à la messagerie instantanée et aux visioconférences

Limites de Bitrix24

Navigation légèrement difficile

L'interface peut sembler encombrée par un trop grand nombre de fonctionnalités

Prix de Bitrix24

Basique : 49 $/mois pour cinq utilisateurs

: 49 $/mois pour cinq utilisateurs **Standard : 99 $/mois pour 50 utilisateurs

Professionnel : 199 $/mois pour 100 utilisateurs

: 199 $/mois pour 100 utilisateurs Enterprise 250 : 399 $/mois pour 250 utilisateurs

*Toutes les listes de prix se réfèrent au modèle de facturation annuelle

G2 : 4.1/5 (500 commentaires)

: 4.1/5 (500 commentaires) Capterra : 4.1/5 (700+ commentaires)

5. TruGrid

Le meilleur pour la sécurité numérique

Via : TruGrid TruGrid permet à votre équipe de travailler depuis n'importe quel appareil sans se soucier d'exposer le réseau du bureau à des menaces sur Internet, ce qui en fait la plateforme parfaite pour la sécurité numérique. Ce logiciel s'assure que vos connexions informatiques à distance restent sûres et ne peuvent pas être facilement piratées, contrairement à un VPN, qui est vulnérable aux attaques de ransomware.

La fonctionnalité SecureRDP aide les employés à accéder à leurs ordinateurs de bureau et à leurs bureaux distants en toute sécurité. Le logiciel fonctionne selon les principes de Zero Trust, qui bloque le transfert de données entre les utilisateurs distants et les réseaux d'entreprise afin de prévenir les ransomwares. Le résultat est qu'il n'y a pas besoin d'exposition au pare-feu. 🔥

TruGrid intègre également l'authentification basée sur le cloud, ce qui signifie que seules les connexions préauthentifiées peuvent accéder aux réseaux d'entreprise. De plus, le logiciel agit comme un bouclier protecteur dans le cloud, bloquant efficacement les attaques réseau ciblées. 🚫

Les meilleures fonctionnalités de TruGrid

Accès sécurisé aux services de bureau à distance

Accès sécurisé à DaaS, VDI et Hosting

Sûrle travail télétravail sans VPN

Protection "Zero Trust

La mise en œuvre ne prend qu'un jour

Authentification nécessaire pour accéder au réseau

Les limites de TruGrid

Le chat est plus réactif que le numéro de téléphone gratuit

Options de personnalisation limitées

Prix TruGrid (SecureRDP)

Basic : 12 $/mois par utilisateur/10 ordinateurs

: 12 $/mois par utilisateur/10 ordinateurs Business : $15/mois à partir de 10 utilisateurs/ordinateurs illimités

: $15/mois à partir de 10 utilisateurs/ordinateurs illimités Fournisseurs de services : Disponible après avoir fait une demande de tarification partenaire

*Toutes les listes de prix se réfèrent au modèle de facturation annuelle

Slashdot :4.5/5 (10+ reviews)

:4.5/5 (10+ reviews) Capterra : 5/5 (2 commentaires)

6. Slack

Meilleure application de communication numérique

Via : Slack De nos jours, Slack est devenu le choix privilégié pour la messagerie instantanée au sein des équipes. Son interface conviviale distingue ce logiciel, de sorte que les nouveaux membres de l'équipe peuvent apprendre à y naviguer rapidement et facilement.

Slack vous permet de créer des canaux pour des équipes individuelles et des projets afin de simplifier la communication. En plus de discuter en temps réel, vous pouvez envoyer des messages vocaux et passer des visioconférences pour des groupes comptant jusqu'à 14 personnes. ✉️

Le logiciel offre également un stockage de fichiers d'équipe où votre équipe peut ajouter des fichiers à partir de leur ordinateur ou se connecter à un service comme OneDrive et Google Drive. En outre, vous pouvez utiliser Teams pour partager des idées avec votre équipe par le biais de notes ou d'aperçus de projets.

Les meilleures fonctionnalités de Slack

S'intègre aux applications de reconnaissance des équipes

Fonctionnalités avancées comme les bots et les canaux

Les fils de conversation permettent d'organiser les discussions

Facile à utiliser

Limites de Slack

Les notifications de messages ne s'affichent pas toujours

Les notifications de mentions sont retardées

Prix de Slack

Gratuit

Pro : 7,25 $/mois par utilisateur

: 7,25 $/mois par utilisateur Business+ : 12,50 $/mois par utilisateur

: 12,50 $/mois par utilisateur Enterprise Grid : Contacter l'équipe commerciale

\NTous les prix listés se réfèrent au modèle de facturation annuelle

G2 : 4.5/5 (31 000+ commentaires)

: 4.5/5 (31 000+ commentaires) Capterra : 4.7/5 (23 000+ commentaires)

7. Axero Solutions

Meilleur pour l'intranet des employés

Via : Axero Solutions Si vous cherchez le meilleur logiciel intranet pour les employés axero Solutions permet aux membres de l'équipe de synchroniser les fichiers et de partager les documents dans un hub central. 🎯

Axero s'intègre à des outils tels que Microsoft 365, Google Workspace, Zoom et Dropbox pour rationaliser la gestion de projet. Il vous permet également de stocker en toute sécurité vos contenus numériques et de les rechercher facilement via l'interface web, l'application mobile ou l'API REST accessible.

La collaboration au sein de l'équipe est simplifiée grâce aux forums de discussion, à la messagerie instantanée, aux commentaires et aux intégrations avec des applications populaires. La gestion des tâches est encore plus simple grâce aux mentions en temps réel, à la modification en cours et aux retours sur la progression qui tiennent votre équipe au courant. ⌛

Toutes les tâches déléguées sont stockées sur votre intranet, ce qui vous permet de les revisiter à tout moment.

Les meilleures fonctionnalités d'Axero

Solutions tout-en-un

Convivialité

Intégration avec les outils les plus courants

Inclut la création de contenu personnalisé

Communication transparente avec l'ensemble de l'équipe

Limites d'Axero

Des pépins occasionnels peuvent entraîner la perte de contenu

Manque de flexibilité dans la configuration des widgets

Prix d'Axero

Devis pour les niveaux Standard, Business et Enterprise disponibles sur demande

G2 : 4.2/5 (50+ commentaires)

: 4.2/5 (50+ commentaires) Capterra : 4.5/5 (50+ commentaires)

8. Robin

La plupart des fonctionnalités de collaboration en équipe hybride de Teams

Via Robin Mon travail consiste à améliorer la flexibilité du lieu de travail en permettant à votre équipe de travailler à la fois au bureau et à leur Accueil. 🏘️

Ouvrez l'application Robin pour accéder à un plan de bureau en temps réel, réservez votre bureau et partagez ces informations avec votre équipe pour une meilleure coordination. Dans la vue Semaine de travail, l'équipe peut voir qui est au bureau et qui est à la maison quelles activités sont forfaitées pour la semaine .

Vous pouvez également établir des paramètres de visite au bureau, facilement accessibles sur mobile ou bureau, afin que vos employés soient au courant de vos attentes en matière de travail hybride . La réservation d'espaces de réunion est facilitée par la vérification de la disponibilité des salles et la programmation de réunions grâce à des intégrations de calendriers simples. 🗓️

Meilleures fonctionnalités de Robin

Application mobile disponible

Intégrations Slack et Teams

Réservation de salles à l'avance

Analyse du lieu de travail disponible

Limites de Robin

Difficultés lors de la prise de rendez-vous

Problèmes occasionnels

Prix de Robin

Démarrage: Gratuit jusqu'à 15 utilisateurs

Gratuit jusqu'à 15 utilisateurs Teams: Contacter l'équipe commerciale

Contacter l'équipe commerciale Enterprise: Contacter l'équipe commerciale

*Toutes les listes de prix se réfèrent au modèle de facturation annuelle

G2 : 4.4/5 (150+ commentaires)

: 4.4/5 (150+ commentaires) Capterra : 4.7/5 (50+ commentaires)

9. Kintone

La plupart des fonctionnalités de flux de travail de l'équipe

Via : Kintone Kintone est une plateforme de lieu de travail personnalisable pour gérer les flux de travail d'une équipe. De la gestion des données au suivi des tâches et à la communication, Kintone vous aide à centraliser et organiser votre travail avec un minimum d'effort.

Suivez les données critiques en un seul endroit et ayez-les à disposition pour les consulter à tout moment communiquez avec l'équipe . Ce lieu de travail numérique dispose d'un cloud où tous les membres de l'équipe peuvent partager des données ou convertir des feuilles de calcul en bases de données disponibles pour simplifier la collaboration. 🤝

Vous pouvez concevoir des flux de travail sur mesure par une simple action de glisser-déposer. De plus, cette plateforme vous aide à automatiser les tâches répétitives grâce à des transferts automatisés, des notifications programmées et des rappels personnalisés. Tous les projets et processus sont visibles par tous sur un tableau de bord unique pour un suivi plus facile.

Les meilleures fonctionnalités de Kintone

Données accessibles depuis n'importe quel appareil

Interface simple de type "glisser-déposer

Flux de travail centralisé pour les lieux de travail numériques

Intégration avec de multiples outils tels que Gmail, Slack et Dropbox

Limites de Kintone

La version mobile n'est pas aussi conviviale que celle du bureau

Options de mise en forme limitées par rapport à d'autres outils de gestion de projet

Prix de Kintone

24 $$$a par utilisateur avec un minimum de cinq utilisateurs (120 $$a)

*Toutes les listes de prix se réfèrent au modèle de facturation annuelle

G2 : 4.6/5 (190+ commentaires)

: 4.6/5 (190+ commentaires) Capterra : 4.7/5 (130+ commentaires)

10. AvePoint

Le meilleur pour les équipes utilisant Microsoft 365

Via : AvePoint Si votre entreprise s'appuie sur Microsoft 365, AvePoint est la solution ultime de lieu de travail numérique pour vous. AvePoint vous permet de gérer, migrer et améliorer efficacement la collaboration au sein d'Office 365, le tout grâce à sa solution complète Microsoft Teams.

La plateforme est idéale pour optimiser les opérations de logiciel en tant que service (SaaS). Elle facilite l'intégration transparente du contenu, de la communication et des informations provenant de divers services Office 365 au sein d'un espace de travail moderne, hébergé dans le cloud. ☁️

Avec la fonctionnalité de gestion du cloud d'AvePoint, vous obtenez la possibilité de surveiller et d'optimiser efficacement les applications basées sur le cloud, en garantissant à la fois la sécurité et la productivité. Ce niveau de contrôle s'étend aux rapports d'audit, à la migration du contenu, au partage sécurisé du contenu et à la synchronisation transparente du contenu entre les différents locataires de Microsoft 365.

AvePoint meilleures fonctionnalités

Migration simple

Facile à utiliser

Vous pouvez ajouter des modules en fonction de vos besoins

Les limites d'AvePoint

Le module AvePoint GA peut être difficile à utiliser

L'intégration n'est pas assez rapide

Prix d'AvePoint

Disponible sur demande

G2 : 4.5/5 (10+ commentaires)

: 4.5/5 (10+ commentaires) Capterra : 4.7/5 (3 commentaires)

Au-delà des murs du bureau : L'excellence avec les 10 meilleurs logiciels d'environnement de travail numérique

Que vous soyez à la tête d'une petite ou d'une grande entreprise, l'utilisation de ces 10 meilleurs logiciels de lieu de travail numérique contribuera au bon fonctionnement de votre organisation, même si vos employés préfèrent le travail télétravail.

Vous avez besoin d'une option polyvalente ? Découvrez ClickUp si vous souhaitez augmenter la productivité globale de votre équipe numérique. Collaborez numériquement en temps réel sans délai, attribuez et suivez les tâches en toute simplicité, planifiez des réunions et partagez des idées sur des Tableaux personnalisables. Il n'y a pas grand-chose que vous ne puissiez pas faire avec. 🏆