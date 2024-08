10 Outils logiciels de travail hybride flexible pour 2024

Un environnement de travail hybride est le juste milieu entre les journées traditionnelles au bureau et le mouvement plus récent du WFH.

Ce modèle d'équipe fonctionnelle assiste les travailleurs au bureau, à distance et en déplacement, ce qui améliore considérablement la qualité de l'environnement de travail l'équilibre entre le travail et la vie privée et la fidélisation des employés.

Mais la transition peut s'avérer difficile. Sans le logiciel adéquat pour assister un style de travail hybride, l'installation peut provoquer une forte déconnexion entre les équipes, entraînant un mauvais suivi des tâches et une diminution du compte rendu. Synchroniser les flux de travail pour éviter les chevauchements est un autre casse-tête.

Ce qui a rendu ce modèle de bureau réellement réalisable et acceptable, c'est le logiciel de travail hybride.

Les logiciels de travail hybride font le pont entre les deux la communication et la collaboration gaps entre les employés au bureau et les employés à distance. Avec le bon outil, vous pouvez facilement construire un espace de bureau virtuel productif et synchroniser votre équipe sans vous casser la tête.

Dans cet article, nous allons vous présenter les 10 meilleurs outils de travail hybride. Explorez leurs fonctionnalités et leurs tarifs pour sélectionner celui qui permet à votre personnel de rester engagé et productif. 💜

Qu'est-ce qu'un logiciel de travail hybride ?

Les logiciels de travail hybride rassemblent votre équipe télétravail avec des fonctionnalités conçues pour déployer et gérer efficacement un travail hybride. Ces outils numériques facilitent la collaboration à distance et l'optimisation des processus pour les employés. Quant aux gestionnaires, ils obtiennent des outils pratiques pour l'optimisation de l'espace et l'engagement du personnel, le tout sur une seule et même plateforme.

Affichez plus de 15 vues dans ClickUp pour personnaliser votre flux de travail en fonction des besoins de votre équipe hybride

ClickUp est votre plateforme de gestion des tâches et du travail unique, dotée de fonctionnalités qui aident votre équipe en entreprise et votre équipe hybride à atteindre leurs objectifs équipes à distance restent synchronisées à tout moment.

Cette plateforme dynamique centralise tout votre travail à travers les applications, ce qui stimule la productivité des employés et achève de rationaliser l'ensemble de vos stratégies de gestion de projet que l'équipe se réunisse en personne, à partir de son Accueil ou de manière totalement asynchrone. Prévoir des échéanciers et des livrables en fonction de la disponibilité de l'équipe, d'attribuer, d'ajuster et de contrôler les charges de travail, et d'utiliser les fonctionnalités de communication intégrées pour assister le travail asynchrone.

Et si votre équipe hybride est à la recherche de une collaboration en temps réel clickUp a tout ce qu'il vous faut. Tirez parti Tableaux blancs ClickUp pour un brainstorming visuel et transformez vos idées en plans d'action coordonnés grâce à la possibilité de transformer n'importe quel objet de votre Tableau directement en une tâche traçable. De plus, la modification en cours collaborative en ClickUp Documents permet à l'équipe de travailler les uns à côté des autres sans se chevaucher !

De la création de bases de connaissances centralisées à la construction de flux de travail agiles -ClickUp peut tout faire.

Les meilleures fonctionnalités de ClickUp

Un logiciel de tableau blanc numérique intégré qui connecte les idées directement à vos flux de travail

Un éditeur de documents dynamique avec un style riche, des pages imbriquées et des capacités de mise en page

Plus de 1 000 intégrations avec d'autres outils de travail, notamment Loom, Zoom, Miro et Slack

Tableaux de bord et des rapports pour obtenir des informations précieuses sur la progression de votre projet

Plus de 15affichages de travail personnalisés pour visualiser vos projets sous tous les angles

Des fonctionnalités de gestion et d'optimisation de la charge de travail

Une infrastructure de hiérarchie évolutive

Automatisations ClickUp pour éliminer les tâches cohérentes ou répétitives

Limites de ClickUp

La liste exhaustive des fonctionnalités peut poser un problème d'apprentissage pour les nouveaux utilisateurs

Impossibilité de verrouiller les widgets sur les tableaux de bord

Prix de ClickUp

Free Forever : $0

: $0 Unlimited : 7$/mois par utilisateur

: 7$/mois par utilisateur Business : 12$/mois par utilisateur

: 12$/mois par utilisateur Enterprise : Contact pour les prix ClickUp évaluations et critiques

G2 : 4.7/5 (8 300+ commentaires)

: 4.7/5 (8 300+ commentaires) Capterra : 4.7/5 (3 700+ commentaires)

2. Envoy

Via : Envoyé Dire que l'attribution d'un espace de bureau est une tâche frustrante pour les entreprises hybrides.. managers d'équipe serait un euphémisme. 🏢

Maintenez les flux de travail en mouvement pour les équipes hybrides avec la gestion de l'espace d'Envoy, qui n'a pas de sens. Cette plateforme d'espace de travail offre des outils de planification et de réservation de bureau en libre-service pour les employés et les visiteurs.

Les coéquipiers visiteurs peuvent réserver un bureau à l'heure, à la journée ou à la semaine. L'administrateur gère l'attribution en fonction des disponibilités et met à disposition les commodités.

Économisez de l'espace et minimisez le coût de la location en tirant parti du tableau de bord de l'occupation pour suivre la présence sur place et l'utilisation du lieu de travail.

Mon travail permet également de coordonner les horaires de travail hybrides, de repérer les distractions sur le lieu de travail, d'envoyer des annonces et de créer des plans du lieu de travail pour faciliter la navigation.

Si votre entreprise effectue des livraisons physiques, vous apprécierez les options de gestion du courrier d'Envoy. Il suffit de scanner un colis pour qu'Envoy identifie et notifie immédiatement le destinataire.

Les meilleures fonctionnalités d'Envoy

Réservation de bureau pour la gestion de l'espace

Assistance à la coordination des horaires

Plans du lieu de travail

Outils de gestion du courrier

Limites d'Envoy

Adaptation limitée aux besoins uniques de l'entreprise

Prix relativement élevé

Prix d'Envoy

Workplace Standard : 3$/mois par utilisateur

: 3$/mois par utilisateur Workplace Premium : 5 $/mois par utilisateur

*Tous les prix listés se réfèrent au modèle de facturation annuelle.

G2 : 4.4/5 (100+ commentaires)

: 4.4/5 (100+ commentaires) Capterra : 4.8/5 (400+ commentaires)

3. Tribeloo

Via : Tribeloo Tribeloo est un autre logiciel d'espace de bureau hybride qui impressionne par ses options de réservation de bureau.

Comme Envoy, Tribeloo permet aux employés de pré-réserver un bureau avant de se rendre au bureau. L'ensemble de l'expérience est gratuite-un utilisateur peut accéder aux fonctionnalités de réservation par :

Utilisant l'application web ou mobile Tribeloo En intégrant Tribeloo à son agenda Outlook ou Google Agenda (ou module complémentaire)

Chaque changement dans les calendriers personnels se synchronise automatiquement avec Tribeloo aussi !

La plateforme vous permet de Créer des quartiers pour que les personnes d'une même équipe puissent s'asseoir ensemble et collaborer. Personnaliser et optimiser les forfaits à la volée en inspectant les zones de bureaux sur ou sous-utilisées.

Tribeloo offre des options de personnalisation pratiques, telles que l'obtention de bureaux fixes, la recherche de collègues, la mise en place de réservations privées et la formulation de demandes spéciales (comme l'organisation d'un service de restauration ou de tableaux blancs dans l'espace). Vous pouvez également signaler les problèmes de réservation via l'application.

Les meilleures fonctionnalités de Tribeloo

Réservation transparente de bureaux

Teams

Personnalisation des forfaits d'étage

Rapports de problèmes sans effort

Limites de Tribeloo

Certains utilisateurs trouvent l'interface légèrement dépassée

Pas d'option pour désactiver les fonctionnalités inutiles (comme son fil d'actualité) qui prennent de l'espace à l'écran

Prix de Tribeloo

Starter : €3.00/mois par utilisateur

: €3.00/mois par utilisateur Pro : 3,75 €/mois par utilisateur

: 3,75 €/mois par utilisateur Premium : 4,00 €/mois par utilisateur

*Tous les prix listés se réfèrent au modèle de facturation annuelle.

G2 : 4.7/5 (30+ commentaires)

: 4.7/5 (30+ commentaires) Capterra : 4.9/5 (40+ commentaires)

4. Hébergé par CBRE

Via : Google Play CBRE, abréviation de Coldwell Banker Richard Ellis, est une société de conseil en immobilier immobilier et d'investissement offrant des services d'occupation de bureaux à l'échelle mondiale.

Son produit unique, Host, permet aux entreprises de louer ou d'investir dans des espaces de travail évolutifs afin de répondre aux besoins changeants d'équipes hybrides. Un environnement de travail géré par Host est doté de fonctionnalités techniques et d'accueil standard, ce qui évite le stress lié à l'entretien de l'espace de travail.

Grâce à l'application mobile Host, les membres de votre équipe peuvent réserver des bureaux, des salles de conférence et d'autres espaces de réunion. L'option Find Your Waypropose aux utilisateurs non initiés des indications détaillées sur les bureaux et les zones désignées. ➡️

Intégrez l'application à Outlook et Google Calendrier pour aligner votre emploi du temps sur celui de vos collègues.Vous pouvez marquer des dates dans les calendriers des autres et obtenir des des rappels automatiques pour les évènements et réunions sur site ou en ligne.

Host by CBRE meilleures fonctionnalités

Service de réservation de bureaux à l'échelle mondiale

Environnements de travail détaillés

Intégrations Outlook et Google Calendrier

Rappels automatiques

Host by CBRE limitations

L'application est connue pour planter assez souvent

Prix de Host by CBRE

Contactez les agents Host pour obtenir toutes les informations sur les prix

Google Play : 5/5 (40+ avis)

App Store : 3.8/5 (20+ avis)

5. Robin

Via : Robin Robin est l'acolyte de Batman, mais aussi le nom de notre prochaine plateforme de travail hybride préférée ! Son charme réside dans quatre fonctionnalités essentielles :

Réservation de bureau Planification des salles Analyse du lieu de travail Développement de la communauté

Lorsque vos collaborateurs décident de se rendre au bureau, tout ce qu'ils ont à faire est de lancer l'application et de réserver une place ou une salle disponible. Pendant qu'ils y sont, ils peuvent voir qui est au bureau et partager leurs données de réservation pour une meilleure coordination.

La plateforme vous donne un aperçu en temps réel du bureau pour assister la navigation.

Utilisez les informations de réservation collectées au fil du temps pour comprendre les taux d'utilisation et planifier les allocations futures en conséquence. Ces informations peuvent également vous aider à déterminer le moment idéal pour organiser des activités de renforcement de l'équipe sans perturber le travail.

Avec Robin, vous pouvez partager des annonces , recueillir les commentaires de l'équipe et négocier des politiques de travail hybrides unanimes.

Les meilleures fonctionnalités de Robin

Réservation simple de bureaux et de salles

Aperçu de l'utilisation de l'espace

Aperçus des bureaux en temps réel

Annonces standard et prioritaires

Limites de Robin

La fonctionnalité de recherche de bureau est insuffisante

Le système peut avoir des ratés occasionnels

Prix de Robin

Démarrage : Contact pour les prix

: Contact pour les prix Teams : Contacter pour les tarifs

: Contacter pour les tarifs Enterprise : Contactez-nous pour une offre de prix

G2 : 4.4/5 (150+ commentaires)

: 4.4/5 (150+ commentaires) Capterra : 4.7/5 (50+ commentaires)

6. Zoom

Via : Zoom Zoom s'est imposé lorsque les équipes ont eu besoin d'une solution de réunion virtuelle à une époque où les réunions en personne étaient strictement interdites. Si ce n'est (heureusement) plus le cas, la plateforme est encore largement utilisée pour connecter des équipes géographiquement dispersées, leur fournissant un lieu pour prendre des décisions, partager des idées ou engager des discussions informelles.

Planifiez et organisez des réunions en quelques clics grâce aux fonctionnalités de la plateforme outils de vidéo conférence de la plateforme . Emmenez vos réunions virtuelles n'importe où grâce à des fonctionnalités telles que l'annulation du bruit et la permutation transparente entre les applications de bureau et les applications mobiles !

Zoom améliore également l'expérience audiovisuelle de votre équipe. Par exemple, la plateforme indique qui parle à tout moment, ce qui facilite le suivi de la réunion. Grâce aux options de partage d'écran en direct, vous pouvez apporter une assistance au sujet en discussion avec des visuels depuis votre appareil.

En outre les réunions vidéo et audio la plateforme encourage la collaboration sur le lieu de travail grâce au Tableau blanc Zoom, aux sondages, à la discussion en équipe et au partage de fichiers.

Les meilleures fonctionnalités de Zoom

Réunions vidéo et audio

Tableau blanc Zoom pour une collaboration visuelle

Basculement facile entre le bureau et le mobile

Discussion en équipe

Limites de Zoom

La surcouche de contrôle actuelle peut gêner l'enregistrement des réunions

L'interface est parfois lente

Prix de Zoom

De base : $0

: $0 Pro : 149,90 $/an par utilisateur

: 149,90 $/an par utilisateur Business : 199,90 $/an par utilisateur

: 199,90 $/an par utilisateur Business Plus : 250 $/an par utilisateur

: 250 $/an par utilisateur Enterprise : Contacter pour les tarifs

G2 : 4.5/5 (50 000+ commentaires)

: 4.5/5 (50 000+ commentaires) Capterra : 4.6/5 (10 000+ commentaires)

7. Miro

Via : Miro Miro est une plateforme de collaboration visuelle qui aide les équipes distantes et hybrides dans la planification de projets, le prototypage, l'élaboration d'organigrammes et d'autres activités de brainstorming.

Les tableaux blancs numériques de Miro, appelés Tableaux Miro, offrent à votre équipe une boîte à outils complète pour donner vie à de nouvelles idées. Écrivez, dessinez, joignez des pièces jointes et ajoutez des notes autocollantes et des commentaires. Tous les tableaux sont mis à jour en temps réel, de sorte que vos coéquipiers peuvent travailler efficacement sur des projets, qu'ils soient à deux ou à 20 000 pieds l'un de l'autre !

Miro convient également à la collaboration asynchrone. Partagez votre travail avec les membres de l'équipe, les managers ou les parties prenantes et obtenez une approbation ou des suggestions détaillées sans réunion.

Avec plus de 100 intégrations, vous pouvez lier vos projets, tâches et documents à Miro et consolider vos onglets de navigateur. Les plus de 1 300 modèles de la plateforme vous donnent des grandes lignes prêtes à l'emploi pour le brainstorming et l'idéation dans différents scénarios.

Les meilleures fonctionnalités de Miro

Tableaux blancs numériques

plus de 100 intégrations

plus de 1 300 modèles pour divers cas d'utilisation

Communication facile via la vidéo, les discussions et les présentations

Les limites de Miro

Risque de décalage lorsque le tableau de bord est encombré d'utilisateurs

Les fonctions de l'outil de texte sont limitées

Prix de Miro

Free : 0$/mois par utilisateur

: 0$/mois par utilisateur Démarrage : 8 $/mois par utilisateur

: 8 $/mois par utilisateur Business : 16 $/mois par utilisateur

: 16 $/mois par utilisateur Enterprise : Contactez-nous pour connaître les tarifs

*Toutes les listes de prix se réfèrent au modèle de facturation annuelle.

G2 : 4.8/5 (4 900+ commentaires)

: 4.8/5 (4 900+ commentaires) Capterra : 4.7/5 (1 200+ commentaires)

8. Harvest

Via : Harvest Personne n'a des problèmes de confiance aussi profonds que les gestionnaires de travail hybrides. Bonnie fait-elle vraiment son travail ou met-elle à jour son Instagram depuis son Accueil ? Et pourquoi le rapport hebdomadaire de Clyde n'est-il pas encore arrivé ? Suis-je en train de me faire avoir ? 🤔

Heureusement, vous pouvez Harvest (pun intended) le pouvoir du travail hybride avec des journaux de productivité transparents.

Harvest, c'est tout simplement suivi du temps -la plateforme vous permet de suivre le temps passé sur des tâches spécifiques, en gardant la transparence sur les heures de travail.

En tant que manager, vous apprécierez les outils analytiques de Harvest. Des rapports visuels détaillés vous permettent de comprendre et d'ajuster les charges de travail des équipes. Les durées enregistrées vous permettent de maintenir les projets sur la bonne voie, d'estimer les budgets et de faire des prévisions précises pour des projets similaires à l'avenir.

Transformez le temps suivi en factures et envoyez-les aux clients. Utilisez des intégrations comme PayPal et Stripe pour suivre les paiements reçus des clients !

Harvest meilleures fonctionnalités

Suivi du temps pratique

Rapports complets

Suivi du budget

Assistance à la facturation et à l'encaissement des paiements

Limites de Harvest

Certains utilisateurs considèrent que le prix est relativement élevé pour l'ensemble des fonctionnalités

Les chronomètres d'arrière-plan peuvent passer inaperçus, ce qui entraîne des erreurs dans les durées enregistrées

Prix de Harvest

Free : $0

: $0 Pro : 10,80 $/mois par utilisateur

*Tous les prix listés se réfèrent au modèle de facturation annuelle.

G2 : 4.3/5 (750+ commentaires)

: 4.3/5 (750+ commentaires) Capterra : 4.6/5 (550+ commentaires)

9. Loom

Via : Loom Laissez votre équipe hybride s'épanouir avec Loom-une première plateforme vidéo asynchrone de classe. 🌸

La communication en temps réel et les réunions en direct peuvent être efficaces pour certains, mais distrayantes pour d'autres. Loom a une solution : enregistrer les vidéos pour que votre personnel puisse les regarder à son rythme.

Utilisez les vidéos asynchrones de Loom pour expliquer un processus, faire une présentation ou même accueillir votre équipe. Le plus beau, c'est que votre personnel n'aura pas besoin de créer un compte ou de se connecter pour regarder !

La création de vidéos ne pourrait pas être plus simple : il suffit d'appuyer sur le bouton d'enregistrement et de créer votre vidéo. Les éléments terminés sont automatiquement téléchargés sur la plateforme. Partagez les liens avec les membres de l'équipe concernés, et le tour est joué !

Votre équipe peut réagir à la vidéo et envoyer des commentaires horodatés, alimentant ainsi des discussions constructives.

Loom est un outil fantastique pour la formation des nouveaux membres de l'équipe - au lieu de les submerger avec une pile de documents, essayez des visites vidéo et des tutoriels pour les acclimater.

Les meilleures fonctionnalités de Loom

Enregistrement vidéo asynchrone

Partage facile de liens

Engagement par le biais de commentaires et de réactions

Excellent pour l'intégration des employés

Les limites de Loom

N'offre pas d'options avancées de modification en cours de la vidéo

Il n'y a aucun moyen de retirer les commandes de l'écran pendant l'enregistrement

Prix du Loom

Débutant : $0

: $0 Business : 12,50 $/mois par utilisateur

: 12,50 $/mois par utilisateur Enterprise : Contacter pour les tarifs

*Toutes les listes de prix se réfèrent au modèle de facturation annuelle.

G2 : 4.7/5 (plus de 1 300 commentaires)

: 4.7/5 (plus de 1 300 commentaires) Capterra : 4.7/5 (350+ commentaires)

10. Slack

/img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/06/expirable-direct-uploads\_2F093f5635-00ea-4983-81a7-9eba72cc800d\_2FMulti-Device\_Group.png Exemple de produit Slack /$$img/

Via : Slack Slack a été créé avec une idée en tête.. simplifier la communication au sein d'une équipe . Cette plateforme permet à vos collaborateurs de communiquer par le biais de canaux, qui agissent comme des communautés virtuelles pour discuter, réagir et laisser des commentaires, et partager des fichiers.

En tant qu'administrateur, vous pouvez créer des canaux publics pour tous les membres de l'équipe ou des canaux privés pour des membres sélectionnés. Vous pouvez même communiquer avec des collègues spécifiques via des messages directs.

Slack permet également aux équipes distribuées de savoir facilement quand un coéquipier est disponible pour travailler, grâce à des indicateurs en ligne ou hors ligne et à des mises à jour de statut. Une autre fonctionnalité fantastique est Slack Connect-idéal pour communiquer avec les fournisseurs, les clients et les parties prenantes.

En tant que manager d'équipe hybride, vous apprécierez également Slack Canvas, un tableau blanc virtuel pour le brainstorming et la rationalisation des idées. Vous pouvez également enregistrer et partager des clips audio et vidéo pour une communication asynchrone. 📹

Les meilleures fonctionnalités de Slack

Canaux de communication publics et privés

Facilite les interactions avec les fournisseurs

Affichage de la disponibilité des membres de l'équipe

Assistance au travail asynchrone

Limites de Slack

Options de personnalisation limitées

La qualité audio-vidéo pourrait être meilleure

Prix de Slack

Gratuit : $0

: $0 Pro : 7,25 $/mois par utilisateur

: 7,25 $/mois par utilisateur Business+ : 12,50 $/mois par utilisateur

: 12,50 $/mois par utilisateur Enterprise Grid : Contacter pour les tarifs

*Toutes les listes de prix se réfèrent au modèle de facturation annuelle.

G2 : 4.5/5 (30 000+ commentaires)

: 4.5/5 (30 000+ commentaires) Capterra : 4.7/5 (23 000+ commentaires)

Le logiciel de travail hybride : Engager les personnes désengagées

La réussite d'un modèle hybride dépend en grande partie de la qualité des communication sur le lieu de travail . Peu importe que vous soyez au bureau, à la maison ou que vous travailliez depuis un confortable café de plage, tant que tout le monde est sur la même page et tire son épingle du jeu. 🌴

Les outils de collaboration de notre liste ont révolutionné l'environnement de travail traditionnel en permettant aux équipes de rester connectées sans emplacement physique. Choisissez donc la plateforme qui répond le mieux à vos besoins et veillez à ce que vos coéquipiers restent sur la même longueur d'onde, où qu'ils se trouvent ! Et si vous ne savez pas par où commencer, commencez par le haut de cette liste et essayez ClickUp gratuitement dès aujourd'hui .