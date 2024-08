Politique de travail hybride : Guide étape par étape et bonnes pratiques

Le travail télétravail a été une bouée de sauvetage pendant la pandémie. Mais alors que le monde sort de plusieurs années de distanciation sociale, de plus en plus de personnes retournent au bureau. Le travail télétravail favorise l'équilibre entre la vie professionnelle et la vie privée et le bien-être des employés. Cependant, les réunions en face-à-face ont aussi leurs avantages. Si vous n'êtes pas prêt à imposer un retour à 100 % au travail en personne à temps plein, une politique de travail hybride pourrait faire l'affaire. ✅

De plus en plus d'organisations adoptent des politiques de travail hybride pour combler le fossé entre le désir des employés d'avoir des modalités de travail flexibles et le besoin de la direction de se connecter en personne. Avec le travail hybride, vous permettez à l'équipe de faire un mélange de journées télétravaillées et de journées au bureau, généralement selon un calendrier prédéterminé.

Le travail hybride est une nouvelle frontière pour la plupart des managers et des professionnels des ressources humaines, donc si vous n'avez jamais rédigé de politique de travail hybride auparavant, ne vous inquiétez pas.

Dans ce guide, nous allons décomposer les éléments clés d'une politique de travail hybride et partager une liste d'outils qui vous aideront à créer des politiques efficaces pour votre équipe hybride.

Compréhension Politiques de travail hybride

Une politique de travail hybride est un cadre écrit qui précise comment votre organisation équilibre le travail en personne et le travail télétravail. Cette documentation donne aux employés la flexibilité de travailler dans votre espace de bureau pour une collaboration en face à face ou à distance depuis leur.. accueil . 🏡

Mais tout le monde doit-il venir au bureau à la même heure ? À moins que chacun ne fasse ses propres paramètres de travail ? Le travail hybride est incroyablement flexible et ouvert à l'interprétation, c'est donc une bonne idée de le documenter pour que tous les membres de l'équipe soient sur la même page.

Cependant, ces documents sont délicats, car chaque organisation aborde les modalités de travail flexibles différemment. La politique d'une entreprise peut permettre aux employés de travailler à distance quelques jours par semaine, tandis qu'une autre peut proposer des arrangements où le travail à distance est la norme et où les employés ne se réunissent sur place qu'en cas de besoin.

Les formules de travail hybrides sont également délicates car elles nécessitent une approche différente en matière de gestion. Au lieu de se connecter en personne pour s'assurer que les membres de l'équipe sont productifs, vous devez adopter une approche axée sur les résultats qui se concentre davantage sur les performances et la production des employés.

Alignez les objectifs de l'entreprise, suivez la progression, organisez des réunions de gestion de projet et collaborez efficacement, quel que soit votre emplacement, avec le logiciel de gestion de projet pour équipe à distance ClickUp

Il s'agit d'une façon différente de faire les choses, c'est certain. Mais en se concentrant sur la productivité réelle, on donne aux employés les moyens de gérer leurs propres horaires de travail, en augmentant leur autonomie, leur engagement et leur satisfaction au travail . L'absence de microgestion peut à elle seule faire des merveilles pour la culture de votre entreprise et les taux de rétention. 🤩

Veillez à prendre en compte les implications juridiques lorsque vous rédigez une politique de travail hybride. Elle doit être conforme à toutes les lois sur l'emploi, en particulier celles qui concernent les heures de travail, le statut d'emploi à temps partiel et à temps plein, et les modalités de travail à distance pour les personnes handicapées.

Vous devez également tenir compte de ce qui suit :

La durée de la journée de travail

Les heures supplémentaires

Les obligations fiscales, en particulier pour les employés à distance dans d'autres États ou pays

Salariés éligibles

En cas de doute, soumettez votre horaire de travail hybride et vos politiques au service juridique pour vous assurer que tout est en ordre.

Composantes clés d'une politique de travail hybride

Chaque organisation fait du travail hybride différemment, mais vous devez quand même inclure ces sections, au minimum, dans votre politique de travail hybride :

Critères d'éligibilité: Définissez quelles positions sont éligibles au travail télétravail. Par exemple, la saisie de données convient parfaitement au travail hybride, alors qu'il est pratiquement impossible de faire des tâches en contact direct avec la clientèle depuis son domicile. Vous devez également définir des lignes directrices claires sur les emplacements acceptables pour le travail télétravail. Vous pouvez exiger de votre équipe qu'elle dispose d'un bureau à domicile dédié, répondant à certaines normes de confidentialité ou de sécurité

Planifiez, organisez et collaborez sur n'importe quel projet avec ClickUp Tasks

Mon travail: La flexibilité est géniale, mais parfois vous avez besoin de tout le monde en ligne en même temps pour le travail travail collaboratif et les réunions d'équipe. Précisez le calendrier de travail dans la politique, y compris les heures de travail et les jours de la semaine où ils sont censés venir en personne. Par exemple, les employés doivent-ils être disponibles pendant les heures de bureau habituelles ou existe-t-il une marge de manœuvre pour autant qu'ils fassent leur travail ?

La flexibilité est géniale, mais parfois vous avez besoin de tout le monde en ligne en même temps pour le travail travail collaboratif et les réunions d'équipe. Précisez le calendrier de travail dans la politique, y compris les heures de travail et les jours de la semaine où ils sont censés venir en personne. Par exemple, les employés doivent-ils être disponibles pendant les heures de bureau habituelles ou existe-t-il une marge de manœuvre pour autant qu'ils fassent leur travail ? Lignes directrices en matière de communication: Document quiles outils de travail télétravail vous utiliserez pour rester en contact. Parmi les options les plus populaires, citons Slack, Zoom, Microsoft Teams, et /%href/ /%href/ /%href/ /%href/ /%href//ClickUp. Fixez des paramètres pour les temps de réponse et l'utilisation appropriée de la vidéo conférence par rapport à la messagerie 💻

Document quiles outils de travail télétravail vous utiliserez pour rester en contact. Parmi les options les plus populaires, citons Slack, Zoom, Microsoft Teams, et /%href/ /%href/ /%href/ /%href/ /%href//ClickUp. Fixez des paramètres pour les temps de réponse et l'utilisation appropriée de la vidéo conférence par rapport à la messagerie 💻 Mesures de productivité: En règle générale, le travail hybride n'évalue pas les employés en fonction de leurs heures de travail, mais en fonction de leurs performances. C'est pourquoi votre politique de travail hybride doit également établir des indicateurs de performance des employés. Développez un système de vérifications régulières et de réunions individuelles pour vous assurer que les employés atteignent leurs cibles et bénéficient de l'assistance dont ils ont besoin

Mise en œuvre d'une politique de travail hybride

La mise en place d'une politique de travail hybride ne doit pas se faire du jour au lendemain. Suivez les étapes suivantes pour mettre en œuvre avec succès une politique de travail hybride qui permettra à votre équipe d'être heureuse, équilibrée et productive. 🧘

Développer la politique

Même si vous disposez déjà d'une politique officieuse en matière de travail hybride, il est bon de prendre du recul et d'évaluer si les choses fonctionnent. Si vous n'avez pas de politique, évaluez votre environnement de travail actuel pour déterminer quel type d'arrangement hybride fonctionnerait le mieux.

C'est l'occasion de créer un modèle de travail hybride personnalisé. Au lieu de suivre de trop près d'autres exemples de politiques de travail hybride, créez quelque chose qui corresponde le mieux à l'approche du travail de votre organisation. 📝

Ce forfait préliminaire doit présenter la structure du modèle de travail hybride, y compris les heures de travail, les emplacements de travail et les options de travail flexible. Travaillez sur la politique en interne pour la rendre aussi nette que possible, en vérifiant à deux reprises qu'elle s'aligne sur les normes juridiques et les lignes directrices en matière de ressources humaines.

Assurer l'adhésion de la direction

C'est le plus important. Les cadres supérieurs, la suite C ou votre conseil d'administration doivent approuver la politique de travail hybride. Il y a de fortes chances qu'ils aient des commentaires sur votre forfait, alors n'ayez pas peur de retourner à la planche à dessin jusqu'à ce qu'il soit parfait. Plus l'assistance de la direction sera grande, plus la mise en œuvre de la politique de travail hybride se fera en douceur.

Communiquer avec les employés

Une fois que les cadres supérieurs se sont mis d'accord sur la politique de travail hybride, il est temps de partager le forfait avec les employés. Au lieu de dire d'un coup de baguette magique "Hé, nous avons un tout nouveau régime de travail !" sur Slack, essayez de faire preuve d'un peu plus de finesse. Il s'agit d'un changement important, surtout si vous travailliez à distance, alors créez un plan de travail réfléchi un forfait de communication réfléchi pour l'annonce de la nouvelle politique hybride. 📣

Envoyez un e-mail à l'ensemble de l'entreprise pour fournir des informations détaillées sur la politique, y compris le texte intégral et les points saillants. Les employés auront naturellement beaucoup de questions, alors envisagez de programmer de manière proactive des sessions de questions-réponses pour répondre à toutes les préoccupations.

Mettre en œuvre la politique

Vous aurez besoin de l'infrastructure nécessaire pour que le travail hybride fonctionne. Vous aurez probablement besoin d'un VPN et d'outils de communication comme Slack ou Zoom qui fonctionnent à distance et au bureau.

Gardez le statut des projets et des tâches transparent avec l'outil de gestion de projet de ClickUp

Outre la technologie, le développement continu des compétences est un excellent moyen de stimuler les performances et la motivation des employés dans un environnement hybride. Par exemple, des gestion de projet permet à vos gestionnaires de projet de se tenir au courant des dernières stratégies de gestion de projets rentables.

La plupart des managers sont novices en matière de gestion d'équipes hybrides. Exigez donc de tous vos responsables qu'ils suivent une formation spécialisée sur les meilleures pratiques en matière de gestion d'équipes hybrides. Beaucoup de managers d'équipes hybrides sont familiers avec le style de management "les fesses sur la place", ce qui ne peut que nuire à la réussite d'une équipe hybride.

Une formation régulière permettra à la direction d'être plus à l'aise avec l'approche hybride non interventionniste, ce qui assistera l'autonomie des employés et le passage à une approche axée sur la performance gestion du travail .

Bonus: Logiciel de forfait d'espace de bureau !

Outils d'aide à la création Politiques de travail hybrides

La création d'une politique de travail hybride nécessite normalement quelques documents, feuilles de calcul et gribouillages sur une serviette de table. C'est pourquoi les entreprises utilisent ClickUp pour créer, partager et mettre en œuvre des politiques de travail hybride en un temps record. 🏎️

Explorez ClickUp pour gérer vos projets avec la puissance de l'IA, 15+ vues et des automatisations de tâches

ClickUp est bien plus qu'un outil de télétravail . Il s'agit d'une solution de travail hybride conçue pour déployer et gérer efficacement un personnel hybride, qu'il soit au bureau ou à des kilomètres de distance.

Centralisez la communication, la gestion des tâches et la documentation dans une seule plateforme conviviale. Tous les environnements de travail ClickUp sont personnalisables, vous avez donc la liberté d'adapter l'environnement numérique comme vous le souhaitez.

Comptez sur les fonctionnalités robustes et conviviales de ClickUp pour que votre équipe hybride soit toujours sur la même page.

**Au lieu de valider une politique écrite dont vous savez qu'elle changera plus tard, faites un brainstorming de votre politique de travail hybride dans un espace de travail hybrideTableau blanc ClickUp. Toute votre équipe de RH et de direction peut y collaborer à distance en temps réel, transformant vos idées en politiques exploitables. Mieux encore, les Tableaux blancs se convertissent en projets, en documents ou en tâches en quelques clics 💡

Faites des brainstormings, des forfaits, des stratégies et rationalisez la communication en temps réel pour expédier les projets plus rapidement avec ClickUp Tableaux blancs

**Il n'est pas nécessaire de passer d'une plateforme de stockage de documents à une plateforme de collaboration dans le cloud. ClickUp associe la collaboration et le stockage en temps réel avecClickUp Documents. Montez de superbes documents et connectez-les à vos projets ou flux de travail pour rendre les politiques de travail hybrides plus exploitables

Saisissez un modèle qui vous fait gagner du temps: Qui a dit que vous deviez créer des documents ou des tableaux blancs à partir de zéro ?ClickUp propose des modèles préchargés pour un travail prêt à l'emploi. Utilisez le modèleModèle de tableau blanc pour le plan de travail ClickUp pour réfléchir en temps réel à votre politique hybride et le modèle de tableau blanc du plan de travail ClickUpModèle de mémo politique ClickUp pour partager la nouvelle politique avec votre équipe

Évaluer la réussite des politiques de travail hybrides

Les politiques de travail hybrides sont les l'étape suivante du travail télétravail . Le travail hybride est une situation gagnant-gagnant à condition de le mettre en œuvre correctement. 🏆

Mais à faire pour savoir si vos politiques de travail hybride sont réellement une réussite ?

Il est important de vérifier les processus pour s'assurer que la nouvelle approche fonctionne réellement. Si elle crée de nouveaux maux de tête qui entravent la progression de l'équipe, il est probablement temps de procéder à des changements.

Fixez des objectifs clairs pour vous-même et votre équipe, et suivez la progression avec ClickUp Objectifs

Bien entendu, vous aurez besoin de données pour savoir si vos modalités de travail hybrides sont à la hauteur. Créez des Objectifs ClickUp à surveiller :

Engagement des employés

Progression du projet

Heures de travail de l'équipe

Charge de travail

Créez des projets personnalisés Tableaux de bord ClickUp pour l'ensemble de l'entreprise, pour un département entier ou par employé. Vous serez en mesure de suivre les performances en temps réel, quel que soit l'endroit où votre équipe travaille pour la journée.

Construisez votre milieu de travail hybride dans ClickUp

Le travail hybride vous permet de bénéficier des avantages de la connexion en personne en termes de développement de la culture, sans compromettre la flexibilité. Les politiques de travail hybride éliminent l'ambiguïté et gèrent les attentes, paramétrant tout le monde pour une réussite à long terme.

Bien sûr, la création d'une nouvelle politique peut prendre un peu de temps et d'efforts, mais c'est le meilleur moyen de responsabiliser les employés et de gérer une entreprise plus efficace. 🎯

Oui, vous pouvez essayer de tout faire par vous-même. Mais lorsque les résultats comptent, gérez votre équipe hybride dans ClickUp. Non seulement cette plateforme de premier plan a les capacités de rédiger vos politiques hybrides, mais elle gère également les projets, les tâches, les communications, les Teams, les modèles et tout ce qui se trouve entre les deux pour les équipes hybrides.

Vous n'avez pas besoin de nous croire sur parole. Essayez ClickUp par vous-même. Créez gratuitement votre environnement de travail ClickUp maintenant.