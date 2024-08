Une plongée en profondeur dans la découverte de produits : Étapes, défis et techniques

Nous vivons dans un monde où les entreprises lancent chaque jour de nouveaux produits. Cependant, tous ne parviennent pas à survivre. Seule une petit pourcentage d'entre eux réussissent à se faire une place sur notre marché sursaturé.

La question qui se pose est donc la suivante : qu'est-ce qui différencie les produits qui réussissent ? L'une des principales causes de leur réussite est la phase méticuleuse de découverte du produit. C'est à ce moment-là que l'idée d'un nouveau produit est conçue, grâce à des études de marché étendues, à une compréhension approfondie des besoins des utilisateurs et à des tests rigoureux auprès de ces derniers.

Cet article se penche sur l'étape de développement du produit, notamment sur son importance, ses étapes, ses avantages, ses défis et ses éléments critiques.

**Qu'est-ce que la découverte d'un produit ?

La découverte d'un produit est le processus qui consiste à rechercher les besoins et les défis des utilisateurs, à imaginer une solution et à développer un prototype pour le tester. Le résultat de ce processus est le développement d'un produit utilisable et réalisable.

Il s'agit d'écouter attentivement les besoins des utilisateurs au lieu de créer un produit qui pourrait ou non connaître la réussite. Par conséquent, la découverte de produits est un processus fortement axé sur le client. Ce sont les clients qui approuvent ou refusent le prototype du produit en fonction de leurs commentaires.

Toutefois, ce processus ne s'arrête pas à la conception de l'idée. Au contraire, il se poursuit tout au long du cycle de développement, à mesure que vous interagissez avec les clients et que vous intégrez leurs commentaires dans le développement.

Comprendre l'importance de la découverte du produit

La découverte du produit est une étape essentielle du processus de développement d'un produit processus de développement de produits . Elle vous permet de former une compréhension approfondie de vos utilisateurs, qui vous guident tout au long de votre processus de conception. Une fois que vous comprenez leurs défis, vous pouvez rechercher les solutions les plus viables et utiliser les outils d'évaluation de la qualité les outils de conception de produits pour développer des prototypes.

Cela augmente également vos chances de concevoir un produit réussi, en réduisant les risques entourant le développement de produits. Voici d'autres raisons pour lesquelles la découverte de produits est cruciale :

Comprendre les besoins des utilisateurs

Elle vous permet d'acquérir une connaissance approfondie des besoins, des préférences et des points de douleur de vos segments d'utilisateurs cibles. C'est essentiel pour créer des produits qui trouvent un écho auprès de vos utilisateurs et répondent à leurs exigences.

Validation du marché

La découverte de produits vous permet de valider vos idées et vos concepts avant d'investir des ressources importantes dans le développement et la livraison de produits. Vous pouvez ainsi atténuer le risque de créer un produit qui pourrait ne pas trouver de marché ou ne pas résoudre un problème réel.

Innovation

ClickUp Tableau blanc permet de faire un brainstorming, d'ajouter des notes et d'établir des liens avec différentes tâches

Un processus approfondi de découverte des produits permet à vos équipes d'explorer de nouvelles idées et solutions. Vous pouvez tenir des sessions de brainstorming avec votre équipe et utilisez des outils tels que ClickUp Tableau blanc pour faciliter la collaboration interfonctionnelle. Vous pouvez également vous différencier de vos concurrents en offrant des fonctionnalités uniques et en répondant aux besoins des clients d'une manière nouvelle.

Alignement sur les objectifs de l'entreprise

Un autre avantage des efforts de découverte de produits est de s'assurer que le produit s'aligne très tôt sur la stratégie globale de l'entreprise. Cela aide également vos équipes de produits et de développement à hiérarchiser les fonctionnalités du produit essentielles à la réussite.

Un processus de découverte de produits étape par étape

Maintenant que vous connaissez l'importance de la découverte de produits, passons aux étapes qui vous aideront à mettre en place un processus de découverte de produits réussi.

Créer une équipe

La découverte de produits est avant tout une affaire de collaboration interfonctionnelle. Cependant, il reste essentiel de sélectionner les personnes qui y participeront, de manière permanente ou temporaire.

Une chose à comprendre à propos de la création d'une équipe est qu'il n'existe pas de critères uniques. Par conséquent, vos membres dépendront de vos défis et de vos exigences. Ils peuvent également changer tout au long du processus, en fonction de l'évolution de vos besoins et de vos défis.

Vous pouvez faire appel temporairement à un expert ou impliquer l'équipe commerciale pour mieux comprendre le marché et la viabilité. En règle générale, une équipe de découverte de produits se compose des éléments suivants :

Gestionnaire de produit: Supervise l'ensemble du processus et veille à l'alignement avec les objectifs de l'entreprise

Supervise l'ensemble du processus et veille à l'alignement avec les objectifs de l'entreprise **Les concepteurs de l'expérience utilisateur et de l'interface, qui traduisent les résultats de la recherche en conceptions visuellement attrayantes

**Développeurs/ingénieurs : mettent en œuvre les aspects techniques et la faisabilité, en apportant des idées sur ce qui est réalisable dans le cadre de contraintes données

Recherche sur le marché: Effectuer une analyse approfondie du marché pour identifier les tendances, les concurrents et les opportunités potentielles

Effectuer une analyse approfondie du marché pour identifier les tendances, les concurrents et les opportunités potentielles Assistance aux clients: Apporter au processus les points de vue des utilisateurs, leurs commentaires et leurs difficultés

Outre les personnes, décidez des logiciels que vous utiliserez tout au long du parcours, tels que logiciel de gestion de produits ou modèles de développement de produits .

Les avantages d'avoir d'équipes interfonctionnelles comprennent les éléments suivants :

Perspective unique et diversifiée: Ces équipes favorisent un intervalle de perspectives et d'approches, car des personnes ayant des compétences, des antécédents et une expertise différents participent au processus

Ces équipes favorisent un intervalle de perspectives et d'approches, car des personnes ayant des compétences, des antécédents et une expertise différents participent au processus Prise de décision plus rapide: La prise de décision est plus rapide car les représentants des différents services collaborent. La prise de décision est plus rapide lorsque des représentants de différents services collaborent, ce qui réduit le besoin de canaux de communication prolongés

La prise de décision est plus rapide car les représentants des différents services collaborent. La prise de décision est plus rapide lorsque des représentants de différents services collaborent, ce qui réduit le besoin de canaux de communication prolongés **La combinaison de compétences et d'expériences diverses permet à l'équipe d'aborder les défis sous différents angles, ce qui améliore la résolution des problèmes

Moins de biais de confirmation: Cela réduit également les risques de biais de confirmation

Comprendre les besoins sous-jacents des utilisateurs

Vous avez constitué votre équipe, et les outils de gestion de produit sont également préparés. Il est enfin temps de commencer à comprendre les besoins sous-jacents des clients. Pour le faire, vous devez communiquer avec vos utilisateurs.

La communication peut prendre n'importe quel formulaire. Menez des entretiens avec les clients ou organisez des sondages. Vous pouvez également créer des plans de parcours. L'objectif est de recueillir une quantité décente d'informations sur leurs points de douleur et leurs défis.

Sondages sur les commentaires des clients: Utilisez différents sondages comme les sondages in-app, les sondages par e-mail, les formulaires de commentaires passifs ou les widgets de demande de fonctionnalité

Utilisez différents sondages comme les sondages in-app, les sondages par e-mail, les formulaires de commentaires passifs ou les widgets de demande de fonctionnalité Entretiens: Recueillez des commentaires qualitatifs auprès de vos segments d'utilisateurs cibles en menant des entretiens

Recueillez des commentaires qualitatifs auprès de vos segments d'utilisateurs cibles en menant des entretiens Analyse du produit: Vérifiez l'analyse du produit pour obtenir des informations sur le comportement des utilisateurs et identifier les points de douleur. Vous pouvez également utiliser votrelogiciel de gestion de la marque pour obtenir de meilleures informations

Vérifiez l'analyse du produit pour obtenir des informations sur le comportement des utilisateurs et identifier les points de douleur. Vous pouvez également utiliser votrelogiciel de gestion de la marque pour obtenir de meilleures informations Groupes de discussion: Rassemblez un petit groupe d'utilisateurs pour une discussion ciblée

Rassemblez un petit groupe d'utilisateurs pour une discussion ciblée Surveillance des médias sociaux: Surveillez les canaux de médias sociaux pour y trouver des mentions de vos produits ou de votre secteur d'activité. Engagez-vous avec les utilisateurs, répondez à leurs préoccupations et recueillez leurs commentaires

Utilisez divers outils Outils d'IA pour améliorer l'efficacité du processus. Une fois que vous avez recueilli suffisamment d'informations, il est temps de définir les besoins exacts auxquels vous allez répondre. Voici les éléments à garder à l'esprit lors de la définition du besoin :

Visez à exprimer le problème de manière concise (en une phrase courte et simple). Cela vous permettra de le communiquer facilement à votre équipe et d'élaborer votre solution

Validez le problème en vérifiant s'il affecte vos utilisateurs de manière significative

Établissez un ordre de priorité et décidez quel problème vous allez résoudre en premier

Identifier et imaginer la solution

Avec un problème clair, vous pouvez maintenant vous concentrer sur la partie solution. Encouragez votre équipe à faire un brainstorming et à trouver des moyens créatifs de résoudre le problème. Utilisez les outils suivants techniques d'idéation :

les cartes mentales de ClickUp vous donnent une image claire de vos idées et vous permettent de les lier les unes aux autres pour une meilleure idéation_

Les cartes mentales: Utilisez les cartes mentales pour noter et lier vos idées pour une meilleure idéation

Utilisez les cartes mentales pour noter et lier vos idées pour une meilleure idéation Storyboarding: Créez un récit visuel autour de vos problèmes pour trouver des idées viables

Créez un récit visuel autour de vos problèmes pour trouver des idées viables Tour de table: Transformez votre problème en question, en commençant par "Comment pourrions-nous..." et laissez tous les membres de l'équipe proposer une solution

Transformez votre problème en question, en commençant par "Comment pourrions-nous..." et laissez tous les membres de l'équipe proposer une solution Esquisse: Utilisez le pouvoir des images pour améliorer votre point de vue et dessiner des esquisses attrayantes qui communiquent votre message

Utilisez le pouvoir des images pour améliorer votre point de vue et dessiner des esquisses attrayantes qui communiquent votre message Teams: Demandez à l'un des membres de votre équipe d'écrire son idée et donnez-la à la personne suivante pour qu'elle y ajoute ses idées. Continuez jusqu'à ce que tout le monde ait ajouté quelque chose

utilisez le modèle de développement de nouveaux produits de ClickUp pour décrire l'ensemble de votre processus, de la découverte à la livraison

Mon travail est gratuit et vous pouvez utiliser n'importe quelle méthode qui fonctionne pour votre équipe, y compris des modèles de développement de produits, à des idées de conception.

Une fois que vous avez rempli votre banque d'idées, vous devez les filtrer en vérifiant leur impact potentiel et leur faisabilité. Cela vous aidera à classer par ordre de priorité les idées qui peuvent être transformées en prototypes et testées.

Voici les éléments à vérifier lors du filtrage des idées :

Sont-elles conformes à la vision du produit et aux objectifs de l'entreprise ?

L'idée correspond-elle aux besoins de vos utilisateurs cibles ?

À vos parties prenantes ou à vos personnalisés font-ils une demande similaire ?

Votre équipe est-elle passionnée par cette idée ?

Vous pouvez également utiliser des cadres tels que les modèles RICE, dot-voting ou Kano pour mieux hiérarchiser les opportunités.

Développer un prototype

À cette étape, vous êtes prêt à développer un prototype. Les prototypes sont des représentations visuelles interactives des fonctionnalités et caractéristiques clés d'un produit. Il existe de nombreux types de prototypes, notamment les maquettes, les produits minimum viables ou les esquisses.

Wireframe: Représentations numériques de base de l'interface d'un produit qui mettent l'accent sur la structure et la navigation

Représentations numériques de base de l'interface d'un produit qui mettent l'accent sur la structure et la navigation Réalité virtuelle (RV)/réalité augmentée (RA): Prototypes pour les environnements de réalité virtuelle ou les dispositifs de réalité augmentée

Prototypes pour les environnements de réalité virtuelle ou les dispositifs de réalité augmentée Prototypes cliquables: Ils permettent de cliquer sur l'interface, simulant des interactions sans avoir besoin d'une fonction complète

Ils permettent de cliquer sur l'interface, simulant des interactions sans avoir besoin d'une fonction complète Produit minimum viable (MVP): Versions fonctionnelles d'un produit qui incluent les fonctionnalités minimales pour satisfaire les premiers utilisateurs et apporter de la valeur aux utilisateurs

Sélectionnez le type de prototype et la méthode de livraison du produit qui conviennent à votre équipe en tenant compte de vos besoins en matière de tests et de vos domaines d'amélioration. Le développement de prototypes présente les avantages suivants

Atténue le risque d'investir des ressources dans un concept qui pourrait ne pas trouver d'écho auprès des utilisateurs

Permet d'identifier les problèmes potentiels dès le début du processus de développement du produit

Recueillir les commentaires des utilisateurs sur la conception, la convivialité et l'expérience globale de l'utilisateur

Permet aux équipes de produits d'affiner et d'améliorer le produit sur la base d'un retour d'information continu

Le processus de développement d'un prototype s'accompagne de tests réguliers.

Tester le prototype

Le test du prototype vous aide à valider vos solutions et à vérifier si elles peuvent résoudre les problèmes de vos clients. Au cours de cette étape, vous devez recueillir soigneusement les commentaires des utilisateurs. Sur cette base, vous pouvez apporter des modifications et des améliorations jusqu'à ce que vous soyez pleinement satisfait.

Commencez par tester des prototypes simples, tels que des wireframes, et utilisez le retour d'information pour développer des prototypes plus élaborés. Ensuite, procédez à la construction d'un produit minimum viable et testez-le.

Les méthodes courantes de test des prototypes sont les suivantes

Test A/B : Présenter différentes versions du prototype à divers groupes de participants pour mesurer et comparer leurs performances et leurs préférences

Présenter différentes versions du prototype à divers groupes de participants pour mesurer et comparer leurs performances et leurs préférences Entretiens avec les clients: Mener des entretiens individuels avec les participants pour recueillir des commentaires qualitatifs approfondis sur leurs perceptions, leurs préférences et les difficultés rencontrées avec le prototype

Mener des entretiens individuels avec les participants pour recueillir des commentaires qualitatifs approfondis sur leurs perceptions, leurs préférences et les difficultés rencontrées avec le prototype Test de fausse porte: Présenter un produit simulé aux utilisateurs et vérifier leur intérêt et leur interaction

Présenter un produit simulé aux utilisateurs et vérifier leur intérêt et leur interaction Test d'utilisabilité: Les participants interagissent avec le prototype pendant que l'animateur observe et recueille les commentaires des utilisateurs sur l'expérience globale, la facilité d'utilisation et la navigation

Les participants interagissent avec le prototype pendant que l'animateur observe et recueille les commentaires des utilisateurs sur l'expérience globale, la facilité d'utilisation et la navigation Sondages: Distribuer des sondages ou des questionnaires à un groupe plus large de participants afin de recueillir des données quantitatives sur des aspects spécifiques du prototype

La sélection du bon test dépend de votre public et du type d'informations que vous souhaitez recueillir.

Les avantages et les défis de la découverte de produits

Avantages

L'ensemble du processus de découverte de produits présente de nombreux avantages. Examinons-les.

Économie de temps et d'argent

Bien que la découverte puisse sembler une perte de temps (puisqu'elle n'implique pas de construire activement quelque chose), elle permet d'économiser du temps et de l'argent. Vous vous demandez comment ? La découverte d'un produit valide vos idées et vous permet de construire un produit avec la certitude qu'il connaîtra la réussite. Si vous sautez cette étape, vous jouez avec votre argent et votre temps pour développer un produit que vos utilisateurs n'utiliseront peut-être pas.

Produits innovants

Une équipe interfonctionnelle permet de développer des produits plus innovants. Tous les membres de votre équipe ont leurs compétences, leurs expériences et leurs points de vue, ce qui leur permet de proposer des idées et des solutions différentes.

Conceptions centrées sur l'utilisateur

Vos efforts de découverte de produits vous permettent de mener des études de marché approfondies et de comprendre les besoins des clients. Vous développez des conceptions plus centrées sur l'utilisateur au fur et à mesure que vous découvrez leurs points de douleur et leurs défis.

Réduction des risques

La découverte de produits vous permet également de valider vos idées très tôt. Cela permet d'atténuer le risque d'investir du temps et des ressources dans un produit ou une fonctionnalité qui pourrait ne pas répondre aux besoins des utilisateurs ou aux demandes du marché.

Défis

Comme tout processus, la découverte de produits comporte son lot de défis, énumérés ci-dessous.

Former une équipe produit interfonctionnelle

Le formulaire d'une équipe produit interfonctionnelle réussie est souvent un défi. Les membres de l'équipe ont des origines et des cultures différentes et peuvent avoir des objectifs et des priorités variés. En outre, l'allocation des ressources entre les différents domaines fonctionnels peut demander du temps et des efforts.

Éliminer les préjugés

L'un des défis les plus courants lors de la découverte d'un produit est le biais de confirmation. Ce biais affecte négativement les résultats. Par conséquent, une équipe produit doit reconnaître et atténuer ses préjugés immédiatement. Cela permettra de créer un produit avec une plus grande chance de réussite.

Contraintes de temps

La découverte du produit est la première étape du développement d'un produit. Elle n'est soumise à aucune limite de temps. En fonction de votre marché cible, de votre champ d'application et de nombreux autres facteurs, elle peut ne prendre que quelques semaines, voire plusieurs mois. Cependant, il peut y avoir une pression pour aller vite, ce qui peut conduire à négliger des informations précieuses.

Éléments et techniques clés de la découverte de produits

Éléments clés de la découverte de produits

Une découverte de produit réussie doit comporter les éléments clés suivants :

Définition effacée du problème: Définir clairement le problème ou le point douloureux que le produit vise à résoudre. Un problème bien défini permet de se focaliser et de s'assurer que le produit répond à un besoin réel de l'utilisateur

Définir clairement le problème ou le point douloureux que le produit vise à résoudre. Un problème bien défini permet de se focaliser et de s'assurer que le produit répond à un besoin réel de l'utilisateur Recherche sur les utilisateurs: Comprendre la cible grâce à la recherche sur les utilisateurs. Recueillir des données sur les comportements, les préférences et les points de douleur des utilisateurs afin d'éclairer la conception et les fonctionnalités du produit

Comprendre la cible grâce à la recherche sur les utilisateurs. Recueillir des données sur les comportements, les préférences et les points de douleur des utilisateurs afin d'éclairer la conception et les fonctionnalités du produit Équipes de produits transversales: Formez une équipe de produits transversale avec des compétences diverses, notamment en matière de conception, de développement, de marketing et d'assistance client. Cela permet d'adopter une approche holistique et d'apporter différentes perspectives au processus de découverte

Formez une équipe de produits transversale avec des compétences diverses, notamment en matière de conception, de développement, de marketing et d'assistance client. Cela permet d'adopter une approche holistique et d'apporter différentes perspectives au processus de découverte Idéation: Organisez des sessions d'idéation pour générer un large intervalle d'idées. Encouragez la créativité et la collaboration au sein de l'équipe, et utilisez..modèles de gestion de produits et des outils pour explorer différentes solutions au problème défini.

Organisez des sessions d'idéation pour générer un large intervalle d'idées. Encouragez la créativité et la collaboration au sein de l'équipe, et utilisez..modèles de gestion de produits et des outils pour explorer différentes solutions au problème défini. Prototypage: Développer des prototypes pour visualiser et tester les concepts de produits. Les prototypes permettent de recueillir les premiers commentaires des utilisateurs, d'identifier les problèmes potentiels et d'affiner les idées avant le développement complet

Techniques de découverte de produits

ClickUp : Un outil de gestion de produit tout-en-un

Une découverte de produit réussie est le résultat combiné des efforts humains et de la technologie. ClickUp est un outil de gestion de produit tout-en-un qui simplifie la gestion de produit en gérant votre vision, en alignant votre équipe et en offrant des outils de collaboration. Le produit ClickUp ont un petit quelque chose à offrir pour toutes les phases de la découverte d'un produit. Jetons un coup d'œil.

ClickUp Tableau blanc et IA pour le brainstorming

Débloquez l'efficacité, rationalisez les commentaires des utilisateurs et favorisez l'innovation avec ClickUp AI

Consulter une IA pourrait devenir votre planche de salut si vous êtes bloqué sur une idée. ClickUp IA vous aide gagner du temps en améliorant la productivité et en facilitant la communication. Il s'associe aussi efficacement à la quête de votre équipe pour résoudre les défis et les points douloureux des clients. ClickUp Tableau blanc est un espace de collaboration efficace permettant à votre équipe de noter ses idées et de les partager. Faites un brainstorming, élaborez des stratégies, collaborez en temps réel, ajoutez des notes et développez les meilleures solutions possibles en moins de temps. Il vous permet également d'ajouter des liens, des documents et des pièces jointes pour que tout le monde soit sur la même page.

Diagrammes de Gantt pour la visualisation

visualisez les échéanciers de développement de vos produits à l'aide de diagrammes de Gantt_ Les diagrammes de Gantt de ClickUp vous aident à visualiser les échéanciers de développement de vos produits et à les partager avec votre équipe. Collaboration, suivi des dépendances, et la gestion des priorités sont des avantages de l'utilisation des diagrammes de Gantt. Vous pouvez afficher une vue d'ensemble de tous vos produits et étapes.

voir la progression et l'état d'avancement des membres de votre équipe avec la vue d'équipe de ClickUp_

ClickUp affiche plusieurs vues que l'on peut utiliser efficacement à différentes phases de la découverte d'un produit. Par exemple, vous pouvez utiliser la vue Liste pour organiser et suivre les différentes étapes. L'affichage des tâches vous donnera un aperçu précis du statut de chaque tâche. En cours, la vue Équipe vous permet d'afficher la progression de chaque membre de l'équipe.

Conclusion

Une étape de découverte de produit réussie mène au développement d'un produit performant que vos utilisateurs chérissent. C'est pourquoi il est essentiel de prendre son temps au cours de ce processus.

En mettant fortement l'accent sur la compréhension des besoins des utilisateurs, en tirant parti de la collaboration interfonctionnelle et en adoptant une approche itérative, vous pouvez naviguer en toute confiance dans le monde complexe du développement de produits.

Bien entendu, des outils tels que ClickUp peuvent devenir vos meilleurs alliés au cours de ce processus. Prenez un essai gratuit dès aujourd'hui et vérifiez par vous-même !

FAQs

**Quels sont les objectifs de la découverte de produits en 2024 ?

Les objectifs de la découverte de produits consistent notamment à comprendre les points douloureux et les défis des utilisateurs et à y répondre par des solutions innovantes.

Quel est le processus étape par étape de la découverte de produits?

La découverte d'un produit se déroule en cinq étapes :

Créer une équipe interfonctionnelle Comprendre les besoins sous-jacents des utilisateurs Imaginer Développer le prototype Tester le prototype

Les outils comme ClickUp améliorent la découverte de produits en offrant un espace de travail collaboratif, une gestion efficace des produits, un partage transparent des documents, une intégration avec d'autres outils, des canaux de communication, une gestion efficace du retour d'information des clients et des fonctionnalités de suivi de l'échéancier.