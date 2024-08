Modèles gratuits de développement de produits

Vous avez l'idée d'un nouveau produit fascinant qui fera fureur dans le monde entier ? Félicitations ! 💡

Dans votre esprit, vous et votre équipe le voyez déjà sur le marché, battant des records de vente et accédant à la célébrité. En réalité, vous devez d'abord passer par un processus de développement approprié processus de développement du produit .

Ce processus couvre toutes les étapes du développement d'un produit, de l'idéation à la mise sur le marché. Il s'agit de la biographie de votre produit, qui couvre l'ensemble de son cycle de vie.

Rédiger cette biographie est plus facile à dire qu'à faire, car il y a des dizaines de chapitres (tâches) à accomplir, tels que la définition des objectifs, l'estimation de la valeur du produit, l'analyse de la concurrence et la préparation du lancement.

Heureusement, vous pouvez prendre un raccourci et terminer la biographie en un temps record, grâce aux modèles de développement de produits. Leurs sections préétablies vous aident à définir chaque activité essentielle, à collaborer avec les parties prenantes et à préparer votre produit à la réussite.

Dans cet article, nous examinerons les 10 meilleurs modèles qui vous aideront à parcourir l'ensemble du processus de développement de produits en douceur.

Qu'est-ce qu'un modèle de développement de produit ?

Un modèle de développement de produit vous fournit, à vous et à votre équipe, une carte claire pour naviguer dans le parcours complexe du développement d'un produit. Il vous guide à chaque étape, veille à ce que rien ne soit oublié et augmente les chances de réussite. Développement de produits comporte de multiples étapes représentant le parcours d'un produit, de l'idée à la mise sur le marché. Si le nombre et la nature de ces étapes dépendent des objectifs de l'entreprise et du produit lui-même, une chose est sûre : le processus nécessite un travail d'équipe et une organisation de premier ordre pour être couronné de succès.

Personnalisez facilement votre Portée du projet Modèle de tableau blanc en ajoutant des documents, des tâches, etc

Certains modèles de gestion de produits vous aident à à planifier l'ensemble du processus tandis que d'autres se concentrent sur des aspects particuliers, comme la visualisation d'une feuille de route d'un produit ou la conception du produit . Quel que soit votre choix, les chefs de produit bénéficieront d'une productivité accrue et d'une collaboration rationalisée.

Qu'est-ce qui fait un bon modèle de développement de produit ?

Il existe des centaines de modèles de développement de produits. Pour distinguer le bon grain de l'ivraie, recherchez les éléments suivants :

Un objectif clair : Les modèles de développement de produits étant souvent axés sur des projets de portée différente, votre modèle doit vous permettre de définir son objectif, qu'il s'agisse d'un projet de développement de produits ou d'un projet de développement de produitsd'une stratégie produit,planification de la fabricationouexigences relatives aux produits* Options de collaboration: Il doit encourager le travail d'équipe avec des options telles que l'édition en temps réel, la possibilité de laisser des commentaires et un suivi facile de la progression pour les chefs de produit

: Les modèles de développement de produits étant souvent axés sur des projets de portée différente, votre modèle doit vous permettre de définir son objectif, qu'il s'agisse d'un projet de développement de produits ou d'un projet de développement de produitsd'une stratégie produit,planification de la fabricationouexigences relatives aux produits* Options de collaboration: Il doit encourager le travail d'équipe avec des options telles que l'édition en temps réel, la possibilité de laisser des commentaires et un suivi facile de la progression pour les chefs de produit Fonctions de brainstorming : Les modèles de gestion de produits doivent inclure des outils tels que des tableaux blancs numériques qui vous permettent, à vous et à votre équipe, de faire du brainstorming et d'inspirer la génération d'idées afin d'obtenir les meilleurs résultats

: Les modèles de gestion de produits doivent inclure des outils tels que des tableaux blancs numériques qui vous permettent, à vous et à votre équipe, de faire du brainstorming et d'inspirer la génération d'idées afin d'obtenir les meilleurs résultats Calendrier du projet : Il devrait vous permettre de créer un développement de produit completcalendrier du projet avec des phases et des échéances claires. Cela vous permet, ainsi qu'aux chefs de produit, de maintenir la transparence et de veiller à ce que chacun assume ses responsabilités

10 modèles de développement de produits en ClickUp et Excel

Après avoir analysé des dizaines de modèles de développement de produits, nous avons sélectionné les 10 meilleurs qui offrent une fonctionnalité et une facilité d'utilisation exceptionnelles.

Explorez leurs caractéristiques et trouvez celui qui vous aidera à définir les grandes lignes de votre processus de développement de produits en toute simplicité ! 🥵

1. Modèle de développement d'un nouveau produit

Suivez les différentes étapes du projet et les produits livrables avec le modèle ClickUp de développement d'un nouveau produit

Une planification méticuleuse et une exécution sans faille sont au cœur de la réussite du lancement d'un nouveau produit. Le Modèle de développement de nouveau produit ClickUp vous aide à planifier, organiser et contrôler chaque détail du processus, à favoriser la collaboration au sein de l'équipe et à gérer les tâches comme un pro ! 💪

Le modèle offre des équipes de gestion des produits quatre vues pour décrire le processus de développement, assigner et suivre les tâches, et garantir une réalisation dans les délais sans chevauchements ni malentendus.

La première vue du modèle est Résumé du projet : c'est là que vous ajouterez vos tâches et les diviserez en phases. Par défaut, vous disposez de sept phases, mais vous pouvez les modifier si nécessaire :

Examen des idées Développement et test du concept Stratégie marketing et analyse commerciale Développement de produits Tests bêta/de marché Mise en œuvre technique Lancement du produit Fournissez des détails tels que les dates de début et de fin, la complexité des tâches, les niveaux d'effort et d'impact, ainsi que l'équipe, le département ou les responsables de produit en charge de chaque tâche.

La vue Process Board affiche les tâches définies dans la vue précédente sous forme de cartes et les trie en fonction de la phase à laquelle elles appartiennent (l'une des sept mentionnées ci-dessus). Au fur et à mesure que vous accomplissez des tâches, déplacez les cartes correspondantes par simple glisser-déposer.

La vue Diagramme de Gantt vous permet de créer une chronologie dynamique, de suivre l'évolution d'un projet les dépendances des tâches la vue Timeline affiche vos tâches dans un calendrier et vous permet de surveiller les échéances et les calendriers.

2. Feuille de route pour le développement de produits Modèle de tableau blanc

Utilisez le modèle de tableau blanc de la feuille de route du développement de produits de ClickUp pour planifier, suivre et célébrer visuellement les étapes du développement de vos produits

Vous souhaitez visualiser votre processus de développement de produits, fixer des objectifs et faire en sorte que tout le monde soit sur la même longueur d'onde ? Le Modèle de tableau blanc de la feuille de route de développement de produits ClickUp est exactement ce dont vous avez besoin !

Tout d'abord, il est important de mentionner qu'il s'agit d'un modèle de tableau blanc. Tableaux blancs ClickUp sont des toiles numériques qui vous permettent de visualiser, de faire du brainstorming et de personnaliser vos processus avec un maximum de transparence et de collaboration.

Comme ce modèle spécifique concerne le développement de produits, il vous aide à décomposer le processus en phases et à créer des calendriers faciles à suivre.

Commencez à utiliser le modèle en entrant vos tâches et leurs détails dans la Vue liste. Passez ensuite à l'affichage Tableau blanc, qui vous permet de visualiser le processus. Ajouter des notes autocollantes qui représentent des tâches et des étapes et les placent dans le champ approprié en fonction de la chronologie de leur exécution. Mettez le tableau blanc à jour au fur et à mesure que vous accomplissez les tâches afin de refléter les derniers changements et d'éviter toute confusion.

Les tableaux blancs ClickUp sont dotés d'un éditeur de type "glisser-déposer", ce qui permet de déplacer les objets rapidement et facilement. Ajoutez vos parties prenantes au modèle de développement de produit et permettez-leur de garder un œil sur la progression.

3. Modèle de stratégie produit

La stratégie produit est essentielle à la réussite du développement d'un produit

Si vous voulez créer un produit qui réponde aux besoins des clients et s'inscrive dans votre vision, vous avez besoin d'une stratégie à toute épreuve. La stratégie Modèle de stratégie produit ClickUp peut être un allié précieux pour votre équipe grâce à cet outil de gestion de projet très utile.

Ce modèle de développement de produit vous aide à planifier chaque détail lié au produit, à tenir votre équipe au courant et à centraliser toutes les informations pertinentes. Le modèle complet de développement de produit est divisé en trois sections :

Caractéristiques L'équipe Chronologie

La section Caractéristiques décrit toutes les fonctionnalités que votre produit devrait avoir. Commencez par créer une nouvelle tâche pour chaque fonctionnalité souhaitée dans la vue Toutes les fonctionnalités. Utiliser Champs personnalisés comme le statut, la catégorie d'élément, la priorité, la date de lancement, l'effort, la priorité et le chef d'équipe pour fournir plus de détails sur chaque élément/tâche.

Vous pouvez utiliser le formulaire de soumission de fonctionnalités pour encourager vos parties prenantes à proposer de nouvelles fonctionnalités. Partagez le formulaire avec votre équipe et les fonctionnalités suggérées apparaîtront automatiquement dans la liste Toutes les fonctionnalités.

Utilisez des vues telles que Priorité ou Par effort pour filtrer vos tâches et vous concentrer sur un aspect particulier de la stratégie produit. Cela vous permettra de mieux suivre votre feuille de route produit et de savoir à quoi vous attaquer en premier.

La section Équipe concerne les personnes qui travaillent sur la stratégie. Dressez la liste de toutes les personnes impliquées dans le projet, déterminez leur rôle et donnez des détails supplémentaires si nécessaire.

La section Timeline vous permet de suivre l'ensemble du projet du projet et d'éviter les chevauchements, et de s'assurer que les fonctionnalités sont déployées avec succès.

4. Modèle de calendrier de développement

Ce modèle de calendrier de développement est un outil utile pour s'assurer que le processus de développement

Qu'il s'agisse de créer un nouveau produit ou de mettre à niveau un produit existant, vous devez établir un calendrier de développement afin de définir des objectifs clairs et de garantir une collaboration harmonieuse entre les membres de l'équipe.

Le Modèle de calendrier de développement ClickUp est exactement ce dont vous avez besoin pour planifier les ressources, suivre votre budget et contrôler les délais.

Commencez à utiliser le modèle en accédant à la vue Activités de développement de produits. Commencez par remplir le tableau contenant des informations de base telles que la description du produit, le responsable du développement, ainsi que les dates de début et de fin.

Ensuite, passez à la liste située sous le tableau et ajoutez toutes les tâches liées au projet et leurs détails, tels que le statut, l'étape, l'assigné et les dates de début et de fin. Par défaut, les tâches sont regroupées par étape.

La vue Gantt Développement de produits affiche les tâches de la vue précédente sur une ligne de temps, ce qui vous permet de visualiser les dates de début et de fin ainsi que les dépendances entre les tâches.

La vue Étape du développement du produit est une vue de l'étape du développement du produit Tableau Kanban représentant vos tâches sous forme de cartes regroupées en fonction de leur stade (tel que l'idéation, la recherche et la planification) et de leur état (tel que À faire, En cours ou Besoin de données).

5. Modèle d'analyse des écarts de produits

Le modèle d'analyse des écarts de produit ClickUp vous aide à comprendre les faiblesses de votre produit et à créer des stratégies d'amélioration

L'amélioration continue de vos produits vous permet de garder une longueur d'avance sur vos concurrents et de garantir la satisfaction de vos clients. Le modèle Modèle d'analyse des écarts de produit ClickUp est basé sur cette philosophie : il vous aide à identifier les faiblesses de votre produit et à développer des moyens de l'améliorer.

Ce modèle de tableau blanc est divisé en cinq sections :

Objectif : C'est ici que vous décrirez vos objectifs État actuel : Cette section concerne la situation actuelle, celle que vous souhaitez améliorer État désiré : C'est ici que vous définirez ce que vous voulez atteindre Définition de l'écart : Définir les facteurs qui contribuent à l'écart entre l'état actuel et l'état souhaité Solutions : Définir ce que vous pouvez faire pour atteindre l'état souhaité

Ajoutez les membres de l'équipe concernés au modèle, créez des notes autocollantes et placez-les dans les sections appropriées pour compléter votre tableau blanc et organiser les informations de manière ordonnée. Grâce à l'édition en temps réel et à la possibilité de laisser des commentaires, vous pouvez travailler avec votre équipe où qu'elle se trouve.

6. Modèle de positionnement de produit

Utilisez le modèle de liste de positionnement des produits ClickUp pour comprendre les tenants et les aboutissants d'un produit et le présenter correctement au marché cible

Avant de lancer un produit, vous devez déterminer sa position sur le marché et comprendre ce qui la rend unique par rapport à la concurrence. Les Modèle de positionnement de produit ClickUp vous aide à comprendre les tenants et les aboutissants de votre produit et à définir la meilleure stratégie de positionnement.

La première étape de l'utilisation du modèle consiste à remplir le formulaire dans la vue Formulaire d'évaluation du positionnement du produit. Ce formulaire se concentre sur les points faibles et les arguments de vente uniques de votre produit afin de vous aider à déterminer sa position concurrentielle.

Vous pouvez partager le formulaire avec vos collègues pour leur permettre de donner leur avis et solliciter des opinions objectives.

Les données fournies dans le formulaire sont automatiquement traduites dans la vue Liste de produits. Chaque produit est représenté par une tâche distincte, de sorte que vous n'aurez aucun mal à trouver les informations qui vous intéressent. Les tâches sont regroupées en fonction de leur statut (comme Planification, En cours et En attente).

Vous disposez également de la vue Tableau blanc de la carte de positionnement du produit. Vous pouvez y déterminer la position de votre produit en termes de valeur qu'il apporte au marché par rapport à son coût. Placez également vos concurrents sur la carte pour savoir où se situe votre produit.

7. Modèle de feuille de route produit

Visualisez votre processus de développement de produits avec le modèle de feuille de route ClickUp

La route du développement de produits est cahoteuse et comporte de nombreux arrêts. Les Modèle de feuille de route ClickUp vous aide à planifier ce voyage, à vous préparer et à atteindre votre destination sans mauvaises surprises en cours de route. 🛣️

La première section du modèle, Dossier principal du produit, vous permet de décrire chaque élément de votre dossier, qu'il s'agisse d'idées de nouveaux produits ou de suggestions d'ajout de nouvelles fonctionnalités à des produits existants. Créez une nouvelle tâche pour chaque élément et fournissez des détails à l'aide des champs personnalisés (comme l'assignation, la fonctionnalité du produit, l'impact et l'effort).

La section Exécution hebdomadaire se concentre sur les éléments sur lesquels vous travaillez activement. Toutes les tâches sont regroupées par escouade pour faciliter la navigation. Suivez la progression de chaque tâche et assurez-vous que tout se passe bien. Utilisez différentes vues, comme Exécution du produit par trimestre ou par priorité, pour vous concentrer sur des tâches spécifiques.

La section Route du produit vous permet d'obtenir des informations détaillées sur les versions prévues, les tâches prioritaires et les délais. Par exemple, la vue Feuille de route trimestrielle de la section répertorie les tâches en fonction de leur date d'achèvement.

Par ailleurs, la feuille de route par initiative affiche les tâches sur un tableau Kanban pour une visibilité et un contrôle optimaux. Cette section contient également une vue Tableau blanc qui vous permet de visualiser votre carte du début à la fin.

La section Notes de publication est une ClickUp Doc pour documenter les modifications apportées à votre produit.

8. Modèle de liste de contrôle pour le lancement d'un produit

Gérez les tâches, surveillez l'état des projets et assignez des dates d'échéance avec le modèle de liste de contrôle pour le lancement d'un produit ClickUp

Le processus de lancement d'un produit comporte de nombreux éléments mobiles, dont certains pourraient facilement échapper à votre attention sans une liste de contrôle complète. Le modèle de liste de contrôle pour le lancement d'un produit de ClickUp Modèle de liste de contrôle pour le lancement d'un produit ClickUp vous aide à organiser et à contrôler toutes vos tâches et activités et à minimiser le risque d'apparition de problèmes.

Le modèle est livré avec différentes vues pour gérer votre produit en toute simplicité. Commencez par la vue Activités, où vous ajouterez toutes les tâches associées et fournirez des détails à l'aide de champs personnalisés tels que la priorité, la catégorie de tâche, le statut et le destinataire.

La vue classe vos tâches par catégorie, ce qui vous permet de planifier l'ensemble du processus, de l'analyse de marché à la gestion des risques, en passant par la gestion des risques KPIs (métriques) et le retour d'information après le lancement.

La vue par catégorie est une Tableau Kanban affichant les tâches sous forme de cartes triées par catégorie (vous avez défini les catégories dans la première vue - il peut s'agir de l'analyse du marché, de la fixation des prix, de la stratégie de vente, etc.)

) Vue de Gantt affiche vos tâches sur une ligne de temps pour faciliter la planification et le suivi de la progression. De même, la vue Vue de la chronologie présente les tâches et leurs catégories pour vous aider à surveiller les délais et les étapes.

9. Modèle Excel de plan de développement de produit par OnePager

Utilisez le modèle Excel de plan de développement de produits de OnePager pour créer une vue d'ensemble de toutes les activités et les représenter visuellement

Planifiez, organisez et contrôlez toutes les tâches et activités liées au développement de produits à l'aide du modèle de plan de développement de produits Excel de OnePager.

Ce plan de développement de produit facile à utiliser modèle de développement en Excel est accompagné de deux fichiers. Le premier est un fichier Excel contenant un exemple de processus de développement de produit divisé en tâches.

Chaque tâche a sa phase, ses dates de début et de fin, le nom de la ressource (l'équipe qui en est chargée) et le pourcentage d'avancement.

L'autre fichier (.tat) est un modèle OnePager qui transforme les données fournies dans la feuille Excel en un diagramme de Gantt. Le diagramme regroupe vos tâches en fonction de leurs phases (telles que l'examen des idées, le développement du concept et l'analyse commerciale) et les affiche sur une ligne de temps.

La conversion du fichier Excel en diagramme de Gantt ne nécessite que quelques étapes et OnePager fournit des instructions détaillées à ce sujet. N'oubliez pas que vous aurez besoin de OnePager Express pour compléter le processus. Si vous ne l'avez pas, vous ne pourrez utiliser que le fichier Excel.

10. Modèle Excel de calendrier de développement de produits par WPS Template

Divisez votre processus de développement de produits en activités et suivez les délais avec le modèle Excel de calendrier de développement de produits de WPS Template

Si la facilité d'utilisation et la simplicité sont au sommet de votre liste de priorités lorsqu'il s'agit de modèles de développement de produits, le modèle Excel de calendrier de développement de produits de WPS Template pourrait être une excellente option.

Ce modèle n'offre pas de vues multiples ni d'options de collaboration avancées, mais il peut suffire pour suivre le processus de développement d'un produit et s'assurer que tout se déroule conformément au calendrier.

Les lignes du modèle représentent une activité liée au processus qui doit être réalisée, tandis que les colonnes symbolisent un calendrier - elles indiquent les mois de l'année divisés en semaines.

Les champs verts bloqués vous aident à mesurer le temps et à suivre les calendriers. Pour chaque activité, vous trouverez des champs Prévision et Réalité. Dans le champ Prévision, vous prévoyez le temps que prendra une activité donnée et le moment où elle se produira.

Par exemple, si vous prévoyez que la préparation des échantillons de pièces prendra trois semaines (fin mars et début avril), vous colorerez les champs appropriés en vert. Dans la Réalité, vous illustrerez quand une activité s'est réellement déroulée et combien de temps elle a duré.

Modèles de développement de produits : Transformer une idée en réalité

Tout produit commence par une idée. Les modèles de développement de produits répertoriés vous aident à exposer cette idée, à définir les étapes qui la transforment en un produit réel, prêt à être commercialisé, et à en suivre la réussite.

Nous avons évoqué huit modèles ClickUp, mais ce n'est que la partie émergée de l'iceberg. La plateforme propose une vaste collection de modèles avec plus de 1 000 options pour diverses utilisations, de la gestion des tâches et des produits au marketing et à l'ingénierie. S'inscrire à ClickUp et explorez sa bibliothèque de modèles dès aujourd'hui ! 📚