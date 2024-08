10 modèles gratuits de plan de développement d'équipe en Excel et ClickUp

Que vous soyez dans les ressources humaines, chef d'entreprise ou manager, votre équipe est une priorité absolue. Investir du temps et des efforts pour assurer leur réussite se traduit par des employés plus heureux. Cela permet également d'obtenir des résultats plus importants au niveau de l'entreprise.

Mais comment faire pour constituer une équipe qui s'épanouit, atteint de nouveaux sommets et résout les problèmes à la vitesse de la lumière ? ⚡

L'un des moyens efficaces consiste à créer des forfaits de développement. Ces forfaits peuvent être utiles dans tous les domaines, de l'acquisition de nouvelles compétences à l'amélioration de la qualité de vie le forfait de réussite et développement des talents .

Les forfaits de développement ne sont pas réservés aux équipes. Ils sont incroyablement utiles pour développer vos propres compétences et devenir un meilleur dirigeant.

Que vous soyez un professionnel du développement d'équipe ou du développement personnel, cette liste de 10 modèles de plans de développement gratuits vous aidera à jeter les bases de votre réussite.

Qu'est-ce qu'un modèle de plan de développement ?

Un plan de développement est un forfait conçu pour améliorer les compétences, assister la croissance et augmenter la productivité. Ces plans comprennent généralement une répartition des compétences à travailler, un plan d'action pour guider le processus, les ressources nécessaires et un calendrier.

Les forfaits de développement sont élaborés conjointement par l'employé et son supérieur direct. Les deux parties apportent leur contribution sur les compétences et les processus nécessaires pour atteindre les objectifs de développement souhaités. 🎯

La plupart des forfaits de développement commencent par une discussion sur les objectifs professionnels. Ensuite, les forces et les talents sont mis en évidence, tandis que les faiblesses sont identifiées. Ceux-ci servent de base à ce que l'employé fait déjà bien et à ce qu'il doit viser pour s'améliorer.

Sur la base de ces discussions, l'employé et son supérieur hiérarchique doivent ensuite explorer les possibilités de développement. En travaillant à rebours à partir de l'objectif de carrière, un forfait est établi avec des étapes spécifiques. Il s'agit notamment d'examiner les types de ressources nécessaires, y compris les programmes de formation et les ateliers.

Les modèles de plans de développement éliminent les incertitudes du processus. Ils organisent les idées et les étapes du plan d'action. Ils fournissent également un cadre et un système de suivi pour gérer la progression en cours de route.

Utilisez un modèle de plan de développement pour gagner du temps et commencer à élaborer une feuille de route vers la réussite pour chaque employé. 🏆

Qu'est-ce qui fait un bon modèle de plan de développement ?

Les forfaits de développement sont une composante essentielle de la réussite et permettent d'éviter la stagnation des employés qui occupent le même rôle depuis longtemps. Ils mettent également en place un environnement axé sur la réussite et l'apprentissage continus.

Un bon modèle de plan de développement.. :

Créer une organisation claire : Recherchez des modèles de plans de développement qui proposent des diagrammes et des tableaux organisationnels pour assurer le suivi des compétences et des étapes des éléments d'action

: Recherchez des modèles de plans de développement qui proposent des diagrammes et des tableaux organisationnels pour assurer le suivi des compétences et des étapes des éléments d'action d'établir une liste d'objectifs professionnels de manière effacée : Pour instaurer une culture de l'apprentissage, choisissez un modèle qui met l'accent sur les points forts et la manière d'acquérir de nouvelles compétences et qui vous permet d'exposer clairement les objectifs souhaités

: Pour instaurer une culture de l'apprentissage, choisissez un modèle qui met l'accent sur les points forts et la manière d'acquérir de nouvelles compétences et qui vous permet d'exposer clairement les objectifs souhaités Ayez un plan d'action : La qualité d'un forfait dépend des étapes à suivre. Recherchez des modèles qui établissent facilement une feuille de route et des étapes pour atteindre l'objectif global

: La qualité d'un forfait dépend des étapes à suivre. Recherchez des modèles qui établissent facilement une feuille de route et des étapes pour atteindre l'objectif global Offrir une personnalisation : Les meilleurs modèles sont ceux que vous pouvez personnaliser pour répondre aux besoins de votre entreprise

: Les meilleurs modèles sont ceux que vous pouvez personnaliser pour répondre aux besoins de votre entreprise Automatisation des tâches : Un bon modèle de plan de développement comprendra des fonctionnalités permettant d'automatiser les tâches en fonction des étapes définies dans votre plan de développement

10 modèles de plans de développement à utiliser en 2024

Utilisez les modèles de plan de développement des employés suivants pour aider les employés à acquérir de nouvelles compétences, à créer des plans d'action centrés sur des objectifs et à créer un environnement de travail plus productif. Tirez parti de chacun d'entre eux pour répondre aux besoins spécifiques de votre entreprise.

Revenez régulièrement sur le processus - y compris dans le cadre de.. réingénierie des processus d'entreprise -pour instaurer une culture de l'apprentissage et de la productivité.

1. ClickUp Modèle de plan de développement personnel

ClickUp Modèle de plan de développement personnel

Modèle de plan de développement personnel (PDP) de ClickUp permet d'identifier facilement les domaines à améliorer, de créer un forfait et de suivre les indicateurs de progression en un seul endroit.

Commencez par définir un objectif pour votre rôle actuel, en identifiant les compétences existantes et en déterminant les besoins de développement. Utiliser Documents ClickUp pour votre processus de brainstorming . 🧠

Ensuite, définissez des jalons et des tâches réalisables pour votre forfait de développement professionnel. Ceux-ci doivent être mesurables et il est judicieux de prévoir du temps pour les passer en revue régulièrement. Restez responsable en attribuant à chaque tâche un statut personnalisé : objectif atteint, non commencé, en attente ou en bonne voie.

Utilisez les différents affichages personnalisés pour suivre votre progression. La vue Plan d'action vous permet de voir Tout ce qui se trouve sur votre liste à faire et un plan d'action étape par étape pour atteindre vos objectifs de développement. Les affichages PD par trimestre et Suivi de la progression vous permettent de contrôler la réussite en cours de route.

2. ClickUp Modèle de plan de développement des employés

ClickUp Modèle de plan de développement des employés

Avec Modèle de plan de développement des employés de ClickUp grâce au plan de développement professionnel de ClickUp, votre équipe développera de nouvelles compétences et améliorera les performances des employés. Utilisez le modèle de plan de développement de carrière pour construire des feuilles de route personnalisées et complètes pour l'employé et l'ensemble de l'équipe. 🗺️

Commencez par évaluer les compétences actuelles de chaque membre de l'équipe. Utilisez Objectifs ClickUp pour créer une liste de d'objectifs mesurables . Identifier les ressources, gérer les connaissances de chaque membre de l'équipe et élaborer un forfait basé sur les objectifs à long terme.

Ce modèle facilite la conduite des évaluations de performance et simplifie le processus d'intégration avec les nouveaux employés. Utilisez un code couleur pour les statuts des tâches afin de suivre la progression. Changez les affichages pour voir la progression de l'ensemble du département dans son ensemble.

Il est même possible d'accéder aux forfaits individuels et aux résumés des employés pour suivre la progression de chacun.

Les fonctions de suivi du temps et d'automatisation (comme les alertes par e-mail) permettent de respecter le calendrier et d'ajuster le plan d'action en fonction des besoins pour que le programme de développement reste dans la cible.

Si un membre de l'équipe prend du retard, planifiez automatiquement des vérifications pour discuter de la manière de résoudre les problèmes afin de maintenir les forfaits de développement de vos employés.

3. ClickUp Modèle de Business Forfait

ClickUp Business Development Plan Template (modèle de plan de développement d'entreprise)

Si les plans de développement personnel et des employés vous permettent d'acquérir des compétences à partir de la base, vous avez parfois besoin d'une approche de la croissance à l'échelle de l'entreprise. Avec les Le modèle de Business Forfait de ClickUp créer forfait Business pour l'ensemble de votre entreprise.

Idéal pour les startups et les entreprises qui se développent, ce modèle de plan de développement vous permet de vous concentrer sur le développement des compétences et les objectifs de l'entreprise. Commencez par déterminer les objectifs de votre entreprise. Ensuite, créez des projets ou des Espaces ClickUp pour représenter chaque objectif. 🏆

Décomposer l'objectif en tâches gérables pour chaque membre de l'équipe. Attribuez des permissions pour permettre aux partenaires, aux consultants ou aux formateurs d'accéder à certains projets. Catégorisez les tâches pour rester organisé et mettez en place des notifications pour recevoir des alertes au fur et à mesure que les choses avancent dans le pipeline.

Utilisez la vue Tableau pour connaître la progression des tâches ou passez au diagramme Gantt pour créer un calendrier des tâches. La vue Calendrier permet de vérifier facilement si vous êtes sur la bonne voie, tandis que la vue Tableur affiche l'étape à laquelle se trouve chaque tâche dans le processus.

4. Modèle de plan de carrière ClickUp

Modèle de parcours professionnel ClickUp

Stimulez l'évolution de votre carrière et améliorez la fidélisation de vos employés grâce à l'outil Modèle de plan de carrière ClickUp .

Ce modèle facilite la définition d'objectifs clairs, la mise en évidence des paramètres actuels et l'identification de nouvelles certifications pour la croissance. Il est également facile de définir l'étendue du processus de développement et d'établir des méthodes pour mesurer la réussite.

Commencez par identifier les besoins de développement de chaque employé de l'équipe. Ensuite, définissez les ressources dont ils auront besoin pour atteindre leurs objectifs. Il peut s'agir d'un accès à des cours en ligne, à des séminaires de formation professionnelle ou à des programmes de mentorat.

Établissez un échéancier pour suivre les objectifs et de l'évolution des employés. Classez les tâches en fonction de l'effort fourni, du niveau d'impact et du statut actuel. Ajoutez des champs personnalisés pour adapter le modèle aux besoins spécifiques de vos employés.

5. ClickUp Modèle de plan d'action pour un objectif SMART

ClickUp SMART Goal Action Plan Template (Modèle de plan d'action pour un objectif SMART)

Organisez-vous et construisez une approche étape par étape pour atteindre vos objectifs de développement avec la Modèle de plan d'action pour les objectifs SMART de ClickUp . Ce modèle gratuit permet d'éviter le chaos en créant une structure simple et un échéancier pour vos objectifs de développement.

Créez une nouvelle tâche pour chaque nouvelle compétence ou chaque nouvel objet que vous souhaitez conquérir. Attribuez des priorités afin de concentrer votre temps et vos efforts là où vous en avez le plus besoin.

Organisez vos tâches en sprints quotidiens ou hebdomadaires pour rester dans les temps. Suivez votre progression en vous plongeant dans différentes vues, des listes de tâches aux diagrammes de Gantt en passant par les aperçus du tableau de bord.

Décomposez davantage votre feuille de route à l'aide de champs personnalisés. Libellez les tâches en fonction du service ou de l'ensemble de compétences que vous visez.

Ajoutez un classement pour la complexité de la tâche afin de voir rapidement quels éléments nécessitent un effort important et quels sont ceux qui sont faciles à réaliser. Le type de tâche et la progression de l'objectif donnent un aperçu de ce sur quoi vous travaillez et de votre progression. 🛠️

6. ClickUp Modèle de plan de développement à 30-60-90 jours

Modèle de plan de développement 30-60-90 jours de ClickUp

Assistez le développement professionnel et construisez une équipe de "superstars" grâce à Le modèle 30-60-90 jours de ClickUp . Conçu pour simplifier les processus d'accueil et de développement, ce modèle permet de créer procédures opératoires normalisées pour la formation dans les différents services.

Définir clairement le processus de définition des objectifs, en mettant notamment l'accent sur les points suivants Objectifs SMART . Ensuite, créez des procédures étape par étape pour les formateurs et les employés afin d'assurer le suivi au cours de l'année prochaine période de 30-60-90 jours . En cours, suivez la progression et mettez en place des paramètres d'évaluation afin d'assurer la continuité de l'action améliorer le processus .

Des fonctionnalités telles que les assignés multiples facilitent le suivi de la progression, même lorsque plusieurs personnes sont impliquées dans une même tâche. Il rationalise également les la communication au sein de l'équipe pour une meilleure collaboration. Les dépendances mettent en évidence les tâches qui doivent être achevées en premier pour débloquer les autres tâches.

7. ClickUp Modèle de plan d'action quotidien

Modèle de plan d'action quotidien ClickUp

L'un des moyens d'assurer le développement personnel est d'intégrer des objectifs et des formations à court terme dans les activités quotidiennes. Utiliser Le modèle de plan d'action quotidien de ClickUp pour identifier les lacunes en matière de compétences et diviser les programmes de développement complexes en tâches quotidiennes de taille.

L'avantage clé de ce modèle est que les objectifs deviennent un élément clé de la vie quotidienne. Ils ne sont pas simplement des choses abstraites vers lesquelles il faut travailler de temps en temps.

Le forfait quotidien encourage les employés à se former et à renforcer leurs compétences chaque jour pour atteindre les objectifs globaux. 🌻

Puisque l'objectif principal est décomposé en tâches quotidiennes, il convient d'utiliser les outils de hiérarchisation pour mettre en évidence ce qui doit être fait en premier. Les dépendances dressent une liste claire des tâches qui empêchent la progression dans d'autres domaines, afin que les employés sachent à quoi ils doivent s'atteler.

8. ClickUp Modèle de productivité personnelle

ClickUp Modèle de productivité personnelle

En tant que chef d'équipe, il est facile de se laisser déborder et de se concentrer uniquement sur l'assistance à leurs programmes de développement. N'oubliez pas de travailler sur vous-même et de réserver du temps pour votre propre développement.

Utiliser Modèle de productivité personnelle de ClickUp pour suivre vos propres objectifs d'entreprise et votre progression en cours de route.

Configurez des rappels quotidiens pour les objectifs mensuels et créez des listes quotidiennes de choses à faire. Incluez des objectifs pour votre parcours professionnel ou des habitudes de productivité quotidienne pour chaque aspect de votre vie. Veillez à ce que les tâches soient délimitées dans le temps afin de suivre la progression et de respecter le calendrier.

9. Modèle de plan de développement professionnel individuel par Slideteam

via Slideteam

Le modèle de plan de développement individuel de Slideteam est un autre modèle qui permet d'établir un parcours de croissance pour les employés. Utilisez ce modèle de plan de développement professionnel pour établir les critères d'un programme de formation et en contrôler la réussite.

Présenté sous forme d'exposé, il offre un aperçu visuel du programme de formation. Mettez en évidence les compétences, discutez des aptitudes et établissez des objets en quelques diapositives simples. 👨🏽‍💻

Rationaliser la processus de prise de décision en établissant des lignes directrices et des cadres clairs pour la formation dans les différents services. Lorsque vous êtes prêt à mettre en œuvre le forfait, utilisez un logiciel de gestion de projet outil comme ClickUp .

10. Modèle Excel de plan de développement des employés par PeopleGoal

via PeopleGoal

Le modèle de plan de développement Excel de PeopleGoal est un moyen de créer un environnement productif pour les employés de l'entreprise des employés engagés . Cet outil de gestion de projet crée un point de départ pour votre forfait de formation.

Travaillez avec l'employé pour remplir les champs relatifs aux objectifs de carrière les compétences, les connaissances et les traits de caractère. Ensuite, établissez les distractions potentielles et décomposez chaque étape en fonction de détails plus approfondis.

Élaborer des programmes de formation pour le développement personnel et l'épanouissement des employés

Que vous élaboriez des procédures normalisées pour l'intégration et la formation ou que vous travailliez avec un employé en particulier pour favoriser sa croissance, il existe un modèle de forfait de développement pour répondre à vos besoins. Chaque modèle est personnalisable et fait partie d'un vaste espace de gestion de projet. Ainsi, vous pouvez fixer des objectifs, suivre les cours et célébrer les jalons dans un seul et même espace. Inscrivez-vous à ClickUp dès aujourd'hui et créez un environnement de travail plus productif pour vous et vos employés. Il est plus facile que jamais de développer de nouvelles compétences et de créer un lieu de travail plus heureux. ✨